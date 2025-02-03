50-те най-добри AI приложения за оптимизиране на работните процеси за 2025 г.

През последните една-две години повечето от нас преминаха от удивление от възможностите на GPT-3 и притеснение за това какво означава това за кариерата ни към използване на приложения с изкуствен интелект (AI), за да улеснят живота ни. Вероятно сте пробвали някои от най-популярните AI приложения, но се появяват толкова много нови, че е трудно да се следи всичко.
Едно обаче е ясно – изкуственият интелект може да революционизира начина, по който работим. От виртуални асистенти и чатботове до решения за управление на задачи и създаване на съдържание, приложенията с изкуствен интелект стават все по-добри с всеки изминал ден и са тук, за да останат.
Пропускате нещо, ако не използвате AI приложения, за да бъдете по-продуктивни през 2024 г. Затова освежете знанията си за AI инструментите с нашия списък от 50 невероятни AI приложения, които могат да помогнат на вас и вашите екипи да се справите с всички задачи на работното място.
Основните видове AI приложения, популярни днес
AI вече може да прави неща, които надхвърлят всичко, което някога сме си представяли. Тя вече не е просто инструмент за решаване на сложни математически проблеми или редактиране на съдържание. AI приложенията са многобройни и разнообразни и постоянно се разширяват в нови области. Някои от популярните AI категории включват:
Генеративна изкуствена интелигентност
Генеративната изкуствена интелигентност е вид технология за изкуствен интелект, която може да ви помогне да генерирате ново съдържание, като текст, изображения, музика, аудио, видео и дори аватари с изкуствен интелект. Тези генеративни модели могат да предоставят изключително полезни и точни резултати чрез прости текстови команди. Генеративните инструменти с изкуствен интелект за маркетинг специалисти и създатели на съдържание могат значително да намалят времето и усилията, необходими за създаването на ново съдържание.
Някои популярни приложения на генеративната изкуствена интелигенция могат да бъдат видяни в:
- Създаване на изображения: Създавайте уникални изображения и графики, използвайки текстови команди. Примери за това са DALL-E, Midjourney и др.
- Асистенти за съдържание или писане : Създавайте убедителни текстове за имейли, публикации в социални медии и скриптове. Примери за такива приложения са ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy. ai, Writesonic, Chatsonic и др.
- Асистенти за дизайн и изображения: Създавайте дизайнерски елементи като лога, макети, макети и редактирайте изображения. Някои от популярните инструменти в тази категория включват Descript, Facetune, Kraftful и други.
Производителност и работни процеси
Приложението за изкуствен интелект може да ви помогне и при планирането на проекти, управлението на задачи и автоматизирането на работните процеси, така че фирмите да могат да оптимизират ежедневните си задачи. Популярни инструменти и виртуални асистенти в тази категория са:
- Инструменти за управление на проекти: ClickUp Brain, Asana, Notion AI и др.
- Лични асистенти: Siri, Google Gemini, Alexa и др.
- Приложения за водене на бележки: Fireflies, Supernormal, Botsonic и други
Лични чатботове
С нарастващата популярност на инструментите за генериране на изкуствен интелект, наблюдаваме възхода на няколко чат-базирани AI решения, които могат да се използват за по-широк спектър от дейности. Те включват продукти като ChatGPT, Bing, Gemini и други страхотни AI приложения, които позволяват на потребителите да дават прости команди и да чатят с AI асистента. Много от тях могат също да превеждат съдържание на различни езици на езика на потребителя.
Тези модели могат да се използват и в бизнеса за анализ на големи обеми данни и предоставяне на отговори на конкретни въпроси. Инструментите в тази категория включват ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots, CustomGPT и други.
Какво да търсите в приложенията за изкуствен интелект?
Не всички AI приложения са еднакви и намирането на подходящото за вашите нужди е от решаващо значение за повишаване на производителността ви. Затова, когато проучвате възможностите си, имайте предвид следните важни съображения:
- Определете целта си: Преди да внедрите AI приложения в работния си процес, изяснете целите си. Какво искате да постигнете с AI? Искате ли да автоматизирате задачи, да подобрите комуникацията, да ускорите сътрудничеството или нещо друго? Изберете приложенията, които пряко отговарят на конкретния проблем.
- Обърнете внимание на интеграциите: Представете си, че се налага да жонглирате с множество несвързани инструменти през натоварения си работен ден. Не е много забавно, нали? За да избегнете това, потърсете приложения, които се интегрират безпроблемно с вашата съществуваща екосистема, било то платформи за управление на проекти, канали за комуникация или софтуер за дизайн.
- Леснота на използване: Ако новото AI приложение е трудно за усвояване, няма да можете да видите незабавни резултати. Вместо това, изберете приложения с интуитивни интерфейси и лесни за използване функции. Избраното от вас AI приложение трябва да е лесно и бързо за усвояване и научаване от всички членове на вашия екип.
- Сигурност и поверителност на данните: Уверете се, че AI приложенията, които използвате, особено за работа, спазват строги протоколи за защита на данните и пазят вашата информация. Нарушаването на сигурността на данните може да има катастрофални последствия за вашата марка.
- Качество на резултатите: Не всички AI приложения предоставят на потребителите точни резултати. Преди да изберете предпочитано решение, тествайте точността на всяко AI приложение и изберете според личния си опит.
- Мащабируемост: Вашите нужди се развиват и вашите AI приложения също трябва да се развиват. Изберете приложения, които се адаптират и растат заедно с вас, независимо дали сте стартиращ бизнес или ръководите голям екип
- Цени: Съотношението цена-качество е важно. Обмислете бюджета си и изберете приложение с ценова модель, която отговаря на вашите нужди.
50-те най-добри AI приложения за използване през 2024 г.
1. ClickUp – Най-добрият инструмент за управление на проекти с изкуствен интелект
ClickUp е начело в нашия списък, защото е всеобхватна платформа за продуктивност, която помага на екипите да планират, организират и сътрудничат по задачите. Но можете да увеличите още повече продуктивността си с ClickUp Brain, нашия виртуален асистент, задвижван от изкуствен интелект.
Освен това, с ClickUp можете да имате достъп до работата си отвсякъде чрез разширението за Chrome, настолното приложение и мобилното приложение за потребители на iOS и Android.
Най-добрите функции на ClickUp
- Създавайте атрактивно съдържание, имейли, публикации в социалните медии и др. с помощта на прости подсказки
- Бързо обобщавайте или преформулирайте текст и извличайте информация от дълги текстове
- Получавайте контекстуални отговори на всичките си въпроси, свързани с работата ви, навсякъде в ClickUp
- Работете по-бързо с актуализации, създадени с изкуствен интелект, standups, AI бележник за срещи и др.
