10-те най-добри алтернативи на Gusto, които трябва да проверите за вашите нужди, свързани с изплащането на заплати през 2025 г.

Изплащането на заплатите е необходима задача във всеки бизнес. Ако служителите и подизпълнителите не получават заплатите си, бизнесът буквално ще спре да функционира. ?

Макар че не можете да избегнете изчисляването на заплатите, можете да избегнете то да заема цялата ви работна седмица. За да спестите на екипа си по човешки ресурси безбройните часове, прекарани в изчисляване на заплати, въвеждане на нови служители или настройване на администрирането на социални придобивки, се нуждаете от подходящите инструменти.

Ако обмисляте да се откажете от Gusto, продължете да четете. По-долу ще разгледаме най-добрите алтернативи на Gusto за опростяване на управлението на човешките ресурси. ?

Какво е Gusto? Как работи?

Gusto е платформа за заплати и човешки ресурси, създадена за малки предприятия и стартиращи компании. С Gusto подизпълнителите или пълноправните служители могат да създадат свои профили, да преминат през процеса на въвеждане в работата, да следят работното си време, да избират здравна застраховка или други пакети от допълнителни възнаграждения и да получават заплатите си. Предприятията могат да използват Gusto, за да плащат федералните и щатските си данъци, да правят директни депозити за служителите си или да спестят безброй часове за набиране на персонал чрез портала за управление на таланти. ⏰

Използвайте шаблона за план на проекта за заплати на ClickUp, за да създадете стандартизиран процес за големи платежни системи.

За да започнат да използват Gusto, компаниите предприемат следните действия:

Въведете всички данни за компанията, като данъчна информация, документи за въвеждане в работа, социални придобивки за служителите или банкови данни.

Попълнете въпросник на Gusto, за да откриете кой план най-добре подхожда на вашия бизнес.

Въведете всички данни за служителите, като информация за социалното осигуряване, подробности за заплатата и удържани данъци.

Настройте автоматизация на работния процес, за да спестите безброй часове в човешките ресурси всяка седмица.

Как да изберете най-добрите алтернативи на Gusto

Търсите ли услуга за управление на човешките ресурси и заплатите, която да замести Gusto и да ви помогне да постигнете бизнес целите си? Докато оценявате различните алтернативи на Gusto, уверете се, че потенциалното решение разполага с следните функции:

Софтуерни интеграции : Най-добрият софтуер за изчисляване на заплати не работи изолирано. Вместо това, той трябва да се интегрира с други приложения за човешки ресурси, за да ви спести време всяка седмица.

Нещо повече от изчисляване на заплати: Подходящото решение на Gusto трябва да надхвърля основните услуги по изчисляване на заплати. Вместо това, то трябва да помага на служителите да подават отчети за разходи, да избират пакета си от социални придобивки и да управляват удръжките си.

Човешки ресурси и набиране на персонал: Много от конкурентите на Gusto помагат на специалистите по човешки ресурси да спестят безброй часове всяка седмица, като оптимизират процедурите по набиране, наемане, проследяване на кандидатите и въвеждане в работата.

Автоматизирани работни процеси : Софтуерът за управление на човешките ресурси може да изисква безброй часове за първоначалната настройка. Въпреки това, правилното решение ще се отплати по-късно чрез автоматизирани работни процеси, които намаляват времето за повтарящи се задачи.

Съвместими с всички устройства: Най-добрите платформи за обработка на заплати се предлагат с мобилно приложение, което позволява на служителите да подават разходи или да получават заплати, докато са в движение.

10 най-добри алтернативи на Gusto

Търсите платформа за обработка на заплати, която да замести Gusto? По-долу споделяме най-добрите алтернативи на Gusto, включително техните основни функции, ограничения, цени и отзиви от съществуващи клиенти. ?

1. Rippling

чрез Rippling

Rippling е платформа за човешки ресурси, финанси и ИТ за управление на социални придобивки, плащания и разходи на служителите.

