10-те най-добри софтуера за изграждане на линкове за SEO екипи през 2025 г.

Написвате най-добрия статия по дадена тема и я виждате заровена на страница 5 от резултатите от търсенето в Google в продължение на седмици.

Дори и след като сте похарчили хиляди долари за професионални писатели, все още не се класирате за желаната ключова дума.

Всички сме били в тази ситуация. И така, какъв е истинският проблем?

Ако вашият сайт не разполага с подходящи линкове, насочващи към правилните страници, вашите класирания могат да пострадат. Днес алгоритмите за търсене дават предимство на легитимните усилия за изграждане на линкове пред съмнителни тактики или по-слаби авторитети на сайтове.

Помислете си – Google борави с огромно количество първокласно съдържание, което се бори за желанoто първо място в различни индустрии. Той следи както вашите стратегии на страницата, така и извън нея, за да предостави на потребителите най-добрите резултати от търсенето.

Солиден профил на обратните връзки и настройка на вътрешните връзки показват на Google, че вашето съдържание резонира с целевата ви аудитория, което прави сайта ви по-релевантен и ценен за потребителите.

Инвестирате ли цяло състояние в стратегия за съдържание и рекламни кампании, но пренебрегвате подходящите инструменти за изграждане на линкове? Това само увеличава риска. Спестете пари, време и усилия, като използвате безплатни инструменти за изграждане на линкове.

Ние сме подбрали най-добрите софтуерни инструменти за изграждане на линкове, които последователно постигат успех в стратегията за съдържание. Нека веднага се запознаем с тях!

Какво трябва да търсите в софтуера за изграждане на линкове?

Преди да се впуснем в нашите топ селекции, ето няколко качества, които отличават един добър инструмент за изграждане на линкове:

Опростеност : Трябва да е лесен за настройка и навигация, без технически затруднения.

Надеждност на данните: Уверете се, че софтуерът предоставя надеждни, актуални и точни данни за потенциалните ви линкове, за да ви помогне да вземете решения, основани на данни.

Мащабируемост: Достъп до повечето от популярните функции, известни с това, че подпомагат процесите на стратегията за съдържание.

Икономичност: Цените трябва да бъдат гъвкави, за да отговарят на бюджета на вашия бизнес и Цените трябва да бъдат гъвкави, за да отговарят на бюджета на вашия бизнес и маркетинговите ви цели.

Функционалност: Трябва да е подходящ за кампании за популяризиране, Трябва да е подходящ за кампании за популяризиране, анализ на конкурентите , проследяване и измерване на отзивите.

Лесна интеграция: Уверете се, че се интегрира безпроблемно с вашите инструменти за оптимизация за търсачки, CRM и проучване на ключови думи.

1. Ahrefs

чрез Ahrefs

Ahrefs е мощен софтуер с впечатляващи функции за изграждане на линкове. Първоначално създаден за проверка на обратни линкове, през последните години той се превърна в водеща база данни с ключови думи и обратни линкове.

Повечето SEO експерти се кълнат в Ahrefs като един от най-добрите „проверяващи обратни връзки“, когато се комбинира с други първокласни инструменти.

Ahrefs покрива всички ваши нужди: проучване, публикуване на линкове към сайтове, проследяване и пренасочване на съдържание. Това е златна мина за изучаване и прилагане на стратегиите за линкове на вашите конкуренти.

Най-добрите функции на Ahrefs

Общо резюме на уебсайта : Разгледайте общата информация за сайта, за да видите подробно оценките на домейна и URL адреса. Разгледайте подробния профил, който разкрива в реално време видовете линкове, качеството, препращащите домейни, полезни показатели за изграждане на линкове, профили на обратни линкове, подходящи възможности за изграждане на линкове, външни линкове, възможности за изграждане на неработещи линкове, източници на трафик и много други функции на кампаниите за изграждане на линкове. Освен това получавате ясни графични илюстрации, показващи растежа на линковете на домейна във времето.

Сравнение на домейни : Поставете URL адреса на конкурент до друг URL адрес и вижте как се представят. Сравнете силата на линковете, авторитета и ключовите думи и открийте евентуални разлики между тях.

