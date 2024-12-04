10 безплатни шаблона за система за проследяване на кандидати (ATS) в Excel & Click

Наемате ли персонал? Разбираме ви.

Сортирането на купчини автобиографии, поддържането на ред и проследяването на кандидатите може да бъде, да речем, обезкуражаващо. Добре, че не сте сами в това!

Организирането на всичко, от формата на автобиографията до правилното наименование на длъжността, може да бъде предизвикателство, ако работите в електронна таблица. Ето защо специалистите по подбор на персонал и магьосниците разчитат на своята система за проследяване на кандидати ATS.

В рамките на системата за проследяване на кандидати е изключително полезно да се работи с ATS-съвместим шаблон за автобиография, за да се прегледат кандидатите. За щастие, имаме списък с някои от най-добрите ATS шаблони, които можете да използвате!

⏰ 60-секундно резюме Наемането на персонал не трябва да е главоболие! Подходящият шаблон за ATS ви помага да намерите най-добрите таланти по-бързо и по-лесно. Ето 10 шаблона за ATS: ClickUp Шаблон за проследяване на кандидати и наемане на кандидати Шаблон за формуляр за проследяване на кандидати в ClickUp Шаблон за SOP на ClickUp HR Шаблон за матрица за подбор на кандидати за наемане на работа в ClickUp Шаблон за план за действие за набиране на персонал на ClickUp Шаблон за документ за стратегия за набиране на персонал на ClickUp Шаблон за набиране и наемане на персонал на ClickUp Шаблон за списък за наемане на персонал на ClickUp Excel шаблон за проследяване на кандидати за работа от Smartsheet Шаблон за проследяване на набирането на персонал в Excel от Exceldemy

Какво е ATS шаблон?

Шаблоните за система за проследяване на кандидати са структурирани формати или планове, предназначени да помогнат на специалистите по подбор на персонал и HR професионалистите да управляват и организират процеса на наемане и подбор на персонал.

Тези шаблони помагат при събирането на автобиографии, оценяването на квалификациите на кандидатите, планирането на интервюта, предоставянето на обратна връзка и др. Мислете за тях като за вашия асистент зад кулисите, който гарантира, че никога няма да пропуснете нещо по време на процеса на набиране на персонал.

Започнете с ClickUp Docs Съвместно редактиране, опции за типография и още много други в ClickUp Docs

За да допълните шаблона си, обмислете да включите документи за съвместна работа, инструменти за приоритизиране, приложения за планиране и шаблони за бази данни за усъвършенствано управление на набирането на персонал.

Какво прави един шаблон за ATS добър?

Един отличен шаблон за наемане на персонал е лесен за използване, адаптивен и прецизен. Той трябва да категоризира кандидатите, да улеснява комуникацията между екипа по наемане и да автоматизира повтарящите се задачи.

Ефективността е ключова! Потърсете инструменти, които ви помагат:

Намалете ръчното въвеждане на данни

Предоставете полета, които могат да се персонализират (за всяка обява за работа, отдел или друго поле)

Интегрирайте безпроблемно с други инструменти

Предоставете на потребителите ясна представа за процеса на набиране на персонал във всеки един момент.

Може да работи с всеки формат на автобиография

10 безплатни шаблона за система за проследяване на кандидати за набиране на персонал

Бъдещето е сега и с него идва нуждата от съвременни, ефективни и най-вече безплатни шаблони за системи за проследяване на кандидати. Ето обобщение на най-добрите налични през 2024 г.

Получете безплатен шаблон Шаблонът за наемане на кандидати на ClickUp е създаден, за да ви помогне да проследявате и управлявате процеса на наемане.

Намирането на идеалния кандидат за дадена работа може да бъде трудна задача. Но с шаблона за наемане на кандидати на ClickUp можете бързо и точно да прегледате, сравните и подредите кандидатите по приоритет, за да сте сигурни, че вашият екип ще намери идеалния кандидат.

Ето някои от предимствата на използването на шаблона за наемане на кандидати на ClickUp:

Използвайте персонализирани скали за оценка, за да оцените уменията, опита и пригодността на кандидатите за дадената позиция.

Следете напредъка на кандидатите с помощта на списъци, крайни срокове и напомняния.

Използвайте табла за проследяване и интерактивни таблици, за да сравнявате кандидатите един до друг.

Този шаблон включва всички инструменти, от които се нуждаете, за да проведете справедлива и ефективна кампания за набиране на персонал.

