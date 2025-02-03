Възвърнете времето си: 10-те най-добри инструмента за управление на пощенската кутия за максимална ефективност

Статистиките за имейлите сочат, че средностатистическият професионалист се занимава с 200 непрочетени имейла и поток от 120 нови съобщения дневно, но успява да отговори само на 25% от тях. ?

Независимо дали сте основател на бизнес, дистанционен работник или просто човек, който се стреми да възвърне контрола над своя дигитален живот, няма съмнение, че умелото управление на пощенската кутия е необходимо за разумното използване на времето ви.

Инструментът за управление на пощенската кутия ви помага да станете по-ефективни във времето си при ежедневната работа с имейли. Вместо да пресявате трескаво лавината от имейли, вие без усилие приоритизирате, изпращате, проследявате и организирате съобщенията си с хирургическа прецизност.

Резултатът? Повишена продуктивност, която ще ви накара да се чудите как сте оцелявали без тези инструменти. В това вълнуващо приключение за покоряване на джунглата от имейли ви представяме 10-те най-практични инструмента за управление на пощенската кутия!

Какво е инструмент за управление на пощенската кутия?

Инструментът за управление на пощенската кутия е предназначен да опрости организацията на имейлите и пощенската кутия. Той разполага с функции за ефективно организиране, изпращане, отговаряне и проследяване на имейли, което позволява по-ефективна комуникация с вашите външни и вътрешни заинтересовани страни, потенциални клиенти и клиенти.

Много приложения и решения за управление на имейли използват изкуствен интелект и автоматизация, за да направят вашите взаимодействия по-гладки, по-бързи и по-ефективни. Можете да очаквате специални настройки за обработка на големи обеми съобщения и разсейващите известия, които ги съпътстват.

Свържете вашата електронна поща с ClickUp, за да сортирате лесно съобщенията в списък със задачи и да ги разпределяте на членовете на вашия екип.

Струва си да се отбележи, че тези инструменти играят важна роля за намаляване на нивото на стрес на екипите за ИТ и обслужване на клиенти, маркетинг специалистите, работещи с имейли, и проектните мениджъри, които често се оказват претоварени от чакащи имейли и срещи през целия ден.

Какви основни функции да търсите в инструмент за управление на пощенската кутия

Ето списък с ключови функции, които да търсите в софтуера за управление на имейли:

Приоритизиране на имейли: Инструментите за управление на имейли трябва автоматично да приоритизират имейлите въз основа на критерии като подател, важност или ключови думи на : Инструментите за управление на имейли трябва автоматично да приоритизират имейлите въз основа на критерии като подател, важност или ключови думи на лесен за навигация табло. Автоматизация и изкуствен интелект: Потърсете опции за автоматизиране на задачи като филтриране на спам, интелигентно планиране и автоматични отговори. Най-добрите инструменти за управление на имейли могат да имат функции, базирани на изкуствен интелект, за писане, отговаряне, обобщаване и проверка на езика и тона на съобщенията. Интеграция: Безпроблемната интеграция с вашите съществуващи : Безпроблемната интеграция с вашите съществуващи приложения за продуктивност , календари и инструменти за сътрудничество е от решаващо значение за съгласувания работен процес. Възможности за търсене: Мощната функция за търсене с усъвършенствани филтри опростява процеса на намиране на конкретни имейли в обширни архиви. Сигурност и поверителност: Дайте приоритет на инструменти със : Дайте приоритет на инструменти със силни мерки за сигурност , включително криптиране, двуфакторна автентификация и защита срещу фишинг и зловреден софтуер, за да гарантирате сигурността на вашата комуникация. Планиране и контрол на известията: Заетите професионалисти обикновено желаят ефективно планиране на имейлите и срещите с възможност за конфигуриране на известията.

Ето списък с 10 изключително ефективни софтуера за управление на пощенската кутия и имейлите, на които можете да разчитате, за да революционизирате начина, по който работите с имейлите си. Ние сме обхванати различни инструменти, подходящи за различни сфери на работа, като обслужване на клиенти, маркетинг и поддръжка на служители. ?

ClickUp AI позволява на екипите по продажбите да бъдат по-уверени в комуникациите си чрез проверка, съкращаване или изготвяне на чернови на имейли.

