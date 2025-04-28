Как да създадете 30-60-90-дневен план за въвеждане в работата

Новите ви служители се нуждаят от време – в някои случаи до 12 месеца – за да се запознаят с организацията и да достигнат пълния си потенциал в рамките на дадена длъжност. Въпреки това е от решаващо значение да ги подготвите за успех и да им дадете ясни цели, към които да се стремят.

Тук е важно да създадете план за 30-60-90 дни. Това е структуриран план за въвеждане на нови служители, в който целите и дейностите са разпределени в периоди от 30, 60 и 90 дни.

В тази статия ще ви покажем как да създадете този план и да въведете новите служители в контекста на всяка стъпка от процеса на въвеждане.

Какво е 30-60-90-дневен план?

Планът за 30-60-90 дни е точно това, което подсказва името му – документ, който очертава важни етапи, реалистични цели и приоритети на високо ниво, които новите служители трябва да постигнат през първите 30, 60 и 90 дни от наемането им. Отговорност за създаването му носи мениджърът, наел новия служител.

Какво прави 30-60-90-дневният план:

Подчертава реалистични цели, които да бъдат постигнати през първите три месеца от назначаването на нов служител, като ги разбива на 30-, 60- и 90-дневни етапи.

Опростява това, върху което служителят трябва да се фокусира

Показва показатели за измерване на успеха на 30-, 60- и 90-дневната отметка.

Помага на новите служители да максимизират производителността си и да постигнат поставените цели, съобразени с мисията на компанията.

Важни елементи на 30-60-90-дневен план

Централната концепция на един добър 30-60-90-дневен план се върти около:

Превръщане на по-големите цели в по-малки, по-лесно постижими етапи

Определяне на крайна цел за 90 дни с етапи, които трябва да бъдат изпълнени на 30-ия и 60-ия ден

Гарантиране, че целите са постижими, но и предизвикателни

Спечелете подкрепата на новите служители, като ги накарате да изготвят или да допринесат за плана.

Съгласувайте плана с мисията на компанията, за да помогнете на новите служители да разберат ролята си в организацията и да се приспособят лесно.

Петте части на един добър 30-60-90-дневен план

Преди да научим как да създадем план за 30-60-90 дни, нека първо видим какво включва той.

Какво прави един 30-60-90-дневен план страхотен? За начало, той трябва незабавно да изясни очакванията на организацията от новия служител.

Един добър 30-60-90-дневен план има пет основни елемента:

Цели: Определя целта, мисията и ясните задачи на компанията по конкретен и измерим начин; категоризира целите на новоназначения служител в цели за обучение, професионални цели, цели за представяне и лични цели за постигане на най-добри резултати. Фокус: Определя върху какво трябва да се фокусира новият служител по време на всяка фаза, за да остане на правилния път и да работи за постигането на стратегическите цели. Приоритети: Идентифицира важни задачи и проекти, които новоназначеният служител трябва да приоритизира във всеки 30-дневен период, за да управлява ефективно времето си и напредъка си. Показатели за успех: Определя ключовите показатели за ефективност (KPI), с които да се измерва успехът на новоназначените служители, дава яснота за това какво означава успех и им помага да следят напредъка си. Гъвкавост: Трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да се адаптира към променящите се обстоятелства, като позволява на новоназначените служители да коригират своите цели и приоритети в съответствие с общите цели на компанията.

Интегрирайте SMART цели в плана си за 30-60-90 дни

Задайте SMART цели с ClickUp

За да направите плана си за 30-60-90 дни работещ, опитайте да напишете SMART цели. Планът ви за 30-60-90 дни трябва да има конкретни цели, които са измерими, постижими, реалистични и обвързани с време:

Конкретно : Определете ясно какво искате да постигнете във всеки 30-, 60- и 90-дневен период. Например, вместо да поставяте неясна цел като „подобряване на ефективността на проекта“, поставете конкретна цел като „намаляване на сроковете на проекта с 10%“.

Измеримост : Включете ключови показатели за ефективност, за да проследявате напредъка си, като например време за завършване на проекта, спестени разходи, оценки за удовлетвореност на клиентите и др.

Постижимо : Поставете предизвикателни и реалистични цели. Например, целта да се намалят сроковете на проекта с 50% за 30 дни може да не е постижима, но намаление с 10% би било реалистично.

