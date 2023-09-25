Управление на рисковете за киберсигурността: Как да внедрите рамка за рисковете за киберсигурността

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е рамка за управление на рисковете, свързани с киберсигурността", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": „Рамката за управление на рисковете за киберсигурността е систематичен подход, който може да защити организациите от киберзаплахи.“ } } ] }

С появата на технологиите рисковете за киберсигурността нарастват, представлявайки реална заплаха за бизнеса от всякакъв мащаб. В резултат на това организациите започнаха да предприемат повече превантивни мерки в подхода си към киберсигурността, за да предотвратят кибератаки.

Необходимо е да внедрите рамка за управление на рисковете, свързани с киберсигурността, за да защитите вашата организация. Такова рамка ще осигури структуриран подход за идентифициране, оценяване и управление на рисковете в систематичен процес.

Не чакайте, докато стане твърде късно. Предприемете проактивни мерки още днес, за да защитите своя бизнес.

В тази статия ще ви покажем как да оцените състоянието на киберсигурността си, да създадете подходящи цели и задачи, да изберете рамка за процеса на управление на риска, да внедрите стратегии за намаляване на риска и да научите как да преразгледате процеса на риска, който следвате. 🔐

Какво е управление на рисковете, свързани с киберсигурността?

Управлението на рисковете за киберсигурността е процес, който помага на организациите да идентифицират, оценяват и приоритизират потенциалните рискове за своите цифрови активи. Това включва данни, хардуер, софтуер, мрежи и други цифрови компоненти.

Това включва внедряване на политики и процедури за намаляване на тези рискове и защита на организацията от кибератаки. Чрез проактивно управление на рисковете за киберсигурността, предприятията могат да предотвратят или минимизират въздействието на потенциалните заплахи.

Какво е рамка за управление на рисковете, свързани с киберсигурността

Рамката за управление на рисковете, свързани с киберсигурността, е систематичен подход, който може да защити организациите от киберзаплахи.

Това включва разпознаване на потенциалните рискове, оценяване на вероятността от въздействие и възможните последствия от рисковете, изработване на мерки за сигурност за минимизиране на въздействието и непрекъснато наблюдение за адаптиране към възникващите рискове.

Процедурата е изчерпателна и дава възможност на организациите да предприемат допълнителни мерки за защита на информацията и активите си от киберпрестъпници.

Какво е определението за процес на управление на рисковете, свързани с киберсигурността:

Процесът на управление на рисковете за киберсигурността е структуриран подход за идентифициране, оценяване и управление на рисковете в дадена организация. Този процес помага на организациите да вземат информирани решения относно нивото на риск, което е приемливо за тяхната бизнес дейност, и да създадат план за намаляване на тези рискове.

Значението на внедряването на рамка за управление на рисковете, свързани с киберсигурността

В проучването PwC Global Digital Trust Insights Survey данните показват, че някои компании са подобрили киберсигурността си през изминалата година, но само малцина са успели да намалят напълно всички киберрискове. Киберсигурността е отговорност не само на CISO, но и на всички, включително на CEO, който има важната роля да изгражда и поддържа доверие чрез конкретни действия.

PwC 2023 Global Digital Trust Insights Survey за намаляване на рисковете, свързани с новите кибер инициативи чрез PwC

Структурираният подход и рамката позволяват управление на потенциалните рискове и дават възможност на организациите да правят следното:

Оценете тяхната сигурност

Идентифицирайте всички съществуващи пропуски в мерките ви за сигурност.

Извършете оценка на риска и оцените вътрешните и външните заплахи.

Приоритизирайте рисковете и създайте процес за управление

Внедрете необходимите контролни механизми за намаляване на потенциалните рискове за киберсигурността.

Превантивните мерки ще уверят вашите клиенти и заинтересовани страни, че подхождате сериозно към киберсигурността. В резултат на това те ще се чувстват по-сигурни и ще бъдат по-склонни да продължат да използват вашите продукти и услуги.

