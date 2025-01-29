Най-добър софтуер за управление на счетоводни проекти 2025

Счетоводството е достатъчно сложно, защо да не се възползвате от инструменти, създадени да облекчат работата ви?

Софтуерът за управление на счетоводни проекти е незаменим ресурс за процедурите във фронт и бек офиса, особено за независими счетоводители, оперативни мениджъри и консултанти.

Тези инструменти помагат на счетоводителите да изчисляват и споделят точни фактури, да проследяват отчитаното работно време, да оптимизират личните работни процеси и да комуникират с клиентите. Успехът на софтуера за управление на счетоводни проекти е пряко свързан с вашите финансови резултати, затова е важно да се уверите, че избраният от вас инструмент е гъвкав, лесен за използване и достъпен за вътрешни и външни заинтересовани страни.

С толкова голямо напрежение при избора на перфектния софтуер, е важно да направите проучване, преди да инвестирате в следващия софтуер за управление на счетоводни проекти, който се появява в резултатите от търсенето ви. Но за щастие сте попаднали на правилното място!

Ние проучихме и тествахме най-добрите инструменти за управление на счетоводни проекти, за да създадем този списък с нашите 10 фаворита. Намерете подробно описание на основните функции, недостатъци, информация за цените, оценки и още много други!

Какво е софтуер за управление на счетоводни проекти?

Софтуерът за управление на счетоводни проекти помага на счетоводителите да контролират работните си процеси, да управляват взаимоотношенията с клиентите, да проследяват отработеното време, да издават фактури и да са в крак с ключовите задачи – а това не е малко!

Помислете за този инструмент като комбинация от софтуер за управление на счетоводни проекти и CRM инструменти. В истинския счетоводен стил е от жизненоважно значение софтуерът за управление на счетоводни проекти да поддържа множество изгледи за създаване на електронни таблици, таблици и бази данни за управление на бюджета, клиентите и задачите. Най-добрите инструменти са лесно достъпни и за заинтересованите страни и клиентите, които могат да одобряват или преглеждат предстоящи фактури.

Управлявайте задачите, фактурите и клиентите си с над 15 изгледа в ClickUp, включително списък, таблица и календар.

Функциите за производителност, като проследяване на времето, множество възложители, възложени коментари и автоматизация на работния процес, са основни предимства на софтуера за управление на счетоводни проекти, тъй като тези функции помагат на счетоводителите да оптимизират процесите, да подобрят сътрудничеството и в крайна сметка да увеличат рентабилността.

Най-добрият софтуер за управление на счетоводни проекти също така се интегрира с множество други работни инструменти, за да донесе повече информация във вашата платформа и да ви държи в течение по всяко време.

10 софтуера за управление на счетоводни проекти

Дори и с тази информация, може да бъде трудно да изберете най-добрия софтуер за управление на счетоводни проекти, само поради големия брой инструменти на пазара!

Бюджетът, размерът на екипа, отрасълът и стилът на работа играят важна роля при избора на най-подходящия софтуер за вашите нужди. Предизвикателството е, че процесът на лични опити и грешки може да отнеме много време и в крайна сметка да се окаже непродуктивен, ако нямате конструктивна отправна точка.

И затова имате нас!

Използвайте този подробен списък, за да започнете търсенето си на софтуер. Съставихме списък с 10-те най-добри инструмента за управление на счетоводни проекти за всеки екип, включващ подробни сравнения, недостатъци, цени, рецензии и др.

Плъзгайте и пускайте задачи в табличния изглед на ClickUp за лесна организация.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност с стотици инструменти за визуализация, които автоматизират рутинните задачи и централизират комуникацията от едно работно пространство. Независимо дали управлявате голяма фирма или малък екип, ClickUp улеснява процесите по управление на проекти. С функции като автоматизация и проследяване на времето за проекти, можете да следите задачите, докато те преминават през работния процес. 🧑‍💻

За по-големите фирми ефективните и ефикасни инструменти за управление на работния процес на ClickUp могат да улеснят синхронизирането на всички с месечните цели и финансовите KPI. Създавайте светкавични таблици в изглед „Таблица“, създавайте висококачествени табла за клиенти и проекти и получавайте спестяващи време отчети за това къде отива времето на всички. Позволете на ClickUp да се заеме с тежките задачи, за да можете да се съсредоточите върху най-важното: разрастването на бизнеса си и по-доброто обслужване на клиентите си!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още

Богатият набор от функции може да създаде крива на обучение за някои потребители.

