10 безплатни шаблона за график на проекта в Excel и ClickUp

Шаблоните за график на проекта са от решаващо значение за всеки проектен мениджър, който иска да поддържа проектите си в правилната посока. Тези шаблони ви помагат да планирате и управлявате сроковете, задачите, бюджетите и ресурсите на проекта.

Създаването на план за графика на проекта от нулата обаче е огромна и отнемаща време задача. Графикът трябва да ви помогне да управлявате времето, да добавите всички критични аспекти и да начертаете зависимостите между задачите във всяка фаза.

Добрата новина е, че имате експертна помощ.

Използването на готови шаблони за планиране на проекти ви позволява да организирате задачите и крайните срокове, да визуализирате напредъка и да използвате автоматизирани известия, за да информирате всички.

Ако нямате много време и искате да започнете следващия си проект или да завършите работата си бързо, опитайте 10-те шаблона за график на проекта в ClickUp и Excel.

Какво е шаблон за график на проекта?

Шаблонът за график на проекта е пътна карта на целия проект, която можете да разделите на лесни за разбиране части. Шаблонът ви позволява да планирате и комуникирате всяка задача, която трябва да бъде изпълнена от начало до край. Графикът на проекта включва обща информация, началната и крайната дата, бюджета на проекта, разпределението на ресурсите, структурата на разпределение на работата, както и месечни и седмични графици.

За ръководството шаблонът за планиране на проекти помага да се проследява напредъка на проекта. За проектните мениджъри шаблонът за график на проекта е от решаващо значение за планирането на нов график на проекта. Те ще го използват, за да оценят разходите по проекта, да възложат индивидуални задачи на всеки член на екипа и да предоставят обща представа за това как задачата се вписва в по-големите цели на проекта.

Шаблонът за график на проекта е пътеводна звезда за членовете на екипа. Организирайте всеки аспект в шаблона, от задачите по проекта, етапите и сроковете до съгласуването на всички по отношение на ключовите цели.

Какво прави един шаблон за график на проекта добър?

Шаблонът за графика на проекта трябва да улеснява екипите при прегледа на задачите и сроковете чрез персонализирани полета.

Шаблонът трябва да има интуитивен табло, персонализирани полета, място за записване на описания на задачите, място за непредвидени обстоятелства, да позволява сътрудничество в екипа, да има списъци със задачи и вграден чат.

Определете и подредете дейностите, изчислете ресурсите и продължителността и планирайте графика на проекта с шаблон за управление на проекти.

Нека вземем за пример екип за разработка на софтуер, натоварен с проект за дизайн на уебсайт.

Далекогледният проектен мениджър използва персонализиран шаблон за график на проекта, за да покаже на разработчиците по-широки области, като фазата на проекта за създаване на прототип, кодиране и тестване.

За по-добра видимост на проекта за другите участващи отдели, те добавят допълнителни зависимости, като създаване на съдържание, оптимизиране на изображения за SEO, дизайн на потребителски интерфейс и графици към списъка със задачи.

Когато имате много задачи и се чудите как да приоритизирате работата си, имаме един съвет за вас.

Използвайте регистъра на рисковете на ClickUp, за да разберете въздействието на задачите на вашия екип, ако те са непълни, и потенциалните рискове, които биха повлияли на общата производителност.

10 безплатни шаблона за график на проекта, които можете да използвате

Шаблонът за управление на проекти в Excel е ефективен за прости проекти, които включват създаване и проследяване на графици на проекти. Въпреки това, за управлението на сложни проекти, които включват множество заинтересовани страни, разширено сътрудничество, създаване на зависимости и възможности за управление на проекти, са необходими разширени функции.

Тук на помощ идва ClickUp. Софтуерът за управление на проекти разполага с персонализирани шаблони за графици на проекти с функции за управление на тежките задачи.

Шаблонът за проекти на ClickUp помага да управлявате всичките си ресурси, от автоматизиране на работния процес до планиране, проследяване на резултатите и организиране на задачи и документи.

Нека разгледаме нашите любими шаблони за планиране на проекти в ClickUp.

1. Шаблон за график на проекта в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за график на проект в ClickUp

Днес управлението на проекти изисква да бъдете креативни по отношение на идеите и организирани по отношение на крайните срокове.