Чрез Finance Cloud компаниите могат да управляват фирмените кредитни карти, да плащат сметки и да преглеждат отчетите за разходите на служителите. Чрез HR Cloud специалистите по човешки ресурси могат да спестят време при одобряването на заявки за отпуск, набирането на персонал, проследяването на работното време на служителите и управлението на пакетите от социални придобивки. Накрая, решението може да бъде персонализирано, за да отговаря на вашия уникален бизнес чрез автоматизация на работните процеси, разрешения и анализи.

Най-добрите функции на Rippling

Въведете нови служители само за 90 секунди

Изплащайте заплатите на служителите и подизпълнителите за минути с решение, което гарантира 100% точност.

Планирайте и споделяйте финансови отчети между отделните отдели

Автоматизирайте повтарящи се задачи – като имейли за въвеждане в работата и процеси на одобрение – без да пишете нито една реда код.

Ограничения на Rippling

Ценовите увеличения зависят от броя на приложенията, които използвате.

Няколко функции не са достъпни в мобилното приложение.

Разкъсване на цените

Цената започва от 8 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за Rippling

G2: 4,8/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 2000 отзива)

2. QuickBooks Payroll

чрез QuickBooks Payroll

QuickBooks Payroll е алтернатива на Gusto, която позволява на собствениците на малки предприятия да плащат на своите служители и да подават държавни и федерални данъци. С QuickBooks Online собствениците на предприятия могат да одобряват работни листове, да изчисляват автоматично заплатите и да правят директни депозити в същия ден.

Освен това QuickBooks предлага денонощна поддръжка на клиенти и защита от данъчни санкции до 25 000 долара, ако получите санкция от IRS.

Най-добрите функции на QuickBooks Payroll

Автоматично подаване на данъчни декларации, изчисления и плащания от ваше име

Проследявайте, подавайте и одобрявайте работни графици отвсякъде чрез приложението QuickBooks Workforce.

Получавайте автоматично заплатите си в същия ден, в който изчислявате заплатите.

Управлявайте обезщетенията за работниците, плановете 401(k), здравните застраховки и други социални придобивки на едно място.

Ограничения на QuickBooks Payroll

Някои потребители считат, че платформата е трудна за навигация.

Трябва да имате абонамент за счетоводството на QuickBooks, за да добавите абонамент за заплатите.

Цени на QuickBooks Payroll

Payroll Core: 45 USD/месец плюс 6 USD/месец за всеки служител

Payroll Premium: 80 $/месец плюс 8 $/месец за всеки служител

Payroll Elite: 125 USD/месец плюс 10 USD/месец за всеки служител

QuickBooks Payroll – оценки и отзиви

G2: 3,8/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

3. Paychex

чрез Paychex

Payroll е цялостно решение за човешки ресурси и заплати, създадено за разрастващи се бизнеси. Тази алтернатива на Gusto позволява на собствениците на бизнеси бързо да настроят онлайн заплати, данъчни декларации и пакети с допълнителни възнаграждения за служителите. Освен това Paychex предлага редица персонализирани пакети, подходящи за бюджета на малките бизнеси.

Най-добрите функции на Paychex

Поканете новите служители да се регистрират автоматично в мобилното изчисляване на заплатите чрез акаунт в Paychex Flex.

Намалете часовете, прекарани в въвеждане и обучение, чрез лесната за използване платформа за електронно обучение.

Използвайте онлайн инструмента за създаване на наръчник за служители , за да комуникирате фирмените, държавните и федералните политики на служителите.

Дигитализирайте комуникацията със служителите, за да опростите управлението на производителността.

Ограничения на Paychex

Решението не разполага с толкова много интеграции, колкото други платформи за изчисляване на заплати.

Управлението на плащанията на подизпълнителите (в сравнение с тези на служителите на заплата) може да бъде трудно.

