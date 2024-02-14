Бъдете креативни в комуникацията: 10 безплатни шаблона за цифрови табла за обяви

В днешната дигитална ера традиционните методи за комуникация в компаниите могат да изглеждат остарели. С толкова много канали и съобщения, които циркулират, важната информация лесно може да се изгуби в бъркотията.

Шаблоните за цифрови табла за обяви са модерният подход към безпроблемната комуникация. Те се предлагат с предварително проектирани рамки, които ви позволяват да представяте информация, съобщения и послания в динамичен цифров формат с привлекателни изображения, графики и персонализирани фонове.

Не всички шаблони обаче са еднакви. Ние свършихме тежкия труд и с удоволствие ви представяме 10-те най-добри шаблона за цифрови табла за обяви. Нека разгледаме техните уникални характеристики, за да ви помогнем да намерите най-подходящия за вашия бизнес! ?

Какво е шаблон за цифрово табло за обяви?

Шаблоните за цифрови табла за обяви са предварително проектирани оформления, които опростяват създаването на съдържание за цифрови табла за обяви. Те предлагат разнообразни опции за дизайн и са лесно персонализируеми, което ви позволява да създадете привлекателни и информативни материали за цифрови дисплеи. Тази гъвкавост ги прави подходящи за различни организации, от училища до фирми.

Тези шаблони включват редица дизайнерски елементи, като фонове, графики, текстови полета и изображения, които помагат на потребителите да създават съдържание като новини за компанията, прессъобщения, известия за събития и графици.

За разлика от създаването на съдържание за цифрови табели от нулата, използването на шаблони за цифрови табла за обяви спестява време и усилия и гарантира последователен и професионален вид на цифровите табели на вашата организация. Добавянето на брандинга, съобщенията и съответната информация на вашата организация към шаблон ви позволява да създадете визуално привлекателно и информативно цифрово табло за обяви, което ефективно отговаря на нуждите на вашата организация.

Какво прави един добър шаблон за цифрово табло за обяви?

Практичният шаблон за цифрово табло обикновено има следните характеристики:

Визуално привлекателен дизайн : Трябва да бъде атрактивен и привличащ вниманието, за да привлече вниманието на зрителя. Освен това графиките, видеоклиповете и изображенията подсилват посланието и : Трябва да бъде атрактивен и привличащ вниманието, за да привлече вниманието на зрителя. Освен това графиките, видеоклиповете и изображенията подсилват посланието и поддържат вниманието на аудиторията

Персонализиране : Потребителите трябва да могат лесно да модифицират шаблона, за да добавят свое съдържание като текст, изображения и видеоклипове.

Релевантност : Шаблонът трябва да е релевантен за целта на таблото за обяви, независимо дали е за реклама, съобщения, графици или друга информация.

Видим текст : Текстът трябва да е лесно четлив, с подходящи шрифтове, размери и цветове, с прости опции, базирани на темата.

Последователност : Добрият шаблон трябва : Добрият шаблон трябва да съответства на вашата марка и да поддържа последователен вид и стил във всички съдържания.

Мащабируемост : Шаблоните трябва да могат да се адаптират към различни размери и ориентации на екрана.

Удобен за ползване интерфейс : Създаването и актуализирането на съдържание трябва да е лесно за хора, които не са дизайнери.

Съвместимост: Уверете се, че шаблонът работи с избрания от вас софтуер или платформа за цифрова сигнализация.

10 шаблона за цифрови табла за обяви, които можете да използвате

Създаването на съдържание за цифрови табла от нулата може да бъде истинско предизвикателство. За щастие, ние сме на Ваша страна с подбрана колекция от най-добрите шаблони за цифрови табла в PowerPoint и ClickUp, които ще дадат тласък на Вашето творчество. ✈️

Пригответе се, защото ще се впуснем в техните полезни функции!

1. Шаблон за табло ClickUp

Шаблонът ClickUp Board държи вашия екип в течение с напредъка на задачите с лесен за използване Kanban Board.

Създавайте без усилие персонализирани цифрови табла за обяви с шаблона ClickUp Board. Този лесен за употреба инструмент ви позволява да показвате задачите на табло Kanban, което улеснява управлението на проектите и работния процес. ?

Представете си, че целта ви е да повишите ефективността в управлението на задачите. С подхода на цифровото табло за съобщения вашият екип получава ясна представа за състоянието на задачите, като разграничава кои са в процес на изпълнение, кои са завършени и кои са в очакване.

Шаблонът има колони, които представят различни етапи на проекта. Всяка карта на таблото представлява задача и можете лесно да актуализирате нейния статус с просто действие „плъзгане и пускане”. За допълнително удобство можете да дадете възможност на членовете на екипа си да коригират статуса на задачите по време на тяхното изпълнение.

