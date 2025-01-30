10-те най-добри софтуера за изграждане на линкове за SEO екипи през 2025 г.

Написвате най-добрия статия по дадена тема и я виждате заровена на страница 5 от резултатите от търсенето в Google в продължение на седмици.
Дори и след като сте похарчили хиляди долари за професионални писатели, все още не се класирате за желаната ключова дума.
Всички сме били в тази ситуация. И така, какъв е истинският проблем?
Ако вашият сайт не разполага с подходящи линкове, насочващи към правилните страници, вашите класирания могат да пострадат. Днес алгоритмите за търсене дават предимство на легитимните усилия за изграждане на линкове пред съмнителни тактики или по-слаби авторитети на сайтове.
Помислете си – Google борави с огромно количество първокласно съдържание, което се бори за желанoто първо място в различни индустрии. Той следи както вашите стратегии на страницата, така и извън нея, за да предостави на потребителите най-добрите резултати от търсенето.
Солиден профил на обратните връзки и настройка на вътрешните връзки показват на Google, че вашето съдържание резонира с целевата ви аудитория, което прави сайта ви по-релевантен и ценен за потребителите.
Инвестирате ли цяло състояние в стратегия за съдържание и рекламни кампании, но пренебрегвате подходящите инструменти за изграждане на линкове? Това само увеличава риска. Спестете пари, време и усилия, като използвате безплатни инструменти за изграждане на линкове.
Ние сме подбрали най-добрите софтуерни инструменти за изграждане на линкове, които последователно постигат успех в стратегията за съдържание. Нека веднага се запознаем с тях!
Какво трябва да търсите в софтуера за изграждане на линкове?
Преди да се впуснем в нашите топ селекции, ето няколко качества, които отличават един добър инструмент за изграждане на линкове:
- Опростеност: Трябва да е лесен за настройка и навигация, без технически затруднения.
- Надеждност на данните: Уверете се, че софтуерът предоставя надеждни, актуални и точни данни за потенциалните ви линкове, за да ви помогне да вземете решения, основани на данни.
- Мащабируемост: Достъп до повечето от популярните функции, известни с това, че подпомагат процесите на стратегията за съдържание.
- Икономичност: Цените трябва да бъдат гъвкави, за да отговарят на бюджета на вашия бизнес и маркетинговите ви цели.
- Функционалност: Трябва да е подходящ за кампании за популяризиране, анализ на конкурентите, проследяване и измерване на отзивите.
- Лесна интеграция: Уверете се, че се интегрира безпроблемно с вашите инструменти за оптимизация за търсачки, CRM и проучване на ключови думи.
10-те най-добри инструмента за изграждане на линкове, които да използвате през 2024 г.
1. Ahrefs
Ahrefs е мощен софтуер с впечатляващи функции за изграждане на линкове. Първоначално създаден за проверка на обратни линкове, през последните години той се превърна в водеща база данни с ключови думи и обратни линкове.
Повечето SEO експерти се кълнат в Ahrefs като един от най-добрите „проверяващи обратни връзки“, когато се комбинира с други първокласни инструменти.
Ahrefs покрива всички ваши нужди: проучване, публикуване на линкове към сайтове, проследяване и пренасочване на съдържание. Това е златна мина за изучаване и прилагане на стратегиите за линкове на вашите конкуренти.
Най-добрите функции на Ahrefs
- Общо резюме на уебсайта: Разгледайте общата информация за сайта, за да видите подробно оценките на домейна и URL адреса. Разгледайте подробния профил, който разкрива в реално време видовете линкове, качеството, препращащите домейни, полезни показатели за изграждане на линкове, профили на обратни линкове, подходящи възможности за изграждане на линкове, външни линкове, възможности за изграждане на неработещи линкове, източници на трафик и много други функции на кампаниите за изграждане на линкове. Освен това получавате ясни графични илюстрации, показващи растежа на линковете на домейна във времето.
- Сравнение на домейни: Поставете URL адреса на конкурент до друг URL адрес и вижте как се представят. Сравнете силата на линковете, авторитета и ключовите думи и открийте евентуални разлики между тях.
