11 безплатни шаблона за скала на Ликерт в Word и ClickUp

Вие сте продуктов мениджър, който пуска ново приложение. Посветили сте безброй часове на създаването на безпроблемно потребителско изживяване, но как да разберете дали потребителите ви са доволни?

Въведете скалата на Ликерт. Този инструмент може да превърне неясната обратна връзка в количествено измерими данни. Независимо дали измервате удовлетвореността на клиентите, ангажираността на служителите или обратната връзка за продукта, добре проектираната скала на Ликерт може да разкрие мненията, мотивациите и общото настроение на участниците в проучването, което не е възможно с прости въпроси с отговор „да“ или „не“.

Създаването на ефективни въпроси по скалата на Ликерт обаче може да бъде трудна задача. Тук се включваме ние.

В тази публикация в блога са изброени 11 безплатни шаблона за скалата на Ликерт, които правят провеждането на проучвания по-лесно и по-ефективно. Те са създадени, за да ви помогнат да задавате правилните въпроси, да получавате полезни отговори и да вземате информирани решения.

Какво представляват шаблоните за скалата на Ликерт?

Шаблоните на скалата на Ликерт са предварително проектирани рамки, които помагат на преподаватели, изследователи, специалисти по човешки ресурси и дизайнери на проучвания да създават бързо ефективни проучвания със скали на Ликерт.

Скалата на Ликерт, кръстена на психолога Ренсис Ликерт, е рамка, която обикновено представя твърдение и моли респондентите да оценят степента си на съгласие или несъгласие по многостепенна скала.

Анкетата по скалата на Ликерт включва спектър от отговори от една крайна психометрична скала до друга, включително и неутрална опция.

Ето един пример за въпрос от скалата на Ликерт: Колко сте доволни от услугата, предоставена от [марка, отдел, сервизен агент]? Участниците в проучването ще бъдат помолени да изберат отговор от тази 5-степенна скала на Ликерт: Много доволен Умерено доволни Нито доволен, нито недоволен (неутрален) Умерено недоволен Много недоволен

Шаблонът за проучване по скалата на Ликерт е от съществено значение за създаването на структуриран формат за събиране на отговори на качествени въпроси или твърдения в проучването. Той позволява бързо, последователно, безпристрастно и ефективно събиране на качествени и количествени данни.

Основни характеристики на скалата на Ликерт

Стандартизирани варианти за отговор : Шаблонът за проучване по скалата на Ликерт обикновено включва предварително определени отговори, като „Напълно не съм съгласен“ до „Напълно съм съгласен“, често по 5- или 7-степенна скала.

Персонализирани твърдения : Можете да адаптирате твърденията или въпросите, свързани с проучваната тема.

Последователен формат : Въпросите и опциите за отговор в скалата на Ликерт са структурирани по един и същи начин, което улеснява анализа и сравнението между отговорите.

Събиране на данни: Улеснява систематичното събиране на нагласи, мнения или възприятия на респондентите.

Изследователите и практиците използват шаблони на скалата на Ликерт, за да оптимизират процеса на проектиране на проучвания и да гарантират както процента на отговори, така и еднородността.

Какво прави един добър шаблон за скала на Ликерт?

Добър шаблон за скалата на Ликерт е от съществено значение за събирането на точни и полезни данни. Той трябва да предлага балансирани варианти за отговор, които варират равномерно от положителни до отрицателни.

Ето характеристиките, които отличават шаблона на скалата на Ликерт:

Ясни варианти за отговор : Добрата скала на Ликерт трябва да използва балансиран набор от варианти (например 5–7 точки по скалата на Ликерт) от една крайност до друга, с неутрална среда, в идеалния случай.

Релевантни твърдения : Трябва да се гарантира, че твърденията или въпросите по скалата на Ликерт са конкретни и пряко свързани с темата, като се избягва двусмислието.

Единен формат : Шаблонът трябва да поддържа единен формат за всички въпроси от скалата на Ликерт, за да се гарантира последователност и лесност на анализа.

Лесна за разбиране : Отговорите трябва да са ясни, за да могат участниците да ги интерпретират и отговорят точно.

Мащабируема: Дизайнът на шаблоните трябва да е гъвкав, за да позволява лесно приспособяване към нуждите на проучването.

С тези елементи вашият шаблон за скала на Ликерт ще ви помогне ефективно да уловите нюансите в мненията и да предоставите надеждни данни за анализ.

