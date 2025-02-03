50-те най-добри AI приложения за оптимизиране на работните процеси за 2025 г.

През последните една-две години повечето от нас преминаха от удивление от възможностите на GPT-3 и притеснение за това какво означава това за кариерата ни към използване на приложения с изкуствен интелект (AI), за да улеснят живота ни. Вероятно сте пробвали някои от най-популярните AI приложения, но се появяват толкова много нови, че е трудно да се следи всичко.

Едно обаче е ясно – изкуственият интелект може да революционизира начина, по който работим. От виртуални асистенти и чатботове до решения за управление на задачи и създаване на съдържание, приложенията с изкуствен интелект стават все по-добри с всеки изминал ден и са тук, за да останат.

Пропускате нещо, ако не използвате AI приложения, за да бъдете по-продуктивни през 2024 г. Затова освежете знанията си за AI инструментите с нашия списък от 50 невероятни AI приложения, които могат да помогнат на вас и вашите екипи да се справите с всички задачи на работното място.

Основните видове AI приложения, популярни днес

AI вече може да прави неща, които надхвърлят всичко, което някога сме си представяли. Тя вече не е просто инструмент за решаване на сложни математически проблеми или редактиране на съдържание. AI приложенията са многобройни и разнообразни и постоянно се разширяват в нови области. Някои от популярните AI категории включват:

Генеративна изкуствена интелигентност

Генеративната изкуствена интелигентност е вид технология за изкуствен интелект, която може да ви помогне да генерирате ново съдържание, като текст, изображения, музика, аудио, видео и дори аватари с изкуствен интелект. Тези генеративни модели могат да предоставят изключително полезни и точни резултати чрез прости текстови команди. Генеративните инструменти с изкуствен интелект за маркетинг специалисти и създатели на съдържание могат значително да намалят времето и усилията, необходими за създаването на ново съдържание.

Някои популярни приложения на генеративната изкуствена интелигенция могат да бъдат видяни в:

Създаване на изображения : Създавайте уникални изображения и графики, използвайки текстови команди. Примери за това : Създавайте уникални изображения и графики, използвайки текстови команди. Примери за това са DALL-E , Midjourney и др.

Асистенти за съдържание или писане : Създавайте убедителни текстове за имейли, публикации в социални медии и скриптове. Примери за такива приложения са : Създавайте убедителни текстове за имейли, публикации в социални медии и скриптове. Примери за такива приложения са ClickUp Brain , Jasper, Rytr , Copy. ai, Writesonic , Chatsonic и др.

Асистенти за дизайн и изображения: Създавайте дизайнерски елементи като лога, макети, макети и редактирайте изображения. Някои от популярните инструменти в тази категория включват Descript, Facetune, Kraftful и други.

Производителност и работни процеси

Приложението за изкуствен интелект може да ви помогне и при планирането на проекти, управлението на задачи и автоматизирането на работните процеси, така че фирмите да могат да оптимизират ежедневните си задачи. Популярни инструменти и виртуални асистенти в тази категория са:

Инструменти за управление на проекти : ClickUp Brain, Asana, Notion AI и др.

Лични асистенти : Siri, Google Gemini, Alexa и др.

Приложения за водене на бележки: Fireflies, Supernormal, Botsonic и други

Лични чатботове

С нарастващата популярност на инструментите за генериране на изкуствен интелект, наблюдаваме възхода на няколко чат-базирани AI решения, които могат да се използват за по-широк спектър от дейности. Те включват продукти като ChatGPT, Bing, Gemini и други страхотни AI приложения, които позволяват на потребителите да дават прости команди и да чатят с AI асистента. Много от тях могат също да превеждат съдържание на различни езици на езика на потребителя.

Тези модели могат да се използват и в бизнеса за анализ на големи обеми данни и предоставяне на отговори на конкретни въпроси. Инструментите в тази категория включват ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots, CustomGPT и други.

Какво да търсите в приложенията за изкуствен интелект?

Не всички AI приложения са еднакви и намирането на подходящото за вашите нужди е от решаващо значение за повишаване на производителността ви. Затова, когато проучвате възможностите си, имайте предвид следните важни съображения:

Определете целта си: Преди да внедрите AI приложения в работния си процес, изяснете целите си. Какво искате да постигнете с AI? Искате ли да автоматизирате задачи, да подобрите комуникацията, да ускорите сътрудничеството или нещо друго? Изберете приложенията, които пряко отговарят на конкретния проблем.

Обърнете внимание на интеграциите: Представете си, че се налага да жонглирате с множество несвързани инструменти през натоварения си работен ден. Не е много забавно, нали? За да избегнете това, потърсете приложения, които се интегрират безпроблемно с вашата съществуваща екосистема, било то платформи за управление на проекти, канали за комуникация или софтуер за дизайн.

Леснота на използване: Ако новото AI приложение е трудно за усвояване, няма да можете да видите незабавни резултати. Вместо това, изберете приложения с интуитивни интерфейси и лесни за използване функции. Избраното от вас AI приложение трябва да е лесно и бързо за усвояване и научаване от всички членове на вашия екип.

Сигурност и поверителност на данните: Уверете се, че AI приложенията, които използвате, особено за работа, спазват строги протоколи за защита на данните и пазят вашата информация. Нарушаването на сигурността на данните може да има катастрофални последствия за вашата марка.

Качество на резултатите: Не всички AI приложения предоставят на потребителите точни резултати. Преди да изберете предпочитано решение, тествайте точността на всяко AI приложение и изберете според личния си опит.

Мащабируемост: Вашите нужди се развиват и вашите AI приложения също трябва да се развиват. Изберете приложения, които се адаптират и растат заедно с вас, независимо дали сте стартиращ бизнес или ръководите голям екип

Цени: Съотношението цена-качество е важно. Обмислете бюджета си и изберете приложение с ценова модель, която отговаря на вашите нужди.

50-те най-добри AI приложения за използване през 2024 г.

1. ClickUp – Най-добрият инструмент за управление на проекти с изкуствен интелект

ClickUp е начело в нашия списък, защото е всеобхватна платформа за продуктивност, която помага на екипите да планират, организират и сътрудничат по задачите. Но можете да увеличите още повече продуктивността си с ClickUp Brain, нашия виртуален асистент, задвижван от изкуствен интелект.

Освен това, с ClickUp можете да имате достъп до работата си отвсякъде чрез разширението за Chrome, настолното приложение и мобилното приложение за потребители на iOS и Android.

Получете незабавни отговори на всичките си въпроси относно работата си в ClickUp от ClickUp Brain

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте атрактивно съдържание, имейли, публикации в социалните медии и др. с помощта на прости подсказки

Бързо обобщавайте или преформулирайте текст и извличайте информация от дълги текстове

Получавайте контекстуални отговори на всичките си въпроси, свързани с работата ви, навсякъде в ClickUp

Работете по-бързо с актуализации, създадени с изкуствен интелект, standups, AI бележник за срещи и др.

