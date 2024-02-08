Claude AI срещу ChatGPT: Кой AI асистент е най-добър през 2025 г.?

От проверка на факти в разгорещени семейни дебати до търсене на вдъхновение за професионално имейл, AI инструментите могат да се справят с почти всичко за секунди.

Сред няколко големи езикови модела, две големи имена са на преден план – Claude AI и ChatGPT. Те са известни, защото могат да генерират съдържание, подобно на човешкото, почти мигновено. Разбира се, всеки от тях има свои уникални характеристики и предимства.

Чудите се кое от двете би било по-подходящо за вас?

Ние сме тук, за да разгледаме функциите, предимствата и недостатъците на Claude AI и ChatGPT, така че да можете да изберете този, който ви подхожда най-добре. Ще добавим и друг супер ефективен генеративен AI асистент като алтернатива.

Нека да разберем кой AI асистент е истинският MVP (най-ценен играч) на 2024 г.! 🦘

Какво е Claude AI?

чрез Claude AI

Claude е AI чатбот от Anthropic AI, AI стартъп, съоснован от бивши членове на Open AI, чиято цел е да направи AI безопасен и полезен.

Задвижван от масивен голям езиков модел (LLM), Claude разбира и отговаря на естествен език. Неговият уникален „конституционен дизайн“ гарантира, че отговорите му винаги са полезни, безвредни и честни (разбира се, от време на време могат да се появят халюцинации).

Този чатбот може да прави някои интересни неща, като да пише творчески текстове, да превежда езици и да дава по-подробни отговори на вашите въпроси. Чатовете на Claude AI са много разговорни, почти като да говорите с някой, който ви разбира.

Най-доброто в Claude AI е, че следва набор от принципи, за да поддържа справедливост, да се разграничава от стереотипите и да избягва разпространяването на невярна информация. Anthropic AI пусна Claude 2 като отговор на ChatGPT и постоянно го подобрява с нови функции.

Claude е достъпен чрез безплатен акаунт, а приоритетен достъп и допълнителни функции се предлагат във версията Claude Pro.

Функции на Claude AI

И така, какво отличава Claude AI от останалите AI инструменти? Нека разгледаме някои от най-уникалните му характеристики.

1. Усвояване и изучаване на файлове

чрез Claude AI

Способността на Claude AI да обработва файлове в чат го прави уникален сред другите AI инструменти. Той може да обобщава качени файлове и да запазва контекста през цялата разговор.

Можете лесно да качите до пет файла наведнъж, всеки с размер до 10 MB. Това включва Word документи, PDF файлове и дори .txt файлове. Можете да добавите файлове, като кликнете върху бутон или ги плъзнете в чата, а Claude AI се учи от каченото съдържание.

Това се оказва особено полезно за анализиране и усвояване на сложни материали като медицински изследвания, където можете да задавате конкретни последващи въпроси за по-добро разбиране.

Claude AI обаче не може да работи директно с Excel таблици. Можете да ги конвертирате в PDF файлове, за да може да направи своето вълшебство с вашите данни.

2. Разширен прозорец за контекст

Най-новата версия на Claude AI има ограничение от 100 000 токена. Това означава, че може да говори по-естествено и да ви разбира по-добре, използвайки огромни масиви от данни, което позволява супер дълги взаимодействия с до 75 000 думи всеки път!

Този разширен контекст помага на Claude AI да разбира по-добре думите и изразите, като дава по-точни и естествени отговори. С прости думи, по-големият контекст включва минали чатове, текущи разговори и вашите предпочитания, което прави чатбота по-умен и по-персонализиран.

Това подобрение е удобно за обобщаване на големи документи, като научни изследвания, и за генериране на дълги текстове от по няколко хиляди думи всеки.

3. Конституционна етика на изкуствения интелект

Claude AI следва кодекс от етични принципи, за да бъде отговорна и безопасна AI. Това отличава Claude от други AI системи и я прави по-безопасен избор, особено за задачи, свързани с чувствителни данни.

