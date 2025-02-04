Най-добрият софтуер за управление на човешките ресурси за вашия бизнес: 10 мащабируеми решения, подложени на преглед

Бизнес без силен отдел по човешки ресурси е като спортен отбор без треньор. Разполагате с група талантливи играчи, но не можете да ги накарате да играят като отбор. Няма кой да раздели играчите, ако възникне конфликт, или да мотивира отбора да даде всичко от себе си на терена. 🏆

Съвременният HR обаче не се занимава само с подобряване на опита на служителите. С нарастващата сложност на дистанционната и хибридната работа, средностатистическият HR мениджър трябва да инвестира много повече усилия в справянето с административни задачи, стартирането на инициативи за обучение и укрепването на междуотделните взаимоотношения.

За щастие, всичко, от което се нуждаете, е надеждно софтуерно решение за управление на човешките ресурси или HRMS, за да съберете своя А-екип и да управлявате административните процеси като часовник! В този наръчник ще открием някои от най-ефективните платформи за управление на служители и подкрепа на HR екипи от всякакъв мащаб!

Какво е софтуер за управление на човешките ресурси (HRMS)?

Софтуерният инструмент HRMS е платформа, която поддържа HR функциите през целия цикъл на живот на служителите. Той оказва влияние върху всичко, което се случва от момента, в който някой види обявата ви за работа, до момента, в който някоя от страните каже „Не си ти, аз съм виновен“. ❤️‍🩹

Богатата HR платформа разчита на данни за работната сила и автоматизация на процесите, за да предостави безброй ползи за основните HR функции, най-вече:

Лесно набиране, назначаване и освобождаване на служители

По-бързо вземане на решения благодарение на подобрена видимост на процесите

Оптимално използване на ресурсите и планиране

Повишена удовлетвореност на служителите, което води до по-ниска текучество

Повишена мобилност на талантите и развитие на уменията

Гладко управление на заплатите

Въпреки че наборът от функции варира в зависимост от софтуера, усъвършенстваните HRMS продукти обикновено са всеобхватни решения.

Какво трябва да търсите в софтуерния инструмент HRMS?

Търсенето на HRMS инструменти може да бъде трудна задача поради огромния брой налични платформи. За да ускорите проучването си и да разграничите ненужните екстри от функциите, които наистина правят разлика, фокусирайте се върху следното:

Задачи по назначаване и напускане: Потърсете софтуер за управление на човешките ресурси, който ви позволява да структурирате процесите по назначаване, за да назначавате нови служители по-бързо, както и документация, която да ви помогне при прехода при напускане. Администрация на заплатите: От масова обработка на заплатите до автоматизирани корекции, избраната от вас HR платформа трябва да разполага с функции, които минимизират административната работа. Централизиран ресурсен център: Солидната HRMS платформа трябва да позволява рационализиране на документацията за критични SOP, процеси на въвеждане, знания за задачите и ресурси за обучение. Поставяне на цели и проследяване: Намерете платформа, която ви помага да измервате ефективността на вашите усилия в областта на човешките ресурси, като ви позволява да поставяте ясни цели и : Намерете платформа, която ви помага да измервате ефективността на вашите усилия в областта на човешките ресурси, като ви позволява да поставяте ясни цели и ключови показатели за ефективност (KPI) Ежедневно управление на персонала: График на смени, табели за отчитане на работното време, шаблони за срещи и опции за отчитане на влизане/излизане са само някои от многото функции, които можете да използвате, за да : График на смени, табели за отчитане на работното време, шаблони за срещи и опции за отчитане на влизане/излизане са само някои от многото функции, които можете да използвате, за да управлявате ефективно работната си сила 🧑‍💼

10-те най-добри софтуерни решения за управление на човешките ресурси за екипите по човешки ресурси

Всяка организация има уникални работни процеси в областта на човешките ресурси – ще трябва да прецените дали даден софтуерен инструмент за управление на човешките ресурси е подходящ за вашия екип. Ето защо ние подбрахме 10 различни опции, за да ви помогнем да намерите решение, съобразено с вашите нужди. 🎯

Организирайте и оптимизирайте HR процесите си в ClickUp и помогнете на екипа си да просперира.

