10-те най-добри алтернативи на Zenefits за HR екипи през 2025 г. (ревюта и цени)

Бизнесът просто не може да функционира без компетентен отдел по човешки ресурси (HR). Мениджърите по HR знаят това много добре! От спазване на законовите изисквания до социални придобивки за служителите и управление на система за изплащане на заплати – вие се давите в море от задачи. ?

За щастие, софтуер като Zenefits улеснява значително управлението на задачите, свързани с човешките ресурси, като здравно осигуряване и администриране на социални придобивки. Макар Zenefits да е популярна опция, тя определено не е единствената на пазара. В този наръчник ще разгледаме кои функции са ви необходими в конкурент на Zenefits и ще изброим 10-те най-добри алтернативи на Zenefits за по-добро управление на социалните придобивки.

Какво трябва да търсите в една алтернатива на Zenefits?

Намирането на алтернатива на Zenefits е нещо повече от просто търсене на най-ниските цени. Потърсете софтуерно решение, което да ви улесни живота с висококачествени функции като:

Цялостни HR инструменти: Добрата алтернатива на Zenefits трябва да включва широк набор от функции за управление на заплатите, администриране на социални придобивки и Добрата алтернатива на Zenefits трябва да включва широк набор от функции за управление на заплатите, администриране на социални придобивки и управление на персонала . Бонус точки, ако включва инструменти за назначаване на нови служители, отчитане на работното време и управление на производителността.

Удобен интерфейс: Колкото по-лесно се използва вашият Колкото по-лесно се използва вашият софтуер за управление на човешките ресурси , толкова по-бързо ще видите ползата от него. Удобната платформа за управление на човешките ресурси намалява времето за обучение и повишава производителността, затова изберете интуитивна платформа.

Персонализирани работни процеси : Всяка компания има уникални HR процеси. Потърсете HR софтуер, който включва работни процеси и модули, които адаптират функциите си към начина, по който вашият екип предпочита да работи.

Интеграции : Нямате време да превключвате между различни платформи или отчети. Намерете алтернатива на Zenefits, която се интегрира с вашата система за управление на обучението (LMS), порталите за самообслужване на служителите или приложения на трети страни като Slack, за да осигурите безпроблемен поток на информация в цялата ваша компания.

Мащабируемост: Вероятно с времето ще наемате нови хора или ще губите служители. Вашият софтуер за управление на човешките ресурси трябва да може да се адаптира към растежа и промените във вашия бизнес. Потърсете облачни решения, които лесно се адаптират към новите служители, поддържат напускането на служители и опростяват добавянето на нови функции.

Съответствие: Сигурността и съответствието винаги са задължителни, но за HR отдела те са безкомпромисни. Уверете се, че сте избрали реномирана алтернатива на Zenefits, която защитава чувствителните данни на служителите.

10-те най-добри алтернативи на Zenefits за използване през 2024 г.

Разбира се, Zenefits е добър избор, но и други HR платформи ще ви помогнат да постигнете целите си. Разгледайте тези 10 най-добри алтернативи на Zenefits за HR професионалисти през 2024 г.

Най-доброто за управление на задачи, свързани с човешките ресурси

15+ изгледа на ClickUp предоставят на HR екипите цялостно решение за всяка ежедневна задача.

ClickUp може да е най-популярното приложение за управление на проекти в света, но ние сме и ценен инструмент за професионалистите в областта на човешките ресурси. Екипите по човешки ресурси разчитат на ClickUp, за да опростят наемането, въвеждането и обучението в едно наистина всеобхватно решение за човешки ресурси. ?

Създавайте персонализирани табла за всеки екип, следете представянето и ангажираността на служителите и изградете централен хъб за цялата информация за служителите и управлението на персонала. ClickUp ви предоставя мощна база данни без код, с която можете да оптимизирате процеса на набиране на персонал. Можете дори да създадете персонализирано преживяване за новопостъпилите служители в ClickUp, включващо проследими задачи, документи и коментари.

