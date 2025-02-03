10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време за разработчици през 2025 г.

Проследяването на броя часове, които работите, е важно за всеки свободен професионалист или служител, но софтуерните разработчици трябва да имат предвид и някои допълнителни фактори. Не само трябва да проследявате общия брой отработени часове, но и да проследявате фактурираните часове за отделни клиенти и да следите общия бюджет на проекта.

Ексел таблиците и времевите разписания просто не са подходящи за тази работа. Използвайте инструмент за отчитане на работното време за софтуерни разработчици, за да следите работните часове и да оптимизирате процеса на фактуриране. Разгледайте нашия преглед на най-добрите софтуери за отчитане на работното време за разработчици, за да започнете.

Какво трябва да търсите в софтуера за отчитане на работното време за разработчици?

Най-добрият софтуер за отчитане на работното време за вас ще зависи от големината на вашия екип и вашата стратегия за управление на проекти. Например, един гъвкав екип за разработка ще има различни изисквания от един фрийлансър, който работи за няколко клиента.

Ето няколко неща, които трябва да имате предвид при избора на приложение за отчитане на работното време за вашия софтуерен екип:

Автоматизация: Най-добрите инструменти за отчитане на работното време използват автоматизация, за да следят работните часове. Автоматичното отчитане на работното време позволява на членовете на екипа да се концентрират върху работата си, без да се налага да помнят да въвеждат ръчно работните си часове или почасовите си ставки.

Интеграции: Вашият инструмент за отчитане на работното време трябва да се интегрира директно с инструментите ви Вашият инструмент за отчитане на работното време трябва да се интегрира директно с инструментите ви за управление на задачите и фактуриране, за да улесни фактурирането на клиентите.

Персонализиране: Имате ли сложна система от задачи и подзадачи, които трябва да проследявате? Потърсете персонализируем инструмент за отчитане на работното време, който ви дава допълнителна гъвкавост и може да ви предостави подробни отчети, разбивки на отчетените часове и функции за управление на времето, за да знаете дали софтуерният разработчик отделя прекалено малко или прекалено много време на даден проект.

Поверителност: Инструментите за наблюдение на служителите на Mac , които правят екранни снимки или записват натисканията на клавишите, могат да се възприемат като натрапчиви от членовете на вашия екип. Потърсете решения за отчитане на работното време, които предоставят подробни отчети, като същевременно зачитат поверителността на служителите.

Мултиплатформен: Изберете софтуер за отчитане на работното време с настолни и мобилни приложения, така че членовете на отдалечения екип да могат да се регистрират от всяко устройство с Android, Mac или Linux. Полезно е да имате интеграция със софтуер за отчитане на разходите, за да сте сигурни, че се придържате към бюджета, докато управлявате проекти.

10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време, които разработчиците могат да използват

Ефективното отчитане на времето може да ви помогне във всичко – от планиране на спринтове до справяне с ограниченията на ресурсите. Ето 10 софтуерни инструмента за отчитане на времето, които софтуерните разработчици трябва да познават през 2024 г.:

Проследявайте времето, задавайте прогнози, добавяйте бележки и преглеждайте отчети за времето си отвсякъде с глобалния таймер в ClickUp.

ClickUp е платформа за управление на задачи, която предлага широка гама от инструменти за сътрудничество, които могат да помогнат за отчитане на времето и управление на екипа. Ще намерите лесни за използване инструменти като ClickUp Whiteboards и Spaces, както и интеграции с десетки други инструменти за управление на проекти чрез ClickUp API.

Когато става въпрос за отчитане на работното време за разработчици, не само можете да отчитате работното време от всяко устройство, но и да свържете работното време с задачите в работния процес на ClickUp в реално време. Можете също да импортирате времеви разписания от други приложения, за да получите точни отчети за работното време през целия работен ден и да редактирате или одобрявате въведените данни за работното време.

ClickUp предлага и полезни ресурси като шаблони за отчитане на работното време с персонализирани полета и множество изгледи за допълнителна гъвкавост. От прости диаграми за отчитане на работното време до диаграми на Гант, използвайте шаблоните на ClickUp, за да оптимизирате операциите и да подобрите рентабилността си.

Най-добрите функции на ClickUp

Глобален таймер: Мултитаскингът може да затрудни по-малко напредналите приложения за отчитане на времето. Но с глобалния таймер на ClickUp можете лесно да преминавате от една задача към друга и да отчитате времето, за да следите напредъка на проекта.