Примери за заплахи за киберсигурността

Преди да се впуснем в подробности за внедряването на рамка за управление на рисковете за киберсигурността, нека първо разберем потенциалните рискове, пред които са изправени организациите:

Фишинг атаки: Използване на измамни имейли или съобщения за получаване на чувствителна информация от потребителите.

Зловредни софтуерни атаки: Вид злонамерен софтуер, създаден с цел да получи достъп до компютърна система или да й нанесе щети.

Вътрешни заплахи: Служители или бивши служители, които имат достъп до чувствителна информация и я използват за злонамерени цели.

Атаки чрез социално инженерство: Манипулиране на лица с цел разкриване на чувствителна информация чрез тактики като представяне за друго лице или изнудване.

Атаки от типа „разпределен отказ на услуга“ (DDoS): Координирани усилия за претоварване на система с трафик, което води до прекъсване на услугата и нарушаване на сигурността на данните.

Как да внедрите рамка за управление на рисковете, свързани с киберсигурността (6 стъпки с шаблони)

Стъпка 1: Оценете настоящото си състояние на киберсигурност

Оценката на състоянието на киберсигурността ви е от решаващо значение за управлението на рисковете, свързани с киберсигурността. По-долу са стъпките, които можете да следвате:

Оценете настоящите мерки за сигурност

Идентифицирайте и прегледайте текущия процес на управление на рисковете за киберсигурността : Очертайте всички мерки за сигурност и включете процеса, необходим за управление на инциденти, свързани със сигурността, и начините за реагиране на заплахи.

Оценете сигурността на мрежата си : Извършете оценка на рисковете за киберсигурността, като проверите защитните стени, антивирусния софтуер и други инструменти за откриване и предотвратяване на неоторизиран достъп. Те трябва да бъдат актуализирани и да имат конфигурирани най-новите кръпки за сигурност. Ако някоя от тях е остаряла, мрежата ви е по-податлива на заплахи.

Преразгледайте стратегията си за управление на киберрисковете: Проверете как вашата организация управлява чувствителните данни и системи (права за достъп, политика за пароли и многофакторна автентификация), след което проведете вътрешна и външна оценка на уязвимостта, за да посочите слабите места. Проверете как вашата организация управлява чувствителните данни и системи (права за достъп, политика за пароли и многофакторна автентификация), след което проведете вътрешна и външна оценка на уязвимостта, за да посочите слабите места.

Прегледайте плана си за реагиране при инциденти : Тествайте плана си за реагиране при инциденти, за да се уверите, че е ефективен, и проверете дали сте в състояние да откривате, реагирате и се възстановявате от инциденти, свързани със сигурността.

Проверка на служителите : Предоставете на служителите си програми за обучение по осведоменост за сигурността и най-добри практики в областта на киберсигурността, както и други оценки, като например: Тестове за запаметяване на знания Наблюдения на поведението и : Предоставете на служителите си програми за обучение по осведоменост за сигурността и най-добри практики в областта на киберсигурността, както и други оценки, като например: Тестове за запаметяване на знания Наблюдения на поведението и спазването на правилата от страна на служителите, за да се уверите, че те прилагат наученото от обучението Симулирани тестове за фишинг, за да оцените способността им да идентифицират и докладват опити за фишинг. Оценете реакцията им при инциденти, свързани със сигурността.

Тестове за запазване на знанията

Наблюдавайте поведението на служителите и спазването на правилата , за да се уверите, че те прилагат наученото от обучението.

Симулирани тестове за фишинг, за да оцените способността им да идентифицират и докладват опити за фишинг.

Оценете тяхната реакция при инциденти, свързани със сигурността.

Оценете вашите външни доставчици: Ако имате външни доставчици, те ще имат достъп до вашите системи. Трябва да оцените техните мерки за киберсигурност и да проверите тяхната история.

Тестове за запазване на знанията

Наблюдавайте поведението на служителите и спазването на правилата , за да се уверите, че те прилагат наученото от обучението.