В основата на доброто поведение на Claude са принципите на конституционната изкуствена интелигентност, фокусирани върху ключови принципи за поддържане на безопасни, етични и справедливи отговори. Един от тези принципи е безвредността – този чатбот няма да бъде подведен да направи нещо вредно, опасно или незаконно.

Честността също е много важна – Claude не разпространява невярна информация и бързо поправя всякакви грешки, които допусне. Claude AI е и справедлив – не проявява пристрастия и не прави разлика между потребителите.

Етичният кодекс на Claude AI включва прозрачност. Ако не е сигурен в нещо, ще го каже ясно. А ако го попитате, ще ви обясни и мотивите си.

Цени на Claude AI

Безплатно

Claude Pro: 20 $/месец

Какво е ChatGPT?

чрез OpenAI

Стартиран от OpenAI през ноември 2022 г., ChatGPT е AI чатбот, който предизвика сензация със своята невероятна способност да чати като човек. Обучен с много текст и код, този чатбот може да превежда езици и да пише творческо съдържание.

Той стана изключително популярен, с над 180 милиона потребители!

Когато се появи за първи път, ChatGPT беше първият по рода си и изигра важна роля за въвеждането на изкуствения интелект в общоприетите разговори. За разлика от обикновените чатботове, той използва уникална технология, наречена Generative Pretrained Transformer (GPT), за по-естествени разговори.

Това позволява на потребителите да извлекат максимална полза от ChatGPT за различни задачи, като отговаряне на въпроси, писане или решаване на математически задачи.

Можете да използвате ChatGPT безплатно с GPT-3. 5 или платена версия, наречена ChatGPT Plus, с по-мощния GPT-4.

Като виртуален асистент на вашите мечти, GPT-4 прави много повече от чат. Той създава документи, решава трудни математически или логически проблеми и може да декодира изображения. 🤖

Функции на ChatGPT

И така, какво прави ChatGPT специален? Нека се запознаем с функциите, които го отличават.

1. Обработка на естествен език

ChatGPT е добър в разбирането на начина, по който хората говорят, благодарение на функцията си за обработка на естествен език (NLP). Не е необходимо да използвате специфични думи или команди – просто говорете както обикновено. Той използва интелигентни алгоритми, за да разбере подробностите на това, което казвате, което прави отговорите му по-усъвършенствани и персонализирани.

Например, ако имате нужда от здравословни варианти за вечеря, можете да попитате ChatGPT и той бързо ще ви даде списък. Той дори запомня какво сте казали преди, така че можете да попитате за още варианти, ако първите предложения не са съвсем подходящи. Той веднага ще ви даде още идеи.

Забележително е, че ChatGPT може да разбира и сложния език на шегите, препратките и сарказма. Така че може да ви даде умни отговори, които имат смисъл. Това го прави един от най-добрите инструменти за AI копирайтинг.

2. Възможности за глас и изображения

чрез OpenAI

През септември миналата година ChatGPT получи фантастично подобрение – вече можете да разговаряте с него в реално време и да използвате снимки, за да чатите. 📷

Да предположим, че сте на пътуване в Италия и правите снимка на Наклонената кула. ChatGPT може да ви бъде екскурзовод и да ви разкаже за историята на паметника. Вкъщи, направете снимки на хладилника си и ChatGPT може да ви помогне да планирате вечерята с рецепти стъпка по стъпка.

Можете също да провеждате гласови чатове с ChatGPT. Независимо дали сте заети и се нуждаете от бърз съвет за работата или искате приказка за лека нощ за децата, ChatGPT е на Ваше разположение. Той може също да създава супер реалистични човешки гласове много бързо.

Open AI дори обедини сили с професионални актьори, за да направи гласовете да звучат автентично. Това подобрение прави ChatGPT още по-добър за разговори и взаимодействие с картинки.

3. Многоезична база данни с речник

ChatGPT е езиков гений благодарение на огромния си набор от данни от 570 GB, събран от интернет.

