Анализ на изискванията: ключови стъпки и техники за правилното му изпълнение

Представете си, че строите къща, без да имате представа за нейния окончателен размер и очертания. Няма да знаете колко дълбоки трябва да бъдат основите, колко материали да поръчате и колко работници и дни ще са необходими, за да я завършите. С други думи, без да сте наясно с изискванията, проектът ви за строителство на къща е обречен на провал, още преди да е започнал. 🏠

Същото важи и за разработката на софтуер – трябва да разберете правилно какво трябва да постигне продуктът от самото начало. Без това рискувате да се окажете със софтуер, който може би работи перфектно, но не по начина, по който крайните потребители и клиенти искат и очакват.

Тук се включва анализът на изискванията, който ви помага да идентифицирате, документирате, анализирате и приоритизирате нуждите и очакванията на заинтересованите страни от нова или обновена система. Това е ключова дейност за определяне на обхвата на проекта, поддържане на съгласуваност между заинтересованите страни и разработчиците и в крайна сметка подобряване на удовлетвореността на клиентите и качеството на крайните продукти.

И така, в какво се състои този анализ на изискванията, кой го извършва, как и кога? В тази статия ще отговорим на всички тези въпроси и още много други, така че останете с нас!

Какво е анализ на изискванията?

Макар че почти всеки вид проект може да се възползва от анализ на изискванията (известен още като извличане и анализ на изискванията), той се провежда най-често в софтуерната индустрия. Той е част от по-широкия процес на софтуерно инженерство, който се използва за задълбочено разбиране и анализ на изискванията за всеки софтуерен проект.

Целта му е да премахне всяка двусмисленост и недоразумения от процеса на разработване на продукта, като гарантира, че вашият екип и заинтересованите страни са на една и съща страница.

Дейностите, които се включват в типичния процес на анализ на изискванията, включват:

Кога да се направи анализ на изискванията?

Анализът на изискванията обикновено се извършва в ранния етап на проекта за разработка, преди да се премине към фази като проектиране, внедряване и тестване.

Може да искате да извършите подробен анализ и ако съществуващият ви продукт или система претърпява значителни промени. Това е начин да разберете кои нови функции са необходими и да получите одобрението на заинтересованите страни за всякакви промени, които искате да направите.

В конкретния случай на Agile управление на проекти, анализът на изискванията е непрекъснат бизнес процес, а не задача, която се изпълнява еднократно и след това се забравя. Той се извършва на редовни интервали, което позволява на Agile екипите да модифицират изискванията в съответствие с най-новите отзиви и мнения на клиентите.

Кой извършва анализ на изискванията?

Анализът на изискванията е съвместно усилие, в което участват няколко ключови заинтересовани страни в процеса на разработване на софтуер, най-често:

Проектни мениджъри

Собственици на продукти (в Agile методологии)

Клиенти

Софтуерни инженери и разработчици

Специалисти по QA

Други членове, които могат да участват в анализа в зависимост от сложността на проекта, включват експерти по темата, анализатори на бизнес процеси, представители на регулаторни органи, софтуерни архитекти, представители на маркетинговия и търговския екип и др.

Предимства на анализа на изискванията в процеса на разработване на софтуер

Анализът на изискванията може да доведе до по-висока степен на удовлетвореност на клиентите и ефективни и доволни членове на екипа, готови да дадат най-доброто от себе си за всеки проект. Някои от другите значителни ползи включват:

Яснота на визията: Това позволява ясна визия и пътна карта за развитието и посоката на проекта. Яснота в екипа: Помага на всички, които работят по проекта, да разберат ясно изискванията на проекта. Управление на конфликти: Помага за ранното идентифициране на противоречащи изисквания, за да могат да бъдат управлявани правилно. Подобрена релевантност на продукта: Помага да се гарантира, че Помага да се гарантира, че софтуерът, който разработвате , отговаря на всички изисквания и е в състояние да постигне желаната цел.

Често срещани предизвикателства при анализа на изискванията

Както видяхме, анализът на изискванията е неразделна част от всеки успешен проект за разработка, но той е свързан с редица предизвикателства. Най-забележителните от тях включват:

1. Липса на яснота сред заинтересованите страни

Заинтересованите страни често нямат ясна представа какво искат от софтуера или се затрудняват да изразят своите изисквания по кохерентен и точен начин. Тази неяснота може да доведе до недоразумения и проблеми в по-късните етапи на разработката, като например разширяване на обхвата и пропуснати функционалности.