Преодолейте езиковите бариери и общувайте ефективно с разнообразен екип на различни езици

Получете предложения, базирани на изкуствен интелект, за макети на уебсайтове, графики за социални медии и други визуални ресурси

Оптимизирайте процеса на разработка с интелигентни предложения за код и автоматични коментари

Използвайте изкуствения интелект, за да извличате ценна информация и да идентифицирате модели от вашите данни в ClickUp

Достъп до над 100 AI инструмента, базирани на роли, всеки от които е проектиран да отговори на специфичните нужди на работния процес

Работете директно в ClickUp, без да се налага да превключвате между различни платформи

Ограничения на ClickUp

Интерфейсът изисква малко време, за да свикнете с него

Богатството от функции може да означава крива на обучение за новите потребители

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпно за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. ChatGPT – Най-доброто приложение за разговорна изкуствена интелигентност за Android и iOS

Друг лидер в списъка с най-добрите AI приложения е ChatGPT, модул, разработен от OpenAI, който революционизира света на разговорния AI. Проектирано да генерира човекоподобни отговори за потребителите въз основа на прости текстови подсказки и генериране на естествен език, това многофункционално AI приложение може да се използва за създаване на съдържание, поддръжка на клиенти, генериране на код, помощ и др.

Бърз преглед чрез ChatGPT

Най-добрите функции на ChatGPT

Използвайте го широко за различни приложения като копирайтинг, генериране на идеи и кодиране

Достъп до ChatGPT, където и да сте, като използвате приложението ChatGPT за мобилни устройства, за да се свържете с всичките си други устройства

Получавайте полезни отговори дори на сложни запитвания

Използвайте го като рамка за други приложения или чатботове благодарение на неговата съвместимост с различни платформи и гъвкавостта на API

Ограничения на ChatGPT

Безплатната версия може да се забави или да има проблеми при висока активност

Създаденото от изкуствен интелект съдържание може да не е напълно точно във всички случаи

Роботизиран тон, особено ако използвате модела GPT 3. 5

Цени на ChatGPT

Безплатна версия

Плюс : 20 $/месец

Teams: 25 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

3. Bing (Copilot)

Таблото на Copilot и примери за употреба чрез Bing

Copilot, AI асистентът на Bing, е разширение на търсачката Bing на Microsoft. Той интегрира изкуствен интелект за подобрени възможности за търсене и потребителско преживяване. Използва модела GPT 4. 0 и може да предоставя интерактивни, задълбочени резултати от търсенето и да генерира текст и изображения за секунди. Bing и Copilot са достъпни отделно за потребители на Android и iOS.

Най-добрите функции на Bing (Copilot)

Получавайте по-точни и контекстуално релевантни резултати от търсенето благодарение на усъвършенстваните алгоритми на Bing AI

Търсете с помощта на изображения, като се възползвате от способността на Bing AI да анализира визуално съдържание

Отидете отвъд традиционния генеративен изкуствен интелект и създавайте изображения, текстово съдържание и много други с Bing Co-Pilot

Ограничения на Bing (Copilot)

Bing AI може да има по-малък пазарен дял в сравнение с другите търсачки, което потенциално може да повлияе на достъпността на някои функции

Въпреки използването на модела GPT 4.0, резултатите не са толкова мощни и точни в сравнение с модела GPT 4.0 на OpenAI.

Цени на Bing

Безплатно

Оценки и рецензии в Bing

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 20 рецензии)

4. Facetune

Facetune е мощно AI приложение за редактиране на снимки, което се нарежда сред най-печелившите приложения за фотография в Google Play Store. То може да ви помогне да подобрите и усъвършенствате портрети или други изображения, като използвате интуитивни инструменти за редактиране и други ценни функции. Приложението е достъпно както за Android, така и за iOS потребители.

Изглед на началната страница чрез Facetune

Най-добрите функции на Facetune

Усъвършенствайте външния вид на обекта си с помощта на усъвършенствани AI алгоритми, като изглаждане на кожата, избелване на зъбите, подчертаване на очите и др.

Подобрете снимките си, за да им придадете професионален вид, или ги подобрете по друг начин с помощта на интелигентни AI филтри и творчески ефекти

Ограничения на Facetune

Има стръмна крива на обучение, което го прави труден за повечето потребители

Не е идеалният вариант за фина настройка на пейзажни или други фотографски формати

Цени на Facetune

Безплатен план

VIP план по заявка

Оценки и рецензии за Facetune

G2: Не е налично

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Lensa

Lensa внася доза изкуствен интелект в мобилната фотография с интуитивната си платформа. Използвайте я, за да заснемате и редактирате зашеметяващи изображения без усилие. Приложението за редактиране на изображения с изкуствен интелект „всичко в едно“ от Prism Labs използва невронни мрежи, компютърно зрение и дълбоко обучение, за да ви помогне да ретуширате снимки и да създавате портрети.

Интерфейсът на Lensa чрез Prisma Labs

Най-добрите функции на Lensa AI

Автоматично подобрявайте снимките, като настройвате параметрите за оптимална яркост, контраст и цвят

Въведете привлекателни ефекти за замъгляване на фона, добавете професионален щрих към портретите и още много други неща с помощта на AI подсказки

Ограничения на Lensa AI

Потребителите, които търсят обширен ръчен контрол над настройките на снимките, може да счетат автоматизирания подход на Lensa за ограничаващ.

Цени на Lensa AI

4 долара за качване на до 20 снимки за редактиране

Оценки и рецензии за Lensa AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостъпно

6. Alexa

Мощният виртуален асистент, създаден от Amazon с изкуствен интелект, Alexa е перфектното допълнение към вашата среда, независимо дали става дума за устройства, управлявани от смарт дома, или други приложения.

Стъпки за добавяне на Alexa чрез Amazon Alexa

Най-добрите функции на Alexa

Управлявайте всичките си умни устройства за дома, като осветление, термостати и климатици, които се синхронизират безпроблемно с Alexa

Използвайте AI асистента Alexa, за да изпълнявате действия чрез гласови команди, като пускане на музика, четене на новини, предоставяне на данни за трафика в реално време и др.

Ограничения на Alexa

Въпреки че Alexa разполага с обширна библиотека от умения, някои потребители могат да срещнат ограничения при интегрирането на определени приложения на трети страни

Работи най-добре с устройства, поддържащи Alexa, което ограничава използваемостта му

Цени на Alexa

То е безплатно за устройствата, поддържани от Alexa, но ще трябва да платите над 1500 долара, за да получите всички устройства, поддържани от Alexa.

Оценки и рецензии за Alexa

G2: 4. 1/5 (40+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

7. Siri – Най-доброто за iOS

Подобно на Amazon, гласовият асистент на Apple с изкуствен интелект, Siri, си спечели забележителна репутация благодарение на нивото си на персонализация, контекстуализация и използваемост. Оттогава той е неразделна част от iOS устройствата, предлагайки гласово активирана помощ за широк спектър от задачи.

Функции на Siri чрез Apple

Най-добрите функции на Siri

Автоматизирайте задачи, извършвайте търсения и получавайте отговори на конкретни въпроси, използвайки подобрени заявки на естествен език

Работете безпроблемно с всяко устройство на Apple или поддържани платформи, използвайки безжичното управление на Siri

Ограничения на Siri

Siri е предназначена предимно за устройства на Apple и не е достъпна за потребители на Android

Цени на Siri

Безплатно с устройства на Apple

Оценки и рецензии за Siri

G2: NA

Capterra: NA

8. Socratic

Имате затруднения с усвояването на сложни концепции или се нуждаете от помощ при подготовката за изпити? Socratic е вашият AI-базиран спътник в ученето, който предлага персонализирани насоки и интерактивни обяснения, за да затвърди вашите познания.