Неговите табла за проследяване и интерактивни таблици улесняват сравняването на уменията, опита и квалификациите на кандидатите. Полетата, които могат да се персонализират, ви помагат да проследявате важна информация за всеки кандидат. Функциите за автоматизация спестяват време и усилия, така че можете да се съсредоточите върху намирането на най-добрите кандидати за вашия екип.

Шаблонът за наемане на кандидати на ClickUp работи чудесно за дистанционно или лично наемане и ще ви помогне да намерите най-подходящия кандидат за вашия екип.

2. Шаблон за формуляр за проследяване на кандидати в ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за формуляр за кандидатстване на ClickUp е създаден, за да ви помогне да събирате и управлявате кандидатури от потенциални участници.

Безплатният шаблон за формуляр за кандидатстване на ClickUp е лесен за ползване формуляр, който можете да използвате, за да събирате основна информация от кандидати и търсещи работа. Този формуляр, съвместим с ATS, помага на мениджърите по наемане на персонал да проследяват подробности като името на кандидатите за работа, имейл адрес, информация за контакт, трудов стаж, образование и умения.

Този шаблон включва и раздел, в който кандидатите могат да качат автобиографията си или заявлението за работа и мотивационното писмо.

Шаблонът за формуляр за кандидатстване на ClickUp е съвместим с ATS, което улеснява четенето и обработката от системите за проследяване на кандидати. Това ви помага да ускорите процеса на набиране на персонал и да намерите най-добрите кандидати за вашите свободни позиции.

Ето някои от нещата, които този шаблон може да ви помогне да постигнете:

Спестете време и усилия чрез автоматизиране на процеса на кандидатстване.

Събирайте по-точна и последователна информация от кандидатите

Сравнявайте кандидатите по-лесно и вземайте по-добри решения за наемане на работа.

Бъдете организирани и следете напредъка на вашите кандидатури.

Ако търсите бърз начин да подобрите процеса на наемане на персонал, шаблонът за формуляр за кандидатстване на ClickUp е чудесно място да започнете.

3. Шаблон за SOP на ClickUp HR

Получете безплатен шаблон Шаблонът за стандартни оперативни процедури в областта на човешките ресурси на ClickUp е създаден, за да ви помогне да създавате, управлявате и проследявате процесите и процедурите в областта на човешките ресурси.

Търсите система за набиране и проследяване на кандидати, която помага да се гарантира спазването на стандартните оперативни процедури за задачите, свързани с човешките ресурси? Шаблонът ClickUp HR SOP е ценен ресурс за професионалистите в областта на човешките ресурси.

Този шаблон ви помага да оптимизирате HR процесите, да подобрите ефективността и да гарантирате спазването на законовите и регулаторните изисквания. Той включва раздели за всичко – от назначаването на нови служители до напускането на стари служители, както и теми като управление на представянето, възнаграждения и социални придобивки.

Ето някои от причините, поради които потребителите обичат шаблона HR SOP Template от ClickUp:

Обхваща всички основни теми в областта на човешките ресурси, от назначаването до напускането, така че можете да бъдете сигурни, че вашите практики в областта на човешките ресурси са актуални и съответстват на всички свободни работни места, които може да имате.

Позволява ви да персонализирате шаблона с потребителски статуси, полета и изгледи, които ви помагат да проследявате, визуализирате и работите по-ефективно.

Действа като организирано централно хранилище за всички ваши HR документи.

Позволява ви лесно да проследявате, наблюдавате и проверявате всички оперативни дейности в областта на човешките ресурси.

Ако се нуждаете от изчерпателен шаблон за набиране на персонал с функции за съответствие със SOP, шаблонът ClickUp HR SOP е отличен избор за мениджърите по набиране на персонал.

4. Шаблон за матрица за подбор на кандидати за наемане на работа ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът на ClickUp за матрица за подбор на кандидати е създаден, за да ви помогне да организирате и проследявате процеса на наемане на нови служители.

Подобрете процеса на наемане, като намалите пристрастията, подобрите прозрачността и увеличите точността и ефективността с шаблона за матрица за подбор на кандидати за наемане на ClickUp.

Този мощен инструмент ви помага да постигнете всички желани резултати:

Последователен, структуриран процес на оценяване, който ви помага да вземете по-обективни решения при наемането на персонал.

Предоставете ясен план на действие на лицата, вземащи решения, за да се уверите, че те оценяват кандидатите по едни и същи критерии.