Ако сте уморени да жонглирате с множество канали за комуникация, за да поддържате проектите си в ред, доверете се на всеобхватното решение за управление на проекти по имейл на Clickup, за да превърнете хаоса в яснота! Платформата обединява разпръснатите задачи по проектите и комуникацията, като поставя всичко на ваше разположение в един централизиран център.

ClickUp е повече от алтернатива на електронната поща – това е революция в продуктивността. Кажете сбогом на неудобството да превключвате между раздели, за да управлявате имейлите си! С функцията „Входящи“ можете да свържете вашите имейл акаунти, като Gmail и Outlook, директно с ClickUp.

Консолидирайте всичките си имейл разговори в Задачи, за да разредите деня си. ClickUp ви помага да:

Създавайте задачи за изпълнение директно от пощенската си кутия – идеално за имейл маркетингови кампании, запитвания от клиенти или за настройка на автоматизирани работни процеси.

Планирайте задачи и срещи въз основа на наличността на екипа (с вграден календар)

Персонализирайте приоритетните известия и напомнянията, за да сведете до минимум разсейването

Прикачете имейли към низове от задачи, за да централизирате комуникацията

Управлявайте вашите имейли и работата си на едно място – изпращайте и получавайте имейли навсякъде в ClickUp, създавайте задачи от имейли, настройвайте автоматизации, прикачвайте имейли към всяка задача и още много други.

С ClickUp Automations получавате възможност да автоматизирате действията по изпращане на имейли, и то само с няколко кликвания. Поемете контрола над управлението на вашата електронна поща, като изпращате имейли на потенциални клиенти, актуализирате статуси и прилагате приоритети и етикети на автопилот.

И ето и черешката на тортата! ?

ClickUp AI е тук, за да повиши ефективността ви още повече. От обобщаване на бележки от срещи до създаване на имейли с подсказки за конкретно приложение, това е вашият виртуален помощник за продуктивност. Използвайте го, за да създавате ясни, кратки и привлекателни имейли с предварително структурирано форматиране, за да привлечете получателите.

За тези, които се занимават с мащабни маркетингови кампании, използвайте шаблона за имейл маркетинг на ClickUp, за да опростите процеса на създаване и изпращане на имейли и проследяване на потенциални клиенти, като гарантирате, че вашият процес е ефективен и визуално последователен по всяко време.

Най-добрите функции на ClickUp

Управление на задачите по имейл и централизирана комуникация

Персонализирани автоматизирани действия за изпращане на имейли

Повишена ефективност с шаблони за имейли и запазени отговори

Безпроблемно се свързва с други доставчици на имейл услуги

AI асистент за писане за задачи като обобщаване и изготвяне на имейли

Намалено превключване на контекста чрез отговаряне на уведомления директно от пощенската кутия

Безпроблемно импортиране на имейли

Лесни опции за търсене и филтриране

Надеждни протоколи за сигурност и поверителност

Ограничения на ClickUp

Новите потребители се нуждаят от време, за да опознаят всички функции

Няма вградена функция за видеоразговори, но се интегрира с популярни инструменти като Zoom.

Не включва традиционни функции за анализ на имейл маркетинга в сравнение с някои други софтуери за управление на имейли в този списък.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с компанията за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Hiver

Hiver е отличен инструмент за управление на имейли, който опростява работата с имейли и сътрудничеството в Gmail и G Suite. Неговото разширение за Chrome ви позволява да присвоявате имейли, да добавяте вътрешни бележки, да задавате статуси, да използвате чат на живо и дори да пробвате гласова комуникация с абонамент за Aircall. ?️

Hiver превръща Gmail в стабилен център за работа, като ви предоставя информация в реално време за натовареността на екипа и статуса на запитванията. Преобразувайте имейлите в задачи, които могат да бъдат изпълнени, и ги възлагайте на членовете на екипа с едно кликване, всичко това от познатия ви интерфейс на Gmail.

Този софтуер за управление на имейли ви предоставя основни функции за управление на имейл проекти, като организиране, приоритизиране и ефективни възможности за търсене, което прави отчетността за задачите и продуктивността на екипа изключително лесни.

Най-добрите функции на Hiver

Интегрира се с Gmail и Google Workspace Suite

Позволява превръщането на имейли в изпълними задачи, които могат да бъдат възложени на други лица.