Цени на Paychex

Paychex Flex Essentials: 39 USD/месец плюс 5 USD на служител

Paychex Flex Select: Свържете се с нас за цени

Paychex Flex Pro: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Paychex

G2: 4. 2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1400 отзива)

4. Square Payroll

чрез Square Payroll

Square Payroll е облачно решение, което позволява на специалистите по човешки ресурси да управляват заплатите, да плащат данъци върху заплатите и да се занимават с въпроси, свързани с нормативното съответствие, всичко на едно място. Square Payroll улеснява изплащането на заплатите на служителите на заплата и на почасова работа, включително обработката на заявки за отпуск, платен отпуск и болничен.

Освен това, с приложението Square Team App, HR специалистите, работещи дистанционно, могат да управляват екипа си отвсякъде.

Най-добрите функции на Square Payroll

Изплащайте заплатите на пълноправните служители и подизпълнителите директно от таблото за управление на Square.

Изплащайте заплатите на служителите чрез директен депозит, ръчни чекове или Cash App.

Получавайте автоматизирани W-2 и 1099-NEC декларации в края на годината.

Управлявайте различни ставки на заплащане, комисионни, бонуси, бакшиши и други методи на плащане.

Ограничения на Square Payroll

Налични са ограничени възможности за персонализиране на удръжките на служителите.

Някои функции, достъпни в приложението за настолни компютри, не са достъпни в мобилното приложение.

Цени на Square Payroll

Разплащане на заплати само за подизпълнители: 6 USD/месец на служител

Пълно обслужване на заплатите: 35 $/месец плюс 6 $ на служител

Оценки и отзиви за Square Payroll

G2: 4. 2/5 (25+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

5. ADP

чрез ADP

ADP е цялостно решение за изчисляване на заплати и управление на служители, създадено за компании от всякакъв размер. С тази алтернатива на Gusto можете да управлявате отчитането на работното време и присъствието, да настройвате социални придобивки и застрахователни пакети и да спестявате време при набирането и назначаването на персонал. Освен това ADP се интегрира с любимите ви приложения и предлага собствен пазар за добавки за персонализирани отчети за новоназначените служители.

Най-добрите функции на ADP

Получете достъп до портал за самообслужване на служителите чрез мобилното приложение.

Интегрирайте безпроблемно системата си за изчисляване на заплати с любимия си бизнес софтуер, счетоводен софтуер, HR системи и ERP системи.

Управлявайте социалните придобивки на служителите, като 401(k)s, IRA, групова здравна застраховка и бизнес застраховка, на едно място.

С ADP TotalSource получите достъп до професионална организация на работодатели (PEO) за подкрепа в областта на човешките ресурси.

Ограничения на ADP

Някои отчети не разполагат с функции за персонализиране.

Новите потребители могат да се почувстват претоварени от огромния брой HR инструменти в софтуера.

Цени на ADP

Цените варират в зависимост от нуждите на вашия бизнес.

Оценки и отзиви за ADP

G2: 3,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 3000 отзива)

6. Patriot

чрез Patriot

Patriot е онлайн платформа за счетоводство и изчисляване на заплати, известна с лекотата си на използване. Чрез портала за служители членовете на екипа имат достъп до своите фишове, история на заплатите, W-2 формуляри и заявки за отпуск. Платформата автоматично се занимава с подаването на данъчни декларации, изплаща заплатите на подизпълнителите и наетите професионалисти, управлява промените в заплатите в реално време и се интегрира с Patriot HR за достъп до още повече инструменти.

Най-добрите функции на Patriot

Управлявайте всички честоти на плащане, включително двуседмични, полумесечни или месечни плащания.

Променяйте почасовите ставки на служителите в движение, без да се налага да излизате от страницата или да стартирате ново изчисляване на заплатите.

Задайте бюджети за заплати за различните отдели

Добавете неограничен брой потребители с различни разрешения към вашата платформа.

Ограничения на Patriot

Не можете да променяте заплатите в движение

Първоначалната настройка отнема значително време.

