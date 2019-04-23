Как ClickUp пусна 287 функции толкова бързо? 19-те най-важни стъпки.

Един потребител на ClickUp наскоро попита…

Тъй като ClickUp изглежда толкова добър в пускането на добре обмислени функции изключително бързо, бих искал някой ден да видя блог, посветен на подхода на вашия екип към разработването на продукти ->

Как вземате решения относно функциите/подобренията (включително чрез използване на вашата Canny-базирана дъска за обратна връзка) и как вашият екип проектира и разработва толкова бързо, включително чрез използване на самата ClickUp, заедно с други инструменти, като Figma за wireframes + прототипи (както е споменато в помощно видео).

Благодаря, че забеляза!

През 2018 г. пуснахме 287 нови функции, както и множество подобрения.

В тази публикация ще опишем подробно процеса точно за пускането на тези функции, като ви покажем стъпка по стъпка как използваме ClickUp, за да създадем ClickUp.

Закопчайте коланите, започваме:

Приоритизирайте какво да добавим след това

Помислете за това като за етап на идеи или мозъчна атака. Но всъщност ние не правим много мозъчни атаки. Тъй като активно използваме нашия продукт, идеите просто се леят. Винаги мислим как да подобрим ClickUp.

1. Попитайте: Какво ни е необходимо, за да бъдем по-ефективни?

Ние сме наистина егоистични, защото мислим за това, което бихме искали да имаме, за да бъдем по-ефективни. След това първо го създаваме за себе си.

ClickUp е предназначен за използване от цялата организация, а тъй като нашият екип обхваща широк спектър от дисциплини (управление на бизнеса, продажби, дизайн, разработка на софтуер и маркетинг), идеите се раждат бързо. Никоя част от нашата организация не е изключена от възможността да прави предложения за продукта.

2. Обмислете какво искат нашите клиенти

От самото начало сме отворени към обратната връзка от клиентите. Ето защо обичаме да използваме Canny като форум за обратна връзка и средство за споделяне на нашата продуктова пътна карта. Използваме и нашите съобщения за поддръжка, за да балансираме нашите собствени приоритети. Ако много потребители искат сходни функции, това определено има голямо значение за следващите ни стъпки.

3. Претеглете разходите за времето за разработка с най-голямата възвръщаемост

Следващата стъпка е да определим точно обхвата на разработката на нова функция в сравнение с това, което според нас ще донесе най-голяма полза за всички екипи, които използват ClickUp.

Това е изкуството да се пускат функции, защото често клиентите или членовете на нашия екип не знаят точно колко голяма е дадена функция или колко работа е необходима, за да се реализира.

Нашият екип за разработка балансира това, което може да се направи с наличните ресурси (това е управление на проекти, нали?).

4. Съгласувайте сходни функции, които да бъдат разработени паралелно

Друга част от развитието е да разберете какво трябва да се направи и след това да го планирате правилно, за да оптимизирате работата на екипа си. В ClickUp това е от първостепенно значение. Трябва да разберем правилно какво може да направи екипът ни като цяло, а също и какво може да направи всеки отделен член. След това съгласуваме това, което трябва да се направи, с капацитета на екипа и достигаме състоянието на развитие.

Когато групирате сходни функции, се получава голяма синергия и ние можем да предотвратим бъгове или да добавим подобрения на функциите, още преди те да бъдат пуснати. Ние не разделяме разработването на продуктите си, така че има постоянен диалог за това, което може (или не може) да се случи.

Нашият екип създава спринтове и изгражда въз основа на това съгласуване.

Функциите за този спринт са определени. Какво следва?

5. Приоритизирайте задачите

В ClickUp имаме проект „Спринтове“ и след това създаваме списък за всяко предстоящо издание. Оттам добавяме нашите задачи и всички важни подробности, свързани с новата функция.

Забележка: Започнете свой собствен проект за развитие с този невероятен шаблон в ClickUp . Въз основа на нашите собствени спринтове!

6. Оценете времето за всеки

Това често е пренебрегвана част от разработката. Нашите ръководители на разработката ще оценят времето, необходимо за изпълнението на дадена задача, което помага за създаването на график за пускане на продукта. Това също помага на екипа да определи дали има място за бързи поправки или забавени задачи.

7. Настройте зависимостите.

Оттук разработчиците ще свържат задачите си въз основа на зависимостите. След това можем да направим цялостен преглед с диаграмата на Гант, за да видим как се припокриват отделните задачи и да идентифицираме евентуални пречки или затруднения.

8. Направете график кога ще бъде изпълнена всяка задача

Сега е време да определим график за изпълнението на всяка задача. Той се основава на зависимостите и на това коя функция или код трябва да се разработи първо.

