10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Perplexity AI през 2025 г.

Комбинацията от изкуствен интелект и търсачки доведе до значително и положително въздействие и промяна в начина, по който намираме и използваме информация онлайн.

Резултатите от търсенето определено са се подобрили, а лекотата, с която се използва тази нова търсачка в AI, издига нашите общи възможности за търсене на съвсем ново ниво. Ограниченията на традиционните уеб търсачки са преодолени от AI търсачки като Perplexity AI.

За днешните търсачки Perplexity AI се превръща в един от най-използваните AI инструменти за хора от всички индустрии.

Perplexity AI се справя отлично с превръщането на сложни запитвания в лесни за разбиране отговори, но не е единственият инструмент, който използва AI търсачки. В тази област има много доставчици, които се борят за вниманието ви като предпочитана AI търсачка или чатбот инструмент.

Нека обсъдим основните характеристики на Perplexity AI, как тази AI търсачка може да ви помогне с вашите специфични нужди и да разгледаме някои от най-добрите алтернативи на Perplexity AI, за да намерите идеалното приложение за вашия случай на употреба.

Какво е Perplexity AI?

Perplexity AI е търсачка с изкуствен интелект, на която можете да задавате въпроси по начин, подобен на чат. Задайте въпрос на Perplexity AI и тя ще претърси интернет, за да научи повече за вашия запитване, а след това ще ви даде отговор въз основа на намереното.

Този инструмент се различава от традиционните търсачки, тъй като е проектиран да бъде по-разговорно ориентиран, точно като използването на естествения ни език. Вместо да търсите „примери за маркетингова автоматизация“, вие бихте попитали „Какъв е най-добрият пример за маркетингова автоматизация през 2024 г.?“ и той ще ви отговори по разговорно ориентиран начин.

Разширение Perplexity AI Chrome, използвано в търсачката

Perplexity AI използва обработка на естествен език (NLP) и сложни езикови модели, за да ви даде отговорите, от които се нуждаете, по начин, който е разбираем за всеки. Вече не е нужно да преглеждате множество уебсайтове, за да научите нещо по дадена тема – вместо това можете да помолите Perplexity AI да ви даде резюме. ?

Какво да търсите в алтернатива на Perplexity AI

Всеки месец на пазара се появяват нови AI-базирани инструменти за търсене. Изборът на подходящата алтернатива на Perplexity AI зависи изцяло от вашите цели, нужди и желания.

Ето какво трябва да имате предвид, когато търсите алтернатива на Perplexity AI:

Функции: Има ли алтернативната търсачка всички функции, от които се нуждая? Предлага ли ми нещо повече?

Потребителско изживяване: Какво е потребителското изживяване? Лесно ли се използва и навигира?

Обучение: Трудно ли е да се научите да го използвате? Мога ли лесно да въведа целия си екип?

Цена: Новият инструмент е безплатна AI търсачка ли? Попада ли в рамките на бюджета ми?

Репутация: Има ли софтуерният доставчик добра репутация? Напълно нов ли е на пазара?

Отзиви: Какво казват другите потребители за тази конкретна търсачка? Оправдава ли очакванията?

В основата си Perplexity AI е лесен за използване инструмент с ограничен набор от функции. Това означава, че можете лесно да сравните други AI-базирани търсачки, за да намерите най-подходящата за вас, или да проучите алтернативи в тази област, които могат да ви предложат още повече функции.

10 най-добри алтернативи на Perplexity AI

Готови ли сте да видите какво друго има на пазара? Събрахме списък с най-добрите алтернативи на Perplexity AI, които се предлагат днес. Открийте AI търсачки, инструменти, които ви помагат да пишете код, и платформи, които могат да се превърнат във вашето предпочитано място за всичко, свързано с съдържание и AI.

Ако търсите AI инструмент, който наистина променя начина, по който работите, ClickUp Brain е алтернативата на Perplexity от следващо ниво. Вместо просто да отговаря на въпроси, ClickUp Brain работи като невидима сила – свързва се директно с вашите задачи, документи, чатове и движи проектите напред с контекстуални, приложими резултати.

