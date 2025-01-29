10 лесни за употреба софтуерни инструмента за обучителни видеоклипове за обучение, повишаване на квалификацията и преквалификация

Чудили ли сте се някога защо визуалното обучение се е превърнало в незаменим помощник в съвременното образование и корпоративното обучение? Средностатистическият човек запазва 95% от съдържанието, когато го гледа във видео, в сравнение с едва 10%, когато го чете в текст!

Няма как да се отрече, че в един свят, в който вниманието се разсейва по-бързо, отколкото можете да кажете „краткост“, видеообучението се е превърнало в тайната съставка за спечелване на сърцата и умовете. Но ето и уловката: не всички софтуерни инструменти за видеообучение са еднакви.

С толкова много софтуерни решения за видео обучение на пазара, как да изберете това, което отговаря на вашите нужди? Ние ще ви помогнем!

Ако сте готови да превърнете традиционните обучителни материали в увлекателно видео съдържание, останете с нас, докато разглеждаме инструментите, които превръщат вашите планове за въвеждане в визуални шедьоври! 📹

Какво е софтуер за обучителни видеоклипове?

Софтуерът за обучителни видеоклипове е специализиран инструмент, който се използва за създаване, редактиране и публикуване на видеоклипове с образователна и обучителна цел. Използвайте го, за да пускате висококачествено видеосъдържание, с което да обучавате, информирате и ангажирате учащите. 🧑‍🏫

Екипите за обучение и развитие (L&D) в бизнеса и преподавателите могат да използват инструмента за обучение по софтуер, обучение по спазване на нормативните изисквания, въвеждане на нови служители и други подобни случаи. Въз основа на наличните функции можете ефективно да разработвате курсове, като същевременно създавате обучителни видеоклипове за всички категории учащи.

Повечето софтуерни инструменти за обучителни видеоклипове позволяват добавянето на интерактивни елементи, като изскачащи тестове и незабавна обратна връзка, за да предоставят на зрителите по-ангажиращо учебно преживяване. В крайна сметка те се насърчават да усвоят по-добре концепциите, вместо просто да наблюдават отстрани.

Други предимства на софтуера включват:

Оптимизиране на времето и ресурсите, използвани за обучение

Подобряване на нивата на повишаване на квалификацията и преквалификация в отделите

Създаване на база от знания с видео ресурси

Какво трябва да търсите в софтуера за обучителни видеоклипове?

Независимо дали сте учител, корпоративен треньор или създател на образователно съдържание, може да искате да изберете софтуер, който поддържа:

Висококачествени функции за редактиране: Можете да създавате видеоклипове от нулата, да записвате на живо, да заснемате екрана, да импортирате съществуващо видео и аудио съдържание или да започнете от видео шаблони. Потърсете качествен софтуер за редактиране на видео и функции за подрязване, изрязване, обединяване и подобряване на видеоклипове. Интерактивни елементи: Възможности за добавяне на интерактивни елементи като тестове, анкети и кликаеми връзки, които създават увлекателни учебни преживявания. Анализ на потребителите: Трябва да разполагате с аналитични данни, за да проследявате как зрителите взаимодействат с вашите обучителни видеоклипове, което ще ви помогне да оцените ефективността на вашето съдържание. Запис на екрана : Включете функции за запис на екрана, за да създадете уроци, които показват действията на екрана и работните процеси в обучителните видеоклипове. Публикуване на различни платформи: Записвайте и експортирайте вашите обучителни видеоклипове в различни формати, за да гарантирате съвместимост с мобилни устройства, : Записвайте и експортирайте вашите обучителни видеоклипове в различни формати, за да гарантирате съвместимост с мобилни устройства, компютри с Windows и Mac или системи за управление на обучението (LMS). Персонализиране: Това ви позволява да персонализирате външния вид на вашите обучителни видеоклипове, за да съответстват на вашата марка или на конкретната тема на обучението във видеоредактора. Сътрудничество в реално време : Функции като редактиране в реално време и безпроблемно споделяне позволяват на сътрудниците от разпръснати екипи да работят заедно по видео проекти едновременно.

10 многофункционални софтуерни инструмента за обучителни видеоклипове за въвеждане в работата

В огромното разнообразие от софтуерни инструменти за обучителни видеоклипове, ние сме подбрали 10-те най-добри инструмента, които ще подпомогнат екипа ви в неговото е-обучение. 🛫

Споделяйте записи на екрана, за да предадете точно вашето послание, без да се налага да използвате верига от имейли или да провеждате лични срещи.

