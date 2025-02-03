10-те най-добри алтернативи на Camtasia за запис на екрана през 2025 г.

Ако записвате екрана и създавате видеоклипове, вероятно познавате Camtasia. Този софтуер от TechSmith улеснява създаването на видео уроци с вашата уеб камера или записването им от екрана на вашия десктоп.

Но както се казва, разнообразието е подправката на живота. Може би е време за друга опция. Тъй като има толкова много солидни алтернативи на Camtasia, ние сме ги свели до най-добрите от най-добрите. ?

Този наръчник представя 10-те най-добри алтернативи на Camtasia с опции за различни бизнеси и бюджети.

Какво да търсите в алтернатива на Camtasia?

Когато търсите най-добрите алтернативи на Camtasia, се фокусирайте върху функциите, от които се нуждаете най-много – например, лесни функции за редактиране на видео и опции за споделяне.

Ето някои от най-важните елементи, които трябва да търсите в алтернативите на Camtasia:

Инструменти за редактиране на видео : Софтуерът ви за запис на екрана трябва да има основни възможности за редактиране. Това включва добавяне и настройка на аудио, вмъкване на надписи и заглавия, създаване на наслагвания, както и изрязване, разделяне, съединяване и създаване на преходи между видеоклипове.

Удобен за ползване интерфейс: Много функционалности се губят, ако потребителският интерфейс не е лесен за разбиране. Дайте приоритет на инструменти, които са лесни за ползване от начинаещи.

Икономични: Независимо дали разполагате с бюджет за платена версия или се нуждаете от безплатна алтернатива на Camtasia, намерете нещо, което отговаря на вашите ограничения за разходи.

Поддръжка на множество формати: Може би не се нуждаете от нещо, което поддържа всички видео формати, но ще ви е нужно нещо, което работи с най-разпространените от тях.

Разбира се, има и други функции за редактиране и запис, които може да обмислите. Всичко зависи от това, от какво се нуждаете и какво ще работи най-добре за вашата конкретна ситуация.

10-те най-добри алтернативи на Camtasia, които можете да използвате

Най-добрата алтернатива на Camtasia зависи от това кой я използва и защо. Независимо дали работите с мултифункционален екип или просто искате безплатни алтернативи на Camtasia за личните си проекти, ние сме подготвени за вас. ? ?

Споделете вашето видео съобщение с директен линк в браузъра, който не изисква изтегляне и може да бъде видян веднага след записването.

ClickUp има за цел да улесни управлението на проекти (и живота). Той също така е един от най-добрите инструменти за запис на екрана без воден знак. По-конкретно, ClickUp Clip е проектиран за ефективна комуникация в екипа без ограничения във времето.

Можете да използвате Clip screen recorder, за да изпращате бързи и ясни видеосъобщения на всеки. Този лесен за използване екранен рекордер може да заснеме целия ви екран, прозорец или раздел на браузъра в реално време.

Запазете записването на екрана за по-късно, записвайте аудио и гласови коментари с помощта на микрофона си и ги споделяйте с публична връзка.

Най-хубавото е, че можете да го направите с начални познания за софтуера за редактиране на видео.

Тъй като ClickUp е ориентиран към проектните мениджъри, Clip има предвид плановете за комуникация по проекти. Но той е и мощен инструмент за запис на екрана, с който можете да създавате професионални видеоклипове за образование, лична употреба и много други.

Споделяйте записите на екрана, за да предадете точно вашето послание, без да се налага да използвате верига от имейли или да организирате лична среща.

За разлика от специализирания софтуер за запис на екрана – като CamStudio, Snagit или Bandicam – ClickUp разполага с допълнителни инструменти за мониторинг на проекти и управление на екипи, които подпомагат вашия бизнес. И почти всички те са достъпни в плана Free Forever на ClickUp.