Най-хубавото? Тя ви позволява да чатите с няколко LLM, а не само с един. Точно така, можете да чатите с Claude, Gemini и други, без да напускате интерфейса на ClickUp Brain.

След това AI агентите автоматизират повтарящите се административни задачи, обобщават сложна информация и проактивно представят анализи, за да сте винаги една крачка напред. С вградена автоматизация и интелигентни предложения, вплетени във всеки работен процес, можете незабавно да извлечете важната информация, да възложите последващи действия и да свършите повече работа по-бързо!

Създайте свои собствени AI агенти, които да се справят с всякакъв вид работни процеси с ClickUp Brain.

За още по-голяма мощност, Brain MAX служи като ваш специален AI спътник на работния плот. Той предоставя търсене на корпоративно ниво, преобразуване на реч в текст и автоматизация без използване на ръце за цялата ви работна екосистема. Просто произнесете вашите запитвания или инструкции и Brain MAX ще намери, организира и действа въз основа на информацията във всичките ви свързани приложения – ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub и други.

Независимо дали правите мозъчна атака, записвате идеи в състояние на поток или управлявате сложни проекти, Brain MAX поддържа всичко обединено и достъпно на едно място.

ClickUp Brain и Brain MAX не само ви помагат да намирате информация – те свързват точките, автоматизират рутинната работа и ви дават възможност да вземате по-умни и по-бързи решения. За екипи и индивидуални потребители, които искат да надхвърлят основното търсене и наистина да използват AI за производителност, това е ъпгрейдът, който сте чакали.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои потребители предполагат, че може да има стръмна крива на обучение, тъй като ClickUp е толкова всеобхватен софтуерен инструмент.

ClickUp Brain е сравнително нов, така че с времето продължават да се добавят нови функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 рецензии)

2. Google Gemini

Чрез Gemini

Gemini (по-рано известен като Google Bard AI) е безплатна AI търсачка, която е отговорът на Google на резултатите от AI-задвижваните търсачки. Заредете Gemini и можете да започнете да чатите с AI, за да му задавате въпроси, да го насърчавате да решава проблеми или да го помолите да ви помогне да измислите креативни идеи за маркетингова кампания в социалните медии. ?

Най-добрите функции на Gemini

Получавайте отговори чрез чат-базирано приложение, задвижвано от AI

Проверете източника на информацията си, за да можете да проверите фактите.

Според информация, има достъп до по-актуални данни в сравнение с някои от другите приложения.

Създаден от Google с отлична репутация за висококачествени софтуерни инструменти.

Ограничения на Gemini

Някои потребители съобщават, че Gemini не е толкова добър в кодирането на въпроси, колкото други инструменти.

Google открито заявява, че Gemini е експеримент, така че резултатите може да не винаги да са фактически.

Не е достъпна в няколко търсачки – за разлика от Perplexity AI.

Цени на Gemini

Безплатни

Оценки и рецензии за Gemini

G2: 4. 3/5 (20+ отзива)

Capterra: Н/Д

3. Bing

Чрез Bing

Bing, търсачката на Microsoft, наскоро пусна AI-базирана търсачка с усъвършенстван алгоритъм. Подобно на Perplexity AI, можете да използвате Bing (известна още като Bing Chat или Bing AI), за да намерите отговори на всички ваши въпроси, свързани с бизнеса или живота. ?

Ако сте активен потребител на Microsoft и търсите алтернатива на Perplexity AI, това е инструментът за вас.

Най-добрите функции на Bing

Интегриран в екосистемата на Microsoft

Възможности на търсачката за снимки

Подкрепени от висококачествени резултати от търсачките

Възможности за частно търсене в интернет

Помолете Bing да ви помогне да намерите отговори, да планирате графици и др.

Пишете код с помощта на Bing на езици като Python

Ограничения на Bing

Някои потребители съобщават, че Bing не винаги дава подходящи резултати за сложни въпроси.

Както при всеки AI инструмент , винаги проверявайте дали цитираните данни или статистики са действително верни.

