10 безплатни шаблона за 30-60-90-дневен план в PPT и ClickUp

Започването на нова работа може да бъде стресиращо. Какво точно трябва да правите? На кого можете да поискате помощ? И как да разберете дали отговаряте на очакванията? 👀

Колкото по-ясно и по-добре насочен е един нов служител, толкова по-вероятно е да се включи веднага в работата и да започне да допринася за бизнеса възможно най-скоро. Ето защо шаблонът за 30-60-90-дневен план е безценен както за новите служители, така и за мениджърите по наемането. ✨

Какво е шаблон за 30-60-90-дневен план?

Шаблонът за 30-60-90-дневен план описва всички задачи, които трябва да бъдат изпълнени през следващите три месеца, заедно с целите и задачите, с етапи на 30, 60 и 90 дни. 🛠️

Шаблонът за 30-60-90-дневен план може да се използва от мениджърите по наемане на персонал, за да помогнат в надзора на новите служители, или от самите новоназначени служители. Но този вид шаблони не са ограничени само до новите служители – всъщност шаблонът за 30-60-90-дневен план може да се използва от всеки, който се нуждае от план за проект с ясни етапи.

В контекста на процеса на наемане, те служат като шаблони за определяне на цели, за да подпомогнат новите служители, така че да могат бързо да се адаптират към работната си среда и новата фирмена култура. Шаблонът за 30-60-90-дневен план може да им помогне да разберат обхвата на работата на новата си длъжност.

Сортирайте задачите си бързо и лесно и създавайте каскадни изгледи с едно кликване, за да бъдете винаги една крачка напред и да дадете приоритет на важните неща.

Този вид шаблон може да помогне на новите служители да се научат как да приоритизират задачите и да придобият знания за това кои са ключовите заинтересовани страни в структурата на управление на проекти, за да могат да започнат да изграждат взаимоотношения. С ясни очаквания новите служители знаят точно какво да правят от самото начало, което намалява стреса и претоварването, насърчава самодисциплината и ги подготвя за успех.

За мениджърите по наемане на персонал шаблонът за 30-60-90-дневен план им помага да подкрепят новите служители по време на процеса на адаптация. Той гарантира, че новоназначените служители работят по подходящите задачи в съответствие с целите на компанията. Освен това служи и като инструмент за наблюдение на служителите, което е много полезно при подготовката на оценки за представянето.

В по-широк контекст, проектните мениджъри и предприемачите също могат да използват шаблон за 30-60-90-дневен план като инструмент за стратегическо планиране, който да им помогне да приоритизират проекти, да създадат обхват на работа, да определят измерими ключови цели и да проследяват напредъка на новите си инициативи. 📚

Какво прави един добър безплатен шаблон за 30-60-90-дневен план?

Добрият шаблон за 30-60-90-дневен план е редактируем и помага за рационализиране на задачите и оптимизиране на производителността в съответствие с бизнес плана. Шаблонът:

Определете мисията на компанията и как ролята на новия член на екипа допринася за нейното изпълнение.

Разделя дългосрочните цели на краткосрочни, които могат да бъдат постигнати в следващите 30, 60 и 90 дни.

Уверете се, че всички цели са SMART цели, т.е. конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с време.

Определете ясно приоритетите, за да могат служителите да се справят първо с неотложните и важни задачи.

Определя ключови показатели, които служат като индикатори за ефективност, като правят резултатите от новата работа измерими.

Назовава ключовите заинтересовани страни и изяснява какви са техните роли.

Изброява ресурсите, към които новите служители могат да се обърнат за подкрепа.

С една дума, той предоставя много ясни очаквания, което улеснява новия служител – или проектния мениджър, или предприемача, който използва шаблона за 30-60-90-дневен план – да ги изпълни. 🤩

10 безплатни шаблона за 30-60-90-дневен план

Добрата новина е, че не е нужно да започвате от нулата, когато изготвяте плана си за 30-60-90 дни. В интернет има много безплатни шаблони, всеки от които е с малко по-различен фокус.

Изберете безплатен шаблон за 30-60-90-дневен план въз основа на вашите цели и колко подробности искате да включите.