Обяснителна функция чрез Socratic

Най-добрите функции на Socratic

Задавайте въпроси на естествен език и получавайте подробни обяснения, съобразени с вашите конкретни нужди

Достъп до обширна библиотека с обяснения, диаграми и практически задачи, създадени от преподаватели и експерти по темата

Ограничения на Сократ

Фокусира се предимно върху математика, науки и история

Ограничена поддръжка за отворени или творчески въпроси

Сократична ценова политика

Безплатен план

Предимства: Цена от 10 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии на Socratic

G2: NA

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Cleo

Cleo е приложение за изкуствен интелект, което предоставя персонализирана подкрепа за вашето финансово благосъстояние. То ви помага да следите бюджета си, да поставяте финансови цели и ви предоставя полезна информация за разходите ви.

Чатбот за управление на личните финанси чрез Cleo AI

Най-добрите функции на Cleo

Проследявайте финансите и целите си, за да разберете напредъка си, и използвайте прости подсказки, за да получите препоръки, базирани на изкуствен интелект

Прехвърляйте автоматично фиксирана сума в спестовната си сметка с помощта на автоматизирания инструмент за спестяване

Управлявайте парите си по-умно с помощта на вграден в приложението портфейл, който се интегрира с вашата спестовна сметка

Ограничения на Cleo

Без безплатен пробен период или безплатна версия

Ограничените интеграции са неудобни за тези, които искат да проследяват както професионалните, така и личните си разходи

Цени на Cleo

Cleo Plus : 5,99 $/месец

Cleo Builder: 14,99 $/месец

Оценки и рецензии за Cleo

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Youper

Youper е едно от най-добрите AI приложения в областта на психичното здраве. То е AI приятел, който ви изслушва без да ви съди и ви предлага подкрепа, за да подобрите настроението си. Чрез ангажиращи разговори и персонализирани дейности, то ви помага да управлявате стреса, да изградите самочувствие и да развиете по-здравословни механизми за справяне.

Чатбот и тракер за психично здраве чрез Youper

Най-добрите функции на Youper

Говорете с Youper за всичко, което ви занимава, и получите съчувствени отговори и окуражителни думи

Играйте игри, изпълнявайте творчески упражнения и се занимавайте с практики за съзнателност, за да повдигнете настроението си и да се справите със стреса

Получавайте персонализирани утвърждения въз основа на настроението и целите си, за да повишите самочувствието и увереността си

Следете моделите на настроението си и проследявайте напредъка си към целите си за емоционално благополучие

Ограничения на Youper

Ограничено до текстови взаимодействия

Може да не е подходящо за хора с тежки психични заболявания

Цени на Youper

Безплатен план

Youper Premium: 69,99 $/година

Оценки и рецензии на Youper

G2: NA

Capterra: NA

11. Otter. ai

Имате прекалено много срещи или интервюта? Otter. ai ви предлага своя мощен AI асистент за транскрипция, който записва аудио в реално време и го преобразува в точен, подлежащ на търсене текстов формат.

Асистент за срещи чрез Otter.ai

Най-добрите функции на Otter.ai

Получавайте незабавни транскрипции на всякакви аудиозаписи, включително срещи, лекции и интервюта

Автоматично идентифицирайте различните говорители в разговор за лесно справяне

Обучете Otter да разпознава конкретни термини и жаргон, свързани с вашата област

Лесно търсене в транскрипти, подчертаване на ключови моменти и редактиране за точност

Ограничения на Otter.ai

Точността може да варира в зависимост от качеството на аудиото и фоновия шум.

Безплатният план има ограничени минути за транскрипция и функции

Цени на Otter.ai

Безплатен план

Професионален план: 10 USD/месец на потребител

Бизнес план: 20 $/месец на потребител

Планове за предприятия: По заявка

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4. 2/5 (172 отзива)

Capterra: 4,5/5 (80 отзива)

12. Google Gemini

Google Gemini е семейство от големи езикови модели (LLM), разработени от Google AI. Това е мултимодален AI, което означава, че може да разбира и генерира текст, код, аудио, изображения и видео. За разлика от по-ранните AI модели, Gemini може да обработва и комбинира различни видове информация, което го прави по-гъвкав и способен да изпълнява сложни задачи.

Най-добрите функции на Google Gemini:

Мултимодално разбиране: Gemini може да обработва и разбира различни форми на данни, включително текст, изображения, аудио и код.

Генеративни възможности: Може да генерира текст, код, изображения и друго съдържание въз основа на получените команди или входни данни.

Разум и решаване на проблеми: Gemini може да разсъждава върху сложни проблеми и да намира решения.

Контекстуално разбиране: Може да поддържа контекста и да разбира взаимоотношенията между различните части от информацията.

Превод на езици: Gemini може да превежда текст между различни езици.

Генериране на код: Може да генерира код въз основа на описания на естествен език.

Gemini е проектиран да бъде гъвкав и мощен AI модел, който може да се използва за широк спектър от приложения, от обслужване на клиенти до творческо писане. Google внедрява Gemini във всички свои приложения, което го прави все по-полезен в ежедневието.

Ограничения на Google Gemini

Ограничения на данните

Халюцинации

Изчислителни разходи

Етични съображения

Ограничения в реалния свят

Цени на Google Gemini

Безплатни с възможност за платен абонамент

Оценки и рецензии за Google Gemini

G2: 4. 4/5

Capterra: NA

13. Brilliant

Brilliant е интерактивна онлайн платформа, която преподава предмети от областта на STEM (наука, технологии, инженерство и математика) чрез увлекателни истории, симулации и предизвикателства.

Страница за регистрация чрез Brilliant

Брилянтни най-добри функции

Учете чрез практиката с интерактивни уроци, които комбинират видеоклипове, симулации и предизвикателства

Получавайте персонализирани препоръки и предизвикателства, тъй като платформата се адаптира към вашия темп и стил на учене

Свържете се с други учащи и обсъдете концепции във форума на общността

Изтеглете уроци и предизвикателства, за да имате достъп до тях, дори когато не сте онлайн

Брилянтни ограничения

Необходим е абонамент за достъп до всички функции

Някои концепции може да са твърде сложни за по-младите ученици

Ограничен фокус върху хуманитарните и социалните науки

Брилянтни цени

Безплатен план

Премиум план: Започва от 13,49 $/месец

Брилянтни оценки и рецензии

G2: NA

Capterra: NA

14. Mem

Mem е изкуствен интелект, който ви помага да събирате, споделяте и организирате информация от интернет.