Мобилна функционалност : Членовете на вашия екип могат да регистрират работното си време от всяко устройство с няколко кликвания, включително от настолното приложение, мобилното приложение и уеб разширението за Chrome.

Разпределение на ресурсите : Ръководителите : Ръководителите на екипи за разработка на софтуер трябва да променят и коригират приоритетите на своите екипи, за да гарантират, че всички проекти получават необходимото внимание. ClickUp улеснява това с изгледа „Работна натовареност“, който показва как всеки член на екипа използва своето време.

Ограничения на ClickUp

За прост инструмент за отчитане на времето, опциите за персонализиране и многобройните разширени функции за управление на проекти на този софтуер може да са прекалено много за прости случаи на употреба.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4. 7/5 (над 3000 рецензии)

2. Harvest

чрез Harvest

Harvest е инструмент за отчитане на работното време за разработчици с разширени функции за отчитане, така че можете да следите бюджета си, капацитета на екипа и др. Вижте как се изразходва времето на служителите и кои членове на екипа са поели прекалено много (или прекалено малко) работа.

Harvest предлага безплатен план с до един потребителски акаунт и два проекта, докато планът Pro поддържа неограничен брой акаунти и проекти. Можете да опитате Harvest с 30-дневен пробен период, без да е необходима кредитна карта.

Най-добрите функции на Harvest

Вградена функция за фактуриране: Harvest предлага функции за фактуриране и плащане, така че можете да следите времето и да приемате плащания чрез Stripe или PayPal.

Интеграции: Harvest работи с счетоводни инструменти като Xero и QuickBooks, така че не е необходимо да импортирате фактурите си ръчно. Harvest работи с счетоводни инструменти като Xero и QuickBooks, така че не е необходимо да импортирате фактурите си ръчно. Инструментът за управление на времето работи и със софтуерни инструменти за управление на проекти като Trello, Asana и Slack.

Ограничения на Harvest

Ограничени ценови планове

Цени на Harvest

Безплатни

Предимства: Цена от 10,80 долара на месец за работно място.

Оценки и рецензии за Harvest

G2: 4. 3/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (500+ отзива)

3. Hubstaff

чрез Hubstaff

Hubstaff предлага софтуер за отчитане на работното време, подходящ за предприятия, с вградени инструменти за управление на времето за наблюдение на служителите, анализ на работната сила и управление на проекти. Можете да създавате онлайн табели за отчитане на работното време, да използвате мобилно приложение за отчитане на работното време и дори да използвате отчитане на работното време на базата на местоположението, за да видите кога служителите се регистрират на конкретно работно място.

Софтуерът за управление на проекти на Hubstaff включва проследяване на времето и разходите, а инструментите за анализ на работната сила поддържат проследяване на заплатите и фактурите.

Най-добрите функции на Hubstaff

Настройка за една минута : Hubstaff твърди, че не е необходимо да се учите да следите времето, така че можете да започнете да работите без забавяне.

Проследяване на разходите: Можете да зададете бюджети и времеви ограничения за конкретни проекти, така че екипът ви да не прекалява с работата за взискателен клиент.

Ограничения на Hubstaff

Някои функции за отчитане на времето могат да бъдат прекалено напреднали за малки екипи.

Инструментите за наблюдение на служителите могат да бъдат прекалени

Цени на Hubstaff

Безплатно: 0 $ за един потребител

Time Starter: Започва от 5,83 долара на потребител на месец

Time Pro: Започва от 8,33 долара на потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4. 3/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 1400 рецензии)

4. Time Doctor

чрез Time Doctor

Time Doctor е решение за проследяване на времето, което обслужва широка гама от екипи, включително отдалечени и хибридни екипи и компании за аутсорсинг на бизнес процеси (BPO). Time Doctor се интегрира с финансови инструменти като FreshBooks и ADP, както и със софтуерни инструменти за разработка като Azure DevOps и GitHub.

Служителите могат да използват мобилното приложение Time Doctor 2, за да отчитат работното си време, или да инсталират разширението за Chrome или добавката за Firefox в браузъра си.

Използвайте вградените инструменти за изчисляване на заплатите, за да изберете валутата и периода на изплащане, и експортирайте всичко като CSV файл за лесно импортиране във външни платформи за плащане.

