11 най-добри AI инструмента за поставяне на цели за постигане на целите през 2025 г.

Поставянето на цел е вълнуващо начало на едно удовлетворяващо пътуване. Независимо дали искате да постигнете лично развитие (като да можете да тичате маратон) или професионални постижения (като удвояване на приходите с целеви маркетингови кампании), всичко започва с поставената цел.

Поставянето на правилни цели е ключът към успеха. Въпреки това, не винаги е възможно да се поставят реалистични и практични цели.

Ето къде помагат AI инструментите за поставяне на цели. Те не само определят ясни и изпълними цели, но и ви помагат да ги проследявате, да споделяте идеи и ви мотивират, когато е най-необходимо.

В тази връзка, ние сме тук, за да споделим 10+ невероятни AI инструмента за поставяне на цели. 🎯

⏰ 60-секундно резюме Ето списък с 11-те най-добри AI инструмента за поставяне на цели: ClickUp (Най-добър за управление на проекти и сътрудничество, базирани на изкуствен интелект)

Asana (Най-добър за оптимизиране на съвместното поставяне на цели)

Fellow (Най-подходящ за превръщане на срещите в реалистични цели)

Lattice (Най-подходящ за съгласуване на целите с развитието на служителите)

Perdoo (Най-добър за опростяване на управлението на OKR)

Hive (Най-добър за интегриране на цели в работните процеси на проекти)

Betterworks (Най-добър за насърчаване на отговорността в цялата организация)

Leapsome (Най-добър за комбиниране на поставянето на цели с информация за представянето)

Goalscape (Най-добър за визуализиране на цели и йерархии на задачи)

Habitica (Най-доброто за превръщане на постигането на лични цели в игра)

Toodledo (Най-добър за персонализиране на управлението на цели и задачи)

Първо, нека разберем какво може да предложи софтуерът за поставяне на цели, базиран на изкуствен интелект, на вашия работен процес. Ето преглед на предимствата, които правят интелигентния генератор на цели ефективен:

Персонализирано планиране : AI инструментите анализират вашите навици, предпочитания и приоритети, за да създадат персонализирани планове за постигане на цели, които съответстват на вашите изисквания.

По-голяма обективност : AI инструментите за поставяне на цели превръщат вашите стремежи в конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времето (SMART) цели. Такова създаване на SMART цели е качествено и количествено изражение на целта, което я прави по-реалистично постижима.

По-висока продуктивност : С AI инструменти за поставяне на цели, вие прекарвате по-малко време в планиране и повече време в работа по проекта си.

Ясни и измерими цели : AI инструментите за поставяне на цели ви позволяват да разделите по-големите цели на по-малки постижими стъпки с : AI инструментите за поставяне на цели ви позволяват да разделите по-големите цели на по-малки постижими стъпки с измерими цели . Тази детайлност ви помага да управлявате напредъка с по-голяма прецизност.

Информация, базирана на данни : AI инструментите генерират полезна информация за вашите резултати. Тези анализи, подкрепени с данни, ви дават възможност да правите интелигентни и информирани промени в стратегиите си.

Никога не пропускайте нищо : AI инструментите за поставяне на цели разполагат с функции като напомняния, автоматично планиране и актуализации в реално време. Те гарантират, че нищо важно няма да бъде забравено.

Безпроблемно сътрудничество : Няколко инструмента, включващи : Няколко инструмента, включващи AI на работното място , улесняват сътрудничеството, позволявайки на екипите да се съгласуват по общи цели и да максимизират производителността чрез колективни действия.

Интеграция с други инструменти: От системи за управление на проекти до календари, AI инструментите за поставяне на цели се интегрират с вашите съществуващи технологии за гладка и безгранична работа.

🔎 Знаете ли? Проучване, в което са участвали студенти, установи, че тези, които са приложили рамката SMART, са отчели по-високи нива на постигане на целите (~73%) в сравнение с тези, които не са я приложили (~64%). Същото проучване установи, че участниците, които са използвали SMART цели, са изпитали по-голямо удовлетворение от нуждите си и положителни емоции, което показва по-широко влияние върху личното благополучие.

