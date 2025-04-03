10 безплатни шаблона за главна книга за счетоводство в Excel и ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е шаблон за главна книга?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Шаблонът за главна книга е предварително създадена структура, която предоставя стандартизиран формат за записване и организиране на тези финансови транзакции" } } ] }

Знаем, че сте перфекционист. И знаем, че когато става въпрос за работа с цифри, нищо не може да ви спре.

Но ние също знаем, че е време да спрем... да създаваме главни книги от нулата, разбира се! Разбира се, вашите невероятни умения са впечатляващи, но защо да не се възползвате от предимствата на шаблоните?

Когато става въпрос за управление и организиране на финансови документи, шаблонът за главна книга е най-доброто оръжие за счетоводството. Кажете сбогом на монотонната работа и оставете мозъка си да се фокусира върху това, което наистина има значение – да поддържате цифрите под контрол.

Нека ви улесним нещата с 10 безплатни шаблона за главна книга, които ще ви спестят досадните задачи с електронни таблици, като същевременно ви осигурят точност и повече свободно време!

Какво е шаблон за главна книга?

Като професионалист знаете, че главната книга е изчерпателен регистър на всички финансови транзакции и салда на сметките в дадена фирма или организация. Шаблонът за главната книга е предварително създадена структура, която предоставя стандартизиран формат за записване и организиране на тези финансови транзакции.

Шаблоните за главна книга бързо създават основа за точни и изчерпателни счетоводни записи, като често комбинират тази функция с други инструменти, за да улеснят работата ви. Всичко това позволява ефективни и последователни счетоводни практики с по-малко скука.

Обикновено създадени в Excel, шаблоните за главна книга обхващат активи, пасиви, собствен капитал, приходи, разходи и всички други аспекти на бизнес финансите. И, разбира се, съответните колони за дати, описания, суми и референтни номера.

Всеки бизнес има различни нужди и изисквания, затова най-добрите шаблони за главна книга позволяват персонализиране и адаптиране.

Шаблоните за главна книга в Excel не са единственият вариант. Софтуерът за управление на проекти като ClickUp може да служи като централна платформа за главни книги, ежедневни задачи и всичко друго, от което един зает счетоводител може да се нуждае.

Шаблоните за главната книга често са оптимизирани за генериране на финансови отчети, анализ на финансовите резултати и осигуряване на точни счетоводни практики. ✨

Какво прави един добър шаблон за главна книга?

Не се страхувайте да вдигнете летвата, когато търсите фантастичен шаблон за главна книга. С приятната автоматизация на бизнес процесите можете да се насладите на воденето на отчети и да превърнете скучното в забавно много по-бързо!

Ето какво прави един шаблон за счетоводна книга толкова добър:

Настройваеми: Добрият шаблон за главна книга трябва да улеснява организирането на финансовата ви информация с различни опции за персонализиране. От разходите до приходите и активите, шаблонът ви трябва да ви позволява да записвате всичко необходимо, без да претрупвате екрана си с неща, които не използвате.

За печат : Светът изглежда се движи от облачно съхранение и споделяне на файлове, но понякога се нуждаем от физически копия на финансови документи, затова потърсете опция за печат.

Просто: Целта на шаблоните е да ви улеснят живота, затова намерете такъв, който ви помага да организирате бизнес транзакциите си, да проследявате паричните си потоци и да оптимизирате финансовите си отчети или данни. Уроците за начинаещи и ръководствата за първи стъпки не трябва да са по избор.

Конкретно: Намерете тип шаблон за счетоводна книга, който отговаря на вашите конкретни нужди, независимо дали става дума за общ дневник, баланс на вземанията, подсчетоводна книга, Намерете тип шаблон за счетоводна книга, който отговаря на вашите конкретни нужди, независимо дали става дума за общ дневник, баланс на вземанията, подсчетоводна книга, отчет за продажбите , работна таблица за финансовия отчет или всичко изброено по-горе.