ClickUp е високо оценена платформа за продуктивност и управление на работата с мощни възможности за запис на екрана. Ако целта ви е да създадете ефективно учебно съдържание за нови служители или потребители БЪРЗО, това е инструментът, който трябва да изберете!

ClickUp предлага безплатен инструмент за запис на екрана, наречен Clip, без воден знак или ограничения във времето – просто свободата да създавате изпипани, професионални записи! 🤩

Clip може да записва всичко – от клиентски уроци и инструкции за служители до доклади за ИТ проблеми. Той е изключително интуитивен – записвайте целия си екран, конкретни прозорци на приложения или раздели на браузъра (в Chrome или Firefox). Гледайте записа веднага, без да се налага да го изтегляте! Освен това можете лесно да изпращате записите на екипа си или на клиентите си чрез споделяеми публични или частни връзки, което подобрява сигурността на сътрудничеството.

ClickUp ви позволява да добавите гласа си към записите, което ги прави интерактивни и контекстуални. Това е чудесно предимство за ефективно споделяне на инструкции или записване на бележки от срещи.

Споделете видеосъобщението си с директна връзка към браузъра, която не изисква изтегляне и може да бъде видяна веднага след записването.

ClickUp предлага разнообразни шаблони за организиране на работните процеси при производството на видеоклипове. Например, шаблонът за производство на видеоклипове на ClickUp е вашият наръчник за планиране на задачите преди и след производството, организиране на ресурсите (като оборудване) и справяне с изискванията на персонала.

Ако искате да създадете база от знания за обучение, използвайте ClickUp Docs, за да съхранявате всичките си материали за въвеждане в работата, сценарии за озвучаване, ръководства и наръчници на едно място. Можете да:

Създайте специален проект или папка за съхранение на вашите обучителни видеоклипове. Използвайте персонализирани полета , за да добавите метаданни, като дати на създаване и заглавия, за по-лесно търсене. Свържете документите си с SOP към съответните задачи, за да гарантирате лесен достъп на потребителите.

С функциите за управление на задачите на ClickUp можете да проследявате напредъка в обучението, да задавате крайни срокове и да разпределяте отговорностите за обучението между членовете на екипа. Използвайте ClickUp Automations, за да настроите известия за актуализации (като завършване на курса).

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Мобилните и таблет версии все още не разполагат с пълния набор от функции.

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с компанията за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Camtasia

Camtasia е многофункционален софтуер за редактиране на видео, който съчетава възможностите за редактиране на видео, запис на екрана и интерактивни елементи за видеоклипове. Той предлага цялостен набор от инструменти за редактиране, от редактиране на зелен екран до звук, музика и анимации.

А най-хубавото? Не сте ограничени от съдържание с ниска резолюция – Camtasia ви позволява да импортирате и експортирате видеоклипове с кристално чиста 4K резолюция. 🎬

За разлика от други видео редактори, този софтуер за видео обучение включва аватари и интерактивни сценарии, което ви позволява безпроблемно да включвате текстови файлове, MP3 и MP4 файлове, снимки в снимка и кадри с дълбока фокусировка чрез интуитивния си инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане.

Прилагайте специални видео ефекти и филтри или използвайте готовите видео шаблони на Camtasia за опростено създаване, комбиниране и редактиране на видео.

Най-добрите функции на Camtasia

Създаване чрез плъзгане и пускане във видеоредактора

Редактирайте видеоклипове с ефекти на зелен екран, аудио подобрения и анимации.

Поддръжка на 4K резолюция за кристално чисти изображения

Обогатете видеоклиповете с аватари, текстове и интерактивни елементи

Вмъкнете тестове или анкети при създаването на обучителни видеоклипове

Ограничения на Camtasia

Допълнителни разходи за използване на библиотеката с ресурси

Без месечен абонамент

Цени на Camtasia

Индивидуален абонамент : 195 $/година

Безсрочна лицензия: 325 $/еднократна покупка

Оценки и рецензии за Camtasia

G2 : 4,6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

3. iSpring Suite

Представете си, че имате за задача да създадете обучителни видеоклипове, които да завладяват, обучават и оставят трайно впечатление. С iSpring Suite тази задача се превръща в вълнуващо приключение!