Безплатни шаблони за скалата на Ликерт

Ето списък с 11 безплатни шаблона за скалата на Ликерт, от които можете да избирате:

1. Шаблон на скалата на Ликерт за ClickUp

Изтеглете този шаблон Създавайте, проследявайте и анализирайте анкети за клиенти на едно място с шаблона за начинаещи на ClickUp Likert Scale.

Шаблонът за начинаещи на ClickUp Likert Scale е идеален за тези, които са нови в дизайна на анкети.

Тя опростява създаването, проследяването и анализирането на анкети по скалата на Ликерт, като ги прави достъпни и лесни за използване.

Шаблонът е подходящ за начинаещи, защото можете да персонализирате анкетата си с прости стъпки—въведете въпросите си и опциите за скалата. Можете лесно да споделите анкетата си и да съберете отговори без проблеми, а също така можете бързо да анализирате данните , за да разберете тенденциите и моделите в обратната връзка.

Проследявайте напредъка на проучването си с лесни статуси като „Отворено“ и „Завършено“. Използвайте инструментите на ClickUp, за да управлявате обратната връзка с коментари, автоматизация и изкуствен интелект.

Ето как да започнете:

Определете въпросите си: Използвайте ClickUp Docs, за да очертаете без усилие въпросите за анкетата си по скалата на Ликерт. Проектирайте скалата: Създайте задачи, за да настроите стойностите на скалата с няколко кликвания Настройте анкетата: Организирайте въпросите и скалите в изгледа „Табло“ на ClickUp. Събиране на данни: Автоматизирайте събирането и анализа на данни, за да оптимизирате процеса. Интерпретиране на резултатите: Използвайте етапи, за да проследявате плавно напредъка и прозренията

Създаването на скала на Ликерт и управлението на обратната връзка от клиенти или служители не може да бъде по-лесно от това!

2. Прост шаблон за скала на Ликерт от ClickUp

Изтеглете този шаблон Провеждайте проучвания по скалата на Ликерт и анализирайте обратната връзка лесно с шаблона на ClickUp за скалата на Ликерт.

Шаблонът на скалата на Ликерт в ClickUp е вашият инструмент за незабавно създаване на прецизни и ефективни проучвания по скалата на Ликерт!

Ето един пример за това как този универсален шаблон може да улесни събирането на данни:

Лесна настройка: Въведете въпросите от анкетата по Ликерт и вариантите за отговор

Потребителски полета: Използвайте полетата за отдел, имейл, телефон и скала за оценка, за да съберете важни подробности и да персонализирате анкетата си за по-задълбочени прозрения.

Гъвкава скала за оценка: Адаптирайте трите полета за оценка от 1 до 5, за да отговарят на вашите нужди за обратна връзка. Настройте скалата на Ликерт според нуждите си, за да получите точните данни, които искате.

Опростено оценяване: Използвайте вградения списък за проверка, за да оценявате и анализирате позиционирането на продукта без усилие.

Споделете анкетата си по скалата на Ликерт с екипа си или клиентите си и наблюдавайте как събирате полезни информации, които водят до успех!

3. Шаблон за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Бързо събирайте и оценявайте отговорите на клиентите, като използвате шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp.

Едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени изследователите или дизайнерите на проучвания за продуктови екипи, е да знаят дали клиентите им са доволни и да вземат решения за промени в продукта въз основа на данните.

Събирането на обратна връзка за удовлетвореността на клиентите винаги е било предизвикателство, но шаблонът за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp опростява този процес.

Този шаблон е създаден, за да улесни създаването, управлението и анализа на анкети по скалата на Ликерт за събиране на ценна информация за клиентите. Той също така ви помага да вземете информирани решения за подобряване на вашите продукти и услуги.

Защо този шаблон работи?

Ефективно създаване : Проектирайте без усилие персонализирани анкети, за да получите обратната връзка, от която се нуждаете.

Бързи отговори : Разпратете анкетите си и събирайте отговорите с лекота

Полезни заключения : Анализирайте данните, за да определите тенденциите и областите, които се нуждаят от подобрение.

Персонализирани статуси : Проследявайте напредъка с статуси като „Отворен“ и „Завършен“

Потребителски полета : Събирайте подробна обратна връзка с полета за полезност, яснота и разрешаване на проблеми.

