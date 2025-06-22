11 най-добри алтернативи на Claude AI през 2025 г.

Claude AI, създаден от Anthropic, е предпочитан AI инструмент за писане за хора, които предпочитат обмислени, фокусирани върху безопасността отговори и естествен тон на разговор.

Но в зависимост от вашите нужди, може да искате модел, който е по-бърз, по-адаптивен и по-умен при проверката на факти и обобщаването.

Има много алтернативи на Claude AI, които използват усъвършенствани големи езикови модели (LLM), за да изпълняват различни задачи, свързани с разговорния AI, независимо дали става дума за творческо писане, маркетингово съдържание в реално време или автоматизация на задачи.

А най-доброто от всичко е, че ClickUp скоро може да се превърне във вашия нов AI помощник. Нека ви покажем защо – чрез подробно сравнение на някои от най-добрите алтернативи на Claude!

Защо да изберете алтернативи на Claude AI

Не всеки AI инструмент е подходящ за всяка задача. Claude AI предлага подобрено създаване на творческо съдържание въз основа на подробни указания за марката, но не отговаря на специфичните нужди за безупречно кодиране. Той не може да получи достъп до вашето работно пространство за контекст, нито може да се свърже с интернет, за да актуализира отговорите си с данни в реално време.

Потребител на Reddit сигнализира за нарастващите проблеми на Claude с генерирането на код и управлението на сложни инструкции:

Аз съм потребител на Claude Pro и през последните няколко дни забелязах някои проблеми. Кодът, който Claude генерира, изглежда се нуждае от много повече настройки сега. Преди беше доста стабилен, но напоследък е по-малко надежден. Claude се затруднява повече с дълги контексти и сложни задачи в наши дни. Изглежда, че губи нишката или дава по-малко последователни отговори в сравнение с преди.

Аз съм потребител на Claude Pro и през последните няколко дни забелязах някои проблеми. Кодът, който Claude генерира, изглежда се нуждае от много повече настройки сега. Преди беше доста стабилен, но напоследък е по-малко надежден. Claude се затруднява повече с дълги контексти и сложни задачи в наши дни. Изглежда, че губи нишката или дава по-малко последователни отговори в сравнение с преди.

Ето какво липсва на Claude AI, което трябва активно да търсите в по-добрите алтернативи:

Достъп в реално време до интернет : Извличайте актуални данни, последни събития и нови изследвания директно във вашия работен процес, за да постигнете фактическа точност, без да сменяте инструментите.

Точно генериране на код : Генерирайте чист, функционален код за сложни структури, без да преписвате повредена логика или да отстранявате грешки в резултатите.

Работа с дълги контексти : управлявайте по-дълги команди, документи и сложни низове, без моделът да губи структура или точност.

Бързо запазване и повторна употреба : Съхранявайте и прилагайте предварително зададени : Съхранявайте и прилагайте предварително зададени AI шаблони за по-бързи отговори при писане, анализ и задачи.

Поддръжка на мултимодален вход : Анализирайте изображения, екранни снимки, документи или диаграми заедно с текст, за да извличате данни или да отговаряте с контекст.

Разширени асистентски функции : Използвайте персонализирани : Използвайте персонализирани AI лични асистенти за писане, редактиране, автоматизиране, кодиране, обобщаване и планиране.

Гъвкавост: Достъп до по-разнообразна езикова поддръжка и многоезични възможности

📖 Прочетете също: Как да използвате Claude AI за ефективно и точно кодиране

Алтернативи на Claude AI на един поглед

Ето кратък списък с най-добрите алтернативи на Claude AI, всяка от които предлага премиум функции, за да ви помогне да изберете AI системи, които най-добре отговарят на вашите цели.

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени* ClickUp Лица, предприятия и екипи от всякакъв размер, които се нуждаят от AI-базирано цялостно управление на проекти и сътрудничество – с достъп до множество LLM. AI асистент за писане, автоматизация на работния процес, свързано търсене Наличен е безплатен план; възможности за персонализиране за предприятия. ChatGPT Самостоятелни потребители и малки до средни екипи, които се нуждаят от гъвкав, мултимодален AI с по-бързи прозрения Силни способности за разсъждение, поддръжка на кодиране и екосистема от плъгини Наличен е безплатен план; платени планове от 20 $/месец Perplexity AI Лица, които търсят извличане на информация и проучвания в реално време Интеграция на търсене в реално време в интернет, проследяване на цитирания и мултимодални възможности Наличен е безплатен план; платени планове от 20 $/месец Microsoft Copilot Средни екипи и предприятия, които се нуждаят от професионални AI работни процеси в екосистемата на Microsoft 365. Интеграция в родната екосистема на Microsoft, контекстуална помощ и корпоративна сигурност Наличен е безплатен план; платени планове за 20 $/месец Google Gemini Средни екипи и предприятия, които се нуждаят от мултимодално мислене и интеграция в екосистемата на Google Функционалност между приложения, силно разсъждение във всички формати и обширни познания. Наличен е безплатен план; платени планове от 19,99 $/месец. Jasper AI Фрийлансъри, самостоятелни предприемачи и екипи, които искат да създават маркетингово съдържание, съобразено с бранда Персонализиране на гласа на марката, SEO функции и сътрудничество в екип Налична е безплатна пробна версия; платени планове от 49 $/месец Copy. ai Фрийлансъри, самостоятелни предприемачи и екипи, търсещи AI копирайтинг Над 200 работни процеса, персонализиран бранд глас, разширени функции за сътрудничество Наличен е безплатен план; платени планове от 49 $/месец HuggingChat Разработчици, работещи по проекти за изкуствен интелект с отворен код Над 1000 отворени модели, инструменти за сътрудничество и фина настройка на моделите Безплатно Poe Фрийлансъри, самостоятелни предприемачи и екипи, които търсят достъп до множество LLM на едно място Достъп до множество AI модели, поддръжка за уеб, iOS, Android и др. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 4,99 $/месец. Character. ai Създаване на интерактивни AI герои Отговори на героите, подобни на човешките, интерактивни диалози Наличен е безплатен план; платени планове от 9,99 $ на месец. YouChat Лица, които се нуждаят от AI за разговори с подобрено уеб търсене Интегрирани резултати от търсене, проследяване на цитирания, мултимодално разбиране Наличен е безплатен план; платени планове от 20 $/месец