Какво трябва да търсите в един AI инструмент за поставяне на цели?

Ето някои ключови функции, които трябва да търсите в AI инструмента си за поставяне на цели:

Визуализация на целите : Изберете : Изберете инструмент, който позволява проследяване на целите чрез визуални средства като динамични диаграми, времеви линии и графики, за да измервате напредъка и да отбелязвате постигнатите резултати. Инструментите за визуализация правят целите по-проследими и достъпни.

Поведенчески прозрения : Изберете инструменти с AI анализи, които анализират моделите на използване, поведението и предпочитанията и предлагат начини за подобряване на вашата ефективност и производителност.

Персонализирани работни процеси : Дайте предимство на инструмент, който ви позволява да настройвате зависимостите между задачите, приоритетите и напомнянията, за да се адаптирате към личните и организационните нужди. Освен това, той трябва да предлага персонализирани работни процеси, които да съответстват на вашия процес на поставяне на цели.

Многостепенно проследяване на цели : изберете инструмент, който поддържа детайлно и цялостно проследяване на цели на различни нива, независимо дали проследявате индивидуални задачи или : изберете инструмент, който поддържа детайлно и цялостно проследяване на цели на различни нива, независимо дали проследявате индивидуални задачи или примери за OKR на ниво екип.

Сътрудничество и отчетност : Изберете инструмент, който разполага с вградени функции за проверка, споделени табла и обратна връзка, за да насърчите екипната работа и прозрачността, тъй като всяка цел изисква колективни действия.

SMART шаблони за цели: Изберете AI-базиран генератор на интелигентни цели, който създава персонализирани шаблони, за да спестите значително време и усилия, които иначе бихте вложили в традиционните методи за поставяне на цели.

Имайки предвид горния списък, ето най-добрите AI инструменти за поставяне на лични и професионални цели:

1. ClickUp (Най-добър за управление на проекти и сътрудничество, базирани на изкуствен интелект)

ClickUp е приложението, което предлага всичко необходимо за работата. То комбинира управление на задачи, задвижвано от изкуствен интелект, с мощни функции за сътрудничество по проекти, което го прави идеален инструмент за поставяне, проследяване и постигане на цели.

Започнете да използвате ClickUp Brain Автоматизирайте обобщенията и актуализациите на целите с ClickUp Brain.

С ClickUp Brain получавате интелигентен AI асистент, който може да генерира SMART цели, съобразени с вашите цели, и да ви покаже пътя към тяхното постигане. Това гарантира яснота и съгласуваност с по-широките приоритети на екипа и организацията.

Създайте SMART цели за личния и професионалния си живот с помощта на ClickUp Brain

ClickUp Brain също така предоставя актуализации за напредъка и обобщения за вашите задачи, проекти и цели, което улеснява проследяването на това колко далеч сте стигнали и колко още ви остава да изминете.

Освен това, управлението на задачите на платформата, задвижвано от изкуствен интелект, оптимизира приоритизирането на задачите, автоматизира повтарящите се работни процеси и предлага интелигентни предложения за подобряване на производителността.

Получете интелигентни предложения за приоритизиране на задачите въз основа на вашите цели с помощта на ClickUp Brain

След като имате предложения за цели от AI, използвайте ClickUp Goals, за да създадете и документирате реалистични цели, да определите етапи и да проследявате напредъка в реално време.

Изберете от различни цели, включително да/не, числа, валута и други, за да измервате постигането на целите. Лесно задавайте крайни срокове, визуализирайте процента на напредъка с един поглед и категоризирайте целите по папки за лесна организация.

Използвайте ClickUp Goals, за да разделите целите си на постижими задачи и да следите напредъка си

Използвайте таблата на ClickUp, за да следите статуса, да откривате пречки и да коригирате плановете според нуждите. Таблата и изгледите на ClickUp предоставят несравними възможности за проследяване и отчитане, като предлагат информация за графиците на проектите, натоварването на екипа и общия напредък по целите.