Забавно: Да, прочетохте правилно – казахме забавно! Шаблоните за главни книги не трябва да са скучни. Потърсете опции, които ви позволяват да добавите малко цвят, бележки, пълни с емотикони, и някои опитни сътрудници, които да ви правят компания ?

Само пет неща? Да. Защото ние сме тук, за да ви помогнем да разберете как да бъдете по-продуктивни, а не как да бъдете по-заети.

Не забравяйте, че шаблоните за главна книга не са само колони и цифри. Те носят точност, ефективност и (смеем да кажем) радост в счетоводството на вашия бизнес.

10 шаблона за главна книга, които можете да използвате

Готови ли сте да преминете към най-интересното? Ние също! Без да се бавим повече, ето нашите предложения за 10-те най-добри безплатни шаблона за главна книга в Excel и ClickUp.

1. Шаблон за главна книга на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за главна книга на ClickUp

Шаблонът за главна книга на ClickUp е създаден, за да бъде вашата отправна точка за невероятното пътешествие, известно като счетоводство. Това е подходящ за начинаещи шаблон с списък, създаден да опрости попълването на цифрите и да ви помогне да поддържате подредена счетоводна таблица без усилие. ?️

Този шаблон може да се използва за проследяване на дебитни и кредитни транзакции, сравняване на активи и пасиви и поддържане на организирана счетоводна система на вашия бизнес – и то с стил! Всичко е персонализирано, цветно и удобно за сътрудничество.

Шаблонът за главна книга на ClickUp предлага удобни изгледи, включително транзакции, баланси, финансови данни за печалби и загуби и (разбира се) главна книга. Можете също да използвате персонализирани статуси, като например:

Разписка

Наименование на сметката

Кредит

Дебит

DrCr

Дата на транзакцията

Тип сметка

Номер на вписване

Тип дневник

Както всичко в ClickUp, регистрацията за използване на този шаблон идва с голям бонус – достъп до над 100 безплатни инструмента. Разбира се, това е безсрамна реклама, но ние се гордеем с нашия безплатен CRM софтуер.

Той е оптимизиран както за големи, така и за малки предприятия, с над 1000 интеграции и функции, които улесняват всеки аспект от работата ви, от сътрудничеството до счетоводството. Нямате нищо да губите, ако го опитате.

2. Шаблон за дневник и счетоводна книга на ClickUp

Получете безплатен шаблон ClickUp Шаблон за дневник и счетоводна книга

Шаблонът за дневник и счетоводна книга на ClickUp е шаблон в стил папка, който улеснява всички, включително и начинаещите, да записват и организират точно бизнес транзакциите, да проследяват финансовите данни, да контролират разходния си план и да получат представа за финансовото състояние на компанията си.

Този шаблон ви позволява да създавате бързи дневникови записи, за да проследявате общите си кредити, общите си дебити и кредитните си салда. Можете да въвеждате имена на сметки, типове сметки, идентификатори на задачи, имена на задачи и всичко друго, от което се нуждаете, за да оптимизирате счетоводството си. ✨

Тъй като ClickUp се интегрира с Excel, Google Sheets и много други инструменти, можете да събирате всичките си данни на един прост табло. Какво ще кажете за това опростяване на счетоводството?

Опитайте ClickUp Brain Помолете ClickUp Brain да анализира данните и да подчертае ключовите тенденции!

3. Шаблон за финансово управление на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за финансово управление на ClickUp

Шаблонът за финансово управление на ClickUp е вашето цялостно решение за счетоводство. Това е напълно персонализируемо пространство, идеално за всички – от малки фирми до еднолични търговци. С изгледи като „Списък“ и „Календар“, както и с ръководство за начало, не е нужно да се притеснявате за кривата на обучение.