Най-добрите функции на Time Doctor

Гъвкави решения: Time Doctor е подходящ за отдалечени и аутсорсирани екипи.

Сигурност и съответствие: Софтуерът за проследяване на времето на ниво предприятие е съвместим с GDPR и HIPAA и има 99% работно време.

Ограничения на Time Doctor

Инструментите за наблюдение на екипа могат да бъдат прекалени

Цени на Time Doctor

Основен: Започва от 5,90 $ на потребител на месец

Стандартен: Започва от 8,40 долара на потребител на месец

Премиум: Започва от 16,70 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

5. ClickTime

чрез ClickTime

ClickTime предлага високо персонализирани времеви таблици за разработчици, с персонализирани полета, разрешения за потребители и място за бележки към всеки времеви запис. Ще получите и инструменти за проследяване на извънредния труд, разходите и отпуските, за да можете да проследявате всеки аспект от проекта си.

Вградените функции за отчитане на времето включват мобилно приложение, хронометър и автоматични напомняния, за да се подобри точността и да се гарантира, че нищо не се пропуска.

Най-добрите функции на ClickTime

Проследяване на отпуските: Проследявайте натрупаните болнични и отпуски, за да можете по-добре да отчитате отсъствията на служителите.

Планиране на работната сила: Оценете времето, необходимо за завършване на даден проект, въз основа на исторически данни и производителността на служителите.

Ограничения на ClickTime

По-стръмна крива на обучение в сравнение с някои алтернативи

Цени на ClickTime

Стартово ниво: Започва от 10 долара на месец за потребител

Team: Започва от 13 долара на месец на потребител

Premier: Цена от 24 долара на месец за потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ClickTime

G2: 4. 6/5 (над 650 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 200 рецензии)

6. Timely

чрез Timely

Приложението Timely обещава „AI-задвижвани” инструменти за отчитане на работното време, така че да можете да автоматизирате по-голяма част от процеса и да получите по-точни резултати. Timely автоматично записва часовете, така че членовете на вашия екип не трябва да прекъсват концентрацията си, за да отчитат ръчно работното време.

За разлика от някои приложения за отчитане на работното време, Timely се описва като „100% защитено от проникване“ и не включва инструменти за скрийншотове или наблюдение на клавишите. Timely е чудесно и за фрийлансъри, които отчитат работното си време, тъй като можете да регистрирате задачи с различни почасови ставки за точно фактуриране.

Най-добрите функции на Timely

Интеграции : Timely разполага с отворени API, които улесняват интегрирането на софтуера с GitHub, Jira и други инструменти за уеб разработчици.

Поверителност: Потребителите могат да решат коя информация за производителността да споделят с другите, така че членовете на екипа ви да не се чувстват наблюдавани на работното място.

Ограничения на Timely

Липса на инструменти за наблюдение на служителите

Цени на Timely

Стартово ниво: Започва от 9 долара на месец за потребител

Премиум: Започва от 16 долара на потребител на месец

Неограничен: Започва от 22 долара на потребител на месец

Unlimited+: Персонализирано ценообразуване

Актуални оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4. 7/5 (над 200 рецензии)

7. DeskTime

чрез DeskTime

DeskTime предлага автоматично проследяване на времето, проследяване на неактивното време, проследяване на времето за проекти и др. Потребителите могат да настроят таймер Pomodoro, за да подобрят производителността си, или да активират функцията за лично време, за да използват устройствата си за неработни цели в свободното си време.

Някои планове включват планиране на смени и календар за отсъствия, а DeskTime може да се интегрира с други инструменти като Google Calendar и Microsoft Outlook.

Най-добрите функции на DeskTime

Достъпни цени : Индивидуалните потребители могат да използват DeskTime Lite безплатно, а дори и корпоративните планове са на разумната цена от 20 долара на потребител с месечен абонамент.

Изчисляване на разходите: DeskTime може да изчисли разходите за даден проект въз основа на почасовите ставки, които сте задали за вашия екип.

Ограничения на DeskTime

Ограничени интеграции с трети страни в сравнение с други инструменти

Цени на DeskTime

DeskTime Lite: 0 долара за един потребител

Предимства: Цена от 6,42 долара на месец за потребител

Премиум: Започва от 9,17 долара на потребител на месец

Enterprise: Започва от 18,33 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за DeskTime

G2: 4. 6/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

8. Teamdeck

чрез Teamdeck

Teamdeck предлага софтуер за управление на ресурсите, който включва планиране на екипа, отчитане на работното време, планиране на проекти и др. Можете да го използвате, за да оцените наличността на екипа, да управлявате заявките за отпуск и да разпределите подходящия брой членове на екипа за всеки проект.

