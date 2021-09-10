Victory Omotayo: Как ClickUp ми помага да управлявам клиентите, съдържанието и екипа си на едно място

Свобода, влияние, стабилност, гъвкавост.

Ако сте предприемач и собственик на бизнес, тогава това може да е част от целите, към които се стремите, докато разраствате и мащабирате своя бизнес.

Един ден от живота на предприемач може да включва набиране на потенциални клиенти, поддържане на списък с клиенти, изпълнение на клиентски проекти и др. Този ежедневен цикъл на жонглиране с множество задачи и носене на много шапки е една от причините, поради които много хора се изчерпват, задоволяват се с по-ниско заплащане и се провалят, когато става въпрос за стартиране на свой бизнес.

Как да постигнете свобода, баланс между работата и личния живот и успех?

Victory Omotayo може да ви разкаже! Още по-добре, тя може да ви покаже как. 😉

Като бизнес треньор и предприемач, Victory е усвоила стъпките за стартиране на успешен бизнес: от предлагане на билети, солидни стратегии за позициониране, опростена система за продажби и силно присъствие в социалните медии.

Днес тя помага на професионалисти от различни индустрии да постигнат резултати, които да им осигурят финансова свобода.

За да направи това, тя разчита на всеобхватен инструмент за управление на проекти като ClickUp за своите нужди в областта на CRM и управлението на съдържание.

Имахме възможността да се свържем с Victory и да поговорим за това как тя използва ClickUp, за да управлява цялата си работа на едно място. Прочетете, за да разберете как тя постига целите си с ClickUp.

Време е да предадем микрофона! Давай, Victory! 🎤😊

Разкажете ни за вашия бизнес!

Здравейте, аз съм Victory! 👋

Професионалисти и експерти се обръщат към мен, когато искат да бъдат забелязани и заплатени като такива.

Аз ръководя компания за коучинг и консултации, която помага на експерти да използват своите таланти, за да разработват и пускат на пазара висококачествени групови програми, които се продават добре.

Правя това чрез моята авторска програма за групи с висока цена Knowledge to Profit™, в която помагам на клиентите си:

💎 Изяснете и потвърдете най-печелившата им експертиза (аз я наричам „източник на доходи“).

💎 Повишете тяхната социална авторитетност чрез моята запазена марка Expedited Expertise Framework™

💎 Усъвършенствайте техните съобщения, за да могат уверено да изразят своята стойност пред мечтаните клиенти.

Коя е любимата ви функция на ClickUp?

Табла. Обичам да използвам тази функция, за да създавам табла за моите клиенти!

Таблото на ClickUp ви позволява да създавате подробни отчети за важните данни на вашите клиенти.

Използвайте персонализирани джаджи като кръгови диаграми, време за изпълнение, табел за отчитане на работното време и други, за да създадете свой собствен център за контрол на мисиите.

Таблото за управление ви предоставя централизирана платформа, от която можете да видите ценна информация за задачи, спринтове, проекти, хора и много други.

Персонализирани джаджи в таблата на ClickUp

Как използвате ClickUp, за да развивате компанията и проектите си?

ClickUp ми позволява да управлявам списъка с клиенти, да планирам съдържанието в социалните медии и да ръководя екип.

Удобните за клиента функции на ClickUp правят управлението на цял бизнес в една платформа за управление на проекти изключително лесно.

Можете да настроите CRM директно в работното си пространство и да създадете високо ниво на преглед на задачите на вашите клиенти. Превключвайте между различни изгледи като табло, таблица, календар, списък и други, за да получите алтернативна перспектива за вашите задачи.

Използване на ClickUp като CRM и преглед на списъка с клиенти в изглед „Списък“

За да използвате ClickUp за управление на съдържание, просто създайте нов списък в ClickUp, задайте етапите си с персонализирани статуси и създайте необходимите задачи.

След като сте подготвили списъка си със задачи, можете да започнете да планирате календара си за съдържание!

Пример за календар за съдържание в ClickUp

Преглед на календара за съдържание в изгледа „Списък“ на ClickUp

Колко часа седмично спестявате, използвайки ClickUp, и какво правите с това спестено време?

Спестявам около 5 часа седмично, като използвам ClickUp за организиране и управление на бизнеса си!

Времето, което спестявам всяка седмица, ми позволява да се съсредоточа върху дейности, които генерират повече приходи, за да донеса повече пари в бизнеса.

Как ClickUp подобри работата и живота ви?

Преди ClickUp използвах няколко приложения, за да управлявам цялата си работа и клиенти.

Внедряването на ClickUp наистина ми помогна да спестя време и пари за всички инструменти, които използвах преди.

ClickUp ми е изключително полезен, особено като знам, че има всичко, от което се нуждая за моя онлайн бизнес с коучинг и консултации.

Какъв съвет бихте дали на другите, които искат да оптимизират производителността си?

Ако мога да ви дам един съвет, бих ви препоръчала да се фокусирате върху една платформа, за да можете наистина да видите ефекта.

Свържете се с Victory в LinkedIn, Instagram и посетете нейния уебсайт, за да научите повече за това как тя може да ви помогне да изведете бизнеса си на следващото ниво. 🚀