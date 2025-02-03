ClickUp блог
Възвърнете времето си: 10-те най-добри инструмента за управление на пощенската кутия за максимална ефективност

Възвърнете времето си: 10-те най-добри инструмента за управление на пощенската кутия за максимална ефективност

Engineering Team
Engineering Team
3 февруари 2025 г.

Статистиките за имейлите сочат, че средностатистическият професионалист се занимава с 200 непрочетени имейла и поток от 120 нови съобщения дневно, но успява да отговори само на 25% от тях. ?

Независимо дали сте основател на бизнес, дистанционен работник или просто човек, който се стреми да възвърне контрола над своя дигитален живот, няма съмнение, че умелото управление на пощенската кутия е необходимо за разумното използване на времето ви.

Инструментът за управление на пощенската кутия ви помага да станете по-ефективни във времето си при ежедневната работа с имейли. Вместо да пресявате трескаво лавината от имейли, вие без усилие приоритизирате, изпращате, проследявате и организирате съобщенията си с хирургическа прецизност.

Резултатът? Повишена продуктивност, която ще ви накара да се чудите как сте оцелявали без тези инструменти. В това вълнуващо приключение за покоряване на джунглата от имейли ви представяме 10-те най-практични инструмента за управление на пощенската кутия!

Какво е инструмент за управление на пощенската кутия?

Инструментът за управление на пощенската кутия е предназначен да опрости организацията на имейлите и пощенската кутия. Той разполага с функции за ефективно организиране, изпращане, отговаряне и проследяване на имейли, което позволява по-ефективна комуникация с вашите външни и вътрешни заинтересовани страни, потенциални клиенти и клиенти.

Много приложения и решения за управление на имейли използват изкуствен интелект и автоматизация, за да направят вашите взаимодействия по-гладки, по-бързи и по-ефективни. Можете да очаквате специални настройки за обработка на големи обеми съобщения и разсейващите известия, които ги съпътстват.

email-in-clickup
Свържете вашата електронна поща с ClickUp, за да сортирате лесно съобщенията в списък със задачи и да ги разпределяте на членовете на вашия екип.

Струва си да се отбележи, че тези инструменти играят важна роля за намаляване на нивото на стрес на екипите за ИТ и обслужване на клиенти, маркетинг специалистите, работещи с имейли, и проектните мениджъри, които често се оказват претоварени от чакащи имейли и срещи през целия ден.

Какви основни функции да търсите в инструмент за управление на пощенската кутия

Ето списък с ключови функции, които да търсите в софтуера за управление на имейли:

  1. Приоритизиране на имейли: Инструментите за управление на имейли трябва автоматично да приоритизират имейлите въз основа на критерии като подател, важност или ключови думи на лесен за навигация табло.
  2. Автоматизация и изкуствен интелект: Потърсете опции за автоматизиране на задачи като филтриране на спам, интелигентно планиране и автоматични отговори. Най-добрите инструменти за управление на имейли могат да имат функции, базирани на изкуствен интелект, за писане, отговаряне, обобщаване и проверка на езика и тона на съобщенията.
  3. Интеграция: Безпроблемната интеграция с вашите съществуващи приложения за продуктивност, календари и инструменти за сътрудничество е от решаващо значение за съгласувания работен процес.
  4. Възможности за търсене: Мощната функция за търсене с усъвършенствани филтри опростява процеса на намиране на конкретни имейли в обширни архиви.
  5. Сигурност и поверителност: Дайте приоритет на инструменти със силни мерки за сигурност, включително криптиране, двуфакторна автентификация и защита срещу фишинг и зловреден софтуер, за да гарантирате сигурността на вашата комуникация.
  6. Планиране и контрол на известията: Заетите професионалисти обикновено желаят ефективно планиране на имейлите и срещите с възможност за конфигуриране на известията.