📖 Прочетете също: Как да използвате Claude AI за помощ при програмирането

Най-добрите алтернативи на Claude AI, които можете да използвате

Как правим преглед на софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с изследвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Въз основа на горните точки и практически тестове на различни инструменти, ето един подробен преглед на алтернативите на Claude AI, включително безплатни инструменти за повишаване на вашата продуктивност, креативност и умения за вземане на решения.

1. ClickUp (най-добър за AI продуктивност, базирана на задачи, и планиране на проекти)

Опитайте ClickUp Brain безплатно Използвайте ClickUp Brain, за да интегрирате мощен AI модел в работното си пространство за ефективно създаване на съдържание, обобщаване и управление на проекти.

Имате ли нужда от мощна алтернатива на Claude AI, която да се отличава в писането, мозъчната атака, обобщаването и автоматизацията на задачи, без да прекъсва работния ви процес?

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, интегрира управление на проекти, съвместна работа с документи и AI възможности в една унифицирана платформа.

За разлика от повечето други чатботове, AI асистентът на ClickUp, ClickUp Brain, е AI двигател, който е напълно интегриран в работната ви среда ClickUp и е специално създаден за производителност. Ако Claude AI е изтънченият дипломат в света на AI – учтив и уравновесен – тогава ClickUp Brain е тактическият гений: бърз, адаптивен и готов да изпълнява задачи заедно с вас, а не само да споделя предложения.

Независимо дали пишете съдържание, обобщавате бележки от срещи, управлявате задачи или извличате важна информация, скрита в задачите, документите или чата ви в ClickUp, Brain е точно там – съзнава контекста и е готов да ви помогне.

Използвайте ClickUp Brain като AI Knowledge Manager, за да извличате отговори от вашите задачи, документи и хора.

Когато някой от екипа се нуждае от информация – било то документ от преди три месеца, решение, взето в дълъг коментар, или актуализации на проекти от интегрирани приложения като Google Drive или Slack – просто пита. Brain търси в уикита, документите и чатовете на вашето работно пространство, за да предостави подходящи отговори в реално време.

Създавайте блогове, доклади, имейли и други материали, свързани с вашата марка, с помощта на AI-базираната помощ за писане на ClickUp Brain.

За създателите на съдържание и маркетолозите Brain се явява като способен асистент за писане. Създавате блогове, имейли или доклади? Просто предоставете ключовите точки в проста, естествена езикова команда и Brain ще ги превърне в изпипано съдържание, съответстващо на бранда.

С ClickUp Brain създаването на маркетингови текстове, техническа документация или отговори на запитвания за поддръжка, базирани на данните и контекста на вашата компания, отнема само няколко секунди. Вградените инструменти за граматика и тон гарантират, че вашето съдържание е не само бързо, но и безупречно.

А най-хубавото? Точно като Claude, можете да използвате Brain, за да ви помага при програмирането. Пишете код от нулата, отстранявайте грешки в съществуващ код и обмисляйте идеи за подобряване на качеството на кода.

Създавайте фрагменти от код за секунди с помощта на ClickUp Brain.

Един потребител на Reddit го обобщава добре:

Имате нужда да напишете блог? Започнете с Brain. Имате нужда да създадете матрица на уменията, за да подобрите знанията си? Започнете с Brain. Имате нужда да създадете шаблон за имейл, за да се свържете с клиенти? Започнете с Brain!

Имате нужда да напишете блог? Започнете с Brain. Имате нужда да създадете матрица на уменията, за да подобрите знанията си? Започнете с Brain. Имате нужда да създадете шаблон за имейл, за да достигнете до клиентите си? Започнете с Brain!

