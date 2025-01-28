10-те най-добри инструмента за набиране на персонал за мениджъри по подбор на персонал през 2025 г.

В днешния конкурентен пазар на труда, изборът на правилната стратегия за набиране на персонал е по-важен от всякога. Преди да започнете да мислите за намирането на подходящия софтуер за управление на персонала, се нуждаете от инструмент, който да ви помогне да организирате и оптимизирате системата си за проследяване на кандидатите.

Това не винаги е лесно. Всеки, който участва в процеса на набиране на персонал, знае предизвикателствата, с които могат да се сблъскат както екипът по набиране на персонал, така и кандидатът.

Ами ако ви кажем, че подходящият софтуер може да ви помогне да опростите този процес? Тези онлайн инструменти за подбор на персонал ще оптимизират вашите HR процеси и ще ви спестят главоболията, свързани с процеса на подбор на персонал във вашата компания.

Най-добрите инструменти за набиране на персонал имат няколко важни общи характеристики. Те може да се различават по конкретните предимства, които предлагат, но тези характеристики могат да бъдат от голяма полза за специалистите по човешки ресурси при избора на най-подходящия инструмент за целия процес на набиране на персонал:

Леснота на употреба : Преди всичко трябва да се уверите, че всеки инструмент, който изберете, е лесен за употреба по време на целия : Преди всичко трябва да се уверите, че всеки инструмент, който изберете, е лесен за употреба по време на целия процес на вземане на решения.

Гъвкавост : Наемате един или много служители? Имате ли специфични за бранша изисквания? Подходящите инструменти за подбор на персонал са достатъчно гъвкави, за да се адаптират към различни свободни работни места за квалифицирани кандидати.

Възможности за проследяване на целите : Основната цел на набирането на персонал е очевидна, но усъвършенстваните : Основната цел на набирането на персонал е очевидна, но усъвършенстваните функции за проследяване на целите могат да ви помогнат да се уверите, че процесът на наемане върви по план.

Богата библиотека с шаблони : HR шаблони и шаблони за въвеждане в работата за вашите кампании за набиране на персонал могат да ви помогнат да започнете по-бързо, отколкото ако трябва да започвате от нулата.

Инструменти за управление на задачи: Всяка кампания за набиране на персонал е проект с много задачи, подзадачи, срокове и др.

Оптимизация на процесите: Има ли инструментът, който обмисляте, функции за повишаване на : Има ли инструментът, който обмисляте, функции за повишаване на ефективността на процесите ? Това е най-добрият начин да се уверите, че с времето ще подобрите дейностите си по привличане на таланти.

Ако искате да оптимизирате практиките и изпълнението си в областта на подбора на персонал, тези инструменти за подбор на персонал могат да ви помогнат. От всеобхватен софтуер за човешки ресурси до специализирани платформи за наемане на персонал, това са нашите най-добри инструменти за подбор на персонал, които да използвате през 2024 г.

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е платформа за продуктивност, създадена да оптимизира работата, да координира екипите и да организира работната натовареност на едно място. Всъщност, след като настроите ClickUp за набиране на персонал, ще имате на разположение множество функции, които ще ви помогнат да намерите и наемете най-добрите възможни кандидати.

ClickUp за HR екипи е предназначен за всичко – от набиране на персонал до управление на таланти. Неговите функции ви помагат да изградите и оптимизирате процеса на набиране на персонал, да оценявате кандидатите, да планирате интервюта и да съхранявате всички документи на правилното място. Той дори предлага възможности за въвеждане в работата, за да даде на новите ви служители перфектен старт в организацията.

Проследявайте потенциалните кандидати с шаблона за план за действие за набиране на персонал на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Не е специализиран инструмент за набиране на персонал, което означава, че кривата на обучение може да бъде по-стръмна за потребители, които се ограничават специално до тази функционалност.

Поради широкия спектър от функции и типове изгледи, времето за зареждане понякога може да бъде бавно.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Recruiterflow

Чрез Recruiterflow

Както подсказва името му, Recruiterflow се фокусира върху оптимизиране на процеса на набиране на персонал, за да намерите кандидати за работа. CRM системата, специално предназначена за набиране на персонал, постига това чрез изграждане на екосистема, проектирана за агенции за подбор на персонал.