Този инструмент за съвместна работа може да ви помогне да създавате оферти и фактури, да проследявате касови сметки, да организирате номера на сметки, да генерирате отчети и да поддържате точността на отчета за доходите си. Той разполага с функции като проследяване на времето, приоритети, етикети, множество изпълнители, предупреждения за зависимости, приблизителни времена и други.

Този шаблон ви позволява да автоматизирате елементи от CRM работния процес с персонализирани полета и статуси, базирани на различни критерии, за да ви улесни живота.

Професионален съвет: Автоматизирайте счетоводните задачи с помощта на изкуствен интелект. Научете как! ??

4. Шаблон за счетоводни сметки на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за счетоводни сметки на ClickUp

Шаблонът за счетоводни сметки на ClickUp е подходящ за начинаещи и служи за записване на поръчки за фактури. Този шаблон в стил списък ви гарантира, че никога няма да пропуснете крайни срокове за плащане и ще следите всяка покупка.

Бъдете професионалист, който контролира всичко с помощта на персонализирани полета за неща като неизплатени салда, суми по фактури, начални срокове за плащане, крайни срокове за плащане, окончателни плащания, видове плащания, имейли и условия за плащане. Превключвайте между изгледи като „Процес на плащане“, „Вид плащане“ и „Задължения“ според нуждите си.

Ако не сте забелязали, този шаблон е нещо повече от шаблон за счетоводна книга и попада в сферата на наистина страхотния CRM софтуер. А с ниската цена на Free Forever, нямате нищо да губите! ?

5. Шаблон за обобщение на финансовите отчети на ClickUp

Изтеглете този шаблон ClickUp Обобщение на финансовите отчети Шаблон

Шаблонът „Обобщение на финансовите сметки“ на ClickUp е създаден, за да събере всичко, което трябва да знаете за сметките си в главната книга, в един удобен списък. Той е предназначен както за начинаещи, така и за опитни професионалисти, като ви позволява да категоризирате наименованията на сметките в съответните групи сметки, за да имате цялостен поглед върху финансите си.

Можете да организирате този шаблон за обобщение, като използвате персонализирани полета, като например:

DrCr

Кредит

Дебит

Групи сметки

Номер на група

Тип сметка

Ликвидност

Оттам можете да избирате между изгледи като „Сметки“ и „Групи сметки“, за да поддържате финансовата си информация организирана. Това улеснява получаването на цялостен поглед върху важни елементи като кредитни суми и обща ликвидност.

6. Шаблон за счетоводен дневник на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за счетоводен дневник на ClickUp

Шаблонът за счетоводен дневник на ClickUp е създаден, за да ви помогне да проследявате точно всяка бизнес транзакция в удобен списък. Всяка записка в дневника ще включва информация за всяка сметка, засегната от транзакцията, за да сте сигурни, че нищо няма да пропуснете.

Ще имате бърз поглед върху номера на записите, датата на транзакцията, типа на дневника, разписките, дебитите и кредитите, свързани с записите. Можете да превключвате между изгледа „Книги“ и „Дневник“, за да си улесните живота.

Тъй като ClickUp е проектиран за лесно сътрудничество, не е нужно да следите всичко сам. Поканете членовете на екипа да редактират и управляват счетоводния ви дневник и всичко останало в ClickUp, за да улесните всеки работен ден. ?

Изтеглете този шаблон Шаблон за месечен отчет за разходите на ClickUp

Използвайте този шаблон на ClickUp, за да поддържате месечните си отчети за разходите в ред.

Кой казва, че отчетите за разходите трябва да са досадни? Шаблонът за месечен отчет за разходите на ClickUp е супер прост шаблон за документи, създаден, за да улесни проследяването на разходите ви. Той поддържа счетоводството ви в ред с функции, които ви позволяват да проследявате подробностите на бюджета и да поемате контрола над финансовите дела на вашия бизнес.

С един поглед и дизайн, подходящ за начинаещи, всеки може да създаде месечен отчет за разходите с този инструмент. Следете информацията за служителите, обобщенията на разходите и бележките за всички направени разходи.