10-те най-добри инструмента за управление на пощенската кутия

Ето списък с 10 изключително ефективни софтуера за управление на пощенската кутия и имейлите, на които можете да разчитате, за да революционизирате начина, по който работите с имейлите си. Ние сме обхванати различни инструменти, подходящи за различни сфери на работа, като обслужване на клиенти, маркетинг и поддръжка на служители. ?

1. ClickUp

Пример за имейл съобщение за продажби с изкуствен интелект от ClickUp
ClickUp AI позволява на екипите по продажбите да бъдат по-уверени в комуникациите си чрез проверка, съкращаване или изготвяне на чернови на имейли.

Ако сте уморени да жонглирате с множество канали за комуникация, за да поддържате проектите си в ред, доверете се на всеобхватното решение за управление на проекти по имейл на Clickup, за да превърнете хаоса в яснота! Платформата обединява разпръснатите задачи по проектите и комуникацията, като поставя всичко на ваше разположение в един централизиран център.

ClickUp е повече от алтернатива на електронната поща – това е революция в продуктивността. Кажете сбогом на неудобството да превключвате между раздели, за да управлявате имейлите си! С функцията „Входящи“ можете да свържете вашите имейл акаунти, като Gmail и Outlook, директно с ClickUp.

Консолидирайте всичките си имейл разговори в Задачи, за да разредите деня си. ClickUp ви помага да:

  • Създавайте задачи за изпълнение директно от пощенската си кутия – идеално за имейл маркетингови кампании, запитвания от клиенти или за настройка на автоматизирани работни процеси.
  • Планирайте задачи и срещи въз основа на наличността на екипа (с вграден календар)
  • Персонализирайте приоритетните известия и напомнянията, за да сведете до минимум разсейването
  • Прикачете имейли към низове от задачи, за да централизирате комуникацията
Имейл в ClickUp
Управлявайте вашите имейли и работата си на едно място – изпращайте и получавайте имейли навсякъде в ClickUp, създавайте задачи от имейли, настройвайте автоматизации, прикачвайте имейли към всяка задача и още много други.

С ClickUp Automations получавате възможност да автоматизирате действията по изпращане на имейли, и то само с няколко кликвания. Поемете контрола над управлението на вашата електронна поща, като изпращате имейли на потенциални клиенти, актуализирате статуси и прилагате приоритети и етикети на автопилот.

И ето и черешката на тортата! ?

ClickUp AI е тук, за да повиши ефективността ви още повече. От обобщаване на бележки от срещи до създаване на имейли с подсказки за конкретно приложение, това е вашият виртуален помощник за продуктивност. Използвайте го, за да създавате ясни, кратки и привлекателни имейли с предварително структурирано форматиране, за да привлечете получателите.

За тези, които се занимават с мащабни маркетингови кампании, използвайте шаблона за имейл маркетинг на ClickUp, за да опростите процеса на създаване и изпращане на имейли и проследяване на потенциални клиенти, като гарантирате, че вашият процес е ефективен и визуално последователен по всяко време.

Най-добрите функции на ClickUp

  • Управление на задачите по имейл и централизирана комуникация
  • Персонализирани автоматизирани действия за изпращане на имейли
  • Повишена ефективност с шаблони за имейли и запазени отговори
  • Безпроблемно се свързва с други доставчици на имейл услуги
  • AI асистент за писане за задачи като обобщаване и изготвяне на имейли
  • Намалено превключване на контекста чрез отговаряне на уведомления директно от пощенската кутия
  • Безпроблемно импортиране на имейли
  • Лесни опции за търсене и филтриране
  • Надеждни протоколи за сигурност и поверителност

Ограничения на ClickUp

  • Новите потребители се нуждаят от време, за да опознаят всички функции
  • Няма вградена функция за видеоразговори, но се интегрира с популярни инструменти като Zoom.
  • Не включва традиционни функции за анализ на имейл маркетинга в сравнение с някои други софтуери за управление на имейли в този списък.

