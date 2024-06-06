10-те най-добри големи езикови модели (LLM) през 2025 г.

Езиковите модели (LLM) разпознават текстови модели, подобни на човешките, превеждат езици, предсказват текстови резултати и самостоятелно генерират съгласувано и контекстуално релевантно съдържание.

Независимо дали искате да подобрите комуникацията, да автоматизирате създаването на съдържание или да извлечете информация от огромни текстови данни, LLM автоматизират повтарящите се задачи.

На пазара обаче има много LLM от OpenAI, Meta, Microsoft, Google и други компании. Всеки LLM има различни функционалности и множество приложения, което затруднява избора на подходящия модел.

Съставихме списък с 10 големи езикови модели, за да ви помогнем да изберете най-подходящата за нуждите на вашия бизнес. Нека разгледаме техните характеристики, предимства и ограничения.

Какво трябва да търсите в големите езикови модели?

Когато избирате голям езиков модел за задачи по обработка на естествен език, изберете такъв, който съответства на вашия обхват и стратегически цели. Ето основните възможности, които да ви помогнат при избора:

Съвместимост на интеграцията: Основните модели трябва да са съвместими с вашия съществуващ технологичен стек, като CRM, ERP или персонализирани приложения. Безпроблемната съвместимост гарантира оптимизирани процеси и поток от данни без драстични промени.

Леснота на използване: LLM трябва да е лесен за използване от различни членове на екипа с различна техническа експертиза. Трябва да има интуитивен интерфейс с ресурси, които могат да намалят кривата на обучение.

Мащабируемост: Моделът трябва да може да обработва огромни обеми от данни за обучение, без да се наблюдава спад в производителността.

Езикова поддръжка: LLM трябва да има многоезични и мултидиалектни възможности, за да може да мащабира бизнес операциите в различни географски локации.

Икономическа ефективност: Общите разходи за притежание, включително първоначалните разходи, поддръжката и ъпгрейдите, трябва да съответстват на вашия бюджет.

Персонализиране: Трябва да можете да адаптирате моделите според нуждите на вашия бизнес.

Поверителност на данните: Моделът трябва да разполага с усъвършенствани функции за сигурност и поверителност на данните, за да защити вашата лична и поверителна бизнес информация.

10-те най-добри големи езикови модели, които да използвате

1. GPT-4

чрез C hatGPT

GPT-4 е най-новата версия от серията генеративни, предварително обучени, базирани на трансформатори езикови модели на OpenAI. Тя генерира човекоподобни отговори въз основа на прости текстови подсказки и обработка на естествен език.

GPT-4 е многофункционален AI инструмент, който може да изпълнява технически и творчески задачи, като композиране на песни, генериране на резюмета и изготвяне на бизнес доклади. Потребителите могат също да добавят изображения за класифициране и да генерират надписи.

Той може да генерира до 25 000 думи, което го прави подходящ за създаване на дълги текстове.

Най-добрите функции на GPT-4

Автоматизирайте създаването на съдържание, обобщаването, превода, генерирането на идеи, кодирането, обслужването на клиенти и други задачи.

Обработвайте едновременно текстови и изобразителни входни данни

Създайте рамки за други приложения или чатботове с междуплатформена съвместимост и API интеграция.

Генерирайте съдържание без вредни предубеждения с помощта на подобрените методики за обучение.

Ограничения на GPT-4

Понякога може да дава пристрастни отговори.

GPT-4 понякога предоставя неточни данни, особено свързани с най-новите тенденции и събития.

Интегрирането им може да бъде сложно, тъй като изисква значителна ИТ инфраструктура и експертиза.

Цени на GPT-4

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за GPT-4

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (15+ рецензии)

2. PaLM

Чрез Google Research

PaLM (Pathways Language Model), разработен от Google, е значителна крачка напред в технологиите за изкуствен интелект и обработка на естествен език. Той е обучен на разнообразни набори от данни и може лесно да се справя със сложни задачи за разсъждение, като кодиране, класифициране и превод.

PaLM 2, подобрената версия на PaLM, може да се използва за научни изследвания и да се интегрира с продуктови приложения.