Търсите начин да комуникирате работните приоритети на вашия екип? Визуалното представяне на цифровата табло позволява на екипите бързо да идентифицират задачите, които изискват незабавно внимание, и тези, които могат да бъдат изпълнени по-късно. Това е възможно благодарение на пет нива на спешност, вариращи от Ниска до Спешна. ?

Картите за задачи могат дори да включват изображения на корицата. Те са фантастичен начин да разделите таблото си, да въведете заглавия или да добавите личен щрих към картите си.

2. Шаблон за бележки ClickUp

Написвайте бележки бързо и ефективно, използвайки шаблона за бележки на ClickUp.

Търсите ли универсален шаблон, който да придаде структура на вашите цифрови табла за обяви и лесно да постигнете целите за комуникация в екипа? Не търсете повече, а изберете шаблона за бележки на ClickUp! ?

Този универсален шаблон за Doc е вашето универсално решение за показване на различни видове информация, независимо дали става дума за заявки, актуализации на състоянието, съобщения, инструкции или обратна връзка. Това е рамката, от която се нуждаете, за да разпространявате съобщения с кристална точност, като гарантирате, че всички relevante подробности са на мястото си.

Покрийте всички свои нужди с раздели като:

Въведение : Задайте тона на вашето съобщение

Текст : Подредете основното съдържание

Заключение: Обобщете и включете практически съвети

Шаблонът предлага стандартни полета като Тема и Категория, което ви позволява да определите типа на бележката. Ще намерите стандартни категории като „Искане за действие“, „Спешно“, „Обявление“ или „Нуждае се от внимание“, а ако те не ви подхождат, можете да създадете свои собствени.

За да придадете характер на този ClickUp Doc, покажете името на вашата компания, адреса и линка към уебсайта в заглавната част. Направете шаблона по-атрактивен визуално, като добавите изображения, графики, диаграми и таблици, за да предадете вашето послание по-ефективно!

Възползвайте се от AI инструмента за писане на ClickUp, за да създавате бележки с желания тон или да подобрите граматиката и четимостта на текущите си чернови.

3. Шаблон за табло за проекти ClickUp

Уверете се, че вашият екип е винаги в течение с всички промени по проекта през годината с шаблона за табло за проекти на ClickUp.

Търсите лесен начин да следите проектите си през цялата година и да държите екипа си в течение? Шаблонът за табло за проекти на ClickUp може да направи процеса изключително лесен! ?

Това ви позволява да документирате задачите за множество проекти на едно централно място, като по този начин оптимизирате организацията на проектите. Можете лесно да коригирате приоритетите на задачите си, като използвате персонализирани статуси, а ако по време на работата възникнат промени, просто преместете задачите с плъзгане и пускане, за да ги реорганизирате.

Вашият екип може да използва стандартния изглед на таблото за напредък като цифрови табла за обяви, за да види всички проекти, групирани според техния статус. Това предлага бърз преглед на проектите в етапи като „Изследване“, „Брейнсторминг“, „В процес“ и „Завършено“, като дава ясна представа за напредъка на всеки проект. ?️

Ако искате да се запознаете по-подробно с работата на отделните отдели, изгледът „Табло на отдела“ е точно за вас. Тук можете да зададете уникална картинка за картата на всеки отдел, като добавите привлекателни визуални елементи. С кликване върху тези картички се показват подробности като разпределения бюджет, продължителност и ниво на усилие, подредени в персонализирани полета.

За да видите проектите според тримесечието, към което принадлежат, изберете изглед „Списък с проекти“. Може би не е толкова визуално привлекателен като таблото Kanban, но показва ясно всички задачи заедно с важната информация като приоритет, продължителност и отдел.

4. Шаблон за служебно съобщение на ClickUp

Дръжте служителите си информирани за всички новини в компанията безпроблемно с шаблона за служебни бележки на ClickUp.

Ако вашият бизнес разчита на редовна, лична комуникация със служителите, не пропускайте шаблона за служебни бележки на ClickUp. Той ви помага лесно да споделяте нови стратегии, да въвеждате промени или да правите съобщения – и да спестявате време при това! ?

Инструментът отговаря на различни комуникационни нужди, независимо дали работите с мултифункционални или отдалечени екипи. Можете да го използвате, за да се обърнете към отделен служител, цял отдел или цялата компания.

Този шаблон за задачи е снабден с полета, които могат да се персонализират, и удобен списък за проверка, така че може да служи като цифров планиращ инструмент. Настройте го според вашите нужди – използвайте полетата за персонализиране, за да изберете членовете на екипа и съответния отдел от падащото меню.

За да включите цялата необходима информация, попълнете следните полета в списъка със задачи:

Категория : Определете дали става въпрос за съобщение, спешна актуализация или искане за действие.