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги

Неограничен план: 5 USD/месец на член

Бизнес план: 12 долара на месец на член

План Business Plus: 19 $/месец на член

План за предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

Capterra : 4,7/5 (над 3500 отзива)

G2: 4,7/5 (над 5400 отзива)

2. Jetpack Workflow

чрез Jetpack Workflow

Счетоводните мениджъри знаят, че поддържането на организация и контрол върху ежедневните задачи е от решаващо значение за успешното управление на бизнеса. Но твърде често управлението на финансите на клиентите може да бъде прекалено обременяващо и досадно. Jetpack Workflow опростява счетоводния процес от начало до край.

С лесния за използване графичен интерфейс, видимостта на задачите в реално време, задаването на крайни срокове, автоматизирането на одобренията и изпращането на фактури стават лесни. Освен това, той се интегрира с вашия съществуващ софтуер за счетоводство като QuickBooks и Xero, така че не е необходимо да се научавате да използвате нова система. И тъй като Jetpack Workflow ви помага да се справяте по-бързо със задачите, можете да намалите закъсненията и грешките при фактурирането.

Най-добрите функции на Jetpack Workflow

Персонализирана функционалност за планиране за автоматизиране на крайните срокове

Преглед на клиентски проекти с филтриране, сортиране и търсене

Страница „Моята работа“ за преглед на капацитета на работната натовареност

Над 2000 приложения, използващи интеграция с Zapier

Синхронизиране на фактурирането с QuickbooksOnline

Неограничен брой клиенти и документи

70 шаблона за работни процеси

Ограничения на Jetpack Workflow

В функцията за търсене, ако не сте внимателни, ще въведете информация за грешния клиент. Прозорецът за търсене (докато не кликнете върху него) ще покаже името на един клиент, а долният екран за въвеждане на данни ще остане на предишния. — Преглед на Capterra

Бих искал да може да се маркира клиент с етикет в неговия файл, както можем да правим с шаблоните. Освен това бих искал да има защитена с парола зона, в която да се съхраняват чувствителни данни на клиенти, като потребителски имена и пароли за техните акаунти, до които дори служителите на JetPack да нямат достъп по съображения за сигурност. — Отзив в Capterra

Цени на Jetpack Workflow

Organize : 36 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Мащаб: 39 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Jetpack Workflow

Capterra: 4,8/5 (над 50 рецензии)

G2: 4. 1/5 (10+ отзива)

3. QuickBooks

чрез QuickBooks

QuickBooks е счетоводен софтуер за данъчни специалисти, който улеснява счетоводните и заплащателните процеси. Той помага за опростяване на начина, по който фирмите управляват финансите си и вземат информирани решения. С QuickBooks всички ваши финансови данни се съхраняват на едно място, което улеснява бързия достъп и анализ на информацията.

Можете дори да го използвате за проследяване на дневните продажби, генериране на фактури и управление на вземанията. Освен това QuickBooks предлага полезни функции като проследяване на дължимите плащания по сметки, създаване на планове за плащане и изготвяне на точни финансови отчети.

Най-добрите функции на QuickBooks

Проследяване на приходите и автоматично сортиране на разходите

Автоматично проследяване на бизнес километри

Управление на 1099 подизпълнители

Професионален генератор на фактури

Анализ на разходите по проекти

Мобилно приложение

Генерални счетоводни книги

Сканиране на разписки

Ограничения на QuickBooks

Често се получават много грешки и затруднения при опит да се изпълнят някои дейности. Достъпът до поддръжка е сложен. Цената на абонамента е висока и не е гъвкава (например, след като се запишете за по-висок план и активирате някои функции, вече не можете да преминете към по-нисък план). — G2 review

Смятам, че функциите за отчитане биха могли да бъдат по-стабилни. Освен това, мисля, че от гледна точка на счетоводителите-потребители липсват някои функции, които са важни за собствениците на фирми. Освен това, това е и най-скъпият вариант на пазара. — Отзив на Capterra

Цени на QuickBooks

Simple Start : 30 $/месец

Essentials : 55 $/месец

Плюс : 85 $/месец

Разширено: 200 $/месец

Оценки и рецензии за QuickBooks

Capterra: 4,3/5 (над 5000 отзива)

G2: 4/5 (над 2000 рецензии)

чрез OfficeTools

OfficeTools е софтуер за управление на практиката, предназначен за малки и средни счетоводни екипи. Той помага на екипите да организират клиентите и тяхната счетоводна информация. С OfficeTools можете лесно да създавате фактури, да проследявате времето и напредъка на проектите и да гарантирате точно финансово отчитане – и всичко това, докато автоматизирате по-голямата част от ежедневните си задачи по управление на проекти.