Шаблонът за график на проекта от ClickUp е предназначен за проектни мениджъри, които се занимават с различни приоритети. Използвайте този шаблон, за да зададете целите на проекта, да ги разделите на задачи и да ги възложите на членовете на екипа.

Освен това, визуализирайте и управлявайте приоритетите с диаграми на Гант или табла Kanban и получавайте известия за потенциални рискове или превишаване на бюджета.

Мениджърите проследяват състоянието на проекта, анализират и коригират целите, създават повтарящи се задачи и оптимизират ресурсите в движение.

Да предположим, че сте в етап на планиране на следващия си проект. С помощта на функции за проследяване на времето, етикети и зависимости, съгласувайте екипа по отношение на задачите, възможните рискове по проекта, приоритетите и етапите на визуална времева линия.

Уверете се, че всички членове на екипа знаят крайните срокове за задачите по проекта, и създайте персонализирани актуализации, за да информирате всички за напредъка.

2. Шаблон за времева линия на ClickUp Gantt

Изтеглете този шаблон Шаблон за времева линия на Гант в ClickUp

Управлението на проектите ви без шаблон за диаграма на Гант е като да прекарвате доста време в претърсване на хаоса, преди да намерите това, което търсите.

Шаблонът за времева линия на Gantt в ClickUp се използва често, за да покаже задачите ви спрямо времето, отредено за тяхното изпълнение.

С един поглед този шаблон за график на проекта ви позволява лесно да комуникирате припокриването между задачите и фазите на проекта. Разпространете информация за всички задачи, свързани с новия проект, важни крайни срокове, продължителност на задачите, начална дата и крайни срокове.

Създавайте задачи в графиците на проектите, които се актуализират автоматично, докато работите. Освен това, организирайте задачите в проекти, коригирайте времевата рамка на всеки проект и проследявайте напредъка с помощта на цветово кодирани статуси на задачите.

Нека вземем за пример шаблона на ClickUp за проста диаграма на Гант, за да получите цялостен поглед върху проекта си. Проектните мениджъри използват шаблони за управление на проекти, за да визуализират зависимостите и да предвидят препятствията, преди те да се появят.

Този шаблон за проектен план в ClickUp незабавно извлича задачите от вашия списък в проста диаграма. Вижте дали задачата по проекта е отворена, в процес на изпълнение или завършена чрез цветово кодиране на диаграмата на Гант. С множество примери за употреба на шаблони за проекти с диаграма на Гант, възможностите за използване на шаблона за работен график са неограничени.

3. Шаблон за график за управление на проекти в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за график за управление на проекти в ClickUp

Когато един проект включва няколко ресурса, като например строителен проект, интегрирането на безплатния шаблон за проектен план на ClickUp с инструмента за управление на проекти е вашият спасител.

Да се справяте едновременно с няколко проекта е сложно и се нуждаете от шаблон за управление на проекти, който установява баланс и отговорност за екипа.

Използвайте шаблона за график за управление на проекти на ClickUp, за да визуализирате, организирате и структурирате етапите на проекта. Използвайте списъците със задачи, за да се уверите, че екипът ви ще изпълни всичко навреме и в рамките на бюджета.

Първата стъпка при създаването на график за управление на проекти е да очертаете проекта по отношение на целите му, да разпределите задачите и да идентифицирате ключовите заинтересовани страни. Използвайте Цели в този безплатен шаблон за график за управление на проекти, за да разпределите задачите, да определите ясни срокове и измерими цели и да автоматизирате проследяването на напредъка.

Визуализирайте дейностите по проекта, като използвате изглед „Списък“, „Табло“ или „Времева линия“.

Изгледът „Списък“ е гъвкав изглед за групиране, сортиране и филтриране на задачи.

Използвайте изгледа „Табло“, за да групирате задачите по изпълнител, приоритет, крайни срокове и зависимости.

Използвайте изгледа „Времева линия“ за управление на ресурсите, пътни карти и планиране на проекти.

Професионален съвет за мениджърите: ако търсите техника за управление на времето, с която да работите по задачите по реда на тяхната спешност, опитайте шаблона „Матрица на Айзенхауер“ в ClickUp.

4. Шаблон за работен план на проект в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за работен план на проект в ClickUp

Независимо как определяме сроковете или обхвата на проекта, трябва да предвидите непредвидени обстоятелства, като например недостиг на ресурси към крайната дата.