- Кръстосано линкване: Извличане на подробна и ценна информация за препращащите домейни
- Подробности за неработещи линкове: Намерете страниците с грешки, които оказват влияние върху даден домейн, за да можете да ги отстраните или да си сътрудничите по-ефективно.
- Споменавания: Използвайте функцията Content Explorer, за да следите обратните връзки и бързо да откривате споменавания без линкове. Просто въведете вашата марка и активирайте филтъра „Highlight unlinked domains” (Маркирай домейни без линкове), за да видите дали тези страници са свързани с вас.
- Анализ на пропуските в съдържанието: Намерете полезни възможности за ключови думи, които ще разширят вашата стратегия за съдържание.
Ограничения на Ahrefs
- Ако разполагате с ограничен бюджет, може да не получите голяма полза, тъй като новата кредитна система може да се изчерпи бързо.
- Не предоставя анализи на трафика за конкурентни домейни.
Цени на Ahrefs
- Безплатно
- Lite: 99 $ на месец за един потребител
- Стандартен: 179 $ на месец за един потребител
- Разширена версия: 399 долара на месец за трима потребители
- Агенция: 999 долара на месец за пет потребители
Отзиви и оценки за Ahrefs
- G2: 4,5/5 (494 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (540 отзива)
2. Link Whisper
Link Whisper е надежден инструмент за изграждане на вътрешни линкове. Той проверява релевантността на вашето съдържание и удобно предлага най-добрата структура на вътрешни линкове за вашата SEO на страницата на таблото.
Link Whisper ви спестява усилията да търсите подходящи вътрешни ресурси, към които да добавите линкове във вашите статии. Ако използвате WordPress като CMS, той бързо идентифицира изоставени страници, поправя неработещи линкове и се справя с 404 грешки, като в крайна сметка подобрява оптимизацията на вашия уебсайт за SEO.
Най-добрите функции на Link Whisper
- Получете незабавен достъп до подходящи препоръки за вътрешни линкове за страници и публикации.
- Анализирайте вътрешния си линк профил от броя на вътрешните линкове в публикациите си до статуса на линковете си.
- Открийте източника и дестинацията на всеки неработещ линк и поправете или изтрийте неработещите линкове с няколко кликвания.
Ограничения на Link Whisper
- Ограничени възможности за филтриране, сортиране или приоритизиране на препоръките за линкове въз основа на вашите предпочитания или критерии.
- Ограничена функционалност, тъй като работи само в рамките на WordPress CMS.
Цени на Link Whisper
- 77 долара за лиценз за един сайт за една година
- 117 долара за три лиценза за сайта на година
- 167 долара за десет лиценза за сайта на година
Отзиви и оценки за Link Whisper
- G2: Недостатъчно оценки
- Capterra: Недостатъчно оценки
3. BuzzStream
BuzzStream е CRM и инструмент за контакти, който помага да поддържате последователност в процеса на изграждане на линкове. Изпращайте и проследявайте заявки за линкове, персонализирайте и подреждайте имейли за контакти на едно централно място.
Buzzstream автоматично подбира показателите за обратни връзки на уебсайтове и контактните данни на потенциални клиенти. Помага за изграждането на надеждна база данни с маркетинг специалисти, което увеличава шансовете ви за по-добри показатели за връзки. Стартирането на кампании за изграждане на връзки е лесно, ако искате да ускорите постигането на стратегическите си цели.
Най-добрите функции на BuzzStream
- Интензифицирайте търсенето на контакти, включването на потенциални клиенти, анализа на линкове и създаването на имейли за кампании, използвайки персонализирани теми – на едно място!
- Организирайте задачи, маркирайте потенциални клиенти, задавайте напомняния и филтрирайте потенциални клиенти според предпочитанията си.
- Персонализирайте кампаниите си чрез функцията за персонализирани полета, за да постигнете по-добри резултати.