Симулирани тестове за фишинг, за да оцените способността им да идентифицират и докладват опити за фишинг.

Оценете тяхната реакция при инциденти, свързани със сигурността.

Идентифицирайте пропуските в мерките за сигурност

Според Threat Intelligence Index 2023 на IBM, 27% от жертвите на кибератаки са били свързани с изнудване, което е оказало натиск върху жертвите. Трябва да идентифицирате пропуските в стратегията си за управление на риска, за да определите областите, които са податливи на заплахи за киберсигурността.

Изображение от IBM

След като оцените настоящите си мерки за сигурност, потърсете пропуски, които могат да изложат вашата организация на риск от киберзаплахи. Имате ли остарели решения за сигурност, софтуер без актуализации и слаби пароли? Имате ли необучени служители?

Сравнете мерките за сигурност и проведете оценка на киберсигурността : Сравнете вашите мерки за сигурност с най-добрите практики и стандарти, които се използват в момента във вашата индустрия. След това проведете оценка на риска, за да идентифицирате : Сравнете вашите мерки за сигурност с най-добрите практики и стандарти, които се използват в момента във вашата индустрия. След това проведете оценка на риска, за да идентифицирате потенциалните заплахи и уязвимости

Симулирайте кибератака : Използвайте : Използвайте тестове за проникване и скенер за уязвимости, за да идентифицирате незабавно слабите места във вашата мрежа. Наблюдавайте как реагират служителите по време на атака.

Проверете докладите си за инциденти : Прегледайте : Прегледайте докладите си за инциденти , свързани със сигурността, и ги анализирайте за модели или тенденции, които могат да посочат слаби места.

Определете областите, които се нуждаят от подобрение : След като идентифицирате слабите места в мерките си за сигурност, проверете какво се нуждае от подобрение. Приоритизирайте по-важните неща. След това изгответе план за отстраняване на проблемите.

Оценявайте вътрешни и външни заплахи и уязвимости: Извършвайте одити на сигурността и оценки на риска, за да определите къде се намират вашите уязвимости.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТИзползвайте шаблона за оценка на риска на ClickUp, за да документирате потенциалните заплахи на цифрова бяла дъска и лесно да сътрудничите и споделяте с екипа си. Този шаблон предлага систематичен процес за идентифициране, оценка и контрол на опасностите и рисковете, за да подобрите шансовете за успешно завършване на проекта.

Създайте систематичен процес за идентифициране, оценяване и контролиране на опасностите и рисковете с шаблона за оценка на риска на ClickUp.

Стъпка 2: Определете целите и задачите си

Ясно дефинираните цели и задачи ще ви позволят да се фокусирате върху ключовите си приоритети и да разпределите правилно ресурсите си.

Определете какво искате да постигнете

Проверете изискванията за цялостност и наличност : Кои области във вашата организация се нуждаят от защита? Какво трябва да се постигне по отношение на управлението на рисковете за киберсигурността? Бъдете конкретни в целите и задачите си. Проверете изискванията за цялостност и наличност на вашите информационни активи. Уверете се, че те са в съответствие и отговарят на всички нормативни изисквания.

Разработете програма за управление на рисковете, свързани с киберсигурността: Проучете възможните ефекти от киберзаплахите и атаките върху вашата организация и създайте цели за намаляване на въздействието на такива инциденти. Разработете свои собствени стратегии за превенция, откриване и реагиране.