Персонализирани изгледи: Управлявайте анкетите по скалата на Ликерт, като използвате изгледи като „Изглед на респондентите“, „Изглед на анкетния формуляр“, „Изглед на оценката на знанията“ и „Изглед „Започнете оттук““.

С шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp можете да оптимизирате събирането на обратна връзка и да направите подобрения на базата на данни без усилие.

4. Шаблон за проучване на обратна връзка за продукта ClickUp

Изтеглете този шаблон Разберете добре нуждите на клиентите с шаблона за проучване на обратна връзка за продукти на ClickUp

Ако сте алфа, бета или дългогодишен потребител на продукта, вероятно сте получили тази анкета по скалата на Ликерт в пощенската си кутия или в известията в приложението.

Тези инструменти може да са ви помолили да оцените различни функции по скала за оценка и да опишете какво мислите за продукта. Тези проучвания по скалата на Ликерт са проучвания за обратна връзка за продукти.

Те могат да ви помогнат да получите ценна информация за преживяванията на вашите клиенти. Можете бързо да стартирате такива проучвания с шаблона за проучване на обратна връзка за продукти на ClickUp.

Този шаблон опростява събирането и анализирането на обратна връзка, което го прави идеален за подобряване на вашия продукт и повишаване на удовлетвореността на клиентите.

Използвайте този шаблон, за да идентифицирате области за подобрение на продукта и да подобрите потребителското преживяване, да съберете значима обратна връзка бързо и точно и да използвате резултатите от проучването по скалата на Ликерт, за да вземете информирани решения за разработката на продукта.

Ето функциите, които ще ви харесат:

Персонализиран статус: Проследявайте напредъка на проучването със статуси „В процес на преглед“, „Прегледано“ и „За преглед“

Потребителски полета: Управлявайте обратната връзка с полета за обща удовлетвореност, продължителност на използване и др.

Персонализирани изгледи: Използвайте изгледи като „Обща удовлетвореност“, „Оценки на продукти“ и „Подадени анкети“ за организирани данни.

5. Шаблон за проучване на ангажираността на служителите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Получете информация за настроенията в екипа си с шаблона за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp.

Да предположим, че сте специалист по човешки ресурси и искате да проведете проучване сред служителите, за да оцените нивото на ангажираност на вашите служители. В такъв случай можете да използвате шаблона за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp, за да проведете бързо проучване и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение на работното ви място.

Този шаблон ви позволява да оптимизирате събирането на обратна връзка от служителите, да анализирате процесите, да измервате удовлетвореността на служителите и да разберете корпоративната култура на вашата компания.

Използването на този шаблон на скалата на Ликерт ще ви помогне да откриете области в работното си място, които се нуждаят от подобрение и които могат да помогнат за повишаване на удовлетвореността от работата. Можете също да научите повече за гледните точки, целите и нуждите на служителите и да коригирате политиките за служителите съответно.

Ето защо всеки екип за управление на таланти и човешки ресурси се нуждае от този шаблон, за да измерва ангажираността на служителите:

Полезни информации : Получете ясна представа за : Получете ясна представа за удовлетвореността и ангажираността на служителите

Персонализирани анкети : Персонализирайте анкетите с въпроси, които отговарят на нуждите на вашата организация.

Обратна връзка в реално време : Събирайте мнения от служителите на всяко устройство незабавно

Персонализирани статуси : Проследявайте напредъка на проучването с статуси като „Завършено“, „В процес на преглед“ и „За преглед“.

Потребителски полета : Събирайте подробна обратна връзка с 32 атрибута, включително справедливост на възнагражденията, платен отпуск и кариерно развитие.

Персонализирани изгледи: Управлявайте обратната връзка ефективно с изгледи като „Всички подадени отзиви“, „Обратна връзка от отдела“, „Обратна връзка от екипа“ и „Ръководство за начало“.

Използвайте този шаблон, за да разберете как да ангажирате по-добре служителите си и да подобрите културата на вашата организация.

6. Шаблон за обратна връзка от служители на ClickUp

Ако искате да знаете какво мислят вашите служители за мениджмънта, културата на вашата компания, заплатите и бонусите, шаблонът за обратна връзка от служителите на ClickUp е точно за вас.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp, за да проследявате настроенията на служителите

Във вашата организация е необходима обратна връзка, за да се улесни структурираната комуникация, която ще помогне на мениджърите да предоставят последователна обратна връзка, да насърчават отговорността за резултатите сред служителите и да стимулират отворени, честни дискусии и признание.