2. Динамичен характер на изискванията

Изискванията, които сте събрали първоначално, могат да се променят или дори да станат неактуални в даден момент поради променящите се пазарни условия или приоритетите на крайните потребители. Затова имайте готов резервен план за управление на изискванията и ако усетите, че има значителна промяна в изискванията, върнете се в началната фаза и проведете отново анализ на изискванията. 📝

3. Противоречива същност на изискванията

Някои от събраните изисквания може да са в противоречие помежду си и можете да изберете само едно, което да приложите в продукта. Например, обикновено има компромис между сигурността и производителността на софтуера – колкото повече проверки за сигурност въведете, толкова по-бавна става програмата.

Трябва да съобщите ясно тези противоречиви изисквания на заинтересованите страни, за да можете да намерите компромисно решение.

4. Вътрешна политика

Членовете на екипа с различни умения може да искат изискванията на проекта да бъдат формулирани по начин, който подчертава повече тяхната роля. Трябва да сте нащрек за такива тенденции и да информирате заинтересованите страни за тях, за да гарантирате безпристрастен и независим процес на анализ.

Процес на анализ на изискванията: 6 ключови стъпки

Анализът на изискванията е сложен бизнес процес, който изисква обширна комуникация, документация и прецизна организация на информацията, събрана от различни заинтересовани страни.

Макар че точният процес на анализ ще зависи от вашия конкретен сценарий, ще ви покажем шестте стъпки, които трябва да следвате, за да определите с точност изискванията към софтуера.

Ще видим и как ClickUp —мощен инструмент за управление на проекти и продукти—може да ви помогне да планирате, управлявате и изпълните всяка от тези стъпки. Product Management Suite на платформата предоставя всички функции, от които се нуждаете за оптимизирано управление на изискванията.

Стъпка 1: Идентифицирайте ключовите заинтересовани страни

Първата стъпка е да идентифицирате всички заинтересовани страни, участващи във вашия проект за разработка, защото всяка от тях ще има свои собствени изисквания и очаквания. Това включва вашите клиенти, както и потребителите и крайните потребители на софтуера, който ще разработвате. Не забравяйте, че членовете на вашия екип и мениджърите също са заинтересовани страни с различна степен на влияние и интерес към проекта.

Най-лесният начин да групирате тези заинтересовани страни е чрез ClickUp Whiteboards. Това виртуално платно ви позволява да визуализирате и опростите всяка идея или връзка с рисунки, фигури, лепящи се бележки и цветове.

Ако търсите помощ за тази стъпка, използвайте шаблона за матрица за анализ на заинтересованите страни на ClickUp, базиран на бяла дъска. Той ви позволява да групирате заинтересованите страни в четири категории според тяхното влияние и интерес към проекта.

Нанесете комуникациите със заинтересованите страни в матрица в ClickUp.

Стъпка 2: Съберете и документирайте изискванията на заинтересованите страни

След като идентифицирате и групирате заинтересованите страни, можете да започнете процеса на събиране на техните изисквания.

Трябва да започнете с индивидуални срещи и интервюта, последвани от конферентни разговори с групи от заинтересовани страни въз основа на категориите, които сте определили в първата стъпка. Целта е да се идентифицират потенциални припокривания и конфликти в бизнес изискванията на различните групи заинтересовани страни.

Ако искате да оптимизирате процеса на събиране на информация и да си спестите безкрайни интервюта, използвайте ClickUp Forms за софтуерни инженерни екипи. Тази функция ви позволява да създавате персонализирани формуляри за събиране на обратна връзка от заинтересовани страни и групи потребители, като получавате ценна информация за това как те искат софтуерът да работи и да изглежда.

ClickUp Forms оптимизира процеса на анализ на изискванията още повече, като автоматично преобразува отговорите от формулярите в задачи за вашия екип за разработка.

Освен това, можете да улесните значително процеса на приемане с помощта на условна логика. Формулярите ще се променят автоматично в зависимост от отговорите на попълващия ги, което ще доведе до по-релевантни отговори и по-ценна информация за изискванията.

Условна логика във формулярите на ClickUp Пример за обратна връзка за продукта

Допълнителен съвет: Ако се нуждаете от лесен начин да записвате историите на потребителите, но не искате да се занимавате с създаването на формуляри, можете да използвате шаблона за истории на потребителите на ClickUp. Използвайте го, за да превърнете историите на потребителите в по-малки задачи, които можете лесно да организирате, приоритизирате и наблюдавате до завършването им.

Използвайте шаблона за потребителски истории на ClickUp, за да очертаете очакванията и изискванията на вашите потребители и да намерите начин да ги удовлетворите.

След като съберете изискванията на заинтересованите страни, ще ви е необходим начин да организирате цялата информация на едно лесно достъпно и търсимо място. За щастие, ClickUp разполага с перфектен инструмент и за това – ClickUp Docs. Това е текстовият редактор и системата за управление на документи на платформата, идеална за създаване на хранилище на изискванията на заинтересованите страни и добавянето му към всяка част от вашата работна среда в ClickUp.