В ClickUp можете да създавате всичко, което пожелаете, но нашите шаблони ще ускорят значително работния ви ден. Например, шаблонът ClickUp HR SOP е идеален за създаване на процеси. След като създадете и споделите тези процеси, въведете всичко в ClickUp за незабавно изпълнение и отчетност.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за стандартни оперативни процедури (SOP) на ClickUp е създаден, за да ви помогне да създавате, управлявате и проследявате HR процесите и процедурите.

Ако някога имате нужда от помощ при изготвянето на политики за човешките ресурси, редактирането на текстове или обобщаването на бележки от срещи, опитайте ClickUp AI. Този удобен AI асистент за писане намира думите за вас, за да можете да се върнете към това, което е най-важно: вътрешното функциониране на вашата организация.

Най-добрите функции на ClickUp

Настройте персонализирани табла за всеки екип, служител, отдел или организация.

Обсъдете нови HR процеси или политики с вашата група на ClickUp Whiteboard

Нямате време да пишете? Ускорете нещата с ClickUp AI

Сътрудничество, споделяне и лесно организиране на съдържание с ClickUp Docs

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпна само в безплатните планове, въпреки че предлагаме безплатна пробна версия на AI.

ClickUp има много функции, така че може да отнеме известно време, докато се запознаете с потребителския интерфейс.

ClickUp цени

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. Gusto

Най-доброто за управление на заплатите в облака

чрез Gusto

Gusto се представя като всеобхватна платформа за автоматизация на човешките ресурси. Проектирана за малки предприятия, Gusto не само поддържа процеса на наемане и задачите, свързани с изплащането на заплати, но и поддържа регистрацията за данъци във всички 50 щата на САЩ. Gusto работи и на модулна основа, така че плащате само за функциите, от които се нуждаете.

Най-добрите функции на Gusto

Gusto автоматизира изплащането на заплатите с опции за директно депозиране и подаване на данъчни декларации.

Управлявайте здравната застраховка, пенсионните сметки и други социални придобивки на служителите

Наемайте, въвеждайте, управлявайте служители и управлявайте целия цикъл на служителите в Gusto.

Проследявайте времето и заявките за отпуск

Ограничения на Gusto

Няколко потребители казват, че обслужването на клиенти на Gusto не е най-доброто.

Други казват, че искат по-персонализирани разрешения и известия.

Gusto цени

Simple: 40 $/месец, плюс 6 $/месец на човек

Плюс: 80 $/месец, плюс 12 $/месец на човек

Премиум: Свържете се с нас за цени

Gusto оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

3. UKG

Най-доброто за управление на персонала

чрез UKG

UKG е алтернатива на Zenefits за управление на човешките ресурси, заплатите и служителите. Платформата управлява кандидатите, наемането, задържането на служителите, присъствието и др. Функцията ѝ за предоставяне на HR услуги е доста уникална, като ви дава възможност да предоставяте постоянно HR съвети на екипа си чрез уеб портала или мобилното приложение на UKG.

Най-добрите функции на UKG

Подкрепете растежа на служителите, основан на данни, с отчети и анализи на UKG.

Въведете задължителни регулаторни стандарти във вашите автоматизирани UKG работни процеси

UKG предоставя най-новите промени в трудовото законодателство във вашия регион, както и най-добрите практики за DEI&B.

Управление на графика на служителите

Ограничения на UKG

Няколко потребители споменават липсата на възможност за персонализиране в UKG.

Други казват, че обслужването на клиенти се нуждае от подобрение.

UKG цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на UKG

G2: 4. 2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

4. BambooHR

Най-доброто за проследяване на кандидати и назначаване на нови служители

чрез BambooHR

BambooHR интегрира HR, заплати и социални придобивки в една и съща платформа. Макар да включва типичните HR данни, управление на служителите, наемане, въвеждане в работата и функции за заплати, BambooHR се фокусира основно върху опита и представянето на служителите. Ако имате проблеми с ангажираността или представянето, това може да е добър инструмент за промяна на ситуацията. ?

Най-добрите функции на BambooHR

Получете цялостен поглед върху всички данни за служителите

Регистрирайте и автоматизирайте целия процес на наемане и въвеждане в работата в BambooHR

BambooHR разполага с голям пазар за интеграция на инструменти като Slack, Litmos и Kudos.