Цени на Patriot

Базов пакет: 17 USD/месец плюс 4 USD на служител

Пълен набор от услуги: 37 USD/месец плюс 4 USD на служител

Оценки и рецензии за Patriot

G2: 4,8/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 3000 отзива)

7. SurePayroll

чрез SurePayroll

SurePayroll е платформа „всичко в едно“, която опростява управлението на заплатите. С тази алтернатива на Gusto можете да автоматизирате изчисляването на заплатите, да изготвяте отчети и да подавате данъчни декларации. Освен това можете да управлявате пакетите от социални придобивки на вашите служители, включително обезщетения за трудови злополуки, планове 401(k) и здравни планове.

Най-добрите функции на SurePayroll

Провеждайте предварителна проверка на кандидатите за работа за минало и употреба на наркотици.

Управлявайте 401(k) удръжки, FSA и HSA фондове и други социални придобивки на едно място.

Обработвайте заплатите в движение с мобилното приложение

Използвайте функцията „настрой и забрави“, за да изчислявате автоматично заплатите на служителите.

Ограничения на SurePayroll

Първоначалната настройка може да бъде объркваща, ако никога не сте работили с платформа за изчисляване на заплати.

Може да бъде трудно да се настрои изплащането на заплатите за служители, които живеят в различни щати.

Цени на SurePayroll

Свържете се с нас за персонализирана оферта

Оценки и рецензии за SurePayroll

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 200 отзива)

8. OnPay

чрез OnPay

OnPay опростява изчисляването на заплатите и управлението на персонала за нестопански организации, стартиращи компании и средни предприятия. Тази алтернатива на Gusto ви свързва с експерт, който да оптимизира първоначалната настройка и да се занимава с всички местни, държавни и федерални данъци от ваше име. Освен това OnPay се интегрира с QuickBooks, Xero и популярния софтуер за отчитане на работното време.

Най-добрите функции на OnPay

Използвайте Report Designers, за да създадете персонализирани отчети за заплатите.

Изплащайте заплатите на работниците с W-2 и 1099 чрез директен депозит, дебитна карта или чек.

Искайте, одобрявайте и получавайте известия за заявки за отпуск

Създайте визуална организационна структура за вашата компания – организирана по местоположение на служителите, отдел или екип.

Ограничения на OnPay

Някои инструменти за автоматизация не са толкова ясни, колкото други доставчици на услуги за изчисляване на заплати.

Платформата не разполага с толкова много интеграции, колкото други софтуерни решения за изчисляване на заплати.

Цени на OnPay

40 $/месец плюс 6 $ за всеки служител

Оценки и отзиви за OnPay

G2: 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 отзива)

9. Homebase

чрез Homebase

Homebase е платформа за изчисляване на заплати и въвеждане на нови служители, създадена за екипи, работещи на почасова база. С тази алтернатива на Gusto мениджърите могат да оптимизират HR процесите, като преобразуват табелите за отчитане на работното време в заплати, автоматизират изчисляването на данъците и изготвят отчети за новоназначените служители. Освен това Homebase настройва почивките, изчислява извънредния труд, съхранява картите за отчитане на работното време и автоматизира услугите по изчисляване на заплатите за няколко местоположения.

Най-добрите услуги на Homebase

Автоматично изчислявайте часове, почивки, извънреден труд и отпуск от вградения часовник на Homebase.

Оптимизирайте процеса на въвеждане в работата, като новите служители подписват електронно формулярите за заплати и въвеждане в работата.

Използвайте приложението, за да създавате графици, да публикувате свободни смени и да задавате дати, в които не се работи.

Започнете с библиотека от предварително написани шаблони за длъжностни характеристики, за да ускорите процеса на наемане.

Ограничения на Homebase

Решенията за заплащане и човешки ресурси не са създадени за служители на заплата.

Изпълнението на ръчни HR функции (например, поправяне на грешка при отчитане на работното време) може да бъде трудно.

