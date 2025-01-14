Сравнение между Perplexity и ChatGPT: Кой AI инструмент е най-добър? (2025)

Представете си, че сте на почивка и се натъквате на мистериозно цвете. Какво правите? Лесно. Молите AI чатбота на телефона си да го идентифицира.

Забравете старите времена, когато изкуственият интелект съществуваше само в научнофантастичните книги. Усъвършенстваните модели на изкуствен интелект са от съществено значение за нашия живот днес, като решават ежедневните ни проблеми.

Два добре известни големи езикови модела (LLM) са водещи в тази промяна: Perplexity AI и ChatGPT. И двата AI инструмента са страхотни, но кой от тях е по-добър?

Това е темата, която ще разгледаме в този блог. Ще сравним Perplexity AI и ChatGPT – техните основни характеристики, предимства и недостатъци, както и ценовите планове, за да можете да изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди. А за да направим нещата още по-интересни, ще ви покажем и една бонус опция, която ще ви грабне вниманието!

Нека да открием най-ефективния AI инструмент на днешния ден!

Какво е Perplexity AI?

Perplexity AI не е като типичните AI чатботове – той има функционалност на AI търсачка или, както създателите му обичат да я наричат, функционалност на „отговорна машина“, която работи като чатбот.

Стартирала през 2022 г., Perplexity AI разбира вашите въпроси по-добре от обикновените търсачки. Можете да й задавате въпроси на обикновен език и тя ще провери различни източници като академични бази данни, новини, YouTube и Reddit, за да ви даде точни и актуални изчерпателни отговори.

Това, което отличава Perplexity AI, е, че той не търси само ключови думи, а се опитва да разбере какво имате предвид. Той разглежда вашия въпрос, предишните ви взаимодействия и това, което вече знаете, за да генерира точни и изключително полезни отговори.

Освен това, той е отличен с текст и може да работи с различни медии като изображения, видео и аудио. Това го прави удобен за изследователи, писатели, художници, музиканти и програмисти. Те могат да го използват, за да задават въпроси, да създават съдържание и да обобщават информация.

Функции на Perplexity AI

Някои от основните разлики и уникални характеристики, които отличават Perplexity AI, са:

1. Търсене в интернет в реално време

Perplexity AI е винаги в крак с това, което се случва в интернет в реално време.

За разлика от традиционните търсачки, които отнемат време, за да се актуализират, тази AI-базирана търсачка непрекъснато сканира и анализира уеб пространството в реално време. Независимо дали търсите най-новите актуализации, горещи новини или нещо друго, което ви интересува, Perplexity ви предоставя най-актуалната информация.

Винаги можете да сте в крак с най-новите събития, тъй като той е проектиран да ви държи в течение в реално време. Представете си го като джобен репортер без микрофон и постоянна нужда от внимание.

2. Прозрачно цитиране на източници

Perplexity AI взема сериозно достоверността и иска да имате доверие в информацията, която споделя.

Ето защо той цитира източниците на всичките си резултати от търсенето, за да можете да видите точно откъде идва информацията.

Тази прозрачност е от решаващо значение за хората, които се нуждаят от надеждна информация за научни изследвания или за вземане на интелигентни решения въз основа на точни данни.

Представете си го като приятел, който не само ви разказва неща, но и ви показва книгите, уебсайтовете или източниците, които е прочел. Perplexity AI прави същото, като ви предоставя цитати, за да можете да проверите и да се уверите, че информацията е достоверна. Това е като да имате вграден проверчик на факти!

Той ще ви помогне и да задълбочите познанията си по темата.

3. Интеграция на разнообразни източници

Perplexity AI не се ограничава до обичайните уебсайтове и стандартни резултати от търсене. То проучва различни източници, от академични списания до отраслови доклади и дискусии в социалните медии.

Считайте го за колега, който не чете само една книга, а преглежда академични бази данни, базата знания Wolfram Alpha за физика и математика, YouTube, Reddit и новинарски източници.

Ще получите богата информация, включително най-новите статии и препратки по конкретни теми.

