Топ 9 софтуерни инструменти за управление на персонала през 2025 г.

Всички сме имали своя дял от ужасяващи истории на работното място. Все пак, нищо не може да се сравни с предчувствието за беда, което идва с нерешените документи на HR отдела.

Представете си следното: влизате в офиса си в слънчевата понеделник сутрин, с чаша кафе в ръка, готови да се възползвате от деня. Но чакайте, къде е бюрото ви? А, ето го, скрито зад висока купчина документи, файлове и папки, толкова висока, че ако се осмелите да седнете, колегите ви може да ви обявят за изчезнал! 🗃️

Благодарение на софтуерните инструменти за управление на персонала, можете да се сбогувате с лавината от хартия. Тези всеобхватни решения се занимават с всичко от безкрайния списък със задачи на HR специалистите – от назначаването на нови служители до контрола за спазването на трудовото законодателство.

В тази статия ще обсъдим желателните характеристики на инструментите за управление на персонала и ще представим някои от най-добрите варианти, които се предлагат на пазара в момента!

Какво е управление на персонала?

Управлението на персонала е изкуството и науката за подхранване и оптимизиране на екипа. Успешните мениджъри на служители работят с всички отдели и функции в организацията, за да подобряват постоянно културата и производителността на работното място.

Управлението на персонала обхваща широк спектър от отговорности, като например:

Наемане, обучение, развитие на служителите и коригиращи мерки

Осигуряване на достъп до необходимите ресурси (ръководства, наръчници за обучение и др.)

Наблюдение на управлението на възнагражденията и заплатите в съответствие с индустриалните стандарти

Разглеждане на оплаквания на служители и посредничество при конфликти

Планиране на бъдещите нужди от персонал и дейности за ангажиране на служителите

Разпределяне на отговорности и контрол на сроковете

Гарантиране, че работното място отговаря на изискванията за здраве и безопасност

Спазване на трудовото законодателство и политиките на компанията

Събиране на обратна връзка от служителите за подобряване на работното място

Мениджърите на хора често се разпръскват прекалено много, опитвайки се да изпълнят всяка задача от дневния си ред. Ето защо те ценят наличието на надеждни инструменти за управление на персонала, които да им помагат в ежедневните им задължения.

Функции, които да търсите в софтуера за управление на персонала

Идеалният софтуер за управление на персонала трябва да помага на мениджърите да ръководят с ритъм и да развиват култура на продуктивност. Ето някои задължителни характеристики:

9 софтуерни решения за управление на персонала за вашите служители

Сега, след като определихме основните функции, на които да обърнем внимание, нека се запознаем с 9-те най-добри инструмента за управление на персонала, които ще променят HR през 2023 г.

Най-подходящ за центрове за знания и документация

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е универсален инструмент за управление на персонала за екипи от всякакъв размер. Той предлага интуитивни инструменти за централизиране на съвместната работа и елиминиране на недоразуменията.

Функцията ClickUp Docs служи като единствен източник на информация за вашата организация, позволявайки на екипите да създадат обща база от ресурси, съдържаща материали за обучение, стандартни оперативни процедури, насоки и други документи с полезна информация.

Вашите служители няма да имат проблеми с търсенето в централното хранилище. Но можете също така да свържете документи, файлове, URL адреси и други към задачи за бърз достъп! Ако е необходимо, категоризирайте ресурсите въз основа на вътрешни правила за достъп.

Добавете повече контекст към работата, като свържете задачите и документите с взаимоотношенията в ClickUp.

Приемате нови служители? Използвайте готовите шаблони на ClickUp, за да улесните процеса. Например, шаблоните „Onboarding Checklist“ (Списък за назначаване на нови служители) и „30-60-90-Day Plan“ (План за 30-60-90 дни) са идеални за ориентиране на новоназначените служители.