- Преодолейте езиковите бариери и общувайте ефективно с разнообразен екип на различни езици
- Получете предложения, базирани на изкуствен интелект, за макети на уебсайтове, графики за социални медии и други визуални ресурси
- Оптимизирайте процеса на разработка с интелигентни предложения за код и автоматични коментари
- Използвайте изкуствения интелект, за да извличате ценна информация и да идентифицирате модели от вашите данни в ClickUp
- Достъп до над 100 AI инструмента, базирани на роли, всеки от които е проектиран да отговори на специфичните нужди на работния процес
- Работете директно в ClickUp, без да се налага да превключвате между различни платформи
Ограничения на ClickUp
- Интерфейсът изисква малко време, за да свикнете с него
- Богатството от функции може да означава крива на обучение за новите потребители
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 USD/месец на потребител
- Предприятия: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain е достъпно за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
2. ChatGPT – Най-доброто приложение за разговорна изкуствена интелигентност за Android и iOS
Друг лидер в списъка с най-добрите AI приложения е ChatGPT, модул, разработен от OpenAI, който революционизира света на разговорния AI. Проектирано да генерира човекоподобни отговори за потребителите въз основа на прости текстови подсказки и генериране на естествен език, това многофункционално AI приложение може да се използва за създаване на съдържание, поддръжка на клиенти, генериране на код, помощ и др.
Най-добрите функции на ChatGPT
- Използвайте го широко за различни приложения като копирайтинг, генериране на идеи и кодиране
- Достъп до ChatGPT, където и да сте, като използвате приложението ChatGPT за мобилни устройства, за да се свържете с всичките си други устройства
- Получавайте полезни отговори дори на сложни запитвания
- Използвайте го като рамка за други приложения или чатботове благодарение на неговата съвместимост с различни платформи и гъвкавостта на API
Ограничения на ChatGPT
- Безплатната версия може да се забави или да има проблеми при висока активност
- Създаденото от изкуствен интелект съдържание може да не е напълно точно във всички случаи
- Роботизиран тон, особено ако използвате модела GPT 3. 5
Цени на ChatGPT
- Безплатна версия
- Плюс: 20 $/месец
- Teams: 25 USD/месец на потребител
Оценки и рецензии за ChatGPT
- G2: 4,7/5 (над 30 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)
3. Bing (Copilot)
Copilot, AI асистентът на Bing, е разширение на търсачката Bing на Microsoft. Той интегрира изкуствен интелект за подобрени възможности за търсене и потребителско преживяване. Използва модела GPT 4. 0 и може да предоставя интерактивни, задълбочени резултати от търсенето и да генерира текст и изображения за секунди. Bing и Copilot са достъпни отделно за потребители на Android и iOS.
Най-добрите функции на Bing (Copilot)
- Получавайте по-точни и контекстуално релевантни резултати от търсенето благодарение на усъвършенстваните алгоритми на Bing AI
- Търсете с помощта на изображения, като се възползвате от способността на Bing AI да анализира визуално съдържание
- Отидете отвъд традиционния генеративен изкуствен интелект и създавайте изображения, текстово съдържание и много други с Bing Co-Pilot
Ограничения на Bing (Copilot)
- Bing AI може да има по-малък пазарен дял в сравнение с другите търсачки, което потенциално може да повлияе на достъпността на някои функции
- Въпреки използването на модела GPT 4.0, резултатите не са толкова мощни и точни в сравнение с модела GPT 4.0 на OpenAI.
Цени на Bing
- Безплатно
Оценки и рецензии в Bing
- G2: 4. 3/5 (290+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (над 20 рецензии)
4. Facetune
Facetune е мощно AI приложение за редактиране на снимки, което се нарежда сред най-печелившите приложения за фотография в Google Play Store. То може да ви помогне да подобрите и усъвършенствате портрети или други изображения, като използвате интуитивни инструменти за редактиране и други ценни функции. Приложението е достъпно както за Android, така и за iOS потребители.
Най-добрите функции на Facetune
- Усъвършенствайте външния вид на обекта си с помощта на усъвършенствани AI алгоритми, като изглаждане на кожата, избелване на зъбите, подчертаване на очите и др.
- Подобрете снимките си, за да им придадете професионален вид, или ги подобрете по друг начин с помощта на интелигентни AI филтри и творчески ефекти
Ограничения на Facetune
- Има стръмна крива на обучение, което го прави труден за повечето потребители
- Не е идеалният вариант за фина настройка на пейзажни или други фотографски формати
Цени на Facetune
- Безплатен план
- VIP план по заявка
Оценки и рецензии за Facetune
- G2: Не е налично
- Capterra: Недостатъчно отзиви
5. Lensa
Lensa внася доза изкуствен интелект в мобилната фотография с интуитивната си платформа. Използвайте я, за да заснемате и редактирате зашеметяващи изображения без усилие. Приложението за редактиране на изображения с изкуствен интелект „всичко в едно“ от Prism Labs използва невронни мрежи, компютърно зрение и дълбоко обучение, за да ви помогне да ретуширате снимки и да създавате портрети.
Най-добрите функции на Lensa AI
- Автоматично подобрявайте снимките, като настройвате параметрите за оптимална яркост, контраст и цвят
- Въведете привлекателни ефекти за замъгляване на фона, добавете професионален щрих към портретите и още много други неща с помощта на AI подсказки
Ограничения на Lensa AI
- Потребителите, които търсят обширен ръчен контрол над настройките на снимките, може да счетат автоматизирания подход на Lensa за ограничаващ.
Цени на Lensa AI
- 4 долара за качване на до 20 снимки за редактиране
Оценки и рецензии за Lensa AI
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостъпно
6. Alexa
Мощният виртуален асистент, създаден от Amazon с изкуствен интелект, Alexa е перфектното допълнение към вашата среда, независимо дали става дума за устройства, управлявани от смарт дома, или други приложения.
Най-добрите функции на Alexa
- Управлявайте всичките си умни устройства за дома, като осветление, термостати и климатици, които се синхронизират безпроблемно с Alexa
- Използвайте AI асистента Alexa, за да изпълнявате действия чрез гласови команди, като пускане на музика, четене на новини, предоставяне на данни за трафика в реално време и др.
Ограничения на Alexa
- Въпреки че Alexa разполага с обширна библиотека от умения, някои потребители могат да срещнат ограничения при интегрирането на определени приложения на трети страни
- Работи най-добре с устройства, поддържащи Alexa, което ограничава използваемостта му
Цени на Alexa
- То е безплатно за устройствата, поддържани от Alexa, но ще трябва да платите над 1500 долара, за да получите всички устройства, поддържани от Alexa.
Оценки и рецензии за Alexa
- G2: 4. 1/5 (40+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)
7. Siri – Най-доброто за iOS
Подобно на Amazon, гласовият асистент на Apple с изкуствен интелект, Siri, си спечели забележителна репутация благодарение на нивото си на персонализация, контекстуализация и използваемост. Оттогава той е неразделна част от iOS устройствата, предлагайки гласово активирана помощ за широк спектър от задачи.
Най-добрите функции на Siri
- Автоматизирайте задачи, извършвайте търсения и получавайте отговори на конкретни въпроси, използвайки подобрени заявки на естествен език
- Работете безпроблемно с всяко устройство на Apple или поддържани платформи, използвайки безжичното управление на Siri
Ограничения на Siri
- Siri е предназначена предимно за устройства на Apple и не е достъпна за потребители на Android
Цени на Siri
- Безплатно с устройства на Apple
Оценки и рецензии за Siri
- G2: NA
- Capterra: NA
8. Socratic
Имате затруднения с усвояването на сложни концепции или се нуждаете от помощ при подготовката за изпити? Socratic е вашият AI-базиран спътник в ученето, който предлага персонализирани насоки и интерактивни обяснения, за да затвърди вашите познания.