Не можете да решите кой от тях е най-подходящ за вас? Не се притеснявайте, ние сме тук, за да ви помогнем. Ето нашето обобщение на най-добрите безплатни шаблони за 30-60-90-дневен план. ✨

1. Шаблон за 30-60-90-дневен план

Изтеглете този шаблон Шаблон за 30-60-90-дневен план на ClickUp

Шаблонът за 30-60-90-дневен план на ClickUp е истинско благословение за мениджърите по наемане на персонал. Той помага за създаването на структура за въвеждане на новите служители, така че те да се адаптират в рамките на първите три месеца.

Планът за въвеждане в работата им предоставя пътна карта, която да следват, като разбива конкретните цели на задачи, които ще изпълнят през първия, втория и третия месец. Междувременно таблото за въвеждане в работата показва приятелски напомняния за това, което се стремят да постигнат. А с персонализирани полета, които уточняват етапа на въвеждане в работата и кой отговаря за всяка задача, новите служители ще се чувстват подкрепени още от първия си ден.

Шаблонът включва и календар, който помага за планирането на всички задачи по въвеждането в работата, както и функция за чат, така че служителите да могат да се свързват с новите си колеги и бързо да потърсят помощ, когато имат нужда от нея.

А за бърз преглед на всички задачи на новите служители, четири цветни раздела показват задачите, които са изпълнени, в процес на изпълнение, все още не са изпълнени и са в пауза, докато се чака информация от някой друг. 📚

2. Шаблон за ежедневни цели за 30-60-90 дни

Изтеглете този шаблон Шаблон за ежедневни цели на ClickUp

Подобно на шаблона за 30-60-90-дневен план, този подходящ за начинаещи шаблон за ежедневни цели на ClickUp ви помага на вас и на новите ви служители да планирате целите си за следващите 30, 60 или 90 дни – или за какъвто период пожелаете – и след това да зададете задачи, които да им помогнат да ги постигнат.

Тези цели могат да бъдат професионални или лични. По време на процеса шаблонът ви напомня да проверите дали целите са SMART – конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с време (с други думи, имат краен срок за изпълнение).

Задачите се появяват в „Дневни бележки“. Към всяка бележка можете да добавите прикачени файлове и да посочите типа на бележката, например дали е задача, размисъл, идея или благодарност.

Можете също да погледнете по-общо в пълния списък с бележки. Цветните икони за състоянието ви дават бърза представа кои задачи са изпълнени, кои са прегледани от други заинтересовани страни и кои все още предстои да бъдат изпълнени, така че да можете да подкрепите новия член на екипа в постигането на целите му.

3. Шаблон за въвеждане на нови служители

Изтеглете този шаблон Шаблон за въвеждане на нови служители в ClickUp

Шаблонът за въвеждане на нови служители в ClickUp обединява целия ви екип, когато имате нов член. Освен това, той поддържа всички в синхрон с целите на екипа по време на процеса на въвеждане.

Този вид шаблон ясно очертава длъжностната характеристика на новоназначения служител, включително мисията и визията за ролята и основните отговорности на новата позиция. Изброени са целите за въвеждане в работата за избрания период, заедно с ключовите предстоящи задачи.

Полето за персонализиране ви позволява да определите кои задачи трябва да бъдат изпълнени през всяка седмица от периода на въвеждане, а ClickApps ви помага да зададете приоритети, да оцените времевите рамки, да изброите няколко изпълнители, когато е необходимо, и да подчертаете всички зависимости, свързани със задачите.

Цветните раздели улесняват визуализирането на задачите, които са изпълнени, които са в процес на изпълнение и които все още предстои да бъдат изпълнени. Новите служители могат също така да маркират задачите, които са готови за преглед или при които се нуждаят от помощ. 👀

4. Шаблон за план за действие за SMART цели

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за действие за SMART цели на ClickUp

Шаблонът за план за действие SMART Goal на ClickUp ви помага да определите цели с новия си служител и след това да му помогнете да ги постигне.

Потребителските полета ви позволяват да определите типа задача, да зададете приоритети и да изброите всички пречки, които могат да попречат на постигането на вашите цели за производителност.