ClickUp е цялостна платформа за управление на проекти с добре развит HR Suite. Независимо дали искате да стегнете процеса на набиране на персонал, да оптимизирате ежедневното управление на хората, да подкрепите повишаването на квалификацията или да измислите начини да поддържате ангажираността на екипа си, ClickUp може да направи процеса безпроблемен и да сведе до минимум ръчната работа! 💗

С ClickUp Docs получавате централизиран ресурсен център за създаване и съхранение на всички видове HR документация, като правила за назначаване на нови служители, наръчници за служители и вътрешни политики. Използвайте ClickUp AI, за да обобщите дълги текстове или да подобрите граматиката и тона на документите, предназначени за служителите.

Ако се нуждаете от помощ при дефинирането на вашите HR процеси, ClickUp предлага богата библиотека с безплатни HR шаблони, които ви гарантират, че не е необходимо да започвате от нулата. Например, шаблонът за стандартна оперативна процедура (SOP) за HR ви позволява да проследявате, наблюдавате и проверявате всички вътрешни документи и документи на служителите, както и HR процесите на едно място!

И това е само началото – ClickUp предлага множество функции за подкрепа на ангажираността на служителите и мониторинг на дейностите. Използвайте Mentions, за да похвалите най-добре представящите се служители, и ClickUp Forms, за да провеждате анкети сред служителите или да искате обратна връзка за вътрешните процеси.

Разгледайте над 100 автоматизации в платформата или създайте свои собствени. HR екипите ще се зарадват на спестеното време, като изпълняват повтарящи се задачи по набиране на персонал на автопилот!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Начинаещите може да се сблъскат с значителна крива на обучение, но помощните документи на ClickUp улесняват процеса.

Ограничени функции в мобилната версия

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 от над 9000 рецензии

Capterra: 4,7/5 от над 3800 рецензии

2. Понеделник

Monday е многофункционално приложение, което ви позволява да структурирате и управлявате различни работни процеси, включително процесите на системата за управление на човешките ресурси. То предлага няколко функции, които подпомагат развитието на талантите ви и насърчават благосъстоянието на служителите.

Разпространете надеждните формуляри на Circulate Monday сред екипа си, за да събирате вътрешни заявки, обратна връзка и други предложения. Управлението на оценката на представянето е лесно благодарение на изчерпателните системи за проследяване.

Притеснявате се от изчерпването на служителите? Използвайте данни и графики, за да подобрите благосъстоянието на служителите и да идентифицирате възможности за повишаване на квалификацията.

Платформата предлага и различни удобни шаблони за ангажираност на служителите, проследяване на отпуски и други HR задачи. Свържете Monday с приложения, които може да са част от текущия ви работен процес, като Slack, Microsoft Teams и Google Workspace. 🧩

Най-добрите функции на Monday

Таблици, Kanban табла и други опции за преглед

Табло за привличане и набиране на таланти

Автоматизация на работните процеси без кодиране

Различни интеграции и добавки от трети страни

Ограничения в понеделник

Интерфейсът трябва да бъде по-интуитивен

Обслужването на клиенти може да бъде по-добро

Цени за понеделник

Индивидуален : Безплатен

Базов : 8 $/месец на потребител

Стандартен : 10 $/месец на потребител

Pro : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за понеделник

G2 : 4,7/5 от над 8600 рецензии

Capterra: 4,6/5 от над 4300 рецензии

3. Sage

Sage предлага набор от приложения за различни бизнес функции, включително специален софтуер Sage HR. Основната му функционалност е разделена на шест модула:

Основни HR и управление на отпуските Производителност График на смени Табели за отчитане на работното време Разходи Набиране на персонал

Изберете някой или всички от тези модули в зависимост от вашите нужди, въпреки че първият е почти неизбежен. 😏

С важни функции за управление на работната сила, като споделени календари, бази данни за служители и разширени отчети, Sage предлага добре балансирано HR решение. Ще забележите обаче, че в модулите липсва една жизненоважна HR функция: Разплащане на заплати. Това е така, защото тя се предлага като отделно решение, така че Sage може да не е най-пълната или най-рентабилната HR платформа.