Цени на Perplexity AI

Безплатно (Неограничено търсене, 3 Pro търсения на ден, стандартен модел Perplexity AI)

Предимства: 20 $/месец на потребител (Неограничено търсене и качване на файлове, над 300 Pro търсения на ден, избор на AI модел между GPT-4o, Claude-3, Sonar Large (LLama 3. 3) и др., визуализация с Playground AI, DALL-E, SDXL)

Какво е ChatGPT?

ChatGPT е първият по рода си AI чатбот, създаден от OpenAI през ноември 2022 г. Той се отличава като голям езиков модел (LLM), който използва интелигентна технология, наречена Generative Pretrained Transformer (GPT), за да говори като истински човек.

Този AI бот може да прави много неща, като превод на езици и създаване на забележително съдържание от нулата. И над 180 милиона потребители могат да гарантират за неговата гъвкавост!

Можете да използвате безплатно основната версия, GPT-3. 5, или да си закупите по-луксозната версия, ChatGPT Plus, с супермощния GPT-4 Turbo, за да се възползвате от много повече възможности за използване на ChatGPT.

А най-хубавото е, че GPT-4 не е само за чат. Той може да създава документи, да решава трудни математически задачи и дори да разбира картинки.

Функции на ChatGPT

И така, кои уникални функции правят ChatGPT толкова невероятен като първият по рода си чатбот? Да видим.

1. Обработка на естествен език

Какво прави ChatGPT толкова добър в говоренето като човек? Това е способността му за обработка на естествен език.

Можете да чатите с него по естествен начин; той ще ви разбере перфектно, използвайки своите интелигентни алгоритми. В замяна ще получите човекоподобни отговори, които са усъвършенствани и персонализирани.

Да предположим, че планирате пътуване и не сте сигурни къде да отидете. Просто споделете с ChatGPT вашите интереси и предпочитания. Той ще ви даде полезни предложения за пътуване и ще запомни вашите предпочитания.

Така че, ако първите варианти не отговарят напълно на това, което имате предвид, можете да попитате за още идеи и ChatGPT ще ви предостави незабавно по-добри.

Хубавото е, че ChatGPT разбира и шеги, препратки и сарказъм. Така че можете да получите умни, подобни на човешките отговори, които имат смисъл, което го прави един от най-добрите инструменти за AI копирайтинг.

2. Гласов и изобразителен чат

Вече можете да водите разговори в реално време с ChatGPT, като използвате изображения! 📷

Да предположим, че се интересувате от градинарство и снимате мистериозно растение в задния си двор. ChatGPT може да идентифицира растението, да сподели съвети за грижата му и дори да предложи подходящи растения за вашата градина.

От друга страна, ако заснемете изображение на сложен математически проблем, чатботът ще ви даде стъпка по стъпка обяснения и решения. Затова не се колебайте и използвайте ChatGPT, за да се подготвите за следващото си интервю!

Можете също да използвате функцията за гласов чат на ChatGPT, за да съставите идеалния плейлист или дори да го накарате да разкаже интересни факти за забележителности. Наскоро OpenAI дори работи с опитни актьори, за да добави шест различни опции за глас, така че да можете да изберете предпочитания от вас глас и тон за ChatGPT.

3. Езикова експертиза

С ChatGPT езиковите бариери не съществуват. Защо? Защото той се захранва от огромен набор от данни с размер 570 GB, събран от всички кътчета на интернет.

Всички тези данни дадоха на този AI чатбот огромен речник, което го превърна в експерт по лингвистика. Той владее ежедневния език и може да разбие на части и нечесто използвани и технически термини за секунди.

Можете да чатите с него на над 200 езика, благодарение на обучението му на множество езици по целия свят!

Цени на ChatGPT

Безплатно (Стандартни гласови чатове, достъп до GPT-4o mini, ограничен достъп до GPT-4o, качване на файлове, разширени анализи на данни, сърфиране в интернет и генериране на изображения)

Плюс: 20 $/месец на потребител (разширени гласови и видео входове, ограничен достъп до o1, o1-mini и Sora видео генериране, разширени ограничения за съобщения, качване на файлове, разширени анализи на данни и генериране на изображения, създаване на персонализирани GPT)

Екип: 25 USD/месец на потребител за 2+ потребители, фактурира се ежегодно (Ограничен достъп до o1 и o1-mini, достъп до разширени гласови и видео входове, по-високи лимити за съобщения на GPT-4, GPT-4o и инструменти като DALL·E, сърфиране в интернет и анализ на данни)

Про: 200 $/месец (неограничен достъп до o1, o1-mini, GPT-4o и разширен аудио чат, разширен достъп до видео, споделяне на екран и генериране на Sora видео, достъп до o1 pro режим)

Предприятие: Индивидуални цени

Perplexity AI и ChatGPT: сравнение на функциите

Нека сега сравним подробно двата инструмента, за да видим как Perplexity се различава от ChatGPT.

