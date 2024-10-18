Създадено от изкуствен интелект срещу създадено от хора съдържание: предимства и недостатъци

Докато правех проучвания за тази публикация в блога, помолих Verse by Verse, „експерименталната муза на Google, задвижвана от изкуствен интелект“, да напише стихотворение за роботизираното въображение, комбинирайки стиловете на Едгар Алън По, Емили Дикинсън и Ралф Уолдо Емерсън. Резултатът е както следва.

Стихотворение, генерирано от изкуствен интелект, използвайки Verse by Verse на Google Research

В поезията, литературата, маркетинга и дори киното изкуственият интелект (AI) се налага като важно средство. По последни данни има 603 AI асистента за писане, включително и нашият ClickUp Brain. Всяка програма за писане, от Google Docs до Quillbot, вече има интегриран AI.

От друга страна, повече от половината от маркетолозите, анкетирани от Salesforce, вече използват или експериментират с генеративна изкуствена интелигентност в работата си. Под формата на текст, изображения и дори видео, екипите създават съдържание с помощта на изкуствена интелигентност. Независимо дали ни харесва или не, съдържанието, генерирано от изкуствена интелигентност, вече съжителства с съдържанието, генерирано от хора.

Ако искате да приемете тази реалност и да разберете как те работят заедно (или не), ето кратко въведение в предимствата и недостатъците на съдържанието, генерирано от изкуствен интелект.

Разбиране на AI съдържанието

Преди да се впуснем в дебата за съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, и съдържанието, създадено от хора, нека първо разберем как работи това.

Какво е AI съдържание?

Съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, се отнася до всеки текст или медия, създадени от алгоритми за машинно обучение в отговор на човешки вход (известни като подсказки). Можете да използвате инструменти за създаване на съдържание с изкуствен интелект, като ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini и др.

Как работи съдържанието, генерирано от изкуствен интелект?

Типичният процес на създаване на AI съдържание от страна на потребителя би изглеждал по следния начин.

Изберете своя инструмент

Отворете AI инструмент за създаване на съдържание. В зависимост от вашите нужди, лекота на употреба, цена и др., можете да избирате измежду редица AI генератори на текст, които са налични днес.

Подскажете на изкуствения интелект

Въведете описание на съдържанието, което искате да създадете. Например, можете да кажете: „Напишете публикация в Twitter за моето събитие за сближаване тази вечер“ или „Какво е бързо разработване на приложения?“.

Прегледайте резултата

Изкуственият интелект ще използва техники за обработка на естествен език (NLP), за да разбере вашите данни и да генерира подходящи отговори. Проверете дали те отговарят на вашите нужди.

Усъвършенствайте резултата

Не е необходимо да приемате първия вариант такъв, какъвто е. Дайте на изкуствения интелект допълнителни инструкции. Например, можете да кажете: „разделете това на точки“ или „използвайте повече препратки към филми“.

Проверете качеството на резултата

AI не е всезнаещ. При създаването на AI съдържание, може да се изправите пред риска от неточности, халюцинации и понякога дори безсмислици. Затова провеждайте задълбочена проверка на качеството.

Сега сте готови да използвате съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, по всякакъв начин, по който ви е необходимо. Ето някои от най-често срещаните начини за използване на съдържание, генерирано от изкуствен интелект.

Как да използвате AI съдържание?

Можете да използвате AI съдържание за всякакви цели, за които използвате съдържание, написано от хора. Ето някои примери:

Брейнсторминг: Използвайте AI инструмента, за да генерирате идеи, да създадете конспекти и първи чернови и т.н., на които по-късно можете да придадете човешки отпечатък.

Преобразуване на съдържание: След като създадете една форма на съдържание, използвайте AI, за да я преобразувате в други. Например, можете да въведете публикация в блог в AI и да поискате:

Кратко резюме

Мета заглавие и описание

Публикации в социалните медии

Промоции чрез имейл бюлетини

Реклами в търсачките

Мащабиране на съдържанието: Ако пишете описания за електронна търговия за голям брой продукти, изкуственият интелект е фантастичен инструмент. Той може автоматично да създава съдържание за вашите продуктови страници в съответствие с тона и стила на вашата марка.