Най-добрите функции на Sage

Полезна информация за представянето на служителите

Предварително дефинирани шаблони за смени

Одобрение на заявка за отпуск с едно кликване

Автоматизирани работни графици

Централизирани записи за служителите

Ограничения на Sage

Няма функции за изчисляване на заплати в приложението

Случайни проблеми с качването и експортирането на данни

Цени на Sage

Основни HR и управление на отпуските : 5,50 $/месец на служител

Производителност : 3 $/месец на служител

Планиране на смени : 3 $/месец на служител

Таблици за отчитане на работното време : 3 $/месец на служител

Разходи : 1,50 $/месец на служител

Набиране на персонал: 200 $/месец

*Окончателната цена зависи от избрания от вас набор от модули.

Оценки и рецензии на Sage

G2 : 4,3/5 от над 60 рецензии

Capterra: 4,5/5 от над 330 рецензии

4. Paycor

Paycor е усъвършенствана платформа за управление на човешкия капитал (HCM), фокусирана главно върху HR и заплащането, макар че има и няколко допълнителни трика в ръкава си. 🃏

Платформата предлага изчерпателни функции за набиране на служители, като например издирване на таланти с помощта на изкуствен интелект и усъвършенствани анализи на набирането на персонал. Получавате също така достъп до богата платформа за въвеждане в работата, която помага на новите ви служители да се приспособят безпроблемно.

Paycor предлага обширна платформа за планиране и отчитане на присъствието, която позволява по-лесно и безгрешно управление на работната сила. Ще имате ясен преглед на разпределението на труда, отпуските, отработените часове и други relevante данни.

Получавате и предварително създаден шаблон за бързо планиране и съобщаване на промени на вашия екип в реално време.

Най-добрите функции на Paycor

Софтуер за назначаване на служители, подходящ за мобилни устройства

Разширени отчети за работното време и присъствието

Изчисления на заплатите в реално време

Поддържа планиране на приемствеността

Ограничения на Paycor

Липса на прозрачност в ценообразуването

Някои потребители са съобщили за проблеми с надеждността на продукта.

Цени на Paycor

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Paycor

G2 : 4,0/5 от над 650 рецензии

Capterra: 4,3/5 от над 2600 рецензии

5. ADP Workforce Now

ADP Workforce Now е усъвършенствана платформа, насочена главно към предприятия. Тя е пълна с напреднали технологии, които рационализират почти всеки аспект от управлението на човешките ресурси, като същевременно предлага сравнително лесен за използване интерфейс.

Някои от най-добрите функции на приложението са свързани с опита на служителите. Можете да стартирате анкети въз основа на шаблони, подкрепени с проучвания, и да генерирате изчерпателен анализ на ниво въпроси. Има и опция за създаване на конфиденциални цикли за обратна връзка, които могат да насърчат служителите да бъдат по-откровени благодарение на анонимността. 🥸

Управлението на работното време и присъствието на платформата се интегрира със софтуера за изчисляване на заплатите, което намалява ръчния труд и минимизира грешките. Освен това получавате табло с информация за присъствието в реално време, което улеснява бързото и основано на данни вземане на решения.

Най-добрите функции на ADP Workforce Now

Фокусирайте се върху опита на служителите

Над 200 предварително дефинирани HR отчета

Интелигентно съпоставяне на кандидати за набиране на персонал

Надеждно управление на присъствието

Автоматизирани изчисления на данъци за различни юрисдикции

Ограничения на ADP Workforce Now

Много от функциите не са особено интуитивни в сравнение с други системи за управление на човешките ресурси.