Най-добрите функции на Socratic
- Задавайте въпроси на естествен език и получавайте подробни обяснения, съобразени с вашите конкретни нужди
- Достъп до обширна библиотека с обяснения, диаграми и практически задачи, създадени от преподаватели и експерти по темата
Ограничения на Сократ
- Фокусира се предимно върху математика, науки и история
- Ограничена поддръжка за отворени или творчески въпроси
Сократична ценова политика
- Безплатен план
- Предимства: Цена от 10 USD/месец на потребител
Оценки и рецензии на Socratic
- G2: NA
- Capterra: Недостатъчно рецензии
9. Cleo
Cleo е приложение за изкуствен интелект, което предоставя персонализирана подкрепа за вашето финансово благосъстояние. То ви помага да следите бюджета си, да поставяте финансови цели и ви предоставя полезна информация за разходите ви.
Най-добрите функции на Cleo
- Проследявайте финансите и целите си, за да разберете напредъка си, и използвайте прости подсказки, за да получите препоръки, базирани на изкуствен интелект
- Прехвърляйте автоматично фиксирана сума в спестовната си сметка с помощта на автоматизирания инструмент за спестяване
- Управлявайте парите си по-умно с помощта на вграден в приложението портфейл, който се интегрира с вашата спестовна сметка
Ограничения на Cleo
- Без безплатен пробен период или безплатна версия
- Ограничените интеграции са неудобни за тези, които искат да проследяват както професионалните, така и личните си разходи
Цени на Cleo
- Cleo Plus: 5,99 $/месец
- Cleo Builder: 14,99 $/месец
Оценки и рецензии за Cleo
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно рецензии
10. Youper
Youper е едно от най-добрите AI приложения в областта на психичното здраве. То е AI приятел, който ви изслушва без да ви съди и ви предлага подкрепа, за да подобрите настроението си. Чрез ангажиращи разговори и персонализирани дейности, то ви помага да управлявате стреса, да изградите самочувствие и да развиете по-здравословни механизми за справяне.
Най-добрите функции на Youper
- Говорете с Youper за всичко, което ви занимава, и получите съчувствени отговори и окуражителни думи
- Играйте игри, изпълнявайте творчески упражнения и се занимавайте с практики за съзнателност, за да повдигнете настроението си и да се справите със стреса
- Получавайте персонализирани утвърждения въз основа на настроението и целите си, за да повишите самочувствието и увереността си
- Следете моделите на настроението си и проследявайте напредъка си към целите си за емоционално благополучие
Ограничения на Youper
- Ограничено до текстови взаимодействия
- Може да не е подходящо за хора с тежки психични заболявания
Цени на Youper
- Безплатен план
- Youper Premium: 69,99 $/година
Оценки и рецензии на Youper
- G2: NA
- Capterra: NA
11. Otter. ai
Имате прекалено много срещи или интервюта? Otter. ai ви предлага своя мощен AI асистент за транскрипция, който записва аудио в реално време и го преобразува в точен, подлежащ на търсене текстов формат.
Най-добрите функции на Otter.ai
- Получавайте незабавни транскрипции на всякакви аудиозаписи, включително срещи, лекции и интервюта
- Автоматично идентифицирайте различните говорители в разговор за лесно справяне
- Обучете Otter да разпознава конкретни термини и жаргон, свързани с вашата област
- Лесно търсене в транскрипти, подчертаване на ключови моменти и редактиране за точност
Ограничения на Otter.ai
- Точността може да варира в зависимост от качеството на аудиото и фоновия шум.
- Безплатният план има ограничени минути за транскрипция и функции
Цени на Otter.ai
- Безплатен план
- Професионален план: 10 USD/месец на потребител
- Бизнес план: 20 $/месец на потребител
- Планове за предприятия: По заявка
Оценки и рецензии за Otter. ai
- G2: 4. 2/5 (172 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (80 отзива)
12. Google Gemini
Google Gemini е семейство от големи езикови модели (LLM), разработени от Google AI. Това е мултимодален AI, което означава, че може да разбира и генерира текст, код, аудио, изображения и видео. За разлика от по-ранните AI модели, Gemini може да обработва и комбинира различни видове информация, което го прави по-гъвкав и способен да изпълнява сложни задачи.
Най-добрите функции на Google Gemini:
- Мултимодално разбиране: Gemini може да обработва и разбира различни форми на данни, включително текст, изображения, аудио и код.
- Генеративни възможности: Може да генерира текст, код, изображения и друго съдържание въз основа на получените команди или входни данни.
- Разум и решаване на проблеми: Gemini може да разсъждава върху сложни проблеми и да намира решения.
- Контекстуално разбиране: Може да поддържа контекста и да разбира взаимоотношенията между различните части от информацията.
- Превод на езици: Gemini може да превежда текст между различни езици.
- Генериране на код: Може да генерира код въз основа на описания на естествен език.
Gemini е проектиран да бъде гъвкав и мощен AI модел, който може да се използва за широк спектър от приложения, от обслужване на клиенти до творческо писане. Google внедрява Gemini във всички свои приложения, което го прави все по-полезен в ежедневието.
Ограничения на Google Gemini
- Ограничения на данните
- Халюцинации
- Изчислителни разходи
- Етични съображения
- Ограничения в реалния свят
Цени на Google Gemini
- Безплатни с възможност за платен абонамент
Оценки и рецензии за Google Gemini
- G2: 4. 4/5
- Capterra: NA
13. Brilliant
Brilliant е интерактивна онлайн платформа, която преподава предмети от областта на STEM (наука, технологии, инженерство и математика) чрез увлекателни истории, симулации и предизвикателства.
Брилянтни най-добри функции
- Учете чрез практиката с интерактивни уроци, които комбинират видеоклипове, симулации и предизвикателства
- Получавайте персонализирани препоръки и предизвикателства, тъй като платформата се адаптира към вашия темп и стил на учене
- Свържете се с други учащи и обсъдете концепции във форума на общността
- Изтеглете уроци и предизвикателства, за да имате достъп до тях, дори когато не сте онлайн
Брилянтни ограничения
- Необходим е абонамент за достъп до всички функции
- Някои концепции може да са твърде сложни за по-младите ученици
- Ограничен фокус върху хуманитарните и социалните науки
Брилянтни цени
- Безплатен план
- Премиум план: Започва от 13,49 $/месец
Брилянтни оценки и рецензии
- G2: NA
- Capterra: NA
14. Mem
Mem е изкуствен интелект, който ви помага да събирате, споделяте и организирате информация от интернет.