Най-добрите характеристики на PaLM

Извършвайте по-прецизно сложни задачи с изключителните възможности за езиково разбиране на PaLM.

Мащабирайте по-гъвкаво и ефективно с PaLM (базиран на системата Pathways на Google), без да се налага да използвате модели, специфични за дадена задача.

Намалете оперативната сложност и изпълнявайте едновременно множество задачи с единствения модел на PaLM.

Използвайте неговите превъзходни способности за разсъждение в сценарии, изискващи логическо дедуциране, решаване на проблеми и вземане на решения.

Ограничения на PaLM

Подобно на други големи модели, PaLM изисква значителни изчислителни ресурси за обучение и извличане на заключения, което създава пречка за по-малките организации или индивидуалните разработчици.

Интегрирането на PaLM с по-стари технологии може да бъде предизвикателство и изисква значителни усилия за разработка.

Като по-нов и високоразвит модел, достъпността на PaLM е ограничена до организации, които разполагат с инфраструктурата и бюджета за подкрепа на неговото внедряване.

Цени на PaLM

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PaLM

G2: Не е налично

Capterra: Не е налично

3. BERT

чрез Google Research

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) е модел за машинно обучение (ML) за обработка на естествен език (NLP), разработен от Google.

Това е двупосочен (може да анализира текст както отляво, така и отдясно) и неконтролиран алгоритъм за езиково представяне, който може лесно да анализира големи обеми от данни и да обучава модели за машинно обучение.

Можете да използвате BERT за задачи, свързани с обработка на естествен език (NLP), като превод, класифициране на изречения и анализ на настроения.

Най-добрите характеристики на BERT

Обучете модела за машинно обучение на вашите текстови данни

Получавайте по-добри контекстуални резултати с BERT, тъй като той използва двупосочно представяне на контекста. Той обработва текста отдясно наляво и отляво надясно, като го интерпретира въз основа на всички околни думи.

Извършвайте разнообразни задачи с BERT, включително анализ на настроения, разпознаване на имена на обекти и отговори на въпроси.

Настройте го с само един допълнителен изходен слой, за да създадете най-модерни модели за различни задачи. Това значително намалява времето и ресурсите, необходими за обучението на моделите.

Използвайте мултиезичната версия, която поддържа 104 езика, което го прави приложим в глобални приложения, където се изисква обработка на няколко езика.

Ограничения на BERT

BERT е скъп от гледна точка на изчислителната мощност поради своя размер и сложност. Той изисква GPU ресурси за обучение и извличане на заключения, което създава предизвикателства за интеграция за организации с ограничена техническа инфраструктура.

Въпреки че е двупосочен, BERT разбира само 512 токена в контекстуален прозорец.

Старата версия ще бъде преустановена след 31 януари 2025 г.

Цени на BERT

BERT е с отворен код и е свободно достъпен под лиценза Apache 2. 0.

Оценки и рецензии за BERT

G2: Не е налично

Capterra: Не е налично

4. Claude

Claude е иновативен голям езиков модел, разработен и обучен от Anthropic с помощта на Constitutional AI. Той е известен с етичния си фокус върху безопасността, точността и сигурността при генерирането на човешки език.

Способността му да предоставя контекстуално подходящи отговори прави Claude подходящ за обучение на приложения за разговорна изкуствена интелигентност.

Claude може да изпълнява сложни задачи за разсъждение, които надхвърлят разпознаването на модели или генерирането на текст. Той може също да транскрибира и анализира ръчно написани бележки, снимки и статични изображения. Другите му възможности включват генериране на код и многоезична обработка.

Най-добрите характеристики на Claude

Използвайте Claude 3, за да обработвате около 30 страници текст в секунда. Той може да чете сложни научни статии или големи договори по-бързо от конкурентите си.

Лесно интегрирайте Claude във вашия съществуващ технически стак без да се нуждаете от дълбоки технически познания.

Осигурете последователен тон и стил в общуването с клиентите чрез разговорна AI с Claude.

Използвайте Claude, за да извличате информация от бизнес имейли или да обобщавате отговорите от анкети.

