10 софтуера за автоматизация на формуляри за по-бърз анализ и събиране на данни

Независимо дали искате да получите мнението на вашите служители или да попитате клиентите си за тяхното преживяване с вашия продукт, има един златен стандарт за събиране на такива данни – формулярите. ?

Формулярите са много ценни, но създаването им не е лесна задача, да не говорим за анализа на събраните данни. За щастие, вече не е нужно да разчитате на ръчно въвеждане на данни чрез създаване на формуляри в Excel или дори на хартия – сега имате софтуер за автоматизация на формуляри, който върши работата вместо вас.

Тези удобни инструменти ви позволяват да събирате големи количества данни и да ги превръщате в структурирана, ценна информация, която можете да използвате, за да подобрите работата си, да коригирате бизнес стратегиите си и да разберете гледните точки на вашите клиенти или служители.

В тази статия ще разгледаме най-добрите софтуерни инструменти за автоматизация на формуляри, ще обсъдим техните функции и ще ви помогнем да намерите този, който отговаря на вашите нужди за събиране и анализ на данни.

Какво да търсите в софтуера за автоматизация на формуляри?

Автоматизацията автоматично задейства резултати, когато се извърши действие в ClickUp.

Софтуерът за автоматизация на формуляри трябва да улеснява събирането и анализирането на данни, а не да го затруднява. Затова, ако искате качествен инструмент, който да ви спести време и да ви успокои, потърсете инструменти със следните характеристики:

Леснота на използване : Софтуерът трябва да ви позволява да създавате формуляри без никакви познания по програмиране. За предпочитане е да разполага с интерфейс от типа „плъзгане и пускане”, който ви помага да персонализирате формулярите с няколко кликвания.

Богата библиотека с шаблони : платформата трябва да предлага готови, персонализирани шаблони, които да ви помогнат да създавате бързо цифрови формуляри и да ги адаптирате към вашите цели.

Множество изгледи : Трябва да ви позволява да разглеждате данните от различни гледни точки, за да ги разберете по-добре. Например, календарите могат да ви помогнат да подредите данните хронологично, докато таблата могат да групират събраната информация по статус, приоритет, отговорно лице или друга избрана категория.

Гъвкавост : Платформата трябва да ви позволява да скривате или добавяте категории във формулярите си в зависимост от отговорите във формулярите, за да ги направите по-релевантни.

Надеждна аналитика: Трябва да разполага с функции, които ви позволяват да анализирате събраната информация в реално време и да правите съответните изводи.

10-те най-добри софтуера за автоматизация на формуляри

Прегледахме десетки софтуерни инструменти за автоматизация на формуляри и избрахме 10-те най-добри, които предлагат перфектен баланс между функционалност, лекота на употреба и възможност за персонализиране. Разгледайте какво предлага всеки от тях и ускорете събирането на данни с подходящия софтуер за автоматизация на формуляри! ?

Добавяне на поле за имейл към формуляр ClickUp чрез плъзгане и пускане във формуляра.

ClickUp е трудно да бъде надминат, когато става въпрос за софтуер за автоматизация на формуляри. Неговият изглед „Формуляр“ прави създаването на формуляри и анкети по-лесно от всякога – просто плъзнете и пуснете желаните полета, за да създадете персонализиран инструмент за събиране на данни. Не сте сигурни какво да включите в автоматизираните си формуляри? Използвайте ClickUp AI , за да генерирате идеи и да напишете разбираеми и подходящи материали.

Условната логика в ClickUp Forms може също да адаптира въпросите в анкетата ви въз основа на отговорите на потребителите. Освен това можете да превърнете отговорите в задачи и автоматично да ги изпратите на правилния екип. Например, ако даден потребител предложи функция, функцията за автоматизация на ClickUp ще я препрати на екипа за разработка на продукти или софтуер, а те ще видят съответния отговор в изгледа „Задачи“.

Въпреки че винаги имате възможност да създадете своя формуляр от нулата, ние ви предлагаме да започнете с персонализиран и предварително създаден шаблон от библиотеката с шаблони на ClickUp за практически всякакви случаи на употреба, включително събиране на обратна връзка или издаване на творчески заявки.