Времевата линия ви дава обща представа за целия проект, а цветните полета за статус ви показват дали дадена задача е в етап на планиране, готова за изпълнение, но все още не е започнала, в процес на изпълнение, завършена или в етап на оценка.

Можете също да видите колко реалистична е дадена цел – дали е в срок и в рамките на бюджета – и да проследите степента на изпълнение на задачите.

5. Шаблон за план за действие на служителя

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за действие на служителите в ClickUp

Подкрепете екипа си в професионалното му развитие с шаблона за план за действие на служителите на ClickUp.

Като инструмент за наблюдение на служителите, този прост шаблон може да се използва от мениджърите на екипи или специалистите по човешки ресурси, за да помогнат на членовете на екипа да определят цели за обучение и да създадат план за действие за кариерното си развитие.

Разделите „Доклад за инциденти“, „Констатации“ и „Показатели за напредък“ са полезни за записване на информация за представянето или поведението на служителя преди преглед на представянето с преки подчинени. Има и раздел за коригиращи инициативи, който може да се използва за поставяне на реалистични цели и измерване на успеха като основа за план за подобряване на представянето. 🛠️

6. Шаблон за план за действие

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за действие на ClickUp

Друг тип шаблон за 30-60-90-дневен план, шаблонът за план за действие на ClickUp, е шаблон, подобен на бяла дъска, който ви помага да зададете цели и да управлявате проектите си, независимо дали става дума за процес на въвеждане на нови служители, план за продажби, маркетингов план или график за публикуване в социалните медии.

Добавете лепкава бележка за всяка задача и премествайте задачите между секциите „Завършени“, „В процес на изпълнение“ и „Завършени“, докато новият служител ги изпълнява.

Всяка категория е разделена на секции, за да е ясно дали задачата е за ежедневен, седмичен, месечен или тримесечен преглед. Освен това можете да увеличавате или намалявате мащаба, в зависимост от това дали искате да видите цялостната картина или да се фокусирате върху конкретна задача.

7. Шаблон за SMART цели

Изтеглете този шаблон Шаблон за SMART цели на ClickUp

Можете да използвате шаблона за SMART цели на ClickUp като шаблон за 30-60-90-дневен план или да зададете свой собствен времеви период, например цяла година.

Като поддържате целите конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с времеви рамки, увеличавате шансовете новите служители да ги постигнат, особено ако използвате шаблон като този, за да ги организирате заедно.

Полетата за персонализиране помагат да отговорите на важни въпроси като защо поставяте точно тази цел в момента, дали новият ви служител разполага с необходимите умения, за да я постигне, кой трябва да бъде включен и дали тя е в съответствие с общите цели на вашия екип и компанията.

За да поддържате мотивацията на новите си служители, цветни индикатори за състоянието им показват дали са извън плана, в плана или напълно успешни. 🤩

8. PowerPoint Прост шаблон за 30-60-90 дни от SlideModel

чрез SlideModel

Този прост 30-60-90-дневен PowerPoint шаблон е предназначен за оценка на пригодността на кандидата за дадена длъжност по време на финалните етапи на интервюто за работа. Той позволява на кандидатите да демонстрират разбирането си за потенциалното описание на длъжността и способността си да определят приоритети, а също така показва техните междуличностни умения и ентусиазъм за работата.

Представен в инфографичен формат, първият слайд в PowerPoint използва ClipArt икони, а вторият позволява на потребителя да създаде диаграма на процеса с стрелки. Всеки слайд има три секции, така че кандидатът може да изброи целите си за 30-, 60- и 90-дневни периоди.

Стандартната цветова схема за този безплатен шаблон за 30-60-90-дневен план за PowerPoint е розово и синьо, но тя може да бъде променена и персонализирана според предпочитанията на потребителя.

9. PowerPoint шаблон за 30-60-90-дневен план от SlideHunter

чрез SlideHunter

Като още един безплатен шаблон за 30-60-90-дневен план за PowerPoint, това е стратегически инструмент, предназначен за представяне на 30-, 60- и 90-дневни цели и задачи пред аудитория.

Той може да се използва като част от процеса на наемане, за да се оценят уменията за стратегическо планиране и определяне на приоритети на кандидатите или за да се очертаят целите и стъпките за действие на потенциалния нов служител за вашите заинтересовани страни.