Софтуерът за редактиране на видео може безпроблемно да комбинира екранни записи с кадри от уеб камера и аудио, което означава, че можете да бъдете звездата на вашите обучителни видеоклипове, като добавите личен привкус, който подобрява учебния опит.

iSpring е един от най-добрите софтуерни инструменти за видео обучение, защото предлага реалистична опция за преобразуване на текст в реч. Когато времето или бюджетът са ограничени, тази функция ви позволява да преобразувате текст в увлекателни гласови коментари. 🗣️

Искате да подчертаете нещо? Добавете заглавия и надписи.

Искате да го направите визуално впечатляващ? Вмъкнете инфографики и изображения.

Искате да създадете подходяща атмосфера? Малко музика прави чудеса.

След като зрителите ви усвоят обучителното видео, проверете знанията им с предварително подготвен тест, който затвърждава основните изводи!

Най-добрите функции на iSpring Suite

Създавайте изчерпателни онлайн курсове и ролеви игри

Записвайте екрана на компютъра заедно с кадри от уеб камерата и аудио

Преобразувайте текст в реалистични гласови коментари за обучителни видеоклипове

Създавайте интерактивни тестове

Ограничения на iSpring Suite

Според някои потребители софтуерът за обучителни видеоклипове може да се зарежда бавно.

Може да се използват повече готови за употреба шаблони

Цени на iSpring Suite

Академичен : 470 $/година на потребител

Фрийлансъри : 490 $/година на потребител

Бизнес: 770 $/година на потребител

Оценки и рецензии за iSpring Suite

G2 : 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

4. Panopto

Panopto е забележителен софтуер за видео обучение, който дава възможност на екипите по човешки ресурси да създават, споделят и съхраняват безопасно обучителни видеоклипове, за да подобрят разбирането и запаметяването на знания.

Функцията Smart Chapters генерира съдържание и визуален индекс, предоставяйки на вашите служители бърз преглед на темата.

Редактирайте, разделяйте и ремиксирайте видеоклиповете си с лекота и подобрете обучителните си материали, като добавите безпроблемно подкрепящи материали като слайдове, YouTube видеоклипове и уеб страници. Интегрирайте тестове и анкети директно във видеоклиповете си, без да се налага да използвате интеграции на трети страни. 🌞

С активираните сесии за обучение на живо можете да достигнете до хиляди служители едновременно, като по този начин гарантирате, че вашите служители са в крак с новостите и са информирани.

Най-добрите функции на Panopto

Автоматично генерира съдържание и визуален индекс

Подробна информация за ангажираността, процента на завършени курсове и други показатели

Възможност за редактиране, като се запазва оригиналната версия на записа

Поддържа живи обучителни сесии за своя софтуер за обучителни видеоклипове.

Ограничения на Panopto

Мобилното приложение има склонност да се блокира често.

Липса на прозрачност в ценообразуването в сравнение с други софтуерни продукти за обучителни видеоклипове

Цени на Panopto

Свържете се с компанията

Оценки и рецензии за Panopto

G2 : 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 70 рецензии)

5. ScreenPal

Независимо дали сте опитен видеоредактор или начинаещ, ScreenPal (по-рано Screencast-O-Matic) е един от най-добрите софтуерни инструменти за обучение чрез видео. Той е вашият надежден спътник в превръщането на вашите идеи в завладяващи медийни продукти.

Софтуерът за видео ви предлага гъвкавост да записвате съдържанието на екрана с или без уеб камера, а интегрираната функция за озвучаване ви позволява да добавите своя глас към записите, като по този начин ги правите наистина свои. 🎙️

Той предлага и някои творчески възможности за разказване на истории – добавяне на наслагвания, включване на видео, текст, фигури и изображения, за да подобрите вашите скринкасти. Искате да преминете на по-високо ниво? Разгледайте анимациите, ефектите с зелен екран и автоматизираните надписи, за да направите вашето съдържание по-забележително.

За инструкционните видеоклипове използвайте стрелки и подчертавания, за да акцентирате върху важни детайли за зрителите си. ScreenPal предлага библиотека с архивни материали , пълна с изображения, видеоклипове и музикални записи, така че можете да се възползвате от солидна колекция от ресурси!

Най-добрите функции на ScreenPal

Заснемане на екранно съдържание с или без уеб камера

Добавете видео, текст, фигури и изображения във видеоредактора

Връзки за споделяне за лесно споделяне на съдържание

Богата библиотека с медийни ресурси, идеални за обучителни видеоклипове

Разширение за Chrome за видео съобщения

Ограничения на ScreenPal

Някои потребители съобщават за проблеми при създаването на видеоклипове.

