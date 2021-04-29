10 отлични финансови KPI, които трябва да следите през 2025 г.

Независимо дали сте голяма корпорация или новосъздадена стартираща компания, всяко предприятие трябва да следи своите финанси.

И макар финансовият свят да е силно непредсказуем, едно нещо остава непроменено:

Като финансов директор или собственик на бизнес, трябва да следите финансовите резултати на вашата организация.

По този начин ще можете да планирате предварително и да избегнете загуба на пари. 💸

Но как да го направите?

Чрез използване на финансови KPI!

В тази статия ще разгледаме какво представляват финансовите KPI и ще подчертаем десет финансови KPI, които всеки бизнес собственик трябва да следи.

Да извлечем полза от някои KPI! 💰

Какво представляват финансовите KPI?

Ключовият показател за ефективност (KPI) проследява колко добре се представя вашата компания по отношение на постигането на основните си бизнес цели.

Когато става въпрос за финанси, какви са основните цели на вашата компания?

Искате ли да печелите повече приходи, отколкото харчите за оперативни разходи?

Искате ли да увеличите паричния си поток?

Или искате по-разнообразен източник на приходи?

Финансовите ключови показатели за ефективност проследяват ефективността на вашата компания в постигането на тези цели.

Накратко, финансовите KPI показват финансовото състояние на вашата компания и ви помагат да определите дали тя ще реализира печалба.

Не сте сигурни как KPI се различават от метриките?

10 финансови KPI, които трябва да следите

Ето десет финансови KPI, в които вашият финансов екип трябва да инвестира:

1. Оперативен паричен поток

Вашият оперативен паричен поток е финансов KPI, който измерва общия паричен поток, генериран от ежедневните бизнес операции на вашата компания.

Ето как да го изчислите:

Този KPI отразява финансовото състояние на вашата компания.

Тя също така определя дали вашата компания може да поддържа положителен паричен поток или дали се нуждаете от външно финансиране, за да покриете всички разходи.

Забележка: когато използвате този показател, е добре да разгледате оперативните KPI , като оперативна маржа или оперативна печалба, за да разберете по-добре данните.

2. Текущо съотношение

Този KPI измерва способността на вашата компания да изплати всичките си дългове в рамките на една година.

Ето как да го изчислите:

Текущ коефициент по-малък от 1,0 показва, че вашата компания няма да може да се справи с финансовите си задължения, освен ако не увеличите паричния си поток.

И ако е между 1,3 и 5,0, имам добра новина!

Той показва финансова стабилност. 😌

Текущ коефициент, по-висок от 5, означава, че вашата компания разполага с огромно количество пари в брой (което е чудесно), но също така означава, че компанията не прави нищо полезно с тези пари:

3. Нетна печалба

Нетната печалба или нетният доход измерва сумата пари, с която разполага вашата компания след като всички разходи (лихви, данъци, оперативни разходи и др. ) са били приспаднати от общия ви приход.

Можете да го изчислите автоматично с калкулатор за печалба или да използвате проста формула, за да изчислите ръчно този финансов показател:

Нисък нетен доход означава, че вашата компания може да се сблъсква с няколко проблема, като лошо управление на ресурсите или неефективни модели на ценообразуване.

От друга страна, високият нетни доход показва, че вашата компания се представя добре.

4. Нетна печалба

Този KPI измерва процента на печалбата, която компанията генерира от общия си приход.

Нетната печалба ви показва рентабилността на вашия бизнес.

Ето как да го изчислите:

5. Брутна печалба

Този финансов KPI измерва сумата, която остава от приходите след приспадане само на разходите за продадените стоки.

Брутната печалба или брутната маржа ви показва дали вашата компания е финансово стабилна.

Ето как да го изчислите:

Висока брутна печалба марж означава, че вашата компания може да покрие всичките си оперативни разходи и все още да има средства за инвестиции в иновации и растеж.

Знаете какво казват:

6. Текущи вземания и задължения

Текущите вземания са KPI, който измерва сумата, която длъжниците дължат на вашия бизнес.

Ето как да го изчислите:

Този показател за ефективност помага на финансовите екипи да предвидят колко пари ще постъпят и кога.

Въпреки това, високият баланс на вземанията означава, че вашите длъжници все още ви дължат много пари.

Защо това е проблем?

Ако неизплатената сума е налице от известно време, това означава, че вашата компания може да има проблем с събирането на вземания или не може да се справи с дългосрочните длъжници.

От друга страна, текущите задължения измерват сумата, която вашият бизнес дължи на доставчици, банки и кредитори.

