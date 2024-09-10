Как да използвате Google Gemini: Ръководство за потребители на AI чатбот

Професионалисти от различни индустрии се стремят да опростят работните процеси и да спестят време и енергия, за да се фокусират върху по-важни задачи, като се обръщат към AI чатботове.

Днешните AI модели могат да се справят с много задачи, от изготвяне на имейли и водене на бележки от срещи до помощ при проучвания и генериране на идеи за съдържание.

Едно от инструментите, които напоследък станаха популярни сред хората, търсещи ефективност, е Google Gemini (по-рано наричано Bard). Приложението Gemini има лесен за използване интерфейс и разполага с мощни генеративни AI възможности. То може да се интегрира безпроблемно и с други приложения на Google.

В този наръчник ще разгледаме подробно Google Gemini – основни функции, цени, как да го използвате и други инструменти, които можете да разгледате.

Да започнем!

Какво е Google Gemini?

Google Gemini е усъвършенстван чатбот с изкуствен интелект, създаден да опрости извличането на информация и автоматизацията на задачите.

Задвижван от модела Gemini Pro, този AI чатбот се отличава с разбирането и генерирането на текст, като същевременно бързо обработва различни форми на друга информация, включително изображения, аудио, видео и код.

Преди потребителите трябваше да прибягват до традиционни методи за търсене, като навигиране през множество уеб страници и връзки на Google. Сега обаче чатботът Gemini AI опростява процеса на търсене, като предоставя кратки обобщения и отговори на вашите запитвания.

Независимо дали търсите новини, проучвания или обща информация, този инструмент ви помага да получите достъп до подходяща информация по структуриран начин.

Въпреки че Google Gemini е напълно функционален продукт, инструментът все още може да среща грешки или да дава неточни резултати, тъй като се развива непрекъснато.

От положителната страна обаче, той е значително подобрен в сравнение с по-ранните експериментални модели на Bard.

Основни функции на Google Gemini

Независимо дали сте експерт по SEO, копирайтър на свободна практика, студент или начинаещ програмист, интегрирането на Google Gemini във вашия работен процес може да опрости много от задачите ви и да повиши производителността ви. Ето някои от основните му функции:

Функция № 1 Интеграция с Google Apps

Интеграция на Gemini в Google Docs чрез Google

Една от най-важните функции на Google Gemini е безпроблемната му интеграция с популярните приложения на Google Workspace, които вероятно вече използвате ежедневно, като Docs, Sheets, Google Maps, YouTube, Calendar и др.

Тези интеграции (директно в приложенията на Google или индиректно чрез Gemini) позволяват на потребителите да взаимодействат с Gemini без усилие чрез текст, глас или изображения, което го прави универсален инструмент за извършване на задачи в движение.

Например, когато е интегриран с Google Docs и Sheets, Gemini може да анализира съдържанието ви и да предложи подобрения, независимо дали се нуждаете от помощ при структурирането на документ или обобщаването на дълъг доклад.

Отворете страничната лента „Ask Gemini“ директно в Docs или Sheets. Можете дори да изберете предварително дефиниран подсказ или да въведете своя собствена заявка. След като въведете заявката, Gemini анализира вашия документ или електронна таблица и предоставя предложения в страничната лента.

По същия начин, ако се затруднявате с черновата на имейл, Gemini може да анализира съществуващите ви имейли и да предложи кратки резюмета или дори да ви помогне да напишете конкретни части за по-голяма яснота и въздействие.

Интеграция на Gemini в Gmail чрез Google

Функция № 2 Мултимодална функция

Google Gemini е мултимодален, т.е. може да обработва и обработва различни формати на въвеждане, като текст, изображения, фрагменти от код или аудио записи.

Генериране и анализ на изображения

Резултати от Gemini при задаване на текст към изображение

Можете да опишете изображението, което искате да генерирате, или да предоставите блок код, а Gemini лесно ще отговори на тези заявки с подходящ резултат. Единственият недостатък е, че не може да генерира изображения на хора.

Чудите се защо? Вижте какво казва Gemini:

Резултат от търсене в Gemini

Gemini може да чете и разбира текстове от различни източници, като книги и статии, и да анализира визуално съдържание, за да идентифицира обекти и сцени в изображенията.