Този софтуер за счетоводство улеснява сътрудничеството с членовете на екипа ви, като съхранява финансовите документи на едно сигурно място. По този начин можете бързо да преглеждате ключови документи, без да се налага да търсите в множество папки. Освен това, той елиминира ръчното въвеждане на данни, така че можете да отделяте повече време на по-ценни дейности, като консултации или предоставяне на стратегически съвети.

Обработка на плащания с кредитни карти и ACH транзакции чрез OfficeTools Cloud

Вградено машинно обучение за автоматично маркиране и категоризиране на документи

Функционалност за проследяване на проекти

Интеграция с Microsoft Exchange

Статус и тарифи за фактуриране на клиенти

Календарни изгледи за ден, седмица и месец

Неограничен брой контакти

Най-голямото предизвикателство за нашата организация е, че някои от функциите, вградени в офис инструментите, не са съвместими с основните доставчици, което налага на нашите служители да научат нови комбинации от клавиши. — G2 review

Този софтуер постоянно се блокира и извежда съобщения за грешки. — Отзив в Capterra

Цената започва от 49 долара на месец за потребител.

Capterra: 4. 1/5 (над 100 отзива)

G2: 3,7/5 (над 80 рецензии)

5. Microsoft To Do

чрез Microsoft To Do

Microsoft To Do е инструмент за управление на задачи, създаден, за да улесни растящите счетоводни фирми да поддържат организация и да са в крак с работата си. Благодарение на опростените функции и интуитивния дизайн, потребителите могат да добавят задачи, да задават крайни срокове, да прикачват файлове и да имат достъп до информацията си отвсякъде.

Приложението предлага мощни възможности за търсене, които позволяват бързо намиране на важни данни, благодарение на което счетоводителите могат да се съсредоточат върху важните задачи и да бъдат по-продуктивни. То се синхронизира безпроблемно с други приложения на Microsoft, като Outlook и Office 365, създавайки едно работно пространство, което ефективно оптимизира ежедневния работен процес на счетоводителите.

Най-добрите функции на Microsoft To Do

Напомняния и крайни срокове в ежедневните списъци за проверка

iPhone, Android, Windows и уеб приложения

Умен ежедневник

Интеграция с Outlook Tasks

Странична лента за бърз достъп

Персонализирани фонове

Споделяне на списък със задачи

Ограничения на Microsoft To Do

Невъзможността да премествам елементи от един списък в друг е истинска главоблъсканица за мен. Освен това, трябва да има опция в настройките, която да може да се маркира, за да се автоматизира преместването на незавършени задачи в следващите дни. — Отзив в Capterra

Някои версии позволяват категоризиране, но не всички, което бих предпочел. Макар че това определено не е решаващ фактор за мен, все пак ми се иска да мога да разчитам на категоризирането, за да организирам и преглеждам задачите си на различни устройства. — Преглед на Capterra

Цени на Microsoft To Do

Microsoft To Do е безплатен с акаунт в Microsoft.

Оценки и рецензии за Microsoft To Do

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

G2: 4,3/5 (над 40 рецензии)

6. Microsoft Excel

чрез Microsoft Excel

Microsoft Excel е инструмент за управление на проекти на базата на електронни таблици, предназначен да помага на счетоводителите да създават и представят финансови отчети. Той позволява на потребителите да създават електронни таблици, които съдържат данни, формули, визуализации, макроси, инструменти за анализ и др.

С Excel счетоводителите могат бързо и точно да създават сложни отчети по начин, който е лесен за разбиране и естетически приятен. Excel предоставя на счетоводителите ефективен и икономичен начин да разберат финансовите отчети и да оптимизират работния си процес.

