How to Conduct User Research

Представете си, че създавате софтуерен продукт, инвестирате часове в стратегия, дизайн и функционалност, само за да откриете, че никой не иска да го използва. Фрустриращо, нали?

Ето защо проучването на потребителите е основата за успешното разработване на софтуер. Средно всеки долар, който инвестирате в UX, ви носи 100 – възвръщаемост на инвестицията от 9900%!

Проучването на потребителите събира информация за вашата целева аудитория, която да послужи за вземане на решения относно дизайна и разработката. Става въпрос за активно слушане на потребителите и разбиране на техните проблеми, цели и ментални модели, вместо да се правят предположения.

Когато се прави правилно, това ви помага да:

Определете нуждите на потребителите на ранен етап и избегнете инвестирането на време и ресурси във функции, които потребителите не желаят или не намират за полезни.

Създайте продукт, който е интуитивен, ефективен и приятен за използване, което води до по-висока удовлетвореност и лоялност на потребителите.

Адаптирайте продукта си към техните специфични проблеми, като в крайна сметка увеличите интереса и приемането от страна на потребителите.

Това ръководство ще ви помогне да разгадаете очакванията на потребителите си, превръщайки трудни за разбиране „защо” в „уау” моменти. Потопете се в него и научете как да проучвате потребителите ефективно, за да можете да създадете софтуер, който те ще обичат.

Разбиране на основите на проучването на потребителите

Ефективното проучване на потребителите зависи от добре дефиниран подход. Доброто проучване на потребителите се фокусира върху целите на потребителите, а не върху предварително заложени представи. То използва различни методи за проучване, за да събере цялостно разбиране, и анализира данните обективно, за да идентифицира модели и тенденции.

От друга страна, лошото проучване на потребителите се основава на предположения или ограничени данни. То използва един-единствен метод на проучване, който може да не отразява цялостната картина, и пренебрегва обратната връзка от потребителите, която противоречи на първоначалните вярвания.

Ето и някои допълнителни характеристики, които различават двете:

Характеристики Добро проучване на потребителите Лошо проучване на потребителите Фокус Цели и проблеми на потребителите Предварителни представи или предположения Методи за проучване Разнообразие (например интервюта, анкети, тестове за използваемост) Единствен метод (напр. анкета) Анализ на данни Цел, идентифицира модели и тенденции Пристрастен, игнорира противоречиви данни Избор на извадка Цели представителни потребители Използвайте удобни образци (например колеги). Изследователски въпроси Отворено, проучвателно Водещи въпроси с желания резултат Ролята на изследователя Фасилитатор, безпристрастен наблюдател Застъпвайте се за конкретно решение Резултати Дълбокото разбиране на нуждите на потребителите влияе върху решенията за дизайна. Продуктите не отговарят на очакванията, което води до по-високи разходи за разработка поради необходимостта от преработка. Предимства Създавайте продукти, които потребителите обичат, и намалявайте разходите за разработка. Продуктите не отговарят на очакванията; това води до по-високи разходи за разработка поради необходимостта от преработка.

Уверете се, че провеждате добро проучване на потребителите, като вземете предвид следните най-добри практики:

Усъвършенствайте въпросите и методите за проучване въз основа на текущите резултати.

Уверете се, че вашата извадка отразява вашата целева аудитория.

Тествайте подхода си с малка група, преди да пристъпите към пълномащабно проучване.

Осигурете точен анализ на данните, като правите подробни бележки и записи.

Комбинирайте различни методи за проучване, за да потвърдите своите наблюдения.

Събирайте обратна връзка по време на целия процес на проектиране и разработване.

Ролята на проучването на потребителите в процеса на UX дизайн

Проучването на потребителите предоставя основата за подход, ориентиран към потребителя (UCD). UCD дава приоритет на нуждите на потребителите през целия процес на проектиране, което води до функционални и лесни за употреба продукти.

Като разберат нуждите и проблемите на потребителите, дизайнерите могат да създадат интуитивни интерфейси и потребителски потоци, които ефективно отговарят на тези нужди.

Можете да използвате проучването на потребителите, за да дефинирате потребителски профили, да създадете карти на потребителското пътуване и да информирате тестовете за използваемост, като всички тези стъпки са съществени в процеса на UCD.

Значението на проучването на потребителите в разработването на продукти

Проучването на потребителите е от полза за разработването на продукти по няколко начина:

Идентифициране на възможности: Проучването на потребителите ви помага да откриете неудовлетворени нужди на потребителите и да идентифицирате възможности за иновации.