Ограничена поддръжка на клиенти

Цени на ADP Workforce Now

Планове Select, Plus и Premium: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ADP Workforce Now

G2 : 4,1/5 от над 3330 рецензии

Capterra: 4,4/5 от над 6350 рецензии

6. BambooHR

BambooHR е всеобхватно HRMS решение, достъпно в над 120 държави, което го прави чудесна платформа за глобални екипи. 🌏

Приложението предлага стабилен табло за управление на данни с над 45 вградени отчета, което улеснява воденето на записи и визуализирането на данните за служителите от различни гледни точки!

Високо гъвкавата платформа за оценка на BambooHR ви позволява да оптимизирате оценките на представянето и да задавате и проследявате целите на служителите, до които както HR екипът, така и служителите имат достъп за по-голяма прозрачност.

Друга отличителна функция е отпускането на служители, което прави чудеса за смекчаване на удара от освобождаването на служител. Използвайте я, за да подготвите ангажиращо интервю при напускане, което увеличава шанса вашият служител да напусне с доброжелателство.

Най-добрите функции на BambooHR

Цялостна система за проследяване на кандидатите

Разширени предварително създадени и персонализирани отчети

Управление на удовлетвореността на служителите чрез eNPS — анкети за Net Promoter Score на служителите

Контролни списъци и графици за назначаване на нови служители

Ограничения на BambooHR

Добавката за изчисляване на заплатите е достъпна само за компании в САЩ.

Без масово качване на документи

Цени на BambooHR

Essentials и Advantage: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за BambooHR

G2 : 4,5/5 от над 1630 рецензии

Capterra: 4,6/5 от над 2630 рецензии

7. UKG Pro

Pro в името на тази платформа е там с причина, тъй като това е още едно висококачествено решение. UKG Pro е оборудван с множество отличителни функции, като например:

People Assist: Самообслужваща Самообслужваща база от знания , в която служителите могат да намерят отговори на често задавани въпроси, свързани с човешките ресурси.

Интелигентен табло: Унифициран център за критична HR информация, който може да се персонализира според ролите на потребителите.

People Center: Изчерпателна база данни, съдържаща цялата необходима информация за служителите – лични данни, избрани социални придобивки, данни за трудовата дейност, трудова история и др.

Има и мултиплатформен мениджър на документи за съхранение и преглед на документи на компанията и служителите, достъпни от всяко устройство. Цялата платформа е оптимизирана за мобилни устройства, така че не е необходимо да седите зад бюрото си, за да свършите важната си работа. 📱

Най-добрите функции на UKG Pro

Персонализирано интелигентно табло

Подробни анализи за мениджърите на първа линия

Оптимизирани работни процеси за съответствие

Вградени комуникационни инструменти

Оптимизиран мениджър на документи

Ограничения на UKG Pro

Въвеждането и подкрепата могат да бъдат подобрени

Интерфейсът може да бъде объркващ

Цени на UKG Pro

Цялата информация за цените е налична при запитване.

Оценки и рецензии за UKG Pro

G2 : 4,2/5 от над 1450 рецензии

Capterra: 4,3/5 от над 520 рецензии

8. Rippling

Rippling е високо персонализирано приложение за управление на работната сила, което предлага колекция от приложения, разделени в три категории:

HR Cloud ИТ облак Финансово облак

След като закупите задължителната платформа Rippling Unity, можете да избирате измежду множество приложения във всяка категория. HR Cloud включва почти всички приложения, от които се нуждае вашият екип, най-вече:

Глобално изчисляване на заплатите с 100% гаранция за точност от Rippling

Универсален мениджър на социални придобивки , който ви позволява да сравнявате хиляди планове

Персонализирана LMS — система за управление на обучението — за — система за управление на обучението — за обучение на служители

Можете да свържете Rippling Unity с различни приложения на трети страни, за да създадете оптимизиран работен процес.

Най-добрите функции на Rippling

Тристепенен HR пакет

Автоматизация на работните процеси без кодиране

Централизирана система за отчитане

Контрол на разрешенията за различни типове данни

Разпределяне и управление на задачи

Разширяващи се ограничения

Интерфейсът може да бъде нестабилен понякога.