С персонализирани изгледи като диаграми на Гант, табла Канбан и календарни оформления, ClickUp се адаптира към предпочитания работен процес на всеки екип. Сътрудничеството е безпроблемно благодарение на инструменти като редактиране в реално време, коментари и чат функции, които насърчават по-добрата комуникация и работа в екип.

ClickUp Goals помага на всеки член на всеки отдел да се фокусира върху това, което е наистина важно, което е от решаващо значение при пускането на нов продукт.

ClickUp Goals помага на всеки член на всеки отдел да се фокусира върху това, което е наистина важно, което е от решаващо значение при пускането на нов продукт.

Изтеглете този шаблон Лесно запишете вашите SMART цели с шаблона за SMART цели на ClickUp.

Накрая, с ClickUp получавате обширна библиотека от шаблони, които улесняват очертаването на вашите цели и започването на работа по тяхното постигане. Например, шаблонът ClickUp SMART Goals е чудесен за планиране на вашите планове като SMART цели, независимо от тяхната продължителност.

Напълно персонализируем и идеален за начинаещи, шаблонът ClickUp SMART Goals структурира вашите цели в система, която насърчава ежедневното поставяне на цели и усилията за постигането им.

Ето какво ще ви хареса в него:

Организирайте целите и задачите в управляеми части, за да сте сигурни, че всичко е обхванато.

Лесно идентифицирайте и след това преодолейте всички потенциални препятствия.

Включете функции за проследяване на времето, маркиране, предупреждения за зависимости, известия по имейл и допълнителни инструменти за подобряване на проследяването на целите.

По същия начин, шаблонът за план за действие за SMART цели на ClickUp ще ви помогне да превърнете тези SMART цели в изпълними задачи.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте и интегрирайте SMART цели с ClickUp Brain и ги превърнете в план за действие с помощта на ClickUp Goals.

Визуализирайте целта си и плана за постигането й в различни персонализирани изгледи – времеви линии, диаграми на Гант, табла Канбан и др.

Проследявайте визуално напредъка по целите и представянето на екипа чрез таблата за управление на ClickUp

Илюстрирайте по-широките цели и основните дейности спрямо дневен/седмичен/месечен график, като използвате календарния изглед на ClickUp

Укрепете сътрудничеството в екипа с помощта на ClickUp Chat , коментари към задачи, известия и споделяне на документи.

Използвайте вградения инструмент за проследяване на времето, за да измерите времето, необходимо за постигане на изпълними цели.

📮 ClickUp Insight: Мислите, че списъкът ви със задачи работи? Помислете отново. Нашето проучване показва, че 76% от професионалистите използват собствена система за приоритизиране при управлението на задачите. Въпреки това, последните проучвания потвърждават, че 65% от работниците са склонни да се фокусират върху лесни задачи, вместо върху задачи с висока стойност, без ефективно приоритизиране. Приоритетите на задачите в ClickUp променят начина, по който визуализирате и се справяте със сложни проекти, като лесно подчертават критичните задачи. С AI-задвижваните работни потоци и персонализирани флагове за приоритет на ClickUp, винаги ще знаете с какво да се заемете първо.

Ограничения на ClickUp

Някои функции може да изглеждат прекалено сложни за начинаещи потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен план : 7 $/месец на потребител

Бизнес план : 12 $/месец на потребител

План за предприятия : Персонализирани цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член на работната група

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp предлага разнообразни функции като управление на задачи, проследяване на времето и поставяне на цели. Това е като да имате няколко инструмента в един. Лесно е да си сътруднича с екипа си. Можем да споделяме задачи, да оставяме коментари и да проследяваме напредъка заедно.

ClickUp предлага разнообразни функции като управление на задачи, проследяване на времето и поставяне на цели. Това е като да имате няколко инструмента в един. Лесно е да си сътруднича с екипа си. Можем да споделяме задачи, да оставяме коментари и да проследяваме напредъка заедно.