Подготовката и адаптирането към непредвидени фактори по време на изпълнението на проекта са от жизненоважно значение.

Ето защо шаблонът за работен план на проекта в ClickUp става от решаващо значение за планирането на извънредни ситуации и рискове, което ще гарантира успеха на проекта.

Нека разгледаме как се използва този прост шаблон за проектен план.

При разработването на правителствен портал за здравеопазване, спазването на нормативните изисквания и данните са от първостепенно значение. Необходими са шаблони за управление на проекти с корпоративна сигурност, за да се гарантира сигурността на личната информация на пациентите.

Шаблонът за планиране на проекти в ClickUp ви позволява да разделите списъка си със задачи за проектиране и разработване на няколко среди с пет персонализирани полета: продължителност, закъснения, фаза, усилия и напредък.

Шаблонът за производствен график елиминира догадките на всеки етап, от предварителното планиране до постпродукцията. Има място за проектните цели, задачите по разработката, разпределението на ресурсите и проследяването на напредъка.

5. Шаблон за бяла дъска за график на проекта в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за времева линия в ClickUp

Междуфункционалните партньорства изискват по-високо ниво на сътрудничество. Сложната динамика между проектните екипи изисква ясна комуникация, визуализация на проектните планове и гъвкавост за извършване на промени в движение.

Шаблонът за времева линия на проекта в ClickUp поддържа всичко това. Различните екипи преместват бележки за справка и превръщат идеите в координирани действия, всичко на едно място.

Бялата дъска е идеалното място за екипите да обменят идеи, да изработват стратегии, да планират и да създават гъвкави работни процеси за проследяване на задачите. ClickUp Chat обединява цялата комуникация на екипа на едно място, така че не се налага да преминавате между различни инструменти и разпръснати разговори.

Независимо дали планирате пускането на нова функция или подготвяте основата за маркетингова кампания, този безплатен шаблон ви помага да идентифицирате потенциални препятствия и да останете организирани.

Продуктовите мениджъри се възползват от обща представа за проекта чрез Project Timeline Whiteboard. От друга страна, екипите ще настроят Automation в ClickUp, за да задават задачи, публикуват коментари, променят статуси и прикачват файлове, до които другите екипи имат директен достъп.

6. Шаблон за график на разработката в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за график за разработка в ClickUp

Шаблонът за график на разработката на ClickUp е от решаващо значение за всички екипи по разработката, за да останат на път и да постигнат целите на проекта си.

От разработването на нови продукти до актуализирането на съществуващите, гарантирането, че вашите проекти ще бъдат завършени навреме, никога не е било по-лесно. Започнете с име на проекта, попълнете таблицата с дейностите по разработване на продукта в изглед „Списък“ и проследявайте напредъка с интерактивни времеви линии.

Определете дейностите по разработката, като например наименуване или преименуване на задачи, използване на персонализирани полета за подробности или описания или актуализиране на статуса на задачите и графиците на проектите.

Освен това, документите в ClickUp са чудесни за мениджърите, които искат да създадат списък с цели и задачи за проекта и да интегрират бази от знания с инструмента за управление на проекти, за да могат бързо да справят техническите подробности.

Интеграцията на ClickUp с приложения за работни графици помага за разпределянето на задачите между членовете на екипа въз основа на съществуващата им натовареност, за да се постигне максимална продуктивност.

7. Шаблон за творчески график в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за график на творчески проект в ClickUp

Креативните проекти са забавни. Въпреки това, имате нужда от шаблон за управление на проекти, за да проследявате статуса на проекта и да останете на курс. Шаблонът за креативен график на ClickUp разбива проектите на по-малки стъпки, така че екипът ви да даде приоритет на всяка изпълнима задача и да остане фокусиран върху най-важното.

Да предположим, че сте проектен мениджър в агенция за дигитален маркетинг и искате да изведете творческите си проекти на по-високо ниво, като въведете отчетност в процесите си.

Безплатният шаблон за проектен план на ClickUp ви позволява да проследявате и управлявате напредъка на вашите екипи за съдържание, графика и социални медии с гъвкави изгледи. Използвайте функцията „плъзгане и пускане“, за да приоритизирате задачите и да ги възложите на членовете на екипа, за да задоволите най-добрите си клиенти с сроковете за доставка.