API на Teamdeck улеснява използването му заедно с други инструменти. Създайте Slack бот, за да публикувате актуализации по проектите или автоматично да регистрирате събития от календара като отработени часове. Използвайте мобилното приложение за календар и отчитане на времето, за да имате достъп до Teamdeck, докато сте в движение.

Най-добрите функции на Teamdeck

Интеграции : Използвайте API на Teamdeck, за да споделяте данни с други Използвайте API на Teamdeck, за да споделяте данни с други инструменти за продуктивност и да идентифицирате ограниченията на ресурсите.

Управление на отпуските: Членовете на екипа могат да подават заявки за отпуск или да преглеждат подробностите за отпуските си чрез интеграцията със Slack.

Ограничения на Teamdeck

Достъпни цени, но малко опции за ъпгрейд

Цени на Teamdeck

Основен ресурс: Започва от 0,90 долара на месец

Член на екипа: Започва от 3,60 долара на месец

Оценки и рецензии за Teamdeck:

G2: 4. 4/5 (5+ рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (40+ отзива)

9. Tempo

чрез Tempo

Tempo предоставя времеви таблици, задвижвани от изкуствен интелект, така че да можете да следите времето по-точно и с по-малко усилия. Членовете на екипа могат да получат предложения за въвеждане на време въз основа на събития в календара или наскоро регистрирани проблеми в Jira. Те могат също да активират разширението Tempo Chrome.

Цената започва от 10 долара на месец на потребител за облачна лицензия за Timesheets. Инструментите Planner и Cost Tracker струват допълнително по 10 долара всеки. Ще ви е необходима и Jira лицензия за всеки Tempo потребител. Цените за сървъри и центрове за данни се изчисляват по различен начин.

Най-добрите функции на Tempo

Автоматизирано отчитане на времето : Отчитайте по-точно отработените часове с предложените времеви записи от Jira и Google Calendar.

Slack интеграция: Използвайте приложението Tempo for Slack, за да регистрирате часовете, без да се налага да отваряте Tempo директно.

Ограничения на темпото

Сложни цени

Необходими са лицензи за Jira

Цени на Tempo

10 долара на месец за един продукт и до 10 лиценза за облак (цената се увеличава с броя на продуктите и лицензите)

Оценки и рецензии за Tempo

G2: 4. 4/5 (90+ рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (190+ отзива)

10. TimeCamp

чрез TimeCamp

TimeCamp предлага отчети за присъствие, проследяване на производителността, фактуриране и други софтуери за отчитане на работното време за програмисти и разработчици. Можете да превключвате между изгледа на календара и този на работния график за по-голяма видимост и да видите общия брой часове, прекарани по даден проект.

Безплатният план поддържа неограничен брой потребители и проекти, но ще трябва да преминете към по-висока версия, за да получите достъп до функции като закръгляване на времето, проследяване на производителността и бюджетиране.

Най-добрите функции на TimeCamp

Проследяване на присъствието: TimeCamp може да проследява болничните дни, отпуските и други отсъствия, за да намали административната работа на отдел „Човешки ресурси“.

Интеграции: Използвайте над 100 интеграции на приложения или разширението за браузъра Chrome.

Ограничения на TimeCamp

Ключовите функции изискват Pro план

Цени на TimeCamp

Безплатен план завинаги

Стартово ниво: Започва от 2,99 $ на потребител на месец

Основен: Започва от 6,99 $ на потребител на месец

Предимства: Цена от 9,99 долара на месец за потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за TimeCamp

G2: 4. 7/5 (190+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (580+ отзива)

Спестете време и пари с софтуер за отчитане на работното време

Ръчното записване на работните часове води до неточни отчети за работното време и пропуснати часове, но прекаленото наблюдение кара членовете на екипа да се чувстват, сякаш някой ги наблюдава, докато работят.

Избирайки подходящия софтуер за отчитане на работното време за вашите разработчици, ще се уверите, че отчитате всеки час, който може да бъде фактуриран, като същевременно предоставяте на членовете на екипа си необходимата им независимост, за да бъдат продуктивни.