Можете да сътрудничите с екипа си в Docs в реално време с опции като маркиране, коментиране, съвместно редактиране и преобразуване на текст директно в задачи, за да оптимизирате работните процеси. Споделяйте бързо Docs с различни групи акционери чрез споделяеми връзки и настройки за разрешения за достъп на екипа, гостите и обществеността.

ClickUp Docs за документиране и споделяне на важна информация с екипа

Стъпка 3: Групирайте изискванията

След като разберете какво искат и очакват заинтересованите страни от продукта, е време да групирате изискванията според тяхната същност. Обикновено има два вида изисквания:

Оперативни изисквания: Известни още като бизнес изисквания, те представляват необходимите операции, които софтуерът трябва да може да изпълнява в съответствие с Известни още като бизнес изисквания, те представляват необходимите операции, които софтуерът трябва да може да изпълнява в съответствие с оперативната стратегия и целите на вашите заинтересовани страни. Мислете за бизнес изискванията като обхвата на функционалността, която трябва да разработите в софтуера си. Софтуерни изисквания: Те се отнасят до различни функции, които продуктът трябва да има, за да отговори на оперативните изисквания. Тези изисквания могат да бъдат разделени на две подгрупи за по-добро разбиране: Функционални изисквания: Това са функциите, които трябва да присъстват в софтуера, който доставяте на клиента. Примери за това са функционалността за вход на потребителя, функционалността за архивиране на данни, панелът за администрация и потребителските профили. Нефункционални изисквания: Те не са действителни функции, но все пак са важна част от софтуера. Примери за нефункционални изисквания са производителността, мащабируемостта и сигурността. Функционални изисквания: Това са функциите, които трябва да присъстват в софтуера, който доставяте на клиента. Примери за това са функцията за вход на потребителя, функцията за архивиране на данни, панелът за администрация и потребителските профили. Нефункционални изисквания: Те не са действителни функции, но все пак са важна част от софтуера. Примери за нефункционални изисквания са производителността, мащабируемостта и сигурността.

Функционални изисквания: Това са функциите, които трябва да присъстват в софтуера, който доставяте на клиента. Примери за това са функцията за вход на потребителя, функцията за архивиране на данни, панелът за администрация и потребителските профили.

Нефункционални изисквания: Те не са действителни функции, но все пак са важна част от софтуера. Примери за нефункционални изисквания са производителността, мащабируемостта и сигурността.

Стъпка 4: Приоритизирайте изискванията

Бюджетът и ресурсите почти винаги са ограничени и всеки проект трябва да бъде завършен в рамките на тези ограничения. Ето защо приоритизирането на изискванията е от съществено значение – то ви помага да решите какво трябва да бъде направено възможно най-скоро и какво може да бъде отложено.

Ето как трябва да приоритизирате и управлявате изискванията на всяка група заинтересовани страни:

Група заинтересовани страни Приоритет на изискванията Как да управлявате техните изисквания Силно влияние, силен интерес Най-високо Оценете внимателно техните нужди и им помогнете да разберат техническите ограничения или различията в мненията, ако има такива. Силно влияние, по-малко заинтересовани Високо Запишете техните очаквания и ги споделете с собствениците на проекта, за да гарантирате точността на вашия анализ на изискванията. Ниско влияние, висок интерес Ниско Анализирайте внимателно предложенията и очакванията на тази група. Опитайте се да разберете дали те се основават на рационални съображения или амбиции. Ниско влияние, по-малко заинтересовани Най-ниска Запишете техните изисквания, но не ги поставяйте пред изискванията на други групи.

Стъпка 5: Анализирайте и моделирайте изискванията

Следващата стъпка е да оцените всички изисквания, които сте събрали, записали и организирали досега, и да изградите някои софтуерни концепции около тях. Задачите, изпълнявани в тази фаза, включват:

Идентифициране на всички външно достъпни обекти с данни

Визуализация на потока от данни

Дефиниране на функции въз основа на обекти и потоци от данни

Определяне на стойността на всеки поток от данни и обект

Пълна концептуализация на софтуерните операции

Определяне на системния интерфейс

Идентифициране на техническите ограничения и пречки

Стъпка 6: Изгответе документ с техническите спецификации

Накрая е време да съберете всички окончателни изисквания в един документ и да го подпишете от всички заинтересовани страни. Този документ често се нарича спецификация на софтуерните изисквания (SRS) или документ с изисквания към продукта.