И, както всичко в ClickUp, те могат да се разпечатат, за да можете да поддържате и добри физически записи. ?

8. Шаблон за тримесечен финансов отчет на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за тримесечен финансов отчет на ClickUp

Шаблонът за тримесечен финансов отчет на ClickUp е мечтата на всеки счетоводител – той улеснява съставянето на тримесечния финансов отчет (добрият стар QFR), така че можете да си спестите главоболието на всеки три месеца.

Този документ е предназначен както за начинаещи, така и за професионалисти, с един лесен за използване шаблон и инструмент за вашите отчети за Q1, Q2, Q3 и Q4. Всяка отчетност може да включва и сравнителни резултати и резултати от началото на годината до момента, в допълнение към вашите тримесечни данни, така че да имате всичко необходимо на една ръка разстояние.

А най-хубавото? Този шаблон ще ви помогне да направите пробните си баланси по-лесни.

9. Шаблон за счетоводна книга в Excel от Beginner Bookkeeping

чрез Beginner Bookkeeping

Шаблонът за счетоводна книга на Excel от Beginner Bookkeeping е идеален за счетоводители, които предпочитат Excel таблица вместо шаблон на ClickUp. Разбираме – всеки бизнес има различен процес на картографиране!

Този безплатен регистър за вземания ще организира фактурите и плащанията на вашия бизнес на една достъпна страница. Той е предназначен за клиенти с договор за покупка сега/плащане по-късно, вместо незабавно плащане за стоките.

Шаблонът включва форматирани редове и колони, примерна таблица, текущи общо неизплатени фактури за продажби и автоматични изчисления, за да поддържа всичко актуализирано. Можете също да филтрирате информацията, за да видите неизплатени или платени фактури за секунди.

А ако все пак искате да съхранявате цялата си работа на едно място, ClickUp се интегрира с Excel, за да можете да направите точно това!

?ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно преобразуване на разговорите в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

10. Шаблон за счетоводна книга в Google Sheets от Sample Templates

чрез Примерни шаблони

Шаблонът за съгласуване на главната книга в Google Sheets от Sample Templates е създаден, за да гарантира точността на вашите финансови отчети във всеки един момент. Той ще ви помогне да поддържате съответствие, да идентифицирате и разрешите несъответствия и да се превърнете в супергерой на финансовата отчетност на вашата компания. Можете да го изтеглите за Excel или Google Sheets. ?

Можете също да заплатите 49 долара, за да Sample Templates персонализира този шаблон за главна книга, или да заплатите месечна абонаментна такса, за да персонализирате шаблона сами.

Тъй като ClickUp се интегрира както с Google Sheets, така и с Excel, можете да съхранявате работата си на едно удобно място, независимо как използвате този шаблон. А ако искате още подобни шаблони, имаме и 10 безплатни шаблона само за управление на проекти в Google Sheets!

Готови ли сте да разгадаете кода на главната книга?

Време е да изберете любимия си шаблон и да наблюдавате как облаците на нещастието от електронните таблици се разсейват, разкривайки слънчев хоризонт. Възползвайте се от възможността за повече свободно време, за да се отдадете на хобитата си, да се насладите на семейството си или просто да се насладите на удовлетворението от добре свършената работа. ?

Не забравяйте, че когато изберете ClickUp, можете да се регистрирате за план Free Forever, за да получите достъп до над 100 инструмента и над 1000 интеграции. Ние предлагаме цялостен пакет – инструмент за управление на проекти в облака, платформа за сътрудничество и софтуер за разбивка на работата за всеки бизнес.

Инструменти за комуникация, инструменти за сътрудничество, известия, статуси, задачи, суперполезна лента с инструменти за задачи и създаване на съдържание с изкуствен интелект са само някои от многото неща, които ClickUp предлага. Защо чакате? Време е да се възползвате от тези шаблони!