Функция Perplexity AI ChatGPT Обработка на естествен език Да Да AI езикови модели GPT 3. 5, GPT 4, Claude 2. 1, Gemini Pro и Perplexity GPT 3. 5 & GPT 4 Чат с глас и изображения Да Да Качване на файл Да Не Фактическа точност Още По-малко Умения за водене на разговор По-малко интерактивен По-интерактивно Тип съдържание Подробно Кратко Източник Да Не Цени Безплатни и платени планове Безплатни и платени планове

Създаване на съдържание

Всички AI инструменти са отлични за създаване на съдържание. Важното е какъв вид съдържание създават. Нека разгледаме конкретното съдържание, създадено от ChatGPT и Perplexity.

Perplexity AI

Помолихме Perplexity да създаде план за блог за тенденциите в управлението на проекти.

Perplexity AI не е най-креативният избор, когато става въпрос за създаване на съдържание.

Въпреки това, той е отличен в генерирането на точно и актуално съдържание. Особено в предоставянето на подробна и контекстуално релевантна информация.

Отговорите му са ясни и точни, което го прави идеален за отговаряне на въпроси и предоставяне на изчерпателна информация. Така че Perplexity се отличава в задачи като проучване и обобщаване на информация, където точността и надеждността са изключително важни. Може би няма да е първият ви избор за задачи, свързани с творческо писане.

ChatGPT

Отговорът на ChatGPT на същото искане за бърз план за блог

ChatGPT е отличен в създаването на всякакъв вид съдържание, което го прави по-гъвкав от Perplexity. Можете да го използвате за създаване на стихове, код, скриптове, музика, имейли и др.

ChatGPT е уникален, защото можете да поискате резултат в определен тон, стил и формат, което ви дава по-голям контрол над крайния резултат на вашето творение.

С функцията Canvas, пусната през октомври 2024 г., ChatGPT ви позволява да създавате и редактирате дълги текстове и код в сътрудничество с нея.

Качество на отговорите

Качеството на отговорите на AI определя колко полезни могат да бъдат те за конкретен случай на употреба. Perplexity AI и ChatGPT показват висококачествени отговори с леки разлики.

Perplexity AI

Perplexity AI се отличава в справянето с комплексни въпроси и предоставянето на точни и задълбочени отговори. То ви предоставя ясно обобщение, за да отговори на вашите въпроси, и предлага цитати, така че да можете да проверите информацията и да се задълбочите в темата.

С акцент върху прецизността и задълбочеността, Perplexity блести с изчерпателните и надеждни отговори.

ChatGPT

ChatGPT използва различен подход. Отговорите му звучат по-човешки, което го прави отличен спътник за неформални разговори, проучване на идеи и мозъчна атака. Уловката? Той не разкрива източниците на информацията си.

Макар и отличен за общи цели като генериране на текстово съдържание и отговаряне на прости въпроси, ChatGPT може да не е толкова добър като Perplexity в дълбокото обучение, предоставянето на подробни отговори или подкрепата на обширни проучвания по конкретна тема.

Фактическа точност

AI бот, който дава грешни отговори, няма да е полезен за никого. Да проверим кой чатбот се представя по-добре – ChatGPT или Perplexity AI.

Perplexity AI

Perplexity AI черпи отговори от различни уеб страници, включително академични бази данни, социални медии и глобални новинарски източници. Този широк обхват гарантира, че потребителите получават най-актуалната и точна информация.

Можете да проверите предоставената информация и да проучите темите в дълбочина благодарение на ангажимента на Perplexity към прозрачност, който е очевиден чрез цитирането на източниците.