Важно : Уверете се, че вашите цели са в съответствие с общите цели на компанията и проекта.

Срок: Задайте конкретни срокове за постигане на всяка цел, за да останете фокусирани и да проследявате напредъка във времето.

Как да напишете план за 30-60-90 дни в пет лесни стъпки

Създаването на 30-60-90-дневен план е лесно, стига да следвате тези пет стъпки:

Стъпка 1: Напишете мисията на компанията

Мисията на компанията е основата на вашия 30-60-90-дневен план. Затова определете целите и етапите на компанията, за да може новият служител да разбере своята роля в по-голямата картина.

Стъпка 2: Обсъдете целите за първите 30 дни

Напишете какво искате да постигне човекът през първите 30 дни. Като правило:

Ограничете броя на целите до три до пет.

Запишете ключов показател за всяка цел, за да я измервате точно.

Стъпка 3: Създайте цели за първите 60 и 90 дни съответно

Категоризирайте плана си за 30-60-90 дни в проследими цели с ClickUp Goals

Начертайте целите за първите 60 и 90 дни, както сте направили за първите 30 дни. Имайте предвид същите правила, както в предишната стъпка.

Стъпка 4: Подчертайте подходящите ресурси

Вашият 30-60-90-дневен план е толкова ценен, колкото и допълнителните ресурси, които предоставяте, като например:

Ключови контакти , т.е. членове на екипа и заинтересовани страни за конкретни аспекти на плана (с кого трябва да се свърже новият служител, за да постигне целите си или да зададе въпросите си)

Материали за обучение (списък с уроци, връзки към уебинари, документи и други ресурси, които ще помогнат на новоназначените служители да придобият знанията и уменията, необходими за успешното изпълнение на задълженията си)

Вътрешни инструменти и системи (инструкции за достъп до съществуващите инструменти, които организацията използва)

Външни ресурси (публикации в бранша, онлайн форуми, професионални организации и др., от които можете да получите ценна информация и подкрепа)

Стъпка 5: Следете напредъка

Последният етап е свързан с оценката на напредъка по плана:

Новият служител постига ли целите си?

Използват ли ресурсите, които сте описали?

Справят ли се с предизвикателствата?

Имат ли еднакви виждания за целите на компанията?

Ако всичко това ви се струва прекалено много работа, използвайте шаблона на ClickUp за 30-60-90 дни, за да започнете въвеждането си с едно кликване:

Изтеглете този шаблон Използвайте този шаблон на ClickUp, за да планирате бъдещи срещи с новоназначените служители.

Този шаблон гарантира, че новите ви служители:

Да се адаптират добре през първите три месеца с перфектно набелязани лични и бизнес цели

Изпълнявайте необходимите задачи по въвеждането в работата с редовно преразглеждани поведения, умения и компетенции.

Бързо се запознайте с процеса

Документирайте напредъка и проследявайте действията от първия ден

Разгледахме как да създадете план за 30-60-90 дни. Сега нека разберем как мениджърът по наемане на персонал може да използва плановете за 30-60-90 дни, за да подобри управлението на времето, задържането на служителите и процесите по набиране на персонал.

Подобряване на управлението на времето с 30-60-90-дневни планове

Всеки 30-60-90-дневен план изглежда по различен начин за различните хора. Въпреки това, има няколко техники, които можете да използвате, за да спечелите предимства в управлението на времето:

Задайте приоритет на задачите с цветни маркери

Приоритизирайте : Вземете предвид какво искате да бъде приоритет за новия ви служител. Използвайте цветни маркери за ключовите задачи, за да им покажете относителната важност на всяка от тях.

Самоанализ : Включете време за размисъл в плана.

Стратегическо развитие : Категоризирайте целите в три части – първи месец, втори месец и трети месец, като целите стават все по-трудни.

Обучение: Отделете време за професионално развитие и насърчаване на непрекъснатото обучение.

Бъдете в крак с месечните си задачи и управлявайте времето си като професионалист с ClickUp Calendar View, който може да се синхронизира с Google Calendar:

Никога не пропускайте важни задачи и срокове с календара на ClickUp

Справяне с задържането на служителите с помощта на 30-60-90-дневни планове

Планът за 30-60-90 дни ви позволява да създадете трайно положително впечатление в съзнанието на служителя:

Започнете анкета, за да съберете обратна връзка с високо персонализирани формуляри в ClickUp.