Ограничения на BuzzStream
- Неудобен интерфейс; изисква повече време, за да се научите как да използвате софтуера
Цени на BuzzStream
- Стартово ниво: 24 $ месечно (1 потребител и 24 $ за всеки допълнителен потребител)
- Растеж: 124 долара месечно (3 потребители и 40 долара за всеки добавен потребител)
- Професионална: 299 $ месечно (6 потребители и 50 $ за всеки добавен потребител)
- Персонализирано: 999 $ месечно (15+ потребители)
Оценки и рецензии за BuzzStream
- G2: 4. 1/5 (над 150 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)
4. BuzzSumo
BuzzSumo ви помага да намерите и оцените най-харесваното и подходящо съдържание за всяка тема или ключова дума. Ще откриете актуални теми, идеи за съдържание, възможности за публикуване на гостуващи статии, споменавания на марки, влиятелни лица в нишови области и много други.
Най-добрите функции на BuzzSumo
- Открийте популярните тенденции в съдържанието въз основа на споделяния и ангажираност по всяка ключова дума, домейн и тема.
- Следете уеб, социалните медии и блоговете, за да откриете настроенията и споменаванията на вашите ключови думи.
- Изследвайте, проследявайте и сравнявайте съдържание от различни домейни, ключови думи и теми с лекота.
Ограничения на BuzzSumo
- Няма имейл, поради което не можете да автоматизирате кампаниите за изграждане на връзки.
Цени на BuzzSumo
- Създаване на съдържание: 199 $ на месец (1 потребител)
- PR & Comms: 299 $ на месец (5 потребители)
- Пакет: 499 $ на месец (10 потребители)
- Enterprise: 999 $ на месец (30 потребители)
Оценки и рецензии за BuzzSumo
- G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 140 рецензии)
5. SEMrush
SEMrush е популярен инструмент за проучване на ключови думи и линкове. Той помага на маркетолозите да се справят с SEO, PPC и всички аспекти на стратегията за съдържание, като посочва възможности за изграждане на линкове.
С повече от 39 уникални функции, SEMrush продължава да се актуализира с нови функции, за да подобри авторитета на домейна на уебсайта и онлайн видимостта.
Най-добрите функции на SEMrush
- Надеждни SEO проучвания и инструменти: Извършете богат и изчерпателен анализ на всеки уебсайт, за да разберете кои линкове влияят на класирането му. Освен това, оценете качеството и състоянието на тези линкове.
- Одит на сайта: Открийте проблеми, които могат да навредят на класирането ви в търсачките.
- Инструменти за органично и PPC проучване на ключови думи: Проследявайте ключовите думи, които генерират най-много трафик към уебсайта, независимо дали чрез платено търсене или органични резултати.
- SEO на страницата: Просто поставете статията си в инструмента за оптимизиране на съдържанието на SEMrush, за да подобрите потенциала за класиране на целевите ви заявки.
- Анализ на конкурентите: Разберете какви линкове и ключови думи използват вашите конкуренти в бранша, за да постигнат предимство.
- Сравнение на домейни: Поставете URL адреса на конкурента до друг и вижте как се представят. Сравнете техните силни страни, като линкове, авторитет и ключови думи, и открийте разликите между тях.
- Подробности за неработещи линкове: Намерете и идентифицирайте страниците с грешки, които оказват влияние върху даден домейн, за да можете да ги поправите или да си сътрудничите по-ефективно.
Ограничения на SEMrush
- Потребителският интерфейс не е най-удобният за ползване.
- Доста скъпо, ако работите с нисък бюджет.
Цени на SEMrush
- Pro: 119,95 $ на месец
- Guru: 229,95 долара на месец
- Бизнес: 449,95 долара на месец
- По поръчка: договаряне
Оценки и рецензии за SEMrush
- G2: 4,5/5 (над 1800 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 2100 рецензии)
6. Postaga
Postaga е инструмент за изграждане на линкове, който ви помага да създадете качествени линкове към вашия уебсайт с помощта на AI-базирани инструменти. Той обхваща всичко – от показатели за изграждане на линкове, анализиране на релевантността на съдържанието до намиране на контакти и обхват – което прави изграждането на линкове по-бързо и по-ефективно.
Най-добрите функции на Postaga
- Интегрирайте с други SEO инструменти, включително Moz, Ahrefs и Hunter.