Освен това, за разлика от Claude, който е ограничен до един модел, Brain ви позволява да превключвате между водещи LLM като GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet, GPT-3. 5, Gemini Flash 2. 0 и други. Това означава, че не е нужно да избирате една интелигентна система за писане, кодиране или други задачи – можете да ги координирате всички от едно място.

Възползвайте се от множество LLM в един AI инструмент благодарение на ClickUp Brain.

ClickUp Brain действа и като ваш AI проектен мениджър, автоматизирайки актуализациите, проследявайки просрочените задачи и превръщайки бележките от срещите в изпълними подзадачи. Генерирайте автоматизирани, асинхронни отчети, обобщавайте низовете от задачи и публикувайте актуализации по проектите директно в съответните канали за чат на ClickUp.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте функциите за автоматично попълване на ClickUp AI, за да автоматизирате възлагането на задачи и приоритетите с помощта на предоставените от вас подсказки. Кажете на ClickUp AI кога да възлага задачи на конкретни хора Опитайте AI Assign, за да предложите оптимално разпределение на задачите въз основа на фактори като експертизата, наличността и текущата натовареност на членовете на екипа, докато AI Prioritize автоматично определя приоритетите на задачите, помагайки на екипите да се съсредоточат върху дейности с голямо въздействие!

Но това не е всичко. Повечето AI двигатели днес са пасивни. Те разчитат на това, че хората помнят къде се намира информацията, как е структурирана или кой я притежава – и не могат да изпълняват работни процеси автономно.

Autopilot™ Agents на ClickUp, задвижвани от AI, предлагат повече от генеративна AI. С тези агентни AI възможности можете да автоматизирате реални работни процеси, без да мръднете и пръст. Ето какво е възможно с Prebuilt Autopilot Agents в ClickUp:

Агент Какво прави Агент за седмични отчети Публикува седмична актуализация в определено време за избраните от вас пространства, папки и списъци. Агент за ежедневни отчети Публикува ежедневна актуализация на дейността в определено време за избраните от вас пространства, папки и списъци. Team StandUp Agent Обобщава дейността на екипа в определен час на всеки работен ден за избраните от вас пространства, папки и списъци. Агент за автоматични отговори Отговаряйте на въпроси относно вашия продукт, услуга или организация в избрани чат канали.

💡 Съвет от професионалист: Можете да определите кои източници на знания могат да използват всички предварително създадени агенти на Autopilot, за да отговорят. Освен това всички секции на предварително създадените агенти на Autopilot – тригери, условия, описания, източници – с изключение на автоматичните отговори, са напълно персонализируеми. Направете повече с AI Autopilot Agents на ClickUp

За по-специализирани нужди, персонализираните автопилотни агенти на ClickUp ви позволяват да адаптирате AI към вашите уникални знания и работни процеси. Можете да:

Задайте ясна цел за вашия агент (например „Помощ при назначаването на нови служители“ или „Отговори на често задавани въпроси за продуктите“).

Предоставете му конкретни източници на знания, като документи, задачи или папки.

Добавете указания, за да оформите начина, по който отговаря (тон, стил, контекст)

Тествайте и усъвършенствайте резултатите на агента, преди да го внедрите.

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от специалистите, работещи с информация, изпращат ежедневно съобщения на 1 до 3 души, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

ClickUp Brain MAX – AI с гласово управление за по-умни списъци със задачи

ClickUp Brain MAX надгражда автоматизацията на ClickUp Brain, като добавя AI помощник, който разбира контекста на вашето работно място. С Talk to Text можете да диктувате задачи, бележки или актуализации без да използвате ръцете си и веднага да ги видите превърнати в изпипани, структурирани елементи, готови за задаване, приоритизиране или добавяне към Docs.

Brain MAX може да свърже вашите устни инструкции с подходящите членове на екипа, проекти и срокове, да търси в ClickUp и свързаните инструменти за контекст и дори да извежда резултати на няколко езика. Това е лесен начин да превърнете идеите и инструкциите в действие, без да прекъсвате работния си процес.

Освен това, за разлика от Claude AI, който може да предлага общи решения, ClickUp Automations активно препраща докладите за грешки, разпределя разработчиците въз основа на натоварването или спешността и ви предупреждава за повтарящи се проблеми, като пренасочва фокуса на екипа ви от организиране към решаване на проблеми.

Автоматизирайте ежедневните си задачи, използвайки естествен език с ClickUp Automations.

И всичко това се случва с корпоративна сигурност. ClickUp Brain гарантира, че вашата информация остава поверителна, не обучава публични AI модели и ограничава достъпа до съдържанието само до лицата, които сте оторизирали. Това е огромна полза за организации, които управляват чувствителни клиентски данни или регулирани работни процеси.

Най-добрите функции на ClickUp

Подобрете планирането на проекти, автоматизирайте управлението на задачите и подобрете комуникацията с обобщения в реално време и AI-базирани прозрения.

Записвайте, транскрибирайте и обобщавайте срещи с ClickUp AI Notetaker , който автоматично записва задачите за изпълнение, за да направи всяка дискусия продуктивна.

Използвайте ClickUp Goals , за да зададете ясни производствени цели, да разделите големи проекти и да проследявате напредъка.

