20 най-добри подаръка за вашите високопродуктивни приятели

Понякога най-трудно е да изберете подарък за хората, които обичате най-много – особено ако те са много организирани или се стремят да превърнат ежедневието си в наука.

Но не се притеснявайте! Ние сме тук, за да ви помогнем, и знаем точно как да пазаруваме за тези хора, защото сме от същия тип маниаци! Обсебени от организацията, ако щете.

А ако вашият специален човек е новобранец в продуктивния начин на живот и иска да се потопи малко по-дълбоко, този списък все пак е чудесно място за начало.

Затова пуснете любимото си коледно видео в Netflix и разгледайте нашите 20 най-добри идеи за подаръци, които ще помогнат на всички от списъка ви да усъвършенстват уменията си през 2024 г. 🎅🏼

20-те най-добри идеи за подаръци за високопродуктивните хора

Това, което прави пазаруването за високопродуктивен човек толкова трудно, е, че те обикновено не обичат да събират много вещи в ежедневието си и особено в работното си пространство.

Те ценят целенасочеността и структурата в живота си, но също така обичат да пробват нови неща! Вероятно са получили безброй тетрадки и календари, но този списък е много повече от това.

Тези артикули ще помогнат на вашия специален продуктивен човек да се почувства креативен, по-ефективен и ще му донесат онова вълнение, което всички ние очакваме с нетърпение в коледната сутрин!

А ако този човек от списъка ви все още не е намерил подходящия начин на работа, тези идеи ще му помогнат да се наслади на пълната си продуктивност навреме за 2022 г.

Подарете им подарък, който продължава да носи радост – една година с ClickUp!

Независимо дали сте проектен мениджър, софтуерен инженер или човек, който изпитва удоволствие от добавянето на стикери в ежедневния си график, ClickUp е платформата за вас.

Представете си ClickUp като най-добрия планиращ инструмент, който не използва хартия, не заема допълнително място, не се губи и не ви казва как да организирате деня си. И все пак, той е много повече от това! В ClickUp можете:

Купете на едро за всичките си приятели и спестете още повече, като платите за цялата година. 😉

И това не е всичко!

Получете 15% отстъпка за Unlimited с код: GIFTGUIDE15

Вече имате ClickUp? Няма проблем, ето още 19 идеи за подаръци от най-високо ниво.

Тези таймери са адаптирани от техниката Pomodoro за продуктивност. А знаете ли, че pomodoro означава домат на италиански? Това прави този подарък 10 пъти по-сладък, нали? 🙂

Разпределянето на времето не е ново, но е много ефективно. Всъщност днес на пазара се предлагат множество приложения за разпределяне на времето. Настройте таймера от която и да е страна, за да отделите 5-30 минути за една задача. Ще бъдете изумени колко много неща ще успеете да свършите.

Съвет от професионалист: Това е чудесен подарък за всеки, който е начинаещ в областта на продуктивността или иска да бъде по-ефективен в ежедневието си! Тези таймери ви помагат да създадете малко повече структура, като в същото време са забавни за гледане. 😉

Добре, знаем, че казахме „не“ на бележниците, но този е доста готин – и е без хартия!

Представете си този бележник като мини бяла дъска, която сканира вашите документи директно на телефона ви.

Бъдете креативни! Визуализирайте работния си процес в диаграма, която сте създали сами. Дайте свобода на въображението си и рисувайте в продължение на 15 минути, за да се отпуснете през деня. Или запишете тази невероятна рецепта за пиле пиката, която приятелят ви току-що ви е казал по телефона. Този бележник може да побере всичко.

А най-хубавото? Можете да експортирате бележките си в PNG или PDF формат и да ги организирате в ClickUp. 🤓

Тези часовници подобряват качеството на съня и настроението, а щастливо събуждане = щастлив ден! Продуктивният ден започва с добър сън и спокойно събуждане.

Постепенно се събуждайте с светлина, която имитира изгрева на слънцето. Тя достига най-високата си настройка за около 30 минути. Все още можете да настроите часовника да ви събужда в избрания от вас час, понякога и със звук!

Скоро ще настъпи времето, когато ще тръгваме за работа на тъмно и ще се прибираме на тъмно, затова третирайте този часовник със слънчево изгрев като свой собствен източник на светлинна терапия!

Това е скъпо. Но ако можете да си го позволите, си струва.

Много продуктивни хора обичат неща. И не говорим за неща като колекция от над 500 керамични жаби – имаме предвид джаджи или инструменти, които ще им помогнат да бъдат по-продуктивни.

Пръстенът Oura ще бъде следващата им мания.

Проследявайте фитнес формата си, съня си, нивото на стрес, готовността си, сърдечната честота, дори и напредъка на бизнеса си. Много е впечатляващо колко данни може да съхранява този неинвазивен пръстен. И освен това е стилен. 😎

Почти като да имате ClickUp в джоба си, този малък инструмент има 17 функции и може да ви спести толкова време за малки задачи, колкото и място в кухненското чекмедже.

7. Air pods или безжични слушалки

Продуктивните хора са мултитаскъри! Те обичат нещата да се случват бързо и ефективно, а безжичните слушалки могат да им помогнат да постигнат това!

Поливайте растенията си, докато разговаряте с баба си, слушайте работната си среща, без да притеснявате колегите си, които работят от дома, и скрийте тайната си любов към саундтрака на „Wicked“ от непознати по време на сутрешната си разходка до работа.

Ако досега не сте чували за механична клавиатура, пригответе се да я добавите към личния си списък с желания.