Анализ на изображения в Gemini

Анализ на видео

Gemini разширява възможностите си до обработка на видео, като ви позволява да задавате въпроси, да генерирате описания и да обобщавате ключови моменти от видеоклипове.

Например, можете просто да поставите линк към видеоклип в YouTube в Gemini и да го помолите да обобщи съдържанието с команда като „Обобщи този видеоклип“ и да получите основната идея, без да се налага да гледате целия видеоклип.

Забележка: Тази функция не работи за всички видеоклипове. Ще трябва да пробвате различни видеоклипове, за да разберете!

Превод

Google Assistant разбира предпочитания от вас език и превежда говоримите заявки на над 100 езика. Той може също така да интерпретира частично емоцията зад думите ви, но може да не улови фините нюанси. Макар че не може да транскрибира директно записи, можете да го използвате, за да диктувате текст, който след това да бъде преведен.

С AI чатбота на Google Gemini получаването на точни и актуални резултати за запитвания е само на един разговор разстояние. Gemini използва резултатите от търсенето в Google, като гарантира, че отговорите се базират на най-новите налични данни.

Например, този асистент на Google може да ви предостави актуална борсова котировка, ако попитате за цените на акциите. Макар че не може да гарантира информация в реално време за всяко запитване, Gemini се отличава с това, че предлага обикновено актуални резултати.

Не забравяйте, че конкретността е вашият приятел! Колкото по-прецизни са вашите команди, толкова по-голяма е вероятността да получите резултати, които съответстват на най-новата налична информация. Въпреки това, за детайли, които са чувствителни към времето или са от критично значение, е разумно да проверите отново с надеждни, често актуализирани източници.

Функция № 4 Възможности за кодиране

Възможности за кодиране на Gemini чрез Google

Ако сте начинаещ програмист, Google Gemini AI може да ви помогне. Той поддържа над 20 програмни езика, включително Python, Javascript, Java и C++, и може да ви помогне лесно при задачите по програмиране.

Ако имате затруднения при писането на конкретни функции или кодови блокове, Gemini може да ви помогне. Просто опишете какво искате да постигне кода в подсказката и този асистент на Google ще генерира код на предпочитания от вас език за кодиране.

Освен това, ако смятате, че кодът ви може да съдържа грешки, Gemini може да го анализира, да идентифицира потенциални бъгове или неефективности и да ви помогне да ускорите процеса на отстраняване на грешките.

Gemini може да ви служи и като обяснител на код. Можете да предоставите фрагмент от код и Gemini ще направи всичко възможно, за да обясни ясно неговата функционалност.

Забележка: Въпреки че Google Gemini може да генерира код бързо, е важно да го тествате подробно преди употреба. Може да се наложи да модифицирате резултата, за да гарантирате, че функционира безпроблемно и отговаря на вашите уникални нужди.

Цени на Google Gemini

Безплатно завинаги

Gemini Business: 24 USD/месец на потребител

Gemini Enterprise: 36 USD/месец на потребител

План Google One AI Premium: 19,99 $/месец на потребител

Gemini Code Assist: 19 USD/месец на потребител (1-годишен договор)

Можете също да преминете към Gemini Advanced, най-новия и усъвършенстван модел, базиран на езиковия модел Gemini Ultra, който е само платена версия.

Как да използвате Google Gemini

Използването на Google Gemini е изключително лесно. Не се изисква сложен процес на регистрация с множество проверки, нито е необходимо да сте технически подготвени, за да го използвате. Ето как да го направите:

Процес на регистрация в Google Gemini

Ето стъпка по стъпка как да се регистрирате в Google Gemini:

Стъпка 1: Посетете gemini. google. com

Търсете този URL адрес в Google на вашия компютър, iOS или Android устройство и кликнете върху първия линк, който се появява на страницата.

Стъпка 2: Влезте в Google Gemini

Изберете бутона „Чат с Gemini“.

Забележка: За да имате достъп до Gemini, трябва да имате потвърден Google акаунт за потребител над 18 години.

Стъпка 3: Приемете Условията за ползване на Google Gemini

При влизане в системата ще трябва да приемете Условията за ползване на Google Gemini, като кликнете върху бутона „Приемам“.

Стъпка 4: Започнете да използвате Google Gemini

След като приемете условията за ползване, на страницата ще се появи голям раздел „Добре дошли в Gemini“ с някои основни съвети за използването му. Просто кликнете върху „Продължи“ и ще бъдете пренасочени към страницата на Gemini. Освен това тази страница ще бъде първото нещо, което ще виждате, когато в бъдеще посещавате gemini.google.com. Това е всичко!