Мнение на служителите : След като изтече 30-дневният период, проведете анкета сред новоназначените служители, за да разберете какви са впечатленията им от процеса на въвеждане в работата. По този начин те ще почувстват, че мнението им е важно за организацията, което ще повиши степента на ангажираност.

Съдържание по заявка : Пускайте съдържание по заявка, което подчертава културата, ценностите и мисията на компанията и насърчава значими взаимоотношения с служителите.

Яснота: Подчертаването на ролята на служителите в новата им организация през първите 90 дни поставя основите за по-щастливо преживяване на работното място. Сътрудничество със служителя и изготвяне на ясен план за действие, основан на инструкции.

Свързано: Шаблони за план за преход, които ще улеснят работата ви

Използване на 30-60-90-дневния план за интелигентно набиране на персонал и интервюта за работа

От гледна точка на мениджъра по наемане на персонал, планът за 30-60-90 дни може значително да подобри процеса на наемане и интервюиране. Ето как:

Оценете съгласуваността на целите: Мениджърите могат да използват плана, за да преценят разбирането на кандидата за ролята и как той планира да съгласува своите цели с целите на организацията през първите 30, 60 и 90 дни.

Разберете адаптивността на кандидата: Мениджърите по наемане на персонал могат да разпитат кандидатите как планират да променят подхода си в зависимост от конкретните отговорности на длъжността.

Научете повече за находчивостта на кандидата: Мениджърите могат да използват плана, за да обсъдят как кандидатите биха използвали наличните ресурси (например обучение, инструменти и подкрепа от екипа), за да постигнат ефективно целите си.

Оценете уменията на кандидата за решаване на проблеми: Мениджърите могат да представят хипотетични сценарии и предизвикателства и да попитат кандидатите как биха променили подхода си, за да преодолеят препятствията в рамките на първите 90 дни.

Свързано: Необходими документи за въвеждане в работата за новоназначени служители s 📂

Предимствата на 30-60-90-дневния план

Планът за 30-60-90 дни е пътна карта към успеха, тъй като определя ключовите етапи за новите служители през първите дни от тяхното назначаване.

Той прави паралел с план за продуктивност, който помага на новите членове на екипа:

Знайте какво се очаква от тях

Управлявайте тяхната работна натовареност

Фокусирайте се върху задачи, ориентирани към целите

Задайте правилните параметри за успех

Ето основните предимства на 30-60-90-дневния план:

Повишаване на производителността

Стратегическият план за въвеждане в работата е от ключово значение за повишаване на производителността; 61 % от новоназначените служители се чувстват подготвени да поемат нова роля, след като са преминали структурирано въвеждане в работата.

Планът за въвеждане в работата дава насоки за това как новоназначеният служител може да започне бързо и предлага достъп с едно кликване до подходящите ресурси. Екипът разбира какво да приоритизира и как да получи помощ, ако се затрудни на някой етап от процеса на въвеждане в работата:

По-голямата продуктивност и синхронизация на екипа са странични ефекти от солидното въвеждане в работата чрез Gallup

За да помогнете на новоназначения служител да разбере ролята си и да получи контекстуална помощ, използвайте шаблон за план за 30-60-90 дни.

По-добра сплотеност на екипа

Безпроблемно въвеждане в работата е възможно с участието на екипа.

Екипът трябва да се срещне и да се опознае рано, за да изгради солидна основа. Интегрирайте индивидуални разговори в процеса на въвеждане и помогнете на членовете на екипа да опознаят колегите си и заинтересованите страни.

Не забравяйте, че идеята е да започнете да изграждате важни взаимоотношения от рано и да създадете чувство за екипна работа. По пътя мениджърите трябва също да изяснят целите и да обяснят как целите на организацията се вписват в екипните и индивидуалните цели.