Може да има повече опции за персонализиране във видеоредактора си.

Цени на ScreenPal

Безплатна версия

Deluxe : 3 $/месец на потребител

Премиум : 6 $/месец на потребител

Максимална цена: 10 USD/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ScreenPal

G2 : 4,3/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 50 отзива)

6. DemoCreator

Влезте в света на създаването на видеоклипове с помощта на изкуствен интелект, благодарение на DemoCreator. Той е изключително лесен за използване, което гарантира, че дори и тези с ограничен опит в редактирането на видеоклипове могат да се включат веднага!

Функцията за редактиране на зелен екран ви позволява безпроблемно да замените фона с всякаква картина или видео, добавяйки дълбочина и креативност към вашето съдържание. Подобрете инструкционните видеоклипове с анотации като надписи, наслагвания и стрелки, което прави ученето по-увлекателно.

Софтуерът за редактиране на видео поддържа множество видео формати, предлага стабилизация на видеото за плавно възпроизвеждане и включва отстраняване на шума за кристално чист звук.

С DemoCreator можете да настроите своя виртуален аватар с изкуствен интелект, който може да синхронизира устните си с предварително записаното видео и да го имитира, добавяйки личен и интерактивен елемент към съдържанието ви. С разпознаването на лица с изкуствен интелект можете да обогатите видеоклиповете си с маски и други творчески ефекти. 🥸

Най-добрите функции на DemoCreator

Виртуални аватари с изкуствен интелект и разпознаване на лица

Добавете бележки като надписи, наслагвания и стрелки

Поддържа множество видео формати

Интелигентни бележки

Ограничения на DemoCreator

Трябва да си купите пълната версия, за да имате достъп до основните функции.

Стандартните настройки не са идеални в сравнение с други софтуери за редактиране на видео

Цени на DemoCreator

Безплатна версия

Стандартен : 45 $/година

Премиум : 65 $/година

Безсрочен: 75 $/еднократна покупка

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за DemoCreator

G2 : 4,7/5 (по-малко от 5 рецензии)

Capterra: 5/5 (по-малко от 5 рецензии)

7. LearnWorlds

LearnWorlds е всеобхватна LMS платформа, създадена да ви помогне да създавате, промотирате и продавате интерактивни онлайн курсове без усилие. 🖱️

Поддържайте интереса на учащите, като използвате видео взаимодействие, записване на бележки, самооценка и инструменти за сертифициране. Добавяйте въпроси, заглавия, указатели, наслагващи се изображения, връзки и много други!

Разширените анализи ви помагат да измервате взаимодействието с видеото, което ви позволява да оптимизирате съдържанието си за най-добри резултати. Освен това LearnWorlds предлага мрежов център, който предоставя на учащите персонализирани профили, за да проследяват своята активност, постижения и записани курсове.

LearnWorlds е съвместим с SCORM (Sharable Content Object Reference Model), което гарантира съвместимост с други системи за електронно обучение.

Най-добрите функции на LearnWorlds

Универсална платформа за създаване, маркетинг и продажба на онлайн курсове

Интерактивни видео елементи като транскрипти, надписи и въпроси

Анализи за измерване на взаимодействието с видеото

Интегрира се с Vimeo и Wistia

Поддържа различни формати на съдържание, включително PDF файлове.

Ограничения на LearnWorlds

Отнема време да се научи

Необходими са повече интеграции

Цени на LearnWorlds

Starter : 24 $/месец

Pro Trainer : 79 $/месец

Учебен център: 249 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за LearnWorlds

G2 : 4,7/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 90 рецензии)

8. Animaker

Animaker е тук, за да превърне вашите мечти за видео с живи актьори в реалност! С огромните си възможности за персонализиране, той ви позволява да проектирате герои директно в платформата. Кажете сбогом на притесненията след продукцията, защото Animaker предлага автоматична синхронизация на устните, безпроблемно интегрирайки аудио и визуални елементи.

Софтуерът за анимирани обучителни видеоклипове подхранва вашата креативност, като същевременно предоставя богат набор от вътрешни шаблони. Създаването на анимирани видеоклипове става лесно с интуитивния интерфейс с функция „плъзгане и пускане” на Animaker. Освен това, той предлага разнообразни стилове на анимация, включително инфографики и 2.5D, ръчно изработени и анимации на бяла дъска.