Най-добрите функции на Mem
- Използвайте заявки на естествен език, за да намерите информация от различни източници, включително академични списания, новинарски статии и уебсайтове
- Организирайте проучванията си с папки, етикети и бележки
- Автоматично генериране на цитати в стилове MLA, APA и Chicago
- Споделете вашите проучвания с другите и сътрудничете си по проекти
Ограничения на паметта
- Необходим е абонамент за достъп до всички функции
- Може да не винаги да намирате най-подходящата информация
- Не е толкова изчерпателна, колкото някои други изследователски бази данни
Цени на паметта
- Индивидуален: 14,99 $/месец
- Teams: Персонализирани цени
Оценки и рецензии на Mem
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно рецензии
15. Browse AI
Browse AI е уеб инструмент за автоматизация, който ви позволява да извличате и наблюдавате данни от всеки уебсайт.
Разгледайте най-добрите функции на изкуствения интелект
- Получавайте персонализирани препоръки за статии, видеоклипове и друго съдържание въз основа на вашите интереси
- Създавайте мисловни карти, за да организирате проучванията си и да изследвате различни теми от толкова уебсайтове, колкото желаете
- Спестете време, като извличате данни от множество уебсайтове и следите промените в тях с няколко кликвания
Разгледайте ограниченията на изкуствения интелект
- Необходим е абонамент за достъп до всички функции
- Ограничен фокус върху академичните изследвания
Разгледайте цените на AI
- Стартово ниво: 48,75 $/месец
- Професионална: 123,75 $/месец
- Екип: 311,25 $/месец
Разгледайте оценките и рецензиите за изкуствен интелект
- G2: 4. 8/5 (32 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (42 отзива)
16. Seamless AI
Seamless AI е B2B търсачка, базирана на изкуствен интелект, която ви помага да намирате потенциални клиенти и друга информация, свързана с клиентите.
Най-добрите функции на Seamless AI
- Лесно събирайте информация за потенциални клиенти и перспективи с помощта на AI разширението за Chrome.
- Напишете сценарии за студени обаждания, имейли, съобщения в LinkedIn, публикации в социалните медии и др. с помощта на функцията за генериране на текстове с изкуствен интелект.
- Работете безпроблемно с Hubspot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator и други водещи CRM системи, използвайки API интеграции
Безпроблемни ограничения на изкуствения интелект
- Изисква технически познания за настройка и използване
- Може да не са подходящи за всички бизнеси
Безпроблемно ценообразуване на изкуствения интелект
- Безплатно
- Базов план: 39 $/месец на потребител
- Предимство: Персонализирани цени
- Предприятие: Персонализирани цени
Безпроблемни оценки и рецензии за изкуствен интелект
- G2: 4. 2/5 (над 1200 отзива)
- Capterra: 3,7/5 (122 отзива)
17. Read AI
Read AI е AI приложение, което ви помага да генерирате транскрипти, резюмета и да възпроизвеждате важни моменти от всяка онлайн среща.
Прочетете най-добрите функции на изкуствения интелект
- Разберете автоматично важните моменти от срещите с помощта на AI Highlights
- Получавайте обобщения, теми и задачи от срещите с помощта на Meeting Notes
- Станете по-добър комуникатор и получите съвети за подобряване на речта с помощта на AI Assisted Speaker Coach
Прочетете ограниченията на изкуствения интелект
- Някои разширени опции за персонализиране изискват платен план
- Може да не улавя напълно всички нюанси на човешката реч
Прочетете цените на изкуствения интелект
- Безплатно
- Pro: 19,75 $/месец
- Enterprise: 29,75 $/месец
- Enterprise+: 39,75 $/месец
Прочетете оценките и рецензиите за AI
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: NA
18. Grain
Grain е платформа за водене на бележки и записване на данни, базирана на изкуствен интелект, която записва информация от срещи и задачи за изпълнение и ви помага да отделяте времето си за най-важните неща.
Най-добрите функции на Grain
- Създавайте срещи, записвайте бележки автоматично и синхронизирайте лесно с контактите си
- Наемете и обучете служителите си по-бързо с помощта на AI-базирано коучинг
- Оптимизирайте работните си процеси и сключвайте сделки по-бързо с Deal Insights
Ограничения на зърното
- Някои разширени функции изискват платен план
- Не е съвместимо с някои CRM системи и инструменти
Цени на зърното
- Основно: 0 долара
- Стартово ниво: 15 USD/месец на работно място
- Бизнес: 29 $/месец на работно място
- Предприятие: Персонализирани цени
Оценки и рецензии на Grain
- G2: 4,6/5 (273 отзива)
- Capterra: NA
19. Fathom
Fathom е AI-базиран асистент за срещи, който ви помага да записвате срещи и да получавате транскрипти, акценти и резюмета от вашите срещи, като ви помага да подобрите вътрешната комуникация и производителността.
Разберете най-добрите функции
- Използвайте го безпроблемно с приложения за видеокомуникация като Google Meet, Microsoft Teams, Zoom и др.
- Получавайте транскрипции и записи на разговори, с подчертани всички важни моменти
- Възползвайте се от многоезичната поддръжка, която обхваща седем езика, включително английски, испански, френски, италиански, немски и португалски
Разберете ограниченията
- Ограничени функции за записване на видеоразговори, бележки от срещи и други в сравнение с конкурентите
- Разширени функции само с платени опции
Цени на Fathom
- Безплатно
- Стандартен: 32 $/месец
- Pro: 39 $/месец на потребител
Оценки и рецензии на Fathom
- G2: 5/5 (над 2000 рецензии)
- Capterra: 5/5 (над 100 рецензии)
20. Chatbase
Chatbase е платформа за разработване на чатботове, която ви помага да създавате и управлявате чатботове за различни платформи за съобщения.
Най-добрите функции на Chatbase
- Създавайте чатботове на различни езици, използвайки интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, без да се налага да пишете код
- Интегрирайте с популярни платформи за съобщения като Messenger, WhatsApp и Telegram
- Обучете своя чатбот да разбира и отговаря на запитвания на естествен език
- Проследявайте ефективността и ангажираността на чатботовете
Ограничения на Chatbase
- Разширените функции и интеграции на NLP изискват платен план
- Може да се наложи известна техническа експертиза за сложни дизайни на чатботове
Цени на Chatbase
- Безплатно
- Хоби: 19 $/месец
- Стандартен: 99 $/месец
- Без ограничения: 399 $/месечно
Оценки и рецензии за Chatbase
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: 4. 3/5 (70 отзива)
21. Descript
Descript е универсален инструмент за редактиране на аудио и видео с мощни AI функции за транскрипция, редактиране и сътрудничество.
Най-добрите функции на Descript
- Автоматично транскрибирайте аудио и видео записи с висока точност, използвайки транскрипция, задвижвана от изкуствен интелект
- Записвайте лесно гласови коментари и екранни снимки
- Редактирайте аудио и видео с интуитивни инструменти и ефекти
- Споделяйте проекти с други хора и работете заедно в реално време
- Създавайте и публикувайте подкасти с вградените инструменти на Descript
Ограничения на Descript
- Разширените функции и интеграции изискват платен план
- Може да не е подходящо за сложни проекти за редактиране на видео
Цени на Descript
- Безплатно
- Създател: 15 $/месец
- Pro: 30 $/месец
Оценки и рецензии за Descript
- G2: 4,5/5 (344 отзива)
- Capterra: 4. 8/5 (164 отзива)
22. HeyGen
HeyGen е платформа за създаване на видео и глас, базирана на изкуствен интелект, която ви позволява да създавате мощни аватари и гласове, генерирани от изкуствен интелект.