Най-добрите функции на Recruiterflow

Клиентски портал, който помага на агенциите за подбор на персонал да комуникират директно с клиентите си по време на целия процес на наемане

Разширена CRM функционалност, която предоставя на мениджърите по подбор на персонал информация в реално време за потенциални кандидати, кандидати и други лица в процеса на подбор на персонал.

Интегриран инструмент за електронна поща за директна комуникация с кандидатите, включително автоматизирани функции за последователност

Отчети за потенциални кандидати, дейности и продажби, с които да оцените успеха си в набирането на качествени кандидати.

Ограничения на Recruiterflow

Няма мобилно приложение, което прави използването му относително стационарно в сравнение с другите опции в този списък.

Оптимизацията на агенциите за подбор на персонал означава, че този инструмент няма да бъде толкова полезен за повечето вътрешни отдели по подбор на персонал.

Цени на Recruiterflow

Основен : 99 $/месец на потребител

Pro : 109 $/месец на потребител

Разширена версия: 129 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Recruiterflow

G2: 4. 2/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

3. Bullhorn

Чрез Bullhorn

Друга CRM платформа, специално предназначена за набиране на персонал, Bullhorn е решение за подбор на персонал, създадено да оптимизира цикъла на набиране на персонал. От източника до търсенето, от интервюто до назначаването и дори до процеса на въвеждане в работата, този инструмент има за цел да помогне на агенциите за подбор на персонал да обслужват по-добре клиентите си и да намират бързо подходящите кандидати.

Най-добрите функции на Bullhorn

Широка автоматизация, включваща преглед на автобиографии, планиране на интервюта и комуникация с кандидатите.

Безпроблемна интеграция с външни бази данни, за да създадете единен източник на информация за вашите данни за набиране на персонал.

Опростеният дизайн улеснява въвеждането в работата на нови агенции за подбор на персонал и мениджъри по подбор на персонал.

Широка гама от решения, които могат да се интегрират с CRM системата за подбор на персонал, като анализи, търсене на мениджъри и др.

Ограничения на Bullhorn

Ограничени роли на потребителите, което затруднява по-големите екипи да определят своите отговорности в платформата.

Честите изскачащи прозорци понякога могат да нарушат потребителското преживяване.

Цени на Bullhorn

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Bullhorn

G2: 4,0/5 (530+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1000 отзива)

4. Jobscore

Чрез Jobscore

Като специализирана система за проследяване на кандидати, JobScore е помогнала на повече от 15 милиона кандидати в 150 държави да попълнят своите заявления за работа. Това е цялостно решение с една проста цел: да предостави най-доброто преживяване на кандидатите, така че клиентите да могат да наемат най-добрите кандидати.

Най-добрите функции на Jobscore

Персонализиран кариерен сайт, който позволява на фирмите да рекламират свободни работни места и причини да се присъедините към тяхната компания по атрактивен начин.

Функционалност за препоръки от служители, която позволява на съществуващите ви екипи да ви помогнат да попълните вашата база данни за набиране на персонал.

Система за оценка на кандидатите, която прави индивидуалните и екипните оценки по-обективни и по-бързи

Разширени функции за съответствие за индустрии като здравеопазването, които трябва да следват специфични насоки

Ограничения на Jobscore

Разширените интеграции, като Adobe Sign, са достъпни само при по-високи ценови нива.

Автоматизираното пресяване на автобиографии понякога може да бъде неточно и изисква човешки надзор.

Цени на Jobscore

Старт : 99 $/месец за пет свободни работни места

Мащаб : 299 $/месец за десет свободни работни места

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Jobscore

G2: 4. 2 (120+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)

5. Recruitee

Чрез Recruitee

Recruitee е платформа за автоматизация на набирането на персонал, но това не означава, че не се занимава с вашите нужди в тази област. Бизнеси – от средни компании до глобални марки – използват нейните функции, за да намират и проследяват кандидати, да изграждат своя работодателски бранд и да получат по-задълбочени познания за своя процес на набиране на персонал.

Най-добрите функции на Recruitee

Преглед на набирането на персонал и проследяването на кандидатите в стил Kanban, който предлага бързи и в реално време информации за кандидатите.