Допълнителен съвет: След като софтуерните изисквания бъдат финализирани, можете да използвате шаблона за изисквания към продукта на ClickUp, за да ги организирате по подходящ начин, заедно с нивата на приоритет и статуса. Статусът може да се използва, за да проследите дали дадена функция е тествана за осъществимост и конфликти. В същото време нивото на приоритет може да ви покаже колко важна е дадена функция или изискване.

Шаблонът за изисквания към продукта на ClickUp улеснява проследяването на какво и защо се взима всяко решение за разработка, което вашият екип взема при създаването на нов продукт или функция.

Анализът на изискванията е нещо повече от просто интервюиране и документиране – трябва да създадете подробни графични модели, за да визуализирате функционалността на продукта. Тези модели помагат на софтуерните архитекти и дизайнерските екипи да получат яснота за това как различните функции на софтуера ще взаимодействат помежду си.

Сега ще разгледаме най-известните подходи за визуализация и техники за анализ на изискванията и ще ви покажем как да ги приложите, за да създадете изключителни модели на софтуерни изисквания.

1. Анализ на пропуските

Накратко, анализът на разликите анализира разликата между настоящите и желаните възможности на даден бизнес. В контекста на анализа на изискванията, анализът на разликите се извършва, за да се идентифицират и преодолеят разликите в производителността между настоящото и целевото (изискваното) състояние на софтуера.

ClickUp ви предоставя десетки шаблони за анализ на пропуските, които можете да използвате, за да разберете по-добре и да постигнете изискванията на вашия продукт. Някои от тях включват:

Можете да използвате някоя от тези шаблони за анализ на пропуските, за да организирате информацията относно текущото и желаното състояние на вашата софтуерна програма на цифрова бяла дъска. След като сте подредили всичко, можете да използвате рисунки и лепящи се бележки, за да определите съвместно недостатъците в работата на вашия продукт и да намерите начини да ги преодолеете.

Шаблонът за анализ на пропуските в продукта на ClickUp ви помага да разберете слабите страни на вашия продукт и да създадете стратегии за подобрение.

2. Диаграми

Диаграмите често се използват за визуализиране на бизнес процесите и можете да ги използвате в анализа на изискванията, за да уловите как различните функции на софтуера ви ще взаимодействат. Те включват различни форми като правоъгълници, квадрати и овали, свързани с стрелки и линии за илюстриране на процеса.

Можете да започнете бързо да създавате диаграми с ClickUp Mind Maps. Тази функция ви позволява да плъзгате и пускате възли върху дигитален платно и да правите връзки между тях, за да картографирате функциите и обектите на данни. След като бъдат създадени, Mind Maps могат лесно да бъдат споделени със заинтересованите страни или прикачени към документи, съдържащи изисквания към продукта.

Бързо запазете мисловна карта като шаблон за диаграма в ClickUp

В допълнение към Mind Maps, можете да използвате десетки шаблони на ClickUp, за да създадете без усилие вашите блок-схеми и диаграми на потока от данни. Нашите любими са:

3. Диаграми на Гант

Диаграмите на Гант се използват за визуализиране на графиците и взаимоотношенията между множество дейности в рамките на вашия проектен портфейл, като предлагат обща представа за цялостния напредък. Като една от най-добрите техники за анализ на изискванията, диаграмите на Гант представят очакваното време и ред на разработване за всяко изискване, като помагат за определяне на динамичен график за целия процес.

Диаграмите на ClickUp Gantt ви позволяват да визуализирате и организирате всички аспекти на процеса на анализ на изискванията, от проследяване на зависимостите и графиците на задачите до управление на приоритетите – всичко това в реално време. Можете лесно да планирате и разпределяте задачи, да управлявате крайни срокове, да идентифицирате пречки и да следите цялостния напредък на процеса на анализ на изискванията.

Сътрудничество с екипа ви, за да проследявате работния процес на проекта и да управлявате приоритетите с диаграмите на Гант в ClickUp.

Усъвършенствайте уменията си за анализ на изискванията с ClickUp

Анализът на изискванията е труден, но въпреки това критичен бизнес процес за успеха на всеки проект. Той изисква много отворена комуникация, ефективно сътрудничество и щателна организация при събирането и съгласуването на бизнес нуждите и очакванията на многобройните заинтересовани страни.

За щастие, ClickUp може да ви помогне да оптимизирате процеса на анализ на изискванията. С своя всеобхватен набор от функции за сътрудничество, документиране и създаване на диаграми, както и с готови шаблони, ClickUp е вашият билет за гладко протичане на продуктовото развитие.

Опитайте ClickUp и вижте как подобрява процеса на анализ на изискванията и планирането на проекти. Започнете безплатно!