Функция за чатбот чрез Mem

Най-добрите функции на Mem

Използвайте заявки на естествен език, за да намерите информация от различни източници, включително академични списания, новинарски статии и уебсайтове

Организирайте проучванията си с папки, етикети и бележки

Автоматично генериране на цитати в стилове MLA, APA и Chicago

Споделете вашите проучвания с другите и сътрудничете си по проекти

Ограничения на паметта

Необходим е абонамент за достъп до всички функции

Може да не винаги да намирате най-подходящата информация

Не е толкова изчерпателна, колкото някои други изследователски бази данни

Цени на паметта

Индивидуален : 14,99 $/месец

Teams: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Mem

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

15. Browse AI

Browse AI е уеб инструмент за автоматизация, който ви позволява да извличате и наблюдавате данни от всеки уебсайт.

Опции за интеграция чрез Browse AI

Разгледайте най-добрите функции на изкуствения интелект

Получавайте персонализирани препоръки за статии, видеоклипове и друго съдържание въз основа на вашите интереси

Създавайте мисловни карти, за да организирате проучванията си и да изследвате различни теми от толкова уебсайтове, колкото желаете

Спестете време, като извличате данни от множество уебсайтове и следите промените в тях с няколко кликвания

Разгледайте ограниченията на изкуствения интелект

Необходим е абонамент за достъп до всички функции

Ограничен фокус върху академичните изследвания

Разгледайте цените на AI

Стартово ниво : 48,75 $/месец

Професионална : 123,75 $/месец

Екип: 311,25 $/месец

Разгледайте оценките и рецензиите за изкуствен интелект

G2: 4. 8/5 (32 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (42 отзива)

16. Seamless AI

Seamless AI е B2B търсачка, базирана на изкуствен интелект, която ви помага да намирате потенциални клиенти и друга информация, свързана с клиентите.

Функция за търсене чрез Seamless AI

Най-добрите функции на Seamless AI

Лесно събирайте информация за потенциални клиенти и перспективи с помощта на AI разширението за Chrome.

Напишете сценарии за студени обаждания, имейли, съобщения в LinkedIn, публикации в социалните медии и др. с помощта на функцията за генериране на текстове с изкуствен интелект.

Работете безпроблемно с Hubspot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator и други водещи CRM системи, използвайки API интеграции

Безпроблемни ограничения на изкуствения интелект

Изисква технически познания за настройка и използване

Може да не са подходящи за всички бизнеси

Безпроблемно ценообразуване на изкуствения интелект

Безплатно

Базов план: 39 $/месец на потребител

Предимство: Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирани цени

Безпроблемни оценки и рецензии за изкуствен интелект

G2: 4. 2/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 3,7/5 (122 отзива)

17. Read AI

Read AI е AI приложение, което ви помага да генерирате транскрипти, резюмета и да възпроизвеждате важни моменти от всяка онлайн среща.

Функция за обобщение на срещи чрез Read AI

Прочетете най-добрите функции на изкуствения интелект

Разберете автоматично важните моменти от срещите с помощта на AI Highlights

Получавайте обобщения, теми и задачи от срещите с помощта на Meeting Notes

Станете по-добър комуникатор и получите съвети за подобряване на речта с помощта на AI Assisted Speaker Coach

Прочетете ограниченията на изкуствения интелект

Някои разширени опции за персонализиране изискват платен план

Може да не улавя напълно всички нюанси на човешката реч

Прочетете цените на изкуствения интелект

Безплатно

Pro : 19,75 $/месец

Enterprise : 29,75 $/месец

Enterprise+: 39,75 $/месец

Прочетете оценките и рецензиите за AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: NA

18. Grain

Grain е платформа за водене на бележки и записване на данни, базирана на изкуствен интелект, която записва информация от срещи и задачи за изпълнение и ви помага да отделяте времето си за най-важните неща.

Оферти чрез Grain

Най-добрите функции на Grain

Създавайте срещи, записвайте бележки автоматично и синхронизирайте лесно с контактите си

Наемете и обучете служителите си по-бързо с помощта на AI-базирано коучинг

Оптимизирайте работните си процеси и сключвайте сделки по-бързо с Deal Insights

Ограничения на зърното

Някои разширени функции изискват платен план

Не е съвместимо с някои CRM системи и инструменти

Цени на зърното

Основно : 0 долара

Стартово ниво : 15 USD/месец на работно място

Бизнес : 29 $/месец на работно място

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Grain

G2: 4,6/5 (273 отзива)

Capterra: NA

19. Fathom

Fathom е AI-базиран асистент за срещи, който ви помага да записвате срещи и да получавате транскрипти, акценти и резюмета от вашите срещи, като ви помага да подобрите вътрешната комуникация и производителността.

Функция за подчертаване на важни моменти от срещите чрез Fathom

Разберете най-добрите функции

Използвайте го безпроблемно с приложения за видеокомуникация като Google Meet, Microsoft Teams, Zoom и др.

Получавайте транскрипции и записи на разговори, с подчертани всички важни моменти

Възползвайте се от многоезичната поддръжка, която обхваща седем езика, включително английски, испански, френски, италиански, немски и португалски

Разберете ограниченията

Ограничени функции за записване на видеоразговори, бележки от срещи и други в сравнение с конкурентите

Разширени функции само с платени опции

Цени на Fathom

Безплатно

Стандартен : 32 $/месец

Pro: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 5/5 (над 100 рецензии)

20. Chatbase

Chatbase е платформа за разработване на чатботове, която ви помага да създавате и управлявате чатботове за различни платформи за съобщения.

Изглед на началната страница чрез Chatbase

Най-добрите функции на Chatbase

Създавайте чатботове на различни езици, използвайки интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, без да се налага да пишете код

Интегрирайте с популярни платформи за съобщения като Messenger, WhatsApp и Telegram

Обучете своя чатбот да разбира и отговаря на запитвания на естествен език

Проследявайте ефективността и ангажираността на чатботовете

Ограничения на Chatbase

Разширените функции и интеграции на NLP изискват платен план

Може да се наложи известна техническа експертиза за сложни дизайни на чатботове

Цени на Chatbase

Безплатно

Хоби : 19 $/месец

Стандартен : 99 $/месец

Без ограничения: 399 $/месечно

Оценки и рецензии за Chatbase

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4. 3/5 (70 отзива)

21. Descript

Descript е универсален инструмент за редактиране на аудио и видео с мощни AI функции за транскрипция, редактиране и сътрудничество.

AI-базиран редактор чрез Descript

Най-добрите функции на Descript

Автоматично транскрибирайте аудио и видео записи с висока точност, използвайки транскрипция, задвижвана от изкуствен интелект

Записвайте лесно гласови коментари и екранни снимки

Редактирайте аудио и видео с интуитивни инструменти и ефекти

Споделяйте проекти с други хора и работете заедно в реално време

Създавайте и публикувайте подкасти с вградените инструменти на Descript

Ограничения на Descript

Разширените функции и интеграции изискват платен план

Може да не е подходящо за сложни проекти за редактиране на видео

Цени на Descript

Безплатно

Създател : 15 $/месец

Pro: 30 $/месец

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,5/5 (344 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (164 отзива)

22. HeyGen

HeyGen е платформа за създаване на видео и глас, базирана на изкуствен интелект, която ви позволява да създавате мощни аватари и гласове, генерирани от изкуствен интелект.

Видеоредактор чрез HeyGen

Най-добрите функции на HeyGen

Създавайте иновативни видеоклипове, базирани на изкуствен интелект, за обучение, маркетинг на продукти, социални медии и др.