Ускорете процеса на набиране на персонал, като идентифицирате идеалните кандидати по-бързо.

Изберете най-квалифицираните кандидати, като премахнете несъзнателните предубеждения от процеса на наемане.

Шаблонът за матрица за подбор на кандидати предлага персонализирани статуси, полета и изгледи, които ви позволяват да разглеждате данните по различни начини и да следите важни подробности, като например набор от умения и ниво на опит на отделните кандидати.

Това е и отлично средство за управление на проекти, което ви позволява да проследявате напредъка на наемането и да определяте крайни срокове за всеки етап.

Готови ли сте да подобрите процеса на наемане и да направите практиките си по наемане по-справедливи?

Шаблонът за матрица за подбор на кандидати на ClickUp е вашият път напред!

5. Шаблон за план за действие за набиране на персонал на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за план за действие при набиране на персонал на ClickUp е създаден, за да ви помогне да управлявате процеса на набиране на персонал.

Когато разширявате екипа си, добре изготвеният план за набиране на персонал не е просто полезен – той е незаменим. Използвайте шаблона за план за действие при набиране на персонал на ClickUp – вашият нов супер инструмент за оптимизирано наемане на персонал.

Уникалните функции на този шаблон ви помагат да създадете проактивна стратегия за набиране на персонал, да идентифицирате и разпределите ресурсите и да организирате работните процеси на визуални табла. На всеки етап от процеса шаблонът ви помага да осигурите яснота и да сведете до минимум непродуктивните усилия.

Високо персонализираният шаблон за план за действие при набиране на персонал предлага ключови функции като:

Създавайте задачи с персонализирани статуси като „Отворено“, „Завършено“, „В процес“, „Неподходящо“ и „В очакване“, за да проследявате всеки кандидат.

Категоризирайте и добавете атрибути като „Роля“, „Мотивационно писмо“, „Автобиография“, „Причина за отхвърляне“ и „Етап на набиране“, за да поддържате организация дори в разгара на набирането на персонал.

Използвайте различни изгледи, за да организирате информацията според вашите приоритети.

Накратко, ако търсите инструмент, който превръща наемането на персонал в по-малко хазарт и повече точна наука, шаблонът за план за действие при наемане на персонал на ClickUp е точно това, от което се нуждаете.

6. Шаблон за документ за стратегия за набиране на персонал на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за документ за стратегия за набиране на персонал на ClickUp е създаден, за да ви помогне да планирате и изпълните успешна стратегия за набиране на персонал.

Наемането на подходящите таланти може да определи успеха или провала на един бизнес. С шаблона за документ за стратегия за наемане на персонал от ClickUp никога няма да се налага да оставяте това на случайността.

Този внимателно изработен шаблон ви помага да разработите структурирани процеси и стратегии за набиране на персонал, както и добре планирани фази на набиране. Всичко това, докато непрекъснато следите етапите на наемането.

Но това не е всичко. Предимствата са много! Този шаблон ви предоставя също:

Единна рамка за набиране на персонал

Яснота в обявите за работа

Опростен процес на оценяване

Заедно тези инструменти и функции ще намалят значително времето, което отделяте за набиране на персонал.

Запознайте се с функциите му и ще откриете персонализации, които ви позволяват да проследявате всеки етап от набирането на персонал, да категоризирате управлението на набирането на персонал и да преглеждате данните си по различни начини.

Подобрен с AI, зависимости между задачите и автоматизации, шаблонът за стратегия за набиране на персонал на ClickUp не е просто документ – той е цялостен център за управление на набирането на персонал.

7. Шаблон за набиране и наемане на персонал на ClickUp

Получете безплатен шаблон Запознайте се с нашия шаблон за папка за набиране и наемане на персонал, който е цялостен набор от инструменти, създаден да промени процеса ви на търсене на таланти.

Шаблонът за набиране и наемане на персонал на ClickUp е шаблон за папка, който ще даде нов импулс на целия ви процес на набиране и наемане на персонал.

Този шаблон включва няколко функции, които помагат да поддържате организация и да подобрите ефективността:

Проследявайте и управлявайте всички кандидати на едно място, с персонализирани статуси и полета, за да следите напредъка им.

Лесно планирайте и управлявайте интервюта с кандидати, като използвате напомняния и известия, които държат всички в течение.

Съберете обратна връзка от екипа си и вземете информирани решения за наемане на работа с вградените функции за гласуване и коментиране.

Въведете новите служители бързо в работата с персонализиран списък за въвеждане в работата.