Най-добрите функции на ClickUp

Уникален изглед на формуляра, заедно с над 15 други изгледа

Условна логика за по-сложни и фокусирани формуляри

Надеждни опции за автоматизация

Над 1000 готови шаблона, за да започнете да използвате формулярите си по-бързо.

Съвместни документи ClickUp

Асистент за писане, задвижван от изкуствен интелект

Интеграция с над 1000 други инструмента

Ограничения на ClickUp

Броят на мощните функции може да представлява предизвикателство за някои нови потребители.

Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Typeform

Търсите платформа, която се занимава само с създаването на формуляри? Тогава обмислете да напишете следващия си формуляр с Typeform!

Основната причина за популярността на Typeform е неговият интерфейс с по един слайд наведнъж, който позволява на потребителите да се чувстват като участници в разговор, а не като попълващи онлайн формуляр. Формулярите, които създавате в Typeform, са динамични – те могат да се адаптират към различни сценарии в зависимост от отговорите на потребителите.

Можете да разчитате и на AI възможностите на Typeform при създаването на вашите формуляри. Освен че подобрява езика ви, AI може да изготвя въпроси автоматично в зависимост от вашите намерения.

Благодарение на над 3000 шаблона на платформата за викторини, обратна връзка от потребители, препоръки за продукти, ангажираност на служителите и анкети, можете да създавате цифрови формуляри за нула време. ?

Typeform се интегрира с популярни платформи като Slack, Airtable, Zoho и Pipedrive, което ви позволява да разберете данните си с няколко кликвания.

Най-добрите функции на Typeform

Създадени специално за създаване на формуляри

Задвижвани от изкуствен интелект

Над 120 интеграции

Интерфейс с по един слайд наведнъж

Над 3000 шаблона

Ограничения на Typeform

По-висока ценова структура, според някои потребители

Първоначалната настройка може да бъде предизвикателна.

Цени на Typeform

Основен : 25 USD/месец на потребител

Плюс : 50 $/месец за трима потребители

Бизнес : 83 $/месец за пет потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Typeform

G2 : 4,5/5 (над 650 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 750 отзива)

3. SurveySparrow

Създаването на функционални и естетически привлекателни анкети може да бъде трудно, ако не използвате подходящия инструмент. За щастие, с SurveySparrow това никога не е проблем.

Платформата ви позволява да създавате привлекателни анкетни формуляри, които задават всички подходящи въпроси. Тъй като искате да поддържате интереса на потребителите си, ще се радвате да научите, че можете да създавате интелигентни анкети с логика за показване и прескачане – анкетите отчитат отговорите на потребителите, за да покажат подходящите въпроси или да преминат бързо към конкретна секция. Например, ако питате респондентите дали предпочитат котки или кучета и те изберат котки, няма да искате да ги питате за любимата им порода кучета. ?

SurveySparrow разполага и с удобен Executive Dashboard , където можете да извличате данни от вашите проучвания, да проследявате KPI, да генерирате отчети и да идентифицирате тенденции. Поканете екипа си в Dashboard, анализирайте информацията и създайте стратегии за стимулиране на растежа.

С стотици теми и интеграции с популярни приложения и платформи като Zapier, Slack и Salesforce, SurveySparrow предлага максимална възможност за персонализиране и ви позволява да централизирате работните си процеси.

Най-добрите функции на SurveySparrow

Интелигентни анкети

Изпълнителен табло

Подходящ за сътрудничество

Стотици интеграции и теми

Ограничения на SurveySparrow

Ценовият модел може да е прекалено висок за стартиращи компании и организации с нестопанска цел.