Автоматизирана система за управление на работния процес за създаване и изпълнение на задачи, предаване на прегледи на други членове на екипа и др.

Усъвършенствана функционалност на мобилното приложение, която позволява на екипите по подбор на персонал да преглеждат и комуникират с кандидатите, докато са в движение.

Шаблони за оценка на интервюта, които позволяват на екипите по набиране на персонал да останат справедливи и безпристрастни при оценяването на кандидатите.

Ограничения на Recruitee

Експортирането на данни за кандидатите е ограничено за екипите по набиране на персонал, които предпочитат да работят офлайн.

Донякъде ограничената функция за търсене може да наложи ръчно преглеждане, за да намерите подходяща информация.

Цени на Recruitee

Стартиране : 7 $/месец на потребител

Цена : 12 долара на месец на потребител

Водещ: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Recruitee

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (170+ отзива)

6. SmartRecruiters

Чрез SmartRecruiters

Ако търсите цялостно, модулно решение за наемане на персонал, което включва повече компоненти, отколкото вероятно ще ви бъдат необходими, SmartRecruiters е отличен избор. Неговите функции, от CRM до обяви за работа, проследяване на кандидати и дори чатбот, са достатъчно обширни, за да предложат нещо за всички индустрии и видове екипи за наемане на персонал.

Най-добрите функции на SmartRecruiters

Усъвършенствани, персонализирани работни процеси за насочване на потенциални кандидати и кандидати през вашия екип и HR, докато те напредват в процеса на набиране на персонал.

Чатбот и текстова функционалност, за да съобразите каналите си за набиране на персонал с нуждите на съвременната аудитория.

Интегрирана програмна реклама, която разширява обхвата на вашите обяви отвъд типичните сайтове за работа

AI асистент, който може динамично да преглежда автобиографии, да съпоставя настоящи и минали кандидати с отворени позиции, да намалява пристрастността при оценяването и да се учи да подобрява функционалността си с течение на времето.

Ограничения на SmartRecruiters

Модулната структура на софтуера затруднява разбирането на цените или на това кои модули са ви необходими за вашите индивидуални нужди.

Автоматизацията е донякъде ограничена, без възможност за изпращане на автоматизирани съобщения за проследяване на потенциални клиенти.

Цени на SmartRecruiters

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на SmartRecruiters

G2: 4. 3/5 (440+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (130+ отзива)

7. BambooHR

Чрез BambooHR

BambooHR е всеобхватен софтуер за човешки ресурси, но това не означава, че изостава от конкурентите си по отношение на инструментите за набиране на персонал. Напротив, всъщност. Използвайте го, за да привлечете и проследите пасивни кандидати, да наемете нови служители и дори да събирате електронни подписи, когато наетите лица се превърнат в нови служители.

Най-добрите функции на BambooHR

Автоматизирана категоризация на кандидатите, за да улесни управлението на големи обеми от кандидати

Мобилно приложение с инструменти за набиране на персонал, което поддържа както преглед на кандидатурите в движение, така и комуникация с кандидатите.

Инструменти за сътрудничество, които позволяват на по-големи екипи за набиране на персонал да останат съгласувани в етапите на преглед на кандидатурите и интервюта.

Връзка с инструменти за управление на човешките ресурси, които опростяват назначаването на нови служители

Ограничения на BambooHR

Ограничените известия могат да направят действията на кандидатите лесни за пропускане от всеки, който не проверява активно платформата.

Сложен потребителски интерфейс, отчасти поради широкия набор от функции, който не винаги е интуитивен за потребителите.

Цени на BambooHR

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за BambooHR

G2: 4. 4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

8. hireEZ

Чрез hireEZ

Като цялостна платформа за набиране на персонал, hireEZ дава приоритет на централизирането на процеса на наемане. Като се грижи за всички стандартни части от пътя на кандидата, тя обещава да помогне на набиращите персонал да правят това, в което са най-добри – да поддържат стратегически фокус върху намирането на най-добрите възможни кандидати за своите позиции.

Най-добрите функции на hireEZ

Булева конструкция, която улеснява и прави интуитивно намирането на подходящите кандидати за вашите позиции.