Така че, ако точността е вашата основна цел, този „отговорен двигател“ е за предпочитане.

ChatGPT

Фактическата точност на ChatGPT се основава на огромния му набор от данни, събран преди няколко години, което го прави по-податлив на предоставяне на остаряла или потенциално неточна информация.

Макар да е шампион в приятелските чатове и креативността, той може да не е идеален, ако търсите най-актуалните и точни факти.

Точността на ChatGPT зависи от качеството на източниците в неговия набор от данни и не винаги може да гарантира прецизност, особено по отношение на фактическите подробности. Ако имате Plus (платена) версия, получавате по-точни отговори, тъй като Plus включва възможност за сърфиране в интернет, вместо да разчита само на данни от обучението.

Естествен разговор

Кой говори по-човешки: Perplexity или ChatGPT? Нека разберем.

Perplexity AI

Perplexity AI е обучен предимно на факти и организирани данни за машинно обучение, което го прави добър в отговарянето на ясни и конкретни въпроси.

Въпреки това, когато задавате отворени, слабо структурирани или объркващи въпроси, Perplexity може да има затруднения да ги разбере напълно. Отговорите му на този тип въпроси може да не са толкова естествени и увлекателни, колкото тези на ChatGPT.

Това означава, че AI инструментът все още работи върху подобряването на своите естествени умения за разговор.

ChatGPT

ChatGPT е професионалист, когато става въпрос за естествени разговори, благодарение на GPT обучението на OpenAI.

Той е способен да отговаря на всякакви въпроси, независимо дали са прости или сложни. Може да дава подробни и полезни отговори, дори ако задавате отворени или трудни въпроси без ясни отговори.

Ако искате приятелски чат и полезна информация и не се притеснявате особено за точността, ChatGPT е чудесен избор.

Персонализиране и индивидуализиране

Коя от двете AI звезди ви дава по-голяма свобода да персонализирате отговорите според вашите нужди?

Perplexity AI

Perplexity ви позволява да персонализирате източниците, използвани за извличане на информация. Това е особено полезно, когато търсите нещо много конкретно.

ChatGPT

С ChatGPT не можете да избирате от какви източници ще черпи отговорите си. Въпреки това, потребителите могат да насочват стила на отговорите чрез конкретни инструкции.

Perplexity AI или ChatGPT: кое е по-добро?

Трудно е да се определи ясен победител, тъй като и Perplexity, и ChatGPT имат недостатъци.

Perplexity AI е вашият гуру в областта на изследванията – високата му точност и актуалната информация го правят отличен за задълбочено проучване на конкретни теми и изготвяне на подробни резюмета. Но когато става въпрос за творческо писане, той не е на висота.

Междувременно ChatGPT е универсален и многофункционален. Той е отличен в творчеството и може да създава почти всякакъв вид съдържание. Отговаря бързо на ежедневни въпроси и е отличен спътник за широката аудитория. Крайната дата за обучението му е октомври 2023 г., така че безплатната версия може да допусне някои фактически грешки. OpenAI добави възможност за сърфиране в интернет към ChatGPT, за да преодолее този недостатък, но тя е достъпна само за потребителите на плана ChatGPT Plus или по-висок.

Ето кратко резюме на сравнението между ChatGPT и Perplexity.

Функция Perplexity ChatGPT Цел и дизайн Търсачка с AI помощ, предоставяща отговори с източници Универсален разговорен AI за различни случаи на употреба Достъп до информация в реално време Предоставя резултати от търсене в интернет на живо с цитирани източници. Разчита на предварително обучени данни (до октомври 2023 г.), но може да сърфира в интернет в някои платени планове. Умения за водене на разговор Ограничена дълбочина на разговора; фокусиран върху прости въпроси и отговори Отличава се с естествени разговори, многократни взаимодействия и творчески задачи. Чат с глас и изображения Поддържа текст, изображения, PDF файлове и аудио вход, което позволява на потребителите да взаимодействат чрез различни видове медии. Въпреки това, възможностите му за гласово взаимодействие са по-слабо развити. Поддържа гласови команди и може да анализира изображения, качени от потребители. Предоставя гласови отговори с естествено звучащи гласове, подобрявайки ангажираността на потребителите чрез мултимедийно взаимодействие. Творчески способности Минимален; фокусиран върху фактически и кратки отговори Силни творчески способности (например разказване на истории, мозъчна атака, кодиране) Персонализиране Perplexity позволява персонализиране на източниците, използвани за извличане на информация. ChatGPT позволява на потребителите да насочват стила на отговорите чрез конкретни инструкции. Прозрачност Включва цитати и кликаеми връзки за достоверност. Обикновено не предоставя цитати, освен ако не е активирано преглеждане Примери за употреба Бързи фактически отговори, проучвания в реално време, запитвания, подкрепени с цитати Креативно писане, мозъчна атака, решаване на проблеми и персонализирана помощ Най-подходящо за Проверяеми и актуални запитвания, базирани на факти Дълбоки разговори, творчески задачи и разнообразни решения на проблеми