Най-добрите функции на HeyGen
- Създавайте иновативни видеоклипове, базирани на изкуствен интелект, за обучение, маркетинг на продукти, социални медии и др.
- Мащабирайте създаването на видео съдържание с помощта на интуитивния интерфейс на инструмента
- Превеждайте автоматично създадените от вас видеоклипове на различни езици
Ограничения на HeyGen
- Макар HeyGen да се отличава в генерирането на съдържание, потребителите може да се наложи да прегледат и усъвършенстват резултатите, за да гарантират оригиналност и съответствие с конкретни изисквания
Цени на HeyGen
- Безплатно
- Създател: 29 $/месец
- Бизнес: 89 $/месец
Рейтинги и отзиви за HeyGen
- G2: 4,8/5 (над 400 отзива)
- Capterra: 4,9/5 (41 отзива)
23. Copy. ai
Copy. ai е добре известна платформа за генериране на текстове и съдържание с изкуствен интелект, която предлага лесен начин за създаване на атрактивно и интересно бизнес съдържание.
Най-добрите функции на Copy.ai
- Създавайте убедителни маркетингови текстове за различни цели, подобрявайки посланията и комуникацията на марката
- Развийте идеите си в пълноценни статии, блог публикации и съдържание за социални медии с минимални усилия
- Разширете операциите с съдържание, без да се налага да наемате големи екипи
Ограничения на Copy.ai
Въпреки че е умело в генерирането на съдържание, Copy. ai може да се наложи да бъде леко настройвано от време на време, за да улови напълно нюансите в контекстуалните изисквания.
Цени на Copy.ai
- Безплатно
- Pro: 49 $/месец
- Екип: 249 $/месец
- Предприятие: Персонализирани цени
Copy. ai оценки и рецензии
- G2: 4,7/5 (177 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (60 отзива)
24. Supernormal
Supernormal е всеобхватно приложение за изкуствен интелект за писане на бележки от срещи, което ви помага да пишете, редактирате и споделяте бележки от срещи за минути.
Най-добрите функции на Supernormal
- Автоматизирайте повтарящите се задачи по водене на бележки, спестявайки време и позволявайки на екипите да се съсредоточат върху конкретни действия
- Подобрете работните процеси и сътрудничеството в екипа, като използвате AI-базиран тракер за дейности, който спомага за безпроблемна комуникация и напредък по проектите.
Свръхнормални ограничения
- Ограничени функции за безплатния план
- Записките от срещите може да не са точни в зависимост от фоновия шум и разбирането на приложението
Супернормални цени
- Безплатно
- Pro: 18 $/месец
- Бизнес: 29 $/месец
Оценки и рецензии на Supernormal
- G2: 4. 4/5 (16 отзива)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
25. CustomGPT
CustomGPT е платформа, която ви позволява да създадете персонализиран GPT чатбот за минути. Тя може да ви помогне да автоматизирате повтарящи се задачи, да отговаряте на запитвания на клиенти и да поемате други задачи, които да освободят човешкия персонал.
Най-добрите функции на CustomGPT
- Обучавайте AI модели въз основа на уникални набори от данни и изисквания, като гарантирате релевантност и точност
- Настройте CustomGPT според специфичните нужди на вашата индустрия, като здравеопазване, финанси и др.
Ограничения на CustomGPT
- Няма безплатен план
- За да ползвате най-модерните функции и усъвършенствани AI модели, ще трябва да си закупите премиум версията
Цени на CustomGPT
- Стандартен: 99 $/месец
- Премиум: 499 $/месец
- Предприятие: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за CustomGPT
- G2: NA
- Capterra: Недостатъчно рецензии
26. Feathery
Feathery е AI-генериран създател на формуляри и работни процеси без кодиране, който ви позволява да създавате формуляри за минути. С фокус върху подобряване на взаимодействията с клиентите, той може да ви помогне да създавате персонализирани формуляри и да записвате взаимодействията незабавно.
Най-добрите функции на Feathery
- Събирайте и анализирайте потребителски данни с помощта на изкуствен интелект, като по този начин гарантирате, че фирмите могат да събират ценна информация, за да адаптират взаимодействията си
- Използвайте усъвършенствани аналитични инструменти, за да разберете поведението на потребителите, което дава възможност на бизнеса да взема решения, основани на данни
Ограничения на Feathery
- Потребителите може да се сблъскат с трудности при интегрирането на Feathery в съществуващите системи, особено в случая на компании с комплексни структури на данни.
Изгодни цени
- Безплатно
- Базов: 49 $/месец
- Плюс: 99 $/месец
Оценки и рецензии на Feathery
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: NA
27. Личен AI
Personal AI е личен асистент, задвижван от изкуствен интелект, който предлага платформа за оптимизиране на ежедневните задачи и повишаване на производителността.
Най-добрите функции на личния AI
- Освободете времето си с текстове и имейли, изготвени с изкуствен интелект
- Създайте свой собствен AI асистент и го обучете с вашите данни и съобщения, като вие контролирате достъпа
Лични ограничения на изкуствения интелект
- Високи цени и стръмна крива на обучение
Лични цени за изкуствен интелект
- Премиум: 40 $/месец за лична или професионална употреба
- Elevate: Персонализирани цени за бизнес употреба
Лични оценки и рецензии за изкуствен интелект
- G2: NA
- Capterra: NA
28. Growbots
Growbots е всеобхватно AI инструмент за автоматизиране на изходящите продажби, което включва проучване, контакти и дори изходящи продажби, извършвани от Concierge.
Най-добрите функции на Growbots
- Автоматизирайте процеса на генериране на потенциални клиенти с помощта на усъвършенствани работни процеси, което ще позволи на вашите търговски екипи да се съсредоточат върху изграждането на взаимоотношения и сключването на сделки
- Използвайте изкуствен интелект, за да се насочите към потенциални клиенти с по-голяма вероятност за конверсия, като оптимизирате усилията си за достигане до тях
Ограничения на Growbots
- Потребителите може да се наложи да настроят параметрите на кампанията, за да ги съобразят с конкретната динамика на бранша и предпочитанията на целевата аудитория
Цени на Growbots
- Outreach: 49 $/месец
- Всичко в едно: 199 $/месец
Оценки и рецензии на Growbots
- G2: 4,5/5 (138 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (47 отзива)
29. Cody
Cody е платформа за виртуален асистент, базирана на изкуствен интелект, която помага на бизнеса да опрости работните си процеси и да подобри бизнес процесите.
Най-добрите функции на Cody
- Обучете чатбота въз основа на вашите данни и база от знания, за да може той да дава контекстуални отговори на всички ваши въпроси и да ви спестява време
- Бъдете сигурни в автентичността на генерираните резултати с включените цитати
Ограничения на Cody
- Клиентите съобщават за необходимост от последващи действия и бавно реагиране на заявки за обслужване
Цени на Cody
- Основен: 29 $/месец
- Премиум: 99 $/месец
- Разширено: 249 $/месец
Оценки и рецензии на Cody
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: NA
30. Zapier Chatbots
Zapier, инструмент за автоматизация, свързващ множество приложения и услуги, също разполага с чатбот. Този инструмент ви позволява да свържете различни приложения, включително чатботове, за да създадете безпроблемни работни процеси.