Кръстосано линкване : Извличане на подробна и ценна информация за препращащите домейни

Подробности за неработещи линкове : Намерете страниците с грешки, които оказват влияние върху даден домейн, за да можете да ги отстраните или да си сътрудничите по-ефективно.

Споменавания : Използвайте функцията Content Explorer, за да следите обратните връзки и бързо да откривате споменавания без линкове. Просто въведете вашата марка и активирайте филтъра „Highlight unlinked domains” (Маркирай домейни без линкове), за да видите дали тези страници са свързани с вас.

Анализ на пропуските в съдържанието: Намерете полезни възможности за ключови думи, които ще разширят вашата стратегия за съдържание.

Ограничения на Ahrefs

Ако разполагате с ограничен бюджет, може да не получите голяма полза, тъй като новата кредитна система може да се изчерпи бързо.

Не предоставя анализи на трафика за конкурентни домейни.

Цени на Ahrefs

Безплатно

Lite : 99 $ на месец за един потребител

Стандартен : 179 $ на месец за един потребител

Разширена версия : 399 долара на месец за трима потребители

Агенция: 999 долара на месец за пет потребители

Отзиви и оценки за Ahrefs

G2 : 4,5/5 (494 отзива)

Capterra: 4,8/5 (540 отзива)

2. Link Whisper

чрез Linkwhisper

Link Whisper е надежден инструмент за изграждане на вътрешни линкове. Той проверява релевантността на вашето съдържание и удобно предлага най-добрата структура на вътрешни линкове за вашата SEO на страницата на таблото.

Link Whisper ви спестява усилията да търсите подходящи вътрешни ресурси, към които да добавите линкове във вашите статии. Ако използвате WordPress като CMS, той бързо идентифицира изоставени страници, поправя неработещи линкове и се справя с 404 грешки, като в крайна сметка подобрява оптимизацията на вашия уебсайт за SEO.

Най-добрите функции на Link Whisper

Получете незабавен достъп до подходящи препоръки за вътрешни линкове за страници и публикации.

Анализирайте вътрешния си линк профил от броя на вътрешните линкове в публикациите си до статуса на линковете си.

Открийте източника и дестинацията на всеки неработещ линк и поправете или изтрийте неработещите линкове с няколко кликвания.

Ограничения на Link Whisper

Ограничени възможности за филтриране, сортиране или приоритизиране на препоръките за линкове въз основа на вашите предпочитания или критерии.

Ограничена функционалност, тъй като работи само в рамките на WordPress CMS.

Цени на Link Whisper

77 долара за лиценз за един сайт за една година

117 долара за три лиценза за сайта на година

167 долара за десет лиценза за сайта на година

Отзиви и оценки за Link Whisper

G2 : Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

3. BuzzStream

чрез Buzzstream

BuzzStream е CRM и инструмент за контакти, който помага да поддържате последователност в процеса на изграждане на линкове. Изпращайте и проследявайте заявки за линкове, персонализирайте и подреждайте имейли за контакти на едно централно място.

Buzzstream автоматично подбира показателите за обратни връзки на уебсайтове и контактните данни на потенциални клиенти. Помага за изграждането на надеждна база данни с маркетинг специалисти, което увеличава шансовете ви за по-добри показатели за връзки. Стартирането на кампании за изграждане на връзки е лесно, ако искате да ускорите постигането на стратегическите си цели.

Най-добрите функции на BuzzStream

Интензифицирайте търсенето на контакти, включването на потенциални клиенти, анализа на линкове и създаването на имейли за кампании, използвайки персонализирани теми – на едно място!

Организирайте задачи, маркирайте потенциални клиенти, задавайте напомняния и филтрирайте потенциални клиенти според предпочитанията си.

Персонализирайте кампаниите си чрез функцията за персонализирани полета, за да постигнете по-добри резултати.