Видимост в реално време на статуса на заявките за входящи или изходящи съобщения

Разширението за Chrome поддържа чат на живо, съобщения в WhatsApp и гласова комуникация.

Ограничения на Hiver

Няма опция за присвояване на повече от един човек към имейл

Мобилното приложение се нуждае от подобрения

Цени на Hiver

Lite : 15 $/месец на потребител

Pro : 39 $/месец на потребител

Elite: 59 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Hiver

G2 : 4,6/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

3. Zendesk

Като решение за обслужване на клиенти, Zendesk гарантира, че взаимодействията по имейл оставят трайно впечатление на вашите клиенти. С функции като готови отговори, софтуерните инструменти за управление на имейли позволяват на вашия екип за поддръжка да се справя ефективно с често срещани проблеми по имейл и да повиши производителността.

Но това, което наистина отличава Zendesk, е изключителната му адаптивност за управление на имейли. Можете да създавате персонализирани отчети и визуализации на данни, за да получите безценна информация за ефективността на пощенската си кутия, което ви помага да оптимизирате процесите за входящи и изходящи имейли. Това не само подобрява ефективността на целия екип при управлението на имейли, но и подобрява клиентското преживяване с течение на времето. ?

AI инструментите на Zendesk усъвършенстват управлението на имейлите, като поемат важни задачи като сортиране на имейлите и предлагане на отговори.

Най-добрите функции на Zendesk

Интегрира се с CRM за персонализирани запитвания и взаимодействия с клиенти

Персонализирани отчети и визуализации на данни – идеални за имейл маркетингови кампании и екипи за обслужване на клиенти

Автоматизира сортирането на имейли и предложенията за отговор на входящи имейли

Подобрява клиентското преживяване във всички канали за комуникация

Ограничения на Zendesk

Административният панел може да бъде подобрен

Недостатъчна функция за търсене

Цени на Zendesk

За екип по продажбите : 19 $/месец на потребител Растеж : 55 $/месец на потребител Професионален : 115 $/месец на потребител

Екип : 19 $/месец на потребител

Growth : 55 $/месец на потребител

Професионална : 115 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране и е налице безплатен пробен период.

Оценки и рецензии за Zendesk

G2 : 4,3/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 3000 отзива)

4. Help Scout

Help Scout е проектиран да оптимизира разговорите с клиенти без усилие в рамките на споделена пощенска кутия. Имате един имейл адрес и един потребителски профил само за себе си, но потребителите на споделената пощенска кутия могат да работят заедно по имейли, които пристигат на един адрес, като hello@ или info@.

Благодарение на функцията Collision Detection няма дублирани отговори. По принцип, ако друг член направи промени в разговора, докато потребителят пише отговор, инструментът спира отговора и позволява на потребителя да прегледа актуализациите.

Визуални сигнали се появяват, когато други хора участват в същия разговор, независимо дали в папка или в самия разговор.

Най-добрите функции на Help Scout

Споделена пощенска кутия, която централизира разговорите с клиенти

Над 75 клавишни комбинации за по-голяма ефективност

Налични съобщения в приложението

Откриване на конфликти, за да се избегнат припокривания в комуникацията от входящи имейли

Ограничения на Help Scout

Шаблоните биха могли да бъдат по-разнообразни

Ограничени възможности за отчитане

Цени на Help Scout

Стандартен : 20 $/месец на потребител

Плюс : 40 $/месец на потребител

Pro: 65 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Help Scout

G2 : 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

5. Gmelius

Gmelius се синхронизира безпроблемно с Gmail, Slack, Trello и други инструменти за комуникация, като осигурява сътрудничество в реално време в цялото ви работно пространство. Обединете вътрешните и външните разговори чрез функции като споделени пощенски кутии, етикети и табла за проекти.

Софтуерът опростява процеса на планиране на срещи с помощта на планиращия инструмент за срещи на Gmail. Можете да споделяте свободното си време в календара, да изпращате въпросник или напомняния преди срещата и да интегрирате безпроблемно предпочитания от вас инструмент за видеоконферентна връзка.

Други функции, насочени към производителността, включват поредици от имейли, шаблони и вътрешни бележки. Този инструмент позволява използването на шаблони на Gmail или фрагменти от имейли с едно кликване директно в прозореца за съставяне. Можете дори да създадете хранилище с готови за отговор имейли, подредени по категории за лесно намиране.