Ограничения на Claude

Claude's използва само английски език, което ограничава приложимостта му на глобалните пазари.

Не можете да създавате текст и изображения в Claude.

Въпреки че Claude е обучен на базата на огромни масиви от данни, понякога той генерира неточни отговори.

Цени на Claude

Бизнес и мащаб: Персонализирани цени

Безплатни : 0

Предимство: 20 долара на човек на месец

Екип: 30 долара на човек на месец (минимум 5 души)

Оценки и рецензии на Claude

G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (4 рецензии)

5. Falcon

чрез Falcon

Falcon е езиков модел, създаден от Technology Innovation Institute. Той е разработен за различни сложни задачи по обработка на естествен език и е обучен с помощта на 40 милиарда параметри и един трилион токена.

Falcon интегрира най-новите постижения в областта на изкуствения интелект, за да подобри разбирането и генерирането на език.

Най-добрите характеристики на Falcon

Генерирайте кохерентен, съобразен с контекста текст, който точно имитира човешкия стил на писане с Falcon.

Декодирайте по-бързо с минимално влошаване на качеството благодарение на способността на Falcon да намалява честотната лента на паметта.

Внедрете NLP решения на глобалните пазари с възможността на Falcon да поддържа множество езици.

Ограничения на Falcon

За оптимална работа са необходими значителни изчислителни ресурси, което намалява достъпността му за по-малки организации с ограничена ИТ инфраструктура.

Интегрирането на Falcon в съществуващите системи може да бъде технически сложно.

Цени на Falcon

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Falcon

G2: Не е налично

Capterra: Не е налично

6. ERNIE

чрез ERNIE

ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration), разработен от Baidu, интегрира структурирани графики на знания в обучението на езикови модели, подобрявайки разбирането им за сложни контексти.

ERNIE може да обработва и разбира езика чрез непосредствен контекст и интегриране на външни структури на знания. Той може да продължава да се учи и адаптира след първоначалното си обучение, което позволява подобрения с течение на времето, тъй като е изложен на нови данни.

Най-добрите функции на Ernie

Използвайте го за приложения, изискващи междуезиково разбиране, защото Ernie поддържа множество езици.

Извършвайте широк спектър от NLP задачи, включително анализ на настроения, класификация на текстове и други, с обогатеното обучение на ERNIE с графики на знания.

Ограничения на Ernie

Интегрирането на ERNIE в съществуващите системи, особено в тези, които все още не са готови за изкуствен интелект, е предизвикателство.

Предварителното обучение на конкретни графики на знания може да ограничи ефективността или приложимостта му в нишови индустрии.

Цени на Ernie

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Ernie

G2: Не е налично

Capterra: Не е налично

7. Cohere

чрез Cohere

Cohere е корпоративна AI платформа, която помага на бизнеса да интегрира GenerativeAI в ежедневните си процеси, като търсене, откриване и извличане на документи на над 100 езика.

Това позволява на организациите да развият своя GenerativeAI модел от доказателство на концепцията до етап на производство, като им помага да създадат мащабируеми и ефективни AI приложения.

Най-добрите функции на Cohere

Cohere се отличава с лесния за използване API, който го прави достъпен дори за хора с ограничени технически познания.

Cohere предлага отлична мащабируемост, подходяща за бизнеса от всякакъв мащаб, от стартиращи компании до големи предприятия.

Cohere позволява на потребителите да настройват моделите според собствените си данни, което дава възможност за по-персонализирани и точни отговори, съобразени с конкретните бизнес нужди и контекст.

Компанията набляга на етичното развитие на изкуствения интелект, като осигурява прозрачност в начина, по който се обучават моделите й.

Ограничения на Cohere

Подобно на много модели за изкуствен интелект, ефективността на Cohere зависи в голяма степен от качеството на данните за обучение.

Макар Cohere да е достъпен, цената му може бързо да се повиши за потребители с голям обем.

Въпреки че се подобрява, поддръжката на Cohere за езици, различни от английски, не е толкова обширна, колкото при някои други модели.