Определете своите цели и задачи

Конкретни : При дефиниране на целите за управление на рисковете, свързани с киберсигурността, организацията ще бъде по-конкретна и кратка Пример : Намаляване на броя на успешните фишинг атаки с 80% в рамките на следващите три месеца Измерими : Наличието на измерима цел ще ви позволи да определите и проследите напредъка си Пример : Намаляване на броя на успешните фишинг атаки с 80% и измерване чрез броя на докладваните инциденти Постижими : Проверете дали целта е нещо, което ще бъде постигнато от вашата организация, използвайки съществуващите ресурси и възможности. Пример : Въведете двуфакторна автентификация за всички служители в рамките на следващите три месеца Релевантност : Уверете се, че целта ви е в съответствие с мисията и целите на организацията. Пример : Повишете нивото на сигурност на вашата организация и намалете риска от нарушения на данните, като внедрите програма за управление на уязвимостите в рамките на следващите 12 месеца. Срок : Задайте конкретен срок за постигане на целта. Пример : Задайте цел за създаване на план за възстановяване при бедствия в рамките на следващите шест месеца, който да позволява възстановяване на критични системи в рамките на 4 часа от всяко прекъсване. Необходим е структуриран подход за установяване на постижими и ясни цели и задачи, които са в съответствие с вашата стратегия за управление на рисковете, свързани с киберсигурността. Спазването на рамката за SMART цели може да ви помогне да се уверите, че целите са добре дефинирани и постижими: При дефиниране на целите за управление на рисковете, свързани с киберсигурността, организацията ще бъде по-конкретна и кратка: Намаляване на броя на успешните фишинг атаки с 80% в рамките на следващите три месеца: Наличието на измерима цел ще ви позволи да определите и проследите напредъка си: Намаляване на броя на успешните фишинг атаки с 80% и измерване чрез броя на докладваните инциденти: Проверете дали целта е нещо, което ще бъде постигнато от вашата организация, използвайки съществуващите ресурси и възможности.: Въведете двуфакторна автентификация за всички служители в рамките на следващите три месеца: Уверете се, че целта ви е в съответствие с мисията и целите на организацията.: Повишете нивото на сигурност на вашата организация и намалете риска от нарушения на данните, като внедрите програма за управление на уязвимостите в рамките на следващите 12 месеца.: Задайте конкретен срок за постигане на целта.: Задайте цел за създаване на план за възстановяване при бедствия в рамките на следващите шест месеца, който да позволява възстановяване на критични системи в рамките на 4 часа от всяко прекъсване.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТОрганизирайте целите си и проследявайте напредъка си с Goals в ClickUp. Лесно създавайте проследими цели и се придържайте към плана си, за да постигнете целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка. Можете също да се възползвате от шаблони за определяне на цели, които ще ви помогнат да очертаете целите си по-бързо.

Управлявайте всичките си цели на едно място с Goals в ClickUp.

Стъпка 3: Изберете рамка за управление на риска

Изборът на рамка за управление на рисковете за киберсигурността е от съществено значение за създаването на план за киберсигурност. Можете да избирате измежду четирите най-широко признати рамки: NIST, ISO, CIS и FAIR. Всяка рамка има своите предимства и недостатъци; проучете и сравнете тези рамки за управление на рисковете, за да намерите тази, която отговаря на вашите изисквания.

Рамка за киберсигурност на Националния институт за стандарти и технологии (NIST)

Рамката за киберсигурност на NIST е доброволен инструмент, предоставен от Министерството на търговията на САЩ, за да подпомогне бизнеса от всякакъв мащаб в управлението на киберсигурността. Бизнесът може да използва рамката, за да се справи с пет ключови области: идентификация, защита, откриване, реакция и възстановяване.

Международна организация за стандартизация (ISO) 27001

ISO 27001 е глобално призната рамка за управление на информационната сигурност, която систематично защитава и контролира поверителните данни, използвайки подход за управление на риска. Тази рамка включва набор от изисквания и насоки за внедряване на система за управление на информационната сигурност (ISMS), за да помогне на организациите да поддържат сигурността на своите информационни активи. Темите, които се обхващат, включват оценка и управление на риска, контрол на достъпа, криптография, непрекъснатост на дейността и съответствие.

Организациите често се нуждаят от сертификат ISO 27001, за да покажат на своите клиенти и партньори, че се грижат за сигурността на информацията.