За да дадете на служителите солидно разбиране за дейностите и резултатите на екипа, използвайте изгледа на таблото ClickUp Kanban, за да покажете всички задачи на екипа и напредъка им с един поглед:

ClickUp Kanban Board ви позволява да групирате задачите по статус

Последователни оценки на представянето

Около 61% от служителите биха предпочели да останат в настоящата си организация с цел развитие и кариерно израстване:

Но не можете да развивате това, което не оценявате, нали? Тук е мястото, където планът за 30-60-90 дни добавя прегледи на представянето в календара на мениджъра и гарантира, че новите служители се преглеждат периодично.

Постоянните прегледи позволяват по-добра оценка на напредъка и представянето на новоназначените служители. Това от своя страна им помага да подобрят уменията си, да работят оптимално и да се интегрират добре в организацията.

Данните говорят сами за себе си: „Половината от работниците, които получават значима подкрепа за постигане на високи резултати, имат много по-високи нива на оптимизъм, увереност, ангажираност и производителност в сравнение с другата половина от служителите, които не получават такава подкрепа.“

Изтеглете този шаблон Управлявайте индивидуалните си срещи с членовете на екипа, като използвате шаблона 1-на-1 на ClickUp.

Мениджърите могат да провеждат структурирани разговори за оценка на представянето с новите служители с помощта на шаблона за индивидуални срещи на ClickUp.

Този шаблон на Docs помага на мениджърите да въвеждат и проследяват релевантна информация за новоназначените служители. Той включва предварително създадени страници за ролите на служителите, очакванията и програмите за периодични срещи. За още по-добра организация създайте вложени страници във всяка страница.

Подготовка на служителите за успех

Споделете фирмените политики, планове и друга полезна информация с новите си служители чрез ClickUp Docs.

Планът за 30-60-90 дни описва подробно първите три месеца от работата на новия член на екипа, запознавайки го с политиките на компанията, работата в екип и бизнес целите. Това е сигурен начин да помогнете на новите си служители да се адаптират, докато отбелязват важни точки в плана си за 30-60-90 дни.

Осигурете на новодошлите добър старт, като им предоставите достъп до цялата необходима документация: политики на компанията, планове на екипа, организационна структура и др. Мениджърите и екипите по човешки ресурси могат да направят това с помощта на споделяемите ClickUp Docs.

За да направите плана за 30-60-90 дни полезен, превърнете го в задачи за всеки 30-дневен период.

Използвайте ClickUp Tasks, за да зададете задачи и подзадачи с съответните им крайни срокове:

Лесно и бързо задавайте начални и крайни дати в рамките на дадена задача или използвайте условни настройки, за да повторите дати или да създадете нова задача след завършване

След като сроковете са определени, дайте на екипа възможност да избира – позволете им да преглеждат задачите в различни формати и да ги филтрират по приоритет и статус:

Можете също да добавяте коментари и да свързвате задачи с документи, за да сте сигурни, че всички са информирани по всяко време:

Уверете се, че коментарите ви се виждат, като ги присвоявате на потребителите директно в задачите, и получите бърз преглед на присвоените коментари в списък за проверка

Накрая, създайте пълноценни табла с целите на екипа и показателите за усилията на екипа и визуализирайте лесно напредъка по задачите:

Обединете целите на екипа си и вижте усилията на екипа с таблото на ClickUp

Как изглежда планът за 30-60-90 дни за различни роли

Планът за 30-60-90 дни е многостранен, в зависимост от това кой го използва и за каква цел.

Но преди да се впуснем в това, нека разберем кога да изготвим 30-60-90-дневен план:

Нови служители : Мениджърите по наемането на персонал трябва да създадат план при въвеждането на нов служител, за да улеснят преходния период.

Настоящи служители : Ръководителите на екипи, които искат да въведат нови инициативи или промени в ролите, трябва да използват план за 30-60-90 дни, за да предложат на настоящите служители реалистичен път за развитие.

Потенциални служители: Потенциалните кандидати могат да използват 30-60-90-дневен план, за да се подготвят за интервю и да демонстрират сериозност пред мениджъра по наемането.

Как да изготвите 30-60-90-дневен план за мениджъри

Използването на шаблон за оперативен план е лесно решение за мениджърите, които искат да реализират идеите си от самото начало.