Това е единственият шаблон, от който се нуждаете, защото ви помага с:

Ефективно събиране на обратна връзка : Бързо събиране на ценна информация от служителите

Проследяване на настроенията : Използвайте усъвършенствани визуализации, за да : Използвайте усъвършенствани визуализации, за да следите настроенията на служителите във времето.

Насърчаване на прозрачността : Изграждане на доверие и отворена комуникация между служителите и ръководството

Персонализирани статуси : Проследявайте напредъка на обратната връзка с статуси като „Отворен“ и „Завършен“

Потребителски полета : Събирайте подробна обратна връзка с атрибути като стойност на обратната връзка, възможности за развитие и корпоративна култура.

Персонализирани изгледи: Достъпвайте обратната връзка ефективно с изгледи като списък на всички респонденти, списък с отговори, таблица с обратна връзка от служителите и бяла дъска „Започнете оттук“.

С шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp можете незабавно да разберете какво мислят вашите служители за вас и да направите необходимите подобрения.

7. Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Шаблонът за обратна връзка на ClickUp е идеален за отдели, които имат намерение да събират информация чрез проучвания на клиенти, партньори и потребители.

Изтеглете този шаблон Събирайте значими данни с шаблона за обратна връзка на ClickUp

Можете да използвате този шаблон, за да предложите платформа, на която клиентите да изразят своите мнения и опасения. Активното искане на обратна връзка подобрява лоялността на клиентите и предоставя обратна връзка за подобряване на вашите продукти и услуги. Можете също да идентифицирате области, които се нуждаят от внимание, и да разработите целенасочени стратегии.

Този инструмент за обратна връзка от клиенти ви позволява да събирате и управлявате информация за клиентите на едно място, като разбирате настроенията им.

Този шаблон позволява:

Персонализирани анкети : Адаптирайте анкетите, за да отговорят на нуждите на вашите клиенти

Ефективно събиране на данни : Събирайте значима : Събирайте значима 360-градусова обратна връзка , за да насочвате решенията за продуктите

Бърз анализ : Бързо идентифициране на тенденции и изводи от отговорите в анкетите

Персонализирани статуси : Проследявайте напредъка на обратната връзка със статуси като „Завършено“ и „Завърши“.

Потребителски полета : Записвайте подробна информация с атрибути като доставчик на услуги, дата на покупка, ниво на клиента, обща оценка и предложения за подобрения, за да запазите обратната връзка от клиентите.

Персонализирани изгледи : Достъп до данни за обратна връзка чрез изглед на списъка с общи препоръки, изглед на списъка „Започнете оттук“, изглед на таблицата с обратна връзка, изглед на таблицата с оценки на доставчиците, изглед на таблото с общи препоръки и изглед на таблото с обратна връзка.

Управление на проекти: Подобрете проследяването на обратната връзка с мощна табло за проследяване на времето и функции, персонализирани етикети, удобни предупреждения за зависимости, известия по имейл и много други!

Подобрете управлението на обратната връзка с формуляра за обратна връзка!

8. Шаблон за 5-степенна скала на Ликерт за Microsoft Word от TemplateLAB

чрез TemplateLAB

5-точковата скала на Ликерт от TemplateLab е универсален избор, ако искате да я разпечатате и да я споделите лично с участниците в проучването.

Можете да изтеглите естетично проектираната анкета в различни формати, като документи на Microsoft Word, слайдове на Microsoft PowerPoint и файлове на Adobe Photoshop.

Редактирайте файла според вашите изисквания.

Споделете я с участниците в проучването чрез различни канали за електронна поща, социални мрежи или лични съобщения, за да съберете и анализирате данни.

9. Шаблон за скала на Ликерт в Microsoft Word от TemplateLAB

чрез TemplateLAB

За разлика от предишния шаблон, разделът с въпроси в шаблона „Празен шаблон на скалата на Ликерт“ от TemplateLAB е празен, откъдето идва и името му.

Така можете да създавате въпроси от нулата или дори на момента по време на индивидуално интервю и да събирате обратна връзка.

Този шаблон е отличен за специалисти по човешки ресурси и психолози, които провеждат индивидуални сесии.

Както и при предишния шаблон, можете да изтеглите естетично проектираното проучване в различни формати, като документи на Microsoft Word, слайдове на Microsoft PowerPoint, файлове на Adobe Photoshop и PDF файлове.