При управлението на множество клиенти този шаблон за графици на проекти се интегрира с управлението на проекти, така че да имате ясна представа за сроковете на проекта и следващите стъпки в процеса.

Този шаблон, подходящ за начинаещи, е чудесна отправна точка за мениджъри, които за първи път искат да завършат нещата бързо.

8. Шаблон за график на екипа в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за график на екипа в ClickUp

Като мениджър на задачи или ръководител на екип, управлението на ежедневната работа на различни екипи в компанията е предизвикателство. Искате да поддържате всички организирани, на път и мотивирани.

Шаблонът за график на екипа от ClickUp помага да планирате и визуализирате натоварването на екипа си въз основа на дневни календари, за да избегнете микроуправлението на екипа си.

Създаването на график за екипа с помощта на този шаблон ви позволява да:

Премахнете объркването в комуникацията по задачите

Получете по-добра видимост на задачите с пълна прозрачност

Мотивирайте членовете на екипа да продължат да работят по план

Получете оптимизиран и гъвкав работен процес, за да правите промени, когато възникне необходимост.

Този шаблон за управление на проекти обединява вашите екипи към обща бизнес цел и съгласува вашите цели с всяка задача.

9. Шаблон за график на проекта в Excel от Vertex42

Шаблон за график на проекта в Excel от Vertex42

Ако искате шаблон за график на проекта, който управлява общата картина на проекта и описанията на задачите по прост и визуално привлекателен начин, шаблонът за график на проекта в Excel от Vertex42 е подходящият избор. Този безплатен шаблон е идеален за създаване и споделяне на отчети за напредъка с заинтересованите страни.

Алтернативата в Excel е идеална за безпроблемно управление на прости оперативни задачи, като например колежански проект между студенти, които не могат да бъдат автоматизирани. Например, подредете седмичните или месечните си задачи и създайте работни листове за графика на проекта.

Но когато се нуждаете от по-сложни предложения, като например шаблони за бюджета на проекта, този шаблон за график на проекта може да не ви помогне, тъй като в него липсват работни листове за бюджета, с които да проследявате и оценявате разходите.

10. Шаблон за график на проекта в Excel от TeamGantt

Шаблон за график на проекта в Excel от TeamGantt

С безплатния шаблон за график на проекта в Excel на TeamGantt не трябва да се притеснявате, че важни задачи ще бъдат пропуснати.

Ако сте организатор на събития, използвайте този шаблон, за да проследявате задачите си, да задавате срокове въз основа на началната дата и продължителността на задачите и да получавате актуализации в реално време от лекторите, маркетинговия отдел, търговската организация и ръководството по време на изпълнението на проекта.

Да предположим, че имате събитие в бранша следващия месец. Този шаблон за график на проекта очертава кой какво трябва да направи през следващите две седмици. В най-лявата колона посочете датите за първата и втората седмица. Добавете ресурсите, които ще допринесат за проекта, в определената колона. Персонализирайте шаблона на проекта, кодирайте го с цветове според задачите и добавете редове и колони, за да разширите времевата линия.

Гъвкавото планиране на проекти започва с фокусиране върху задачите, които променят нещата. Включете и стартирайте плана си за проекта за минути и наблюдавайте как екипът ви реализира успешен проект по-бързо.

Направете повече за по-малко време с шаблоните за график на проекта на ClickUp

Изборът на подходящ шаблон за график на проекта е от решаващо значение за проектния мениджър, за да поддържа организация и да проследява напредъка на екипа. Независимо дали предпочитате диаграма на Гант, бяла дъска или изглед на времевата линия, документирането на пътната карта добавя структура и яснота към вашия проект.

Шаблоните за управление на проекти в ClickUp предлагат разширени функции като сътрудничество чрез списъци със задачи, персонализиране на приоритетите въз основа на спешността, добавяне на цели за съгласуване на всички и табла за визуализиране и отчитане на напредъка пред ръководството.

Освен това, автоматизацията позволява интеграция с софтуер на трети страни, като софтуер за планиране на задачи, CRM и софтуер за управление на проекти, за обмен на данни между различни системи.

Започнете с някой от тези шаблони, за да се заемете с следващия си проект. Регистрирайте се в ClickUp още днес.