Например, имате нужда от създаване на комуникационен план, който да съпътства вашите видеоклипове? ClickUp разполага с шаблони за комуникационни планове, които ще ви помогнат да спестите време. ✅

Най-добрите функции на ClickUp:

ClickUp се интегрира с над 1000 инструмента, включително Zoom, Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub и Asana.

Записващото устройство работи на всяко устройство и операционна система, включително MacOS , Android, Windows, Linux, iOS и уеб браузъри.

Потребителският интерфейс е лесен за използване с функции за плъзгане и пускане, безплатни демо версии, GIF файлове, комуникация в реално време, предварителни настройки, шаблони и др.

Поддържа множество видео формати и разполага с облачно хранилище, за да спести място на вашите устройства.

Безплатна версия, достъпна за всеки, с много висококачествени инструменти, за които никога няма да трябва да плащате ?

Ограничения на ClickUp:

Някои потребители изпитват затруднения при усвояването (решени с безплатни уроци)

Това не е специализиран софтуер за запис на екрана, така че може да не използвате всички налични функции.

Цени на ClickUp:

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 USD/месец на потребител при годишно плащане; 10 USD/месец на потребител при месечно плащане

Бизнес: 12 $/месец на потребител, плащани ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Налично във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. TinyTake

чрез TinyTake

TinyTake е предназначен за потребители на Windows и Mac като инструмент за запис, заснемане и редактиране на видео за частни лица и фирми. Правете снимки и видеоклипове от екрана си, добавяйте коментари и ги споделяйте с всеки.

Това е отлична опция за всеки, който създава видеоклипове за обучение, поддръжка на клиенти или документация. Подобно на Ezvid и други безплатни софтуерни опции за редактиране на видео, има много безплатни уроци, които ще ви помогнат да преодолеете всякакви трудности при обучението. ?

Най-добрите функции на TinyTake:

Интеграцията с YouTube ви позволява да качвате вашите видеоклипове – дори и тези с анотации – директно във вашия канал.

Работи с Google Drive и други опции за съхранение в облак, за да спестите място на вашите устройства.

Простият потребителски интерфейс е интерактивен и подходящ за начинаещи, така че можете веднага да започнете да записвате видеоклипове и да използвате видеоредактора.

Функциите улесняват превключването между запис на уеб и екран и запис с уеб камера, така че можете да създавате видеоклипове по свой начин.

Ограничения на TinyTake:

Някои потребители съобщават за проблеми с 5-минутния лимит за запис на безплатната версия, която е предназначена само за лична употреба.

Липсва възможност за автоматично качване на видеоклипове в много популярни хостинг сайтове и платформи за социални медии.

Алтернативата на Camtasia поддържа само два видео формата

Цени на TinyTake:

Основни: Безплатни

Стандартен: 29,95 $/година на потребител

Плюс : 59,95 $/година на потребител

Jumbo: 99,95 $/година на потребител

Оценки и рецензии за TinyTake:

G2: 4. 3/5 (15+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (5+ отзива)

3. Loom

чрез Loom Dashboard

Loom е платформа за видеокомуникация, предназначена за асинхронни екипи, които се нуждаят от ефективен начин за взаимодействие. Лесно е да записвате и споделяте видеоклипове, за да напредвате в работата си, независимо дали сте в офиса или на летището.

Това е популярна алтернатива на Camtasia благодарение на лесния за използване интерфейс и функционалността за стрийминг на живо. ?

Вече сте отхвърлили Loom? Разгледайте нашия списък с алтернативи на Loom, за да намерите по-подходяща за вашия работен процес.

Най-добрите функции на Loom:

Интеграция с множество инструменти, включително Salesforce, Jira, Slack и Zoom

Поддържа множество видео формати за потребители на Linux, Mac и Windows.

Простата система от бързи клавиши улеснява незабавното започване на работа.

Функциите ви позволяват да записвате или споделяте екрана на компютъра си, уеб браузъра и уеб камерата си за секунди.