ClickUp ви предоставя множество шаблони за насърчаване на развитието на служителите и внедряване на промени на работното място. Някои от популярните опции включват:

Но ClickUp не се занимава само с документация. Неговите функции за управление на задачите служат като градивни елементи за създаване на цялостни HR работни процеси, от оптимизиране на набирането на персонал до управление на сложни графици.

Автоматизацията на процесите в ClickUp намалява времето, което отделяте за рутинни задачи като промяна на статуса на служителите или отговаряне на имейли с кандидатури за работа. Освен това можете да персонализирате таблата за проследяване на производителността в реално време, преглед на натоварването и оптимизиране на индивидуалните графици.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp AI за генериране на резюмета, чернови на съдържание, създаване на задачи за действие и др.

Централизиран достъп до важни фирмени знания с ClickUp Docs

Вградени шаблони за подкрепа на различни процеси за управление на персонала

Табла с над 15 изгледа и опции за проследяване на времето

Цялостни инструменти за управление на задачи и графици

ClickUp Goals опростява задаването и проследяването на цели.

Над 1000 инструмента се интегрират с ClickUp

Инструменти за редактиране, мозъчна атака и сътрудничество в реално време

Наличен за мобилни, уеб и настолни приложения.

Ограничения на ClickUp

Той е с богат набор от функции, което води до необходимост от обучение.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение все още.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Gusto

Най-доброто за изчисляване на заплати

Gusto има изчерпателен, но лесен за използване дизайн, пригоден за малките предприятия. Той автоматизира сложните задачи, свързани с изплащането на заплатите, като осигурява безпроблемно плащане на местни и международни изпълнители.

С функции като автоматично изчисляване на данъци, насоки за спазване на нормативните изисквания и неограничено изчисляване на заплати, можете без усилие да поддържате всички видове графици за изплащане на заплати.

Платформата автоматично изчислява отработените часове, присъствието, платените отпуски (PTO) и празниците, което я прави идеална за стартиращи компании, които не могат да си позволят пълноценен счетоводен или HR отдел.

Освен това Gusto предлага автоматизирани и ръчни опции за изчисляване на заплатите и възможности за интеграция с приложения на трети страни, за да ви улесни. Използвайте приложението Gusto Wallet, за да получите достъп до инструменти за финансово благополучие и удобни функции за плащане. 💸

Най-добрите функции на Gusto

Инструменти за управление на служителите за подкрепа при назначаването

Инструментите за администриране на социални придобивки централизират управлението на здравните, застрахователните и пенсионните планове.

Автоматизация на подаването на данъчни декларации за обработка на данъци върху заплатите, W-4 формуляри на служители, W-9 формуляри на подизпълнители и документи в края на годината.

Инструменти за отчитане на работното време

Ограничения на Gusto

Ограничена мащабируемост

Някои потребители бяха недоволни от обслужването на клиенти

Цени на Gusto

Simple : 40 $/месец + 6 $/месец на човек

Плюс : 80 $/месец + 12 $/месец на човек

Премиум: Цени при запитване

Оценки и отзиви за Gusto

G2 : 4,4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 отзива)

3. Lattice

Най-доброто за OKR и цели

Lattice е платформа, базирана на облак, създадена да отговори на съвременните нужди в управлението на производителността. Интегрирайки традиционните практики в областта на човешките ресурси с най-модерните технологии, Lattice насърчава атмосфера на сътрудничество за прозрачно и съгласувано поставяне на цели.

Платформата оптимизира управлението на OKR (цели и ключови резултати). Тя интегрира процеса на идентифициране, проследяване и преразглеждане на целите, като позволява проверка и оценка в реално време.

Lattice се фокусира върху подобряването на видимостта на персонала.

Усъвършенстваните аналитични инструменти в платформата позволяват точно измерване на ключовите показатели за ефективност (KPI), улеснявайки вземането на решения въз основа на данни. Благодарение на вградения инструмент за обратна връзка можете да създадете здравословна култура на обратна връзка в екипа си и да повишите ангажираността.