➡️ Прочетете повече: Как да използвате AI за автоматизиране на задачи

2. Asana (най-подходящ за оптимизиране на съвместното поставяне на цели)

чрез Asana

Asana е многофункционален инструмент за управление на проекти, който използва изкуствен интелект за подобряване на процесите по поставяне и проследяване на цели. Поставете SMART цели чрез функцията Smart Goals, задвижвана от изкуствен интелект, анализирайте съществуващите цели и получите предложения за подобрения, стандартизиране и усъвършенстване на практиките ви за поставяне на цели.

В допълнение към поставянето на цели, AI възможностите на Asana се разширяват до функции като Smart Status, която предоставя интелигентни актуализации за напредъка на проекта, и Smart Summaries, която предлага кратки прегледи на ключова информация. Тези инструменти, подкрепени от комуникация в реално време, помагат на екипите да поставят амбициозни цели и да работят за постигането на общи цели.

Най-добрите функции на Asana

Оптимизирайте проследяването на целите с инструменти за наблюдение в реално време, като динамични ленти за напредък и визуални табла за показване на постигнатите цели.

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси, за да спестите време и да намалите грешките.

Организирайте и приоритизирайте задачите с персонализирани табла и списъци.

Преглеждайте натоварването на екипа, за да балансирате задачите и да избегнете преумората.

Ограничения на Asana

Стръмна крива на обучение за начинаещи и малки екипи, което може да доведе до недостатъчно използване

Цени на Asana

Лични (безплатни)

Стартово ниво : 13,49 $/месец на потребител

Разширено : 30,49 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4. 4/5 (10 840+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 280 отзива)

💡 Професионален съвет: Не се задоволявайте само с мислене за целите си – запишете ги като цели! Очертайте ясно какво искате, как ще го постигнете и графика си. За допълнителен тласък споделете напредъка си с хора, на които имате доверие, за да останете отговорни и мотивирани.

3. Fellow (Най-добър за превръщане на срещите в реалистични цели)

чрез Fellow

Имали ли сте някога затруднения с проследяването на задачите след среща?

Fellow е AI асистент за срещи и записване на бележки, който преодолява разликата между продуктивни срещи и постижими цели и проследяване. Той ви помага да създавате, управлявате и постигате целите си, като предоставя интелигентни предложения и автоматизира рутинни задачи. Екипите го използват, за да поставят ясни цели, да определят ключови резултати и да следят напредъка във времето, като осигуряват съгласуваност и отчетност в цялата организация.

В допълнение към поставянето на цели, Fellow предлага AI-базирана помощ за срещи, включително автоматично създаване на дневен ред, транскрипция в реално време и интелигентни обобщения. Чрез централизиране на целите и интегрирането им в работния процес на срещите, Fellow гарантира, че поставянето на цели става неразделна част от ежедневните дейности на екипа.

Най-добрите функции на Fellow

Вземете структуриран шаблон, който да помогне на екипите да определят конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времето или добре формулирани (SMART) цели.

Задайте цели и ключови резултати (OKR) на индивидуално или колективно ниво.

Проследявайте ангажиментите и решенията, взети по време на дискусиите, в реално време.

Повишете отговорността сред членовете на екипа, като използвате съвместни действия и напомняния.

Ограничения на колегите

Липсват разширени функции за управление на проекти за по-сложни цели.

Ограничени възможности за персонализиране за цели, които не са свързани с срещи

Цени за колеги

Безплатно

Solo: 29 $/месец на потребител

Екип : 11 $/месец на потребител

Бизнес : 23 $/месец на потребител

Enterprise: 25 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на колеги

G2 : 4,7/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Fellow?

Помага на всички да се подготвят по-добре и да дойдат на срещата с ясна програма и цел – това е изключително полезно за продуктивността на всяка среща.