Ограничения на Loom:

Някои потребители съобщават, че Loom се срива по време на запис на видео

В рецензиите се споменава затруднение при навигацията в потребителския интерфейс.

Няма „вечна“ безплатна версия

Цени на Loom:

Starter: Безплатна пробна версия

Бизнес: 12,50 $/месец на потребител, плащани ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Loom:

G2: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

4. Wondershare DemoCreator

чрез Wondershare DemoCreator

Wondershare DemoCreator е софтуер за запис на екрана, предназначен за записване на почти всичко на екрана ви. От PowerPoint презентации до уроци, този инструмент може да ви помогне да усъвършенствате видео презентацията си с неговите разширени функции за редактиране.

Можете да добавите към DemoCreator редица други продукти на Wondershare, за да намерите решения за целия си бизнес. Всичко е съвместимо с различни платформи, като Windows PC, Mac, Android и iOS.

Най-добрите функции на Wondershare DemoCreator:

Интеграция с инструменти като Jira, Asana, Slack и Trello

Множество функции за редактиране, включително съвместимост с зелен екран, прости бележки и персонализирани ефекти на курсора.

Поддържа множество файлови формати, така че можете да сте сигурни, че създавате съдържание, което целият ви екип може да използва.

Други инструменти на марката, като Wondershare Filmora и Wondershare QuizCreator, разширяват функционалността, като включват инструменти за обучение, тестове и мисловни карти.

Поддържа множество файлови формати

Ограничения на Wondershare DemoCreator:

Потребителите съобщават за по-високи цени извън САЩ.

Някои рецензии споменават затруднения при промяната на настройките по подразбиране с функциите за редактиране на видео.

Цени на Wondershare DemoCreator:

Индивидуален: 69,99 $/година на потребител, плащани ежегодно

Екип и бизнес: 155,88 $/година на потребител, плащани ежегодно

Образование: 29,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Wondershare DemoCreator:

G2: 4,7/5 (4+ отзива)

Capterra: 5/5 (3+ рецензии)

5. ActivePresenter

чрез ActivePresenter

ActivePresenter е инструмент за запис на екрана, видео редактор и електронно обучение за създаване на видеоклипове, интерактивни презентации за обучение и документация. Това решение за запис на екрана предоставя набор от инструменти за създаване на видеоклипове, което го прави отлична алтернатива на Camtasia.

Платформата ви позволява да разпространявате съдържание на всички устройства, така че членовете на вашия екип или студентите да имат достъп до него, независимо от операционната им система. Освен това членовете на екипа могат да използват разширени функции за редактиране на видеоклипове, озвучаване и съдържание отвсякъде и по всяко време. ?

Най-добрите функции на ActivePresenter:

Интеграцията с популярни инструменти за електронно обучение като PowerPoint и Saola Animate позволява на преподавателите да оптимизират работния си процес.

Темите и шаблоните ви позволяват лесно да създавате нови проекти

Поддържа множество типове файлове и операционни системи

Демонстрации, уроци и лесен за използване интерфейс улесняват преодоляването на кривата на обучението.

Ограничения на ActivePresenter:

Някои потребители съобщават за загуба на записи поради сривове и бъгове.

Някои рецензии споменават проблеми при редактирането на по-дълги видеоклипове, което води до замръзване и сривове.

Няма истинска безплатна версия за записващото устройство

Цени на ActivePresenter:

Стандартен: 199 $ еднократно плащане за лиценз

Про: 399 $ еднократно плащане за лиценз

Оценки и рецензии за ActivePresenter:

G2: 4,5/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

6. ScreenPal

чрез ScreenPal

ScreenPal, по-рано Screencast-O-Matic, е инструмент за създаване на видео и сътрудничество за запис, редактиране и хостинг на екрана. Той разполага с множество лесни за използване инструменти, включително разширение за видео съобщения за браузърите Chrome. ?️

Ще имате достъп до полезни функции като видео тестове, сценарии и скриптове, които ще ви улеснят работата. Членовете на вашия екип могат да ги използват на настолни и мобилни устройства с повечето операционни системи от всяка точка на света.