Тази огромна колекция от данни му дава богат речник, който обхваща повече от само основните понятия. Той е запознат с ежедневните думи и може без усилие да се справи с необичайни и технически термини.

Освен това, с ChatGPT езиковите бариери не съществуват. Тъй като е обучен на текстове от различни езици, можете да чатите с него на над 200 езика – английски, френски, немски, испански и други.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец на потребител

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Посетете уебсайта на OpenAI за повече информация относно многобройните гъвкави опции, които можете да включите в плана си.

Claude срещу ChatGPT: Сравнение на функциите

Ето таблица с основните разлики между Claude и ChatGPT:

Функция Claude AI ChatGPT Обработка на естествен език Да Да Контекстуална способност 100 000 токена 80 000 токена Чат с глас и изображения Да Да Качване на файл Да Не Многоезични възможности 10 езика Над 200 езика Интеграции Да Да Конституционна етика Да Не Достъпност Ограничено Широк Цена Безплатни и платени планове Безплатни и платени планове

Функционалност

И Claude, и ChatGPT са доста впечатляващи в това, което правят по свой уникален начин.

Claude AI

Claude AI е отличен за конкретни случаи на употреба, като обслужване на клиенти, правни въпроси, операции в бек офиса и продажби. Той персонализира отговорите си въз основа на конкретни набори от данни, говори различни езици и дори разбира езици за програмиране.

Макар да не може да извършва самостоятелни търсения в интернет, Claude може да се справи със задачи, използвайки текста, който му предоставяте от мрежата. Той е създаден за бизнеса, следва етичните правила за изкуствен интелект, фокусира се върху точността на фактите и отговаря отговорно.

ChatGPT

ChatGPT дава отговори, които ви карат да се чувствате, сякаш разговаряте с професионалист. Това го прави идеален за случаи на употреба в обслужването на клиенти. Той дори автоматизира задачи като планиране, резервации и обработка на плащания онлайн.

ChatGPT се подобрява с функции като AI генериране на изображения, анализ на данни и плъгини. Той е насочен към широка аудитория чрез безплатен акаунт и плащани опции на различни нива.

Отговори и точност

AI ботът подкопава целта си, ако дава грешни отговори или отговори с ниско качество. Нека се впуснем в качеството и точността на отговорите на тези чатботове.

Claude AI

Claude AI не е съвършен. Но някои хора смятат, че Claude е добър в специалности като история и география, защото разглежда по-малък набор от информация. Това, което отличава Claude, е неговата честност – той признава, когато не знае нещо.

Claude е учил до декември 2022 г., така че може да знае какво ще се случи в началото на 2023 г. Това е по-актуално от други AI чатботове, което дава предимство на Claude.

ChatGPT

ChatGPT подобри своите възможности с GPT-4, като постигна по-голяма точност. OpenAI спомена, че GPT-4 е с 82% по-малко вероятно да създава съдържание, което нарушава правилата на OpenAI, и с 60% по-малко вероятно да създава отговори в сравнение с предишната версия.

ChatGPT, който се използва по-широко от Claude, предоставя по-бързи и по-подробни отговори. Той се отличава с по-висока скорост на обработка и по-кратко време за отговор, особено при по-прости задачи за генериране на съдържание.

Интеграция

Ако имате солиден AI модел, не би ли било удобно да го използвате във всичките си бизнес приложения? Е, и Claude AI, и ChatGPT поддържат полезни интеграции.

Claude AI

Claude си сътрудничи с големи имена като Notion, Quora, DuckDuckGo, Slack и Zoom. Очакват се още интеграции с Google в близко бъдеще. Claude се интегрира лесно с различни приложения чрез своя API.

В Slack приложението Claude обобщава теми и отговаря на въпроси, докато в Zoom Claude се превръща в ключов играч в контактния център, срещите, телефона, чата на екипа, бялата дъска и Zoom IQ.

ChatGPT

ChatGPT е изключително гъвкав – лесно се интегрира в различни приложения чрез API.