Приоритизиране на функциите: Като разберете приоритетите на потребителите, можете да насочите усилията си за разработка първо към най-важните функции.

Валидиране на дизайни: Това ви позволява да тествате вашите дизайнерски концепции и да събирате обратна връзка от потребителите рано и често, като по този начин се уверявате, че вашият продукт е на прав път да отговори на проблемите на клиентите.

Как да провеждате проучвания на потребителите в 5 стъпки

Може би разполагате с демографски и психографски данни за потребителите си от бисквитки на уебсайта, регистрации и взаимодействия с продукти, кликвания, жалби и други данни. Но това не означава непременно, че ги познавате отвътре и отвън. Проучването на потребителите ви помага да свържете тези данни с мотивацията и покупателското им поведение, като ви дава дълбока представа за „защо“ реагират по определен начин, а не само за „какво“ и „как“.

Ето разбивка на основните стъпки за правилно провеждане на проучвания на потребителите:

Стъпка 1: Определете целите

Определете конкретните цели, които искате да постигнете с проучването си. Идентифицирайте конкретните проблеми или въпроси, на които искате да отговорите чрез проучването си. Тази стъпка определя посоката на целия процес.

Използвайте ClickUp Docs, за да обсъдите с екипа си целите на проучването. Създавайте, редактирайте и сътрудничете си по споделени документи в реално време, записвайте идеи и се уверете, че всички са съгласни с целите на проучването.

Създайте перфектния документ или уики с вложени страници, опции за стилизиране и шаблони, използвайки ClickUp Docs.

Ето как:

Създайте документ и го използвайте като платформа за съвместна работа, за да обсъдите целите на проучването. Направете списък с потенциалните нужди и проблеми на потребителите. Можете да използвате функциите на ClickUp, като мисловни карти и списъци, за да записвате идеи и да ги категоризирате.

Използвайте Docs, за да съберете информация за продуктите на конкурентите . Включете най-малко функции, целева аудитория и потребителски отзиви. Това ще ви помогне да идентифицирате потенциални пропуски на пазара и да подчертаете областите, в които вашият продукт може да се отличи.

Съберете данни за потребителите от различни източници , като маркетингови профили или предишни проучвания на потребителите. Консолидирайте тази информация в документ, за да създадете добре обоснован потребителски профил, който отразява целите и нуждите на вашата целева аудитория.

Използвайте Docs, за да съвместно усъвършенствате своите количествени и качествени въпроси за проучването. Наличието на централно място за обсъждане и повторение на въпросите гарантира, че те са в съответствие с вашите общи цели и предоставят полезни информации.

Стъпка 2: Изведете хипотези

Формулирайте обосновани предположения за поведението на потребителите въз основа на първоначалното си разбиране. Хипотезите ви предпазват от сляпо проучване. Те ви помагат да се съсредоточите върху конкретни аспекти от поведението на потребителите, които искате да разберете.

Една добра хипотеза е: Конкретно: Фокусира се върху определен аспект от поведението на потребителите или функционалността на софтуера.

Приложимо: Трябва да може да се тества чрез избраните от вас методи за проучване.

Измеримост: Трябва да можете да дефинирате показатели за успех, за да потвърдите или опровергаете хипотезата.

Използвайте ClickUp Mind Maps, за да обсъдите в реално време често срещаните проблеми и предизвикателства, свързани с вашия софтуер. Визуализирането на хипотезите допълнително изяснява вашия подход.

Визуализирайте хипотезите си от проучването на потребителите с помощта на ClickUp Mind Maps, които можете да споделяте.

Започнете с основната цел на проучването в центъра на мисловната карта. Създайте подраздели за всяка хипотеза, свързана с тази цел.

Можете да добавите подробности към всяка хипотеза, като включите кратко изложение, група потребители (например нови потребители, мобилни потребители и т.н.) и индивидуални хипотези, свързани с вашите цели (например, ако предлагаме влизане чрез социални медии, времето за регистрация ще се намали с 20%).

Обмислете целите на потребителите: какво се опитват да постигнат потребителите с вашия софтуер? С какви препятствия могат да се сблъскат? Имате ли някакви скрити предположения за поведението на потребителите? Оформете ги като тестваеми хипотези.

Използвайте различни цветове или икони, за да разграничите визуално целите на проучването или групите потребители.