Скицирайте, рисувайте, обсъждайте идеи и използвайте AI за генериране на изображения, за да реализирате идеите си на споделен цифров платно с помощта на ClickUp Whiteboards.

Планирайте графика си с помощта на AI-подкрепени предложения за блокиране на време за концентрация и планиране на срещи с помощта на ClickUp Calendar.

Експериментирайте с усъвършенствана езикова обработка, AI изследвания и инструменти за автоматизация директно в съвместно работно пространство.

Намирайте задачи, документи, файлове, чат съобщения и други незабавно с помощта на Connected Search на ClickUp , който разбира естествения език и свързва данните в цялото ви работно пространство (и свързаните външни приложения).

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да изисква леко учене, докато потребителите откриват най-подходящите инструменти за своя работен процес.

Цени на ClickUp

Отзиви и оценки за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В едно ревю в G2 се казва:

ClickUp Brain наистина спестява време. Вграденият AI вече може да обобщава дълги низове, да изготвя чернови на документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти.

ClickUp Brain наистина спестява време. Вграденият AI вече може да обобщава дълги низове, да изготвя чернови на документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти.

👀 Знаете ли, че? Според прогнозите 75% от софтуерните инженери в предприятията ще използват асистенти за разговорна AI през следващите няколко години.

2. ChatGPT (Най-добрият универсален, мултимодален AI с информация в реално време)

чрез OpenAI

Ако сравните Claude и ChatGPT, разликата се състои в мощността, гъвкавостта и практическата приложимост. Усъвършенстваният модел GPT-4o на ChatGPT ви осигурява естествена езикова плавност и незабавни отговори чрез изчистен и лесен за използване интерфейс.

Мултимодалните му възможности позволяват на потребителите да взаимодействат чрез текст, изображения и дори глас, което го прави гъвкав инструмент за мозъчна атака, създаване на съдържание и решаване на проблеми в реално време.

Функцията Deep Research на ChatGPT ви позволява да задавате сложни въпроси и предлага персонализирани GPT, сърфиране в интернет в реално време, анализ на PDF и изображения, както и DALL-E за визуализации. Чрез GPT-4o и GPT-4o mini можете да правите проучвания, да извличате информация и да създавате пълни доклади за секунди.

Най-добрите функции на ChatGPT

Написвайте чернови на блогове, публикации в социални медии и маркетингови текстове, използвайки подсказки, задвижвани от AI.

Усъвършенствайте съдържанието, за да повишите яснотата, да увеличите ангажираността или да подобрите SEO класирането.

Създавайте или ползвайте персонализирани GPT, създадени за конкретни задачи като правни консултации, частни уроци или маркетинг на съдържание, които отразяват вашата индустрия, гласа на вашата марка или бизнес целите ви.

Насладете се на взаимодействия в реално време, както и на интеграции на плъгини за актуално сърфиране в интернет.

Ограничения на ChatGPT

Потребителите трябва да преминат към Plus или Pro, ако искат достъп до по-интелигентни отговори.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец на потребител

Pro : 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Отзиви и оценки за ChatGPT

G2 : 4,7/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

Един потребител на Capterra го намира за чудесен за генериране на идеи:

Намирам го за полезен за намиране на ъгли на изследване, които не бях открил. Определено има разлика в качеството между модела от по-високо ниво (който има ограничено приложение) и напълно безплатния модел.

Намирам го за полезен за намиране на ъгли на изследване, които не бях открил. Определено има разлика в качеството между модела от по-високо ниво (който има ограничено приложение) и напълно безплатния модел.

📮ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна AI като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може да са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Ако обаче потребителят трябва да превключва на друг раздел, за да зададе въпрос на AI, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно във вашето работно пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

3. Perplexity AI (Най-добър за извличане на информация и изследвания в реално време)

чрез Perplexity AI

Инструменти като Claude и ChatGPT се фокусират повече върху симулирането на естествени разговори. Perplexity AI е малко по-различен. Той е предназначен за потребители, които дават приоритет на информацията в реално време, проучванията и проверката на факти.

Perplexity не само търси в интернет, но и предоставя кратки отговори с надеждни източници. Така че, когато ви предоставя данни или статистики, той ще посочи точните източници, за разлика от повечето други AI асистенти, включително Claude.

Това го прави отличен избор за анализ на данни, проверка на съдържание и потребители, които се нуждаят от надеждна и актуална информация – нещо, което Claude AI не предлага по подразбиране.

Най-добрите функции на Perplexity AI

Проверете реалните цитати за всяко твърдение, статистика или информация директно в отговора.

Получавайте актуални факти, които отразяват това, което се случва в света в момента.

Задавайте последващи въпроси и получавайте отговори, съобразени с контекста, които поддържат последователност.

Превключвайте между водещите AI модели според вашите предпочитания за скорост, тон или точност.

Възползвайте се от бързи отговори, точност и по-малко халюцинации.

Ограничения на Perplexity AI

Необходимо е да направите ъпгрейд, за да имате по-голям обем на използване и достъп до разширени възможности за съдържание.