Цени на Cohere

Безплатно

Модел по подразбиране Команда R+: Вход: 3 $/1 млн. токена; Изход: 15 $/1 млн. токена Команда R: Вход: 0,5 $/1 млн. токена; Изход: 1,5 $/1 млн. токена

Command R+: Вход: 3 $/1 млн. токена; Изход: 15 $/1 млн. токена

Command R: Вход: $0,5/1 млн. токена; Изход: $1,5/1 млн. токена

Прецизно настроен модел Command R: Вход: 2 $/1 млн. токена; Изход: 4 $/1 млн. токена; Обучение: 8 $/1 млн. токена

Command R: Вход: 2 $/1 млн. токена; Изход: 4 $/1 млн. токена; Обучение: 8 $/1 млн. токена

Command R+: Вход: 3 $/1 млн. токена; Изход: 15 $/1 млн. токена

Command R: Вход: $0,5/1 млн. токена; Изход: $1,5/1 млн. токена

Command R: Вход: 2 $/1 млн. токена; Изход: 4 $/1 млн. токена; Обучение: 8 $/1 млн. токена

Оценки и рецензии на Cohere

G2: Не е налично

Capterra: Не е налично

8. Gemini

чрез Gemini AI

Gemini (по-рано Bard) от Google е голям езиков модел, който се справя с различни сложни задачи по обработка на естествен език. Той е известен с многофункционалността и високата си производителност, тъй като има за цел да предостави усъвършенствани AI възможности в множество области.

Моделът е обучен на базата на обширен набор от данни, което му позволява да разбира и генерира текст с висока точност и чувствителност към контекста. Gemini е оптимизиран за приложения в реално време, като осигурява бързи отговори, необходими за ботове за обслужване на клиенти, преводи в реално време и други интерактивни приложения.

Най-добрите функции на Gemini

Извършвайте задачи по NLP, включително генериране на текст, анализ на настроения, обобщаване и езиков превод.

Настройте Gemini за конкретни набори от данни, което позволява по-голяма персонализация, за да отговорите на нишови изисквания или конкретни бизнес нужди.

Ограничения на Gemini

Интегрирането на Gemini във вашите съществуващи софтуерни системи може да бъде сложно и да изисква технически познания.

Макар Gemini да поддържа множество езици, неговата производителност може да варира значително между езиците.

Не може да генерира изображения.

Цени на Gemini

Безплатно

Плащане по изразходване: Вход: 7 $/1 млн. токена; Изход: 21 $/1 млн. токена

Рейтинги и рецензии на Gemini

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Не е налично

9. LlaMA

чрез LlaMA

LlaMA (Large Language Model Meta AI) на Meta е създаден предимно за разработчици и изследователи, за да улесни иновациите. Той обаче може да изпълнява и други сложни задачи, като превод и генериране на диалог.

Той също така създава кодове и естествен език за кода от подсказки.

Най-добрите функции на LlaMA

Извършвайте задачи по NLP, като генериране на текст, разбиране, обобщаване и превод.

Създаден като отворен код голям езиков модел (LLM), предназначен за разработчици, изследователи и предприятия, за да създават, експериментират и отговорно мащабират своите идеи за генеративна изкуствена интелигентност.

Генерирайте код и подсказки на естествен език с Llama

Ограничения на LLaMA

Генерирането на отговор отнема 30-120 секунди, което е забавяне в сравнение с други инструменти.

Настройката и персонализирането на LLaMA, особено за специфични или напреднали приложения, може да изисква значителни технически познания в областта на машинно обучение и NLP.

Наличността на готови за употреба, предварително обучени модели може да бъде ограничена, което увеличава усилията, необходими за започване на работа.

Цени на LLaMA

Безплатен или отворен достъп за изследователи

Оценки и рецензии за LLaMA

G2: Не е налично

Capterra: 4. 0/5 (1 рецензия)

10. Orca

via Orca

Microsoft разработи Orca за малки езикови модели (~10B параметри или по-малко). Тя се базира на самоусъвършенстване и методология, основана на обратна връзка.

Orca създава синтетични данни за обучение на малки модели, като им осигурява по-добри способности за разсъждение и персонализирани поведения.

