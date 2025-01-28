10-те най-добри инструмента за набиране на персонал за мениджъри по подбор на персонал през 2025 г.

В днешния конкурентен пазар на труда, изборът на правилната стратегия за набиране на персонал е по-важен от всякога. Преди да започнете да мислите за намирането на подходящия софтуер за управление на персонала, се нуждаете от инструмент, който да ви помогне да организирате и оптимизирате системата си за проследяване на кандидатите.
Това не винаги е лесно. Всеки, който участва в процеса на набиране на персонал, знае предизвикателствата, с които могат да се сблъскат както екипът по набиране на персонал, така и кандидатът.
Ами ако ви кажем, че подходящият софтуер може да ви помогне да опростите този процес? Тези онлайн инструменти за подбор на персонал ще оптимизират вашите HR процеси и ще ви спестят главоболията, свързани с процеса на подбор на персонал във вашата компания.
Какво трябва да търсите в инструментите за подбор на персонал?
Най-добрите инструменти за набиране на персонал имат няколко важни общи характеристики. Те може да се различават по конкретните предимства, които предлагат, но тези характеристики могат да бъдат от голяма полза за специалистите по човешки ресурси при избора на най-подходящия инструмент за целия процес на набиране на персонал:
- Леснота на употреба: Преди всичко трябва да се уверите, че всеки инструмент, който изберете, е лесен за употреба по време на целия процес на вземане на решения.
- Гъвкавост: Наемате един или много служители? Имате ли специфични за бранша изисквания? Подходящите инструменти за подбор на персонал са достатъчно гъвкави, за да се адаптират към различни свободни работни места за квалифицирани кандидати.
- Възможности за проследяване на целите: Основната цел на набирането на персонал е очевидна, но усъвършенстваните функции за проследяване на целите могат да ви помогнат да се уверите, че процесът на наемане върви по план.
- Богата библиотека с шаблони: HR шаблони и шаблони за въвеждане в работата за вашите кампании за набиране на персонал могат да ви помогнат да започнете по-бързо, отколкото ако трябва да започвате от нулата.
- Инструменти за управление на задачи: Всяка кампания за набиране на персонал е проект с много задачи, подзадачи, срокове и др.
- Оптимизация на процесите: Има ли инструментът, който обмисляте, функции за повишаване на ефективността на процесите? Това е най-добрият начин да се уверите, че с времето ще подобрите дейностите си по привличане на таланти.
10-те най-добри инструмента за подбор на персонал за процеса на наемане
Ако искате да оптимизирате практиките и изпълнението си в областта на подбора на персонал, тези инструменти за подбор на персонал могат да ви помогнат. От всеобхватен софтуер за човешки ресурси до специализирани платформи за наемане на персонал, това са нашите най-добри инструменти за подбор на персонал, които да използвате през 2024 г.
1. ClickUp
ClickUp е платформа за продуктивност, създадена да оптимизира работата, да координира екипите и да организира работната натовареност на едно място. Всъщност, след като настроите ClickUp за набиране на персонал, ще имате на разположение множество функции, които ще ви помогнат да намерите и наемете най-добрите възможни кандидати.
ClickUp за HR екипи е предназначен за всичко – от набиране на персонал до управление на таланти. Неговите функции ви помагат да изградите и оптимизирате процеса на набиране на персонал, да оценявате кандидатите, да планирате интервюта и да съхранявате всички документи на правилното място. Той дори предлага възможности за въвеждане в работата, за да даде на новите ви служители перфектен старт в организацията.
Най-добрите функции на ClickUp
- Над 15 уникални изгледа за визуализиране на вашите проекти и процеси за набиране на персонал, от списъци до Kanban табла, формуляри, календари и бели дъски.
- Автоматизация на задачите и процесите, която може динамично да създава и възлага задачи, да създава коментари и др.
- Отчети в таблото за бърз преглед на напредъка в процеса на набиране на персонал, включително разширено проследяване на целите чрез етапи и др.
- Широка гама от шаблони, от шаблони за бази данни до плана за действие за набиране на персонал на ClickUp и други шаблони за наемане на кандидати.
- Инструмент за управление на социални медии в подкрепа на междуфункционални проекти и кампании
- ClickUp AI асистент за писане, който генерира резюмета, създава задачи за действие, изготвя описания на длъжности и др.