Цени на ClickUp

  • Безплатни завинаги
  • Неограничен: 7 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с компанията за цени
  • ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Hiver

Разширение за Chrome Hiver
Чрез: Hiver

Hiver е отличен инструмент за управление на имейли, който опростява работата с имейли и сътрудничеството в Gmail и G Suite. Неговото разширение за Chrome ви позволява да присвоявате имейли, да добавяте вътрешни бележки, да задавате статуси, да използвате чат на живо и дори да пробвате гласова комуникация с абонамент за Aircall. ?️

Hiver превръща Gmail в стабилен център за работа, като ви предоставя информация в реално време за натовареността на екипа и статуса на запитванията. Преобразувайте имейлите в задачи, които могат да бъдат изпълнени, и ги възлагайте на членовете на екипа с едно кликване, всичко това от познатия ви интерфейс на Gmail.

Този софтуер за управление на имейли ви предоставя основни функции за управление на имейл проекти, като организиране, приоритизиране и ефективни възможности за търсене, което прави отчетността за задачите и продуктивността на екипа изключително лесни.

Най-добрите функции на Hiver

  • Интегрира се с Gmail и Google Workspace Suite
  • Позволява превръщането на имейли в изпълними задачи, които могат да бъдат възложени на други лица.
  • Видимост в реално време на статуса на заявките за входящи или изходящи съобщения
  • Разширението за Chrome поддържа чат на живо, съобщения в WhatsApp и гласова комуникация.

Ограничения на Hiver

  • Няма опция за присвояване на повече от един човек към имейл
  • Мобилното приложение се нуждае от подобрения

Цени на Hiver

  • Lite: 15 $/месец на потребител
  • Pro: 39 $/месец на потребител
  • Elite: 59 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Hiver

  • G2: 4,6/5 (над 800 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

3. Zendesk

Zendesk
Чрез: Zendesk

Като решение за обслужване на клиенти, Zendesk гарантира, че взаимодействията по имейл оставят трайно впечатление на вашите клиенти. С функции като готови отговори, софтуерните инструменти за управление на имейли позволяват на вашия екип за поддръжка да се справя ефективно с често срещани проблеми по имейл и да повиши производителността.

Но това, което наистина отличава Zendesk, е изключителната му адаптивност за управление на имейли. Можете да създавате персонализирани отчети и визуализации на данни, за да получите безценна информация за ефективността на пощенската си кутия, което ви помага да оптимизирате процесите за входящи и изходящи имейли. Това не само подобрява ефективността на целия екип при управлението на имейли, но и подобрява клиентското преживяване с течение на времето. ?

AI инструментите на Zendesk усъвършенстват управлението на имейлите, като поемат важни задачи като сортиране на имейлите и предлагане на отговори.

Най-добрите функции на Zendesk

  • Интегрира се с CRM за персонализирани запитвания и взаимодействия с клиенти
  • Персонализирани отчети и визуализации на данни – идеални за имейл маркетингови кампании и екипи за обслужване на клиенти
  • Автоматизира сортирането на имейли и предложенията за отговор на входящи имейли
  • Подобрява клиентското преживяване във всички канали за комуникация

Ограничения на Zendesk

  • Административният панел може да бъде подобрен
  • Недостатъчна функция за търсене

Цени на Zendesk

  • За екип по продажбите: 19 $/месец на потребител Растеж: 55 $/месец на потребител Професионален: 115 $/месец на потребител
  • Екип: 19 $/месец на потребител
  • Growth: 55 $/месец на потребител
  • Професионална: 115 $/месец на потребител
  • За обслужване Екип: 55 $/месец на потребител Растеж: 89 $/месец на потребител Професионален: 115 $/месец на потребител Предприятие: Свържете се с нас за цени
  • Екип: 55 $/месец на потребител
  • Растеж: 89 $/месец на потребител
  • Професионална: 115 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени
  • Екип: 19 $/месец на потребител
  • Growth: 55 $/месец на потребител
  • Професионална: 115 $/месец на потребител
  • Екип: 55 $/месец на потребител
  • Растеж: 89 $/месец на потребител
  • Професионална: 115 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране и е налице безплатен пробен период.

