10-те най-добри конкуренти и алтернативи на Superhuman за управление на имейли през 2025 г.

Ако четете тази статия, вероятно принадлежите към една от двете групи: или се давите в имейли, или използвате Superhuman, елегантната приложение за имейли.

Ако сте от първите, ви очаква приятна изненада: 10 модерни инструмента за електронна поща, създадени да ви освободят от тежестта на четенето и отговарянето на имейли.

А ако сте от втората група и смятате, че Superhuman не оправда очакванията ви, продължете да четете.

Има няколко алтернативи, които можете да разгледате.

Имате нужда от интелигентен инструмент за управление на имейли, за да поддържате съдържанието на имейлите си и пощенските си кутии подредени. Този наръчник се впуска в дълбочина в алтернативите на Superhuman, с чудесни функции, съобразени с вашите нужди, бюджет и работни процеси.

Какво да търсите в алтернативите на Superhuman?

Изберете имейл клиент, който ще подобри производителността ви, като имате предвид следните ключови фактори:

Скорост и ефективност: Потърсете светкавично бърз интерфейс с интуитивни клавишни комбинации за съставяне, изпращане и организиране на имейли.

Функции за организация: Изберете алтернатива, която поддържа пощенската ви кутия подредена с помощта на надеждни функции за маркиране, етикетиране и търсене.

Сътрудничество: Потърсете функции като препращане на имейли, споделени пощенски кутии и коментари, които са безценни за големи или малки екипи.

Интеграции: Уверете се, че системата се свързва с любимите ви Уверете се, че системата се свързва с любимите ви инструменти за продуктивност , като платформи за управление на проекти или календари.

Чрез внимателна оценка на тези функции можете да изберете най-подходящата алтернатива на Superhuman, която отговаря на вашите изисквания за управление на имейли.

10 най-добри конкуренти и алтернативи на Superhuman

Нека се запознаем с шампионите, които могат да се съревнуват с уменията на Superhuman, като всеки от тях предлага уникална комбинация от характеристики и функционалности:

1. Canary Mail

Canary Mail предлага надеждни функции за сигурност, като криптиране и защита срещу фалшифициране на самоличността, лесен за използване интерфейс и полезни AI функции за управление на браузъра за имейли.

Те осигуряват силен баланс между сигурност и функционалност в сравнение с приоритета на Superhuman към скорост и ефективност.

Най-добрите функции на Canary Mail

Автоматизирайте досадните задачи като планиране на имейли, проследяване и изпращане на персонализирани поздрави с AI.

Блокирайте разсейващите фактори, като приоритизирате важните имейли и заглушавате останалите.

Обединете всичките си имейл акаунти в един организиран изглед

Ограничения на Canary Mail

Някои потребители съобщават за спорадични грешки в AI асистента.

Потребителският интерфейс може да бъде по-интуитивен.

Цени на Canary Mail

Безплатно

Pro : 49 $/потребител на година

Enterprise: 100 $/потребител на година

Оценки и рецензии за Canary Mail

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

2. BlueMail

BlueMail предлага потенциално по-достъпна алтернатива на премиум цените на Superhuman. Наборът от функции е подходящ за по-широк кръг от потребители, особено за тези, които може би не се нуждаят от фокуса върху скоростта, който предлага Superhuman.

Той използва ChatGPT, за да оптимизира производителността и работния процес на вашата електронна поща. Той също така интелигентно препраща входящите ви имейли, така че те да пристигат незабавно, спестявайки ценно време.

Най-добрите функции на BlueMail

Достъп до календара си и планиране на събития от BlueMail

Обединете имейлите от всичките си акаунти и ги покажете в обединени папки за бърз преглед.

Управлявайте пощенската си кутия по изпращач и група динамично и интелигентно.

Архивирайте, възстановявайте и прехвърляйте безопасно вашите акаунти и настройки между всичките си устройства.