Разгледайте вградената библиотека с герои, диаграми, икони, звукови ефекти и визуални елементи, която ви дава безкрайни възможности за вашите видеоклипове. 🎨

Най-добрите функции на Animaker

Дизайн на героите в платформата

Позволява автоматична синхронизация на устните с видео редактора си.

Визуални елементи с функция „плъзгане и пускане” за безпроблемно редактиране на видео

Вградена библиотека с ресурси за лесно създаване на видеоклипове

Шаблони за вътрешни обучителни видеоклипове

Ограничения на Animaker

Няма функция за изрязване на аудио

Безплатният план е твърде ограничен.

Цени на Animaker

Безплатна версия

Основен : 12,5 $/месец

Стартово ниво : 25 $/месец

Pro: 39 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Animaker

G2 : 4,7/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 200 рецензии)

9. Hippo Video

Повишете уменията си в продажбите с Hippo Video. Този универсален инструмент ви дава възможност да записвате екрана си, да редактирате клипове, да подобрявате преходите и да споделяте творенията си чрез имейли, линкове или социални медии. Бъдете креативни, като наслагвате текст, изображения, GIF файлове и записвате с микрофон. 🎤

Hippo Video е нещо повече от софтуер за редактиране на видео. Той ви позволява да създадете специален портал за обучителни видеоклипове за вашите учащи, като обединявате всичките си ценни ресурси на едно достъпно място.

Това, което го отличава, е възможността учащите да използват софтуера за презентации пред колеги, което насърчава смесения подход към обучението. Той предлага изчерпателни анализи, които ви дават представа за това кои лица се интересуват от вашите обучителни видеоклипове, какво споделят и какви са техните реакции.

Най-добрите функции на Hippo Video

Централизирана платформа, чрез която учащите имат достъп до ресурси за обучение

Без воден знак, когато създавате обучителни видеоклипове

Поддържа аудио, записано с микрофон, в своите инструменти за редактиране на видео

Споделяйте видеоклипове чрез имейли, линкове и платформи за социални медии.

Получете информация за ангажираността, споделянето и реакциите на зрителите.

Ограничения на Hippo Video

Интерфейсът се нуждае от подобрение

По-скъпи в сравнение с конкурентите

Цени на Hippo Video

Безплатна версия

Pro : 20 $/месец на потребител

Teams : 60 долара на месец на потребител

Enterprise: 80 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Hippo Video

G2 : 4,5/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 70 рецензии)

10. Snagit

За тези, които искат да се отличат, да работят ефективно и да комуникират с абсолютна яснота, Snagit е най-доброто решение за кристално чисти екранни снимки и безпроблемни записи. То ви помага да заснемете екрана или уеб камерата си, като създавате на момента обучителни видеоклипове, които уцелват целта. 🎯

Създаването на видеоклипове ще ви се струва лесно с готовите шаблони и инструмента за преобразуване на изображения във видео. Освен това, вградената библиотека с достъп за цял живот гарантира, че вашите ресурси ще останат организирани и достъпни.

Но истинското предимство се проявява, когато заснемете изображения!

Snagit автоматично идентифицира елементите във вашия скрийншот, което ви позволява да реорганизирате или премахнете компоненти от потребителския интерфейс. Можете дори да извършвате текстови магии, като редактирате текст в изображения, скрийншоти или сканирани документи. Настройвайте шрифта, размера на текста и цвета без усилие!

Най-добрите функции на Snagit

Заснемайте изображения и екранни снимки от екрана на компютъра си, включително областите за превъртане.

Създаване на видео с готови шаблони

Достъп до библиотека за съхранение на активи за цял живот

Редактирайте текст в изображения, екранни снимки или сканирани документи

Ограничения на Snagit

Изисква закупуване на актуализации всяка година, за да се използва текущата версия.

Редактирането на видеоклипове се нуждае от подобрение

Цени на Snagit

План: 68 $/еднократна покупка

Оценки и рецензии за Snagit

G2 : 4,7/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

Нека революцията в обучението започне с най-добрия софтуер за обучителни видеоклипове

Всички софтуерни инструменти за обучителни видеоклипове, които обсъдихме, са богати на функции и улесняват бързото учене. Но ако не сте сигурни какво да изберете, опитайте ClickUp!

Той предоставя достъп до практичен екранен рекордер, подкрепен с функции за управление на задачите на целия екип, а освен това неговият солиден безплатен план няма да ви разочарова! 💞