Помага на всички да се подготвят по-добре и да дойдат на срещата с ясна програма и цел – това е изключително полезно за продуктивността на всяка среща.

4. Lattice (Най-подходящ за съгласуване на целите с развитието на служителите)

чрез Lattice

Lattice обединява индивидуалните, екипните и организационните цели. Той се фокусира върху структурирани стратегии за поставяне на цели, които съгласуват индивидуалните и колективните усилия с общите бизнес цели.

Функциите, задвижвани от изкуствен интелект, помагат за съгласуване на индивидуалните цели с целите на цялата компания, като предоставят информация и препоръки в реално време за оптимизиране на производителността на служителите. Когато целта е цялостно развитие на служителя в личен и професионален план, Lattice може да бъде мощен съюзник.

Най-добрите функции на Lattice

Насърчавайте честите проверки и обратна връзка за напредъка по целите.

Стимулирайте ангажираността на служителите чрез проследяване на представянето, персонализирана обратна връзка и признание от колегите.

Проследявайте напредъка по целите с визуални табла в реално време.

Използвайте AI-базирани прозрения, за да оптимизирате целите на служителите или екипа.

Ограничения на Lattice

Изглежда прекалено сложно за по-малки екипи и некорпоративни структури.

Функционира предимно като софтуер за поставяне на цели на служителите.

Ценообразуване на Lattice

Управление на таланти : 11 $/месец на работно място Ангажираност (допълнение): 4 $/месец на работно място Растеж (допълнение) : 4 $/месец на работно място Възнаграждение (допълнение) : 6 $/месец на работно място

Ангажираност (допълнение): 4 $/месец на място

Grow (допълнение) : 4 $/месец на работно място

Компенсация (допълнение) : 6 $/месец на работно място

HRIS: 10 $/месец на работно място

Ангажираност (допълнение): 4 $/месец на работно място

Grow (допълнение) : 4 $/месец на работно място

Компенсация (допълнение): 6 USD/месец на работно място

Оценки и рецензии на Lattice

G2 : 4,7/5 (над 3890 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 180 рецензии)

5. Perdoo (Най-добър за опростяване на управлението на OKR)

чрез Perdoo

Perdoo е водеща платформа за OKR (цели и ключови резултати) и изпълнение на стратегии, предназначена да съгласува организационните цели и да стимулира производителността. Интуитивният й интерфейс опростява поставянето, управлението и проследяването на цели, като изразява целите като OKR в екипите и отделите.

Тази платформа подобрява и прозрачността, като позволява на членовете на екипа да видят как техните приноси се вписват в по-голямата картина. Тази възможност, съчетана с анализи в реално време и инструменти за ангажираност, прави Perdoo отличен инструмент за създаване на култура на успех, ориентирана към постигане на цели.

Най-добрите функции на Perdoo

Автоматизирайте отчитанията и актуализациите на напредъка по целите за членовете на екипа.

Визуализирайте съгласуваността между целите с инструменти за стратегическо планиране за добре дефинирани цели.

Генерирайте информация за ефективността с персонализирани анализи

Ангажирайте екипите с функции за геймификация за проследяване на целите

Ограничения на Perdoo

Ограничена поддръжка за методологии за поставяне на цели, различни от OKR

Мобилното приложение не разполага с пълна функционалност, което може да затрудни управлението на целите, когато сте в движение.

Цени на Perdoo

Безплатно

Премиум : 7,92 $ на потребител/месец

Supreme: 9,68 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Perdoo

G2 : 4. 4/5 (430+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Perdoo?

Perdoo е изключително лесен за използване и помага на екипа ни да се движи в правилната посока. Тъй като всеки от нас се занимава с различни задачи, лесно е да се отклоним от пътя. Perdoo гарантира, че всички остават фокусирани, като показва как всяка задача допринася за основната ни цел: генериране на приходи. Помага на всеки член на екипа да се чувства отговорен за приближаването ни към тази цел.