Има плъгини за Kayak, Expedia, OpenTable, Slack, Shopify и други, които са в процес на разработка. Освен това, той работи безпроблемно с различни програмни езици, което го прави гъвкав и адаптивен.

Безопасност и сигурност

Ако използвате AI бот за вашия бизнес, вероятно имате опасения относно безопасността на AI. Не можете да си позволите да загубите чувствителна информация, а Claude AI и ChatGPT осигуряват определено ниво на сигурност.

Claude AI

Claude AI взема на сериозно поверителността на потребителските данни. Използва интелигентни мерки като ограничено събиране на данни, криптиране и външни одити, за да гарантира сигурността.

С конституционна изкуствена интелигентност в основата си, Claude разполага с функции за безопасност като конституционно куриране, маскиране на способности, противопоставяне на обучение, приложна етика и интеграция на надзор. Тези практики и стандартен анализ и обработка на данни гарантират, че Claude работи безопасно в конкретни области.

ChatGPT

ChatGPT има функции за безопасност, но може да поема предубеждения от данните, с които е обучен. Проверката на информацията може да бъде трудна, тъй като не винаги се посочват източниците. Понякога той се накланя повече към творчеството, отколкото към чистите факти, което може да доведе до някои неточности.

Сигурността не беше основен фокус по време на разработката, но ChatGPT работи по въпроса с помощта на експерти. Умно е да избягвате да го използвате, когато става въпрос за чувствителна бизнес информация.

Claude AI срещу ChatGPT: Имаме ли ясен победител?

Изборът между Claude AI и ChatGPT е труден, тъй като и двете все още се развиват.

Claude AI е професионалист – супер сигурен и точен, идеален за бизнес задачи. Той следва конституционен дизайн, така че е отговорен и честен. Но има и уловка – не е толкова добър с различни езици или гласови възможности.

ChatGPT е многофункционален. Подходящ е за почти всичко и работи за широка аудитория. Но не е актуализиран с най-новата информация от септември 2021 г., така че може да пропусне някои факти.

В крайна сметка, всичко се свежда до това, от което се нуждаете – бизнес професионалист или универсален AI приятел за всеки ден.

Claude AI срещу ChatGPT в Reddit

Какво мислят потребителите на Reddit за битката между ChatGPT и Claude AI?

Интересното е, че много от тях изглежда играят и за двата отбора, като използват и двата AI чатбота в зависимост от задачата, която трябва да изпълнят.

Основни акценти от нашето проучване:

„През последните две седмици тествах както GPT-4, така и Claude (безплатен). Като професионален маркетинг специалист, който използва и двата LLM за различни цели, мога да кажа, че в 70% от случаите предпочитах резултатите на Claude пред тези на GPT-4.“

Друг потребител на Reddit споменава, че предпочита GPT-4 специално за генериране на код поради неговото сложно разсъждение и по-добро разбиране в сравнение с Claude AI.

„Използвам както GPT4, така и Claude ежедневно. От това, което съм видял, GPT4 е по-добър за повечето проблеми с кодирането. Има по-добро мислене и може по-добре да предположи липсващите части, които очаквам (като например да пише нови, оригинални тестове, използвайки съществуващите като пример).“

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Claude AI и ChatGPT

Управлявайте проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 персонализирани изгледа и автоматизация на задачите с ClickUp.

Ами ако търсите AI асистент, който съчетава точността на Claude AI с гъвкавостта на ChatGPT?

Ние сме тук, за да ви помогнем.

Представяме ви ClickUp – вашето всеобхватно решение за управление на проекти и AI помощ. Това е чудесна алтернатива на ChatGPT и Claude.

Вместо да превключвате между няколко инструмента, регистрирайте се в една единствена, лесна за използване платформа с много функции. От редактиране на богат текст до солидно управление на задачите и лесна интеграция с над 1000 приложения, ClickUp е вашият избор за завършване на задачите преди крайния срок, улесняване на работните процеси и повишаване на производителността.