Ограничения на BuzzStream

Неудобен интерфейс; изисква повече време, за да се научите как да използвате софтуера

Цени на BuzzStream

Стартово ниво : 24 $ месечно (1 потребител и 24 $ за всеки допълнителен потребител)

Растеж : 124 долара месечно (3 потребители и 40 долара за всеки добавен потребител)

Професионална : 299 $ месечно (6 потребители и 50 $ за всеки добавен потребител)

Персонализирано: 999 $ месечно (15+ потребители)

Оценки и рецензии за BuzzStream

G2 : 4. 1/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

4. BuzzSumo

чрез BuzzSumo

BuzzSumo ви помага да намерите и оцените най-харесваното и подходящо съдържание за всяка тема или ключова дума. Ще откриете актуални теми, идеи за съдържание, възможности за публикуване на гостуващи статии, споменавания на марки, влиятелни лица в нишови области и много други.

Най-добрите функции на BuzzSumo

Открийте популярните тенденции в съдържанието въз основа на споделяния и ангажираност по всяка ключова дума, домейн и тема.

Следете уеб, социалните медии и блоговете, за да откриете настроенията и споменаванията на вашите ключови думи.

Изследвайте, проследявайте и сравнявайте съдържание от различни домейни, ключови думи и теми с лекота.

Ограничения на BuzzSumo

Няма имейл, поради което не можете да автоматизирате кампаниите за изграждане на връзки.

Цени на BuzzSumo

Създаване на съдържание : 199 $ на месец (1 потребител)

PR & Comms : 299 $ на месец (5 потребители)

Пакет : 499 $ на месец (10 потребители)

Enterprise: 999 $ на месец (30 потребители)

Оценки и рецензии за BuzzSumo

G2 : 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 140 рецензии)

5. SEMrush

Чрез Semrush

SEMrush е популярен инструмент за проучване на ключови думи и линкове. Той помага на маркетолозите да се справят с SEO, PPC и всички аспекти на стратегията за съдържание, като посочва възможности за изграждане на линкове.

С повече от 39 уникални функции, SEMrush продължава да се актуализира с нови функции, за да подобри авторитета на домейна на уебсайта и онлайн видимостта.

Най-добрите функции на SEMrush

Надеждни SEO проучвания и инструменти : Извършете богат и изчерпателен анализ на всеки уебсайт, за да разберете кои линкове влияят на класирането му. Освен това, оценете качеството и състоянието на тези линкове.

Одит на сайта : Открийте проблеми, които могат да навредят на класирането ви в търсачките.

Инструменти за органично и PPC проучване на ключови думи : Проследявайте ключовите думи, които генерират най-много трафик към уебсайта, независимо дали чрез платено търсене или органични резултати.

SEO на страницата : Просто поставете статията си в инструмента за оптимизиране на съдържанието на SEMrush, за да подобрите потенциала за класиране на целевите ви заявки.

Анализ на конкурентите : Разберете какви линкове и ключови думи използват вашите конкуренти в бранша, за да постигнат предимство.

Сравнение на домейни : Поставете URL адреса на конкурента до друг и вижте как се представят. Сравнете техните силни страни, като линкове, авторитет и ключови думи, и открийте разликите между тях.

Подробности за неработещи линкове: Намерете и идентифицирайте страниците с грешки, които оказват влияние върху даден домейн, за да можете да ги поправите или да си сътрудничите по-ефективно.

Ограничения на SEMrush

Потребителският интерфейс не е най-удобният за ползване.

Доста скъпо, ако работите с нисък бюджет.

Цени на SEMrush

Pro : 119,95 $ на месец

Guru : 229,95 долара на месец

Бизнес : 449,95 долара на месец

По поръчка: договаряне

Оценки и рецензии за SEMrush

G2: 4,5/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2100 рецензии)

6. Postaga

чрез Postaga

Postaga е инструмент за изграждане на линкове, който ви помага да създадете качествени линкове към вашия уебсайт с помощта на AI-базирани инструменти. Той обхваща всичко – от показатели за изграждане на линкове, анализиране на релевантността на съдържанието до намиране на контакти и обхват – което прави изграждането на линкове по-бързо и по-ефективно.

Най-добрите функции на Postaga

Интегрирайте с други SEO инструменти , включително Moz, Ahrefs и Hunter.

Създайте предложения за вашите кампании за популяризиране, включително тип кампания, целева аудитория и стратегии за последващи действия.

