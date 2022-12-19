Какво представляват амбициозните цели? (Примери, често задавани въпроси)

Всички имаме цели, които изглеждат прекалено добри, за да са истина, като например да инвестираме пари на фондовата борса и да станем милионери. 💰

Такива цели обикновено са трудни за документиране, което ги прави на пръв поглед невъзможни за постигане.

За щастие, можете да използвате амбициозните цели, за да записвате, проследявате и постигате невъзможни цели.

Амбициозните цели са умишлено трудни за постигане, но мотивират компаниите, екипите и отделните лица да излязат от зоната си на комфорт и да се стремят към по-високи резултати.

В тази статия ще дефинираме амбициозните цели и ще разгледаме три примера. Ще обсъдим и поставянето на амбициозни цели, четирите им основни предимства и трите им основни ограничения. След това ще разгледаме най-добрия начин за проследяване на амбициозните цели, заедно с често задаваните въпроси по темата.

Да започнем!

Какво представляват амбициозните цели?

Амбициозните цели са цели, които надхвърлят съществуващите ви работни възможности.

Те имат две уникални характеристики.

Първо, амбициозните цели обикновено са трудни за постигане. Те не са изцяло практични или рационални. Амбициозните цели също така вземат предвид най-добрия възможен резултат за всяка дейност.

Второ, амбициозните цели разчитат на новостта. Трябва да приемете изцяло нов подход към съществуващата си цел.

По този начин амбициозните цели ви мотивират да постигнете по-големи и по-добри резултати.

След като обсъдихме определението за амбициозни цели, нека разгледаме няколко примера.

3 примера за амбициозни цели

Ето как амбициозните цели могат да бъдат част от различни нива в една организация:

1. Амбициозни цели на организацията

На организационно ниво амбициозните цели са визии, които не са обвързани с конкретен график.

Например, ако нашите любими юридически орли от Suits искаха да увеличат приходите си за 2021 г., амбициозната цел би могла да изглежда така:

„Увеличете приходите с 120% и станете адвокатска кантора №1 в САЩ.“

Вероятно мислите, че такива финансови цели звучат абсурдно.

Но това е целта!

2. Управление на амбициозните цели

Мениджърите поставят очаквания пред своите екипи, за да постигнат отлични резултати. В случая на екип по продажбите, който се представя изключително добре, мениджърът може да постави амбициозна цел, която изглежда така:

„Утрояване на индивидуалната квота за продажби на членовете на екипа до края на 2021 г.“

3. Индивидуални амбициозни цели

Поставянето на амбициозни цели за отделните членове на екипа може да им помогне да поемат нови отговорности и да разгърнат таланта си. ✨

Например, член на екипа, който никога не е заемал ръководна длъжност, може да си постави индивидуални цели да управлява цял проект самостоятелно.

Следващия път, когато си поставите лична цел, вдъхнете се от увереността на Харви Спектър и разширете целите си.

3 основни стъпки за поставяне на амбициозни цели

Ето някои от основните стъпки, които трябва да предприемете, за да поставите цели и да ги разширите:

1. Отделете време за поставяне на цели

Какво общо има поставянето на амбициозни цели за вашия екип и подготовката за битка в съда?

И двете изискват време и подробно планиране.

Трябва да се уверите, че амбициозните цели са в съответствие с работата на екипа ви и целите за личностно развитие.

Също така е от решаващо значение да вземете предвид текущата натовареност на екипа си и наличните ресурси, преди да поставите амбициозни цели.

2. Фокусирайте се върху ключови области

Ако обхванете твърде много области в амбициозните си цели, рискувате да разпръснете себе си и екипа си. В резултат на това може да не постигнете нищо в края на краищата.

По-добре е да определите една или две области, на които да се фокусира екипът ви, и след това да ги използвате, за да поставите амбициозни цели.

3. Използвайте SMART цели

Досега говорихме за поставянето на амбициозни цели, за да запишете всичките си нереалистични, но необикновени цели.

Но може би се чудите: как да проследявам тези цели и да видя дали постигам някакъв напредък?

Тук влизат в игра SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-Bound) целите.

По дефиниция SMART целите са точно обратното на амбициозните цели.

Те са практични, постижими и близки цели.

Но това не е сценарий „амбициозни цели срещу SMART цели ”.

Амбициозните цели и SMART целите са идеалното съчетание. 😍

Ето как можете да ги използвате заедно:

Стъпка 1: Напишете амбициозните си цели

Стъпка 2: Разделете всяка амбициозна цел на по-малки стъпки и постижими SMART цели.