Превод: Въпреки че не владее всички езици, изкуственият интелект е ефективен инструмент за преводи. Особено при мащабни проекти, като наръчници с инструкции, субтитри и др., изкуственият интелект може да бъде от голяма полза.

Това носи със себе си многобройни предимства.

Предимства и недостатъци на използването на съдържание, генерирано от изкуствен интелект

Генериращата изкуствена интелигентност отваря възможности за създаване на съдържание, каквито никоя друга технология досега не е предлагала. Нейните предимства далеч надхвърлят всичко, което предлагат другите цифрови инструменти.

Мащабируемост

Най-голямото предимство на изкуствения интелект е мащабът, в който може да работи. На всеки инструмент за изкуствен интелект са му необходими 2-3 секунди, за да създаде първия чернови вариант на цяла публикация в блог по всякаква тема, колкото и сложна да е тя. Представете си колко чернови варианта можете да създадете всеки работен ден! Да не говорим за факта, че изкуственият интелект може да работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Ефективност

Инструментите за писане с изкуствен интелект са ефективни при създаването на съдържание в голям мащаб. Те обаче правят и човешките екипи по-ефективни.

Чрез незабавно генериране на първи чернови по всякаква тема, те премахват блокадата на писателя.

Като предоставя части от съдържание, с които да се работи, изкуственият интелект намалява времето, необходимо на писателите за писане.

Като действа като спаринг партньор, изкуственият интелект помага на човешкия автор да проучи идеи и да види резултата без да го съди.

Чрез включването на всички необходими данни, изкуственият интелект минимизира времето за проучване.

С проверка на правописа, корекция и редактиране, изкуственият интелект подобрява ефективността на всеки етап от процеса на писане.

Подобрена SEO

Инструментите за AI съдържание са едни от най-ефективните SEO подпомагащи средства, с които писателите могат да разполагат. Те не само предлагат подходящи предложения за ключови думи, но и показват как те могат да бъдат интегрирани в статията по естествен начин, така че вашето съдържание да се класира в търсачките.

Последователност

Трябва да следвате стилово ръководство? Трябва да поддържате последователен тон? Имате послание на марката, което трябва да бъде интегрирано навсякъде? Няма проблем. Инструментите за писане с изкуствен интелект могат да гарантират, че цялото ви съдържание следва тези насоки последователно и подходящо.

Въпреки многото си предимства, съдържанието, създадено от изкуствен интелект, не е съвършено. Някои от основните му недостатъци са както следва.

Ограничена креативност

В основата си AI инструментът взема съществуващи данни от различни източници и ги превръща в разбираеми отговори на конкретни въпроси. Така че, въпреки способността си да създава съдържание, AI е ограничен от границите на данните, използвани за неговото обучение.

По-важното е, че изкуственият интелект все още не може да има оригинални идеи. Той може да даде вдъхновение, показвайки на авторите на съдържание възможностите, които се откриват пред тях. Но изкуственият интелект все още не е способен на въображение, така да се каже. Така че, ако двама автори на съдържание използват един и същ инструмент, за да пишат по една и съща тема, те може да се окажат просто копия един на друг.

Съмнително качество

Всеки генератор на съдържание, създаден от изкуствен интелект, ще има декларация за отказ от отговорност, като тази на Google Gemini:

„Gemini може да показва неточна информация, включително за хора, затова проверете отговорите му.“

Това се дължи на факта, че изкуственият интелект все още не е надежден за създаване на съдържание. Някои проблеми с качеството, с които може да се сблъскате, са:

Неточности : AI халюцинира факти, събития и друга информация.

Излишъци : AI се повтаря или, по-лошо, обърква или представя погрешно съществуващата информация.

Липса на контекст : AI все още не разбира нюансите на различните културни контексти.

Липса на дълбочина : Съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, понякога може да бъде повърхностно, често повтаряйки съществуващи или дори остарели знания, без да добавя нови идеи.