Най-добрите функции на Microsoft Excel

Таблици за свързване с данни от Power BI (бизнес анализи)

Форматиране, мини графики и таблици за създаване на визуално съдържание

Интеграция с други продукти на Microsoft 365

Сътрудничество в реално време в рамките на електронни таблици

Формули за извършване на изчисления

Мобилни, настолни и онлайн приложения

Библиотека с шаблони

Ограничения на Microsoft Excel

Преминаването между Excel и неговите версии често е несъвместимо. — Преглед на Capterra

Microsoft Excel понякога може да бъде труден за използване поради липсата на подробни инструкции и уроци за някои от неговите функции. По-ясни обяснения биха ми помогнали да разбера по-добре пълните възможности на тази програма. — G2 review

Цени на Microsoft Excel

Microsoft Excel се предлага като самостоятелна версия за 159,99 долара или с абонамент за Microsoft 365.

Оценки и рецензии за Microsoft Excel

Capterra: 4,8/5 (над 18 000 рецензии)

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

7. Xero Practice Manager

чрез Xero Practice Manager

Xero Practice Manager е софтуер за управление на счетоводната практика, създаден да помага на данъчните и счетоводните фирми да управляват по-добре отношенията си с клиентите и финансите си. Той оптимизира процеси като счетоводство, фактуриране и финансово отчитане, като дава на счетоводителите възможност да предоставят по-добри услуги на своите клиенти, като същевременно повишава производителността на фирмата им.

С лесния си за използване дизайн, Xero Practice Manager улеснява екипа да подобри ефективността и рентабилността. Като елиминира досадната ръчна въвеждане на данни, те могат да се концентрират върху предоставянето на най-добрите съвети и насоки на своите клиенти, което води до по-силни взаимодействия с клиентите.

Най-добрите функции на Xero Practice Manager

Предложени съвпадения за категоризиране и съгласуване на транзакции по банкови сметки

Инструменти за управление на разходите за подаване или възстановяване на разходи

Интеграция със софтуера за управление на практиката на Xero

Персонализирани шаблони и примерни отчети

Инструменти за инвентаризация за попълване на фактури и поръчки

Управление на задачи и файлове

Проследяване на времето

Ограничения на Xero Practice Manager

Един недостатък на Xero е, че може да бъде малко скъп за малките предприятия. Освен това му липсват някои по-напреднали функции, които предлагат по-скъпите счетоводни софтуери. — Преглед на Capterra

Нещо, което не ми харесва в Xero Practice Manager, е, че интерфейсът изглежда малко остарял. Той е лесен за използване, но се надявам, че дизайнът ще бъде подобрен в близко бъдеще. Надявам се да има и опция за филтриране при търсене на обекти с определени характеристики. — G2 review

Цени на Xero Practice Manager

Ранен : 13 $/месец

Растящ : 37 $/месец

Утвърден: 70 $/месец

Оценки и рецензии за Xero Practice Manager

Capterra: 4,4/5 (над 2000 отзива)

G2: 4. 1/5 (над 20 отзива)

8. TaxWorkFlow

чрез TaxWorkFlow

TaxWorkFlow е счетоводна система за управление на работния процес, предназначена да помогне на счетоводителите да подготвят бързо и лесно данъчните декларации. Платформата улеснява организирането на документи и събирането на информация. TaxWorkFlow елиминира отнемащите време задачи, като ръчното въвеждане на данни, което позволява на счетоводителите да подават точни данъчни декларации по-бързо от всякога.

С помощта на TaxWorkFlow счетоводителите могат бързо да изготвят точни данъчни изчисления, да създават точни формуляри и да генерират отчети за част от времето, което обикновено отнема, което им позволява по-лесно да обслужват клиентите си и да оптимизират печалбите си.

Най-добрите функции на TaxWorkFlow

Съхранение на данни в облак или на място за управление на документи

Имейл покани за новопостъпили служители с инструкции

Вградени или персонализирани филтри за незабавен достъп до ключова информация

Календарна визия за организиране на срещи с клиенти

Системи за управление на документи и клиенти

Общ преглед на времето и фактурирането

Нативно приложение за Windows

Ограничения на TaxWorkFlow

Интерфейсът е остарял в сравнение с други софтуери за управление на счетоводни проекти.

Без месечни ценови планове

Цени на TaxWorkFlow

Свържете се с TaxWorkFlow за подробности относно ценовите планове.

Оценки и рецензии за TaxWorkFlow

Capterra: Н/Д

G2: Н/Д

9. Karbon

чрез Karbon

Karbon е софтуер за управление на счетоводни проекти, създаден да помага на развиващите се фирми и счетоводни компании да си сътрудничат по-добре, да обединяват клиенти и системи и да координират данните си на едно място. Той оптимизира комуникацията, опростява управлението на проекти и предлага интегрирани решения, които лесно се интегрират със съществуващите системи.