Най-добрите функции на Zapier
- Интегрирайте чатботове с други приложения, което позволява автоматизирани отговори и действия въз основа на взаимодействията на потребителите
- Създайте персонализирани чатботове и ги свържете с вашите Zaps, като рационализирате процесите и повишите ефективността
Ограниченията на Zapier
- Управлението на множество чатботове и гарантирането на точност и цялост може да бъде трудно
- Ограничени функции за безплатния план
Цени на Zapier
- Безплатно
- Премиум: 20 $/месец
- Разширено: 100 $/месец
Оценки и рецензии за Zapier
- G2: 4,5/5 (над 1200 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
31. Anthropic (Claude)
С помощта на своя авангарден инструмент Claude, Anthropic се използва за създаване на усъвършенствани и етични AI модели, даващи възможност на разработчиците да създават интелигентни системи, фокусирани върху безопасността и надеждността. Claude може да бъде и виртуален асистент, който да опрости много задачи от ежедневието.
Най-добрите функции на Claude
- Генерирайте текст и получавайте точни отговори на вашите въпроси в удобен за ползване интерфейс
- Създавайте сложни AI модели с особен акцент върху разбирането на човешко ниво
Ограничения на Claude
- Предвид усъвършенствания характер на инструментите на Anthropic, потребителите може да се сблъскат с крива на обучение, особено ако са нови в етичното разработване на изкуствен интелект
- Наборът от данни е актуализиран до 2022 г. и затова не може да даде точни отговори за по-скорошни събития.
Цени на Claude
- Claude instant: 0,80 долара за милион токена
- Claude 2. 0: 8,00 долара за милион токена
Оценки и рецензии за Claude
- G2: 4,7/5 (120 отзива)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
32. Airparser
Airparser е инструмент за извличане на данни, базиран на GPT, който помага за извличането на данни от PDF файлове, имейли, HTML страници, уебсайтове и други документи, като ги експортира в реално време към всякакви приложения.
Най-добрите функции на Airparser
- Използвайте прецизно извличане на данни, за да извличате и анализирате точно данни от различни документи и източници
- Използвайте персонализирани правила за анализиране, за да се адаптирате към различни структури и формати на документи
- Достъп до извлечените данни във вашите любими приложения, тъй като инструментът се интегрира с Google Sheets, Zapier и др.
Ограничения на Airparser
- Въпреки че са силно персонализирани, настройването на правила за анализиране може да изисква първоначална конфигурация въз основа на конкретни типове документи, което е сложен процес
Цени на Airparser
- Стартово ниво: 39 $/месец
- Растеж: 59 $/месец
- Бизнес: 179 $/месец
- Премиум: 249 $/месец
Оценки и рецензии за Airparser
- G2: NA
- Capterra: NA
33. Botsonic
Botsonic е интуитивен робот-асистент, който може да се използва за създаване на многофункционални ботове за поддръжка, използвайки платформата ChatGPT на Open AI. Той е обучен на базата на вашите данни, за да отговаря на запитвания, свързани с обслужването на клиенти и др.
Най-добрите функции на Botsonic
- Използвайте алгоритми, базирани на NLP, за да разбирате и отговаряте на запитвания на потребители с висока степен на точност
- Внедрете чатботове, базирани на Botsonic, в различни канали като Slack, Telegram и WhatsApp, като по този начин подобрите достъпността за потребителите
Ограничения на Botsonic
- Изключително сложните случаи на употреба може да изискват допълнителна настройка и персонализиране, което потенциално може да удължи сроковете за разработка.
Цени на Botsonic
- Безплатно
- Плюс: 20 $/месец
- Бизнес: 49 $/месец
Рейтинги и рецензии на Botsonic
- G2: 4,8/5 (33 отзива)
- Capterra: 4. 6/5 (11 отзива)
34. Dante AI
Dante AI е платформа за създаване на персонализирани AI чатботове, проектирани въз основа на вашите данни.
Най-добрите функции на Dante AI
- Интегрирайте инструмента с над 5000 приложения, за да направите съществуващите работни процеси по-ефективни
- Повишете производителността, като използвате изкуствен интелект за анализ на данни и текст, създаване на копия, отстраняване на грешки в кода, проследяване на настроенията в социалните медии и др.
Ограничения на Dante AI
- В първите няколко случая може да се наложи потребителите да прегледат и адаптират отговорите, генерирани от изкуствен интелект, за да ги съобразят с конкретния стил на писане на марката или личния стил на писане.
Цени на Dante AI
- Безплатно
- Вход: 9 $/месец
- Премиум: 99 $/месец
- Професионална: 199 $/месец
- Бизнес: 399 $/месец
Оценки и рецензии за Dante AI
- G2: NA
- Capterra: NA
35. Writesonic
Друга платформа за създаване на съдържание, базирана на изкуствен интелект, Writesonic, ви помага да създавате всякакъв вид съдържание 10 пъти по-бързо. Тя може да се използва за създаване и редактиране на съдържание, публикуване на SEO-оптимизирани статии, блогове, реклами, целеви страници, описания на продукти за електронна търговия, публикации в социални медии и др.
Най-добрите функции на Writesonic
- Използвайте функциите за AI копирайтинг, за да създадете убедителни и привлекателни текстове за маркетинг, социални медии и други нужди, свързани с съдържанието
- Създайте оптимизиран за търсене текст за целева страница на над 25 езика, за да подобрите конверсиите
Ограничения на Writesonic
- Въпреки че е ефективно, съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, може да изисква преглед и усъвършенстване от страна на потребителя за конкретни нюанси и контекст
Цени на Writesonic
- Безплатно
- Малък екип: 19 $/месец
- Enterprise: Започва от 500 $/месец
- Freelancer: 20 $/месец
Оценки и рецензии за Writesonic
- G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)
- Capterra: 4. 8/5 (над 2000 отзива)
36. Chatsonic
Като алтернатива на приложението ChatGPT за създаване на съдържание, Chatsonic разполага с разширени функции като интеграция на търсене, чат с PDF, генериране на изображения с изкуствен интелект и други опции, които ви помагат да създавате съдържание по-ефективно.
Най-добрите функции на Chatsonic
- Анализирайте пазарните тенденции, пишете реклами и редактирайте текстове с помощта на усъвършенствани AI подсказки, фокусирани върху маркетинга
- Изследвайте и събирайте данни от всичките си свързани приложения заедно с Google, за да получите значими заключения
Ограничения на Chatsonic
- Някои съдържания и текстове могат да бъдат неточни и да липсва контекстуално разбиране
Цени на Chatsonic
- Безплатно
Оценки и рецензии за Chatsonic
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: NA
37. AssemblyAI
AssemblyAI е инструмент за автоматично разпознаване на реч (ACR), който използва усъвършенствани AI алгоритми, за да преобразува говоримия език в точен и използваем текст.