- Създайте предложения за вашите кампании за популяризиране, включително тип кампания, целева аудитория и стратегии за последващи действия.
- Създавайте бели етикети за отчети за ефективността на вашите кампании.
Ограничения на Postaga
- Няма гаранция за доставяемостта на имейлите; имейлите могат да бъдат отхвърлени или да попаднат в папките за спам.
Цени на Postaga
- Pro: 84 $ месечно (с 2000 контакта)
- Агенция: 240 $ (с 15 000 контакта)
Оценки и рецензии на Postaga
- G2: Недостатъчно оценки
- Capterra: 4,6/5 (над 60 рецензии)
7. Pitchbox
Pitchbox е предпочитан инструмент за изграждане на линкове и продажби за опитни линк билдъри. Той помага при проучването и идентифицирането на потенциални клиенти, както и при създаването и разпространението на имейли. Следете разговорите, проследявайте и измервайте резултатите – всичко на едно място.
Pitchbox предлага лесен за използване интерфейс, който опростява изграждането на линкове в голям мащаб.
Най-добрите функции на Pitchbox
- Идеален за големи агенции за съдържателен маркетинг или компании с увеличени работни потоци и екип за промотиране.
- Подобрява сътрудничеството в екипа, тъй като няколко души могат да работят по една и съща кампания.
- Получете достъп до персонализирани работни процеси, за да автоматизирате и оптимизирате процеса на достигане до аудиторията си.
Ограничения на Pitchbox
- Потребителите се затрудняват с обширните възможности на платформата, като я намират за трудна за навигация и работа.
Цени на Pitchbox
- Професионална: 550 долара на месец
- Enterprise: 1500 долара на месец
Оценки и рецензии за Pitchbox
- G2: 4,7/5 (над 90 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)
8. NinjaOutreach
Ninja Outreach е инструмент за изграждане на връзки и общуване, идеален за достигане до потенциални клиенти, блогъри, журналисти и влиятелни лица. Той проучва вашите потенциални клиенти, използвайки различни критерии като контактни данни, последователи в социалните мрежи, публикации в блогове, авторитет на домейна и минали взаимодействия.
Най-добрите функции на NinjaOutreach
- Анализирайте и проследявайте потенциалните клиенти, използвайки различни показатели, като същевременно сте в течение с вашите взаимоотношения с потенциалните клиенти.
- Работете заедно с екипа си, за да управлявате кампании за популяризиране и да разработвате стратегии за изграждане на връзки.
Ограничения на NinjaOutreach
- Много потребители се затрудняват с навигацията в софтуера за изграждане на линкове, като често имат лошо преживяване.
Цени на NinjaOutreach
- Bronze Ninja: 99 долара на месец
- Silver Ninja: 199 долара на месец
- Gold Ninja: 399 $ месечно
Оценки и рецензии за NinjaOutreach
- G2: Недостатъчно оценки
- Capterra: 3,8/5 (над 60 оценки)
9. LinkBuilder. io
LinkBuilder. io е агенция за изграждане на линкове, която осигурява първокласни обратни линкове от надеждни сайтове. Техните експерти се занимават с всеки аспект от разработването на линкове, от контактите и преговорите до позиционирането и проучването.
Най-добрите функции на LinkBuilder
- Планирайте и управлявайте кампаниите си за изграждане на линкове на едно място.
- Следете обратните връзки и оценявайте възвръщаемостта на инвестициите си в изграждането на връзки. Проверявайте броя на придобитите връзки, тяхната цена и как те влияят на трафика и класирането в търсачките.
Ограничения на LinkBuilder
- LinkBuilder е скъп за малките предприятия
Цени на LinkBuilder
- Стартъп: 2999 $ месечно
- Растеж: 5999 долара месечно
- Pro: 9999 $ месечно
- Enterprise: 19999 $ месечно
Оценки и рецензии за LinkBuilder
- G2: Недостатъчно оценки
- Capterra: Недостатъчно оценки
10. BrightLocal
BrightLocal е специализирана платформа за локално SEO, която ви помага да управлявате репутацията и отзивите си, да увеличите трафика и потенциалните клиенти от локални търсения и да оптимизирате локалните си класирания.