Най-добрите функции на Lattice

Персонализирани работни процеси за оценка на представянето (помагат при планирането на възнагражденията и разпределянето на бонусите)

Функцията за анализ използва индивидуални данни, за да предостави полезна информация.

Прозрачно определяне и проследяване на цели

Поддръжка за вътрешна обратна връзка

Ограничения на Lattice

Ограничени възможности за управление на проекти

Навигацията може да бъде трудна за някои потребители.

Цени на Lattice

Ангажираност : 4 $/месец на човек

Grow : 4 $/месец на човек

Възнаграждение : 6 долара на месец на човек

Управление на производителността : 8 $/месец на човек

OKR & Goals : 8 $/месец на човек

Управление на производителността и OKR & Goals Bundle : 11 $/месец на човек

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Минимална годишна такса от 4000 долара. Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Lattice

G2 : 4,7/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

4. Rippling

Най-доброто за назначаване и напускане на работа

Rippling има много функции. Той оптимизира процеса на набиране на персонал с помощта на системата за проследяване на кандидати (ATS) и осигурява гладко онлайн въвеждане на новите служители.

Интуитивната система за управление на обучението, наричана още Rippling LMS, ви помага да създадете библиотека с курсове с модули за обучение. Можете да персонализирате правилата за записване – да речем, че подготвяте курс за мениджъри по спазване на правилата. Системата автоматично ще запише всеки нов мениджър, който наемете, в програмата.

Взаимосвързаните модули на Rippling осигуряват безпроблемно преминаване към напускане, от отнемане на привилегии за достъп до финализиране на подробностите за обезщетенията и заплатите.

Бизнесът може да адаптира процесите по назначаване и напускане на служители според своите изисквания за съответствие и да гарантира, че опитът е безпроблемен както за мениджърите по човешки ресурси, така и за служителите.

Най-добрите функции на Rippling

Системата за проследяване на кандидати (ATS) опростява процеса на набиране на персонал.

Предлага глобална услуга за изчисляване на заплати

Проследяване на работното време и присъствието

Rippling LMS за съхранение и разпространение на обучителни материали сред служителите

Оптимизирате социалните придобивки на служителите

Ограниченията на Rippling

Интерфейсът може да изглежда малко остарял за някои потребители.

Използването на инструменти за отчитане изисква технически познания.

Ценообразуване по метода „Rippling“

Персонализиран план: Започва от 8 USD/месец на потребител; свържете се с екипа на Rippling за персонализирана оферта.

Разнообразни оценки и отзиви

G2 : 4,8/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 2700 отзива)

5. Deel

Най-доброто за международно управление на персонала

С обхват в над 150 държави, Deel улеснява сложностите при наемането на персонал в глобален мащаб. От укрепване на специфични за дадена държава договори до поддържане на съответствие с международните трудови закони, платформата може да ви помогне да направите всичко това.

Глобалната система за изчисляване на заплатите улеснява транзакциите в над 120 валути, като отговаря на нуждите на разнообразен персонал. 🌎

Автоматизираните работни процеси и интеграции на Deel допълнително улесняват HR процесите в чужбина. Независимо дали наемате служители на пълен работен ден, фрийлансъри или подизпълнители в чужбина, централизираният табло и самообслужващ интерфейс на Deel правят целия процес лесен.

Управлявайте отдалечени екипи без административни усложнения, тъй като вградените инструменти за отчитане на Deel ви позволяват да проследявате отпуските, да отпускате бонуси и да управлявате капиталовите ползи от една единствена платформа.

Най-добрите функции на Deel

Улеснява плащанията в над 150 държави

Поддържа множество езици

Автоматизираните работни процеси опростяват сложните задачи в областта на човешките ресурси.