Най-добрите функции на AssemblyAI
- Използвайте ги за вашите нужди от транскрипция и обобщаване в реално време, като оптимизирате работните процеси, които изискват незабавен достъп до говоримо съдържание и висока степен на точност.
- Създайте свои собствени продукти с изкуствен интелект, базирани на глас, чрез интегриране с API на Assembly AI
Ограничения на AssemblyAI
- Въпреки че е точно, представянето на AssemblyAI може да варира при определени акценти, което налага периодична ръчна проверка за точност.
Цени на AssemblyAI
- Преобразуване на реч в текст: 0,37 $/час
- Транскрипция в реално време: 0,47 $/час
- Audio Intelligence и LeMUR: Цена на токен
Оценки и рецензии за AssemblyAI
- G2: 4. 6/5 (над 200 отзива)
- Capterra: NA
38. Timely
Timely е инструмент за проследяване на времето, базиран на изкуствен интелект, който ви помага да проследявате времето в множество проекти. Неговото приложение за настолни и мобилни устройства може да проследява срещи, задачи, проекти и др.
Най-добрите функции на Timely
- Автоматизирайте отчитането на времето за множество проекти и задачи
- Следете бюджета и други показатели, свързани с вашите проекти
- Използвайте разширени отчети с прогнози и анализи на проекти, които ще ви помогнат да планирате ефективно проектите си
Временни ограничения
- Функциите за фактуриране може да се нуждаят от подобрение
- Възможно е да възникнат проблеми, ако проследявате няколко проекта едновременно
Навременни цени
- Стартово ниво: 11 $/месец
- Премиум: 20 $/месец
- Без ограничения: 28 $/месец
Актуални оценки и рецензии
- G2: 4. 8/5 (350+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)
39. Superpowered
Superpowered е друго приложение за водене на бележки с изкуствен интелект в списъка, но с една разлика. То не включва ботове във вашите видео или гласови разговори. Няма записи. То прави това, за което е предназначено – води добри бележки!
Най-добрите функции със супермощност
- Разделете бележките автоматично на „резюме“ и „действия за изпълнение“
- Използвайте AI шаблони, които ще ви помогнат да проведете ефективни срещи за индивидуални продажби, интервюта и др.
Ограничения на суперсилите
- Ако нямате ботове, трябва да дадете изрично разрешение на Superpowered да се присъедини към срещите
Супермощни цени
- Безплатно
- Основен: 36 $/месец
- Pro: 108 $/месец
Супермощни оценки и рецензии
- G2: NA
- Capterra: NA
40. Jasper
Jasper е мощен инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект, който помага на маркетинговите екипи да оптимизират и ускорят своите процеси.
Най-добрите функции на Jasper
- Получавайте контекстуални езикови предложения, които гарантират точна и естествено звучаща писмена комуникация
- Персонализирайте Jasper, за да се съобрази с конкретни стилове на писане и предпочитания
Ограничения на Jasper
- Няма безплатен план. Получавате 7-дневен безплатен пробен период, за да тествате решението, след което трябва да изберете план за професионалисти или създатели.
- Някои потребители може да счетат определени стилистични предложения за субективни и да изискват ръчно одобрение въз основа на индивидуалните си предпочитания
Цени на Jasper
- Създател: 49 $/месец
- Pro: 69 $/месец
Оценки и рецензии за Jasper
- G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)
- Capterra: 4. 8/5 (над 1300 отзива)
41. Relevance AI
Relevance AI е инструмент за автоматизация и управление на работните процеси, който се интегрира с всичките ви съществуващи процеси и платформи. Използвайте препоръките, базирани на изкуствен интелект, за да автоматизирате работните процеси, да създадете LLM потоци и да генерирате шаблони за опростяване на задачите.
Най-добрите функции на Relevance AI
- Създайте AI работна сила, която да се фокусира върху конкретни бизнес области и да изпълнява задачи, подобни на тези на човешките работници
- Интегрирайте приложението с LLM доставчици като OpenAI, Google, Meta и Anthropic за оптимизирани процеси
Ограничения на изкуствения интелект
- Потребителите може да се наложи да предвидят начален период на обучение, докато платформата се адаптира към конкретните предпочитания и поведение на потребителите
Цени на Relevance AI
- Безплатно
- Екип: 199 $/месец
- Бизнес: 599 $/месец
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
Рейтинги и рецензии за AI по релевантност
- G2: NA
- Capterra: NA
42. TalkNotes
TalkNotes, лидер в областта на преобразуването на глас в текст и воденето на бележки, има за цел да оптимизира процеса на записване и използване на устна информация. То използва платформа за обработка на естествен език, задвижвана от изкуствен интелект, за да преобразува изречените думи в полезни, организирани бележки.
Най-добрите функции на TalkNotes
- Преобразувайте аудио в текст с помощта на високоточни AI инструменти за слушане, обучени да предоставят прецизни и безгрешни транскрипции
- Организирайте и категоризирайте транскрипциите си, за да улесните екипите си в достъпа до важната информация
Ограничения на TalkNotes
- Потребителите могат да забележат разлики в точността при наличие на значителен фонов шум, което налага да се обърне внимание на оптималните условия за запис.
Цени на TalkNotes
- Плюс: 11,97 $/месец
- Pro: 49 $/месец
Оценки и рецензии за TalkNotes
- G2: NA
- Capterra: NA
43. Leap AI
Leap AI ви помага да проектирате работни процеси, без да се налага да пишете код. Можете да използвате интуитивния му табло, за да изберете действия и да ги изпълните директно.
Най-добрите функции на Leap AI
- Получете всички модели на едно място, включително усъвършенствани AI модели като GPT-4 и Llama-2 за езикови задачи, модели за изображения и видео като Stable Diffusion XL и Dalle-3, както и модели за глас и музика като Whisper, Bark, MusicLM и други
- Интегрирайте го с множество инструменти и устройства благодарение на гъвкавите API и модели
Преодолейте ограниченията на изкуствения интелект
- Въпреки че ви предоставя мощността на множество инструменти в една платформа, резултатите от отделните инструменти често могат да бъдат по-прецизни и точни в сравнение с резултатите от Leap.
Цени на Leap AI
- Безплатен план
- Pro: Започва от 29 $/месец
Оценки и рецензии за Leap AI
- G2: NA
- Capterra: NA
44. Blaze. ai
Blaze. ai е платформа за създаване на съдържание и разказване на истории, базирана на изкуствен интелект, която превръща съдържанието на вашата марка в полезни блог публикации, съдържание за социални медии, рекламни текстове, маркетингови брифинги и др.
Най-добрите функции на Blaze.ai
- Създайте множество гласове и профили, съобразени с вашата марка, и създайте контекстуално съдържание
- Използвайте платформата за създаване на неограничено количество съдържание, генерирано от изкуствен интелект, за различни нужди, свързани със съдържанието, включително сканиране за плагиатство, SEO проверки, препоръки за ключови думи и др.