Можете да избирате между три различни дизайна с различни цветове на фона и въпреки че са създадени като PowerPoint презентации, те могат да се използват и за презентации на хартия. 📚

10. Шаблон за 30-60-90-дневен план за нови мениджъри в Google Docs от Sample.net

Създаден за нови мениджъри, този безплатен шаблон за 30-60-90-дневен план ви помага да създадете план за действие за въвеждането на нов член в екипа. От фокусиране върху обучението през първия месец до практикуване и започване на работа през втория месец и накрая прилагане на наученото през третия месец, тези шаблони ви водят през целия процес.

Можете да зададете приоритети, да създадете SMART цели и задачи в различни категории и да настроите показатели за проследяване на напредъка през целия период.

С повече от 73 примера за планове, със сигурност ще намерите шаблон, който ви подхожда. Изберете от различни формати, като Microsoft Word, Google Docs, включително Google Slides, и Apple Pages.

Примери за 30-60-90-дневен план

Сега, когато имате достъп до всички тези шаблони, нека разгледаме няколко примера за това как могат да се използват в различни сценарии и индустрии.

30-60-90-дневен план за търговски представител

Първите 30 дни:

Разбиране на продукта и пазара (седмици 1-2): Задълбочете се в разбирането на продукта или услугата, която ще продавате. Запознайте се с уникалните предимства, ползите за потребителите и конкурентите. Участвайте в обучения, демонстрации на продукти и анализи на конкурентите.

Опознаване на клиентите (3-4 седмица): Започнете да общувате с потенциални клиенти, за да разберете техните нужди и проблеми. Участвайте в въвеждащи разговори и срещи, за да изградите взаимоотношения.

Следващите 30 дни (30-60 дни):

Формулиране на стратегия за продажби (седмици 5-6): Разработете персонализирана стратегия за продажби въз основа на събраната информация за продукта и клиентите. Тази стратегия трябва да очертава вашите продажбени цели, тактиките, които ще използвате, за да ги постигнете, и графика за постигане на целите ви.

Стартиране на продажбите (седмици 7-8): Започнете да прилагате вашата стратегия за продажби. Започнете с първоначални усилия за продажби, последващи действия и преговори.

Последните 30 дни (60-90 дни):

Оптимизиране на процеса на продажбите (седмици 9-10): Съберете данни за продажбите, анализирайте представянето си и идентифицирайте областите, които могат да бъдат подобрени. Оптимизирайте процеса на продажбите въз основа на данните.

Постигане на продажбени цели (седмици 11-12): До края на 90-те дни трябва да сте в състояние да постигнете предварителните си продажбени цели. Продължавайте да оптимизирате продажбения си процес и стратегия за по-добри резултати.

30-60-90-дневен план за нови членове на екипа

Първите 30 дни:

Разбиране на корпоративната култура и процесите (седмици 1-2): Отделете време, за да разберете ценностите, културата и процесите на компанията. Участвайте в ориентационни сесии и се срещайте с членовете на екипа, за да разберете по-добре ролята си в организацията.

Опознаване на екипа (3-4 седмица): Изградете взаимоотношения с членовете на екипа и мениджърите. Планирайте индивидуални срещи, за да се запознаете с техните роли, отговорности и очаквания.

Следващите 30 дни (30-60 дни):

Опознаване на изискванията на работата (седмици 5-6): Задълбочете се в разбирането на ролята и отговорностите си. Прегледайте всички обучителни материали или наръчници, предоставени от компанията. Срещнете се с мениджъра си, за да обсъдите всички въпроси или притеснения.

Участие в проекти (седмици 7-8): Започнете активно да участвате в екипни проекти. Споделяйте своите идеи и предложения и поемайте задачи, които съответстват на вашите умения и интереси.

Последните 30 дни (60-90 дни):

Поемане на нови отговорности (седмици 9-10): С по-добро разбиране на ролята си, поемете нови отговорности и задачи. Това ще ви помогне да развиете допълнително уменията си и да допринесете за екипа.