Цени на Perplexity AI

Безплатно : Ограничен брой ежедневни заявки

Pro : 20 $/месец

Екип и предприятие: Персонализирани цени

Отзиви и оценки за Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (Недостатъчно рецензии)

Какво казват реалните потребители за Perplexity AI?

Едно ревю в G2 казва:

Обичам скоростта и гъвкавостта, които предлага Perplexity Pro. Той работи чудесно, използвайки контекста, който му предоставям, и външни уеб търсения. Скоростта на иновациите им е зашеметяваща. Те са в състояние да включват най-новите модели, което прави Perplexity толкова издръжлив AI продукт и улеснява използването на най-добрите модели на пазара.

Обичам скоростта и гъвкавостта, които предлага Perplexity Pro. Той работи чудесно, използвайки контекста, който му предоставям, и външни уеб търсения. Скоростта на иновациите им е зашеметяваща. Те са в състояние да включват най-новите модели, което прави Perplexity толкова издръжлив AI продукт и улеснява използването на най-добрите модели на пазара.

4. Microsoft Copilot (най-доброто решение за производителност в предприятията и интеграция в екосистемата на Microsoft)

чрез Microsoft Copilot

Copilot е AI чатбот и инструмент за търсене в интернет, който се интегрира безпроблемно в пакета Microsoft. Независимо дали работите в Word, Excel, PowerPoint, Outlook или Teams, той е там, за да ви помогне да създавате имейли, обобщавате документи, автоматизирате задачи или обработвате данни, без да напускате работния си процес.

Платформата използва GPT-4 за поддръжка на тези задачи чрез разговорен интерфейс, който обработва вашите запитвания незабавно. Докато Claude AI се фокусира върху безопасна, етична разговорна AI, предимството на Copilot е неговата практична, ориентирана към работния процес автоматизация и директни подобрения на производителността – ако сте потребител на Microsoft.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot

Използвайте Copilot директно в Excel, Word, Outlook, PowerPoint и Teams, без да сменяте платформи.

Задействайте отговори по имейл, планиране на срещи и генериране на обобщения с прости команди.

Анализирайте електронни таблици или извличайте информация от сложни набори от данни, използвайки заявки на естествен език.

Извличайте актуална, проверена информация от интернет, за да подпомогнете работата си незабавно.

Ограничения на Microsoft Copilot

Потребителите могат да очакват по-малка гъвкавост, ако разчитат на инструменти извън платформата на Microsoft.

Цени на Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Безплатно

Microsoft Copilot Pro: 20 $/месец

Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/месец

Отзиви и оценки за Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (над 70 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Microsoft Copilot?

Акценти от рецензията на Capterra:

Харесва ми, че мога да изпращам доста големи файлове на Copilot, за да чуя мнението му за тях, харесва ми, че понякога Copilot показва контекст, който изглежда човешки.

Харесва ми, че мога да изпращам доста големи файлове на Copilot, за да чуя мнението му за тях, харесва ми, че понякога Copilot показва контекст, който изглежда човешки.

👀 Знаете ли, че... Почти 86% от маркетолозите твърдят, че AI им спестява поне един час дневно, като оптимизира творческите им задачи.

5. Google Gemini (най-добър за мултимодални възможности и интеграция в екосистемата на Google)

чрез Google Gemini

Преди известен като Google Bard, Gemini е усъвършенстван AI чатбот, който отговаря на вашите запитвания, използвайки текст, код, аудио, изображения и видео.

Gemini се представя добре при задачи, които изискват подробно разсъждение, особено при писане или кодиране. Въпреки че може да не се равнява на креативността на Claude в естествения език, благодарение на достъпа до интернет в реално време, Gemini обработва информацията по-бързо и дава по-точни резултати.

Ако използвате премиум план, получавате достъп и до Gemini в продуктите на Google Cloud. Можете да пишете по-умно в Google Docs или да правите изчисления в Sheets, без да сменяте инструментите. Claude не предлага такова ниво на интеграция. Освен това, комбинирайте Gemini с Google Search Console, за да извършвате проучвания, подкрепени с данни, или да го използвате като трик за продуктивност в работния си процес.

Най-добрите функции на Google Gemini

Задавайте въпроси или изпълнявайте команди в различни формати и получавайте бързи и точни отговори.

Използвайте основните функции на Gemini, без да се налага да плащате за абонамент или лиценз.

Комуникирайте на над 40 езика в над 195 държави

Получете вградена поддръжка за мултимедия и задачи с големи обеми данни.

Ограничения на Google Gemini

Gemini често дава отговори, които са неточни или нямат връзка с зададената задача.

Цени на Google Gemini

Gemini Free : Основни функции безплатно

Gemini Advanced : 19,99 $/месец (включено в Google One AI Premium)

Enterprise: Персонализирани цени

Отзиви и оценки за Google Gemini

G2 : 4,4/5 (над 160 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Google Gemini?