Ограничения на ClickUp
- Не е специализиран инструмент за набиране на персонал, което означава, че кривата на обучение може да бъде по-стръмна за потребители, които се ограничават специално до тази функционалност.
- Поради широкия спектър от функции и типове изгледи, времето за зареждане понякога може да бъде бавно.
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 долара на месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на работно място.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)
2. Recruiterflow
Както подсказва името му, Recruiterflow се фокусира върху оптимизиране на процеса на набиране на персонал, за да намерите кандидати за работа. CRM системата, специално предназначена за набиране на персонал, постига това чрез изграждане на екосистема, проектирана за агенции за подбор на персонал.
Най-добрите функции на Recruiterflow
- Клиентски портал, който помага на агенциите за подбор на персонал да комуникират директно с клиентите си по време на целия процес на наемане
- Разширена CRM функционалност, която предоставя на мениджърите по подбор на персонал информация в реално време за потенциални кандидати, кандидати и други лица в процеса на подбор на персонал.
- Интегриран инструмент за електронна поща за директна комуникация с кандидатите, включително автоматизирани функции за последователност
- Отчети за потенциални кандидати, дейности и продажби, с които да оцените успеха си в набирането на качествени кандидати.
Ограничения на Recruiterflow
- Няма мобилно приложение, което прави използването му относително стационарно в сравнение с другите опции в този списък.
- Оптимизацията на агенциите за подбор на персонал означава, че този инструмент няма да бъде толкова полезен за повечето вътрешни отдели по подбор на персонал.
Цени на Recruiterflow
- Основен: 99 $/месец на потребител
- Pro: 109 $/месец на потребител
- Разширена версия: 129 $/месец на потребител
Рейтинги и отзиви за Recruiterflow
- G2: 4. 2/5 (20+ отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)
3. Bullhorn
Друга CRM платформа, специално предназначена за набиране на персонал, Bullhorn е решение за подбор на персонал, създадено да оптимизира цикъла на набиране на персонал. От източника до търсенето, от интервюто до назначаването и дори до процеса на въвеждане в работата, този инструмент има за цел да помогне на агенциите за подбор на персонал да обслужват по-добре клиентите си и да намират бързо подходящите кандидати.
Най-добрите функции на Bullhorn
- Широка автоматизация, включваща преглед на автобиографии, планиране на интервюта и комуникация с кандидатите.
- Безпроблемна интеграция с външни бази данни, за да създадете единен източник на информация за вашите данни за набиране на персонал.
- Опростеният дизайн улеснява въвеждането в работата на нови агенции за подбор на персонал и мениджъри по подбор на персонал.
- Широка гама от решения, които могат да се интегрират с CRM системата за подбор на персонал, като анализи, търсене на мениджъри и др.
Ограничения на Bullhorn
- Ограничени роли на потребителите, което затруднява по-големите екипи да определят своите отговорности в платформата.
- Честите изскачащи прозорци понякога могат да нарушат потребителското преживяване.
Цени на Bullhorn
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Bullhorn
- G2: 4,0/5 (530+ отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (над 1000 отзива)
4. Jobscore
Като специализирана система за проследяване на кандидати, JobScore е помогнала на повече от 15 милиона кандидати в 150 държави да попълнят своите заявления за работа. Това е цялостно решение с една проста цел: да предостави най-доброто преживяване на кандидатите, така че клиентите да могат да наемат най-добрите кандидати.
Най-добрите функции на Jobscore
- Персонализиран кариерен сайт, който позволява на фирмите да рекламират свободни работни места и причини да се присъедините към тяхната компания по атрактивен начин.
- Функционалност за препоръки от служители, която позволява на съществуващите ви екипи да ви помогнат да попълните вашата база данни за набиране на персонал.
- Система за оценка на кандидатите, която прави индивидуалните и екипните оценки по-обективни и по-бързи
- Разширени функции за съответствие за индустрии като здравеопазването, които трябва да следват специфични насоки
Ограничения на Jobscore
- Разширените интеграции, като Adobe Sign, са достъпни само при по-високи ценови нива.
- Автоматизираното пресяване на автобиографии понякога може да бъде неточно и изисква човешки надзор.
Цени на Jobscore
- Старт: 99 $/месец за пет свободни работни места
- Мащаб: 299 $/месец за десет свободни работни места
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на Jobscore
- G2: 4. 2 (120+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)
5. Recruitee
Recruitee е платформа за автоматизация на набирането на персонал, но това не означава, че не се занимава с вашите нужди в тази област. Бизнеси – от средни компании до глобални марки – използват нейните функции, за да намират и проследяват кандидати, да изграждат своя работодателски бранд и да получат по-задълбочени познания за своя процес на набиране на персонал.