Ограничения на BlueMail

При някои операции (като търсене) Bluemail има тенденция да използва много CPU и RAM.

С нарастващия брой имейли и акаунти, тя става бавна и има проблеми със синхронизацията.

Цени на BlueMail

Стандартен: Безплатен

Bluemail Plus : 5 $/потребител на месец

Business Pro: 10 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за BlueMail

G2: 4. 3/5 (50+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

3. Airmail

Airmail предлага по-широк набор от функции в сравнение с Superhuman. Той е специално проектиран за устройства на Apple и работи добре с iOS, macOS и watchOS.

Той е подходящ за потребители, които се нуждаят от повече от скорост и функционалности, които надхвърлят основното управление на имейли, което липсва в Superhuman.

Умната пощенска кутия автоматично сортира имейлите ви, като филтрира рекламните съобщения и ненужната информация. По този начин най-важните съобщения се показват на преден план, което ви помага да следите това, което наистина се нуждае от вашето внимание.

Най-добрите функции на Airmail

Вижте всичките си имейли в пощенските си кутии наведнъж с функцията за обединена пощенска кутия.

Планирайте имейлите си така, че да пристигат в пощенската кутия на получателя точно в подходящия момент.

Присвойте цветове, за да идентифицирате бързо имейл акаунтите и да персонализирате изгледа в списъка с съобщения.

Споделяйте документи или дори текст от други приложения на вашето устройство в Airmail, за да създадете имейл с лекота.

Ограничения на Airmail

Липсва интеграция с календар

Понякога нишките се объркват и при опит да изтриете едно съобщение, се изтрива цялата нишка.

Цени на Airmail

Основна версия : Безплатна

Pro: 2,99 $/потребител на месец (включва 3-дневен безплатен пробен период)

Оценки и рецензии за Airmail

G2: 3. 6/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (Недостатъчно рецензии)

4. Postbox

Postbox се отличава с по-широка съвместимост с различни имейл услуги, докато Superhuman има ограничения.

Postbox поддържа и жестове за тези, които използват macOS с тракпад или друго устройство, което поддържа мултитъч жестове.

Най-добрите функции на Postbox

Архивирайте съобщенията, като въведете името на целевата папка в бързата лента.

Преместете съобщенията от пощенската кутия в специална папка „Архив“, като кликнете върху бутона „Архив“ в лентата с инструменти.

Създайте филтри за всеки акаунт или за всички акаунти и ги изпълнявайте автоматично, ръчно или периодично.

Ограничения на Postbox

Потребителският интерфейс/потребителското преживяване се нуждаят от подобрение.

Твърде много папки и етикети могат да доведат до множество системи за нежелана поща, които изглежда не работят правилно в стандартната си конфигурация.

Цени на Postbox

30-дневен пробен период: Безплатно

Пожизнена лицензия за Postbox: 49 долара

Оценки и рецензии за Postbox

G2: 3,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно оценки

5. eM Client

eM Client предлага по-широк набор от функции в сравнение с по-опростените клиенти за електронна поща. Освен електронна поща, той предоставя и цялостен набор от функции за управление на календара и задачите.

Той поддържа и мощни инструменти за организация, като правила и търсене от страна на сървъра, функции, които не са лесно достъпни в Superhuman.

Най-добрите функции на eM Client

Намерете конкретни имейли с помощта на разширени филтри за търсене, които включват прикачени файлове, информация за контакти и съдържание в прикачените файлове.

Персонализирайте интерфейса според вашите предпочитания с разнообразие от теми, оформление и опции за известия.

Интегрирайте популярни чат услуги като WhatsApp и Telegram за централизирана комуникация.

Ограничения на eM Client

Малко по-стръмна крива на обучение, особено за потребители без технически познания.

Някои потребители са съобщили за периодично забавяне на работата, особено на по-стари машини.