Контроли на Центъра за интернет сигурност (CIS)

CIS Controls са насоки, които предлагат приоритетен подход към управлението на рисковете за киберсигурността. Те включват 20 критични протокола за сигурност, които можете да приложите, за да подобрите киберсигурността си. Тези контроли са разработени въз основа на реални киберзаплахи и предлагат цялостна рамка за управление и намаляване на киберрисковете.

Факторният анализ на информационния риск (FAIR)

FAIR е количествена рамка за управление на риска, която помага на организациите да оценяват и анализират рисковете за информационната сигурност във финансово измерение. Тя осигурява систематичен подход към анализа на риска и помага на организациите да разберат потенциалното въздействие и вероятността от различни заплахи. FAIR също така помага на организациите да приоритизират усилията си за управление на риска и да разпределят ефективно ресурсите си.

Ще бъдете по-уверени в избора на подходящата рамка, която да адаптирате за вашата организация, когато извършите необходимите проучвания и анализи, така че да можете да управлявате ефективно рисковете за киберсигурността.

Стъпка 4: Създайте процес за управление на риска

Разработете свой собствен процес за управление на риска, който да ви помогне да идентифицирате възможните рискове и да предвидите вероятността от тяхното настъпване. Той също така ще ви даде прогноза за размера на щетите, които биха могли да бъдат нанесени.

Изработете стратегии за намаляване и контрол на рисковете и непрекъснато следете за ефективността им. По този начин организациите могат проактивно да минимизират кибератаките.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТУправлявайте проектите си и избягвайте рисковете с помощта на този шаблон за регистър на рисковете от ClickUp. Този шаблон включва предварително създадени изгледи на ClickUp, персонализирани полета и персонализирани статуси, които ви помагат лесно да проследявате потенциалните рискове и да прилагате ефективни превантивни мерки.

Управлявайте проектите си и избягвайте рисковете с помощта на този шаблон за папка с регистър на рисковете от ClickUp.

Стъпка 5: Приложете стратегии за намаляване на риска

Започнете да управлявате рисковете за киберсигурността в организацията си и започнете с внедряването на стратегии за намаляване на рисковете. Можете да започнете да правите това, след като сте идентифицирали и оценили всички потенциални рискове.

Внедрете нови мерки за сигурност

При внедряването на нови мерки за сигурност ще включите инсталиране на софтуер, сегментиране на мрежата, контрол на достъпа, системи за откриване на проникване и други контролни механизми, които помагат за намаляване на кибератаките.

Дръжте се в крак с постоянно променящата се дигитална среда. Проверявайте периодично съществуващите си мерки за сигурност и заделете част от бюджета си за тях. Отделете бюджет за внедряване на софтуерни актуализации и кръпки, както и за ъпгрейд на хардуера, за да отстраните уязвимостите, подобрите контрола на достъпа и укрепите паролите и протоколите за криптиране.

Разработете план за реагиране при инциденти

Определете процедурите си за откриване, оценка на сериозността и докладване на инциденти. Всяка организация трябва да има определени лица, които да отговарят за плана за реагиране. Всеки член трябва да има определена роля за комуникация с вашите клиенти и заинтересовани страни в случай на инцидент.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТДанните обикновено са най-ценният актив за повечето организации. Те са ключ към генерирането на приходи, което прави защитата на данните от решаващо значение за цялостния им успех. Ето защо е важно да се създаде жизнеспособен план за внедряване на киберсигурност. Използвайте шаблона за план за действие за киберсигурност на ClickUp, за да предоставите на екипа си организирана и подробна схема за вашите планове за действие.

Използвайте шаблона за план за действие за киберсигурност на ClickUp, за да създадете организиран и подробен план за внедряване на киберсигурност.

Стъпка 6: Наблюдавайте и преглеждайте

Наблюдението на ефективността на мерките за киберсигурност е от решаващо значение, за да се гарантира, че те предлагат достатъчна защита срещу възникващите заплахи, а прегледът на стратегията за киберсигурност и плана за реагиране при инциденти може да помогне за идентифициране на областите, които се нуждаят от актуализация.