Накратко, използвайте Perplexity, ако давате предимство на данни в реално време с цитати за запитвания, основани на факти. Използвайте ChatGPT за творческа, разговорна или многофункционална помощ и когато се нуждаете от подробни указания, които надхвърлят само фактите.

Perplexity AI и ChatGPT в Reddit

Решихме да проверим какво казват потребителите на Reddit, за да ви дадем по-задълбочен поглед върху сравнението между ChatGPT и Perplexity AI.

Повечето потребители на ChatGPT и Perplexity изглежда използват и двата инструмента удобно в зависимост от съответните случаи на употреба.

Основни акценти от нашето проучване:

„Плащам и за двете и мога да кажа без никакво съмнение, че за задачи, изискващи висока прецизност, дълги отговори и многобройни последващи подсказки (разговорни взаимодействия), ChatGPT от OpenAI се справя значително по-добре. От друга страна, Perplexity се отличава в сърфирането в интернет и намирането на изключително специфична информация. То също така се справя сравнително добре с PDF взаимодействието на Claude 2 в режим на писане.“

Въпреки това, един потребител на Reddit ясно посочи, че Perplexity не е най-добрият вариант за творческо съдържание и в този случай ChatGPT е очевидният победител.

„ChatGPT е по-креативен и потребителският интерфейс е по-изчистен. Perplexity обаче използва по-ниска температура. Това обаче може да доведе до по-малко халюцинации. В противен случай съм тествал обширно резултатите от писане и чат. Perplexity Pro е по-малко креативен и по-прям с подсказките.“

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива в дебата Perplexity AI срещу ChatGPT

Ами ако имахте AI инструмент, който съчетава прецизността на Perplexity с безграничната креативност на ChatGPT?

Е, имате един.

Запознайте се с ClickUp – всеобхватно решение за управление на проекти с интегрирана изкуствена интелигентност и отлична алтернатива на ChatGPT и Perplexity AI.

Кажете сбогом на управлението на множество инструменти и посрещнете една лесна за използване платформа с всички видове функции в едно работно пространство.

ClickUp има всичко необходимо за успешното управление на вашия бизнес – от усъвършенствани шаблони за редактиране на текст и писане на съдържание до надеждно управление на задачите и супер гладка интеграция с над 1000 приложения!

Той е вашият най-добър съюзник за спазване на сроковете, оптимизиране на работните процеси и повишаване на общата производителност.

Независимо дали сте стартираща компания, занимаваща се с интензивни изследвания, или легенда в маркетинга, ClickUp е подходящ за всеки. Той опростява планирането на задачите, сътрудничеството в екипа и проследяването на напредъка по проектите – всичко това удобно под един покрив.

Подобрете AI играта си с ClickUp Brain

Опитайте ClickUp Brain Помолете ClickUp Brain да ви предоставя незабавно актуализации за задачите

ClickUp Brain е мощен AI асистент, създаден да завършва задачите бързо, да спестява време и да повишава продуктивността на вашия екип. С AI-базирано управление на знания и проекти и AI-базиран асистент за писане, вие сте готови да работите по-бързо и по-умно.

ClickUp Brain предоставя незабавни отговори за бизнес контекста, докато вашият екип работи съвместно по задачи, проекти и документи в ClickUp. Може да генерира лични и екипни отчети при поискване, да обобщава задачи и коментари и др.