Оценки и рецензии за Zendesk

  • G2: 4,3/5 (над 5000 отзива)
  • Capterra: 4. 4/5 (над 3000 отзива)

4. Help Scout

Help Scout
Чрез: Help Scout

Help Scout е проектиран да оптимизира разговорите с клиенти без усилие в рамките на споделена пощенска кутия. Имате един имейл адрес и един потребителски профил само за себе си, но потребителите на споделената пощенска кутия могат да работят заедно по имейли, които пристигат на един адрес, като hello@ или info@.

Благодарение на функцията Collision Detection няма дублирани отговори. По принцип, ако друг член направи промени в разговора, докато потребителят пише отговор, инструментът спира отговора и позволява на потребителя да прегледа актуализациите.

Визуални сигнали се появяват, когато други хора участват в същия разговор, независимо дали в папка или в самия разговор.

Най-добрите функции на Help Scout

  • Споделена пощенска кутия, която централизира разговорите с клиенти
  • Над 75 клавишни комбинации за по-голяма ефективност
  • Налични съобщения в приложението
  • Откриване на конфликти, за да се избегнат припокривания в комуникацията от входящи имейли

Ограничения на Help Scout

  • Шаблоните биха могли да бъдат по-разнообразни
  • Ограничени възможности за отчитане

Цени на Help Scout

  • Стандартен: 20 $/месец на потребител
  • Плюс: 40 $/месец на потребител
  • Pro: 65 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Help Scout

  • G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

5. Gmelius

Gmelius
Чрез: Gmelius

Gmelius се синхронизира безпроблемно с Gmail, Slack, Trello и други инструменти за комуникация, като осигурява сътрудничество в реално време в цялото ви работно пространство. Обединете вътрешните и външните разговори чрез функции като споделени пощенски кутии, етикети и табла за проекти.

Софтуерът опростява процеса на планиране на срещи с помощта на планиращия инструмент за срещи на Gmail. Можете да споделяте свободното си време в календара, да изпращате въпросник или напомняния преди срещата и да интегрирате безпроблемно предпочитания от вас инструмент за видеоконферентна връзка.

Други функции, насочени към производителността, включват поредици от имейли, шаблони и вътрешни бележки. Този инструмент позволява използването на шаблони на Gmail или фрагменти от имейли с едно кликване директно в прозореца за съставяне. Можете дори да създадете хранилище с готови за отговор имейли, подредени по категории за лесно намиране.

Най-добрите функции на Gmelius

  • Синхронизация в реално време за планиране
  • Споделени пощенски кутии с етикетиране
  • Възможност за добавяне на вътрешни бележки към имейли
  • Поредици от имейли за автоматизирано и структурирано изпращане на имейли
  • Вградена търсачка за имейли

Ограничения на Gmelius

  • Някои потребители желаят обучителни материали за използването на платформата
  • Не можете да възложите задачи на повече от един човек

Цени на Gmelius

  • Flex: започва от 15 $/месец (за до пет потребители)
  • Growth: 24 $/месец на потребител (годишно фактуриране)
  • Pro: 36 $/месец на потребител (годишно плащане)

Оценки и рецензии за Gmelius

  • G2: 4. 4/5 (700+ отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

6. Front

Front
Чрез: Front

Front предлага редица функции за управление на имейли, които ви помагат да разширите бизнеса си, като същевременно поддържате персонализиран подход към клиентите си. Всяка кореспонденция е обогатена с история на клиента и релевантни данни, което улеснява персонализираната и ефективна комуникация.

Инструментът предлага удобни функции за управление на имейли, като автоматизирани работни потоци за задаване на съобщения, ескалиране и отговори. Възможностите за сътрудничество позволяват на вашия екип за обслужване ефективно да управлява запитвания, като членовете на екипа лесно коментират имейли, споделят чернови и си изпращат съобщения в споделеното работно пространство на Front.

Front се интегрира с различни приложения на трети страни, включително Facebook, Twitter и WhatsApp, за да оптимизира вашите работни процеси, свързани с имейли и комуникация. ?