Най-добрите функции на Screencast-O-Matic:

Интеграция с популярни инструменти, включително Zoom, Slack, Canvas, Gmail и Jira

Достъпни цени, подходящи за почти всеки бюджет за физически лица и малки предприятия

Функциите варират от функционалност „дръпни и пусни“ за начинаещи до функции за запис от начало до край за разработчици.

Тази алтернатива на Camtasia има вградена библиотека, която ви позволява да подобрите вашите видеоклипове за минути.

Ограничения на Screencast-O-Matic:

Някои потребители съобщават, че се нуждаят от допълнителни вградени функции за редактиране.

Няма безплатна версия и много от функциите са запазени за най-скъпия ценови план.

Цени на Screencast-O-Matic:

Solo Deluxe: 3 $/месец на потребител, плащани ежегодно

Solo Premier: 6 $/месец на потребител, плащани ежегодно

Solo Max: 10 $/месец на потребител, плащани ежегодно

Team Business: 8 USD/месец на потребител, плащани ежегодно

Оценки и рецензии за Screencast-O-Matic:

G2: 4. 3/5 (70+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

7. Movavi

чрез Movavi

Movavi е пакет за редактиране на видео с мощни функции като конвертиране на файлове, запис на екрана и скринкастинг. Пакетът Movavi включва Movavi Screen Recorder, Video Editor и Video Converter, които се предлагат в няколко вида пакети.

Screen Recorder е солидна алтернатива на Camtasia, когато се комбинира с друг софтуер на Movavi. Той ви позволява да записвате всякаква активност на екрана във висококачествено видео. Освен това, всичко е проектирано да бъде лесно за използване, така че вие и вашият екип можете да го използвате без много обучение.

Най-добрите функции на Movavi:

Създава висококачествени видеоклипове на различни операционни системи

Поддържа множество типове файлове

Намаляване на шума и замяна на фона с помощта на изкуствен интелект

Основните функции за редактиране ви позволяват да рисувате свободни форми и фигури директно върху записаните видеоклипове.

Ограничения на Movavi:

Някои потребители съобщават за забавяне и сривове при записване на видео

Movavi не се интегрира с други популярни инструменти и приложения за продуктивност и редактиране на видео

Няма истинска безплатна версия

Цени на Movavi:

Screen Recorder : 42,95 $/година на потребител

Screen Recorder + Video Editor : 134,90 $/година на потребител

Video Suite: 152,85 $/година на потребител

Оценки и рецензии за Movavi:

G2: 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

8. ScreenRec

чрез ScreenRec

ScreenRec е безплатен софтуер за запис на екрана, който не поставя воден знак и няма ограничение във времето. Тази безплатна алтернатива на Camtasia е създадена, за да спести време с по-бърза комуникация, прости екранни снимки и незабавни частни видеосъобщения. ?

Функции като заснемане на екрана с едно кликване, скрийншотове с бележки и незабавно споделяне намаляват прекъсванията на работното място. Освен това няма реклами и спам при регистрация.

Най-добрите функции на ScreenRec:

Интеграцията с Google Drive, Dropbox и YouTube улеснява съхранението и споделянето на видеоклипове за секунди.

Функциите ви позволяват да добавяте коментари и да подчертавате най-важните части от вашите екранни снимки с едно кликване.

Аналитичните данни ви позволяват да видите кой е гледал вашите видеоклипове, колко дълго ги е гледал и кога ги е гледал.

Споделяйте или публикувайте частно или публично, маркирайте файловете си и ги добавяйте към колекции, за да ги поддържате организирани.

Поддържа Windows, Mac и Linux

Ограничения на ScreenRec:

Някои потребители съобщават, че се нуждаят от допълнителни инструменти за анотиране и по-разширени функции.