Липса на изчерпателни опции за стилизиране

Цени на SurveySparrow

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за SurveySparrow

G2 : 4. 4/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 80 отзива)

4. Jotform

Създавайте формуляри с Jotform, фантастичен онлайн конструктор, идеален за създаване на всички видове формуляри, от поръчки на продукти и регистрация на нови клиенти до резервации в хотели и обратна връзка от потребители. ✍️

Създаването на формуляри в Jotform е лесно и просто с помощта на софтуера за автоматизация на формуляри. Ако започвате от нулата, първо добавете основните елементи в лявата част на екрана и след това използвайте инструмента за плъзгане и пускане , за да ги преместите във формуляра си. Можете да използвате един от шаблоните на Jotform – има над 10 000 опции, от които да избирате.

Платформата се интегрира безпроблемно с над 150 приложения и платформи, което ви позволява да изпращате автоматично попълнени формуляри.

Ако продавате продукти или услуги, ще се радвате да научите, че можете да получавате плащания директно чрез вашия формуляр.

Красотата на онлайн формулярите се крие в лесния анализ на данни, а Jotform го прави възможно с помощта на своя генератор на отчети. Превърнете суровите данни в професионални отчети, споделете ги с колегите си или ги вградете в уебсайта си, за да могат всички да ги видят.

Най-добрите функции на Jotform

Създаване на формуляри с плъзгане и пускане

Над 150 интеграции

Над 10 000 шаблона за формуляри

Инструмент за създаване на отчети за анализ на събраните данни

Ограничения на Jotform

Случайни проблеми

Вграждането на формуляри в уебсайтове може да бъде опростено

Цени на Jotform

Starter : Безплатен (до пет формуляра)

Бронз : 34 $/месец (до 25 формуляра)

Silver : 39 $/месец (до 50 формуляра)

Gold : 99 $/месец (до 100 формуляра)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Jotform

G2 : 4,7/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)

5. Zoho Forms

Създаването на надеждни формуляри не е задължително да е сложно, ако използвате платформа като Zoho Forms.

С инструмента за създаване на формуляри можете да избирате от над 30+ типа полета (Име, Падащо меню, Плащане, Раздел и др.) и да използвате интерфейса с функция „плъзгане и пускане”, за да създавате формуляри. Използвайте условна логика, за да пропуснете ненужни стъпки и да задържите интереса на потребителите си.

Тъй като създаването на цифрови формуляри може да отнеме много време, Zoho Forms ви позволява да запазите напредъка си и да продължите оттам, откъдето сте спрели, когато пожелаете, без загуба на данни.

Платформата предлага над 40 готови шаблона, които ще ви помогнат да спестите време. Можете да ги персонализирате според вашите предпочитания и бизнес нужди.

Zoho Forms разполага с впечатляващи опции за анализ – вижте събраните данни в табличен изглед, генерирайте и експортирайте отчети, обединявайте отговори от различни формуляри и проследявайте целите.

Функциите за автоматизация ви позволяват да присвоявате подадени формуляри на конкретни членове на екипа, да изпращате данни от формуляри към избрани приложения и да задействате изпращането на имейли, когато подаден формуляр отговаря на зададените критерии.

Други опции, които ще ви харесат, включват вграждане на формуляри в уеб страници, разширени възможности за персонализиране и платежни портали.

Най-добрите функции на Zoho Forms

Над 30 типа полета във формуляри

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Разширени функции за анализ

Опции за автоматизация

Ограничения на Zoho Forms

Някои потребители имаха проблеми с достигането до обслужването на клиенти.

Опциите за интеграция могат да се възползват от ъпгрейд

Цени на Zoho Forms

Основен : 10 USD/месец на потребител

Стандартен : 25 $/месец за 10 потребители

Професионална версия : 50 $/месец за 25 потребители

Премиум: 90 $/месец за 100 потребители

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Zoho Forms

G2 : 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

6. FormAssembly

FormAssembly съчетава лекота на използване с мощни опции за анализ. С помощта на инструмента за създаване на формуляри на платформата можете да избирате от различни типове полета (като текстово поле, бутони за избор или падащо меню), за да създавате персонализирани формуляри.

Използвайте редактора с функция „плъзгане и пускане”, за да конфигурирате вашите цифрови формуляри и да се уверите, че всички елементи са на правилното място. Можете свободно да редактирате темите и да се възползвате от условните полета, за да направите вашите формуляри по-интелигентни.