Ако сте платен потребител на Google Workspace (ниво Business или Enterprise), Gemini вече е предварително интегриран в познатите ви приложения на Workspace, като Docs и Sheets. Не е необходима отделна регистрация. Просто потърсете иконата на Gemini в инструмента и започнете.

Как да въведете заявка или термин за търсене в Google Gemini

Когато използвате AI инструменти като Google Gemini, ефективните подсказки (които обикновено са кратки фрази) са от решаващо значение за извличане на максимална полза от платформата. В долната част на страницата на Gemini кликнете върху раздела „Въведете подсказка тук“ и въведете въпроса си – подсказка за започване на първия ви разговор с инструмента.

Можете също да кликнете върху бутона с микрофона, намиращ се в дясната част на раздела с подсказки, за да зададете въпросите си, а Gemini ще ви изслуша и ще въведе това, което казвате.

Ето някои най-добри практики, които да следвате за създаване на ефективен прозорец:

Бъдете конкретни : Избягвайте да въвеждате неясни команди; колкото по-подробни са, толкова по-добре. Вместо просто да напишете „напиши блог“ в Gemini, посочете темата или съдържанието, от което се нуждаете, например „Напиши блог за това как да използваме изкуствения интелект, за да увеличим производителността“.

Включете подробности в подсказката : Посочете типа информация, която искате да бъде включена или изключена от отговора. Това помага на Gemini да стесни търсенето си и да предостави по-точни резултати. Посочете ключови думи, тон, езиков стил или други подходящи подробности, за да помогнете на Gemini да разбере по-добре вашите изисквания. Например, за посочения по-горе пример, можете да помолите Gemini да включи 2-3 реални примера от публично достъпни казуси и да запази професионалния тон.

Учете се от грешките, тъй като това е процес в развитие: Ако отговорът на Gemini не е такъв, какъвто сте очаквали, не се притеснявайте. Разберете, че грешният отговор не означава, че трябва да започнете от нулата. Google Gemini, подобно на Google Assistant, е непрекъсната услуга. Можете да задавате последващи въпроси и да давате обратна връзка за предишни отговори, а Gemini ще коригира бъдещите си отговори съответно.

Тълкуване на Условията за ползване на Google Gemini

Ето интерпретация на ключовите точки от Условията за ползване на Google Gemini:

Google събира данни

Когато взаимодействате с Gemini, Google събира данни, за да подобри функционалността му и да персонализира вашето преживяване. Тези данни могат да включват вашите запитвания, начина, по който използвате функциите на Gemini, и съдържанието, което създавате с негова помощ.

Google обикновено анонимизира тези данни, преди да ги използва за целите на разработката, така че вашата лична информация не е пряко свързана.

Вашият контрол над данните

Важно е да разберете, че макар Google да събира някои данни, вие като цяло запазвате собствеността върху съдържанието, което създавате с помощта на Gemini. Това означава, че вие контролирате това, което създавате, и можете да избирате как да го използвате.

Ограничения за използване

Условията за ползване очертават ограниченията на Google Gemini. Те забраняват дейности като:

Използване на Gemini за извършване на престъпления или нарушаване на закони

Създаване на съдържание, което насърчава насилие, реч на омразата или дискриминация

Създаване на подвеждащо или измамно съдържание

Как да започнете да използвате Google Gemini

Както споменахме, можете да започнете да използвате Gemini, като въведете командата и получите отговори за секунди. Той може да обобщава имейли, доклади или всякакъв вид дълго съдържание за вас.

Ако искате да проучите дадена тема, въведете въпросите си в чат интерфейса и Gemini ще използва обширната си база от знания, за да ви предостави информативни отговори.

Инструментът може да ви помогне да напишете имейл или публикация в блог, да генерирате творчески идеи, да проучите факти и да създадете различни текстови формати въз основа на вашите указания. Той разполага и с функции за превод, които могат да ви помогнат да преодолеете комуникационните бариери.

Макар Google Gemini да не е платформа за кодиране, тя може да предлага предложения и да изпълнява основни задачи по кодиране в рамките на вашата Workspace интеграция.