Ето как да го изчислите:

7. Оборотни средства

Вашият оборотният капитал е парите, които са на разположение за задоволяване на краткосрочните нужди на вашата компания.

Този KPI разглежда текущото финансово състояние на вашата компания.

Оборотният капитал включва неща като налични парични средства, краткосрочни инвестиции и текущи вземания.

Този финансов KPI показва дали вашата компания разполага с необходимите активи за уреждане на краткосрочни финансови задължения.

Ето как да го изчислите:

8. Разходи за привличане на клиенти

Този финансов KPI измерва сумата пари и ресурси, които вашата компания инвестира в привличането на нови клиенти.

Тя включва ресурси като:

Разходи за реклама

Маркетингови разходи

Креативни разходи

Заплати

Разходите за привличане на клиенти са показател за състоянието на дадена компания.

Всъщност това е много полезен финансов KPI за определяне на бъдещата рентабилност на даден бизнес.

Ето как да го изчислите:

9. Съотношение дълг/собствен капитал

Този KPI измерва колко ефективно вашата компания използва инвестициите на акционерите си.

Ето как да го изчислите:

Високото съотношение между дълг и собствен капитал показва, че вашата компания финансира растежа си с дълг.

Проблемът?

Вашата компания може да изпадне в просрочие по кредитите си, ако лихвените проценти се повишат внезапно. Ужас!

От друга страна, ниско съотношение между дълг и собствен капитал може да показва, че вашата компания се страхува да използва парите си за инвестиции в възможности за растеж.

Какъв е добрият коефициент на задлъжнялост?

Обикновено съотношението дълг/собствен капитал под две се счита за управляемо.

10. Темп на растеж на приходите

Този финансов KPI измерва увеличението и намалението на приходите от продажби на дадена компания между два периода.

Ето как да го изчислите:

Ако сте иновативен стартъп, е добра идея да следите този бизнес показател.

Защо?

Високият темп на растеж на приходите показва, че вашата компания може да се разраства, да привлича нови таланти и да привлича инвеститори!

Как да проследявате и измервате KPI с ClickUp

Мислите да проследявате финансовите си цели с хартия и химикал?

Или Excel таблици, ако става въпрос за това?

Е, това няма да е достатъчно!

Защо?

Хартията и химикалката няма да автоматизират и оптимизират процесите за вас.

Освен това, с електронните таблици не получавате мощни автоматизирани напомняния или функции за проследяване на цели.

Вместо това, всичко, от което се нуждаете, е софтуер за управление на KPI като ClickUp.

ClickUp ви помага да зададете стратегически цели и да проследявате с лекота напредъка си към основните бизнес цели.

Не се притеснявайте, ще подкрепим думите си с действия. 🤑

Ето как ClickUp улеснява проследяването на финансовите KPI:

Тъй като KPI се фокусират върху ключови бизнес цели, първо трябва да си поставите няколко цели.

Целите в ClickUp са контейнери на високо ниво, които можете да разделите на по-малки, измерими задачи.

Постигнете по-малките цели и ще сте на път да постигнете голямата цел!

Не сте сигурни дали постигате напредък?

Няма проблем. ClickUp проследява напредъка ви към целта в реално време , за да ви помогне да разберете колко сте близо до постигането й.

Всеки път, когато постигнете цел, процентът на напредъка ви се увеличава автоматично.

Можете дори да избирате от различни типове цели, като:

Валута: управлявайте печалбата, разходите и бюджетите си

Числа : числови данни, като например средните приходи от продажби

Задачи: проверете дали вашият счетоводен екип върши работата си по правилния начин

Разгледайте как да използвате ClickUp, за да поставите амбициозни цели за вашия екип.

Таблото в ClickUp ви дава обща представа за всичко, което се случва с вашите финанси.

Управлявайте финансовите си цели, проследявайте разходите си, преглеждайте печалбите и разпределението на бюджета... Таблото за управление ви дава точна информация за финансовите ви резултати, така че да можете да предвидите къде ще бъде вашият бизнес в бъдеще.

За да получите още по-подробна картина, можете да добавите няколко персонализирани джаджи към вашия финансов KPI табло, като например:

Изчисление: изчислете числови данни като процента на повтарящите се приходи

Линейна диаграма: създайте персонализирана линейна диаграма, за да следите нетните и брутните си маржове на печалба 📈

Диаграма с ленти: създайте персонализирани диаграми с ленти, за да следите приходите, разходите и печалбата си 📊

Кръгова диаграма: използвайте персонализирана кръгова диаграма, за да начертаете месечните разходи на вашия бизнес.