Тези стъпки ще улеснят процеса на поставяне на амбициозни цели.

Въпреки това, би било полезно да вземете предвид няколко фактора, преди да използвате амбициозни цели.

Бонус: SMART цели за студенти

2 фактора, които трябва да се вземат предвид преди поставянето на амбициозни цели

Можете да разгледате два ключови фактора, за да предвидите дали използването на амбициозни цели ще бъде от полза за вашия екип:

1. Последни резултати

Екип, който е постигнал успех наскоро, е по-склонен да приеме амбициозни цели.

Победата влияе на нагласата на вашия екип и го прави готов да поема предизвикателства.

Ако обаче те не се представят добре и решите да ги натоварите с амбициозни амбициозни цели, вероятно няма да реагират добре.

За по-добро управление на производителността е от решаващо значение да оценявате редовно успеха на екипа си и да коригирате целите си.

Разгледайте примери за най-важните цели и задачи , които можете да използвате за вашата компания!

2. Наличност на ресурси

Екипът с добри ресурси може да се справи с неуспех. Той е и в по-добра позиция да иноватира и да бъде креативен.

И всички тези фактори са от решаващо значение за постигането на амбициозните цели. ⭐️

Ако вашият екип е ограничен, експериментирането с амбициозна цел (особено финансова цел) може да не е най-добрата идея.

Не бихте искали да поставите екипа си в положение, в което са набелязали смели цели, само за да осъзнаете, че нямате ресурсите да ги подкрепите. 👀

Предимства на амбициозните цели

Нека разгледаме как амбициозните цели могат да помогнат за повишаване на производителността на вашия екип.

1. Повишава креативността

В повечето случаи можете да постигнете общите цели, като просто работите повече часове.

От друга страна, амбициозните цели могат да помогнат на вас и вашия екип да излезете от зоната си на комфорт и да дадете свобода на творчеството си. 💡

Облечете се, използвайте значителна част от мозъчната си енергия и подходете към проблема по иновативен начин. Този творчески процес може да доведе до открития и идеи за решаване на проблеми.

2. Прави екипа ви амбициозен

Амбициозните цели могат да вдъхновят екипа ви да си постави на пръв поглед невъзможна цел и да я преследва.

Ако установите, че вашият екип е консервативен по отношение на целите и амбициите си, амбициозните цели могат да им помогнат да разширят границите си.

3. Повишава увереността

Увереността не идва от мотивационни разговори.

Те произтичат от действителни постижения.

Поставянето и постигането на амбициозни цели може да повиши увереността ви многократно.

Да приемем, че сте продуктов мениджър на ново приложение за запознанства, наречено Rhoo. Поставили сте амбициозна цел да създадете напълно функционален видео чат в приложението за 4 седмици.

Вие смятате, че това е възможно с помощта на API за видео чат, но вашият екип смята, че това е трудно (което е вярно, но това е смисълът на амбициозните цели!) и се притеснява.

За да отговорите на притесненията на екипа, разбивате тази амбициозна цел на няколко SMART цели. Установявате, че средната оценка на увереността на екипа е 5 от 10. И изглежда, че мотивационните цитати и видеоклипове не променят много това настроение.

Няколко месеца по-късно вашият екип е постигнал 2 от 3 SMART цели. Сега помолете екипа си да оцени колко уверени се чувстват – и средната оценка е 9 от 10!

4. Позволява ви да запазите контрола

Поставянето на амбициозна цел е начин да проявите самоконтрол, дори когато обстоятелствата не са в ваша полза.

Това определя пътната карта за целия екип. 🗺

Подобно на това как Харви би предсказал изхода от съдебния процес, още преди той да е започнал. Силата!

Амбициозните цели помагат на всеки да се фокусира върху конкретни показатели и да се придържа към бизнес целите си.

Въпреки тези предимства, амбициозните цели имат и своите ограничения. Нека да ги разгледаме.

3 Ограничения при поставянето на амбициозни цели

Точно като в съдебна драма с две противоположни страни, нашият случай с амбициозните цели има и отрицателна страна.

Ето три ограничения при поставянето на амбициозни цели:

1. Повишено изчерпване в екипа

Разбира се, една предизвикателна цел може да мотивира екипа ни да работи по-добре.