Въведение : Подгответе сцената за вашето съобщение

Задачи и план за действие : Потопете се в същината на това, което трябва да бъде направено.

Заключение : Обобщете всичко накратко

Приложение: Добавете допълнителни материали или документи, ако е необходимо.

След като вашето шедьовър е готов, използвайте го като табло за обяви, за да се уверите, че всички ваши служители имат лесен достъп до него и са в течение с последните новини.

5. Шаблон за вътрешна комуникация на ClickUp

Използвайте шаблона за вътрешни комуникации на ClickUp, за да обявявате събития или промени на вашите служители.

В ерата на цифровизацията, разчитането на традиционните табла за съобщения за вътрешна комуникация е като опит да изпратите факс в свят на мигновени съобщения. За щастие, шаблонът за вътрешна комуникация на ClickUp идва на помощ, действайки като ваше табло за съобщения за цялата важна информация за компанията. ?

С този шаблон можете лесно да споделяте събития на компанията и техните графици между екипи и отдели, като по този начин гарантирате, че вашите служители винаги са в течение. Изгледът на списъка показва всички събития, категоризирани по отдели и придружени от персонализирани полета като Тип, Статус и Описание.

Да бъдете в крак с новостите е лесно с два удобни изгледа на таблото:

Табло за типове събития: Организира събития по категории като интервюта, уебинари и обучения, проучвания или седмични бюлетини. Табло за състоянието: Групира събитията по потребителско състояние, като „Завърши“, „В процес“ или „Планирано“

И двете табла ви позволяват да включите кратко описание на събитието за контекст и да използвате персонализирани полета, за да определите целевата аудитория, независимо дали става въпрос за конкретен отдел, стажанти или всички служители. Когато статуса на събитието се промени, можете просто да го преместите на следващия етап, като плъзнете и пуснете картата му по таблото.

За да сте сигурни, че няма да пропуснете срокове, вашите служители могат да отворят изгледа „Календар за комуникации“ , за да видят всички предстоящи събития. Освен това можете да пренасрочвате задачи или да намирате място за непланирани задачи, като ги премествате на по-подходяща дата. ?

6. Интерактивен шаблон за табло за съобщения в PowerPoint от SlidesGo

Шаблонът за интерактивно табло за съобщения в PowerPoint от SlidesGo предлага персонализирани слайдове с привлекателни графики, за да направи споделянето на информация по-интересни.

Уморени сте от скучни, препълнени с текст PowerPoint презентации, които карат учениците ви да зъзнат? Многофункционалният шаблон за интерактивно табло за обяви на SlidesGo внася енергия в уроците ви и превръща ученето и споделянето на информация в увлекателно приключение. ?‍♂️

Шаблонът ви помага да попълните презентацията си с динамични визуални елементи като изображения, фигури и лепящи се бележки, предназначени да привлекат вниманието на вашите ученици. Фонът наподобява класическа коркова табло с текстури, карфици, лепящи се бележки, хартии и снимки. Ръчно нарисуваната типография на заглавието добавя щипка креативност, като създава усещането за истински урок в класната стая, дори и при дистанционно обучение.

Шаблонът е напълно редактируем и лесен за персонализиране. Той включва 33 уникални слайда, но можете да добавите колкото се нуждаете. Персонализирайте го с:

Лесни за редактиране графики, карти и макети

Над 500 икони и разширението Flaticon за персонализирани слайдове

Изображения, форми, шрифтове и уникални цветови схеми

7. Презентация за табло за съобщения в PowerPoint от SlidesMania

Презентацията за табло за съобщения в PowerPoint от SlidesMania предлага пълна персонализация, лесна за използване простота и чудесен начин да запазите класическата естетика на корковото табло.

Презентацията за табло за обяви в PowerPoint от SlidesMania съчетава старинния чар на корковото табло с всички предимства на цифровото създаване на обяви.

Този шаблон за табло е доста прост – включва листове хартия, лепящи се бележки и карфици. Използвайте ги, за да правите съобщения, да споделяте новини и идеи с екипа си, да въвеждате нови служители или за всяка друга цел, за която имате нужда.

Можете да ги персонализирате, като променяте цветовете на хартията, експериментирате с шрифтове, добавяте или премахвате слайдове и вмъквате изображения и графики, за да привлечете вниманието на аудиторията си.

За допълнително удобство има слайд с пинове в различни цветове, които можете лесно да копирате и поставите, така че да не сте ограничени само до червени пинове. Освен това има набор от икони, които ще ви помогнат да илюстрирате своите идеи и да поддържате единен стил в цялата презентация. Можете да ги използвате така, както са, или да ги комбинирате със свои собствени икони – изборът е ваш.