Но има и още неща, които можете да направите, за да подобрите работата си с това приложение:

Усъвършенстване на отговора: Ако не ви харесва първият вариант, генериран от Gemini, можете да дадете допълнителни инструкции или да поискате да преформулира отговора по определен начин. Можете дори да усъвършенствате отговорите, като кликнете върху бутона „Модифициране на отговора“ (третият бутон под отговора). Тук можете да изберете опции като „по-кратък“, „по-дълъг“, „по-опростен“, „по-неформален“ или „по-професионален“, за да промените резултата.

Проверка на фактите с функцията „Double-Check“: Можете да използвате функцията „Double-Check“ (обикновено икона, наподобяваща лупа), за да видите източниците и препратките зад отговора на Gemini.

Предоставяне на обратна връзка: Можете да оцените всички отговори, генерирани от Google Gemini, като обратна връзка. Точно под отговора кликнете върху иконата с палец нагоре, ако ви е харесало съдържанието, или върху иконата с палец надолу, ако не ви е харесало. Можете също да посочите конкретна причина за отговора си и да го изпратите.

Споделяне на работата ви: След като създадете перфектното съдържание с помощта на Gemini, можете лесно да го споделите с колеги или да го експортирате в предпочитаните от вас приложения като Google Docs или Gmail за по-нататъшна редакция или разпространение.

Как да управлявате използването на данни в Gemini

Ако се притеснявате, че данните ви се проследяват, Google Gemini ви позволява да изключите проследяването на активността и да изтриете предишната активност в приложението. Ето какво трябва да направите:

Отидете в Google Gemini : Посетете страницата на Google Gemini чрез предпочитания от вас браузър или приложение.

Достъп до настройките за активност : Кликнете върху раздела „Активност“, намиращ се в долния ляв ъгъл на интерфейса.

Намерете Gemini App Activity : В горната част на страницата ще видите опцията „Gemini App Activity“.

Изключване на проследяването : Кликнете върху бутона „Изключване“, който се намира вдясно от раздела „Активност на приложението Gemini“.

Изберете действие: Изберете „Изключване“, за да деактивирате проследяването на активността, или „Изключване и изтриване на активността“, за да премахнете съществуващите данни за активността.

Освен това платформата ви позволява да изтривате отделни подсказки, като ви предоставя по-голям контрол над вашите данни. Можете също да изтривате данни за активността за определени периоди от време, като например последния ден, последния час или за цялото време. Можете дори да зададете персонализиран диапазон за изтриване на данни между определени дати.

Предимства на използването на Google Gemini

Google Gemini е безспорно усъвършенстван и доста конкурентен спрямо другите AI инструменти на пазара. Ето някои от предимствата на използването на инструмента:

Подобрено разсъждение: Изключителната способност на Google Gemini да разсъждава помага за решаването на проблеми, които често се наблюдават в други AI системи, като например нерелевантни отговори. Този аспект на инструмента гарантира, че отговорите са по-точни и надеждни, и помага за изграждането на доверие и удовлетворение сред потребителите.

Универсална обработка : Възможностите на Gemini за обработка на данни се простират отвъд текста, което му позволява да обработва информация като визуални елементи, код и други за различни приложения. Тази функционалност прави Gemini полезен в различни индустрии и задачи, от анализ на данни до генериране на съдържание.

Ефективно използване на ресурсите: Gemini работи с минимални изчислителни изисквания, което го прави ресурсно ефективно AI решение. Тази ефективност води и до по-бързи времена за реакция и безпроблемно потребителско преживяване.

Често срещани проблеми, с които се сблъскват потребителите на Google Gemini

Както всяко друго приложение, Google Gemini също не е съвършено. То също има свои ограничения, с които се сблъскват съществуващите потребители и които новите потребители трябва да имат предвид:

Възможна неточност : Поради естеството на големите езикови модели, съществува вероятност Gemini да генерира резултати, които изглеждат фактически, но не са проверени в реалните данни.

Липса на източници на информация : Gemini често не споменава източниците на информацията, която генерира. Това пропущение затруднява проверката на достоверността или точността на генерирания отговор.

Креативност и оригиналност : Въпреки че е способен да генерира креативни резултати, творенията на Gemini произтичат предимно от данните, с които е обучен. Може да има затруднения с напълно оригинални концепции или идеи, с които не се е сблъсквал преди.