Редовно оценявайте процеса на управление на риска.

Дейности като оценка на уязвимостта, тестове за проникване, мониторинг на регистрите за сигурност, анализ на докладите за реакция при инциденти и обучение на служителите за повишаване на осведомеността по въпросите на сигурността са начини за постигане на тази цел.

Оценете стратегиите за намаляване на рисковете

Оценяването на стратегиите за намаляване на риска ще бъде непрекъснат процес, тъй като появата на нови заплахи и уязвимости е неизбежна. Ето защо организациите трябва да останат проактивни и винаги да са подготвени да реагират на потенциални инциденти.

След като бъде проведена оценка и бъдат идентифицирани евентуални пропуски в сигурността, е от решаващо значение да се актуализира рамката за сигурност. Организацията може да се наложи да модифицира или замени настоящата рамка с по-подходяща. Всякакви модификации, направени в инфраструктурата, приложенията или бизнес процесите, трябва да бъдат оценени за потенциални рискове за киберсигурността и да бъдат интегрирани в съществуващата рамка. Когато рамката за киберсигурност се актуализира и подобрява последователно, организациите могат да гарантират, че са подготвени адекватно срещу киберзаплахи.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТБъдете в крак с процеса на управление на риска и планирайте, управлявайте и проследявайте процеса на киберсигурност на едно място с ClickUp, всеобхватен и сигурен инструмент за управление на проекти. Ще получите достъп и до библиотека с шаблони, включително шаблона за доклад за ИТ инцидент от ClickUp. Използвайте този шаблон, за да записвате доклади за инциденти и да съхранявате надеждни записи за всички минали инциденти, свързани с тяхната среда, които могат да се използват за оценка на текущото състояние на сигурността и съответно планиране за бъдещи заплахи.

Създайте задача в ClickUp, когато възникне инцидент, за да поддържате точни записи.

Подобрете киберсигурността си с рамка за управление на риска

Чрез внедряването на рамка за управление на риска всички чувствителни данни и информация на вашия бизнес остават защитени от киберзаплахи. Можете също така лесно да идентифицирате потенциални рискове за сигурността, да приоритизирате действията си въз основа на тяхното въздействие и, най-важното, да предприемете мерки за тяхното намаляване.

Инструменти като ClickUp, много мощен и сигурен инструмент за управление на проекти, могат да ви помогнат да управлявате протоколите и проектите на вашата организация по-ефективно. ClickUp предлага широка гама от функции за сигурност, като криптиране на данни, двуфакторна автентификация и разрешения на базата на роли. Той осигурява сигурността на вашата работа и прави членовете на вашия екип отговорни. И за да докаже, че сигурността и поверителността на клиентите са най-важният приоритет на ClickUp, ClickUp успешно е преминал най-високите стандарти за сигурност и е получил сертификати ISO 27001, ISO 27017 и ISO 27018.

В допълнение към ClickUp, партньорството с UpGuard, компания за киберсигурност, ще ви осигури допълнително ниво на сигурност. Платформата на UpGuard предлага редица решения за киберсигурност, като управление на рисковете, свързани с доставчиците, откриване на изтичане на данни и оценки на сигурността. Тя ви позволява да управлявате рисковете за сигурността си и да се уверите, че спазвате отрасловите регулации.

Като цяло, ако искате да защитите бизнеса си от онлайн атаки, инструменти като ClickUp и UpGuard ще ви бъдат полезни. Като предприемете мерки за защита на организацията си, можете да осигурите нейната дълголетие и растеж.

Мариете Хервас е опитен професионалист в SEO индустрията с над десет години опит. Тя започва кариерата си като автор на съдържание, преди да премине на пълно работно време като административен асистент. През последните години тя се фокусира върху развиването на уменията си в областта на маркетингът и се информира за най-новите тенденции в SEO. През 2021 г. тя се присъединява към UpGuard като специалист по маркетинг за растеж, като допринася с обширните си знания и опит към екипа.