Безпроблемно взаимодействие с международни изпълнители

Самообслужващ интерфейс

Ограничения на Deel

Липсват опции за персонализиране

Без мобилно приложение

Цени на Deel

Deel HR : Безплатен за компании с до 200 души

Изпълнители : Започва от 49 $/месец

EOR : Започва от 599 $/месец

Global Payroll : Свържете се с нас за цени

Имиграция: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Deel

G2 : 4,6/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 90 отзива)

6. Rise

Най-доброто за пътуванията на хората

Като проследите цялото развитие на служителя в организацията, от наемането до напускането, ще получите информация за неговите преживявания, очаквания, нужди и проблеми. Rise предлага мощен набор от инструменти, които обхващат всеки етап от жизнения цикъл на служителя, позволявайки ви да се намесвате в критични моменти, за да подобрите индивидуалните резултати.

Висококачествените функции на Rise за управление на кандидатите в етапа на набиране на персонал гарантират, че вашият екип по набиране на персонал е напълно ангажиран. Що се отнася до новите и настоящите служители, платформата предлага функции като Самостоятелно въвеждане, Индивидуални прегледи и 360-градусова обратна връзка, за да насърчи инициативите за растеж.

Платформата разполага с предварително дефиниран набор от задачи и шаблони за безпроблемно напускане на служители. 🚗

Rise предлага уникални отчети за персонала, които съдържат обобщения на възнагражденията, баланси на отпуските, текущ брой на персонала и други важни показатели.

Най-добрите функции на Rise

Автоматизираните работни процеси гарантират актуална информация за повишения, нови назначения и уволнения.

Централизирана директория на персонала с предпочитани опции за местоимения за по-голяма инклузивност

Онлайн и мобилен достъп до фишове за заплати

Поддържа електронни подписи

Напомняния за ключови събития, свързани с персонала

Преодолейте ограниченията

Не се синхронизира с Outlook или Google Calendars

Случайни проблеми и грешки

Цени на Rise

Старт : 6 $/месец на служител (+30 $/месец базова такса, ако имате по-малко от 20 служители)

Развитие : Свържете се с нас за цени

Оптимизирайте: Свържете се с нас за цени

Повишете рейтингите и отзивите

G2 : 4,0/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 100 отзива)

7. Eddy

Най-доброто за сектора на здравеопазването

Управлението на персонала в сектора на здравеопазването изисква щателен контрол на данните за служителите, клиничните и неклиничните сертификати и обучението на работното място.

Представяме ви Eddy – лесна за използване платформа, създадена да предлага цялостни HR решения за организации в областта на здравеопазването. Услугата EddyCore помага за съхранението на данните за достъп на персонала на едно място, така че да можете да ги споделяте с заинтересованите страни, когато е необходимо.

Eddy може да обработва неограничен брой ведомости за заплати, за да се адаптира към променящите се графици на персонала в здравеопазването. Използвайте инструментите за отчитане на работното време на платформата, за да преглеждате смени и пунктуалност. Проследявайте отпуските, одобрявайте табелите за отчитане на работното време и проверявайте бонусите и извънредните плащания, преди да финализирате плащанията. 📅

Медицинските специалисти често се нуждаят от актуални сертификати и лицензи. С Eddy Learn имате достъп до над 200 готови курса за обучение на служители.

Най-добрите функции на Eddy

Централизирано съхранение на документи на компанията и служителите

Вграден механизъм за преглед чрез Performance Notes

Мониторинг в реално време на влизания/излизания и извънреден труд с възможности за геотагиране

Лесно проследяване на сертификатите и лицензите на персонала с предупреждения за изтичане на валидността

Ограничения на Eddy

Някои потребители се оплакват от чести прекъсвания в работата

Ограничени възможности за отчитане

Цени на Eddy

Персонализиран план: Започва от 6 $/месец на човек; свържете се с екипа на Eddy за персонализирана оферта.

Оценки и рецензии за Eddy

G2 : 4,7/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,6/5 (40 отзива)

Научете повече за софтуера за управление на проекти в здравеопазването!