Зависимост от първоначалния вход : Отговорите на Gemini зависят в голяма степен от първоначалния вход. Ето защо е необходимо да задавате пълни и точни въпроси в прозореца, за да получите желания отговор.

Възможно пристрастие: Gemini може да наследи пристрастия от данните, с които е обучен. Това означава, че отговорите му могат да благоприятстват определени гледни точки или демографски групи, което да доведе до несправедливи или дискриминационни резултати.

Отзиви за Google Gemini в Reddit

След като претърсихме Reddit за информация за Google Gemini, стана ясно, че макар инструментът да предлага многобройни предимства, той също така е довел до някои предизвикателства и проблеми за потребителите.

Един потребител подчертава как това приложение на Google се сравнява с ChatGPT:

Да, Gemini Advanced е сравним с ChatGPT-4 (който се влошаваше, но все пак беше по-добър от всичко друго на пазара) за създаване на съдържание, обобщаване и т.н.

Да, Gemini Advanced е сравним с ChatGPT-4 (който се влошаваше, но все пак беше по-добър от всичко друго на пазара) за създаване на съдържание, обобщаване и т.н.

Друг потребител на Reddit казва—

Разликата в качеството на отговорите от gpt и gemini е поразителна. Отговорите на Geminis понякога са наистина извън контекста и в много случаи са напълно погрешни. Той се отличава в това, че взема видеоклипове от YouTube и ги обобщава за мен, но дори и това понякога не се получава.

Разликата в качеството на отговорите от gpt и gemini е поразителна. Отговорите на Geminis понякога са наистина извън контекста и в много случаи са напълно погрешни. Той се отличава в това, че взема видеоклипове от YouTube и ги обобщава за мен, но дори и това понякога не се получава.

Някои рецензии ясно подчертават областите, в които Gemini се нуждае от значително подобрение, като точност на информацията и последователност. В една рецензия се казва:

Имах няколко въпроса към Gemini и той се противоречеше постоянно. Той дори се позоваваше на снимки на двама души, заснети заедно, с съответните URL адреси, а при втория въпрос след това отричаше съществуването на снимките и отговаряше с стандартен отговор, че все още се учи.

Имах няколко въпроса към Gemini и той се противоречеше постоянно. Той дори се позоваваше на снимки на двама души, заснети заедно, с съответните URL адреси, а при втория въпрос след това отричаше съществуването на снимките и отговаряше с стандартен отговор, че все още се учи.

В едно ревю се подчертава, че Gemini се оказва безценен помощник при писането и се твърди, че резултатите му са безпристрастни—

Едно от нещата, които харесвам в Gemini, е, че частта за писане е различна от всички други AI, които съм използвал. Не само ви помага да преформулирате мислите си, но го прави по безпристрастен начин. Обяснява защо е написано в този стил и добавя полезни съвети защо са премахнати думи, които предизвикват емоции или отвличат вниманието от това, което се опитвате да кажете. Можете да зададете тона за аудиторията.

Едно от нещата, които харесвам в Gemini, е, че частта за писане е различна от всички други AI, които съм използвал. Не само ви помага да преформулирате мислите си, но го прави по безпристрастен начин. Обяснява защо е написано в този стил и добавя полезни съвети защо са премахнати думи, които предизвикват емоции или отвличат вниманието от това, което се опитвате да кажете. Можете да зададете тона за аудиторията.

Освен Google Gemini, има много други AI инструменти, които можете да използвате, за да оптимизирате работата си.

ChatGPT: Този AI инструмент, който завладя колективното ни въображение при пускането си, е вероятно най-известната AI чат платформа днес. Използвайки своите NLP (естествена езикова обработка) способности, той може да помогне на потребителите с различни задачи, вариращи от отговаряне на въпроси до генериране на текст. Той е способен да разбира и да дава отговори, подобни на човешките, което го прави полезен инструмент за виртуална помощ, създаване на съдържание и др. Най-голямото му ограничение обаче е, че данните за обучението му са актуализирани само до април 2023 г. За да се преодолее това ограничение, може да се премине към платената версия Chat GPT Plus, която има възможности за сърфиране в интернет.

Claude: Claude от Anthropic е друг популярен AI инструмент. Подобно на ChatGPT, Claude също има безплатна и платена версия. Той се базира на модела Claude 3 и потребителите споделят, че резултатите му звучат по-човешки от тези на ChatGPT. Този инструмент може да генерира текст, да редактира вашия текст и да пише творчески текстове, които отговарят на вашите указания. Той също така се отличава с логика и разсъждения – решава загадки и сложни научни проблеми – и би бил добър партньор за учене за студентите.

Друга чудесна алтернатива на Google Gemini е ClickUp Brain.

ClickUp Brain

ClickUp Brain предлага цялостен набор от AI функции за разговор, контекст и роли, за да оптимизира ефективността на работата ви и по този начин да спести време. Интегриран в платформата ClickUp, ClickUp Brain е проектиран да подпомага професионалисти от всички индустрии при различни задачи.

Обобщете бележките от срещите с помощта на ClickUp Brain за броени секунди

Ангажиментът към поверителността на потребителите е ключов фактор, който отличава ClickUp Brain. За разлика от някои AI инструменти на трети страни, ClickUp се въздържа от обучение на AI модели с потребителски данни, като осигурява строг контрол на достъпа и сигурно споделяне на генерираните от AI отговори с оторизирани потребители.

Ето някои от неговите функции:

Персонализирани отговори : Предоставя персонализирани отговори за конкретни бизнес контексти в ClickUp, подпомагайки екипите при съвместната им работа по проекти, определени задачи или документи. Например, можете да го помолите да анализира данните по проекта и да сподели с вас основните изводи. Можете дори да го помолите да провери и да ви уведоми, ако някоя от задачите на вашия екип е близо до крайния срок.

Учи се и се подобрява : Учи се и се адаптира към вашите нужди; колкото повече използвате ClickUp Brain, толкова по-добре ще предвижда вашите нужди и ще ви предоставя най-подходящата информация.

Повече време за стратегическа работа : AI Project Manager ви позволява да : AI Project Manager ви позволява да автоматизирате повтарящи се задачи , освобождавайки време за стратегическо мислене и вземане на решения. Освен това, той може да ви помогне, като обобщава бележките ви от срещи и идентифицира действия, които трябва да бъдат предприети, генерира подзадачи, създава standups и актуализации на проекти, изпраща напомняния за просрочени задачи и т.н.

Информация на един клик разстояние: AI Knowledge Manager на ClickUp Brain ви гарантира, че вече няма да се налага да търсите из цялото работно пространство на ClickUp месеци наред за дадено съобщение или файл. Просто помолете AI да го намери и то ще ви предостави информацията за секунди. Ако сте свързали други приложения с ClickUp (например Google Drive), то може дори да търси в тях, за да намери това, което търсите.

AI асистент за писане: Позволява ви да създавате съдържание по-ефективно с AI асистента за писане, който може да генерира всичко – от кратки надписи за социални медии до дълги статии. Той също така предлага предложения за подобряване на тона, стила и яснотата в документи, имейли и описания на задачи. Освен това можете да избирате от над 100 готови подсказки, базирани на роли, за да създавате бързо съдържание.

Създавайте съдържание в желания от вас тон и стил с помощта на ClickUp Brain.

Освен това, ClickUp Brain може лесно да транскрибира видеоклипове и да превежда бележки на различни езици, като по този начин допълнително повишава производителността и сътрудничеството в екипите.

Превеждайте текстове на различни предпочитани езици с помощта на ClickUp Brain

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на Workspace.

Използвайте силата на ClickUp Brain

Надяваме се, че тази статия ви е помогнала да разберете как да използвате Google Gemini за най-добри резултати. Днес има толкова много AI чатботове, които можете да проучите, и всеки от тях има свои предимства и недостатъци. Използването на ClickUp Brain предлага много повече от предимствата на AI – усъвършенстваните функции за управление на проекти и задачи на ClickUp правят ежедневната ви работа ефективна и ефикасна. ClickUp е достъпен като приложение за настолни компютри и мобилни устройства.

Намиране на подходяща информация от задачи, документи и проекти в ClickUp за секунди? Проверено.

Да пишете текстове, блогове и имейли в предпочитания от вас тон само с няколко кликвания? Да.

Оптимизиране на управлението на проекти и автоматизиране на задачи като идентифициране на грешки и генериране на отчети и обобщения на задачи, като се превърне във ваш виртуален асистент? Проверено.

И има още много други неща – регистрирайте се в ClickUp още днес и разгледайте широката гама от AI възможности на ClickUp Brain!