За да подобрят своите управленски умения, мениджърите трябва да добавят дисциплина към своя стил на работа, като създадат план за 30-60-90 дни, който може да изглежда по следния начин:

30 дни

Цел: Да подобрите уменията за управление на времето на екипа, като използвате подобрен процес на внедряване:

Провеждайте индивидуални срещи с членовете на екипа, за да разберете техните роли (и предизвикателства).

Идентифицирайте и приложете една възможност за подобряване на процеса, като например по-добро управление на времето.

Задайте краткосрочни цели на членовете на екипа, съобразени с общите цели.

Установете редовен ритъм на комуникация с екипа, за да следите напредъка.

60 дни

Цел: Да се оцени как екипът напредва с уменията си за управление на времето.

Използвайте проследяването на времето в ClickUp, за да видите точно колко време отделят членовете на екипа за всяка задача.

Продължете с индивидуални срещи, за да помогнете на екипа да оцени своето представяне.

Използвайте инструменти за проследяване на времето, за да събирате данни в реално време за представянето на екипа.

Оценете резултатите от подобренията в екипа по отношение на това колко добре управляват времето си.

Оценете резултатите от краткосрочните цели, определени през първите 30 дни.

Усъвършенствайте плана за комуникация въз основа на мненията на екипа и преките подчинени.

Поставете средносрочни цели, които надграждат постигнатото през първите 30 дни.

90 дни

Цел: Да се установи култура на оптимизирано управление на времето за бъдещи проекти, като се поддържа качеството:

Направете SWOT анализ и дайте обща обратна връзка на екипа.

Провеждайте обучения по управление на времето, за да преодолеете пропуските в уменията на екипа.

Преоценете необходимостта от провеждане на срещи въз основа на напредъка на екипа според нуждите.

Използвайте информацията, за да създадете дългосрочен стратегически план, който може да бъде повторен в бъдеще.

Как да изготвите 30-60-90-дневен план за продуктови мениджъри

Продуктовите мениджъри могат да използват безплатен софтуер за управление на проекти, за да ускорят работата си, без да правят компромиси с производителността или качеството.

Наличието на структуриран 30-60-90-дневен план е от съществено значение, за да помогне на новите продуктови мениджъри бързо да усвоят своите отговорности и да окажат положително влияние. Ето пример за план, който можете да използвате за справка:

30 дни

Да идентифицирате три основни проблема на клиентите и да предложите решения в следващата версия на продукта:

Провеждайте интервюта с настоящи клиенти, за да съберете обратна връзка за съществуващия продукт.

Срещнете се с инженерния екип, за да разберете техническите аспекти на продукта.

Анализирайте пазарните тенденции и конкурентните продукти, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Разработете план за справяне с всички неотложни проблеми на клиентите или проблеми с продуктите.

Създайте документ с изисквания към продукта

Създавайте документи с изисквания към продуктите за секунди с ClickUp Brain

60 дни

За да имате готов за внедряване валидиран прототип:

Сътрудничество с екипа по дизайн за създаване на прототипи за предложените подобрения на продукта

Провеждайте тестове с потребители с прототипите, за да потвърдите предложените решения.

Работете с маркетинговия екип, за да разработите стратегия за комуникация за подобренията на продукта.

90 дни

За да стартирате успешно актуализираната версия на продукта и да постигнете 15% увеличение на удовлетвореността на клиентите въз основа на обратната връзка след стартирането:

Внедрете подобренията в продукта в сътрудничество с инженерния екип.

Стартирайте актуализирания продукт и следете показателите за ефективност, за да гарантирате желания ефект.

Събирайте обратна връзка от клиенти и вътрешни заинтересовани страни относно подобренията на продукта.

Започнете да планирате следващата версия на продукта въз основа на обратната връзка и поуките от текущата версия.

Как да изготвите 30-60-90-дневен план за ръководители

Ръководителите и висшето ръководство също могат да се възползват от плана за 30-60-90 дни.

Ето пример за план, от който можете да се вдъхновите, за да подобрите оперативната ефективност с 20% и да увеличите съгласуваността на екипа с целите на компанията:

30 дни

Провеждайте интервюта със заинтересованите страни, за да разберете настоящите предизвикателства и възможности.

Идентифицирайте бързи успехи, за да демонстрирате влиянието на лидерството

Приложете комуникационна стратегия, за да съгласувате екипите със стратегическите цели.