Интеграция с изкуствен интелект за автоматично създаване на динамична комуникация с кандидатите

Лесни и интуитивни за настройка, включително и някои от по-напредналите функции.

Обширна библиотека с съдържание и база от знания, създадена, за да помогне на общността от клиенти да се развива и подобрява с времето.

Ограничения на hireEZ

Някои интеграции са ограничени, което може да затрудни извличането на данни за външни кандидати от друг инструмент.

Непрозрачни цени, като някои функции са ограничени до по-високи нива, които не са посочени онлайн.

Цени на hireEZ

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за hireEZ

G2: 4,6/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 90 рецензии)

9. HireVue

Чрез HireVue

Маркетирайки се като платформа за „талантливо преживяване“, Hirevue има за цел да улесни наемането чрез повече от автоматизация на задачите. Като дава приоритет на преживяването на кандидатите, тя обещава да предостави по-висококачествени и по-многобройни таланти за всички ваши свободни позиции.

Най-добрите функции на HireVue

Инструмент за създаване на интервюта, който динамично генерира структурирани интервюта, проектирани както за релевантност, така и за последователност.

Технически и игрови оценки, които вашият екип може да използва, за да оцени по-добре таланта на кандидатите отвъд автобиографиите и интервютата им.

Платформа за видео интервюта на живо, която включва автоматично записване, насочване на кандидати и др.

Интегрирана услуга за текстови съобщения, за да ангажирате кандидатите с по-непосредствени и кратки съобщения.

Ограничения на HireVue

Успешното им внедряване може да изисква промяна в процеса на наемане, която може да се превърне в значителна промяна за вашия екип.

Платформата за видео интервюта понякога може да има технически проблеми, като например микрофонът или уеб камерата да не работят по време на сесията.

Цени на HireVue

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за HireVue

G2: 4. 1/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 отзива)

10. GoHire

Чрез GoHire

Когато GoHire обещава да подобри имиджа на вашата компания като работодател и да привлече повече кандидати, може би си струва да го изслушате. Софтуерът обещава да автоматизира отнемащите време задачи, които могат да забавят процеса на набиране на персонал, като същевременно интегрира човешкия фактор, от който се нуждаете, за да привлечете най-добрите кандидати.

Най-добрите функции на GoHire

Публикуване с едно кликване в повече от 15 борси за работа, което улеснява бързото разпространение на информацията.

Богата библиотека с оптимизирани шаблони за описания на длъжности, за да увеличите скоростта си на публикуване

Специална, персонализирана кариерна страница за всеки клиент, за да изградите вашата работодателска марка.

Оптимизирано събиране на данни за кандидатите, за да вземате по-информирани решения за наемане на персонал

Ограничения на GoHire

Имейлите, изпратени до и от кандидатите, остават в платформата и не се интегрират във вашия собствен имейл клиент.

Производителността и времето за зареждане на предоставеното приложение понякога могат да бъдат бавни.

Цени на GoHire

Стартово ниво : 69 $/месец

Растеж : 99 $/месец

Pro: 199 $/месец

Оценки и рецензии на GoHire

G2: 3. 6/5 (5+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

ClickUp прави наемането на персонал лесно

Кой е казал, че наемането на персонал трябва да е главоболие? С подходящия инструмент за подбор на персонал може да се изненадате колко можете да оптимизирате процеса.

Как изглежда този инструмент за набиране на персонал, разбира се, зависи от вашите нужди. Дори платформите в този списък се различават значително по отношение на функции, оптимизации и възможности.

Но едно нещо винаги ще е вярно: имате нужда от организационен инструмент, за да координирате екипа си по набиране на персонал и да оптимизирате контактите си с кандидатите. И точно тук ClickUp наистина блести.

Платформата ClickUp е проектирана да оптимизира вашата организация, от набирането на нови вътрешни служители до продажбите и управлението на продукти. Междувременно, функциите и шаблоните, предназначени за HR, са идеални за интегриране във вашия процес на наемане.

Ето защо сега е моментът да започнете. Създайте безплатен акаунт и позволете на ClickUp да ви помогне да оптимизирате набирането на персонал за 2024 г. и след това! ?