Шаблонът за набиране и наемане на персонал на ClickUp помага на вашия екип да подобри сътрудничеството и комуникацията, като същевременно повишава ефективността и прозрачността на целия процес на наемане.

8. Шаблон за списък за наемане на персонал на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за списък за наемане на персонал на ClickUp е създаден, за да ви помогне да оптимизирате процеса на наемане.

Имате нужда от помощ, за да не пропуснете нито една важна стъпка в процеса на наемане? Шаблонът за списък за наемане на ClickUp ще ви помогне да бъдете организирани и да сте сигурни, че сте обхванат всички аспекти.

Този шаблон изброява ключови задачи при наемането, които ви напомнят да:

Напишете ясно и кратко описание на длъжността, определете диапазона на заплатата и изберете подходящите канали за публикуване на обявата за работа.

Преглеждайте автобиографии, провеждайте телефонни интервюта и насрочвайте лични интервюта.

Съберете обратна връзка от екипа си, вземете решение и отправете оферта.

Подгответе им работното място, осигурете им достъп до необходимите инструменти и информация и им помогнете да се адаптират бързо.

Шаблонът за списък за наемане на персонал на ClickUp е отлично средство за специалистите по човешки ресурси, които искат да организират и да следят всички данни за наемането на персонал на всеки етап от процеса.

9. Прост шаблон за проследяване на кандидати за работа в Excel от Smartsheet

Използвайте този прост шаблон за проследяване на кандидати за работа, за да стандартизирате процеса на проследяване на кандидатите във вашата компания.

Шаблонът за проследяване на кандидати за работа в Excel от Smartsheet е прост ресурс под формата на електронна таблица за всеки, който иска да наеме нови служители.

Шаблонът включва колони за проследяване на информацията за кандидатите, като име, имейл адрес, телефонен номер и настояща длъжност. Той ви помага също да следите интервютата с места за записване на информация като имена, оценки и бележки.

Този шаблон е лесен за използване и може да бъде персонализиран, за да отговаря на уникалните нужди на вашата организация. Можете да го използвате, за да проследявате един или няколко кандидати за работа и да го споделяте с други служители от други екипи и отдели.

Шаблонът за проследяване на кандидати за работа в Excel е лесен начин да следите процеса на наемане и да вземете информирано решение за кого да изберете.

10. Шаблон за проследяване на набирането на персонал в Excel от Exceldemy

Проследяването на набирането на персонал е важно за HR отдела в една организация, за да се запази историята на новите служители.

Ако търсите безплатен и лесен за употреба ресурс в познатата ви среда на електронна таблица, може да разгледате шаблона за проследяване на набирането на персонал в Excel.

Този шаблон включва табло, което ви позволява да търсите конкретни кандидати и да преглеждате информацията за тях. Можете също да го използвате, за да проследявате статуса на кандидатите, резултатите от интервютата и бележките.

Шаблонът за проследяване на набирането на персонал в Excel е лесен за използване и може да е подходящ, ако предпочитате да използвате основна система за електронни таблици, вместо специален софтуер за наемане на персонал.

Управлявайте процеса на наемане с шаблони за ATS

Десетте безплатни инструмента за набиране на персонал, които разгледахме по-горе, са предназначени да ви помогнат да организирате, управлявате и оптимизирате процеса на наемане на персонал в системите си за проследяване на кандидати.

Ако сте много малка компания, която търси традиционен начин за регистриране и преглед на информация, и предпочитате да използвате електронна таблица вместо софтуер, може да ви харесат шаблоните за проследяване на работни места и набиране на персонал в Excel.

Повечето малки и средни предприятия и организации на корпоративно ниво предпочитат софтуерни програми за по-добро управление на данните, проследяване на проекти и възможности за сътрудничество. Ако това важи и за вас, обмислете да използвате шаблон за ATS от ClickUp от нашия списък, който отговаря на вашите цели и задачи при наемането на персонал.

ClickUp е софтуер за управление на проекти и задачи, който предлага мощни безплатни шаблони за HR. Опитайте безплатното ни членство! Ще откриете широка гама от HR софтуер, който ще помогне на вашия отдел да работи по-гладко, включително софтуер за управление на служители, софтуер за наблюдение на служители и система за проследяване на кандидати или софтуер за проследяване на кандидати.

Регистрирайте се в ClickUp и получите достъп до хиляди безплатни ресурси или се свържете с един от членовете на екипа ни още днес!