Неестествен език : Иронично, съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, може да бъде неестествено, неудобно, роботизирано и безчувствено.

Плагиатство: В крайна сметка, изкуственият интелект се обучава на базата на обществено достъпни данни, което означава, че въпросите, свързани с авторското право и плагиатството, все още са много неясни.

Необходимостта от човешка намеса

Днес няма AI инструмент, който да създава съдържание, което може да бъде публикувано без човешка намеса. Всеки инструмент признава рисковете на AI и насърчава потребителите да създадат свои собствени процеси за контрол на качеството.

Това означава, че въпреки използването на AI инструменти, организациите все още се нуждаят от човешки писатели, редактори и коректори, за да направят съдържанието достойно за публикуване. Добавянето на хора като надзорници в процеса носи изключителни ползи, които AI все още не може да възпроизведе. Ще обсъдим това по-нататък.

Предимствата и недостатъците на съдържанието, генерирано от хора

По същата скала, по която измерихме съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, нека разгледаме и съдържанието, написано от хора. Най-големите му предимства са:

Креативност : Човешките автори често влагат в съдържанието си дълбокомислие, въображение и част от собствения си житейски опит, което изкуственият интелект никога не може да достигне.

Точност : Хората са по-склонни да забелязват неточности в работата си и да извършват задълбочени проверки на фактите.

Отговорност : Писателите носят отговорност за думите, които пишат; те получават авторски права!

Критично мислене : Писателите поставят под въпрос статуквото и оценяват критично това, което виждат/чуват, и предлагат идеи, които изкуственият интелект не може да предложи.

Контекстуално разбиране: Хората могат да адаптират съдържанието си с оглед на културната чувствителност, приобщаването и в отговор на обратната връзка.

Най-големият недостатък на съдържанието, написано от хора, обаче е, че то е ограничено от човешките възможности. Един автор може да направи само толкова. И въпреки най-добрите си усилия, хората правят грешки. Те се заблуждават, не разбират нещата правилно и в някои случаи просто могат да имат лош ден.

Това не означава, че съдържанието, създадено от изкуствен интелект, е безполезно или че съдържанието, създадено от хора, е пристрастно. В следващата секция ще видим как можете да разграничите двете или да ги комбинирате, за да отговорят на вашите нужди.

Разлика между съдържание, генерирано от хора, и съдържание, генерирано от изкуствен интелект

Просто казано, съдържанието, генерирано от хора, е написано от човек. Съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, е написано от алгоритъм. В днешния свят обаче разграничението не е толкова лесно. Например, какво става, ако човек използва изкуствен интелект, за да измисли общата структура, но сам напише черновата на съдържанието? Проверката на текста също ли се счита за част от писането?

Такива екзистенциални въпроси са за друг ден. 🤷

Днес ще се съсредоточим върху основните разлики между съдържанието, генерирано от хора, и съдържанието, генерирано от изкуствен интелект.

Креативност

Хората са по природа творчески. От „Илиада“ до TikTok, човешката креативност е отговорна за всеки един инструмент и технология около нас. Следователно, съдържанието, генерирано от хора, винаги ще има потенциала да покаже въображение и сурова креативност по начин, по който изкуственият интелект просто не може.

Съдържанието, създадено от изкуствен интелект, е преработка на вече съществуващо съдържание. Докато хората са ограничени от скоростта и обема на продукцията, изкуственият интелект никога не може да създаде нещо напълно оригинално. Освен това, тъй като цялото съдържание се създава по указания на човек, може да се каже, че ако има някаква въображаемост, тя идва от потребителя.

Човешки автор 1️⃣ AI 0️⃣

Ефективност

Всеки писател се бори с вдъхновението и с постоянното създаване на съдържание с определено качество. Независимо колко сте опитни или обучени, има ограничение колко съдържание можете да създадете в рамките на 8-часов работен ден.