Най-добрите функции на Recruitee
- Преглед на набирането на персонал и проследяването на кандидатите в стил Kanban, който предлага бързи и в реално време информации за кандидатите.
- Автоматизирана система за управление на работния процес за създаване и изпълнение на задачи, предаване на прегледи на други членове на екипа и др.
- Усъвършенствана функционалност на мобилното приложение, която позволява на екипите по подбор на персонал да преглеждат и комуникират с кандидатите, докато са в движение.
- Шаблони за оценка на интервюта, които позволяват на екипите по набиране на персонал да останат справедливи и безпристрастни при оценяването на кандидатите.
Ограничения на Recruitee
- Експортирането на данни за кандидатите е ограничено за екипите по набиране на персонал, които предпочитат да работят офлайн.
- Донякъде ограничената функция за търсене може да наложи ръчно преглеждане, за да намерите подходяща информация.
Цени на Recruitee
- Стартиране: 7 $/месец на потребител
- Цена: 12 долара на месец на потребител
- Водещ: Свържете се с нас за цени
Рейтинги и отзиви за Recruitee
- G2: 4,5/5 (над 400 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (170+ отзива)
6. SmartRecruiters
Ако търсите цялостно, модулно решение за наемане на персонал, което включва повече компоненти, отколкото вероятно ще ви бъдат необходими, SmartRecruiters е отличен избор. Неговите функции, от CRM до обяви за работа, проследяване на кандидати и дори чатбот, са достатъчно обширни, за да предложат нещо за всички индустрии и видове екипи за наемане на персонал.
Най-добрите функции на SmartRecruiters
- Усъвършенствани, персонализирани работни процеси за насочване на потенциални кандидати и кандидати през вашия екип и HR, докато те напредват в процеса на набиране на персонал.
- Чатбот и текстова функционалност, за да съобразите каналите си за набиране на персонал с нуждите на съвременната аудитория.
- Интегрирана програмна реклама, която разширява обхвата на вашите обяви отвъд типичните сайтове за работа
- AI асистент, който може динамично да преглежда автобиографии, да съпоставя настоящи и минали кандидати с отворени позиции, да намалява пристрастността при оценяването и да се учи да подобрява функционалността си с течение на времето.
Ограничения на SmartRecruiters
- Модулната структура на софтуера затруднява разбирането на цените или на това кои модули са ви необходими за вашите индивидуални нужди.
- Автоматизацията е донякъде ограничена, без възможност за изпращане на автоматизирани съобщения за проследяване на потенциални клиенти.
Цени на SmartRecruiters
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на SmartRecruiters
- G2: 4. 3/5 (440+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (130+ отзива)
7. BambooHR
BambooHR е всеобхватен софтуер за човешки ресурси, но това не означава, че изостава от конкурентите си по отношение на инструментите за набиране на персонал. Напротив, всъщност. Използвайте го, за да привлечете и проследите пасивни кандидати, да наемете нови служители и дори да събирате електронни подписи, когато наетите лица се превърнат в нови служители.
Най-добрите функции на BambooHR
- Автоматизирана категоризация на кандидатите, за да улесни управлението на големи обеми от кандидати
- Мобилно приложение с инструменти за набиране на персонал, което поддържа както преглед на кандидатурите в движение, така и комуникация с кандидатите.
- Инструменти за сътрудничество, които позволяват на по-големи екипи за набиране на персонал да останат съгласувани в етапите на преглед на кандидатурите и интервюта.
- Връзка с инструменти за управление на човешките ресурси, които опростяват назначаването на нови служители
Ограничения на BambooHR
- Ограничените известия могат да направят действията на кандидатите лесни за пропускане от всеки, който не проверява активно платформата.
- Сложен потребителски интерфейс, отчасти поради широкия набор от функции, който не винаги е интуитивен за потребителите.
Цени на BambooHR
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за BambooHR
- G2: 4. 4/5 (над 1500 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)
8. hireEZ
Като цялостна платформа за набиране на персонал, hireEZ дава приоритет на централизирането на процеса на наемане. Като се грижи за всички стандартни части от пътя на кандидата, тя обещава да помогне на набиращите персонал да правят това, в което са най-добри – да поддържат стратегически фокус върху намирането на най-добрите възможни кандидати за своите позиции.