- Създавайте, проучвайте, обсъждайте, планирайте и публикувайте вашите съдържателни активи, използвайки едно единствено решение
Ограничения на Blaze. ai
- Потребителите може да се сблъскат с трудности при интегрирането на Blaze.ai в съществуващите маркетингови инструменти и работни процеси
Цени на Blaze.ai
- Създател: 25 $/месец
- Екип: 59 $/месец
- Enterprise: 500 $/месец (фактурира се ежегодно)
Оценки и рецензии за Blaze. ai
- G2: NA
- Capterra: NA
45. Vowel
Vowel е платформа за виртуално сътрудничество и видеоконферентна връзка, която ви помага да организирате невероятни срещи, да обобщавате дискусии, да търсите информация, свързана със срещите, и да споделяте видеоконференции – без да са необходими допълнителни приставки.
Най-добрите функции на Vowel
- Използвайте изкуствения интелект за транскрипция в реално време по време на срещи, като подобрите достъпността и улесните прегледа след срещата
- Използвайте разширени аналитични функции, които ще ви помогнат да подобрите ефективността на срещите, включително информация за участието в срещите, нивото на ангажираност и други данни.
Ограничения на гласните
- Потребителите в райони с нестабилна интернет връзка могат да изпитат прекъсвания в функциите в реално време, което налага да се обмислят оптимални условия за използване.
Ценообразуване на Vowel
- Безплатно
- Бизнес: 19,99 $/месец
Оценки и рецензии на Vowel
- G2: 4. 6/5 (188 отзива)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
46. SemblyAI
SemblyAI е всеобхватно AI приложение за екипна работа, което може да ви помогне да водите бележки, да генерирате идеи и да транскрибирате срещи, за да ви помогне да осигурите оптимални и ориентирани към резултати срещи.
Най-добрите функции на Sembly
- Подобрете взаимодействието по време на срещите с бележки на живо, AI обобщения на взаимодействията и подробности за всеки участник
- Използвайте изкуствения интелект, за да персонализирате препоръките за съдържанието на срещите, като гарантирате, че участниците получават подходяща и интересна информация
Ограничения на Sembly
- Потребителите може да се наложи да инвестират време в разбирането и конфигурирането на опциите за персонализиране, за да се приспособят към конкретните цели на събитието
Цени на Sembly
- Лично: Безплатен план
- Професионална: 15 $/месец
- Екип: 29 $/месец
Оценки и рецензии за Sembly
- G2: 4,5/5 (25+ отзива)
- Capterra: NA
47. Kraftful
Kraftful е платформа, базирана на изкуствен интелект, за събиране на обратна връзка от потребителите и генериране на полезни заключения от тези данни.
Най-добрите функции на Kraftful
- Проследявайте обратната връзка и жалбите на клиентите, като използвате качествен анализ с изкуствен интелект, персонализирани анкети и функции за прослушване
- Превърнете автоматично потребителските мнения в потребителски истории за вашите работни процеси по управление на проекти
Ограничения на Kraftful
- За оптимални резултати са необходими ясни и кратки данни
- Ограничени функции с безплатния план
Цени на Kraftful
- Безплатно
- Pro: 15 $/месец
Оценки и рецензии за Kraftful
- G2: NA
- Capterra: NA
48. Synthesis
Synthesis предлага AI приложение за генериране на синтетични данни, което помага за обучението на модели за машинно обучение и може да се използва като тестови данни за нови продукти. Например, то може да се използва в медицинските изследвания за обучение на AI да идентифицира модели на заболявания и във финансови модели за оценка на въздействието на събития като мащабни прекъсвания в глобалната верига за доставки.
Най-добрите функции на Synthesis
- Получете компютърно генерирани данни, за да разработите стабилни, усъвършенствани модели за приложения на машинно обучение
- Разработвайте по-способни и етични AI при значително по-ниски разходи и усилия
- Въведете по-разнообразни данни в обучението на изкуствения интелект и намалете нежеланите пристрастия
Ограничения на синтеза
- Синтетичните данни може да не са толкова реалистични и сложни като реалните данни, а моделите, обучени изцяло на базата на първите, може да не се приложат ефективно в реални ситуации.
Цени на Synthesis
- Цени по запитване
Оценки и рецензии на Synthesis
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: NA
49. Fireflies. ai
Участвате в прекалено много срещи? Нека Fireflies. ai бъде вашият пожарникар. То може да участва в срещи, да транскрибира или обобщава дискусии и дори да разбира гласови разговори, за да записва кой какво е казал.
Най-добрите функции на Fireflies. ai
- Автоматично записвайте аудио и видео транскрипции за всяка среща и ги обобщавайте
- Използвайте усъвършенстваните функции на Notetaker, които дори разбират нюансите в гласа, за да определят кой какво е казал по време на среща
- Споделяйте бележки от срещи с другите си приложения, като Slack,
Ограничения на Fireflies. ai
- Интеграциите с CRM и други инструменти понякога могат да бъдат несинхронизирани
- Тъй като автоматично присъства и транскрибира всяка среща от календара ви, това може да повдигне въпроси, свързани с поверителността, и да се наложи да го спрете ръчно за определени срещи
Цени на Fireflies. ai
- Безплатно
- Pro: 18 $/месец
- Бизнес: 29 $/месец на работно място
- Предприятие: 39 $/месец на работно място
Оценки и рецензии за Fireflies. ai
- G2: 4,7/5 (над 300 рецензии)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
50. Flowise
Flowise е отворен код LLM приложение за създаване на приложения с ниско ниво на кодиране, което позволява на разработчиците да създават AI чатботове и LLM оркестрационни работни процеси.
Най-добрите функции на Flowise
- Използвайте Open AI асистенти, персонализирани ботове и машинно обучение, за да автоматизирате задачите и работните процеси
- Създавайте бързо LLM чатботове без нужда от кодиране
- Вградете AI чат асистенти в приложенията си, използвайки API, SDK и вградени опции за чат
- Използвайте усъвършенствана оркестрация, за да свържете LLM с памет, програми за зареждане на данни, кеш, модерация и други приложения
Ограничения на Flowise
- Потребителите може да се наложи да прегледат LLM и други работни процеси за коректност, тъй като те могат да бъдат неточни в зависимост от контекста и използваните данни
Цени на Flowise
- Безплатно
Оценки и рецензии за Flowise
- G2: NA
- Capterra: NA
Повишете производителността си с помощта на изкуствен интелект
Разгледахме 50 от най-добрите AI приложения, богати на възможности, но все още има много да се направи. От създаването на съдържание до управлението на работните процеси и откриването на скрити информации от вашите данни – AI платформите за разработчици, маркетолози и проектни мениджъри революционизират нашата работа.
С продължаващото усъвършенстване на изкуствения интелект, ще се разширява и приложението му в нови области. Но вече можете да използвате много приложения с изкуствен интелект, за да постигнете по-бързо бизнес целите си. Експериментирайте, проучвайте и открийте най-добрите приложения с изкуствен интелект за вашите конкретни нужди.
Ако искате да спестите време и усилия в ежедневната си работа, ще харесате ClickUp Brain. Това е едно от най-добрите AI приложения за автоматизиране на работните процеси и оптимизиране на производителността, така че да можете да се съсредоточите върху това, което е важно.
Регистрирайте се за безплатен пробен период на ClickUp още днес.