Perdoo е изключително лесен за използване и помага на екипа ни да се движи в правилната посока. Тъй като всеки от нас се занимава с различни задачи, лесно е да се отклоним от пътя. Perdoo гарантира, че всички остават фокусирани, като показва как всяка задача допринася за основната ни цел: генериране на приходи. Помага на всеки член на екипа да се чувства отговорен за приближаването ни към тази цел.

6. Hive (Най-добър за интегриране на цели в работните процеси на проекти)

чрез Hive

Hive предлага изчерпателни функции за управление на проекти с усъвършенствани AI възможности, които помагат на екипите да постигат целите на проектите по-бързо. Неговият AI-задвижван асистент, HiveMind, оптимизира планирането на проектите, като генерира задачи въз основа на въведените от потребителя данни и предлага следващите стъпки въз основа на имейлите. В резултат на това можете да дефинирате целите и да измервате напредъка ефективно.

Функцията „Цели“ на Hive позволява на екипите да поставят, проследяват и визуализират целите в централизирана табло, което гарантира съгласуваност и прозрачност в цялата организация.

Най-добрите функции на Hive

Използвайте AI анализите на Hive, за да получите информация за представянето на екипа.

Проследявайте напредъка с помощта на диаграми на Гант, табла Канбан и календарни изгледи.

Оптимизирайте комуникацията с вградени съобщения и известия в приложението.

Следете времето, прекарано в задачи и проекти, чрез вградените функции за проследяване на времето.

Ограничения на Hive

Стръмна крива на обучение за нетехнически потребители

Случайно забавяне на производителността при работа с големи проекти

Цени на Hive

Безплатно

Стартово ниво : 7 $/месец на потребител

Екипи : 18 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Hive

G2 : 4,6/5 (над 570 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

🧠 Интересен факт: 82% от работниците в сферата на знанието ценят прозрачността в целите и дейността на своята организация.

7. Betterworks (Най-добър за насърчаване на отговорността в цялата организация)

чрез Betterworks

Подобно на Perdoo, Betterworks е платформа, фокусирана върху OKR, която съгласува целите на екипа с бизнес целите. Чрез внедряването на AI, Betterworks помага на служителите да развият ефективно управление на целите, като по този начин насърчава производителността и стратегическата фокусираност.

Функцията Goal Assist на Betterworks, базирана на изкуствен интелект, разчита на потребителски данни, за да генерира персонализирани предложения за цели. Това опростява процеса на създаване на цели и гарантира, че те са ясни, измерими и съобразени с приоритетите на компанията.

Betterworks предлага и други AI инструменти, като Feedback Assist и Conversation Assist, които помагат на мениджърите да дават конструктивна, безпристрастна обратна връзка и да провеждат ефективни оценки на представянето.

Най-добрите функции на Betterworks

Създавайте добре структурирани цели и етапи с оценки в реално време и предложения, които да помогнат на потребителите.

Провеждайте значими разговори за представянето, като предоставяте подсказки и обобщения, генерирани от AI.

Автоматизирайте напомнянията и проверките за лесно и навременно актуализиране на целите.

Използвайте анализи на производителността, за да получите информация за областите, които се нуждаят от подобрение.

Ограничения на Betterworks

Ограничената офлайн функционалност затруднява дистанционната работа в райони с ниска свързаност.

Betterworks не оповестява публично цените си, което може да създаде затруднения за организациите при изготвянето на бюджета и вземането на решения.

Цени на Betterworks

Предприятие : Персонализирано ценообразуване

Средни предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Betterworks

G2 : 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Betterworks?

Betterworks има страхотни индивидуални и групови функции, които ми позволяват да се свържа с целите на цялата компания, както и с личните си цели, които може да съм си поставил(а), или мога да избера да ги съгласувам с екипа си, мениджъра си и компанията.

Betterworks има страхотни индивидуални и групови функции, които ми позволяват да се свържа с целите на цялата компания, както и с личните си цели, които може да съм си поставил(а), или мога да избера да ги съгласувам с екипа си, мениджъра си и компанията.