AI всъщност няма този проблем. Вашият приятелски настроен AI няма да има творчески блок, когато го помолите да напише есе от 1000 думи. Той няма да се бори с липсата на вдъхновение или творчески спад. Така че съдържанието, генерирано от AI, е по-ефективно и последователно, отколкото човешкото съдържание може да бъде.

Човешки автор 0️⃣AI 1️⃣

Субективност и емоционална дълбочина

Хората имат житейски опит. Независимо от класа, кастата, расата, възрастта, пола, сексуалната ориентация и т.н., има множество преживявания, които създават великолепни разкази с емоционална дълбочина. Това също е по-близко и трогателно за човешките читатели (които все още са най-голямата аудитория).

Повечето AI инструменти са обучени на базата на съществуващи набори от данни, което означава, че те не притежават уникална интелигентност. Това ги прави донякъде еднообразни и безинтересни при създаването на истории. Това обаче не трябва да се бърка с обективност. Всъщност, това е изцяло нова концепция, която ще разгледаме по-нататък.

Човешки автор 1️⃣AI 0️⃣

Пристрастност

Всеки индивид е повлиян от знанията, които е придобил от своите преживявания. Всяко съдържание, което създава, е продукт на такива предубеждения.

Например, графичен дизайнер, който счита, че кандидатите с татуировки не са подходящи за професионална среда, може никога да не създаде изображения, в които те са включени.

От друга страна, изкуственият интелект се обучава на базата на данни, създадени от хора. Техните предубеждения се отразяват в алгоритмите.

Например, в един скандален инцидент, AI софтуер за преглед на автобиографии, обучен на базата на автобиографиите на съществуващи служители, се научи да дава висока оценка на тези, които са посочили бейзбол или баскетбол като хоби, но отнемаше точки за софтбол.

Накратко, пристрастието не е нещо, което се отнася само за хората, а не за изкуствения интелект. Пристрастието е вродено за човека и следователно е присъщо и на изкуствения интелект. Човек обаче може да разпознае тези пристрастия (сам или, ако например, негов ръководител му ги посочи) и да работи, за да се отърве от тях.

Изкуственият интелект ще трябва да бъде специално програмиран, за да може да прави това.

Човешки автор 0️⃣AI 0️⃣

Предвид състоянието на генеративната изкуствена интелигентност днес, съдържанието, написано от хора, надделява над предимствата на съдържанието, създадено от изкуствена интелигентност. Това обаче не означава, че трябва напълно да избягвате съдържанието, създадено от изкуствена интелигентност. Всъщност ефективността, генерирана от изкуствена интелигентност, е изключително ценна, когато се използва в съчетание с човешкото въображение, оригиналност и контрол на качеството.

В обобщение, ето каква е разликата между съдържанието, генерирано от хора, и съдържанието, генерирано от изкуствен интелект.

Функция Съдържание, генерирано от изкуствен интелект Съдържание, генерирано от изкуствен интелект Оригиналност Възможно е да е високо Много ниско Ефективност Ниско до умерено Много високо Последователност Умерено Много високо Мащабируемост Предизвикателно и скъпо По-просто и икономично Пристрастност Възможно Възможно Надеждност Високо, когато се прилага критично мислене Ниско, тъй като изкуственият интелект може да халюцинира и да бъде неточен. Качество Умерено до високо с конкретни и релевантни примери Ниско до умерено ниво с излишни повторения и нелеп език Най-подходящо за Нужди от творческо и ангажиращо съдържание (напр. романи, есета, маркетингово съдържание) Стандартизирани и повтаряеми нужди от съдържание (напр. техническа документация, мета описания, транскрипции на видеоклипове)

Комбиниране на човешката креативност и ефективността на изкуствения интелект

Макар че може да спорите страстно за предимствата на човешкото съдържание спрямо това, създадено от изкуствен интелект, практиката показва, че най-добрият начин да продължите напред е чрез добре обмислено съчетание на двете. Ето как това ще се отрази на практика с виртуално работно пространство като ClickUp.