Създавайте изключително съдържание с помощта на AI асистента за писане на ClickUp, който ви помага да:

Обобщете целия си текст

Преодолейте комуникационните бариери, като подобрите писането си

Брайнсторминг на идеи за блогове, социални медии и събития

Бързо пишете професионални имейли

Създавайте подробни проектни брифинги без усилие

Измислете проницателни въпроси за анкета

Планирайте срещи с добре структурирани дневен ред и много други

Независимо дали се занимавате с управление на проекти, маркетинг, човешки ресурси или продажби, ClickUp Brain може да си сътрудничи с всеки. Това е виртуалният асистент, за който сте мечтали!

Управлявайте всичките си документи с ClickUp Docs

Опитайте ClickUp Docs Създавайте и персонализирайте документи за всякакви цели с ClickUp

Потъвате ли ежедневно в огромна купчина документи? Останете на повърхността с ClickUp Docs.

Използвайте ClickUp Docs, за да създавате, редактирате, съхранявате и споделяте всички важни документи безпроблемно. Това не е просто място за вашите мисли; вие и вашият екип можете да редактирате документите заедно в реално време.

Сътрудничество от всяко място, като оставяте коментари, възлагате задачи на момента и преобразувате части от документа си директно в задачи. Щом документът ви е готов, можете да го свържете със задача, за да организирате всичко подредено на едно централизирано място.

Настройте всеки аспект от работата си с ClickUp Docs и се уверете, че вашите документи са в пълно съответствие с вашите задачи, проекти и уникалния работен процес на вашия екип.

Проследявайте проектите си с инструмента за управление на проекти на ClickUp.

Бъдете в крак с проектите си с инструмента за управление на проекти на ClickUp.

Ако вашите проекти и цели са разпръснати, използвайте управлението на проекти на ClickUp, за да ги подредите.

Комбинирайте го с ClickUp Brain и ускорете плановете за проектите си, като автоматизирате задачи като генериране на подзадачи и обобщаване на коментари.

С фокус върху управлението на приоритетите, можете да поддържате подробностите по проекта си видими и съобразени с целите на компанията. ClickUp набляга на прозрачността за бързо одобрение от заинтересованите страни, подкрепяйки сътрудничеството чрез функции като Docs и Chat.

ClickUp оптимизира планирането на проекти и сътрудничеството в екипа, подпомагано от автоматизация, за да елиминира ненужната работа. Получете изчерпателен преглед с видимост на пречките, рисковете, проблемите с ресурсите и други с табла в реално време, които поддържат екипите в крак с напредъка на проекта.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Perplexity, ChatGPT или Brain: кой AI чатбот е най-добър?

Нуждаете се от всеобхватно AI решение, което превъзхожда Perplexity и ChatGPT? Изберете ClickUp.

Насладете се на най-доброто от двата свята с превъзходно управление на проекти и AI функции от най-високо ниво. Използвайте ClickUp, за да опростите управлението на информацията и задачите и да подобрите производителността чрез мощна автоматизация.

Структурирайте идеите си и останете в синхрон с целите си с помощта на ClickUp и неговите неограничени възможности за изкуствен интелект.

Регистрирайте се безплатно още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

Какво е Perplexity AI?

Perplexity е търсачка, базирана на изкуствен интелект, която предоставя надеждни отговори, подкрепени с цитати. Тя се отличава с предоставянето на точна и добре документирана информация, което я прави особено подходяща за изследвания, проверка на факти и академични запитвания.

Perplexity AI е проектиран да предоставя информация в реално време, като събира и синтезира информация от различни уеб източници. Въпреки че Perplexity обикновено е актуален, неговата ефективност може да варира в зависимост от типа информация, която се търси, и скоростта, с която данните се обновяват от източниците.

Каква е разликата между ChatGPT и Perplexity?

И ChatGPT, и Perplexity AI са AI инструменти, базирани на големи езикови модели. За потребители, които искат да подобрят своите творчески писателски умения, ChatGPT е по-добрият избор, благодарение на способността си да генерира човекоподобни отговори, да поддържа разговорния поток и да се адаптира към различни стилове на писане. В контраст с това, Perplexity AI е по-подходящ за изследвания и фактически запитвания, отколкото за творческо изразяване.