Батерийна диаграма: създайте батерийна диаграма, за да представите вашите KPI показатели 🔋

Бонус: Шаблони за главна книга

3. Отчети

Точно както имате финансови отчети, вие се нуждаете и от отчети за служителите, за да видите дали вашият финансов екип работи за постигането на вашите KPI.

За щастие, ClickUp ви позволява да добавите таблични джаджи към вашия финансов KPI табло, като например:

Завършен доклад: проследявайте броя на задачите, изпълнени от всеки член на екипа

Работено: получете информация за това колко задачи е изпълнил всеки член на екипа през определен ден, седмица или месец.

Workspace Points: превърнете финансовите си задачи в игра, за да направите финансовите си процеси още по-интересни.

Кой стои зад това: вижте кои членове на екипа имат неизчистени уведомления и просрочени задачи

4. Изчисления

Кажете сбогом на калкулатора си, защото можете да правите изчисленията си директно в ClickUp!

ClickUp ви позволява да извършвате мощни колонни изчисления, използвайки числови данни във вашите задачи. Можете да направите това в изгледа „Списък“ и изгледа „Таблица“.

Освен това можете да използвате формулни полета, за да изчислите цената на поръчка за нов продукт или печалбата, която сте реализирали от продажбите.

Можете дори да изчислите бързо KPI като оборотния капитал и разходите за привличане на клиенти!

По този начин ще имате всичките си показатели подредени, буквално. 🤩

Задайте повтарящи се задачи за процеси, които повтаряте ежедневно, ежеседмично или дори ежеквартално.

Например, можете да зададете повтаряща се задача за тримесечните срокове за подаване на данъчни декларации или дори за заявки за фактури.

Все още не сте убедени в идеята?

Не се притеснявайте, можете дори да използвате повтарящи се задачи, за да плащате сметките си!

Ще получите известие, когато плащанията са дължими, а след като платите сметката, просто я маркирайте като изпълнена и автоматично ще бъде създадена нова задача за следващия месец.

В повечето случаи задачите, свързани с пари, не могат да бъдат маркирани само като „изпълнени“ или „неизпълнени“.

Финансовият процес включва много различни етапи, като фактуриране, бюджетиране на разходите и приходите, финансово отчитане и др.

Ето защо ClickUp ви позволява да създавате свои собствени статуси, за да можете да виждате напредъка си по начина, по който искате.

Познати ли ви са моменти като този?

Знаем, че организирането на фактури, събирането на информация за клиенти и проследяването на фактури може да отнеме много време.

За щастие, шаблоните в ClickUp могат да ви помогнат да управлявате приходите, клиентите, продажбите и други аспекти за секунди.

Ето някои от шаблоните, които получавате:

Но това е само началото.

Прочетете повече за това как ClickUp може да ви помогне с финансовото управление на проекти .

Често задавани въпроси за финансовите KPI

Ето отговорите на някои актуални въпроси относно финансовите KPI:

1. Какво представляват изоставащите индикатори?

Закъснелите индикатори съобщават за събития, които вече са се случили. Някои често срещани примери са ръстът на печалбата и приходите.

Тъй като изоставащите индикатори потвърждават тенденции, които вече са в ход, те са изключително полезни, когато искате да продадете или купите активи.

2. Какви са водещите индикатори?

Водещите индикатори са показатели за ефективността, които предсказват бъдещи събития и тенденции в икономиката. Например, броят продукти, които очаквате да бъдат закупени от всеки клиент.

3. Какво представляват количествените показатели?

Това са показатели, които могат да се измерват с число, процент или съотношение.

Например, коефициентът на конверсия на вашата компания или маржът на оперативната печалба.

4. Какво представляват качествените показатели?

Качествените показатели са нечислени фактори (мнения или възприятия), които определят напредъка към постигането на дадена цел.

Качествените показатели обикновено измерват нефинансови KPI, като удовлетвореността на служителите и клиентите.

Затваряне на счетоводните книги 📗

Финансовите KPI определят дали вашата компания се движи в правилната посока, за да генерира приходи и печалба.

Но изборът на няколко финансови KPI от нашата библиотека с KPI е само първата стъпка.

В края на краищата, просто казвате, че искате да печелите пари и се надявате на най-доброто?

За да постигнете успешно целите си, трябва да следите и управлявате зададените от вас KPI.

А за да го направите ефективно, се нуждаете от ClickUp.

От персонализирани табла, които ви помагат да следите финансите си, до формулни полета, които ви позволяват да извършвате изчисления за секунди, ClickUp има ВСИЧКО, от което се нуждаете, за да постигнете вашите KPI.

Изтеглете ClickUp безплатно още днес, за да постигнете всичките си финансови цели. 👊