В едно ревю в G2 се казва:

Много е лесен за използване. Когато създавам имейл за клиентите си, той ми помага да поддържам професионализъм в съобщенията си. Като специалист по сигурност, когато имам съмнения относно откриването на уязвимости – независимо дали са преднамерени или не – Gemini ми помага да получа правилно обяснение дали това е проблем или не […] Понякога, когато търся информация, контекстът, който съм дал, е заблуждаващ и е трудно да се разбере дали решението е легитимно или не.

Много е лесен за използване. Когато създавам имейл за клиентите си, той ми помага да поддържам професионализъм в съобщенията си. Като специалист по сигурност, когато имам съмнения относно откриването на уязвимости – независимо дали са преднамерени или не – Gemini ми помага да получа правилно обяснение дали това е проблем или не […] Понякога, когато търся информация, контекстът, който съм дал, е заблуждаващ и е трудно да се разбере дали решението е легитимно или не.

👀 Знаете ли, че... Los Angeles Times стана първият вестник, който публикува статия за земетресение, написана от изкуствен интелект. Журналистът и програмистът Кен Швенке създаде алгоритъм, който незабавно генерира кратки статии при земетресения, което е смела стъпка в посока автоматизираната журналистика.

6. Jasper AI (най-подходящ за маркетингово съдържание, съобразено с бранда)

чрез Jasper AI

Jasper AI ви дава достъп до асистент за писане за създаване на дълги текстове или брандирани статии с подробна структура и подсказки. Той също така гарантира последователност на брандирането чрез използване на предварително зададена информация за компанията или запазени активи.

Получавате и Jasper Chat, който работи по-добре за съдържание с бърза обратна връзка, като реклами във Facebook, заглавия или слогани. Можете да използвате AI писателя, за да създадете подробни конспекти с вече дефиниран стил на писане, тон и дължина. Освен това, изберете от над 500 AI подсказки във вградената библиотека, за да ускорите генерирането на идеи.

Най-добрите функции на Jasper AI

Получете персонализирани инструменти за SEO, последователност на бранда и сътрудничество в екипа, които да ви помогнат с маркетинговите материали и създаването на съдържание.

Насладете се на многоезична поддръжка – пишете и превеждайте съдържание на над 25 езика.

Свържете се с инструменти като Grammarly и SurferSEO, за да подобрите процеса на писане.

Достъп до готови шаблони за различни маркетингови нужди и създаване на съдържание в голям мащаб.

Преминайте към Jasper Chat за по-бързи резултати, които все пак звучат изпипани и ясни.

Ограничения на Jasper AI

Липсва безплатен план

По-опростени резултати при писането в сравнение с чатботовете с отворен код като ChatGPT.

Цени на Jasper AI

Създател: 49 $/месец на потребител

Pro: 69 $/месец на потребител

Бизнес: Индивидуални цени

Отзиви и оценки за Jasper AI

G2 : 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1840 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jasper AI?

В едно ревю в G2 се казва:

JasperChat създава добро съдържание, когато му се дадат конкретни инструкции. Невронният му двигател е бърз и решителен.

JasperChat създава добро съдържание, когато му се дадат конкретни инструкции. Невронният му двигател е бърз и решителен.

📮ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват AI за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате AI-базирана помощ при писане в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др., като същевременно запазвате контекста от цялото си работно пространство.

7. Copy. ai (Най-доброто за AI копирайтинг)

Copy. ai е добре известна платформа за AI копирайтинг, която помага на маркетинговите екипи да създават дълги блог публикации, целеви страници, имейли и съдържание за лидерство в мисленето, използвайки AI подсказки.

Като алтернатива на Jasper AI, Copy. ai е подходящ за компании, които се нуждаят от голям обем съдържание, благодарение на модела си на неограничено ценообразуване на базата на брой думи. Можете да изпратите кратко описание и да получите блог публикация в рамките на секунди, използвайки вградените работни процеси. Можете също да пишете реклами за маркетинг в социалните медии, включително Facebook кампании, въз основа на запазени данни за профила на клиента.

Copy. ai най-добри функции

Изберете от над 200 работни процеса, за да създавате имейли, реклами, блог публикации или целеви страници с по-малко стъпки.

Приложете стила и езика, специфични за вашата компания, за да звучи цялото ви съдържание в духа на бранда.

Канете колеги, разпределяйте роли и редактирайте съвместно съдържание в споделени проекти и папки с кампании.

Насладете се на по-специализирано преживяване с акцент върху автоматизацията на работния процес и последователността на марката.

Ограничения на Copy.ai

Някои потребители казват, че резултатът изглежда роботизиран и по-малко естествен от човешкото писане.

Организирането на проекти става трудно без подпапки, за разлика от някои други алтернативи на Claude AI.

Цени на Copy.ai

Безплатно

Стартово ниво: 49 $/месец

Разширено : 249 $/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Copy. ai ревюта и оценки

G2 : 4,7/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (60+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Copy. ai?

Един потребител на G2 споделя:

Обичам copy.ai, защото е толкова лесен за използване. Мога да избирам тон, а форматът е много удобен за потребителя. Има много шаблони, от които да избирам, и съдържанието винаги е страхотно.