8. Leapsome (Най-добър за комбиниране на поставянето на цели с информация за ефективността)

чрез Leapsome

Какво получавате, когато комбинирате поставянето на цели и управлението на ефективността?

Цялостна платформа за подпомагане на хората като Leapsome. Нейната функция за поставяне на цели, задвижвана от изкуствен интелект, ускорява създаването на фирмени цели и цели за развитие. Тази функционалност гарантира, че целите са ясни, измерими и съобразени с приоритетите на организацията, като стимулира непрекъснатото усъвършенстване, съгласуваност и отчетност в екипите.

Освен за поставяне на цели, AI възможностите на Leapsome се простират и до оценки на представянето и обратна връзка. AI-базираните оценки на платформата помагат за превръщането на бележките в безпристрастни, практични коментари, като гарантират, че всички мнения са смислени и конструктивни.

Най-добрите функции на Leapsome

Подкрепете мениджърите, като им предоставите информация, обобщения, най-добри практики и препоръки с AI Copilot Beta.

Оптимизирайте въвеждането с вградени шаблони за проследяване на OKR

Анализирайте отговорите от анкетите на служителите, за да извлечете ключови теми и да дадете практически препоръки.

Обобщете всички отзиви, включително прегледите на мениджърите, самооценките и оценките на колегите.

Ограничения на Leapsome

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да се адаптират напълно към всеобхватните функции на платформата, което прави обучението и поддръжката необходими.

Ограничени възможности за персонализиране, което може да повлияе на адаптивността на платформата към конкретните нужди на организацията.

Цени на Leapsome

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leapsome

G2 : 4,8/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 70 рецензии)

🔎 Знаете ли, че... Въпреки наличието на специализиран софтуер за OKR, 62% от организациите все още разчитат на електронни таблици за управление на OKR.

9. Goalscape (Най-добър за визуализиране на цели и йерархии)

чрез Goalscape

Goalscape използва радиален дизайн, който позволява на потребителите да визуализират планирането на целите си , приоритетите и напредъка си в един цялостен изглед. Наличието на тази информация на един поглед улеснява приоритизирането и проследяването на целите в интуитивен интерфейс. Използвайте го, за да превърнете абстрактните идеи в конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времето цели.

Неговата AI-базирана функция, Goalbert AI. nstein, помага на потребителите да разбият сложните цели на по-лесно управляеми подцели.

Този подход опростява процеса на планиране и гарантира, че потребителите се фокусират върху своите приоритети, като ускорява ефективното проследяване на напредъка.

Най-добрите функции на Goalscape

Превключвайте между тъмен и светъл режим и дефинирайте цветови теми по ваш избор.

Управлявайте ефективно графиците и плановете с изглед на Гант.

Споделяйте картите с целите с екипите за съвместни действия.

Използвайте етикети „Сега“ и „Следващо“, за да филтрирате целите си по дата, напредък, отговорност и етикет, за да генерирате списъци с цели.

Ограничения на Goalscape

Липсват функции за управление на проекти за по-големи екипи.

Ограничени интеграции с приложения на трети страни в сравнение с някои конкуренти

Цени на Goalscape

Безплатно

Pro : 9,90 $/месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Goalscape

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Habitica (Най-добър за превръщане на постигането на лични цели в игра)

чрез Habitica

Habitica е безплатно приложение за изграждане на навици и продуктивност, което превръща вашите задачи и цели в увлекателна ролева игра (RPG) за по-добро личностно развитие. Habitica мотивира потребителите да развиват положителни навици и да повишават продуктивността си, като превръща ежедневните дейности в задачи.

След като изпълните задачите, печелите награди в играта и точки за опит, които ви помагат да повишите нивото на вашия аватар и да отключите нови функции. Този игрови подход и персонализираните стратегии правят поставянето на цели приятно и насърчават постоянния напредък.

Най-добрите функции на Habitica

Персонализирайте своя аватар в играта, за да отрази вашия стил и предпочитания, като по този начин повишите ангажираността и мотивацията си.