Проследявайте всички часове на служителите, присъствието им и заплатите с многобройните инструменти за управление на възнагражденията на BambooHR.

Ограничения на BambooHR

Някои потребители казват, че отчетите на BambooHR не са толкова подробни, колкото биха искали.

Други казват, че платформата често има бъгове и забавяния.

BambooHR цени

Свържете се с нас за цени

BambooHR оценки и отзиви

G2: 4,5/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2600 отзива)

5. Connecteam

Най-подходящи за „екипи без бюра”

чрез Connecteam

Connecteam е алтернатива на Zenefits, фокусирана върху „безработни“ екипи, като например работници на терен. Ако търсите инструмент за самообслужване на служителите, Connectteam е чудесен вариант. Преглеждайте времето на пристигане и напускане, издавайте ведомости за заплати с едно кликване и управлявайте задачите на една и съща платформа. Connecteam дори предлага шаблони за човешки ресурси и условни формуляри за събиране на отчети в реално време от терена.

Най-добрите функции на Connecteam

Опростете планирането с повтарящи се смени и дублиране

Присвойте бележки и задачи за смяната на всеки служител

Connecteam ще издава предупреждения за несъответствия, ако работните часове на вашия екип не отговарят на изискванията.

Позволете на служителите да се регистрират и отписват лесно чрез лесното за употреба мобилно приложение.

Ограничения на Connecteam

Connecteam изисква да обработвате заплатите чрез Gusto, QuickBooks или друг софтуер за заплати.

Няма много отзиви

Connecteam цени

Планът Small Business : Безплатен

Operations Basic: 29 $/месец за първите 30 потребители, фактурира се ежегодно

Operations Advanced: 49 $/месец за първите 30 потребители, фактурира се ежегодно

Operations Expert: 99 $/месец за първите 30 потребители, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4. 4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 320 отзива)

6. ADP Workforce Now

Най-доброто за обработка на заплати

чрез ADP

ADP е една от най-известните алтернативи на Zenefits. Макар да е най-известна с обработката на заплати, инструментът Workforce Now на ADP е платформа „всичко в едно“ за управление на таланти, социални придобивки и, разбира се, заплати.

ADP Workforce Now – най-добрите функции

Разберете опита на служителите чрез редовни проучвания

Създайте портал за самообслужване за служителите, за да разрешавате често срещани проблеми, свързани с човешките ресурси.

ADP ви позволява да дадете на служителите възможност да избират как да настроят своите собствени обезщетения.

Осигурете справедливост, като сравните заплатите на екипа си с индустриалните стандарти.

Ограничения на ADP Workforce Now

Някои потребители казват, че сайтът е бавен и бързо изтича времето за изчакване.

Други казват, че платформата има ограничена функционалност в сравнение с други алтернативи на Zenefits.

ADP Workforce Now цени

Свържете се с нас за цени

ADP Workforce Now оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (3500+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 6300 отзива)

7. Justworks

Най-доброто за 24/7 поддръжка на човешките ресурси

чрез Justworks

Имате ли нужда от софтуер за управление на човешките ресурси с 24/7 поддръжка? Не търсете повече, Justworks е точно за вас. Тази платформа ви предоставя достъп до обслужване на клиенти и професионалисти в областта на човешките ресурси чрез имейл, телефонен чат или Slack. Тя също така предлага автоматизация на заплащането, инструменти за наемане и въвеждане в работата, както и здравни застраховки за големи групи.

Най-добрите функции на Justworks

Управлявате ли международен екип? Justworks подкрепя привличането на таланти от цял свят.

Justworks интегрира трудовоправните разпоредби в своята платформа и работни процеси.

Вземайте решения на базата на данни с Justworks People Analytics

Автоматизираната система за изчисляване на заплатите на Justworks проследява работното време на служителите и го синхронизира с техните заплати.

Ограничения на Justworks

Някои потребители казват, че международното решение за изчисляване на заплати все още се нуждае от доработване.

Други биха искали Justworks да интегрира функции за ангажираност на служителите или социални функции.