Обичам copy.ai, защото е толкова лесен за използване. Мога да избирам тон, а форматът е много удобен за потребителя. Има много шаблони, от които да избирам, и съдържанието винаги е страхотно.

8. HuggingChat (Най-доброто за проекти с отворен код за изкуствен интелект)

чрез Hugging Face

HuggingChat, създаден от Hugging Face, ви предоставя всичко необходимо, за да работите по отворени AI проекти без ограничения на платформата.

Първоначално създаден за разработчици, сега всеки може да използва HuggingChat за превод, генериране на текст или други задачи без да е обвързан с конкретен доставчик. Получавате също така достъп до огромна колекция от предварително обучени модели, което ви помага да работите по-бързо и да тествате повече идеи.

Гъвкавостта на този AI чатбот го прави идеален за разработчици и технологични ентусиасти, които се нуждаят от пълна персонализация и независима от платформата поддръжка в AI работните процеси.

Най-добрите функции на HuggingChat

Изберете от хиляди модели за превод, чат, обобщаване или други персонализирани задачи.

Модифицирайте данните за обучение, параметрите или архитектурата, за да създадете нещо, съобразено с вашите конкретни цели.

Присъединете се към дискусии, споделяйте обратна връзка и получавайте помощ от сътрудници, които работят по подобни предизвикателства с отворен код.

Постигнете прозрачност и контрол благодарение на отворения код и интеграцията с други инструменти с отворен код.

Ограничения на HuggingChat

Необходими са технически познания, за да се отключи пълният набор от възможности.

Работи най-добре за разработчици с опит в отворени софтуерни рамки.

Цени на HuggingChat

Безплатно

Отзиви и оценки за HuggingChat

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за HuggingChat?

Един потребител на Reddit беше наистина впечатлен от качеството на отговорите:

Днес изпробвах HuggingChat и бях абсолютно впечатлен от отговора, който даде на един общ въпрос, който използвам за тестване на модели. Веднага изтеглих този модел и се опитах да изтръгна същия отговор от него... но без резултат. И двата модела Llama2 70b и CodeLlama-34b изглеждат 10 пъти по-умни за HuggingChat, отколкото за мен.

Днес изпробвах HuggingChat и бях абсолютно впечатлен от отговора, който даде на един общ въпрос, който използвам за тестване на модели. Веднага изтеглих този модел и се опитах да изтръгна същия отговор от него... но без резултат. И двата модела Llama2 70b и CodeLlama-34b изглеждат 10 пъти по-умни за HuggingChat, отколкото за мен.

9. Poe (Най-добър за едновременен достъп до няколко AI модели)

чрез Poe

Poe by Quora предоставя унифициран интерфейс за взаимодействие с множество водещи AI модели, включително Claude, GPT-4, DeepSeek, Gemini и други. Можете да чатите с различни ботове, да разгледате отговорите на моделите или да създадете свой собствен AI чатбот за частно или публично ползване.

В сравнение с подхода на Claude AI, който използва един модел, Poe обединява всичко в един табло за гъвкаво мултимоделно преживяване. Можете да задавате въпроси, да провеждате дълги дискусии или да генерирате незабавни отговори с всеки поддържан модел в Poe.

Можете дори да използвате Claude на Poe, но ще получите по-малък контекстен прозорец, например 200 000 токена за Claude или 128 000 за GPT-4o.

Най-добрите функции на Poe

Сравнете отговорите от различни AI двигатели на едно място.

Създавайте лесно изображения, видеоклипове и аудио с подходящия модел.

Достъп до инструмента през уеб, iOS, Android и други платформи

Ограничения на Poe

Възможно е да забележите неравномерна производителност в зависимост от AI модела, който използвате.

Някои хора съобщават за спорадични бъгове, тъй като платформата все още е в бета версия.

Цени на Poe

Абонамент: Започва от 4,99 $/месец

Отзиви и оценки за Poe

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Poe?

В рецензия в Reddit инструментът е оценен високо:

Много харесвам Poe. Получавам по-добър достъп до Opus. И мога много лесно да накарам моделите да си сътрудничат. Например GPT4o е много по-добър в писането на код за диаграми на потока. Това ми спести много време. След това мога да @Claude_opus и да го накарам да прегледа резултатите от GPT4o и да даде препоръки. След това да го върна обратно в GPT и да го прегледам отново. Освен това те добавяват нови модели бързо.

Много харесвам Poe. Получавам по-добър достъп до Opus. И мога много лесно да накарам моделите да си сътрудничат. Например GPT4o е много по-добър в писането на код за диаграми на потока. Това ми спести много време. След това мога да @Claude_opus и да го накарам да прегледа резултатите от GPT4o и да даде препоръки. След това да го върна обратно в GPT и да го прегледам отново. Освен това те добавяват нови модели бързо.

🧠 Интересен факт: В гръцката митология Хефест, богът на огъня и металообработката, е бил един от първите визионери в областта на AI. Той е създал механични слуги като бронзовия гигант Талос, който е защитавал Крит, и златните девици, които са му помагали в работилницата.