8. Justworks

Най-доброто за социални придобивки на служителите

Мислили ли сте някога да се възползвате от възможностите на професионална организация на работодатели (PEO), за да осигурите по-добри социални придобивки на вашите служители? За непосветените, PEO е аутсорсинг фирма за дейности, свързани с човешките ресурси, като обработка на заплати, социални придобивки и обучение.

Justworks е цялостна PEO платформа, предлагаща холистични функции за поддръжка на социални придобивки за служители, автоматизация на заплащането и спазване на нормативните изисквания. Нейните аутсорсинг услуги са подходящи за малки и средни предприятия, като им позволяват да осигуряват качествени пакети от социални придобивки без да се налага да имат собствен отдел по човешки ресурси.

Използвайки своята групова покупателна способност, Justworks ви дава достъп до премиум предимства, които често са запазени за по-големи корпорации. Вашите служители могат да избират от голям набор от опции за здравно и животозастраховане, както и пенсионни планове.

Благодарение на административните функции на платформата, задачи като управление на съответствието, изчисляване на отпуските и съхранение на фирмените политики са лесни като детска игра! 🎂

Най-добрите функции на Justworks

Цялостно PEO решение

Безпроблемна настройка и управление на социалните придобивки на служителите

Автоматизация на подаването на данъчни декларации

Подкрепа за спазване на федералните, държавните и местните трудови разпоредби

Самообслужващ портал за служители

Ограничения на Justworks

Приложението за Android има склонност да се блокира

Сравнително скъп в сравнение с подобни инструменти на пазара

Цени на Justworks

Базов : 59 $/месец на служител (49 $/месец за всеки следващ служител след 50-ия)

Плюс: 99 $/месец на служител (89 $/месец за всеки следващ служител след 50-ия)

Оценки и рецензии за Justworks

G2 : 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

9. Leapsome

Най-доброто за развитието на служителите

Leapsome безпроблемно интегрира производителността, ангажираността и обучението в една платформа, като използва най-добрите практики от психологията и науката за данните, за да стимулира развитието на уменията.

Той предлага набор от инструменти, предназначени да оптимизират и подобрят ежедневните дейности по управление на човешките ресурси, но основният му фокус остава развитието на служителите. От оценки на представянето и обратна връзка до проучвания за ангажираност и проследяване на цели, платформата помага за създаването на безопасно пространство, в което служителите да се развиват. 🌹

Създайте персонализирана програма за развитие, за да насочвате своите служители, използвайки шест елемента на обучение:

Статии Видеоклипове Тестове Задачи Отворени въпроси Обучение на живо

Платформата разполага с удобен вграден калкулатор на възвръщаемостта на инвестициите, който ви помага да проследявате възвръщаемостта от процесите за подпомагане на персонала. Инструментът ви позволява да определите колко пари сте спестили благодарение на намалената отсъствиемост, повишената производителност и задържането на служителите.

Най-добрите функции на Leapsome

Персонализирани модули за обучение

Първокласна интеграционна поддръжка за съществуващите ви HR и комуникационни инструменти

Анализи на различни цикли за сравняване на представянето на служителите във времето

Интелигентен калкулатор на възвръщаемостта на инвестициите за HR процеси

Ограничения на Leapsome

Може да се възползвате от по-добри ръководства за клиенти

Някои потребители считат, че потребителският интерфейс не е интуитивен.

Цени на Leapsome

Персонализиран план: Започва от 8 $/месец на потребител; свържете се с екипа на Leapsome за персонализирана оферта.

Оценки и рецензии за Leapsome

G2 : 4,8/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

Обобщение на най-добрите софтуерни решения за управление на персонала

Докато разглеждахме този списък, едно нещо остава ясно: съвременните работни места изискват гъвкавост, адаптивност и всеобхватни функции, обединени в едно.

И като говорим за всестранни чудеса, ClickUp определено оставя незаличима следа с обширните си функции, доказвайки, че не става въпрос само за управление на задачи, а и на хора. 🙋