Цени на Bing

Безплатни

Оценки и рецензии в Bing

G2: 4,5/5 (над 20 отзива)

Capterra: Н/Д

4. Jasper

Чрез Jasper

За разлика от Bing и Bard, Jasper не е просто AI търсачка. Вместо това, тя е платформа, създадена да ви помогне да използвате AI за създаване на съдържание за вашата марка. Jasper разполага с редица AI функции за копирайтинг, включително Jasper Chat – техния лесен за употреба чатбот, който можете да използвате по подобен начин като Perplexity AI. ?

Най-добрите функции на Jasper

Обширна база данни с информация както за общи, така и за нишови теми

Възможност за връщане назад в разговора за допълнителен контекст

Задавайте въпроси, искайте обобщения и генерирайте идеи

Широка гама от AI инструменти и функции за писане

Ограничения на Jasper

Някои потребители съобщават, че Jasper Chat понякога работи бавно.

Jasper се предлага само с платен план, което го прави една от най-скъпите алтернативи на Perplexity AI в този списък.

Цени на Jasper

Създател: 49 $/месец на потребител

Екипи: 125 $/месец на потребител

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1700 рецензии)

5. Komo

Чрез Komo

Komo е елегантна, минималистична алтернатива на Perplexity AI. Този AI инструмент за търсене ви позволява да задавате въпроси, да разглеждате новинарски статии и дигитално съдържание и да получавате релевантни резултати от търсачката въз основа на вашето запитване. ?

Освен това Komo се гордее с това, че е частен AI инструмент за търсене, който е бърз и надежден – и всичко това без реклами.

Най-добрите функции на Komo

Направете търсене в интернет и задавайте въпроси в среда без разсейващи фактори и реклами.

Ограничете търсенето си, за да покажете само съдържание, фокусирано върху общността, като видеоклипове в YouTube и новинарски статии.

Брайнсторминг на идеи въз основа на конкретна тема или запитване

Получете хибриден чатбот и търсачка в едно и също инструмент

Ограничения на Komo

Някои потребители може да сметнат минималистичния потребителски интерфейс за отблъскващ.

В интернет има много малко информация за Komo в сравнение с някои от по-известните алтернативи на Perplexity AI в този списък.

Цени на Komo

Безплатни

Оценки и рецензии за Komo

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Writesonic

Чрез Writesonic

Writesonic е AI инструмент за копирайтинг, който помага на собствениците на фирми и маркетолозите да създават свежи текстове. Освен функции за писане на статии, преразказване и обобщаване на статии, този AI инструмент за създаване на съдържание разполага с Chatsonic – функция за разговорна AI, която използва естествен език, подобно на Perplexity AI. ?️

Освен това Writesonic твърди, че може да ви помогне да създадете напълно уникално съдържание, така че да не рискувате да произведете плагиатско копие.

Най-добрите функции на Writesonic

Процесор за разговорна НЛП, който се конкурира с ChatGPT

Задвижван от търсене, проектиран за писане на съдържание и генериране на идеи

Използвайте Chatsonic, за да генерирате AI изкуство, както и писмени текстове.

Достъп до Chatsonic и други AI инструменти за копирайтинг на едно място

Ограничения на Writesonic

Някои потребители споделят, че ограниченията за брой думи в бизнес плана понякога могат да бъдат разочароващи.

Текстът, който Writesonic създава, може да бъде повтарящ се на моменти, според някои потребители.

Цени на Writesonic

Неограничен: 20 $/месец на потребител

Бизнес: От 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4,8/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1800 отзива)

7. Poe

Чрез Poe

Poe е AI чатбот от софтуерния екип на Quora. Това приложение е проектирано като уеб браузър и мобилно приложение, което ви дава достъп до различни чатботове на едно място.

От Poe потребителите могат да изпълняват команди в услуги като Midjourney, ChatGPT, Claude и други. ?

Най-добрите функции на Poe

Започнете разговор с голям брой чатботове, като често се добавят нови.

Задавайте въпроси, получавайте отговори и откривайте нови идеи с помощта на множество чатботове.

Намерете интересни нови ботове, с които да чатите, чрез функцията „Explore“ (Разглеждане).

Налична като приложение за iOS и Android устройства.