Най-добрите функции на hireEZ
- Булева конструкция, която улеснява и прави интуитивно намирането на подходящите кандидати за вашите позиции.
- Интеграция с изкуствен интелект за автоматично създаване на динамична комуникация с кандидатите
- Лесни и интуитивни за настройка, включително и някои от по-напредналите функции.
- Обширна библиотека с съдържание и база от знания, създадена, за да помогне на общността от клиенти да се развива и подобрява с времето.
Ограничения на hireEZ
- Някои интеграции са ограничени, което може да затрудни извличането на данни за външни кандидати от друг инструмент.
- Непрозрачни цени, като някои функции са ограничени до по-високи нива, които не са посочени онлайн.
Цени на hireEZ
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за hireEZ
- G2: 4,6/5 (над 240 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 90 рецензии)
9. HireVue
Маркетирайки се като платформа за „талантливо преживяване“, Hirevue има за цел да улесни наемането чрез повече от автоматизация на задачите. Като дава приоритет на преживяването на кандидатите, тя обещава да предостави по-висококачествени и по-многобройни таланти за всички ваши свободни позиции.
Най-добрите функции на HireVue
- Инструмент за създаване на интервюта, който динамично генерира структурирани интервюта, проектирани както за релевантност, така и за последователност.
- Технически и игрови оценки, които вашият екип може да използва, за да оцени по-добре таланта на кандидатите отвъд автобиографиите и интервютата им.
- Платформа за видео интервюта на живо, която включва автоматично записване, насочване на кандидати и др.
- Интегрирана услуга за текстови съобщения, за да ангажирате кандидатите с по-непосредствени и кратки съобщения.
Ограничения на HireVue
- Успешното им внедряване може да изисква промяна в процеса на наемане, която може да се превърне в значителна промяна за вашия екип.
- Платформата за видео интервюта понякога може да има технически проблеми, като например микрофонът или уеб камерата да не работят по време на сесията.
Цени на HireVue
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за HireVue
- G2: 4. 1/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 40 отзива)
10. GoHire
Когато GoHire обещава да подобри имиджа на вашата компания като работодател и да привлече повече кандидати, може би си струва да го изслушате. Софтуерът обещава да автоматизира отнемащите време задачи, които могат да забавят процеса на набиране на персонал, като същевременно интегрира човешкия фактор, от който се нуждаете, за да привлечете най-добрите кандидати.
Най-добрите функции на GoHire
- Публикуване с едно кликване в повече от 15 борси за работа, което улеснява бързото разпространение на информацията.
- Богата библиотека с оптимизирани шаблони за описания на длъжности, за да увеличите скоростта си на публикуване
- Специална, персонализирана кариерна страница за всеки клиент, за да изградите вашата работодателска марка.
- Оптимизирано събиране на данни за кандидатите, за да вземате по-информирани решения за наемане на персонал
Ограничения на GoHire
- Имейлите, изпратени до и от кандидатите, остават в платформата и не се интегрират във вашия собствен имейл клиент.
- Производителността и времето за зареждане на предоставеното приложение понякога могат да бъдат бавни.
Цени на GoHire
- Стартово ниво: 69 $/месец
- Растеж: 99 $/месец
- Pro: 199 $/месец
Оценки и рецензии на GoHire
- G2: 3. 6/5 (5+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)
ClickUp прави наемането на персонал лесно
Кой е казал, че наемането на персонал трябва да е главоболие? С подходящия инструмент за подбор на персонал може да се изненадате колко можете да оптимизирате процеса.
Как изглежда този инструмент за набиране на персонал, разбира се, зависи от вашите нужди. Дори платформите в този списък се различават значително по отношение на функции, оптимизации и възможности.
Но едно нещо винаги ще е вярно: имате нужда от организационен инструмент, за да координирате екипа си по набиране на персонал и да оптимизирате контактите си с кандидатите. И точно тук ClickUp наистина блести.
Платформата ClickUp е проектирана да оптимизира вашата организация, от набирането на нови вътрешни служители до продажбите и управлението на продукти. Междувременно, функциите и шаблоните, предназначени за HR, са идеални за интегриране във вашия процес на наемане.
Ето защо сега е моментът да започнете. Създайте безплатен акаунт и позволете на ClickUp да ви помогне да оптимизирате набирането на персонал за 2024 г. и след това! ?