Най-добрите характеристики на Orca

Използвайте Orca за обобщаване на текст и сложни задачи за отговаряне на въпроси.

Предоставете на по-малките езикови модели подобрено разсъждение, тъй като Orca имитира процесите на разсъждение на по-големите модели с настройка на обясненията.

Използвайте предварително обучени модели на различни източници на данни в различни области, от правни и медицински до развлекателни и финансови.

Настройте Orca за конкретни набори от данни, което позволява на модела да се адаптира към уникалните нужди на индустрията или специализирани приложения.

Използвайте по-нови алгоритми, които оптимизират процесорната мощност, намаляват енергопотреблението, което обикновено е свързано с работата на големи езикови модели, и ги правят по-устойчиви и рентабилни.

Ограничения на Orca

Orca изисква значителни изчислителни ресурси за оптимална производителност, особено в среди с голям обем данни.

Интегрирането на Orca в съществуващите системи може да бъде сложен процес, изискващ техническа експертиза, особено в системи, които все още не са съвместими с изкуствен интелект.

Възможностите на Orca в по-рядко използваните езици са ограничени.

Цени на Orca

Консултантски услуги: 1325 долара на месец (3-месечен договор)

Абонамент за LLM: 2200+ долара на месец (12-месечен договор)

Предприятие: 27 500+ долара на месец (с гъвкава комбинация от услуги)

Оценки и рецензии на Orca

G2: Не е налично

Capterra: Не е налично

Макар че тези големи езикови модели могат да автоматизират сложни задачи, много от тях имат високи разходи за интеграция и сложен интерфейс, което затруднява ефективното използване на инструментите.

Можете да опитате други прости и интуитивни AI инструменти като ClickUp, за да автоматизирате анализа на данни, генерирането на съдържание и други бизнес задачи без никакви проблеми.

Не сме включили ClickUp в горния списък, защото той не може да изпълнява сложни задачи за обработка на естествен език. Въпреки това, неговият набор от инструменти, задвижван от изкуствен интелект, автоматизира повтарящи се бизнес задачи, като генериране на съдържание или отчети с помощта на подсказки, генерирани от изкуствен интелект. Използвайте ClickUp Brain, интеграцията с изкуствен интелект, за да отговаряте незабавно на всички работни запитвания. Той автоматизира повтарящи се задачи, автоматично попълване на данни, управление на задачи и възлагане на подзадачи. Можете също да го използвате като AI асистент за генериране на съдържание или изготвяне на бързи отговори, проверка на правописа и създаване на транскрипти.

Автоматизирайте и оптимизирайте управлението на задачите, планирането на проекти и цялостния работен процес с ClickUp Brain

Най-добрите функции на ClickUp Brain

Намалете ръчната работа с ClickUp AI, тъй като той автоматизира повтарящи се задачи като планиране, настройка на напомняния и актуализиране на статуса на задачите.

Получавайте бързи и точни отговори от задачи, документи и свързани работни пространства с ClickUp Brain.

Идентифицирайте тенденции, прогнозирайте резултати и оптимизирайте ресурсите с помощта на усъвършенствания анализ на данни.

Интегрирайте ClickUp Brain със съществуващите ClickUp Tasks ClickUp Docs за безпроблемно управление на проекти.

Ограничения на ClickUp AI

Настройването и максималното използване на възможностите му може да изисква период на обучение.

Ограничено до данните и задачите, управлявани в платформата ClickUp.

Цени на ClickUp AI

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUpAI: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец на член

Рейтинги и рецензии на ClickUp AI

G2: 4. 7/5 (над 9400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Автоматизирайте задачите с ClickUp

Моделите за изучаване на езици улесняват създаването на съдържание, комуникацията и превода, но изискват висока изчислителна мощност и големи инвестиции, особено за задачи на корпоративно ниво.

ClickUp предлага лесни за употреба инструменти за автоматизиране на бизнес задачи и оптимизиране на работните процеси. Неговата AI интеграция, ClickUp Brain, генерира съдържание, обобщава доклади и автоматизира управлението на задачите, за да подобри организационната ефективност.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да подобрите производителността и мащабируемостта!