Използвайте шаблони за работни планове , за да начертаете високи цели и действия за първите 90 дни.

Начертайте действията и високите цели за екипа, като използвате един от многото шаблони за работни планове в ClickUp.

60 дни

Създайте и ръководите мултифункционален екип, който да се справи с ключово оперативно предизвикателство.

Разработване и внедряване на инициатива за подобряване на процесите

Проведете оценка на уменията на екипа и започнете целенасочени програми за обучение.

Актуализирайте шаблона на работния план с измерим напредък и коригирайте целите за следващите 30 дни.

90 дни

Представете стратегически план за следващата финансова година, базиран на наблюденията от първите 60 дни.

Стартирайте нова продуктова инициатива

Определете ключови показатели за ефективност (KPI) и метрики за успеха на екипа.

Създайте работен план за следващото тримесечие, включващ подробни задачи и крайни срокове.

Как да изготвите 30-60-90-дневен план за мениджъри по продажбите

Мениджърите по продажбите вече са запознати с използването на приложения за проследяване на цели, за да постигнат месечните или тримесечните си цели. Планът за 30-60-90 дни води до по-добри резултати.

Ето един пример, който си заслужава да разгледате:

30 дни

Нов мениджър по продажбите се присъединява към екипа. Целта му за първите 30 дни трябва да е свързана с фазата на обучение, т.е. завършване на обучителни модули, наблюдение на продажбени разговори и провеждане на индивидуални срещи с членове на екипа.

През първите 30 дни те се фокусират върху:

Запознаване с съществуващите продукти и процеси на продажби

Среща с междуфункционални заинтересовани страни

Разбиране на динамиката в екипа

Изграждане на взаимоотношения с членовете на екипа

Запознаване с целевите клиентски профили и идеалните клиентски профили

Обобщете бележките от срещите и ги превърнете в практически задачи чрез ClickUp Brain.

60 дни

До 60-ия ден мениджърът по продажбите трябва да има:

Идентифицирани области за подобряване на ефективността в процеса на продажбите

Внедрени промени, като въвеждане на нови инструменти за продажби и усъвършенстване на продажбения подход

Поставете конкретни S. M. A. R. T цели за следващите 30 дни, като например увеличаване на продажбите с 20% и подобряване на морала на екипа по продажбите чрез оценка на показателите за управление на времето през първото тримесечие.

90 дни

На 90-ия ден мениджърът по продажбите трябва да има:

Успешно реализиран план за 15% увеличение на приходите от продажби

Разработи дългосрочна стратегия за продажби въз основа на своите констатации и прозрения от първите 90 дни.

Използвайте формата на 30-60-90-дневния план, за да проследявате напредъка и да стимулирате непрекъснатото усъвършенстване.

Как да изготвите 30-60-90-дневен план за анализатори на данни

Анализаторите на данни могат да използват 30-, 60- или 90-дневен план, за да разберат и подобрят методологията за анализ на данни в своята организация.

Ето един пример за ваше удобство:

30 дни

Завършете обучението по инструментите и техниките за анализ на данни на фирмата и софтуера за управление на задачите.

Участвайте в екипни срещи, за да разберете текущите проекти и да допринесете с идеи.

Прегледайте най-добрите практики за анализ на данни и ги приложете в работата си.

Завършете обучението и допринесете за проект, свързан с данни, в рамките на първите 30 дни.

60 дни

Ръководи малък проект за анализ на данни

Повишете ефективността на анализа на данни с 10%

Сътрудничество с членовете на екипа за оптимизиране на организационните процеси

Завършете проекта и представете резултатите пред екипа до 60-ия ден.

Получавайте обобщения на проектите с AI Project Manager™ на ClickUp.

90 дни

Внедрете нова стратегия за визуализация на данни

Увеличете ефективността на визуализацията на данни с 20%

Сътрудничество с ИТ екипа за интегриране на инструменти за безпроблемна анализа

Продължавайте да усъвършенствате уменията си и да се информирате за новите инструменти

Приложете стратегията и съберете обратна връзка от екипа до 90-ия ден.

Как да изготвите 30-60-90-дневен план за ИТ мениджъри

Новоназначените ИТ мениджъри също трябва да имат готов план за 30-60-90 дни, за да получат предимство в нова бизнес среда.