Най-добрите функции на Gmelius

Синхронизация в реално време за планиране

Споделени пощенски кутии с етикетиране

Възможност за добавяне на вътрешни бележки към имейли

Поредици от имейли за автоматизирано и структурирано изпращане на имейли

Вградена търсачка за имейли

Ограничения на Gmelius

Някои потребители желаят обучителни материали за използването на платформата

Не можете да възложите задачи на повече от един човек

Цени на Gmelius

Flex : започва от 15 $/месец (за до пет потребители)

Growth : 24 $/месец на потребител (годишно фактуриране)

Pro: 36 $/месец на потребител (годишно плащане)

Оценки и рецензии за Gmelius

G2 : 4. 4/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

6. Front

Front предлага редица функции за управление на имейли, които ви помагат да разширите бизнеса си, като същевременно поддържате персонализиран подход към клиентите си. Всяка кореспонденция е обогатена с история на клиента и релевантни данни, което улеснява персонализираната и ефективна комуникация.

Инструментът предлага удобни функции за управление на имейли, като автоматизирани работни потоци за задаване на съобщения, ескалиране и отговори. Възможностите за сътрудничество позволяват на вашия екип за обслужване ефективно да управлява запитвания, като членовете на екипа лесно коментират имейли, споделят чернови и си изпращат съобщения в споделеното работно пространство на Front.

Front се интегрира с различни приложения на трети страни, включително Facebook, Twitter и WhatsApp, за да оптимизира вашите работни процеси, свързани с имейли и комуникация. ?

Най-добрите функции на Front

Предоставя данни за историята на клиентите за контекстуални разговори

Автоматизира разпределянето, ескалирането и отговорите на съобщенията

Работи с различни канали за комуникация

Над 60 интеграции

Ограничения на Front

Според някои потребители функцията „Календар“ се нуждае от подобрение.

Може да се използват по-добри административни възможности

Цени на Front

Стартово ниво: 19 $/месец на работно място

Growth : 59 $/месец на работно място

Мащаб : 99 $/месец на работно място

Premier: 229 $/месец на работно място

*Всички цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Рейтинги и отзиви за Front

G2 : 4,7/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

7. Superhuman

За разлика от другите платформи в нашия списък, Superhuman се фокусира изцяло върху предоставянето на оптимизиран имейл клиент за потребителите на Gmail и Google Workspace на платформите Mac и Windows.

Този клиент, съвместим с SOC-2, е много полезен за глобални екипи, като позволява създаване на събития в календара във всяка часова зона! С Superhuman AI можете да ускорите множество задачи с бързина и прецизност, независимо дали става дума за довършване на вашите съобщения или изпращане на незабавни отговори.

Платформата разполага с удобни клавишни комбинации за задачи като стартиране на командния център и избор на разговори. Тя също така предлага функции за отлагане и напомняне, които ви помагат да поддържате реда и да контролирате супер-пощенската си кутия. ?

Най-добрите функции на Superhuman

Чист и ефективен имейл клиент

Автоматично сортиране на имейли с помощта на изкуствен интелект

Удобни напомняния за последващи действия

Удобни за навигация клавишни комбинации

Свръхчовешки ограничения

Ограничени възможности за форматиране на отговор

Мобилното приложение може да бъде подобрено

Свръхчовешки цени

Стартово ниво : 25 $/месец на потребител

Growth : 25 $/месец на потребител (за минимум пет потребители)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране и предлагат безплатен пробен период.

Свръхчовешки оценки и рецензии

G2 : 4,8/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,9/5 (10+ отзива)

8. Brevo

Brevo предлага множество маркетингови и CRM инструменти, обхващащи различни комуникационни канали, включително имейл, SMS и чат на живо. С неговите възможности за имейл маркетинг можете да създавате визуално привлекателни имейл кампании и да ги разпространявате без усилие до широка аудитория.

Платформата ви позволява да управлявате неограничен брой контакти и предлага автоматизирана сегментация на контактите въз основа на поведение, интереси и други характеристики. ?

Brevo помага и с транзакционни имейли, като например нулиране на пароли, потвърждения на поръчки и актуализации на доставки. Като цяло, той предоставя изчистен контролен панел, който ви помага да наблюдавате и оптимизирате вашите имейл кампании за по-голяма ефективност.