Въпреки това, ако не успеят да постигнат амбициозната си цел, това може да нарани увереността им в собствените им способности. Това може също така значително да намали ангажираността на служителите.

Не искате вашият екип да работи по-усилено, само за да се почувства изтощен и демотивиран.

Представете си всички адвокати от сериала „Suits“, наведени над бюрата си в офиса.

Да, ние също не искаме това за нашите екипи! 🙅🏽‍♀️

2. Прекомерно поемане на риск в екипа

Амбициозните цели могат да накарат екипа ви да се фокусира върху измерването на резултатите. Тази практика може да ги направи склонни да поемат прекомерни рискове.

Поемането на риск може да ги накара да загубят представа за цялостната картина, както и за първоначалната цел.

Вашият екип ще се фокусира върху „малки загуби“ вместо „големи печалби“.

3. Неетично поведение

Ако вашият екип преследва невъзможни цели, вероятно се сблъсква с препятствия и е прекалено натоварен. В резултат на това може да се опита да постигне целите си с всички възможни средства... дори ако това означава да пренебрегне някои правила, за да го направи.

Проблем като този в крайна сметка се свежда до характера на члена на екипа, но дори Харви Спектър наруши закона под натиск. 👀

След като обсъдихме предимствата и недостатъците на амбициозните цели, нека поговорим за проследяването им.

Как да проследявате амбициозните цели

Поставянето на подходящи амбициозни цели за вашия екип е само началото. За да видите резултати, трябва редовно да проследявате напредъка си.

С подходящия инструмент за управление на цели можете да преодолеете предизвикателствата при проследяването на целите си!

Инструментът за поставяне на цели като ClickUp ви позволява да проследявате напредъка си към амбициозните си цели чрез различни параметри като SMART цели, KPI и OKR.

ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за продуктивност и управление на проекти, използван от продуктивни екипи в малки и големи компании.

Той разполага с ВСИЧКИ функции, от които се нуждаете, за да създавате и управлявате лесно амбициозните си цели.

Ето кратък преглед на някои от функциите на ClickUp:

Числа: всяка стойност от нула до безкрайност

Вярно/Невярно: условие за задача, което е изпълнено или не е изпълнено

Валута: всякаква сума пари

Задачи: задача или списък със задачи, които трябва да бъдат изпълнени.

А най-хубавата част?

Можете да се регистрирате безплатно в ClickUp и да разгледате още по-голямо разнообразие от функции!

Често задавани въпроси за амбициозните цели

1. Каква е разликата между SMART и амбициозните цели?

Амбициозните цели и SMART целите се различават по два ключови фактора:

Разлика в целта: амбициозната цел ни вдъхновява да бъдем по-амбициозни и да се фокусираме върху цялостната картина. SMART целта се фокусира върху конкретен план за действие, който може да помогне за постигането на амбициозната цел.

Разлика във времевата рамка: амбициозната цел няма конкретна времева рамка. SMART целта, от друга страна, е обвързана с време.

Умните цели и амбициозните цели са ефективни мерки за производителност. Сливането на двете ще създаде практична цел, ориентирана към резултатите.

2. Какво да направите, ако не успеете да постигнете амбициозната си цел?

Постигането на амбициозна цел обикновено се разглежда като пример за човешко съвършенство.

Но неуспехът да ги постигнете не трябва да се разглежда като нещо негативно.

При амбициозните цели постигането им не е основният приоритет. Вместо това, основната им цел е да повишат мотивацията на екипа ви и да им помогнат да постигнат по-голяма цел.

Обикновено ще помолите екипа си да постигне 60-70% от OKR за амбициозна цел, вместо 100%.

Време е да постигнете амбициозните си цели

Една добра амбициозна цел може да ви даде сили на вас и вашия екип да постигнете голяма цел и да бъдете креативни. Те са чудесен начин да се уверите, че оставате мотивирани и на прав път към постигането на вашата визия.

Разглеждайки амбициозните си цели чрез SMART цели и OKR, ще разделите значимите и амбициозни цели на измерими задачи и малки победи.

А с помощта на инструмент за създаване и управление на проекти като ClickUp, поставянето и проследяването на амбициозни цели е по-лесно от всякога!

ClickUp може да помогне на вашия бизнес да управлява целите си по-добре, отколкото Харви Спектър управлява своята адвокатска кантора. 😉

Вземете ClickUp безплатно още днес, откройте вътрешния си Харви Спектър и започнете да разширявате целите си като професионалист!