Преглед на напредъка (седмици 11-12): Насрочете среща с вашия мениджър, за да прегледате напредъка си и да обсъдите областите, в които имате нужда от подобрение или развитие. Вземете предвид обратната връзка и продължете да работите, за да се отличавате в ролята си.

Как да напишете план за 30-60-90 дни?

Можете да напишете най-доброто описание на длъжността в света, но новите служители все пак могат да се чувстват претоварени без подходящ план за въвеждане в работата. Ето защо стратегическият 30-60-90-дневен план е от съществено значение, за да им помогне да се справят от първия ден. Ето как да създадете такъв план ефективно:

1. Определете ясни цели за всеки етап

Първите 30 дни: Фокусирайте се върху обучението. Целта е да се запознаете с компанията, структурата на екипа, инструментите и процесите.

Втори 30 дни: Преминаване към принос. Започнете да прилагате наученото, за да изпълнявате конкретни задачи и да поемате отговорности.

Третите 30 дни: Преминаване към усвояване. Целете се към пълна интеграция, поемане на отговорност за по-големи проекти и предлагане на подобрения.

2. Определете ключови показатели за успех

Задайте измерими цели за всяка фаза (например, завършване на модули за обучение, постигане на малък етап от проект или получаване на обратна връзка от клиенти).

3. Създайте график

Разделете дейностите по седмици, за да осигурите яснота и проследяване на напредъка.

4. Въведете цикли на обратна връзка

Включете редовни срещи с мениджъри или ментори, за да обсъждате предизвикателствата и да коригирате целите, ако е необходимо.

Цифровите инструменти могат да опростят създаването, споделянето и актуализирането на плана, като същевременно поддържат съгласуваност между всички заинтересовани страни.

Как да използвате ClickUp за създаване на 30-60-90-дневен план

ClickUp Brain е мощна функция за управление на знанията, която помага за централизиране и организиране на информацията, което я прави идеален инструмент за изготвяне и изпълнение на 30-60-90-дневен план. Ето как може да ви помогне:

Централизиран информационен център: Съхранявайте всички ресурси за въвеждане в работата, документацията на компанията и материалите за обучение на едно място за лесен достъп.

Организация на идеите: Използвайте ClickUp Brain, за да очертаете и обсъдите ключовите цели, резултати и показатели за всяка фаза от плана.

Лесно сътрудничество: Споделете плана с членовете на екипа и мениджърите, за да съберете мнения и да гарантирате съгласуваност.

Предложения, базирани на изкуствен интелект: С ClickUp AI можете да усъвършенствате плана си, като генерирате идеи, пишете резюмета или създавате персонализирани шаблони за определяне на цели.

Проследяване на напредъка: Документирайте актуализации, бележки и постижения директно в ClickUp, за да държите всички информирани за напредъка на служителя.

Опитайте ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain, за да създадете списък за проверка за документ с процедури за въвеждане в работата.

Чрез интегрирането на ClickUp Brain във вашия процес на планиране вие гарантирате, че както създаването, така и изпълнението на 30-60-90-дневния план са безпроблемни и ефективни.

Безплатен шаблон за 30-60-90-дневен план е ключът към успешното въвеждане в работата

Новите служители се нуждаят от много подкрепа през първите три месеца на работа, докато научават какво трябва да правят и се приспособяват към културата на новата си компания. Улеснете процеса за всички участници – новия служител, другите членове на екипа и мениджъра им – като изготвите ясен план.

Безплатният шаблон за 30-60-90-дневен план ви помага да изясните целите, да определите SMART цели, да създадете задачи и да проследите целия процес. Той също така поддържа вашата стратегия за въвеждане в работата в съответствие с целите на компанията и екипа, като същевременно дава възможност и подкрепя новите ви служители през тези трудни първи 90 дни. 🙌

Решете точно какво търсите в шаблон за 30-60-90-дневен план, след което изберете от безплатните опции, достъпни онлайн.

За максимална гъвкавост в стратегическото планиране и управлението на проекти, е трудно да се намери по-добро решение от ClickUp.

ClickUp предлага широка гама от шаблони за всеки бизнес процес, включително и за въвеждането на нови служители. Това е едно място, което ви помага да подобрите планирането, производителността и работата в екип – и да изведете бизнеса си на съвсем ново ниво. 🤩