Създавайте бели етикети за отчети за ефективността на вашите кампании.

Ограничения на Postaga

Няма гаранция за доставяемостта на имейлите; имейлите могат да бъдат отхвърлени или да попаднат в папките за спам.

Цени на Postaga

Pro : 84 $ месечно (с 2000 контакта)

Агенция: 240 $ (с 15 000 контакта)

Оценки и рецензии на Postaga

G2 : Недостатъчно оценки

Capterra: 4,6/5 (над 60 рецензии)

7. Pitchbox

чрез Pitchbox

Pitchbox е предпочитан инструмент за изграждане на линкове и продажби за опитни линк билдъри. Той помага при проучването и идентифицирането на потенциални клиенти, както и при създаването и разпространението на имейли. Следете разговорите, проследявайте и измервайте резултатите – всичко на едно място.

Pitchbox предлага лесен за използване интерфейс, който опростява изграждането на линкове в голям мащаб.

Най-добрите функции на Pitchbox

Идеален за големи агенции за съдържателен маркетинг или компании с увеличени работни потоци и екип за промотиране.

Подобрява сътрудничеството в екипа, тъй като няколко души могат да работят по една и съща кампания.

Получете достъп до персонализирани работни процеси, за да автоматизирате и оптимизирате процеса на достигане до аудиторията си.

Ограничения на Pitchbox

Потребителите се затрудняват с обширните възможности на платформата, като я намират за трудна за навигация и работа.

Цени на Pitchbox

Професионална : 550 долара на месец

Enterprise: 1500 долара на месец

Оценки и рецензии за Pitchbox

G2 : 4,7/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

8. NinjaOutreach

чрез Ninjaoutreach

Ninja Outreach е инструмент за изграждане на връзки и общуване, идеален за достигане до потенциални клиенти, блогъри, журналисти и влиятелни лица. Той проучва вашите потенциални клиенти, използвайки различни критерии като контактни данни, последователи в социалните мрежи, публикации в блогове, авторитет на домейна и минали взаимодействия.

Най-добрите функции на NinjaOutreach

Анализирайте и проследявайте потенциалните клиенти, използвайки различни показатели, като същевременно сте в течение с вашите взаимоотношения с потенциалните клиенти.

Работете заедно с екипа си, за да управлявате кампании за популяризиране и да разработвате стратегии за изграждане на връзки.

Ограничения на NinjaOutreach

Много потребители се затрудняват с навигацията в софтуера за изграждане на линкове, като често имат лошо преживяване.

Цени на NinjaOutreach

Bronze Ninja : 99 долара на месец

Silver Ninja : 199 долара на месец

Gold Ninja: 399 $ месечно

Оценки и рецензии за NinjaOutreach

G2 : Недостатъчно оценки

Capterra: 3,8/5 (над 60 оценки)

9. LinkBuilder. io

LinkBuilder. io е агенция за изграждане на линкове, която осигурява първокласни обратни линкове от надеждни сайтове. Техните експерти се занимават с всеки аспект от разработването на линкове, от контактите и преговорите до позиционирането и проучването.

Най-добрите функции на LinkBuilder

Планирайте и управлявайте кампаниите си за изграждане на линкове на едно място.

Следете обратните връзки и оценявайте възвръщаемостта на инвестициите си в изграждането на връзки. Проверявайте броя на придобитите връзки, тяхната цена и как те влияят на трафика и класирането в търсачките.

Ограничения на LinkBuilder

LinkBuilder е скъп за малките предприятия

Цени на LinkBuilder

Стартъп : 2999 $ месечно

Растеж : 5999 долара месечно

Pro : 9999 $ месечно

Enterprise: 19999 $ месечно

Оценки и рецензии за LinkBuilder

G2 : Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

10. BrightLocal

чрез BrightLocal

BrightLocal е специализирана платформа за локално SEO, която ви помага да управлявате репутацията и отзивите си, да увеличите трафика и потенциалните клиенти от локални търсения и да оптимизирате локалните си класирания.

Той гарантира последователността на вашите NAP (име, адрес, телефонен номер) онлайн, като открива и коригира проблеми с цитирането, като липсващи, дублирани или непоследователни записи.