Характерният признак и красота на механичната клавиатура е удовлетворяващият щрак звук, който издават пружините в клавишите.

Може да не изглежда много, но повярвайте ни, това е, което ще ви спечели най-много.

Тези клавиатури също се осветяват при натискане на клавишите, са напълно персонализируеми и за хората, които прекарват много време пред компютъра, това ще донесе забавление и удовлетворение в работния ден, за което не са подозирали, че им липсва.

Освен това, те са идеални за любителите на 90-те години в живота ви.

9. Една година Headspace

Понякога най-добрият подарък, който можете да направите, е да напомните, че любовта към себе си е на първо място!

Headspace предлага медитация за справяне със стреса, съзнателност, сън и много други! Независимо от вашия опит с нея.

Медитацията е свързана с по-добро настроение, подобрено психично здраве, сън и по-продуктивни дни – всичко, което обичаме!

Това е като Find My iPhone, но за всичко останало!

Намерете предмети като ключове, портфейл, последното си местоположение и други – и синхронизирайте ги с Amazon Echo или Google Assistant, за да не се налага да гадаете къде са ви необходимите вещи, когато излизате от вкъщи.

11. Книга като „Есенциализъм“

Малко самообучение никога не е навредило на никого, а книгите за личностно развитие могат да ви помогнат да приоритизирате задачите си и да извлечете максимума от деня си. Освен това изглеждат много впечатляващо на масичката за кафе.

Разгледайте този списък с одобрени от ClickUp книги, които със сигурност ще ви помогнат да започнете да развивате здравословни и продуктивни навици.

12. Чаша за кафе 12. Чаша за кафе Ember

Нека кафето ви е силно и горещо! Винаги!

Ако вашият специален човек има дълги дни или се концентрира толкова много върху задачите си, че забравя да пие кафето си, позволете му да спести пътуването до микровълновата и да запази топлата си напитка добра до последната капка.

Напитките ви ще останат топли толкова дълго, колкото ви е необходимо, а температурата можете да настроите според вашите предпочитания.

Предлага се в размери 16 унции или 10 унции и е идеален за употреба вкъщи или в движение.

Имате ли такива работни дни, в които единственият момент, в който усещате слънчевата светлина, е през прозореца? Или по пътя към колата? Или изобщо не я усещате?! Има лесно решение.

Производителността не се ограничава до обичайното бюро! Излезте навън и не се ограничавайте от наличието на електрически контакт, за да зареждате устройствата си.

Слънчевите зарядни устройства ви позволяват да вземете вашата WFH система почти навсякъде, а много от тях се зареждат за около 6 часа.

Той побира 16-инчов MacBook Pro! Което е огромно! Буквално и преносно!

Той е стилен, подходящ за двата пола и има много джобове.

Тези продукти се изчерпват доста бързо, но този раница от същата марка е подходяща за лаптоп със същия размер и има сходен дизайн.

15. Успокояващо стайно растение

Ако не можете да излезете навън по време на работния ден, донесете си малко от природата у дома.

Растенията пречистват въздуха, придават успокояваща атмосфера на стаята и могат да дадат на хората чувство на гордост, че се грижат за тях. А чистият въздух е първата стъпка към чист ум!

А за тези, които нямат зелен пръст, сукулентите са пълни с цвят, изискват минимално поливане и са прекрасни за гледане!

Бонус: Идеи за подаръци за клиенти!

16. Устройство за бял шум или сън

Особено ако вашият специален човек има много неща на главата си, устройствата за сън са чудесно решение за по-добър сън и по-добри дни.

Някои устройства дори имат вградени будилници, за да можете да се събуждате толкова постепенно, колкото сте заспали!

Изтрийте още едно нещо от списъка си с автоматизирания прахосмукач Roomba.

Позволете на Roomba да ви помогне да поддържате реда в дома си и вероятно да изплаши кучето ви. Но не по лош начин! Достатъчно, за да направите забавно видео за Instagram.

18. CBD

Не се притеснявайте, тук няма нищо странно. Ако не сте чували, приемането на CBD има много ползи и има много различни видове за различни цели.

Някои CBD продукти са специално създадени, за да подобрят концентрацията ви през деня и съдържат други витамини като B12, които ви дават необходимия тласък, за да преодолеете деня.

Спасете позата си и болките във врата с преносима стойка за лаптоп, която се накланя към вас, за да не се навеждате над клавиатурата.

Този преносим вариант се сгъва напълно за лесно транспортиране!

И накрая, но не на последно място, хамакът за крака. Няма нищо лошо, ако ви се струва малко странен, това е част от чара му. Но вероятно тайно ще го обикнете.

Отпуснете се! Починете краката си и продължете да се движите с комфорт.

На старт, готов, пазарувайте с удоволствие!

Коледните покупки могат да бъдат стресиращи, но не е задължително да е така.

Най-хубавото на тези продуктивни идеи за подаръци е, че показват колко много мислите за хората от списъка си.

Но в крайна сметка най-значимото нещо, което можете да подарите на някого, е времето, затова и се нарича „подарък“. 🎁

Вие и този специален човек можете да използвате допълнителното време, за да гледате коледен филм, да се отблагодарите на общността или може би да спрете да проверявате служебните си имейли, докато се наслаждавате на сутрешното си кафе през 2022 г.

Затова спестете един ден всяка седмица през празничния сезон с подаръка от ClickUp и използвайте това допълнително време, за да направите нещо, което ви кара да се чувствате весели! 😌