5 тенденции в автоматизацията на човешките ресурси, с които ще се сблъскаме през това десетилетие

Саманта Кларк е завършила Уорингтън Колидж по бизнес и работи за професионалната счетоводна фирма ThePayStubs. Тя се занимава с всички клиентски отношения с партньори от най-високо ниво и открива своята страст в писането на статии по различни теми, свързани с финансите и бизнеса.

Последните десет години бяха основен катализатор за промени за служителите и бизнеса. В допълнение към това, от началото на глобалната пандемия иновациите и промените станаха необходими за оцеляването на много вертикални пазари. Когато става дума за човешките ресурси (HR), глобалният растеж на дистанционната работа и работата, задвижвана от технологиите, предизвика важни промени.

Технологиите отново са основен фокус за много организации и екипи с различни профили. Изведнъж всички мениджъри и служители в областта на човешките ресурси трябваше да работят от дома си и да използват различни технологични решения, за да прехвърлят работата си онлайн.

За съжаление, тези промени бяха необходими, за да могат много HR отдели и компании да осъзнаят колко ценни могат да бъдат новите технологии в ежедневните им задачи. Автоматизацията е в центъра на тези инструменти и с оглед на това, ето какво можем да очакваме в бъдеще.

чрез The PayStubs

5 тенденции в автоматизацията на човешките ресурси: промени, които ще видите през това десетилетие

1. RPA платформите ще доминират над другите решения за автоматизация

Ще се запознаем с основите за тези, които не знаят какво представляват платформите за RPA (Robotic Process Automation) и каква е тяхната цел.

Софтуерът RPA управлява софтуерни роботи, способни да извършват автоматизирана работа чрез взаимодействие с цифрови системи и софтуер за управление на човешките ресурси. Основната функция на тези платформи е повтарящата се автоматизация на задачи, базирани на правила, което ги прави безценни за съвременните предприятия.

RPA платформите са следващото голямо нещо в HR! Според Gartner, пазарът на RPA се очаква да расте стабилно до 2024 г., въпреки негативния ефект, който пандемията оказва върху икономиката.

Растежът на RPA беше стабилен през последните десет години, но през 2019 г. отбеляза скок. RPA достигна ръст на приходите от почти 63%, а тенденцията на растеж продължи и през 2020 г. (11%). Очаква се окончателният ръст през 2021 г. да бъде около 19%.

Ефектът, който RPA ще окаже върху HR, е двоен. Първо, те ще помогнат при събирането и управлението на данни, тъй като повтарящите се задачи се автоматизират. Второ, те ще помогнат на HR да се адаптира към новия парадигма на автоматизацията и ще им помогнат да разберат новата работна среда, в която човешките служители работят заедно с AI, за да подобрят своите способности.

Според проучването на Sierra-Cedar HR Systems за 2019-2020 г., приложението на RPA в HR се е увеличило с около 50% в сравнение с предходната година.

Въпреки че съществува умерена опасеност, че тази нова технология ще унищожи работни места, много по-вероятно е тя просто да промени подхода ни към човешките ресурси. Все още сме много далеч от софтуер, който може да оценява таланта и уменията без човешка намеса. Това е просто нов инструмент, така че няма Grund zur Sorge.

чрез The PayStubs

2. Набирането на персонал е процесът с най-голям потенциал за автоматизация

Набирането на персонал е един от основните аспекти на работата в областта на човешките ресурси. Процесът не е особено сложен, но отнема време и е много повтарящ се – идеален за автоматизация, нали? Е, все още не сме стигнали дотам.

Според Workato, в момента автоматизираме само 6% от всички задачи, свързани с набирането на персонал, но всяка година се наблюдава значителен ръст в автоматизацията. Екипите по набиране на персонал губят най-много време при планирането на интервюта.

Да, тази задача е много проста, когато се опитвате да насрочите среща с един човек, но когато има много кандидати, тя може да се превърне в проблем. Чрез автоматизацията премахвате потенциалните проблеми, като припокриване на датите за интервюта, и улеснявате процеса за кандидатите.

През 2018 г. 67% от HR агентите, интервюирани от LinkedIn, заявиха, че автоматизацията им помага да спестят време. Очаква се този брой да нарасне бързо, тъй като новите начини за използване на изкуствен интелект и автоматизация правят работата в областта на човешките ресурси по-лесна и по-прецизна.

3. Експлозията на AI автоматизацията на всички нива

Задачите на HR в дигиталната ера стават все по-сложни и изискващи. С ускоряването на дигитализацията на бизнес средата поради пандемията, натискът върху HR отделите да се модернизират бързо е още по-голям. Те трябва да осигурят отлично преживяване на служителите чрез набиране, обучение и адаптиране.

Ето няколко начина, по които изкуственият интелект може да ви помогне в това:

Данни в реално време: Чрез автоматично събиране и обработка на данни HR отделите могат да предвидят запитвания и проблеми, за да имат готови отговори.