Мащабирайте създаването на видео съдържание с помощта на интуитивния интерфейс на инструмента

Превеждайте автоматично създадените от вас видеоклипове на различни езици

Ограничения на HeyGen

Макар HeyGen да се отличава в генерирането на съдържание, потребителите може да се наложи да прегледат и усъвършенстват резултатите, за да гарантират оригиналност и съответствие с конкретни изисквания

Цени на HeyGen

Безплатно

Създател : 29 $/месец

Бизнес: 89 $/месец

Рейтинги и отзиви за HeyGen

G2: 4,8/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,9/5 (41 отзива)

23. Copy. ai

Copy. ai е добре известна платформа за генериране на текстове и съдържание с изкуствен интелект, която предлага лесен начин за създаване на атрактивно и интересно бизнес съдържание.

Работен процес за генериране на съдържание за имейли чрез Copy.ai

Най-добрите функции на Copy.ai

Създавайте убедителни маркетингови текстове за различни цели, подобрявайки посланията и комуникацията на марката

Развийте идеите си в пълноценни статии, блог публикации и съдържание за социални медии с минимални усилия

Разширете операциите с съдържание, без да се налага да наемате големи екипи

Ограничения на Copy.ai

Въпреки че е умело в генерирането на съдържание, Copy. ai може да се наложи да бъде леко настройвано от време на време, за да улови напълно нюансите в контекстуалните изисквания.

Цени на Copy.ai

Безплатно

Pro : 49 $/месец

Екип : 249 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (177 отзива)

Capterra: 4,5/5 (60 отзива)

24. Supernormal

Supernormal е всеобхватно приложение за изкуствен интелект за писане на бележки от срещи, което ви помага да пишете, редактирате и споделяте бележки от срещи за минути.

Създател на бележки от срещи чрез Supernormal

Най-добрите функции на Supernormal

Автоматизирайте повтарящите се задачи по водене на бележки, спестявайки време и позволявайки на екипите да се съсредоточат върху конкретни действия

Подобрете работните процеси и сътрудничеството в екипа, като използвате AI-базиран тракер за дейности, който спомага за безпроблемна комуникация и напредък по проектите.

Свръхнормални ограничения

Ограничени функции за безплатния план

Записките от срещите може да не са точни в зависимост от фоновия шум и разбирането на приложението

Супернормални цени

Безплатно

Pro : 18 $/месец

Бизнес: 29 $/месец

Оценки и рецензии на Supernormal

G2: 4. 4/5 (16 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

25. CustomGPT

CustomGPT е платформа, която ви позволява да създадете персонализиран GPT чатбот за минути. Тя може да ви помогне да автоматизирате повтарящи се задачи, да отговаряте на запитвания на клиенти и да поемате други задачи, които да освободят човешкия персонал.

Изглед на началната страница чрез CustomGPT

Най-добрите функции на CustomGPT

Обучавайте AI модели въз основа на уникални набори от данни и изисквания, като гарантирате релевантност и точност

Настройте CustomGPT според специфичните нужди на вашата индустрия, като здравеопазване, финанси и др.

Ограничения на CustomGPT

Няма безплатен план

За да ползвате най-модерните функции и усъвършенствани AI модели, ще трябва да си закупите премиум версията

Цени на CustomGPT

Стандартен : 99 $/месец

Премиум : 499 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CustomGPT

G2: NA

Capterra: Недостатъчно рецензии

26. Feathery

Feathery е AI-генериран създател на формуляри и работни процеси без кодиране, който ви позволява да създавате формуляри за минути. С фокус върху подобряване на взаимодействията с клиентите, той може да ви помогне да създавате персонализирани формуляри и да записвате взаимодействията незабавно.

Form Creator чрез Feathery

Най-добрите функции на Feathery

Събирайте и анализирайте потребителски данни с помощта на изкуствен интелект, като по този начин гарантирате, че фирмите могат да събират ценна информация, за да адаптират взаимодействията си

Използвайте усъвършенствани аналитични инструменти, за да разберете поведението на потребителите, което дава възможност на бизнеса да взема решения, основани на данни

Ограничения на Feathery

Потребителите може да се сблъскат с трудности при интегрирането на Feathery в съществуващите системи, особено в случая на компании с комплексни структури на данни.

Изгодни цени

Безплатно

Базов : 49 $/месец

Плюс: 99 $/месец

Оценки и рецензии на Feathery

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: NA

27. Личен AI

Personal AI е личен асистент, задвижван от изкуствен интелект, който предлага платформа за оптимизиране на ежедневните задачи и повишаване на производителността.

AI Chatbot чрез Personal AI

Най-добрите функции на личния AI

Освободете времето си с текстове и имейли, изготвени с изкуствен интелект

Създайте свой собствен AI асистент и го обучете с вашите данни и съобщения, като вие контролирате достъпа

Лични ограничения на изкуствения интелект

Високи цени и стръмна крива на обучение

Лични цени за изкуствен интелект

Премиум: 40 $/месец за лична или професионална употреба

Elevate: Персонализирани цени за бизнес употреба

Лични оценки и рецензии за изкуствен интелект

G2: NA

Capterra: NA

28. Growbots

Growbots е всеобхватно AI инструмент за автоматизиране на изходящите продажби, което включва проучване, контакти и дори изходящи продажби, извършвани от Concierge.

Планове за автоматизиране на продажбените процеси чрез Growbots

Най-добрите функции на Growbots

Автоматизирайте процеса на генериране на потенциални клиенти с помощта на усъвършенствани работни процеси, което ще позволи на вашите търговски екипи да се съсредоточат върху изграждането на взаимоотношения и сключването на сделки

Използвайте изкуствен интелект, за да се насочите към потенциални клиенти с по-голяма вероятност за конверсия, като оптимизирате усилията си за достигане до тях

Ограничения на Growbots

Потребителите може да се наложи да настроят параметрите на кампанията, за да ги съобразят с конкретната динамика на бранша и предпочитанията на целевата аудитория

Цени на Growbots

Outreach : 49 $/месец

Всичко в едно: 199 $/месец

Оценки и рецензии на Growbots

G2: 4,5/5 (138 отзива)

Capterra: 4,7/5 (47 отзива)

29. Cody

Cody е платформа за виртуален асистент, базирана на изкуствен интелект, която помага на бизнеса да опрости работните си процеси и да подобри бизнес процесите.

Автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, чрез Cody

Най-добрите функции на Cody

Обучете чатбота въз основа на вашите данни и база от знания , за да може той да дава контекстуални отговори на всички ваши въпроси и да ви спестява време

Бъдете сигурни в автентичността на генерираните резултати с включените цитати

Ограничения на Cody

Клиентите съобщават за необходимост от последващи действия и бавно реагиране на заявки за обслужване

Цени на Cody

Основен : 29 $/месец

Премиум : 99 $/месец

Разширено: 249 $/месец

Оценки и рецензии на Cody

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: NA

30. Zapier Chatbots

Zapier, инструмент за автоматизация, свързващ множество приложения и услуги, също разполага с чатбот. Този инструмент ви позволява да свържете различни приложения, включително чатботове, за да създадете безпроблемни работни процеси.