Стъпка 3: Разработете план за проучване на потребителите

Добре дефинираният план ви гарантира, че ще останете фокусирани и ще съберете необходимите данни, за да отговорите на вашите изследователски въпроси. Този план очертава:

Методология на проучването

В зависимост от целите на проучването си, изберете най-подходящите методики за проучване (анкети, интервюта и др.).

Съвет: Анкетите са чудесен начин да съберете голямо количество данни от широка аудитория. Те са идеални за измерване на настроенията, предпочитанията и мненията на потребителите по конкретна тема. Те са ефективни и икономични, но не дават задълбочени прозрения. От друга страна, интервютата и фокус групите предлагат възможности за задълбочени разговори, които предоставят богата информация за мотивацията, поведението и мисловните процеси на потребителите. Те могат да бъдат по-полезни за генериране на идеи, проучване на възприятията на потребителите и идентифициране на общи теми.

Набиране на участници

Набирайте участници, които представляват вашата целева потребителска база. Използвайте онлайн платформи за набиране на участници или съществуващата си мрежа от потребители, за да намерите подходящи участници.

Използвайте ClickUp Whiteboards и шаблона ClickUp Research Whiteboard, за да обсъдите с екипа си и да определите критериите за набиране на участници. Начертайте визуално идеалния профил на потребителя и обсъдете стратегиите за набиране.

Изтеглете този шаблон Организирайте всичките си данни от проучвания в ясни визуализации с шаблона за бяла дъска за проучвания на ClickUp.

Използвайте цветово кодиране, за да разграничите различните канали за набиране на участници или статуса на участниците (например, контактирани, проверени, потвърдени). За да оптимизирате процеса, интегрирайте ClickUp с инструментите за набиране на участници, които използвате.

Използвайте функцията за чат на ClickUp, за да обсъдите стратегиите за набиране на персонал с членовете на екипа си директно на бялата дъска.

Докато функцията „бяла дъска“ помага да се фокусирате върху мозъчната атака и гъвкавостта, шаблонът за проучване на бяла дъска ви предлага структуриран подход с предварително създадени секции.

Събиране на данни

Очертайте методите, които ще използвате за събиране на данни (въпросници, бележки от наблюдения, тестове за използваемост, сортиране на карти и A/B тестове).

Използвайте ClickUp Forms, за да създадете удобни за ползване анкети и формуляри за обратна връзка, с които да събирате количествени данни. Персонализирайте въпросите, прилагайте условна логика за структуриране на анкетата, събирайте данни анонимно и анализирайте отговорите в ClickUp.

Персонализирайте анкети и въпросници с ClickUp Forms

Оптимизирайте целия този процес с шаблона за план за проучване на потребителите на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Извлечете максимална полза от проучването, което провеждате, като използвате шаблона за план за проучване на потребителите на ClickUp.

Този шаблон включва раздели за определяне на цели и методи, набиране на участници и планиране на проучвателни сесии. Попълнете тези раздели с подробности за вашия конкретен план за проучване.

Очертайте ясно целите на проучването си в определената за това секция. Разделете проучвателните си дейности на изпълними задачи в ClickUp. Това може да включва набиране на участници, създаване на сценарии за интервюта, провеждане на анкети или анализ на данни.

Определете крайни срокове за всяка задача и създайте реалистичен график за вашия изследователски проект. Поканете съответните заинтересовани страни да сътрудничат в реално време.

Можете също да опитате различни начини за визуализиране на плана си за проучване. Използвайте изгледа „Списък“ за линейно разпределение на задачите или изгледа „Канбан“ в ClickUp, за да проследявате напредъка в система Канбан.

Стъпка 4: Провеждане и синтезиране

Тук е мястото, където привеждате плана си в действие. Приложете избраните от вас методи за проучване и анализирайте събраните данни, за да идентифицирате модели и изводи.

Провеждане на проучването: Осигурете комфортна и безпристрастна среда по време на проучвателните сесии. Концентрирайте се върху активно слушане и задавайте отворени въпроси, за да Осигурете комфортна и безпристрастна среда по време на проучвателните сесии. Концентрирайте се върху активно слушане и задавайте отворени въпроси, за да съберете подробна информация за клиентите

Централизирайте всички събрани данни с шаблона за проучвания на потребителите на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Записвайте и анализирайте лесно потребителските мнения с шаблона за проучвания на потребителите на ClickUp.