Justworks цени

Основни характеристики: 59 USD/месец на служител за до 49 служители

Плюс: 99 $/месец на служител за до 49 служители

Justworks оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 430 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

8. Rippling

Най-доброто за управление на социалните придобивки на служителите

чрез Rippling

Rippling е популярна платформа за управление на персонала, която не само включва функции за изчисляване на заплати и управление на социални придобивки, но и поддържа управление на разходите и устройствата. Освен това, тя се предлага с IT Cloud и Finance Cloud, така че можете да мобилизирате Rippling в няколко отдела. ?

Най-добрите функции на Rippling

Използвайте система за изчисляване на заплатите в САЩ или в световен мащаб

Наемете най-добрите таланти, използвайки системата за проследяване на кандидатите, и управлявайте тяхното представяне с помощта на оценки, подкрепени с данни.

Rippling оптимизира обучението на служителите с интегрирана LMS система.

Инструменти за събиране на обратна връзка от служителите и провеждане на проучвания за благосъстоянието на служителите

Ограничения на Rippling

Някои потребители биха искали Rippling да има инструмент за планиране

Други биха искали да предлага персонализирани отчети

Rippling ценообразуване

Свържете се с нас за цени

Rippling оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 2900 отзива)

9. Paychex

Най-доброто за малките предприятия

чрез Paychex

Paychex предлага персонализирани пакети, така че плащате само за HR функциите, от които се нуждаете. Независимо дали сте самонает или имате малък бизнес, тази алтернатива на Zenefits ви дава достъп до консултанти, които да оптимизират заплатите и корпоративните данъци.

Най-добрите функции на Paychex

Нуждаете се от застраховка? Paychex ви свързва с полици за общо покритие, обща отговорност, обезщетения за работници и др.

Paychex ще ви помогне да преминете от друга компания за изплащане на заплати

Управлявайте здравните осигуровки, включително FSA и HSA

Paychex проследява присъствието на служителите и предоставя часовници за отчитане на работното време.

Ограничения на Paychex

Някои потребители казват, че часовниците за отчитане на работното време са нестабилни.

Други казват, че е сложно да се управляват процесите по изплащане на заплатите на служителите на заплата.

Paychex цени

Essentials: 39 $/месец плюс 5 $ на служител

Изберете: Свържете се с нас за цени

Про: Свържете се с нас за цени

Paychex оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1400 отзива)

10. Zoho People

Най-доброто CRM решение за служители

чрез Zoho People

Zoho е всеобхватен бизнес пакет, който предлага решения за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), управление на задачи и др. Zoho People се занимава с основни задачи по управление на човешките ресурси, като заплати и отпуски, както и ангажираност на служителите, обучение и проследяване на присъствието.

Най-добрите функции на Zoho People

Zoho е голяма софтуерна екосистема, така че това е добър вариант, ако вече използвате продукти на Zoho.

Създайте чатбот за човешки ресурси, за да отговаряте бързо на прости въпроси от вашия екип.

Имате нужда да ограничите разходите си? Опитайте функцията за управление на разходите на Zoho, за да контролирате разходите си.

Създайте своя собствена LMS система по заявка

Ограничения на Zoho People

Имате нужда от отделно решение за управление на задачите

Някои потребители казват, че е трудно да се използва Zoho People, ако управлявате няколко организации.

Zoho People цени

Essential HR: 1,25 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Професионална: 2 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Премиум: 3 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: 4,50 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

People Plus: 9 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Zoho People оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (240+ отзива)

Бонус: HRMS софтуер!

Опростете управлението на човешките ресурси с алтернативи на Zenefits

Има толкова много алтернативи на Zenefits. В крайна сметка, най-добрият вариант за вашата организация се свежда до функциите, процесите и цените, от които се нуждаете, за да се грижите за бизнеса си.

Въпреки че всички инструменти в този списък поддържат HR функции, никой от тях не е толкова гъвкав и адаптивен като ClickUp. Създайте своя собствена база данни, оптимизирайте управлението на документи или използвайте AI инструмент в един от нашите многобройни шаблони – възможностите са безкрайни. ?

Вижте магията на ClickUp от първа ръка: създайте безплатно своето HR работно пространство сега.