Създаване на чатбот и интегриране на работния процес чрез Zapier

Най-добрите функции на Zapier

Интегрирайте чатботове с други приложения, което позволява автоматизирани отговори и действия въз основа на взаимодействията на потребителите

Създайте персонализирани чатботове и ги свържете с вашите Zaps, като рационализирате процесите и повишите ефективността

Ограниченията на Zapier

Управлението на множество чатботове и гарантирането на точност и цялост може да бъде трудно

Ограничени функции за безплатния план

Цени на Zapier

Безплатно

Премиум : 20 $/месец

Разширено: 100 $/месец

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

31. Anthropic (Claude)

С помощта на своя авангарден инструмент Claude, Anthropic се използва за създаване на усъвършенствани и етични AI модели, даващи възможност на разработчиците да създават интелигентни системи, фокусирани върху безопасността и надеждността. Claude може да бъде и виртуален асистент, който да опрости много задачи от ежедневието.

Автоматизация на работните процеси и NLP функции чрез Claude

Най-добрите функции на Claude

Генерирайте текст и получавайте точни отговори на вашите въпроси в удобен за ползване интерфейс

Създавайте сложни AI модели с особен акцент върху разбирането на човешко ниво

Ограничения на Claude

Предвид усъвършенствания характер на инструментите на Anthropic, потребителите може да се сблъскат с крива на обучение, особено ако са нови в етичното разработване на изкуствен интелект

Наборът от данни е актуализиран до 2022 г. и затова не може да даде точни отговори за по-скорошни събития.

Цени на Claude

Claude instant : 0,80 долара за милион токена

Claude 2. 0: 8,00 долара за милион токена

Оценки и рецензии за Claude

G2: 4,7/5 (120 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

32. Airparser

Airparser е инструмент за извличане на данни, базиран на GPT, който помага за извличането на данни от PDF файлове, имейли, HTML страници, уебсайтове и други документи, като ги експортира в реално време към всякакви приложения.

Функции за извличане на данни чрез Airparser

Най-добрите функции на Airparser

Използвайте прецизно извличане на данни, за да извличате и анализирате точно данни от различни документи и източници

Използвайте персонализирани правила за анализиране, за да се адаптирате към различни структури и формати на документи

Достъп до извлечените данни във вашите любими приложения, тъй като инструментът се интегрира с Google Sheets, Zapier и др.

Ограничения на Airparser

Въпреки че са силно персонализирани, настройването на правила за анализиране може да изисква първоначална конфигурация въз основа на конкретни типове документи, което е сложен процес

Цени на Airparser

Стартово ниво : 39 $/месец

Растеж : 59 $/месец

Бизнес : 179 $/месец

Премиум: 249 $/месец

Оценки и рецензии за Airparser

G2: NA

Capterra: NA

33. Botsonic

Botsonic е интуитивен робот-асистент, който може да се използва за създаване на многофункционални ботове за поддръжка, използвайки платформата ChatGPT на Open AI. Той е обучен на базата на вашите данни, за да отговаря на запитвания, свързани с обслужването на клиенти и др.

Чатботът, задвижван от изкуствен интелект, е обучен за взаимодействия с клиенти чрез Botsonic

Най-добрите функции на Botsonic

Използвайте алгоритми, базирани на NLP, за да разбирате и отговаряте на запитвания на потребители с висока степен на точност

Внедрете чатботове, базирани на Botsonic, в различни канали като Slack, Telegram и WhatsApp, като по този начин подобрите достъпността за потребителите

Ограничения на Botsonic

Изключително сложните случаи на употреба може да изискват допълнителна настройка и персонализиране, което потенциално може да удължи сроковете за разработка.

Цени на Botsonic

Безплатно

Плюс : 20 $/месец

Бизнес: 49 $/месец

Рейтинги и рецензии на Botsonic

G2: 4,8/5 (33 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (11 отзива)

34. Dante AI

Dante AI е платформа за създаване на персонализирани AI чатботове, проектирани въз основа на вашите данни.

Създател на чатбот с персонализирани интеграции чрез Dante AI

Най-добрите функции на Dante AI

Интегрирайте инструмента с над 5000 приложения, за да направите съществуващите работни процеси по-ефективни

Повишете производителността, като използвате изкуствен интелект за анализ на данни и текст, създаване на копия, отстраняване на грешки в кода, проследяване на настроенията в социалните медии и др.

Ограничения на Dante AI

В първите няколко случая може да се наложи потребителите да прегледат и адаптират отговорите, генерирани от изкуствен интелект, за да ги съобразят с конкретния стил на писане на марката или личния стил на писане.

Цени на Dante AI

Безплатно

Вход : 9 $/месец

Премиум : 99 $/месец

Професионална : 199 $/месец

Бизнес: 399 $/месец

Оценки и рецензии за Dante AI

G2: NA

Capterra: NA

35. Writesonic

Друга платформа за създаване на съдържание, базирана на изкуствен интелект, Writesonic, ви помага да създавате всякакъв вид съдържание 10 пъти по-бързо. Тя може да се използва за създаване и редактиране на съдържание, публикуване на SEO-оптимизирани статии, блогове, реклами, целеви страници, описания на продукти за електронна търговия, публикации в социални медии и др.

Функция за писане на блог с изкуствен интелект чрез Writesonic

Най-добрите функции на Writesonic

Използвайте функциите за AI копирайтинг, за да създадете убедителни и привлекателни текстове за маркетинг, социални медии и други нужди, свързани с съдържанието

Създайте оптимизиран за търсене текст за целева страница на над 25 езика, за да подобрите конверсиите

Ограничения на Writesonic

Въпреки че е ефективно, съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, може да изисква преглед и усъвършенстване от страна на потребителя за конкретни нюанси и контекст

Цени на Writesonic

Безплатно

Малък екип : 19 $/месец

Enterprise : Започва от 500 $/месец

Freelancer: 20 $/месец

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 2000 отзива)

36. Chatsonic

Като алтернатива на приложението ChatGPT за създаване на съдържание, Chatsonic разполага с разширени функции като интеграция на търсене, чат с PDF, генериране на изображения с изкуствен интелект и други опции, които ви помагат да създавате съдържание по-ефективно.

Функции за създаване на AI съдържание чрез Chatsonic

Най-добрите функции на Chatsonic

Анализирайте пазарните тенденции, пишете реклами и редактирайте текстове с помощта на усъвършенствани AI подсказки, фокусирани върху маркетинга

Изследвайте и събирайте данни от всичките си свързани приложения заедно с Google, за да получите значими заключения

Ограничения на Chatsonic

Някои съдържания и текстове могат да бъдат неточни и да липсва контекстуално разбиране

Цени на Chatsonic

Безплатно

Оценки и рецензии за Chatsonic

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: NA

37. AssemblyAI

AssemblyAI е инструмент за автоматично разпознаване на реч (ACR), който използва усъвършенствани AI алгоритми, за да преобразува говоримия език в точен и използваем текст.

Инструмент за транскрибиране ACR чрез AssemblyAI

Най-добрите функции на AssemblyAI

Използвайте ги за вашите нужди от транскрипция и обобщаване в реално време, като оптимизирате работните процеси, които изискват незабавен достъп до говоримо съдържание и висока степен на точност.