9. Разпределете ги на подходящите разработчици

Преглеждайки какво могат да правят нашите разработчици и в какво са добри, ние се стремим да максимизираме възможностите на всеки. Въз основа на оценките, ние разпределяме задачите на нашите разработчици. Понякога някой получава много задачи, а друг – само няколко, в зависимост от оценките за времето, необходимо за тяхното изпълнение.

Поддържане на комуникацията

10. Споделяне в Slack и ClickUp

Използваме ClickUp, за да съхраняваме всички подробности за задачите си и да предоставяме актуализации. Понякога може да имаме спешна нужда или проблем и се обръщаме към нашите Slack канали за информация. Не използваме директни съобщения много често, като предпочитаме хората да дават отговори или коментари в Slack каналите, за да се осъществи най-бързата и лесна комуникация.

11. Ежедневни видеоконференции

Тъй като имаме голям отдалечен екип, използваме видеоконференции, за да споделяме къде се намира всеки разработчик по задачите и да обсъждаме евентуални пречки. Оттук можем да преоценим и коригираме графика, ако е необходимо, което е лесно да се направи с диаграма на Гант.

12. Създайте списък с ежедневни задачи

Имаме специален канал в Slack, където документираме напредъка си. Членовете пишат върху какво са работили предния ден и върху какво ще се фокусират през следващия ден. След това актуализираме ClickUp с приоритети, приблизително време и допълнителни коментари, ако е необходимо.

13. Работете и пийте много Monster

Време е да пуснем нова функция!

14. Време за QA

В деня преди пускането на продукта, ние извършваме QA проверки на всички функции в различни среди и устройства. В това участват не само нашият QA и разработващ екип, но и нашите представители за успех на клиентите, за да се провери дали нещо не е пропуснато от гледна точка на използваемостта.

Не всичко трябва да се тества автоматично. Обща философия на разработката е да се пишат тестове и да се гарантира почти пълно покритие на тестовете. За съжаление, това има своята цена: отнема време. Особено когато промените се случват толкова бързо, всяка нова функция или актуализация изисква да се пишат и преписват множество тестове.

В края на краищата, ще трябва да тествате всичко ръчно, независимо колко автоматизирани тестове имате. В началото поне се фокусирайте повече върху доставката, отколкото върху тестването. С разрастването си можете да добавите тестове (противно на общоприетото мнение), особено ако продуктът ви се е променил значително. По този начин няма да имате толкова голям технически дълг, колкото обществото го представя.

15. Преместете функциите

Функциите и статусите на задачите се преместват от тестовата среда в предпроизводствена среда, за да се гарантира, че всичко работи добре заедно. Ако всичко е наред, сме готови да го пуснем в приложението ClickUp.

16. Подгответе комуникацията

Нашите функции не струват нищо, ако никой не знае как да ги използва. Нашите екипи за успех на клиентите и маркетинг подготвят всякаква поддържаща информация – като помощни документи, публикации в блогове, имейли, социални медии и др., за да се уверят, че всички предимства и функции са добре комуникирани.

17. Просто го изпратете. Не изисквайте съвършенство

На производствения етап се извършват окончателни проверки и версията се изпраща в приложението. Изваждаме конфети, удряме гонга и надуваме въздушната тръба, за да уведомим света, че ClickUp е пуснал на пазара една невероятно страхотна нова функция.

Един от нашите основатели, Зеб Еванс, е създал няколко други технологични компании и преди това се определяше като перфекционист по отношение на пускането на продукти на пазара. След като видя, че перфекционизмът се проточва безкрайно и никога не се постига, сега той има съвсем различно виждане. Просто го направи добър. После го усъвършенствай и го направи страхотен. И накрая, след няколко усъвършенствания, той ще бъде перфектен. Това става с употребата и обратната връзка от потребителите.

18. Разкажи на света

Малко след като почистим конфетите, но преди ушите ни да спрат да звънят, някак си намираме начин да изпратим имейла, да публикуваме помощните документи и да пуснем правилните видеоклипове.

19. Изчакайте обратната връзка и повторете

След като нещата се успокоят, отговаряме на вашите въпроси, реагираме на всякакви притеснения, пием още една глътка Monster и се връщаме на първо място.

Заключение

Цикълът на разработване на нашите продукти може да не се различава много от вашия, но ние имаме специален състав, който го прави уникален.

Ние се фокусираме.

Всички опасения се изразяват, преди да започнем, и след това се заемаме с работата.

Ние не търсим оправдания.

Ако сгрешим, коригираме.

Не се разсейваме с други неща, които бихме могли да правим – оставяме ги за друг ден.

Ето така създаваме ClickUp.