Шаблонът предоставя структурирана рамка за събиране на информация, анализ на нейната валидност и препоръчване на подходящи действия, които да помогнат софтуерът ви да стане по-лесен за ползване.

Анализиране на данните: След като сте събрали данните, анализирайте ги, за да идентифицирате модели и тенденции. Търсете повтарящи се теми и ги използвайте, за да направите изводи за потребителите си.

Използвайте шаблона за проучвания на потребителите на ClickUp като централен център за документиране на резултатите от проучванията, цитати на потребители и ключови изводи.

Анализирайте качествени данни (коментари на потребители) и количествени данни (отговори от анкети), за да разберете по-добре потребителското преживяване.

Търсете модели и тенденции в данните. Има ли често срещани проблеми, с които потребителите се сблъскват при използването на дадена функция? Има ли проблеми с използваемостта, които пречат на потребителите да постигнат целите си?

Стъпка 5: Споделете резултатите

Съобщете резултатите от проучването си ясно и кратко на екипа си. Подкрепете заключенията си с визуални елементи като диаграми и графики. Персонализираните изгледи на ClickUp могат да бъдат много полезни в този случай.

Това гарантира, че всички в екипа са на една и съща вълна и могат да използват тези познания по време на целия процес на разработка.

Организирайте задачите с гъвкави опции за сортиране, филтриране и групиране в персонализираните изгледи на ClickUp.

Създавайте убедителни презентации, за да споделите проучването си със заинтересованите страни и членовете на екипа. Документирайте резултатите от проучването си на централно място, като например ClickUp Doc, за лесен достъп и бъдеща справка.

Различни видове методологии за проучване на потребителите

В разработката на софтуер методите за проучване на потребителите помагат да се разбере как хората взаимодействат със софтуера и как го възприемат. Тези методи могат да бъдат разделени на две основни категории:

Качествено проучване

Той се фокусира върху задълбочено разбиране на мислите, чувствата и поведението на потребителите, като използва техники като:

Интервюта с потребители: Провеждане на индивидуални разговори, за да разберете нуждите и мотивацията на потребителите.

Фокус групи: Организиране на групови дискусии, за да се съберат различни гледни точки.

Сортиране на карти: Потребителите категоризират информацията, за да разберат своите ментални модели.

Дневникови проучвания: Потребителите проследяват своите преживявания със софтуера във времето.

Количествено проучване

Този тип проучване се фокусира върху събирането на измерими данни, за да идентифицира тенденции и модели, като използва техники като:

Анкети: Събиране на мнения и предпочитания на потребителите чрез въпросници

Тестване на използваемостта: Наблюдаване на потребителите при изпълнението на задачи, за да се идентифицират проблеми с използваемостта.

A/B тестване: Сравняване на различни версии на софтуерна функция, за да се види коя от тях работи по-добре.

Аналитика: Анализиране на данни за поведението на потребителите, за да разберете моделите на използване

Изборът на метод зависи от целите на проучването и етапа на разработване на софтуера. Често можете да комбинирате тези методи, за да разберете по-добре потребителите си.

Ролята на UX персонажите в проучването на потребителите

UX персонажите са измислени герои, които представляват сегменти от вашата целева потребителска база. Въз основа на данните от проучването на потребителите, те ви помагат да хуманизирате потребителите си и да анализирате техните изисквания, мотивации и поведение на по-дълбоко ниво.

Една добре разработена UX персона включва следното: Демографски данни: възраст, пол, професия, местоположение и др.

Цели: Какво иска да постигне потребителят с вашия продукт

Нужди: Това, което потребителят изисква от вашия продукт, за да бъде той успешен.

Поведение: Как потребителят обикновено взаимодейства с продуктите и технологиите

Проблеми: Предизвикателства и неудовлетвореност, които потребителят изпитва при използването на подобни продукти.

Цитати: Пряко цитирани изказвания от проучвания на потребителите, за да добавите глас към вашата персона

Потребителските профили играят ключова роля в целия процес на проучване на потребителите:

Планиране на проучването: Персонажите помагат да определите целите на проучването и насочват избора на подходящи методи за проучване.

Набиране на участници: Персонажите ви помагат да насочите усилията си за набиране на участници, за да сте сигурни, че включвате подходящите групи потребители в проучването си.

Анализ на данни: Можете да използвате персони като леща, за да анализирате данните от проучването на потребителите и да определите как те се отнасят към конкретни сегменти от потребители.