Най-добрите функции на Front

  • Предоставя данни за историята на клиентите за контекстуални разговори
  • Автоматизира разпределянето, ескалирането и отговорите на съобщенията
  • Работи с различни канали за комуникация
  • Над 60 интеграции

Ограничения на Front

  • Според някои потребители функцията „Календар“ се нуждае от подобрение.
  • Може да се използват по-добри административни възможности

Цени на Front

  • Стартово ниво: 19 $/месец на работно място
  • Growth: 59 $/месец на работно място
  • Мащаб: 99 $/месец на работно място
  • Premier: 229 $/месец на работно място

*Всички цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Рейтинги и отзиви за Front

  • G2: 4,7/5 (над 1800 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

7. Superhuman

Superhuman
Чрез: Superhuman

За разлика от другите платформи в нашия списък, Superhuman се фокусира изцяло върху предоставянето на оптимизиран имейл клиент за потребителите на Gmail и Google Workspace на платформите Mac и Windows.

Този клиент, съвместим с SOC-2, е много полезен за глобални екипи, като позволява създаване на събития в календара във всяка часова зона! С Superhuman AI можете да ускорите множество задачи с бързина и прецизност, независимо дали става дума за довършване на вашите съобщения или изпращане на незабавни отговори.

Платформата разполага с удобни клавишни комбинации за задачи като стартиране на командния център и избор на разговори. Тя също така предлага функции за отлагане и напомняне, които ви помагат да поддържате реда и да контролирате супер-пощенската си кутия. ?

Най-добрите функции на Superhuman

  • Чист и ефективен имейл клиент
  • Автоматично сортиране на имейли с помощта на изкуствен интелект
  • Удобни напомняния за последващи действия
  • Удобни за навигация клавишни комбинации

Свръхчовешки ограничения

  • Ограничени възможности за форматиране на отговор
  • Мобилното приложение може да бъде подобрено

Свръхчовешки цени

  • Стартово ниво: 25 $/месец на потребител
  • Growth: 25 $/месец на потребител (за минимум пет потребители)
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране и предлагат безплатен пробен период.

Свръхчовешки оценки и рецензии

  • G2: 4,8/5 (над 300 отзива)
  • Capterra: 4,9/5 (10+ отзива)

Разгледайте тези суперчовешки алтернативи!

8. Brevo

Brevo Dashboard
Чрез: Brevo

Brevo предлага множество маркетингови и CRM инструменти, обхващащи различни комуникационни канали, включително имейл, SMS и чат на живо. С неговите възможности за имейл маркетинг можете да създавате визуално привлекателни имейл кампании и да ги разпространявате без усилие до широка аудитория.

Платформата ви позволява да управлявате неограничен брой контакти и предлага автоматизирана сегментация на контактите въз основа на поведение, интереси и други характеристики. ?

Brevo помага и с транзакционни имейли, като например нулиране на пароли, потвърждения на поръчки и актуализации на доставки. Като цяло, той предоставя изчистен контролен панел, който ви помага да наблюдавате и оптимизирате вашите имейл кампании за по-голяма ефективност.

Най-добрите функции на Brevo

  • Ориентирани към маркетинг специалистите, работещи с имейли
  • Безплатни неограничени контакти
  • Интелигентна сегментация на потенциални клиенти за имейл маркетингови кампании
  • Табло за наблюдение и оптимизиране на кампании
  • Поддържа транзакционни имейли

Ограничения на Brevo

  • Ограничена поддръжка на клиенти
  • Недостатъчно разнообразие от шаблони

Цени на Brevo

  • Безплатни завинаги
  • Starter: започва от 22 $/месец
  • Бизнес: започва от 58 $/месец
  • BrevoPlus: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране, а платените планове предлагат безплатен пробен период.