Благодарение на интеграциите на FormAssembly можете да прехвърляте събраните данни директно в приложение по ваш избор. Например, можете да актуализирате записите в Salesforce.

Платформата е насочена към точно и лесно интерпретиране на данни. Тя ви позволява да преобразувате събраната информация в диаграми и графики, за да визуализирате и разберете отговорите. ?

С революционната опция FormAssembly Workflow можете да създавате бизнес процеси и работни потоци въз основа на данните, които сте събрали чрез формуляри. Това ви позволява да спестите време и пари и да вземате по-добри решения.

Най-добрите функции на FormAssembly

Множество типове полета

Леснота на използване

Интеграции с популярни приложения и платформи

Отлични опции за визуализация на данни

Ограничения на FormAssembly

По-бавно зареждане, когато има много отговори във формулярите

Повече опции за персонализиране биха били от полза.

Цени на FormAssembly

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за FormAssembly

G2 : 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

7. Cognito Forms

Искате да създадете лесни за ползване формуляри и да автоматизирате работните си процеси? Cognito Forms е точно това, от което се нуждаете. ?

Този софтуер за автоматизация на формуляри ви позволява да създавате формуляри с персонализирани типове полета, за да събирате желаните данни точно така, както ви е необходимо. Използвайте отметки, падащи менюта, дати и часове, за да създадете формуляри, които отговарят на вашите цели.

Предимството на този инструмент е възможността да извършвате изчисления въз основа на събраните данни директно във формуляра. Можете също да изпращате данните към други платформи, които се интегрират с Cognito Forms, като Google Analytics и Microsoft Power Automate.

Благодарение на разширените опции за автоматизация, създадените от вас цифрови формуляри могат да ви помогнат да оптимизирате работните процеси. Персонализирайте известията, така че подходящите членове на екипа да бъдат информирани за отговорите на потребителите и да могат да предприемат незабавни действия. Например, можете да препратите потенциални клиенти към екипа по продажбите или да препратите обратната връзка от потребителите към екипа за разработка на продукти.

Cognito Forms предлага широк избор от шаблони – можете да ги филтрирате по тип, отрасъл или функция и да намерите този, който отговаря на вашите нужди.

Най-добрите функции на Cognito Forms

Персонализируеми типове полета

Изчисления на данни във формуляри

Надеждни функции за автоматизация

Стотици шаблони

Лесни за конфигуриране известия

Ограничения на Cognito Forms

Липса на подробни инструкции за използване на всички функции

Форматите на полетата за валута и дата са свързани с държавата, за която е създаден формулярът.

Цени на Cognito Forms

Индивидуален : Безплатен (един потребител)

Pro : 15 $/месец за двама потребители

Екип : 35 $/месец за пет потребители

Enterprise: 99 $/месец за 20 потребители

Оценки и рецензии за Cognito Forms

G2: 4,5/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

8. SurveyMonkey

SurveyMonkey е една от най-популярните онлайн платформи, специално създадена за създаване на формуляри и анкети. ?

Той улеснява създаването на формуляри с различни типове полета за плащания, контактна информация и файлове. Можете също да персонализирате темите и формата според вашите предпочитания. Изберете от над 25 типа въпроси, като плъзгач, множествен избор и оценка с поглед, за да намалите пристрастието и да бъдете възможно най-прозрачни.

Не сте сигурни какво да напишете във формулярите си, за да получите подходящи отговори? SurveyMonkey Genius е скритият супергерой с изкуствен интелект, който може да ви помогне! Той ви помага да сведете до минимум грешките и да съставите подходящите въпроси.

Платформата ви позволява да персонализирате известията за всяко подаване на формуляр, да прехвърляте събраните данни в таблици за по-лесно преглеждане и да експортирате информацията в любимия си софтуер за електронни таблици.

Благодарение на интеграцията с Zapier можете да свържете SurveyMonkey с над 5000 приложения и платформи и да автоматизирате работните процеси.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Множество типове полета и въпроси

SurveyMonkey Genius

Персонализирани известия

Безпроблемна интеграция с Zapier

Ограничения на SurveyMonkey

Ограничена гъвкавост по отношение на дизайна на формулярите

Някои потребители споменаха остарелия интерфейс.