Създайте свои собствени продукти с изкуствен интелект, базирани на глас, чрез интегриране с API на Assembly AI

Ограничения на AssemblyAI

Въпреки че е точно, представянето на AssemblyAI може да варира при определени акценти, което налага периодична ръчна проверка за точност.

Цени на AssemblyAI

Преобразуване на реч в текст : 0,37 $/час

Транскрипция в реално време : 0,47 $/час

Audio Intelligence и LeMUR: Цена на токен

Оценки и рецензии за AssemblyAI

G2: 4. 6/5 (над 200 отзива)

Capterra: NA

38. Timely

Timely е инструмент за проследяване на времето, базиран на изкуствен интелект, който ви помага да проследявате времето в множество проекти. Неговото приложение за настолни и мобилни устройства може да проследява срещи, задачи, проекти и др.

Проследяване на времето с изглед на множество проекти чрез Timely

Най-добрите функции на Timely

Автоматизирайте отчитането на времето за множество проекти и задачи

Следете бюджета и други показатели, свързани с вашите проекти

Използвайте разширени отчети с прогнози и анализи на проекти , които ще ви помогнат да планирате ефективно проектите си

Временни ограничения

Функциите за фактуриране може да се нуждаят от подобрение

Възможно е да възникнат проблеми, ако проследявате няколко проекта едновременно

Навременни цени

Стартово ниво : 11 $/месец

Премиум : 20 $/месец

Без ограничения: 28 $/месец

Актуални оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

39. Superpowered

Superpowered е друго приложение за водене на бележки с изкуствен интелект в списъка, но с една разлика. То не включва ботове във вашите видео или гласови разговори. Няма записи. То прави това, за което е предназначено – води добри бележки!

Функция за водене на бележки с изкуствен интелект чрез Superpowered

Най-добрите функции със супермощност

Разделете бележките автоматично на „резюме“ и „действия за изпълнение“

Използвайте AI шаблони, които ще ви помогнат да проведете ефективни срещи за индивидуални продажби, интервюта и др.

Ограничения на суперсилите

Ако нямате ботове, трябва да дадете изрично разрешение на Superpowered да се присъедини към срещите

Супермощни цени

Безплатно

Основен : 36 $/месец

Pro: 108 $/месец

Супермощни оценки и рецензии

G2: NA

Capterra: NA

40. Jasper

Jasper е мощен инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект, който помага на маркетинговите екипи да оптимизират и ускорят своите процеси.

AI copilot за маркетингови екипи чрез Jasper

Най-добрите функции на Jasper

Получавайте контекстуални езикови предложения, които гарантират точна и естествено звучаща писмена комуникация

Персонализирайте Jasper, за да се съобрази с конкретни стилове на писане и предпочитания

Ограничения на Jasper

Няма безплатен план. Получавате 7-дневен безплатен пробен период, за да тествате решението, след което трябва да изберете план за професионалисти или създатели.

Някои потребители може да счетат определени стилистични предложения за субективни и да изискват ръчно одобрение въз основа на индивидуалните си предпочитания

Цени на Jasper

Създател : 49 $/месец

Pro: 69 $/месец

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 1300 отзива)

41. Relevance AI

Relevance AI е инструмент за автоматизация и управление на работните процеси, който се интегрира с всичките ви съществуващи процеси и платформи. Използвайте препоръките, базирани на изкуствен интелект, за да автоматизирате работните процеси, да създадете LLM потоци и да генерирате шаблони за опростяване на задачите.

Продажбен бот чрез Relevance AI

Най-добрите функции на Relevance AI

Създайте AI работна сила, която да се фокусира върху конкретни бизнес области и да изпълнява задачи, подобни на тези на човешките работници

Интегрирайте приложението с LLM доставчици като OpenAI, Google, Meta и Anthropic за оптимизирани процеси

Ограничения на изкуствения интелект

Потребителите може да се наложи да предвидят начален период на обучение, докато платформата се адаптира към конкретните предпочитания и поведение на потребителите

Цени на Relevance AI

Безплатно

Екип : 199 $/месец

Бизнес : 599 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии за AI по релевантност

G2: NA

Capterra: NA

42. TalkNotes

TalkNotes, лидер в областта на преобразуването на глас в текст и воденето на бележки, има за цел да оптимизира процеса на записване и използване на устна информация. То използва платформа за обработка на естествен език, задвижвана от изкуствен интелект, за да преобразува изречените думи в полезни, организирани бележки.

Функция за водене на бележки с изкуствен интелект чрез TalkNotes

Най-добрите функции на TalkNotes

Преобразувайте аудио в текст с помощта на високоточни AI инструменти за слушане, обучени да предоставят прецизни и безгрешни транскрипции

Организирайте и категоризирайте транскрипциите си, за да улесните екипите си в достъпа до важната информация

Ограничения на TalkNotes

Потребителите могат да забележат разлики в точността при наличие на значителен фонов шум, което налага да се обърне внимание на оптималните условия за запис.

Цени на TalkNotes

Плюс: 11,97 $/месец

Pro: 49 $/месец

Оценки и рецензии за TalkNotes

G2: NA

Capterra: NA

43. Leap AI

Leap AI ви помага да проектирате работни процеси, без да се налага да пишете код. Можете да използвате интуитивния му табло, за да изберете действия и да ги изпълните директно.

Автоматизиран генератор на работни процеси чрез Leap AI

Най-добрите функции на Leap AI

Получете всички модели на едно място, включително усъвършенствани AI модели като GPT-4 и Llama-2 за езикови задачи, модели за изображения и видео като Stable Diffusion XL и Dalle-3, както и модели за глас и музика като Whisper, Bark, MusicLM и други

Интегрирайте го с множество инструменти и устройства благодарение на гъвкавите API и модели

Преодолейте ограниченията на изкуствения интелект

Въпреки че ви предоставя мощността на множество инструменти в една платформа, резултатите от отделните инструменти често могат да бъдат по-прецизни и точни в сравнение с резултатите от Leap.

Цени на Leap AI

Безплатен план

Pro: Започва от 29 $/месец

Оценки и рецензии за Leap AI

G2: NA

Capterra: NA

44. Blaze. ai

Blaze. ai е платформа за създаване на съдържание и разказване на истории, базирана на изкуствен интелект, която превръща съдържанието на вашата марка в полезни блог публикации, съдържание за социални медии, рекламни текстове, маркетингови брифинги и др.

Табло за създаване и планиране на съдържание чрез Blaze.ai

Най-добрите функции на Blaze.ai

Създайте множество гласове и профили, съобразени с вашата марка, и създайте контекстуално съдържание

Използвайте платформата за създаване на неограничено количество съдържание, генерирано от изкуствен интелект, за различни нужди, свързани със съдържанието, включително сканиране за плагиатство, SEO проверки, препоръки за ключови думи и др.