Цени на eM Client

Безплатно

Pro : 31,17 $/устройство (еднократно плащане)

Business Pro: 148 $. 12/устройство (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за eM Client

G2: 4. 0/5 (50+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Spark

Spark предлага напълно безплатна алтернатива на модела на абонаментна такса на Superhuman. Въпреки че може да липсват някои от разширените функции на Superhuman, той може да бъде отличен вариант за потребители, които се съобразяват с бюджета си.

Най-добрите функции на Spark

Архивирайте, отлагайте или изтривайте имейли с едно просто плъзгане, което ви спестява време и оптимизира управлението на имейлите.

Сътрудничество с колеги по чернови на имейли и създаване на шаблони за често използвани съобщения, което спестява време и гарантира последователност.

Планирайте изпращането на имейли в определен час, за да сте сигурни, че съобщенията ви ще пристигнат в оптималния момент или когато сте извън офиса.

Ограничения на Spark

Някои потребители са съобщили за спорадични бъгове или проблеми с производителността, особено след актуализации.

Spark може да има по-малка гъвкавост при персонализирането в сравнение с някои други имейл клиенти.

Цени на Spark

Безплатно

Premium Individual : 4,99 $/потребител на месец

Premium Teams: 6,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Spark

G2: 3,7/5 (Недостатъчно рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (15+ отзива)

7. Mailspring

Mailspring е безплатен, лек имейл клиент с версии за всички основни платформи, докато Superhuman предлага по-широк набор от разширени функции и изключителна поддръжка на по-висока цена.

Отличителна черта на Mailspring е възможността да превеждате имейли от английски на различни езици от черновия вариант.

Най-добрите функции на Mailspring

Превеждайте съобщения, написани на английски, на испански, руски, китайски, френски и немски – директно в черновите си.

Проследявайте връзки и активност, за да получавате известия веднага щом контактите ви прочетат съобщенията ви.

Създайте библиотека с персонализирани имейли, използвайки шаблони за бърз отговор.

Ограничения на Mailspring

Понякога някои имейли се преместват автоматично в други папки.

Повтарящи се проблеми със синхронизацията

Цени на Mailspring

Безплатно

Mailspring Pro: 8 долара на месец

Оценки и рецензии за Mailspring

G2: 3,8/5 (18+ отзива)

Capterra: 5/5 (Недостатъчно рецензии)

8. Mailbird

Подобно на Spark, Mailbird е безплатно приложение за управление на имейли с лесен за използване интерфейс. Това може да бъде добър избор за потребители, които дават предимство на достъпната цена и приятното потребителско изживяване пред фокусирания върху скоростта подход на Superhuman.

Най-добрите функции на Mailbird

Персонализирайте фона си с избор от изображения

Използвайте ChatGPT, за да генерирате естествено звучащи, подобни на човешки имейли за секунди.

Намерете всяка прикачена файл във вашата пощенска кутия с мощна функция за търсене.

Изпращайте имейли на родния си език, като избирате от нарастващия списък с поддържани езици.

Ограничения на Mailbird

Проблеми при добавянето на изображения към имейл

Липсват ефективни функции за автоматизация

Цени на Mailbird

Безплатно

Стандартна годишна : 2,28 $/потребител на месец

Премиум годишен план: 4,03 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Mailbird

G2: 3,7/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 300 отзива)

9. Front

Създаден за екипна работа, Front блести с функции като споделени пощенски кутии и екипни функционалности.

Тази операционна система е идеална за потребители, които управляват имейл комуникацията в екипна среда, докато Superhuman е насочена повече към ефективността на индивидуалните потребители.

Най-добрите функции на Front

Управлявайте споделените пощенски кутии за всички канали на едно място

Организирайте, насочвайте и разрешавайте комуникациите в голям мащаб с помощта на изкуствен интелект.

Препратете нерешените разговори към екипа си за по-бързо проследяване чрез чат или имейл.

Ограничения на Front

Намирането на стари съобщения, архивирането и импортирането на контакти може да бъде трудно за някои потребители.