Цени на Homebase

Базов пакет: 0 долара

Основни функции: 20 USD/месец на локация

Плюс: 48 $/месец на локация

Всичко в едно: 80 $/месец на локация

Оценки и рецензии за Homebase

G2: 4,3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 900 отзива)

10. Zenefits

чрез Zenefits

Zenefits е интуитивна платформа, която помага на компаниите да управляват по-ефективно въвеждането на нови служители, социалните придобивки и заплатите. Удобното за ползване решение включва неограничен брой изчисления на заплати, множество графици и ставки на заплащане, поддръжка на запори и дори отчитане на бакшиши.

Освен това, Zenefits опростява управлението на персонала, като съставя пакети за възнаграждения, рационализира процеса на въвеждане в работата и създава организационна структура за вашата компания.

Най-добрите функции на Zenefits

Създайте политики за отпуски и управлявайте автоматично заявките за отпуск.

Синхронизирайте новите служители с изплащането на заплатите веднага, за да могат да започнат работа още от първия ден.

Използвайте инструментите за отчитане на работното време и графиците на Zenefits, за да синхронизирате автоматично почивките, отпуските и работното време с изчисляването на заплатите.

Автоматично изпълнявайте необходимите удръжки, след като служителите изберат своя пакет от социални придобивки.

Ограничения на Zenefits

Платформата не предлага толкова много автоматизирани работни процеси, колкото други инструменти за управление на заплатите.

Таблото за управление може да бъде трудно за персонализиране.

Цени на Zenefits

Основни функции: 8 долара на месец за всеки служител

Растеж: 16 долара на месец на служител

Zen: 27 долара на месец на служител

Оценки и рецензии за Zenefits

G2: 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (800+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Zenefits!

Платформи като Gusto и нейните конкуренти могат да ви помогнат да оптимизирате изчисляването на заплатите. Съществуват обаче и много други инструменти, които помагат на вашия екип по човешки ресурси да спести време през работния ден, като например ClickUp.

Създавайте лесно бази данни и визуализирайте вашите HR данни с помощта на табличния изглед на ClickUp.

ClickUp за човешки ресурси предлага всеобхватна платформа, която помага на HR отделите да набират, въвеждат нови членове в екипа и наблюдават служителите. Освен това ClickUp разполага с богата библиотека от HR шаблони, като например шаблон за отчет за заплатите, за да помогне на вашия екип да работи по-ефективно.

С ClickUp AI специалистите по човешки ресурси могат автоматично да пишат резюмета, да редактират работата си или да създават подзадачи за големи проекти. С ClickUp Docs целият отдел по човешки ресурси може да работи съвместно върху един документ едновременно.

С помощта на изгледа на таблицата в ClickUp можете да проследявате новите таланти в процес на подбор или оценките за представянето на служителите. Освен това, ClickUp Automations позволява на HR специалистите да преместват назначените лица, да оптимизират процесите на одобрение и да актуализират статусите автоматично. ✨

Най-добрите функции на ClickUp

Намалете времето, прекарано в преглед на заплатите, като събирате данни за служителите чрез шаблони за отчети за заплатите.

Оптимизирайте обучението на служителите с задачи и подзадачи, документи и коментари.

Събирайте данни от кандидатите във вашата база данни за таланти чрез персонализирани полета.

Укрепете комуникацията в компанията чрез коментари към задачи, етикети и конфиденциални чат канали.

Ограничения на ClickUp

ClickUp не се занимава с изчисляване на заплати, но предлага шаблони за изчисляване на заплати.

Огромният брой функции може да бъде прекалено много за новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен чрез безплатна пробна версия и във всички платени планове за 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Оптимизирайте отдела си по човешки ресурси с ClickUp

Подходящият софтуер за изчисляване на заплати в сравнение с Gusto ще намали часовете, прекарани в услуги по изчисляване на заплати, въвеждане на нови служители и дори управление на таланти.

За да подготвите по-добре вашия HR екип за повече от изчисляване на заплати, изберете ClickUp. ClickUp е всеобхватна AI платформа, която включва библиотека с шаблони, хиляди интеграции, персонализирани изгледи и полета, за да помогне на вашия HR отдел да работи по-гладко. За да спестите безброй часове всяка седмица, опитайте ClickUp още днес. ?