Оценки и рецензии за Brevo

  • G2: 4,6/5 (над 900 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 1700 отзива)

9. Missive

Missive
Чрез: Missive

Missive е приложение за съвместна работа с пощенската кутия и чат, създадено да подобри екипната работа в областта на електронната комуникация. То улеснява безпроблемното сътрудничество, като ви позволява да присвоявате разговори на конкретни членове на екипа или екипи, да създавате работни процеси, да управлявате задачи и да прилагате етикети за ефективна организация на пощенската кутия. ?

Missive също така предоставя основни инструменти за управление на имейли, като отлагане, поддръжка на множество акаунти и надеждни филтри. Това, което го отличава, е неговият усъвършенстван набор от инструменти за сътрудничество, включващ чат, пощенски кутии за екипи, съвместно писане, задачи, календари, актуализации на статуса и други.

За да намали претоварването с имейли в екипа, платформата предлага автоматизация чрез правила, позволява споделянето на готови отговори и обединяването на свързани разговори, за да се намали претоварването с съобщения.

Най-добрите функции на Missive

  • Възможност за вътрешни коментари в имейлите
  • Вътрешни чат стаи за комуникация в реално време между членовете на екипа
  • Лесно споделяне на готови отговори и шаблони
  • Обединява свързани разговори в един поток

Ограничения на писмата

  • Ограничени опции за търсене с безплатния план
  • Може да се използват повече ресурси за въвеждане в работата

Цени на Missive

  • Безплатни завинаги
  • Стартово ниво: 14 $/месец на потребител
  • Productive: 18 $/месец на потребител
  • Бизнес: 26 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на писма

  • G2: 4,8/5 (над 30 отзива)
  • Capterra: 4,9/5 (над 50 отзива)

10. SaneBox

Инструмент за управление на имейли
Чрез: SaneBox

За разлика от много инструменти за управление на имейли, които са насочени към фирми и екипи, работещи с големи обеми имейли, SaneBox е проектиран с мисъл за ежедневните потребители. Той използва изкуствен интелект, за да категоризира автоматично вашите имейли в различни папки, което ви позволява да се концентрирате отново и да намалите хаоса в пощенската си кутия.

Инструментът работи като полезен асистент за пощенската кутия, като непрекъснато се адаптира към вашите навици и предпочитания. Sanebox се свързва с вашия имейл акаунт и създава специализирани папки като SaneLater за отвличащи вниманието имейли, SaneNews за бюлетини и SaneCC за имейли с копие. Страхотно, нали?

Красотата на SaneBox се крие в безпроблемната му интеграция с вашата съществуваща услуга за електронна поща, което елиминира необходимостта да се научавате да работите с ново приложение. ?

Най-добрите функции на SaneBox

  • Автоматично категоризира имейлите в папки
  • AI помощ
  • Интегрира се с вашата съществуваща услуга за електронна поща
  • Персонализирани папки за персонализиране на електронната комуникация и организация

Ограничения на SaneBox

  • Липсват инструкции за използване на много функции
  • Навигацията в таблото може да бъде подобрена

Цени на SaneBox

  • Snack: 7 $/месец
  • Обяд: 12 долара на месец
  • Вечеря: 36 $/месец

Оценки и рецензии за SaneBox

  • G2: 4,9/5 (над 170 отзива)
  • Capterra: 4,8/5 (над 60 отзива)

Постигнете хармония в имейлите си с най-добрия инструмент за управление на пощенската кутия

Независимо дали работите самостоятелно или в екип, инструментите за управление на пощенската кутия ви помагат да запазите здравия си разум и продуктивността си през целия ден. Опциите, които обсъдихме, ще ви помогнат да се сбогувате с изтощението от имейлите и да посрещнете по-организирана и ефективна пощенска кутия. ?

Не е лесно да се реши? Опитайте ClickUp, за да постигнете хармония в комуникацията като никога досега. С добре обмислени AI и функции за продуктивност и страхотни интеграции, той може да бъде липсващото парче, от което се нуждаете, за да комуникирате като професионалист!

ClickUp Logo

Едно приложение, което заменя всички останали

© 2026 ClickUp