8. Шаблон за табло за обяви в PowerPoint от FPPT.com

Персонализирайте шаблона за табло за съобщения в PowerPoint от FPPT.com, за да създадете идеалното цифрово табло за съобщения за всякакви цели.

Ако търсите лесен начин да държите екипа си в течение или искате да създадете проста, но увлекателна презентация за класната стая, шаблонът за табло за обяви в PowerPoint от FPPT.com е тук, за да ви помогне. Той ви предлага празни слайдове, вдъхновени от коркборд, които чакат вашия творчески принос. ?

Представете си този шаблон като свое собствено платно, където кафявият фон става ярък, когато добавите:

Живи изображения и динамични форми Цветни лепящи се бележки и завладяващи графики Забавен и лесно четим шрифт, който ще задържи вниманието на аудиторията ви. Набор от икони за допълнителен визуален ефект

Кафявата коркова табло не е точно по вашия вкус? Няма проблем! Отидете в панела „Миниатюри“, кликнете с десния бутон върху опцията „Промяна на фона“ и готово! Току-що преобразихте шаблона, за да отговаря на вашия уникален вкус.

Тъй като слайдовете са напълно персонализируеми, те могат да служат като цифров информационен борд за практически всичко – от съобщения на компанията и актуализации на проекти до промоции на събития и сътрудничество в екип.

9. Интерактивна табло за съобщения в PowerPoint от SlidesCarnival

Интерактивната табло за обяви в PowerPoint от SlidesCarnival предлага творческо пространство за създаване на привлекателно табло за обяви „Отново на училище“.

Привлечете ученици от всички възрасти с творчески изработената интерактивна табло за обяви в PowerPoint от SlidesCarnival! Този динамичен и ярък шаблон е специално създаден за преподаватели, които искат да превърнат ученето в увлекателно и незабравимо преживяване.

Това цифрово табло „Отново на училище“ е чудесен начин да започнете учебния процес, като топло посрещнете учениците си и им дадете представа за вълнуващите уроци, които ги очакват.

А ако се срещате с учениците си за първи път, използвайте слайдовете, за да създадете раздел „За мен“ и да им помогнете да ви опознаят по-добре. Добавете приятелска снимка на себе си, добавете забавна рамка и оставете положително първо впечатление на учениците си още от първия ден! ?

С този лесен за употреба шаблон получавате:

Над 25 готови слайда, които можете да персонализирате според вашите предпочитания.

Колаж в стил „пин“ с комбинация от оранжеви, лилави и кафяви нюанси

Многобройни диаграми, рамки, линии и форми, които предлагат безкрайни творчески възможности.

Удобни анимационни и преходни функции за всеки слайд, за да поддържате интереса

10. Дигитална табло за съобщения в PowerPoint от SlidesAcademy

Използвайте цифрово табло за съобщения в PowerPoint от SlidesAcademy за ангажираща комуникация с вашите колеги или студенти.

Искате ли да подобрите комуникацията и да се свържете по-ефективно с вашите колеги или студенти? Дигиталният информационен борд на PowerPoint от SlidesAcademy е вашето решение за безпроблемен обмен на информация. ?

Този лесен за употреба шаблон за цифрово табло за обяви съдържа елементи, които оживяват вашите съобщения, включително:

Многоцветни значки, които можете лесно да копирате и поставите Ярки лепящи се бележки Привлекателни шрифтове, които правят съдържанието ви да изпъква

Но това не е всичко – на таблото има илюстрации, графики и икони, които ви позволяват да създадете оригинален и завладяващ дизайн. С 13 слайда на ваше разположение, добавянето на нови или редактирането и изтриването на тези, които не отговарят на вашите изисквания, е лесно.

Ако целта ви е по-скоро академична, ето един съвет: напълнете лепящите се бележки с съдържание и добавете няколко изображения, за да задържите вниманието на учениците си. А за да направите уроците си кристално ясни, не се колебайте да добавите и някои графики и диаграми.

Оптимизирайте комуникацията с най-добрите шаблони за цифрови табла за обяви

Няма да пропуснете нищо, когато използвате тези безплатни шаблони за цифрови табла за обяви. Независимо дали става дума за разпространяване на съобщения, информиране на вашата компания или улесняване на вътрешната комуникация в екипа, те покриват всички нужди. Освен това, достъпът до тях онлайн е изключително лесен, което ги прави идеалното решение за отдалечени или хибридни екипи!

Но чакайте, има още какво да откриете! Разгледайте библиотеката с шаблони на ClickUp — съкровищница, пълна с над 1000 шаблона, обхващащи създаването на бележки, сътрудничеството в екип и планирането на комуникацията. С тези шаблони в инструментариума си успехът е гарантиран! ?