Платформата за съвместно управление на проекти предоставя сигурни, базирани в облака функции за съхранение и контрол на достъпа, които улесняват поддържането на данните на всички в безопасност и актуални. С интуитивния си дизайн и табла за капацитет, Karbon улеснява получаването на информация за представянето на вашата организация и бързото реагиране на бързи промени.

Най-добрите функции на Karbon

Масово качване и изтегляне на работни елементи или контакти

Шаблони за управление на клиенти и въвеждане в работата

Интеграции с Dropbox и Microsoft OneDrive

Work Scheduler за управление на ресурсите

Kanban табла и графици на дейностите

Задачи на клиента и автоматични напомняния

Класации

Ограничения на Karbon

Извършването на масивни промени в работата, екипите или общите настройки не е ефективно и не е напълно достъпно за администраторите. Разбирам защо, но в някои случаи това е пречка. Ако имаше повече нива на разрешения за потребителите, може би възможността за по-ефективно извършване на по-мащабни промени би могла да бъде добавена за членовете на екипа с по-висока достъпност. — G2 review

В My Week не мога да задам някои задачи/работа за днес. Понякога се налага да превъртам седмицата си, за да търся какво още трябва да свърша днес. Преместването в „Работя по това сега“ също не е най-доброто решение, защото всеки ден работя по много проекти. — G2 review

Цени на Karbon

Team : 59 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес : 79 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с Karbon за цени

Оценки и рецензии за Karbon

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

G2: 4,8/5 (над 300 рецензии)

10. Canopy

чрез Canopy

Canopy е софтуер за управление на проекти, базиран в облака, предназначен за счетоводители, за да поддържат организация и да оптимизират времето си. Той се грижи за досадната документация, свързана с управлението на клиенти, автоматизира повтарящите се задачи и предоставя единна визия за всички клиентски записи.

Платформата също така предоставя информация в реално време за представянето както на отделните клиенти, така и на фирмата като цяло, което може да се използва за вземане на по-информирани решения и идентифициране на области за подобрение. С Canopy счетоводните фирми са по-добре подготвени да изпреварят работата си с клиентите.

Най-добрите функции на Canopy

Синхронизиране на календара с Microsoft и Google

Еднократни, повтарящи се и планирани фактури

Global Inbox за преглед и управление на имейли

Готови формуляри за заявки от клиенти

Вградена функция за регистрация на търговци

Инструмент за масови действия

Запазени филтри

Ограничения на Canopy

Имат няколко недостатъка, като например невъзможността да се изпращат текстови съобщения (ние използваме система на трета страна), липсата на сложни отчети (въпреки че лесно се създават от страна на потребителите чрез CSV експортиране и малко Excel магия) и няколко други дребни недостатъци, но Canopy е наясно с тях (проверете форумите!) и работи по тяхното отстраняване с течение на времето. — Capterra review

Единственото, което не ми харесва в Canopy, е, че нямам възможност да променя цветовите теми на програмата. Мисля, че бих харесал Canopy още повече, ако можех да го персонализирам с цветовете на нашата компания. Смятам, че Canopy би могъл да има още някои допълнителни дизайнерски функции. — G2 review

Цени на Canopy

Canopy предлага безплатен план за до 500 контакта с опционални допълнителни пакети.

Рейтинги и отзиви за Canopy

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

G2: 4,6/5 (над 220 рецензии)

Винаги можете да разчитате на ClickUp

Ефективният софтуер за управление на счетоводни проекти изисква много усилия, затова е изключително важно да намерите инструмент, който е толкова гъвкав, колкото и мощен!

ClickUp е единственият инструмент за продуктивност, който може да централизира работата ви в различни приложения и да се разраства заедно с вас. Динамичният му изглед на таблици ви позволява да създавате интуитивни и подробни бази данни с лекота и ефективност, за да управлявате задачи, фактури и клиенти – всичко от едно и също работно пространство.

Освен това, той може да направи всичко това при всеки ценови план.

Независимо от размера на вашия екип или бюджет, ClickUp разполага с всички функции, необходими за оптимизиране на вашия счетоводен проект и подобряване на взаимоотношенията с клиентите от самото начало.

Какво чакате? Опитайте ClickUp още днес. 📈