Следете напредъка си с помощта на атрактивен и интерактивен табло

Създайте групи с приятели, за да се справяте заедно с предизвикателствата, като изграждате чувство за общност и отговорност.

Достъпвайте задачите си и проследявайте напредъка си безпроблемно на различни устройства.

Ограничения на Habitica

По-подходящ за постигане на лични цели, може да не е подходящ за професионална среда.

Ограничени анализи и отчети за подробно проследяване на напредъка

Цени на Habitica

Безплатно

Абонамент: 5 долара на месец

Оценки и рецензии за Habitica

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: 90% от служителите смятат, че геймификацията ги прави по-продуктивни. Геймифицираното работно преживяване повишава производителността с 50%, ангажираността с 48% и рентабилността с 700%!

11. Toodledo (Най-добър за персонализиране на управлението на цели и задачи)

чрез Toodledo

Toodledo е многофункционален инструмент за продуктивност, създаден да помага на потребителите да създават подробни и гъвкави цели, които съответстват на изискванията на проекта. Функции като сортиране по приоритет и проследяване на напредъка гарантират, че потребителите остават фокусирани и организирани.

Въпреки че понастоящем не интегрира изкуствен интелект, Toodledo предлага стабилна платформа, която позволява на потребителите да създават задачи, да определят приоритети и да установяват крайни срокове, което позволява ефективно управление на целите.

Освен това, функцията за проследяване на цели на Toodledo позволява на отделните лица и екипи да поставят и следят напредъка си към целите си, като по този начин насърчава отговорността и фокуса.

Най-добрите функции на Toodledo

Следете ежедневните си навици с визуални диаграми за напредъка, за да насърчите последователността и самоусъвършенстването.

Организирайте работните процеси с помощта на папки, етикети и филтри.

Създайте персонализиран списък с задачи с висок приоритет, като се уверите, че критичните елементи получават незабавно внимание.

Задавайте повтарящи се задачи и напомняния, за да поддържате последователност.

Ограничения на Toodledo

Интерфейсът може да изглежда остарял, особено в сравнение с други инструменти.

Липсват усъвършенствани AI-базирани прозрения или препоръки

Цени на Toodledo

Безплатно

Стандартен : 4,99 $ на месец

Плюс : 7,99 $ на месец

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Toodledo

G2 : 4,5/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Toodledo?

Освен задачи, той включва GTD функции за проследяване на списъци, проследяване на навици, поставяне на цели и мониторинг, лесен е за използване на различни устройства и се интегрира с календара ми. И в малкото случаи, в които съм имал нужда от поддръжка, те са били отзивчиви. Това е моят ежедневен мениджър на задачи и единственият, който съм използвал през годините – а съм пробвал МНОГО.

Освен задачи, той включва GTD функции за проследяване на списъци, проследяване на навици, поставяне и мониторинг на цели, лесен е за използване на различни устройства и се интегрира с календара ми. И в малкото случаи, в които съм имал нужда от поддръжка, те са били отзивчиви. Това е моят ежедневен мениджър на задачи и единственият, който съм използвал през годините – а съм пробвал МНОГО.

SMART цели, направени по-умни с ClickUp

Поставянето на ефективни цели е първата стъпка към успеха. AI може да направи това по-лесно и по-ефективно. От опростяване на създаването на цели до адаптиране на стратегии въз основа на напредъка, AI инструментите имат много да предложат на вашата стратегия за успех.

Макар че обсъдихме няколко AI инструмента за поставяне на цели, ClickUp наистина се отличава, като предлага нещо повече от основните функции. Комбинацията от ClickUp Brain и ClickUp Goals улеснява създаването на пътна карта, която води до плодотворни резултати. Независимо дали преследвате лични цели или управлявате сложни проекти на работа, ClickUp е достатъчно гъвкав, за да ви помогне и в двете – в една платформа.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и превърнете мечтите си в реалност, един етап след друг. 🏆