11. Шаблон за проучване на удовлетвореността на студентите от Formplus

чрез Formplus

Вие сте член на академичния състав или учител в институция или училище? Открийте ценна информация за удовлетвореността на студентите с персонализирания шаблон за проучване на удовлетвореността на студентите от Formplus.

Този шаблон използва 4-точкова скала на Ликерт, за да помогне на администраторите на училища или университети, членовете на факултета и персонала в образователните институции да оценят всичко – от качеството на учебната програма до безопасността в кампуса. Можете лесно да събирате и анализирате обратната връзка от студентите, за да подобрите стандартите и услугите на вашата институция.

Ето как професионалистите в областта на образованието могат да се възползват от този шаблон:

Бърза реакция : Повишете повторно записването на студенти, като реагирате активно на обратната връзка – предоставете административен достъп, за да гарантирате бързи действия по предложенията и да подобрите ангажираността на студентите.

Автоматични известия : Изпращайте на студентите и персонала автоматични актуализации по имейл, за да ги държите в течение. Потвърждавайте подадените анкети, отговаряйте на обратната връзка и уведомявайте персонала за нови отговори, за да може да се предприемат бързи действия.

Гъвкави подавания : Приемайте допълнителни документи и изображения за подробна обратна връзка. Задайте ограничения за размера и форматите на файловете, за да управлявате ефективно подаванията.

Персонализиран поддомейн : Хоствайте анкетата си на персонализиран поддомейн за лесен достъп и по-голяма достоверност. Персонализирайте URL адреса, за да отразява името на вашата институция и да бъде запомнящ се за студентите.

Дизайн, подходящ за мобилни устройства: този мобилно-отзивчив шаблон гарантира, че студентите могат лесно да споделят мнението си на всяко устройство, създавайки безпроблемно преживяване при даване на обратна връзка.

Започнете да усъвършенствате предлагането на вашата институция още днес с шаблона за проучване на удовлетвореността на студентите на Formplus. Събирайте информация, действайте въз основа на обратната връзка и направете вашата институция да се откроява!

12. Шаблон за формуляр за оценка на обучението от Formplus

чрез Formplus

Вие сте мениджър по обучение или специалист по човешки ресурси? Подобрете вашите програми за обучение с шаблона за оценка на обучението от Formplus! Това 5-степенно проучване по скалата на Ликерт ви помага да съберете изчерпателна обратна връзка за обучителните сесии, съдържанието, представянето и общата удовлетвореност.

Защо треньорите харесват този шаблон?

Персонализирани покани по имейл: Лесно изпращайте покани, като добавяте или импортирате имейл адреси. Проследявайте очакващите отговори и предотвратявайте дублирането за по-ефективно събиране на обратна връзка.

Универсални полета във формуляра: Полетата с функция „плъзгане и пускане” улесняват създаването на формуляри. Използвайте полета за оценка и калкулатори, за да измервате ефективността на обучителите и да изчислявате резултати. Добавете условна логика, за да адаптирате последващите въпроси въз основа на отговорите.

Работни процеси и одобрения: Настройте процеси за одобрение, за да преглеждате заявки за обучение и разрешения. Това е идеално за ефективно управление на Настройте процеси за одобрение, за да преглеждате заявки за обучение и разрешения. Това е идеално за ефективно управление на обратната връзка и заявките на служителите

Съвместна оценка: Поканете членовете на екипа по човешки ресурси и мениджмънта да сътрудничат при оценките. Съберете мнения от различни отдели, за да подобрите обучението.

Ефективни оценки: Използвайте различни опции за оценяване – скали, звезди, сърца или усмивки – за да получите подробна обратна връзка за конкретни аспекти на обучението и да разберете кои области се нуждаят от повече внимание или корекции.

Започнете с шаблона и съберете полезни информации още днес!

Оптимизирайте анкетите с шаблони за скала на Ликерт

Персонализираните шаблони на скалата на Ликерт са идеални за създаване на структурирани, безпристрастни проучвания с последователно събиране на данни. Тези шаблони помагат на изследователи, преподаватели, специалисти по човешки ресурси и други да оптимизират процеса на проектиране и да гарантират еднородни отговори.

Използвайте напълно персонализираните шаблони на скалата на Ликерт на ClickUp още днес и направете процеса на проучването по-гладък и по-ефективен!