Трудно внедряване на 401k

Ценообразуване по метода „Rippling”

Цената започва от 8 долара на месец на потребител — цената зависи от избраните приложения — подробностите са налични при запитване.

Вълнуващи оценки и рецензии

G2 : 4,8/5 от над 2150 рецензии

Capterra: 4,9/5 от над 2960 рецензии

9. Zenefits

Zenefits се фокусира върху простотата, от която могат да се възползват както вашият HR екип, така и вашите служители. Например, платформата предлага автоматизирано назначаване, което включва проверка на миналото, писма с оферти, самоназначаване и други полезни функции на едно място.

Вграденият инструмент за планиране е също толкова безпроблемен – той включва автоматизирана синхронизация на заплатите, мониторинг в реално време и удобни системи за регистриране на влизане/излизане за вашите екипи. 🕔

Zenefits поддържа различни интеграции. Освен популярни платформи като Google Workspace и Slack, можете да го интегрирате с 401k доставчици, за да улесните управлението на социалните придобивки.

За пълен преглед на важни данни за работната сила, използвайте функцията Visual Analytics и идентифицирайте ключови тенденции сред служителите, без да се налага да боравите с множество набори от данни.

Най-добрите функции на Zenefits

Вграден календар за съответствие и предпазни мерки срещу грешки

Конфигурируеми предсказуеми анализи

Персонализирани отчети за сравнителни заплати

Интегрира се с доставчици на 401k

Ограничения на Zenefits

Потребителите са докладвали за множество бъгове

Без интегративни възможности за пенсиониране

Цени на Zenefits

Essentials : 8 $/месец на служител

Растеж : 16 $/месец на служител

Zen: 27 $/месец на служител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Zenefits

G2 : 4,0/5 от над 450 рецензии

Capterra: 4,2/5 от над 800 рецензии

10. Workday

Workday използва AI модели, за да създаде разнообразен набор от приложения, включително Workday HCM – иновативно решение, фокусирано върху създаването на персонализирани преживявания за служителите. 🧑‍💼

С помощта на машинно обучение Workday HCM може да предложи подбрани задачи, възможности за обучение и други инициативи за всеки служител, за да помогне за повишаване на тяхната продуктивност. То също така предлага подробни профили на служителите, за да ви помогне да разберете по-добре вашия екип.

Използвайте инструментите за съвместен анализ на възнагражденията на Workday, за да оптимизирате заплатите и да създадете привлекателни програми за възнаграждения. Можете да разработите гъвкави структури на възнагражденията, за да максимизирате удовлетвореността на служителите.

Платформата опростява търсенето на таланти чрез оценка на уменията с помощта на изкуствен интелект и съпоставяне на възможности. Независимо дали повишавате някого от вътрешния персонал или търсите нови таланти за екипа си, това може значително да ускори процеса на вземане на решения.

Най-добрите функции на Workday

Адаптивно управление на възнагражденията

Оценка на уменията с помощта на изкуствен интелект

Подобрено управление на производителността

Глобална поддръжка за съответствие

Ограничения на работния ден

Настоящият дизайн на интерфейса може да повлияе на достъпността

Не особено рентабилни

Цени на Workday

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Workday

G2 : 4,0/5 от над 1280 рецензии

Capterra: 4,5/5 от над 1280 рецензии

Персонализирайте вашите HRMS работни процеси с ClickUp!

В повечето случаи не е необходима огромна структура, за да се помогне на служителите да просперират или да се оптимизират HR процесите. Всъщност целта на използването на HRMS софтуер е да се направи повече с по-малко работа и усилия. Ако искате лесен начин да систематизирате HR функциите си, ClickUp е точно това, от което се нуждаете. От множество шаблони до лесно сътрудничество в реално време, той предлага всичко необходимо, за да поддържате щастието на вашите служители. За да видите как работи платформата на практика, създайте безплатен акаунт в ClickUp ! 🥳