AI за вдъхновение; Хората за добавена стойност

Най-добрият начин за използване на изкуствения интелект днес е като източник на вдъхновение и идеи. Отворете инструмент за писане с изкуствен интелект като ClickUp Docs и използвайте инструмента на ClickUp, за да въведете вашата задача и да започнете с първи чернови вариант или да обобщите съдържанието от готов чернови вариант.

Интегрирайте ClickUp Brain директно с вашите документи

Не знаете откъде да започнете? Опитайте шаблона за писане на съдържание на ClickUp, за да създадете по лесен начин интересно и висококачествено съдържание.

AI за изследвания; хора за прозрения

Чатботовете с изкуствен интелект са отлични помощници в проучванията. Засядали ли сте някога на „какво е думата за…“? Вашият помощник в проучванията може да ви помогне. Забравили ли сте къде сте запазили редактирания си документ? Connected Search може да ви помогне. Имате ли нужда от организационни данни от инструмента си за управление на проекти? ClickUp Brain има отговорите.

ClickUp Brain, вашият идеален помощник в проучванията

Ако обаче създавате съдържание за доклад или предложение, то се нуждае от вашата човешка проницателност. AI обобщителите на документи могат да ви предоставят информацията, от която се нуждаете, за да извлечете полезни заключения от него.

Например, вашият инструмент за управление на проекти може да покаже, че вашите екипи отнемат средно две седмици, за да публикуват всеки блог пост. Може дори да покаже, че това е увеличение от една седмица, което беше стандартното време преди шест месеца. Но това може да означава:

Размерът на вашия екип се е намалил

Вашите екипи са изтощени

Дължината и качеството на вашето съдържание са се повишили

Намалили сте броя на публикациите в блога и се фокусирате върху видео съдържанието.

Такива прозрения и съответните действия все още трябва да идват от мислещ човек.

Между другото, ако ръководите екип от писатели, ето един наръчник за това как да използвате изкуствен интелект в съдържателния маркетинг, който може да ви бъде полезен.

Хората за въображението; изкуственият интелект за мащаба

Нека вземем за пример съдържанието за маркетингови материали. Публикуваното съдържание е в изобилие. Дори най-дългите ключови думи с дълъг опашък имат стотици страници съдържание. Това, което отличава една успешна организация от останалите, е колко уникално, ангажиращо, интересно и ценно е нейното съдържание. Това изисква човешко въображение.

Оттам нататък изкуственият интелект може да поеме нещата. Той може да коригира и проверява за последователност на тона и стила. Може да създава материали за разпространение в социалните медии, имейли, видео сценарии и т.н. Изкуственият интелект може също така без усилие да персонализира съдържанието за различни групи аудитория.

По този начин, като съчетават творчеството на хората с ефективността на изкуствения интелект, организациите могат да създават наистина изключително съдържание.

Ускорете процеса на създаване на съдържание с ClickUp

За да напишете стихотворение, Verse by Verse на Google изисква от вас да направите няколко неща, като да изберете поетичния стил, да изберете трима автори, които ще бъдат ваши музи, и да напишете първия ред. След като направите това, изкуственият интелект ви дава опции, от които да избирате – тук трябва сами да изберете следващия ред.

Въпросът е, че генеративният AI (все още) не е съзнателно същество, което може да създава съдържание самостоятелно. Той обаче е знаещ асистент, който може да помогне с вдъхновение, идеи, проучвания, проверка на правописа, корекция и т.н.

То е ефективно, но и ненадеждно. Липсва му субективност, но е и пристрастно. То е последователно, но качеството му може да бъде под въпрос.

Въпреки тези дилеми, запалените потребители на изкуствен интелект за генериране на съдържание знаят, че той може да бъде мощен, когато се използва разумно. Той може да помогне в редица случаи като част от ежедневния работен процес на писателя. Независимо дали пишете резюме на вашата среща, искрено прощално имейл или речта на президента, изкуственият интелект има какво да предложи.

Интегрирана в инструмента за управление на проекти ClickUp, изкуствената интелигентност може да ви помогне да намерите свързани задачи, да отговорите на въпроси относно проекти, да обобщите дълги документи, да разширите идеите с примери, да създадете шаблони за писане на съдържание и много други.