10. Character. ai (Най-доброто за ролеви игри и интерактивни разговори)

Character. ai предлага на потребителите забавен начин да взаимодействат с персонализирани герои, създадени за разказване на истории, ролеви игри, творческо мислене или дори неангажиращи разговори с персонажи, генерирани от AI.

Платформата ви позволява да създавате уникални персонажи и да се ангажирате с всичко – от леки шеги до дълбоки, задълбочени разговори. Чрез измислени разговори и сценарии можете лесно да изследвате различни характери или да създавате диалози.

Писатели, геймъри или всеки, който се интересува от творчески подсказки, може да използва Character.ai за генериране на нови идеи. Той работи добре за потребители, които искат взаимодействие, базирано на история, без да са обвързани с традиционния чатбот опит.

Най-добрите функции на Character.ai

Получете достъп до над 10 милиона символа с уникални функции и създавайте сложни сюжетни линии, разработвайте диалози или симулирайте измислени светове.

Получавайте по-добри отговори с течение на времето, тъй като AI се адаптира към вашия уникален стил на въвеждане и предпочитания.

Получете по-персонализирани и забавни AI взаимодействия, отколкото по-утилитарните Claude AI.

Ограничения на Character.ai

Не всеки отговор изглежда дълбок или емоционално сложен.

Може да изисква по-голяма креативност от страна на потребителите, за да се инициират по-сложни диалози.

Цени на Character.ai

Безплатно

Character. AI+: 9,99 $ на месец на потребител

Character. ai ревюта и оценки

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Character.ai?

Един потребител на Reddit нарича приложението пристрастяващо, като казва:

На мен ми се стори подобно на игра, като текстови куестове, само че по-готино, защото можеш да повлияеш на сюжета. Основният проблем е, че паметта ми е слаба и забравям основните моменти.

На мен ми се стори подобно на игра, като текстови куестове, само че по-готино, защото можеш да повлияеш на сюжета. Основният проблем е, че паметта ми е слаба и забравям основните моменти.

11. YouChat (Най-добър за лична помощ и сърфиране в интернет)

чрез YouChat

YouChat комбинира разговорна AI с уеб търсене в реално време, предоставяйки актуални отговори и поддържайки мултимодални заявки (текст, изображения, код). Инструментът работи най-добре, когато искате бързи актуализации или се нуждаете от помощ, за да сте информирани за актуални или чувствителни към времето теми.

За разлика от Claude AI, този AI чатбот се фокусира върху директни отговори с подходящи и надеждни цитати и може да генерира текст, подобен на човешкия. Можете да го помолите да извлече актуална информация, да генерира опростени резултати или да ви помогне да ускорите основните проучвания.

Най-добрите функции на YouChat

Изтеглете най-новите статии, резюмета и факти директно от интернет за секунди.

Използвайте вградените цитати, за да проверите фактите или да се задълбочите в конкретни части от отговора.

Обработвайте лесно сложни заявки, от отговаряне на въпроси до създаване на съдържание, заявки за резюмета на книги и предоставяне на точни източници.

Създавайте добре проучено съдържание чрез достъп до данни в реално време от интернет.

Ограничения на YouChat

Очаквайте основни резултати при работа с теми, които изискват абстрактно мислене или разказване на истории.

Цени на YouChat

Безплатно

Pro : 20 $/месец на потребител

Екип : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Отзиви и оценки за YouChat

G2 : 4,7/5 (над 10 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за YouChat?

Едно ревю в G2 казва:

Безплатен е и сървърът почти никога не се претоварва. Сравнително по-лесен за използване. [Но] не е толкова добър, колкото ChatGpt. Не винаги успява да даде правилни отговори. Няма толкова много функции.

Безплатен е и сървърът почти никога не се претоварва. Сравнително по-лесен за използване. [Но] не е толкова добър, колкото ChatGpt. Не винаги успява да даде правилни отговори. Няма толкова много функции.

Ускорете работата си с контекстно-ориентиран, мулти-LLM ClickUp Brain

Claude AI и неговите алтернативи предлагат различно качество на отговорите, опции за персонализиране и цени. Повечето от тях обаче изискват да промените работния си процес или да излезете от инструментите си за управление на работата, за да включите AI възможностите в проектите си.

Ето защо ClickUp се откроява сред тези AI модели и инструменти. Той не нарушава съществуващия начин на работа, а добавя стойност с ClickUp Brain, вграден в пространството, където вече се намират вашите задачи, документи и екип. С всеки въпрос, който задавате, файл, който търсите, и работния процес, който автоматизирате с AI в ClickUp, той научава вашите предпочитания и се адаптира към вашия начин на работа, като става по-мощен и контекстуален.

А най-хубавото? Регистрирайки се в ClickUp, получавате достъп не само до Brain, но и до най-новите модели GPT, Claude и Gemini, което прави преминаването от Claude по-лесно... а всъщност, не е чак толкова трудно! 🦄✨

Искате да подобрите работното си пространство и да използвате AI по най-добрия начин, без да губите предимствата, които Claude предлага? Опитайте ClickUp безплатно още днес!