Той гарантира последователността на вашите NAP (име, адрес, телефонен номер) онлайн, като открива и коригира проблеми с цитирането, като липсващи, дублирани или непоследователни записи.
Най-добрите функции на BrightLocal
- Анализирайте SEO състоянието на сайта си, за да откриете проблеми или грешки, които биха могли да повлияят на класирането, стратегията ви за изграждане на линкове или потребителското преживяване.
- Създавайте въпроси за преглед и събирайте обратна връзка от клиенти или потребители, за да подобрите дигиталната репутация на вашия сайт.
Ограничения на BrightLocal
- BrightLocal работи само с уебсайтове на WordPress, тъй като е плъгин за WordPress.
Цени на BrightLocal
- Track: 39 долара на месец
- Управление: 49 долара на месец
- Grow: 59 долара на месец
Оценки и рецензии на BrightLocal
- G2: 4,6/5 (над 200 рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (над 250 рецензии)
Други маркетингови инструменти
Макар инструментите за изграждане на линкове и SEO да са изключително важни за вашия маркетинг, те представляват само малка част от цялостната ви стратегия за растеж. Необходими са различни аспекти, като съдържание, имейл маркетинг и платени реклами, наред с други стратегии и тактики, които да работят заедно, за да развиете бизнеса си.
Един от тези инструменти е ClickUp, който обединява всички ваши маркетингови екипи, за да работят заедно за постигане на вашите цели за приходи.
ClickUp
ClickUp е цялостно решение за управление на задачи и проекти, което ви помага да подобрите маркетинга си. Създавайте и проследявайте кампании с ClickUp Marketing Teams. Използвайте ClickUp AI, за да генерирате идеи за кампании като блогове, казуси и резюмета.
Софтуерът за управление на задачи включва система за управление на маркетингови кампании ClickUp, която ви помага да създавате, планирате, организирате, ускорявате и проследявате ефективността на вашите маркетингови кампании.
ClickUp предоставя и библиотека с предварително подбрани шаблони за дизайн и творчески процеси в маркетинговите екипи. С помощта на тези рамки можете да създадете дизайнерски работен процес, който ефективно възпроизвежда идеалния ви работен процес, насърчавайки продуктивността и креативността.
Най-добрите функции на ClickUp
- Приоритизирайте проектите: структурирайте проектите или сравнявайте различни кампании за изграждане на линкове, като използвате матрица за приоритизиране на проектите.
- Персонализирана автоматизация: Елиминирайте зависимостта от човешкия фактор и автоматизирайте процеса на планиране.
- Използвайте силата на изкуствения интелект: Използвайте прости подсказки, за да създадете привлекателни линкове, към които други уебсайтове ще искат да се свържат.
- Безпроблемно отчитане: Генерирайте отчети за вашите вътрешни усилия за изграждане на линкове. Открийте най-ефективните линкове и евентуалните ограничения, за да вземете по-интелигентни решения.
- Оптимизирайте кампаниите: Организирайте и оптимизирайте плановете си за изграждане на линкове, оценявайте връзките си, следете известията и бъдете в крак с новостите с инструмента за управление на маркетингови кампании ClickUp.
Ограничения на ClickUp
- ClickUp е силно персонализируем, което може да го направи труден за начинаещи.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 долара на месец на потребител
- Бизнес: 12 долара на месец на потребител
- Enterprise: Персонализирани цени
- ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)
Повишете нивото на SEO и маркетинга си
Link Whisper и други премиум инструменти за изграждане на линкове се фокусират върху подобряването на качеството на линковете и обхвата на различни уебсайтове. Това повишава вашата кредибилност в интернет и усилва вашето онлайн присъствие – било то чрез повече посещения на уебсайта, споменавания на други уебсайтове или в социалните медии.
Комбинирайте силата на тези инструменти с цялостно решение като ClickUp за управление на маркетингови задачи, което осигурява гладко сътрудничество между екипите и инструментите и в крайна сметка повишава производителността в множество проекти в рамките на организацията.
Регистрирайте се безплатно още днес.