Дизайнерски решения: Персонажите влияят на дизайнерските решения, като поставят нуждите и поведението на потребителите на преден план в процеса на разработване.

Най-ефективните методи за разработване на потребителски профили са събирането на данни от проучвания на потребителите, идентифицирането на потребителски сегменти (с общи характеристики, нужди и поведение) и разработването на ясни потребителски профили.

Използвайте шаблона за бяла дъска на ClickUp User Persona, за да създадете подробни потребителски профили.

Изтеглете този шаблон Създайте представяне на целевия си клиент с шаблона за бяла дъска ClickUp User Persona.

Създайте точен портрет на вашите клиенти, като:

Събиране на информация от проучвания, интервюта и анкети

Организиране на потребителските данни в значими персони

Визуализиране на потребителски сценарии на бяла дъска

Проучване на потребителското преживяване през различните етапи от жизнения цикъл на продукта

Провеждането на проучвания на потребителите не е еднократна дейност; то трябва да бъде интегрирано в целия жизнен цикъл на продукта. Ето как проучванията на потребителите играят роля във всеки етап:

Приложете резултатите от проучването на потребителите си, като използвате софтуера за управление на екипни проекти ClickUp Software.

Поддръжка и актуализации на продукта с продължително проучване на потребителите: Непрекъснато Непрекъснато събирайте обратна връзка за продукта чрез проучвания на потребителското преживяване, интервюта с потребители и билети за поддръжка, за да разберете как потребителите взаимодействат с продукта и да идентифицирате областите, които могат да бъдат подобрени. Използвайте обратната връзка от потребителите, за да усъвършенствате продукта си и да подобрите потребителското преживяване с течение на времето.

Предимствата и предизвикателствата на проучването на потребителите

Проучването на потребителите предоставя данни, които подкрепят решенията за дизайн и разработка, което води до по-успешен продукт, който резонира с вашата целева аудитория и води до по-високи нива на приемане.

Идентифицирането и удовлетворяването на нуждите на потребителите на ранен етап предотвратява излишните усилия за разработване на функции, които потребителите не желаят.

Проучването на потребителите е от съществено значение за успеха на продуктите във всички отрасли.

Да предположим, че искате да разработите фитнес приложение, което се фокусира върху забавни тренировки, но проучването на потребителското преживяване показва, че хората искат ясни инструкции. Затова добавяте актуализации, за да дадете приоритет на видео демонстрациите, което води до по-доволни потребители.

Приложение за редактиране на снимки може да изглежда перфектно според идеите на дизайнерите, но тестовете с потребители показват, че хората се затрудняват с определени инструменти. Чрез опростяване на тези функции можете да направите приложението по-лесно за ползване и по-успешно.

Проучването на потребителите помага на разработката на софтуер да остане на правилния път, като създава продукти, които хората наистина искат и могат да използват лесно.

Въпреки това е важно да сте наясно със следните предизвикателства:

Пристрастност на потребителите: Бъдете наясно с потенциалната пристрастност в данните от проучванията на потребителите. Потребителите може да не са винаги искрени или да не осъзнават напълно своите нужди. Използвайте няколко метода за проучване, за да триангулирате резултатите си и да намалите влиянието на пристрастността.

Управление на разходите: Проучването на потребителите може да отнеме много време и да изисква ресурси. Планирайте проучването си ефективно, за да максимизирате възвръщаемостта на инвестицията. Проучете рентабилни методи за проучване на потребителите, като онлайн анкети или дистанционно тестване на използваемостта.

Набиране на участници: Намирането на подходящи участници за вашето проучване може да бъде предизвикателство, особено за нишови целеви аудитории. Предложете стимули на участниците, за да ги насърчите да участват в дейностите по проучването на потребителите.

Създаване на по-добри продукти чрез проучвания, фокусирани върху потребителите

Проучването на потребителите е безценен инструмент за създаването на успешни софтуерни продукти.

Следвайки стъпките, описани по-горе, и интегрирайки проучвания на потребителите през целия жизнен цикъл на продукта, можете да разберете добре потребителите си, да разработите продукти, които наистина отговарят на техните нужди, и в крайна сметка да постигнете дългосрочен успех на продукта.

Използването на шаблони за планове за проучвания и инструменти за сътрудничество от ClickUp може да ви помогне да оптимизирате процеса, като го направите по-ефективен и информативен. Опитайте ClickUp още днес!