Ограничения на Poe

Poe функционира като портал към други чатботове, вместо да бъде такъв, което означава, че качеството зависи от конкретния чатбот, с който взаимодействате.

В момента няма абонамент за предприятия, които искат да включат няколко потребители, но се работи по въпроса.

Цени на Poe

Безплатни

Enterprise: Предстои

Оценки и рецензии на Poe

G2: 4,5/5 (1 рецензия)

Capterra: Н/Д

8. Pi

Чрез Pi

Pi е инструмент за разговорна изкуствена интелигентност, създаден от Inflection AI. Инструментът е проектиран да предлага забавна и приятелска атмосфера и да действа по-скоро като личен асистент, отколкото като традиционен чатбот. Pi може да помогне на потребителите да измислят идеи или да намерят вдъхновение, да правят планове, да проучват интереси и да отговарят на въпроси. ?

Най-добрите функции на Pi

Опростен, минималистичен потребителски интерфейс без отвличащи вниманието елементи

По-човешки подход към чатбот изживяването

Задавайте въпроси, черпете вдъхновение и споделяйте впечатленията си от работния ден.

Съчетава AI-базирано търсене и отговори с усещане за наставничество

Ограничения на Pi

Някои потребители може да предпочитат по-професионален подход от този, който предлага Pi – особено ако инвестирате в софтуера за целия екип.

Инструментът е сравнително нов, така че засега не се знае много за него.

Цени на Pi

Безплатни

Оценки и рецензии за Pi

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. ChatGPT

Чрез ChatGPT

ChatGPT е един от най-известните чатботове, базирани на големи езикови модели, които се предлагат днес. Генеративният AI инструмент, създаден от OpenAI, помага на потребителите да намерят отговори и да получат информация въз основа на предишни разговори и контекст. ⚒️

Най-добрите функции на ChatGPT

Получете помощ при задачи като планиране на маркетингова кампания, писане на имейл или водене на труден разговор.

Определете дължината, стила и формата на отговорите

Пишете код, без да е необходимо да го знаете

Обобщавайте текстове и предоставяйте информация за по-дълги документи като есета или протоколи от срещи.

Ограничения на ChatGPT

Понякога резултатите не винаги са точни, както при повечето AI-базирани чат инструменти, включително най-добрите алтернативи на ChatGPT.

Някои потребители съобщават, че ChatGPT не винаги запазва контекста при сложни дискусии.

Цени на ChatGPT

Безплатни

ChatGPT Plus: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)

10. GitHub Copilot

Чрез GitHub Copilot

GitHub Copilot се различава леко от другите алтернативи на Perplexity AI в този списък, тъй като е инструмент, предназначен изключително за разработчици. Като най-широко използваното AI инструмент за разработчици, това приложение превръща команди на естествен език в предложен код на различни езици. ⌨️

Най-добрите функции на GitHub Copilot

Оптимизирайте процеса на писане на код с помощта на AI

Получавайте предложения, базирани на изкуствен интелект, въз основа на предишния ви код.

Редактирайте директно в любимия си редактор на код

Научете се да програмирате с помощта на GitHub Copilot

Ограничения на GitHub Copilot

Това приложение е предназначено за писане на код, така че е полезна алтернатива на Perplexity AI само ако го използвате за тази цел.

Някои потребители съобщават, че инструментът може да има стръмна крива на обучение.

Цени на GitHub Copilot

Безплатни

Екип: 4 $/месец на потребител

Enterprise: 24 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 5/5 (3 отзива)

Получете отговорите, от които се нуждаете, с тези алтернативи на Perplexity AI

Има толкова много алтернативи на Perplexity AI, че определено си заслужава да ги проучите. Използвайте този наръчник, за да намерите най-добрите алтернативи на Perplexity AI за функциите и характеристиките, от които се нуждаете.

Докато търсите подходящ AI инструмент за създаване на съдържание, имайте предвид, че може да има инструмент, който да ви предложи още повече – като ClickUp. Нашата всеобхватна платформа разполага с всичко необходимо не само за AI поддръжка, но и за управление на проекти, продуктивност и работа.

Опитайте ClickUp безплатно още днес.