Ето един пример, който ще ви помогне да създадете такъв план:

30 дни

Запознайте се с ИТ инфраструктурата на компанията и инструментите за планиране на проекти.

Общувайте с екипа, за да опознаете членовете му и техния стил на работа.

Прегледайте най-добрите практики и политики в областта на ИТ

60 дни

Използвайте стратегическо мислене, за да планирате и внедрите подобрения в ИТ инфраструктурата.

Работете с членовете на екипа, за да намалите прекъсванията с 10%.

Завършете подобренията и прегледайте напредъка до 60-ия ден.

Обсъдете идеи и сътрудничеството с помощта на ClickUp Whiteboard, за да стигнете до план, който най-добре отговаря на нуждите на вашата организация.

90 дни

Разработете дългосрочна ИТ стратегия

Увеличете общата ефективност с 15%

Сътрудничество с други отдели за съгласуване на ИТ целите с целите на компанията

Приложете стратегията и съберете обратна връзка от заинтересованите страни до 90-ия ден.

Как да изготвите 30-60-90-дневен план за нови служители

Можете да напишете най-доброто описание на длъжността в света, но новите служители все пак ще се чувстват претоварени без план за въвеждане в работата.

Ето къде стратегическият 30-60-90-дневен план може да помогне на новите служители да се включат в работата от първия ден.

Ето един пример за 30-60-90-дневен план за нови служители, който си заслужава да бъде последван:

30 дни

Завършете обучението за въвеждане в работата и се адаптирайте към новата работа.

Демонстрирайте разбиране на ключовите отговорности и корпоративната култура

Участвайте в сесии за сближаване с членовете на екипа, за да изградите взаимоотношения.

Получете незабавни отговори на всичките си въпроси с помощта на ClickUp Brain.

60 дни

Започнете да допринасяте за екипните проекти

Получавайте и документирайте обратна връзка от ментора/членовете на екипа

Продължете да учите и задавайте въпроси

Участвайте в обучения, за да подобрите уменията си

Изпълнете възложените задачи и проекти до 60-ия ден.

90 дни

Поемете повече отговорности и споделяйте идеи

Изпълнявайте проекти и спазвайте срокове

Потърсете обратна връзка от супервайзорите и продължете да се развивате в новата си работа.

Осигурете на новите служители възможно най-доброто начало с ClickUp

Планът за 30-60-90 дни е ценен инструмент в арсенала на всеки работодател. Той позволява на ръководителите по наемането на персонал да въвеждат лесно новите служители, да провеждат периодични оценки на представянето и (буквално) да показват на потенциалните кандидати какво се очаква от тях през първите 90 дни от наемането (и след това).

Създаването на правилния план обаче е толкова важно, колкото и да се гарантира, че новите служители ще се включат в работата възможно най-скоро.

Използвайте ClickUp, за да помогнете на новите служители да приемат промените, да работят ефективно след 90-дневния период и да отразят как се справят с добре обмислен 30-60-90-дневен план. Регистрирайте се безплатно сега!

Често задавани въпроси

1. Какво трябва да включва планът за 30-60-90 дни?

Планът за 30-60-90 дни трябва да включва текущите цели на компанията и как служителят ще постигне етапите на 30, 60 и 90 дни. Той трябва да включва и съответните ресурси, дейности и обучение, от които новият служител може да се нуждае, за да стигне до финалната линия.

2. Как да създам 30-60-90-дневен план за обучение?

Следвайте тези стъпки, за да създадете 30-60-90-дневен план за обучение:

Стъпка 1: Напишете мисията на компанията, като се фокусирате върху краткосрочните и дългосрочните приоритети.

Стъпка 2: Напишете целите, които искате да постигнете през първите 30, 60 и 90 дни, заедно с ключовите показатели за всяка цел.

Стъпка 3: Добавете всички необходими ресурси, от които новоназначеният служител ще се нуждае, за да постигне бързо крайната цел, включително материали за обучение, контактна информация за важни лица и др.

Стъпка 4: Проследявайте напредъка с периодични прегледи на представянето

3. Как се пише презентация за 30-60-90 дни?

Използвайте тези съвети, за да подобрите представянето си за 30-60-90 дни: