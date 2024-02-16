13 примера за продуктов маркетинг, които да ви вдъхновят през 2025 г.

От над 30 000 продукта, пускани на пазара всяка година, 95% завършват с провал. Интернет е пълен с примери за продуктов маркетинг (добри и лоши), ако искате да се поучите от онези, които са пробвали водите.

Всеки продукт, който някога е бил пуснат на пазара, носи със себе си редица поуки и изводи. Можете да използвате тези маркетингови казуси, за да се вдъхновите или да предвидите потенциални препятствия, докато разработвате стратегиите си за пускане на продукта на пазара.

В тази статия ще разгледаме някои от най-добрите и най-лошите примери за продуктов маркетинг от известни и по-малко известни марки.

Какво е продуктов маркетинг?

Продуктовият маркетинг комуникира USP (уникалното продажно предложение) на продукта към целевата аудитория. Той включва провеждането на пазарно проучване, за да се разбере целевата аудитория и конкуренцията, изработването на убедителни послания, които да подчертават уникалната стойност на продукта, и разработването на стратегии за пускане на продукта на пазара и продължителна промоция.

Процесът включва три стъпки:

Идентифициране на болезнените точки на клиентите, за да адаптирате посланията си към целевата аудитория

Анализирайте как вашият продукт решава техните проблеми, за да комуникирате ясно ценностната предложени

Промотиране на продукта за повишаване на познаваемостта на марката и завоюване на пазарен дял

Просто казано, продуктовият маркетинг е движещата сила, която извежда продуктите на пазара и ги задържа там. Продуктовите маркетолози си сътрудничат с мултифункционални екипи, създават маркетингови материали и работят за подпомагане на продажбите, за да стимулират търсенето, да увеличат продажбите и да максимизират успеха на продукта на пазара.

Нека разгледаме някои примери за продуктов маркетинг, за да разберем, приложим и подобрим вашата стратегия за продуктов маркетинг.

13 примера за невероятен продуктов маркетинг

В този списък сме подбрали добри и лоши примери за продуктов маркетинг от стартиращи компании и мултинационални корпорации, пълни с поуки и изводи за 2024 г.

Успешни примери за продуктов маркетинг, от които да се поучим

1. ClickUp

Начертайте визията си за продукта, съгласувайте екипа си и се впуснете в пазара с платформата за управление на продукти „всичко в едно“ на ClickUp.

През 2017 г. ClickUp преживя едно от най-трудните пускания на пазара. Поради късното си навлизане, пазарът на продукти за управление на проекти вече беше пренаселен с популярни инструменти като Slack и Monday.com.

През 2024 г. ClickUp има над 10 милиона потребители и реализира годишни приходи в размер на 158,7 милиона долара.

Как ClickUp победи конкуренцията?

Три неща:

Адаптиране на продукти

Маркетинг на съдържание

Freemium оферти

Основателят Зeb Evans осъзнава предизвикателството да се отличи сред конкурентите, докато инструментът не започне да предоставя точно това, от което хората се нуждаят.

Така Еванс разкри тайната за създаването на продукт, ориентиран към потребителя – стратегията „маховик“. Тя започва с постоянно усвояване на обратната връзка от потребителите и комбинирането й с висока скорост на доставка.

Стратегията беше достатъчно ефективна, за да се създадат силни обратни връзки с клиентите. Екипът беше отворен за обратна връзка и активно я търсеше чрез анкетни формуляри и интервюта.

Събирането на обратна връзка беше ежедневен ритуал.

През 2018 г. ClickUp пусна 287 нови функции, както и множество подобрения, фокусирани върху потребителското преживяване. Но 287 функции не са ли много за управление? Е, ето как беше направено:

ClickUp използва ClickUp Product Management Toolkit, за да централизира комуникациите, свързани с проектите, на едно място, да обсъжда идеи с Whiteboards и да изготвя планове с инструменти за сътрудничество.

ClickUp предлага лесна персонализация, адаптирайки се безпроблемно към разрастването или свиването на екипа ни.

Най-доброто от всичко е, че инструментът елиминира хаоса с приложенията. Екипът може да планира, създава и доставя продуктите от едно приложение. Това също помага да се поддържа единен източник на информация, като всички са на една и съща страница, независимо колко отдалечени са.

След като се увери, че продуктът отговаря на идеалния профил на клиента, ClickUp сподели органично съдържание, за да бъде по-лесно откриваем и да победи конкуренцията.

ClickUp улесни хората да визуализират решението като по-добра алтернатива на популярните инструменти за управление на проекти на пазара, позиционирайки ClickUp като „Едно приложение, което замества всички останали“.

Освен това, нашият екип експериментира с някои хумористични видеоклипове и реклами, насочени изрично към потенциални клиенти и конкуренти, за да се отличи от останалите.

Накрая, ClickUp предлага фриймиум модел и много достъпни платени нива.

Накрая, ClickUp предлага фриймиум модел и много достъпни платени нива.

2. Coca-Cola

Как се продава газирана напитка на масовия потребител? — попитайте Coca-Cola!

Coca-Cola е генерирала 45,03 милиарда долара приходи от продажбата на обикновена газирана захарна напитка. Преди да бъде пусната на пазара обаче, такова нещо не е съществувало – нямаше осведоменост за продукта, нямаше потенциална целева аудитория и нямаше пазар за продукта.

И така, как Coca-Cola достигна върха на успеха?

Coca-Cola използва брандинг и психологически асоциации, за да проникне на пазара. Компаниите използват тази маркетингова стратегия, за да асоциират продукта с положителни емоции и преживявания.

Coca-Cola се асоциира с „щастието“.

Coke инвестира значително в промотирането на марката чрез реклами и други офлайн и дигитални маркетингови канали. Общата цел беше да се установи, че Coca-Cola е равнозначна на щастие в съзнанието на потребителите.

Дългогодишният слоган на Coca-Cola „Open Happiness“ е пример за продуктов маркетинг чрез асоциативен дизайн.

Резултат – успешната асоциация между газираната вода и щастието донесе милиарди на марката.

Ключово послание: Свържете продукта си с емоции. Емоциите продават бързо и оставят трайно впечатление за вашата марка у клиентите ви.

3. Slack

През 2012 г. Стюарт Бътърфийлд и неговият екип разработиха софтуер за сътрудничество – Slack. Към 2023 г. Slack има над 54 милиона активни потребители месечно, включително 77% от компаниите в класацията Fortune 100.

Въпреки това, Slack достигна оценка от 1,1 милиарда долара без главен маркетинг директор. И знаем, че те не наеха екип за изходящи продажби до 2016 г.

Как Slack постигна тези резултати? Нека разгледаме маркетинговата стратегия на Slack.

В началото Butterfield разчиташе на своята мрежа за бета тестове и маркетинг от уста на уста.

Ето как точно е успял да го направи:

Бътърфийлд убеди свои приятели от други компании да бъдат първите бета тестери – нещо, което компаниите за тестване на софтуер също могат да опитат. Идеята беше:

Повишаване на осведомеността сред компаниите

Измерване на съответствието между продукта и пазара (в различните екипи и отдели)

Събирайте обратна връзка, за да идентифицирате и разрешите проблеми

Slack искаше да отметне всички точки преди официалното пускане на пазара.

През август 2013 г. Slack покани хората да разгледат предварителната версия на продукта. Те я нарекоха „предварителна версия“, а не бета версия.

Бътърфийлд отбеляза, че хората често възприемат „бета“ като тестова фаза, която не е надеждна. Затова екипът избра термин, който да предизвика любопитство и вълнение, за да привлече повече хора да се регистрират.

Подходът проработи като магия. В рамките на първите 24 часа 8000 души се регистрираха за предварителната версия. Две седмици по-късно броят им нарасна до 15 000 и продължи да расте.

Като че ли това не беше достатъчно, Slack си създаде враг: имейлът.

Нека си признаем: имейлите затрудняват сътрудничеството и проследяването на разговорите. Slack използва този недостатък като примамка за потенциални клиенти и ги накара да опитат Slack.

Техният екип за продуктов маркетинг направи всичко необходимо. Те започнаха да позиционират Slack като „Email Killer“ чрез статии.

Или този от Business Insider:

Действително стана ясно, че Slack е тук, за да замести имейлите. Сравняван с такъв гигант, Slack привлече любопитството на много клиенти.

Тогава компанията извади последната си карта – членство „freemium“. Slack не предлагаше ограничен безплатен пробен период. Вместо това спечели доверието на потребителите, като предложи безплатна версия на продукта.

Ключово заключение: За Slack малките неща бяха важни от самото начало. От тестването на продукта с подходящите хора до създаването на страхотен фриймиум продукт, Slack използваше устния маркетинг, за да вдъхне доверие, да установи надеждност и да спечели клиенти.

4. Nike Air Jordan

Nike опита късмета си на пазара на обувки за аеробика и ежедневни обувки, но не успя да се наложи срещу Reebok.

В интервю за Harvard Business Review бившият главен изпълнителен директор на Nike Inc. Фил Найт каза:

„Погледнете марката Nike. От самото начало всички разбираха, че Nike е компания за производството на обувки за бягане и марката е символ на съвършенство в леката атлетика. Това беше много ясно послание и Nike беше много успешна. Но обувките за ежедневно носене изпращаха различно послание. Хората се объркаха и Nike започна да губи своята магия.“

И така, как Nike се върна на пистата? – С Air Jordan.

Проектът Air Jordan е резултат от спешната нужда да се произведе още един страхотен модел обувки за бягане на Nike. За разлика от ежедневните обувки, баскетболът се фокусира върху представянето, а AirJordan се вписваше идеално в имиджа на марката. Освен това, асоциацията с Майкъл Джордан вдигна летвата още по-високо.

Обувката беше безспорно страхотна. Но беше толкова цветна, че NBA я забрани. 👎

Nike го прие като маркетингова възможност, като направи нещо неконвенционално или, с думите на самата марка: „Просто го направи!“.

Майкъл Джордан носеше обувките, въпреки че беше заплашен с глоби. Той беше легендарен играч; феновете се втурнаха да купуват марката, когато той носеше Nike. В резултат на това продажбите на Nike просто излетяха.

Маркетинговата стратегия беше толкова уникална и нестандартна, че промени начина, по който Найт възприемаше своята компания.

„В продължение на години се смятахме за компания, ориентирана към производството, което означава, че поставяхме акцент върху проектирането и производството на продукта. Но сега разбираме, че най-важното, което правим, е да продаваме продукта и марката заедно.“

Ключово заключение: Историята на успеха на Air Jordan подчертава важността на съчетаването на продукта с убедителна история и харизматична личност. Nike създаде емоционална връзка с потребителите, като асоциира марката с една емблематична фигура.

5. Apple

Apple е гигант в маркетинга на своите продукти чрез рекламни кампании или сравняването им с офертите на конкурентите.

Кампанията „Get a Mac“ с участието на Джъстин Лонг и Джон Ходжман в ролите на Mac и PC съответно започна през 2006 г. и продължи три години.

Изображение от кампанията „Get a Mac“ на Apple

Кампанията се състоеше от поредица реклами. В рекламите виждате, че Mac „се държи мило“ с PC, защото технически погледнато, те искаха да покажат, че PC са по-нисши от Mac.

И така, беше ли това успешна продуктова маркетингова кампания?

Разбира се! Не само че продажбите на Mac скочиха през 2006 г., но Apple в крайна сметка излъчи 66 различни телевизионни реклами за кампанията в рамките на три години.

Ключово послание: Дори и да имате продукт, който се среща веднъж в живота, общувайте по начин, който резонира с това, което интересува вашата аудитория.

6. Poo-Pourri

Poo-Pourri е отличен пример за това как да се продава продукт, който е неудобно да се продава.

Poo-Pourri е продукт, който представлява спрей за тоалетна, който премахва неприятните миризми, свързани с банята, обикновено след изхождане.

Естествено, е неудобно да се говори по тази тема. Но Poo-Pourri намери начин да преодолее вековното табу и да промотира продукта си с хумор.

Ето как са го направили:

Компанията използва визуални елементи като изображения и видеоклипове, за да илюстрира често срещани сценарии, в които можете да използвате техния продукт.

След това използва телевизионна и видео реклама, за да привлече вниманието към своите хумористични реклами. Първата му видео реклама стана вирусна.

Компанията също така създаде клиентски профили, за да се насочи към конкретни аудитории и ситуации. Всички ходят по голяма нужда, но не всички искат спрей.

Накрая, Poo-Pourri разчиташе на отзивите на клиентите, за да спечели доверието на потенциалните клиенти.

Ключово послание: Не продавайте продукта, а продавайте решението. Всичко може да се продаде, ако е позиционирано по правилния начин.

7. Red Bull

Red Bull ви дава крила? Разбира се, не в буквалния смисъл, но продуктът успешно се асоциира с енергия и адреналин.

В миналото, когато Red Bull беше на път да се появи на пазара, не съществуваше пазар за енергийни напитки. Такива продукти все още не съществуваха. През 2023 г. компанията продаде 12,138 милиарда кутии по целия свят само за една година.

Как Red Bull получи крила?

Red Bull определи студентите като една от основните си целеви групи. Компанията използва „партизански маркетинг“, за да привлече студентите да опитат напитката. Един от първите им маркетингови методи беше „момичетата на Red Bull“, които раздаваха безплатни кутии Red Bull на студентите.

Тази маркетингова тактика драстично увеличи продажбите и популярността им. Виждайки резултатите, Red Bull продължи да се насочва към младежки среди като колежни партита, барове, кафенета, библиотеки и др.

Но това не е всичко – Red Bull започна да спонсорира събития, свързани с приключения, които съответстват на имиджа на марката. Едно от тези събития беше през 2012 г., когато всички гледахме как Феликс Баумгартнер скача от ръба на космоса. При падането си обратно на земята той счупи няколко световни рекорда.

Медийното отразяване беше огромно и милиони хора гледаха прякото предаване в YouTube. Огромната цена от 30 милиона долара беше засенчена от отчетените 500 милиона долара продажби, които Red Bull реализира благодарение на маркетинговата кампания.

Ключово заключение: Предимството на първия на пазара е реално. Ако имате уникален продукт, който пасва на определен сегмент, свързването му с чувство или емоция е ключът към генерирането на милиарди.

8. Volkswagen

Volkswagen е друг отличен пример за продуктов маркетинг. Фокусът на автомобилния производител винаги е бил да балансира „достъпността и премиум качеството“ на своите автомобили. Без съмнение, финото съчетание на тези две характеристики е направило чудеса за автомобилната компания.

Въпреки това, забележителната промяна в предпочитанията на купувачите на автомобили от „ефективност и цена“ към „безопасност“ не остана незабелязана от маркетинговия екип на Volkswagen.

Екипът осъзна, че хората са готови да платят повече за гаранция за безопасност. Затова се погрижиха продуктът им да го демонстрира по най-добрия възможен начин.

Днес основната продуктова маркетингова стратегия на Volkswagen се фокусира повече върху безопасността на своите автомобили. Уебсайтът ефективно предава това послание с оценки за безопасност и други доказателства за сигурност.

Ключово заключение: Съобразете продукта си с предпочитанията на пазара. Ако безопасността е от критично значение на пазара, уверете се, че продуктът ви активно демонстрира и дава приоритет на функциите за безопасност.

9. Colgate

Colgate-Palmolive е американска фирма, която произвежда продукти за почистване, стоматологични и други продукти за лична хигиена. Компанията е усвоила глобалните пазарни придобивания, успешно позиционирайки продуктите си в над 200 страни и територии по целия свят.

Най-влиятелната стратегия за продуктов маркетинг на Colgate излезе на преден план по време на навлизането й на индийския пазар. Позиционирането на продукта беше толкова точно, че в продължение на почти десетилетие Colgate се считаше за синоним на паста за зъби в Индия, като спечели 77,21% дял от индийския пазар на пасти за зъби (1,5 млрд. долара).

Как Colgate успя да го постигне? – Локализация!

Colgate очакваше, че няма да е лесно да навлезе на индийския пазар, докато мениджърите не разбраха, че 82% от покупките на паста за зъби са непланирани!

Това прозрение беше достатъчно. Colgate фокусира целия си продуктов маркетинг около този факт и излезе с много начини да се продава:

Те продаваха своите четки за зъби като пакетче дъвки или малки шоколадови бонбони.

Схеми „Купи едно, получи едно“ (увеличение на продажбите с 170%)

Докато други компании се фокусираха върху билбордове, за да привлекат целевите клиенти, Colgate използваше банери в магазините, за да привлече вниманието ви вътре в магазина.

Те наеха експерти по темата, като зъболекари и майки, за да рекламират марката в онлайн реклами. Използваха запомнящи се слогани като „Dentist ka sujhaya no. 1 brand” (Марка № 1, препоръчана от зъболекари); „Kya aapke toothpaste mein namak hai” (Има ли сол във вашата паста за зъби?).

Ключово заключение: Локализацията е от решаващо значение при конкуренцията на глобалния пазар.

10. Airbnb

В миналото хотелите бяха най-популярният избор за почивка. С навлизането на Airbnb на пазара обаче начинът, по който хората пътуват, се промени. Airbnb се конкурираше с вековния монопол на хотелите в хотелиерския бранш.

И така, как Airbnb революционизира себе си?

Не само че наемането на Airbnb беше достъпно, но и целият UI/UX дизайн на приложението беше лесен за използване от всеки. В крайна сметка, то предлагаше алтернатива на традиционните хотелски настанявания за пътуващите.

По-късно компанията осъзна, че това не е достатъчно, за да проникне на пазара.

Така, използвайки науката за данни и продуктовия маркетинг, Airbnb идентифицира районите с висока заетост, за да разпространи своите ваканционни наеми в най-атрактивните локации и туристически дестинации.

Днес търсачките на Airbnb дават приоритет на наемите, ако се намират в район с висока плътност на резервации в Airbnb, което допълнително оптимизира потребителското преживяване.

Ключово заключение: Тази промяна в начина, по който Airbnb представя продуктите си на съществуващите клиенти за по-добро преживяване, е пример за синергичната връзка между данните и продуктовия маркетинг.

Лоши примери за продуктов маркетинг, от които да се поучим

Всички сме чували поговорката „Мъдрите хора се учат от грешките на другите“. Ето няколко грешки в продуктовия маркетинг, от които да се поучим – какво да не правим в маркетинга.

11. Dove

Като част от кампанията за душ гел Dove, в социалните медии беше публикувано кратко видео, в което участваха три жени от различни етноси.

Кампанията имаше за цел да покаже, че душ гелът Dove е за всяка жена, като празнува разнообразието. Но тя се обърна срещу себе си, като много зрители я сметнаха за неподходяща и расистка.

Негативното възприятие бързо се разпространи в социалните медии, което доведе до широко разпространена негативна реакция срещу Dove. Ситуацията ескалира и някои хора реагираха с бойкот на продуктите на Dove.

За да успокои нещата, Dove изтри публикацията и публикува извинение в Twitter. Въпреки това, щетите вече бяха нанесени. Компанията вече беше загубила последователи и лоялни клиенти поради негативната реакция.

Ключово заключение: Не приемайте, че аудиторията ви възприема рекламата ви по начина, по който сте я замислили. Провеждайте A/B тестове и обсъждайте с правния си екип, за да сте сигурни, че няма да допуснете грешка, подобна на тази на Dove.

12. Audi

През юли 2017 г. Audi излъчи реклама, която предизвика гняв, защото сравняваше жените с употребявани автомобили.

Рекламата започва с церемония по сватбата, на която булката и младоженецът са готови да си дадат обети. Нещата се променят, когато майката на младоженеца прекъсва церемонията, за да „провери“ бъдещата си снаха.

Тя стиска носа си, дърпа ухото си и проверява вътрешността на устата си, преди най-накрая да даде одобрението си. След това сцената преминава към червен седан Audi, който се движи по улиците на града, а гласът на мъж казва: „Важното решение трябва да се вземе внимателно. ”

Рекламата имаше обратен ефект, като хората я сметнаха за сексистка и „отвратителна“.

Audi изрази дълбоко съжаление за излъчването на рекламата и заяви, че тя „по никакъв начин не съответства на ценностите на нашата компания“.

Ключово послание: Избягвайте да усложнявате рекламите само заради креативността. Вместо това се стремете към уникалност, простота и яснота, за да сте сигурни, че целевата ви аудитория лесно разбира посланието ви.

13. TATA Nano – погрешно позициониране на продукта

TATA Nano беше пуснат на пазара през 2008 г. от най-голямата автомобилна компания в Индия, TATA Motors.

Целевият пазар на Nano беше средната и ниската средна класа. Затова цената му беше само 1300 щатски долара – най-голямото предимство на колата.

Всичко беше настроено за големия успех на Nano на индийския автомобилен пазар. И така, къде започнаха нещата да се влошават? Tata определи Nano като „най-евтината кола“, но този брандинг беше неточен и подкопаваше обичайното чувство на гордост, което съпътства покупката на кола.

Ратан Тата, председател на групата компании TATA, признава, че наричането на Nano „най-евтината кола“ е било грешка.

Първоначалните продажби на Nano бяха само около 30 000. Още по-лошо, заводът сглоби само един Nano през юни 2018 г., преди да спре производството.

Ключово заключение: Лошият брандинг може да бъде решаващ фактор за провала на сделката, дори и да сте създали перфектния продукт за вашата аудитория.

Ключови изводи от тези примери за продуктов маркетинг

Независимо колко иновативен е вашият продукт или какви основни проблеми решава, той няма да успее да пробие на пазара, ако не се маркетира добре.

За да обобщим, ето основните изводи от тези примери за продуктов маркетинг. Научете се от тях и приложете тези познания преди следващото си продуктово лансиране.

Не продавайте продукта си, продавайте емоции Маркетингът „от уста на уста“ е най-добрият начин да промотирате продукта си. 77% от потребителите са по-склонни да купят продукт, ако им е препоръчан от някой, когото познават. Осмелете се да направите това, което конкурентите ви не биха направили; понякога неконвенционалните маркетингови кампании могат да превърнат вашия продукт в икона. Съобразете продукта си с това, което иска пазарът Локализацията е най-добрият начин да завладеете чуждестранните пазари Начинът, по който хората възприемат вашата марка, е от решаващо значение за продажбите – комуникирайте я разумно. Слоганите играят решаваща роля за това вашият продукт да бъде запомнен Събирането и анализирането на данни са от съществено значение за разбирането на поведението на клиентите, подобряването на потребителското преживяване и открояването на пренаселения пазар.

ClickUp – „тайната съставка“ за успешно пускане на продукт на пазара

Успешното пускане на продукт на пазара се основава на три стълба: строго планиране, проследяване на напредъка и ефективно сътрудничество в екипа.

ClickUp ви помага да поемете контрол над стратегията си за продуктов маркетинг. От документиране на планове до наблюдение на развитието по време на процеса – ClickUp се грижи за детайлите.

Следете ефективността на продуктовия маркетинг, за да прецените ефективността на стратегията и да вземете информирани решения.

Практичният шаблон за план за маркетинг на технологични продукти на ClickUp ви дава възможност да се справяте ефективно със задачите, да подобрите производителността и да гарантирате успех на пазара.

Освен това, функциите за комуникация и сътрудничество на ClickUp помагат на екипите и заинтересованите страни да бъдат на една вълна. В същото време се гарантира, че идеите и предложенията на всички никога не остават незабелязани.

Ускорете продуктовия си маркетинг с ClickUp – най-добрият инструмент за оптимизиране на задачите, безпроблемно сътрудничество и проследяване на важни показатели за гладко протичане на следващото ви голямо продуктово лансиране!

Често задавани въпроси

1. Какво прави една продуктова маркетингова стратегия успешна?

Успешната стратегия за продуктов маркетинг се състои от три основни елемента: проучване на пазара, разбиране на целевата аудитория и нейните болезнени точки, както и план за коригиране на стратегията в зависимост от промените на пазара.

2. Как се различава продуктовият маркетинг от обичайния маркетинг?

Основната разлика е в фокуса. Докато обичайният маркетинг се фокусира върху дейности за популяризиране на компанията, нейната марка и продуктите или услугите й, продуктовият маркетинг се концентрира изрично върху популяризирането и продажбата на конкретен продукт. И двете маркетингови практики обаче са в съответствие с мисията и целите на компанията.

3. Поддържа ли ClickUp задачи, свързани с продуктовия маркетинг?

Да, ClickUp е инструмент за сътрудничество и управление на продукти „всичко в едно“. Той поддържа задачи и дейности, свързани с планирането, разработването и окончателното пускане на продукти.