В рецензиите се споменава ограничена функционалност за редактиране на аудио и видео

Цени на ScreenRec:

Безплатно изтегляне

Оценки и рецензии за ScreenRec:

G2: Н/Д

Capterra: 5/5 (5+ рецензии)

9. Wistia

чрез Wistia

Wistia Video Recording, по-рано известен като Soapbox, е записващо устройство за екрана и уеб камерата, което улеснява бързото създаване на добре изработени видеоклипове. Проектиран за екипи и маркетинг специалисти, той разполага с няколко функции, които хората обичат – като вграждане, споделяне и анализи.

Като цялостна платформа за видео маркетинг, Wistia може да помогне на вашия екип да създава и хоства видеоклипове и да измерва въздействието на всеки един от тях. Ще имате достъп и до маркетингови инструменти, с които да стимулирате растежа на бизнеса си с помощта на видео.

Най-добрите функции на Wistia:

Интеграция с над 30 инструмента, включително Drip, HubSpot, ScreenFlow, YouTube и Zoom

Записващите устройства за екран и уеб камера могат да създават демонстрации на продукти, уроци и други информационни видеоклипове.

Функционалност, базирана на браузър, без необходимост от изтегляне

Системи с едно кликване, които помагат за създаването на миниатюри, редактирането на видеоклипове, добавянето на лога и избора на идеалните цветове за видео плейъра.

Ограничения на Wistia:

Някои потребители съобщават за объркване сред членовете на екипа по отношение на настройките за SEO и организирането на видеоклиповете.

Много от интеграциите са достъпни само с най-високата ценова категория в сравнение с другите алтернативи на Camtasia в този списък.

Цени на Wistia:

Плюс : 24 $/месец на потребител, плащани ежегодно

Pro: 99 $/месец на потребител, плащани ежегодно

Разширено: 399 $/месец на потребител, плащани ежегодно

Премиум: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wistia:

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

10. OBS Studio

чрез OBS Studio

Този безплатен софтуер с отворен код за запис на видео и стрийминг на живо е създаден с мисъл за видеооператорите. Той разполага с видео, аудио и визуални функции, които ви помагат да създавате съдържание с професионално качество, без да изразходвате голяма част от бюджета си. ?

Макар и да не разполага с толкова много функции, колкото много други алтернативи на Camtasia, OBS Studio ви позволява да създавате бързи клавиши за действия като заглушаване на аудио източници и превключване на екрани. Освен това екипите могат да използват шумопотискане, за да филтрират фоновите звуци.

Най-добрите функции на OBS Studio:

Интеграции с платформи като YouTube, Facebook и Twitch

Съвместими с Windows, Mac, Linux и множество типове файлове.

Функциите за пряко излъчване ви позволяват да излъчвате висококачествено аудио и видео съдържание.

Някои функции са подходящи за начинаещи, докато други са предназначени за професионалисти, които се занимават с видео и са запознати със скриптовете.

Ограничения на OBS Studio:

Някои потребители съобщават за замръзване или срив при неочаквано спиране и рестартиране на живото предаване.

В рецензиите се споменава, че е необходимо време, за да се запознаете с програмата и функциите й.

Цени на OBS Studio:

Безплатни

Оценки и рецензии за OBS Studio:

G2: 4. 6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 900 рецензии)

Готови, старт, запис с алтернативите на Camtasia!

Няма нужда да се задоволявате с по-малко, когато имате толкова много вълнуващи и достъпни алтернативи на Camtasia. Време е да намерите подходящия софтуер, който да придаде нов облик на вашите видеоклипове. ?☀️

Но ако наистина искате безкрайни възможности, няма по-добро решение от ClickUp. Независимо дали сте начинаещ или професионалист, ClickUp може да ви помогне да разгърнете творческия си потенциал. Регистрирайте се в ClickUp без да харчите нито стотинка, като изберете плана Free Forever!