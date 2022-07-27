Концептуална карта срещу мисловна карта – каква е разликата

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "каква е разликата между мисловна карта и концептуална карта?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Основната разлика между мисловни карти и концептуални карти е тяхната визуална структура. Всяка карта насочва интерпретацията и, което е по-важно, резултата от представената информация. " } } ] }

Кратък отговор – мисловните карти и концептуалните карти имат свои отличителни функции. На пръв поглед това не изглежда логично, защото и двете са места за обмен на идеи.

Но да предположим, че разработвате нов процес за въвеждане на нови служители във вашия отдел. Бихте ли представили на екипа си визуална карта с 18 произволни подхода? Или такава, в която старите и новите знания за въвеждането на нови служители са подредени в последователен поток?

Доказателствата показват, че ефективният трансфер на знания на работното място започва с разкриването на това как другите възприемат информацията, която искаме да им предадем. Това е почти като да попитаме: „Как да накарам екипа си да чете мислите ми?“

Първата стъпка е да организираме идеите си в нещо осезаемо, като бележник или инструмент за мисловни карти като ClickUp. Следващата стъпка е да обмислим идеите си, за да предприемем действие. 🎯

В този наръчник ще разгледаме разликите между мисловни карти и концептуални карти, характеристиките на всеки тип и как да използвате готови шаблони, за да увеличите производителността си при картографиране 10 пъти!

Разлики между мисловни карти и концептуални карти

Основната разлика между мисловни карти и концептуални карти е тяхната визуална структура. Всяка карта насочва интерпретацията и, което е по-важно, резултата от представената информация.

Разгледайте петте основни характеристики на мисловното картиране в сравнение с концептуалното картиране:

Мисловни карти

Хвърлете широка мрежа за всякакви идеи Фокусирайте се върху една основна идея/един проблем Използвайте линии, за да свържете подтемите Свободна форма на мозъчна атака Хаотично, бързо генериране на идеи

Концептуални карти

Записвайте само това, което е важно и значимо Свържете многобройни идеи/мащабна работа Използвайте стрелки, за да изобразите взаимоотношенията Дълбока анализа за съгласуване на решение Ориентиран към резултатите

Използването на един и същ визуален инструмент за всеки тип идея не е най-добрият подход за творчество и учене. Нека да разгледаме всичко, което трябва да знаете за мисловни карти и концептуални карти!

Какво е мисловна карта или мисловно картографиране?

Менталната карта е диаграма с свободна форма, съдържаща единични ключови думи или фрази, свързани с централна идея. Тя помага на хората да изразят мислите си в поток от съзнание без прекъсвания или редактиране.

Централната идея (цел, тема или проблем) се очертава с кръг в центъра на страницата. От кръга се чертаят линии в различни посоки, за да се изгради мрежа от свързани под-идеи. ✍️

Създавайте мисловни карти в ClickUp, за да разделите основните идеи

Кога да използвате мисловна карта за вашия проект

Не е тайна, че хората предпочитат визуални помощни средства пред страници с текст по време на срещи и семинари.

Защото мисловните карти ни карат да се чувстваме по определен начин, когато сме в творческа зона. Това е привлекателното пространствено подреждане, което ни позволява да излеем мислите от мозъка си в безопасно пространство.

Лесно пренареждайте визуалната структура, като плъзгате клоните в логични пътеки в ClickUp.

Освен естетиката на мисловните карти, има и функционалната им страна, която е тяхната стойност в организирането на мисленето, преди да се забиете в даден проект. Всички сме били в тази ситуация: началната среща приключва без въпроси, без обратна връзка и със списък от възложени задачи.

След това оставаме сами с мислите си, докато се въртим в столовете си, чакайки подходящата идея да се появи. Преди да се усетим, всички са отново на начална среща, след началната среща, за да обсъдят вариантите.

Използвайте мисловна карта, когато искате да поддържате комуникацията и сътрудничеството дори след края на срещата. Това е мястото, където можете да съхранявате добрите, лошите и нестандартните идеи.

8 популярни мисловни карти

Добавете тези видове мисловни карти в стратегическия си организационен инструментариум, за да ги имате предвид за следващия си проект:

Мултифлуидна карта: Има за цел да оцени причините и последиците от конкретни събития. Балонна карта: Обяснява качествата, свързани с конкретна тема, въпрос или събитие. Разгледайте нашите : Обяснява качествата, свързани с конкретна тема, въпрос или събитие. Разгледайте нашите 10 най-добри шаблона за балонни карти за мозъчна атака Разгледайте нашите 10 най-добри шаблона за балонни карти за мозъчна атака. Двойна балонна карта: Съединява два балона, за да покаже свързани теми. Добре, всъщност това е диаграма на Вен, но не е ли забавно да се каже „двойна балонна карта“? Дървовидна диаграма: Прилича на силует на дърво за категоризиране на информация с централна тема в основата си. Карта на диалога: Подобрява качеството на разговорите, като използва подхода Подобрява качеството на разговорите, като използва подхода на информационната система, базирана на проблеми , към висококомплексни концепции. Кръгова карта: Определя централна идея (число, тема, символ) в малък кръг и по-голям външен кръг с свързана информация. Браケット карта: Разделя физически обект на основни, по-малки компоненти за лесно идентифициране. (Лявата страна на скобата обозначава основния обект, а дясната страна изброява компонентите) Паякова карта: Прилича на силуета на паяк с теми, разклоняващи се от основната тема.