Най-добрите функции на BrightLocal

Анализирайте SEO състоянието на сайта си, за да откриете проблеми или грешки, които биха могли да повлияят на класирането, стратегията ви за изграждане на линкове или потребителското преживяване.

Създавайте въпроси за преглед и събирайте обратна връзка от клиенти или потребители, за да подобрите дигиталната репутация на вашия сайт.

Ограничения на BrightLocal

BrightLocal работи само с уебсайтове на WordPress, тъй като е плъгин за WordPress.

Цени на BrightLocal

Track : 39 долара на месец

Управление : 49 долара на месец

Grow: 59 долара на месец

Оценки и рецензии на BrightLocal

G2 : 4,6/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 250 рецензии)

Макар инструментите за изграждане на линкове и SEO да са изключително важни за вашия маркетинг, те представляват само малка част от цялостната ви стратегия за растеж. Необходими са различни аспекти, като съдържание, имейл маркетинг и платени реклами, наред с други стратегии и тактики, които да работят заедно, за да развиете бизнеса си.

Един от тези инструменти е ClickUp, който обединява всички ваши маркетингови екипи, за да работят заедно за постигане на вашите цели за приходи.

ClickUp

Използвайте ClickUp, за да управлявате лесно задачите и проектите си и да сътрудничите ефективно с екипа си.

ClickUp е цялостно решение за управление на задачи и проекти, което ви помага да подобрите маркетинга си. Създавайте и проследявайте кампании с ClickUp Marketing Teams. Използвайте ClickUp AI, за да генерирате идеи за кампании като блогове, казуси и резюмета.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текстове, да генерирате отговори по имейл и др.

Софтуерът за управление на задачи включва система за управление на маркетингови кампании ClickUp, която ви помага да създавате, планирате, организирате, ускорявате и проследявате ефективността на вашите маркетингови кампании.

Планирайте, организирайте и изпълнявайте вашите маркетингови кампании, използвайки шаблона за маркетингова кампания на ClickUp.

ClickUp предоставя и библиотека с предварително подбрани шаблони за дизайн и творчески процеси в маркетинговите екипи. С помощта на тези рамки можете да създадете дизайнерски работен процес, който ефективно възпроизвежда идеалния ви работен процес, насърчавайки продуктивността и креативността.

Най-добрите функции на ClickUp

Приоритизирайте проектите : структурирайте проектите или сравнявайте различни кампании за изграждане на линкове, като използвате матрица : структурирайте проектите или сравнявайте различни кампании за изграждане на линкове, като използвате матрица за приоритизиране на проектите.

Персонализирана автоматизация : Елиминирайте зависимостта от човешкия фактор и автоматизирайте процеса на планиране.

Използвайте силата на изкуствения интелект : Използвайте прости подсказки, за да създадете привлекателни линкове, към които други уебсайтове ще искат да се свържат.

Безпроблемно отчитане : Генерирайте отчети за вашите вътрешни усилия за изграждане на линкове. Открийте най-ефективните линкове и евентуалните ограничения, за да вземете по-интелигентни решения.

Оптимизирайте кампаниите: Организирайте и оптимизирайте плановете си за изграждане на линкове, оценявайте връзките си, следете известията и бъдете в крак с новостите с инструмента за управление на маркетингови кампании ClickUp.

Ограничения на ClickUp

ClickUp е силно персонализируем, което може да го направи труден за начинаещи.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Персонализирани цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)

Повишете нивото на SEO и маркетинга си

Link Whisper и други премиум инструменти за изграждане на линкове се фокусират върху подобряването на качеството на линковете и обхвата на различни уебсайтове. Това повишава вашата кредибилност в интернет и усилва вашето онлайн присъствие – било то чрез повече посещения на уебсайта, споменавания на други уебсайтове или в социалните медии.

Комбинирайте силата на тези инструменти с цялостно решение като ClickUp за управление на маркетингови задачи, което осигурява гладко сътрудничество между екипите и инструментите и в крайна сметка повишава производителността в множество проекти в рамките на организацията.

Регистрирайте се безплатно още днес.