Най-добрите функции на Brevo

Ориентирани към маркетинг специалистите, работещи с имейли

Безплатни неограничени контакти

Интелигентна сегментация на потенциални клиенти за имейл маркетингови кампании

Табло за наблюдение и оптимизиране на кампании

Поддържа транзакционни имейли

Ограничения на Brevo

Ограничена поддръжка на клиенти

Недостатъчно разнообразие от шаблони

Цени на Brevo

Безплатни завинаги

Starter : започва от 22 $/месец

Бизнес : започва от 58 $/месец

BrevoPlus: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране, а платените планове предлагат безплатен пробен период.

Оценки и рецензии за Brevo

G2 : 4,6/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1700 отзива)

9. Missive

Missive е приложение за съвместна работа с пощенската кутия и чат, създадено да подобри екипната работа в областта на електронната комуникация. То улеснява безпроблемното сътрудничество, като ви позволява да присвоявате разговори на конкретни членове на екипа или екипи, да създавате работни процеси, да управлявате задачи и да прилагате етикети за ефективна организация на пощенската кутия. ?

Missive също така предоставя основни инструменти за управление на имейли, като отлагане, поддръжка на множество акаунти и надеждни филтри. Това, което го отличава, е неговият усъвършенстван набор от инструменти за сътрудничество, включващ чат, пощенски кутии за екипи, съвместно писане, задачи, календари, актуализации на статуса и други.

За да намали претоварването с имейли в екипа, платформата предлага автоматизация чрез правила, позволява споделянето на готови отговори и обединяването на свързани разговори, за да се намали претоварването с съобщения.

Най-добрите функции на Missive

Възможност за вътрешни коментари в имейлите

Вътрешни чат стаи за комуникация в реално време между членовете на екипа

Лесно споделяне на готови отговори и шаблони

Обединява свързани разговори в един поток

Ограничения на писмата

Ограничени опции за търсене с безплатния план

Може да се използват повече ресурси за въвеждане в работата

Цени на Missive

Безплатни завинаги

Стартово ниво : 14 $/месец на потребител

Productive : 18 $/месец на потребител

Бизнес: 26 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на писма

G2 : 4,8/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 50 отзива)

10. SaneBox

За разлика от много инструменти за управление на имейли, които са насочени към фирми и екипи, работещи с големи обеми имейли, SaneBox е проектиран с мисъл за ежедневните потребители. Той използва изкуствен интелект, за да категоризира автоматично вашите имейли в различни папки, което ви позволява да се концентрирате отново и да намалите хаоса в пощенската си кутия.

Инструментът работи като полезен асистент за пощенската кутия, като непрекъснато се адаптира към вашите навици и предпочитания. Sanebox се свързва с вашия имейл акаунт и създава специализирани папки като SaneLater за отвличащи вниманието имейли, SaneNews за бюлетини и SaneCC за имейли с копие. Страхотно, нали?

Красотата на SaneBox се крие в безпроблемната му интеграция с вашата съществуваща услуга за електронна поща, което елиминира необходимостта да се научавате да работите с ново приложение. ?

Най-добрите функции на SaneBox

Автоматично категоризира имейлите в папки

AI помощ

Интегрира се с вашата съществуваща услуга за електронна поща

Персонализирани папки за персонализиране на електронната комуникация и организация

Ограничения на SaneBox

Липсват инструкции за използване на много функции

Навигацията в таблото може да бъде подобрена

Цени на SaneBox

Snack : 7 $/месец

Обяд : 12 долара на месец

Вечеря: 36 $/месец

Оценки и рецензии за SaneBox

G2 : 4,9/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 60 отзива)

Постигнете хармония в имейлите си с най-добрия инструмент за управление на пощенската кутия

Независимо дали работите самостоятелно или в екип, инструментите за управление на пощенската кутия ви помагат да запазите здравия си разум и продуктивността си през целия ден. Опциите, които обсъдихме, ще ви помогнат да се сбогувате с изтощението от имейлите и да посрещнете по-организирана и ефективна пощенска кутия. ?

Не е лесно да се реши? Опитайте ClickUp, за да постигнете хармония в комуникацията като никога досега. С добре обмислени AI и функции за продуктивност и страхотни интеграции, той може да бъде липсващото парче, от което се нуждаете, за да комуникирате като професионалист!