Персонализиран подход: Съвременните служители изискват постоянен достъп до HR ресурси с персонализирана информация и графици, базирани на техните нужди и местоположение.

Упълномощен HR: Благодарение на автоматизацията на повтарящи се задачи, HR отделите могат да вършат повече работа с по-малко хора и да се фокусират повече върху задачи, които изискват човешко докосване.

Достъпност 24/7: Вече можем да предоставяме постоянна поддръжка чрез чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, без да налагаме на HR агентите да организират 24-часов работен график.

Поради преминаването към облачна среда, ние сме изправени пред еволюционен период за HR. Те ще се фокусират повече върху стратегиите за ангажираност на служителите, производителността, ефективността и благосъстоянието – всичко това подкрепено от конкретни данни , които ще бъдат използвани в процеса на вземане на решения.

Според библиотеката Global Human Capital Trends, 38% от компаниите от 140 държави вярват, че изкуственият интелект и автоматизацията ще бъдат напълно внедрени в техните организации в рамките на следващите пет години. Това е важен факт, който трябва да имате предвид, ако искате да сте в крак с най-добрите в бранша.

4. Развитие на автоматизираната аналитика в HR

Вече споменахме решенията, основани на данни, и анализите във връзка с HR, но нека разгледаме по-отблизо възможностите, които те отварят за съвременните отдели.

Можем със сигурност да погледнем към технологичния гигант Google като пионер на много нови подходи, включително и този. Google използва аналитични данни, за да оцени водещите показатели, които очертават положителна работна среда.

Те също така събраха оценки за представянето и обратна връзка от служителите, за да ги сравнят с показателите за производителност при различни стилове на лидерство. Направиха това, за да определят влиянието на различните подходи върху производителността и ангажираността.

Ако имаме предвид, че използваме анализи в управлението на уебсайтове, управлението на социални медии, всички видове реклами и много други аспекти на дигиталния бизнес, осъзнаваме, че данните просто се натрупват и колкото по-скоро ги направим полезни, толкова по-добре.

Изкуственият интелект ще бъде от решаващо значение за следващата стъпка. Чрез използването на изкуствен интелект можем да разделяме типовете данни, да идентифицираме знания чрез използването на NLP, да свързваме набори от данни и др. С усъвършенстването на изкуствения интелект се намалява количеството човешки ресурси, необходими за обработката на големи масиви от данни, а точността на тази обработка само ще се повишава.

5. Все повече компании ще въведат автоматизация на заплащането

Проучването за операциите по изплащане на заплати за 2018 г. ни предлага интересна информация за автоматизацията на изплащането на заплати и нейните цифри в САЩ. Когато разгледаме операциите по изплащане на заплати в САЩ като цяло, през 2018 г. около 6% от компаниите са използвали някаква форма на автоматизация на изплащането на заплати. Проучването показва също, че около 16% от тези, които не използват автоматизация на изплащането на заплати, планират да започнат да го правят в бъдеще.

Има няколко неща, с които автоматизацията на заплатите може да помогне, и затова толкова много организации планират да направят тази промяна. Първото предимство на автоматизацията тук е опростеното събиране на данни, тъй като това е най-времеемкият аспект от работата.

Освен това, ако вашата HRIS (информационна система за човешки ресурси) е свързана с глобалната ви система за изчисляване на заплатите, те ще използват това, което наричаме SSoT (единен източник на истина) в рамките на една и съща база данни.

Валидирането на данни също е фактор, когато става въпрос за традиционното управление на заплатите. Отделът по човешки ресурси трябваше да сравни данните в своите таблици и да провери отново информацията за плащанията.

преди да завършите плащанията. AI може да направи това автоматично, спестявайки време и правейки процеса по-прецизен. Можем също да настроим автоматични тригери, които да уведомяват HR отдела, когато дадена задача е готова за завършване.

Най-известните примери за това са фишовете за заплати, които вече можем да попълваме автоматично в HRIS с помощта на генератор за фишове за заплати и да елиминираме досадните стъпки, които трябваше да изпълняваме в миналото.

Бонус: Безплатни шаблони за HR и шаблони за заплати!

Заключение

Намираме се в повратна точка, в която компаниите най-накрая започнаха да инвестират сериозно в нови технологии и да внедряват иновации в своите процеси, включително в областта на човешките ресурси. Пандемията от Covid-19 подтикна бизнеса да премине технологичната граница и сега, с ясните предимства, които тя предлага, няма спиране в обозримо бъдеще.

Бъдещето на производителността и привличането на таланти е в ръцете на специалистите по автоматизация и изкуствен интелект, способни да пренесат HR в 21-ви век. Ние сме готови за следващата граница, което е идеалният момент да направим крачката. Пандемията промени начина, по който работи HR, и промените ще се превърнат в стандарт за години напред.