Създавайте, проучвайте, обсъждайте, планирайте и публикувайте вашите съдържателни активи, използвайки едно единствено решение

Ограничения на Blaze. ai

Потребителите може да се сблъскат с трудности при интегрирането на Blaze.ai в съществуващите маркетингови инструменти и работни процеси

Цени на Blaze.ai

Създател : 25 $/месец

Екип : 59 $/месец

Enterprise: 500 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Blaze. ai

G2: NA

Capterra: NA

45. Vowel

Vowel е платформа за виртуално сътрудничество и видеоконферентна връзка, която ви помага да организирате невероятни срещи, да обобщавате дискусии, да търсите информация, свързана със срещите, и да споделяте видеоконференции – без да са необходими допълнителни приставки.

Функция за обобщаване на срещи чрез Vowel

Най-добрите функции на Vowel

Използвайте изкуствения интелект за транскрипция в реално време по време на срещи, като подобрите достъпността и улесните прегледа след срещата

Използвайте разширени аналитични функции, които ще ви помогнат да подобрите ефективността на срещите, включително информация за участието в срещите, нивото на ангажираност и други данни.

Ограничения на гласните

Потребителите в райони с нестабилна интернет връзка могат да изпитат прекъсвания в функциите в реално време, което налага да се обмислят оптимални условия за използване.

Ценообразуване на Vowel

Безплатно

Бизнес: 19,99 $/месец

Оценки и рецензии на Vowel

G2: 4. 6/5 (188 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

46. SemblyAI

SemblyAI е всеобхватно AI приложение за екипна работа, което може да ви помогне да водите бележки, да генерирате идеи и да транскрибирате срещи, за да ви помогне да осигурите оптимални и ориентирани към резултати срещи.

AI-базирани бележки от срещи и функции за автоматизация чрез Sembly

Най-добрите функции на Sembly

Подобрете взаимодействието по време на срещите с бележки на живо, AI обобщения на взаимодействията и подробности за всеки участник

Използвайте изкуствения интелект, за да персонализирате препоръките за съдържанието на срещите, като гарантирате, че участниците получават подходяща и интересна информация

Ограничения на Sembly

Потребителите може да се наложи да инвестират време в разбирането и конфигурирането на опциите за персонализиране, за да се приспособят към конкретните цели на събитието

Цени на Sembly

Лично : Безплатен план

Професионална : 15 $/месец

Екип: 29 $/месец

Оценки и рецензии за Sembly

G2: 4,5/5 (25+ отзива)

Capterra: NA

47. Kraftful

Kraftful е платформа, базирана на изкуствен интелект, за събиране на обратна връзка от потребителите и генериране на полезни заключения от тези данни.

Функция за слушане с изкуствен интелект чрез Kraftful

Най-добрите функции на Kraftful

Проследявайте обратната връзка и жалбите на клиентите, като използвате качествен анализ с изкуствен интелект, персонализирани анкети и функции за прослушване

Превърнете автоматично потребителските мнения в потребителски истории за вашите работни процеси по управление на проекти

Ограничения на Kraftful

За оптимални резултати са необходими ясни и кратки данни

Ограничени функции с безплатния план

Цени на Kraftful

Безплатно

Pro: 15 $/месец

Оценки и рецензии за Kraftful

G2: NA

Capterra: NA

48. Synthesis

Synthesis предлага AI приложение за генериране на синтетични данни, което помага за обучението на модели за машинно обучение и може да се използва като тестови данни за нови продукти. Например, то може да се използва в медицинските изследвания за обучение на AI да идентифицира модели на заболявания и във финансови модели за оценка на въздействието на събития като мащабни прекъсвания в глобалната верига за доставки.

Примери за употреба чрез Synthesis AI

Най-добрите функции на Synthesis

Получете компютърно генерирани данни, за да разработите стабилни, усъвършенствани модели за приложения на машинно обучение

Разработвайте по-способни и етични AI при значително по-ниски разходи и усилия

Въведете по-разнообразни данни в обучението на изкуствения интелект и намалете нежеланите пристрастия

Ограничения на синтеза

Синтетичните данни може да не са толкова реалистични и сложни като реалните данни, а моделите, обучени изцяло на базата на първите, може да не се приложат ефективно в реални ситуации.

Цени на Synthesis

Цени по запитване

Оценки и рецензии на Synthesis

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: NA

49. Fireflies. ai

Участвате в прекалено много срещи? Нека Fireflies. ai бъде вашият пожарникар. То може да участва в срещи, да транскрибира или обобщава дискусии и дори да разбира гласови разговори, за да записва кой какво е казал.

Функции за транскрибиране на срещи и водене на бележки чрез Fireflies.ai

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Автоматично записвайте аудио и видео транскрипции за всяка среща и ги обобщавайте

Използвайте усъвършенстваните функции на Notetaker, които дори разбират нюансите в гласа, за да определят кой какво е казал по време на среща

Споделяйте бележки от срещи с другите си приложения, като Slack,

Ограничения на Fireflies. ai

Интеграциите с CRM и други инструменти понякога могат да бъдат несинхронизирани

Тъй като автоматично присъства и транскрибира всяка среща от календара ви, това може да повдигне въпроси, свързани с поверителността, и да се наложи да го спрете ръчно за определени срещи

Цени на Fireflies. ai

Безплатно

Pro : 18 $/месец

Бизнес : 29 $/месец на работно място

Предприятие: 39 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Fireflies. ai

G2: 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

50. Flowise

Flowise е отворен код LLM приложение за създаване на приложения с ниско ниво на кодиране, което позволява на разработчиците да създават AI чатботове и LLM оркестрационни работни процеси.

LLM workflow builder чрез Flowise

Най-добрите функции на Flowise

Използвайте Open AI асистенти, персонализирани ботове и машинно обучение, за да автоматизирате задачите и работните процеси

Създавайте бързо LLM чатботове без нужда от кодиране

Вградете AI чат асистенти в приложенията си, използвайки API, SDK и вградени опции за чат

Използвайте усъвършенствана оркестрация, за да свържете LLM с памет, програми за зареждане на данни, кеш, модерация и други приложения

Ограничения на Flowise

Потребителите може да се наложи да прегледат LLM и други работни процеси за коректност, тъй като те могат да бъдат неточни в зависимост от контекста и използваните данни

Цени на Flowise

Безплатно

Оценки и рецензии за Flowise

G2: NA

Capterra: NA

Повишете производителността си с помощта на изкуствен интелект

Разгледахме 50 от най-добрите AI приложения, богати на възможности, но все още има много да се направи. От създаването на съдържание до управлението на работните процеси и откриването на скрити информации от вашите данни – AI платформите за разработчици, маркетолози и проектни мениджъри революционизират нашата работа.

С продължаващото усъвършенстване на изкуствения интелект, ще се разширява и приложението му в нови области. Но вече можете да използвате много приложения с изкуствен интелект, за да постигнете по-бързо бизнес целите си. Експериментирайте, проучвайте и открийте най-добрите приложения с изкуствен интелект за вашите конкретни нужди.

AI асистентът за генериране на текст на ClickUp в действие

Ако искате да спестите време и усилия в ежедневната си работа, ще харесате ClickUp Brain. Това е едно от най-добрите AI приложения за автоматизиране на работните процеси и оптимизиране на производителността, така че да можете да се съсредоточите върху това, което е важно.

Регистрирайте се за безплатен пробен период на ClickUp още днес.