ClickUp е създаден за всички. Независимо дали работите по софтуерен проект, който изисква дискретност, или разработвате маркетингови материали, ClickUp ви помага да планирате и разпределяте задачи, да работите с екипа си и да следите напредъка на проекта – всичко на едно място.

Работете по-бързо с ClickUp AI

Обобщете и усъвършенствайте текста си за 30 секунди с ClickUp AI

ClickUp AI е вашият помощник при писането, създаден да направи вашия екип по-ефективен и продуктивен. Той предоставя AI шаблони за различни роли, което ускорява работата, без да се компрометира качеството.

ClickUp AI е чудесен AI инструмент и за проучване на ключови думи. Когато се използва с ClickUp Docs, той генерира свързани идеи за ключови думи и създава групи от ключови думи.

С AI чатбота на ClickUp можете да:

Обобщаване на текстове

Усъвършенствайте писането си за кристално ясна комуникация

Измислете идеи за блогове, социални медии и събития

Създавайте убедителни имейли като професионалист

Създавайте подробни проектни брифинги без усилие

Измислете проницателни въпроси за анкета

Планирайте срещи като шампион с добре структурирани дневен ред, обобщавайте ключови дискусии и много други

ClickUp работи добре с всички. Независимо дали се занимавате с маркетинг, продажби, човешки ресурси или управление на проекти, той е вашият надежден помощник!

Представете си ClickUp AI като вашия най-добър виртуален асистент, който увеличава производителността ви, ускорява работата ви и ви освобождава ценно време, за да се заемете с задачите, които наистина са важни за вас. 🌟

Поддържайте документите си в ред с ClickUp Docs

Създавайте, редактирайте и споделяйте документи в реално време с екипа си, използвайки ClickUp Docs.

Ако ежедневно работите с обемни документи, поддържайте ги подредени и организирани с ClickUp Docs.

С ClickUp Docs сте готови за създаване, редактиране, съхранение и споделяне на документи. Това не е просто място за вашите идеи; истинската магия се случва, когато вашият екип се включи и започне да сътрудничи с вас по документите.

Можете да редактирате документи заедно в реално време, независимо къде се намирате. Оставяйте коментари, възлагайте задачи на място и превръщайте части от текста си в задачи, за да всичко да върви гладко.

И знаете ли какво? Щом документът ви е готов, можете да го свържете с задача, за да подредите всичко на едно място. ClickUp Docs ви позволява да настройвате всеки малък детайл, за да сте сигурни, че документите ви пасват перфектно на задачите, проектите и уникалния стил на работа на екипа ви. ⚡

Организирайте всичко на едно място с ClickUp Notepad

Организирайте всичко – от бележки до списъци за задачи – с ClickUp Notepad.

Ако ви е трудно да подредите разпръснатите си идеи и съдържание, ползвайте помощта на ClickUp Notepad. Той е вашият помощник за организиране на бележки, списъци и други задачи, всичко на едно удобно и сигурно място.

Използвайте ClickUp Notepad, за да запишете всичките си най-добри идеи за миг, а дори можете да ги разнообразите с фантазийно форматиране – заглавия, булети, цветове – каквото ви харесва, за да си водите бележки.

Плъзгайте и пускайте елементи, подреждайте ги, за да създадете визуална йерархия, и ги групирайте в списъци за проверка. Не сте ограничени само до бележки; можете да ги превърнете в ефективни действия.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Подобрете вашето AI пътуване с ClickUp!

Не можете да се решите между Claude и ChatGPT, но все пак се нуждаете от едно решение за изкуствен интелект? Изберете ClickUp.

Ще се възползвате от предимствата на софтуера за управление на проекти, без да се лишавате от нито една от основните AI функции. ClickUp може да ви помогне да оптимизирате управлението на информацията и задачите си и да увеличите производителността си с помощта на автоматизацията.

Изберете своя идеален виртуален асистент, организирайте идеите си без усилие и се придържайте към целите си, като използвате ClickUp.

Отключете безкрайните възможности на изкуствения интелект – регистрирайте се в ClickUp още днес!