За потребителите, които преминават от програма като Outlook, има известна крива на обучение и отнема известно време да се приспособят към огромния набор от функции.

Цени на Front

Стартово ниво: 29 $/месец на работно място

Растеж : 79 $/месец на работно място

Мащаб : 99 $/месец на място (достъпно само като годишен план)

Premier: 229 $/месец на работно място (достъпно само като годишен план)

Рейтинги и отзиви

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 200 отзива)

10. Mailman

Mailman предлага изцяло различен подход в сравнение с настолната програма Superhuman. Това може да е добър вариант, ако предпочитате уеб-базирано решение.

Работи като защитна стена за имейли, която се интегрира с предпочитаните от вас приложения за имейл. По този начин можете да блокирате времеви слотове за задълбочена работа и да елиминирате разсейващите фактори от пощенската си кутия.

Най-добрите функции на Mailman

Предварително задайте часове за „Не ме безпокойте“, за да постигнете по-добър баланс между работата и личния живот и да се концентрирате без да ви пречат имейли.

Настройте Mailman да управлява вашия списък с адреси и да ги доставя на всеки час, определен брой пъти на ден.

Блокирайте неважните имейли и изберете как искате да третирате всеки изпращач в бъдеще.

Добавете важни изпращачи, домейни или ключови думи към VIP списъка, за да могат да заобикалят филтрите и винаги да виждате нещата, от които се нуждаете.

Ограничения на Mailman

Понякога механизмът за търсене може да не работи правилно.

Трябва да въведете данните ръчно, за да получите най-добри резултати.

Цени на Mailman

Безплатен 21-дневен пробен период

Стандартен: 10 долара на месец

Оценки и рецензии за Mailman

G2: 4,6/5 (11+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Не винаги е необходимо да използвате специален софтуер за управление на имейли, за да отговорите на нуждите си в тази област. Мощни инструменти за управление на проекти като ClickUp също могат да предложат надеждни възможности за интеграция с имейли.

Такова цялостно решение може да улесни и проследяването на напредъка в работата чрез актуализации по имейл и други средства.

Нека разгледаме по-отблизо.

Представете си, че отговаряте на имейли в контекста на проекти, възлагате задачи директно от разговори и следите сроковете с лазерна прецизност.

Това е силата на ClickUp Email Project Management!

Изпращайте съобщения и публикувайте отговори от ClickUp.

ClickUp Integrations превръща хаоса в имейлите в суперсила за сътрудничество. То се интегрира безпроблемно с популярни имейл услуги като Gmail и Outlook, позволявайки ви да управлявате имейлите си чрез интуитивния си интерфейс.

ClickUp Brain и неговите AI функции могат да автоматизират задачи като планиране на имейли, проследяване, известия и интелигентни отговори, като по този начин допълнително организират вашия работен процес.

Управлявайте имейлите и календара си с ClickUp Brain

ClickUp предлага безплатен план за лична употреба. Например, той предоставя бюджетно изгодна опция за лица, които управляват имейли заедно с проектите си само с няколко кликвания и един софтуерен пакет.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте задачи за действие от имейли на клиенти, билети, бъгове и др.

Добавяйте прикачени файлове, свързвайте имейли със задачи и маркирайте екипа си, за да поддържате комуникацията организирана и ефективна.

Изпращайте имейли въз основа на персонализирани полета, подадени формуляри или събития, свързани със задачи, в ClickUp.

Интегрирайте всеки имейл акаунт от Gmail, Outlook, Office 365 или IMAP.

Ограничения на ClickUp

Някои нови потребители отбелязват стръмна крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/потребител на месец

Бизнес : 12 $/потребител на месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Избор на подходяща платформа за управление на имейли

Изборът на подходящ бизнес имейл клиент може да изглежда труден, но с внимателно обмисляне можете да намерите идеалния вариант.

ClickUp се откроява като отлично решение, което ви позволява да съхранявате цялата си комуникация и сътрудничество в един централизиран център.