Предимства и недостатъци на мисловните карти

Мисловата карта е всестранно мощен и визуален инструмент, но си струва да се отбележат предимствата и недостатъците, които идват с нея:

✅ Предимства на мисловните карти

Укрепете комуникацията и ангажираността между членовете на екипа

Подходящ за лични, академични и бизнес среди

Изисква минимални усилия за създаване и веднага можете да си водите бележки

Гъвкав за преструктуриране по всяко време

❌ Недостатъци на мисловните карти

Базирано на проста йерархия, която ограничава потенциала за мащабиране

Не е практично да се използва за изпълнение на задачи по проекти

Препълнен с твърде много информация

Какво е концептуална карта или концептуално картографиране?

Ако искате визуален инструмент за сътрудничество, с който да споделяте знания в група, да мащабирате работни процеси и да увеличите сътрудничеството в екипа, концептуалната карта е правилният избор!

Докато мисловната карта е диаграма за свободно обсъждане на идеи, концептуалната карта е диаграма отгоре-надолу, предназначена да произведе резултат или действие. Тя анализира и отговаря на основен въпрос с мрежа от взаимни връзки. 🔗

Добавете контекст към работата си, като свържете задачи, файлове, документи и други в ClickUp.

Кога да използвате концептуална карта за вашия проект

Концептуалната карта не оставя място за свободно тълкуване, защото създава възможност за недоразумения. Тези карти илюстрират връзките между множество концепции, така че обикновено включват по-голямо количество информация. Това е основната причина, поради която екипите предпочитат концептуалните карти пред мисловните карти за очертаване и планиране на стратегии.

Вземете например тази карта на пътуването на клиента:

Техниките за картографиране са идеални за изготвяне на стратегически планове.

Тази концептуална карта разказва визуална история за преживяването на клиента с точките на допир на марката. Тя дава ясна и конкретна представа за това, което се случва на всеки етап от пътуването. Оттук екипът се позовава на концептуалната карта, за да насочва решенията и – както се досещате – да предприема действия!

3 основни типа концептуални карти

Хората ценят лесноразбираемия превод на сложни идеи, затова е важно да предадете основната си идея с подходящия тип концептуална карта. Помогнете на аудиторията си да визуализира резултатите с трите основни концептуални карти:

Системна карта: Показва взаимните връзки между отделните компоненти, за да се определи какво принадлежи и какво не принадлежи заедно. Този тип концептуално картографиране зависи от дълбоко познаване на проблема за продуктивни разговори. Диаграма: Проследява последователността на решение, процес или работния поток от началото до края. За представяне на всяка стъпка се използват геометрични фигури с конкретно значение. Помага на лицето, което създава тези процеси, да визуализира обхвата, последователността, етапите и заинтересованите страни. Йерархична карта: Организира позициите и ранговете в рамките на дадена система, за да илюстрира взаимоотношенията между компонентите. Най-разпознаваемата йерархична карта е : Организира позициите и ранговете в рамките на дадена система, за да илюстрира взаимоотношенията между компонентите. Най-разпознаваемата йерархична карта е организационната структура на дадена компания, която показва вътрешната структура и отговорностите на нейните отдели и служители.

Рисувайте на ръка, добавяйте изображения, пишете бележки и превръщайте идеите в задачи с концептуална карта в ClickUp.

Концептуалните карти изискват ли повече усилия от мисловните карти? Абсолютно. Но не забравяйте, че резултатът от концептуалното картиране е за неща като официална документация, запаметяване и по-добро обучение. 🧑‍💻

Предимства и недостатъци на концептуалните карти

Ето някои предимства и недостатъци, които трябва да имате предвид, когато обмисляте концептуалното картографиране:

✅ Предимства на концептуалните карти

Представлява негласното знание в проектите (знание, базирано на опита на даден човек)

Консолидира информацията, за да обясни бързо сложни, многоетапни концепции

Помага да се идентифицират пречки, пропуски и изисквания за постигане на дадена цел.

Създаден специално, за да стимулира критичното мислене

❌ Недостатъци на концептуалните карти

Споделянето на концептуални карти с членовете на екипа изисква представянето на всички факти и информация.

Информацията трябва да бъде подредена в лесен за четене формат, в противен случай аудиторията ви ще бъде объркана.

Вероятност за домино ефект, ако промените засегнат само една концепция

Готови ли сте да създадете свои собствени карти? Откажете се от конвенционалните начини за мисловно картографиране и опитайте най-добрия инструмент за мисловно картографиране безплатно: ClickUp!

Дайте свобода на творчеството си в ClickUp