Цени на SurveyMonkey

Проверете цените на уебсайта, тъй като има няколко нива и опции.

Оценки и рецензии за SurveyMonkey

G2 : 4. 4/5 (над 18 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 9500 отзива)

9. PerfectApps

PerfectApps е предимно платформа без код за създаване на приложения и работни потоци, така че какво прави тук? Не, това не е грешка, защото платформата разполага с първокласен визуален дизайнер, който ви позволява да създавате формуляри без никакви познания по програмиране.

Драг-енд-дроп конструкторът ви позволява да съставите всякакъв вид формуляр с няколко кликвания. Съберете елементите и персонализирайте оформлението и темите на формуляра. Създавайте динамични формуляри, които задават правилните въпроси, използвайки условна логика.

Пускането на вашите уеб формуляри е по-лесно от всякога – с едно натискане на бутон можете да ги споделите по имейл или чрез защитен линк, или да ги вградите в уебсайта си.

Благодарение на API на PerfectApps можете да свържете формуляри с приложения на трети страни, да автоматизирате събирането на данни и да получавате точни резултати без риск от грешки.

Използвайте мощните вградени функции за отчитане на платформата, за да превърнете събраните данни в диаграми, таблици и графики и да вземете информирани решения относно работните си процеси.

Най-добрите функции на PerfectApps

Лесен за използване инструмент за автоматизация на формуляри без кодиране с функция „плъзгане и пускане”

Лесно споделяне на формуляри

Отлични опции за отчитане

PerfectApps API

Ограничения на PerfectApps

Формулярите не са толкова отзивчиви

По-стръмна крива на обучение за някои потребители

Цени на PerfectApps

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на PerfectApps

GetApp : 4,9/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 20 рецензии)

10. PandaDoc

PandaDoc не е платформа за създаване на формуляри като такава – тя е специализирана в автоматизацията на документи и ви позволява да създавате, проследявате, редактирате, споделяте, изпращате и подписвате електронно документи. Въпреки това, има опция за създаване на уеб формуляри, чрез които можете да събирате електронни подписи, обратна връзка или всякакъв вид информация от вашите служители, клиенти или бизнес партньори. ?

Можете да създавате формулярите си от нулата – инструментите на платформата предлагат множество опции и типове полета, за да улеснят максимално работата ви. Можете също да спестите време и да използвате редактируеми шаблони, за да създавате персонализирани формуляри.

Споделянето на вашите формуляри не изисква кодиране – създайте директна връзка, за да ги разпространите сред заинтересованите страни или да ги вградите в уебсайта си.

С PandaDoc можете да добавяте поръчки за подписване към вашите формуляри, да събирате плащания и лесно да редактирате публикувани формуляри.

Най-добрите функции на PandaDoc

Лесен за използване набор от инструменти

Лесно споделяне на формуляри

Добавяне на поръчки за подписване към формуляри

Събиране на плащания

Ограничения на PandaDoc

Цената може да е твърде висока за физически лица, стартиращи фирми и по-малки компании.

Някои потребители споменават, че понякога се изписват от платформата.

Цени на PandaDoc

Безплатно

Essentials: 19 $/месец на работно място

Бизнес : 49 $/месец на работно място

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за PandaDoc

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Повишете ефективността на работата си с данни с софтуер за автоматизация на формуляри

Формулярите са отличен начин да получите необходимата ви информация. Софтуерните инструменти за автоматизация на формуляри правят още една крачка напред и ви позволяват да събирате и анализирате данни, без да мръднете и пръст. ?

Софтуерът за автоматизация на формуляри в нашия списък е като магьосник за автоматизация на формуляри с впечатляващи опции за създаване и споделяне на формуляри и генериране на отчети. Ако се нуждаете от платформа, която прави нещо повече и предлага фантастично управление на задачи и проекти в допълнение към първокласни функции за сътрудничество, опитайте ClickUp!