Топ 10 интеграции на Make за автоматизация на работните процеси през 2025 г.

Чувствате се затрупани от безкрайни задачи?

Всички сме били в тази ситуация – да се занимаваме с милион задачи и да си пожелаваме денят да има повече часове.

Е, има ефективен начин да се справите с повтарящите се задачи и да спестите време за по-важните неща: интеграциите на Make. Make е вашият супер асистент за автоматизиране на всичко – от прости ежедневни задачи до сложни работни процеси! И е лесен за използване визуално.

чрез Make

Представете си...?

Няма повече копиране и поставяне на данни между любимите ви приложения за съобщения! Make прехвърля без усилие информацията за вас, спестявайки ви безкрайни кликвания и разочарования.

Никога повече няма да пишете досадни имейли и съобщения. Автоматизирайте комуникацията си и кажете „здрасти“ на пощенската си кутия без стрес.

Спазвайте всичките си срокове! ️Make се интегрира с любимите ви приложения, за да поддържа сложните ви работни процеси в ред с автоматизирани напомняния и известия.

Нека ви покажем как да се отървете от рутинната работа и да работите по-умно, а не по-усилено, с 10-те най-добри интеграции на Make, които революционизират бизнес процесите през 2024 г. (и след това).

Какво трябва да търсите в интеграциите на Make?

Мислете за интеграциите на Make като ваши лични архитекти на работни процеси. Ето какво трябва да търсите в тях:

Създаване и управление на сценарии: Make може да ви помогне да създадете нов сценарий и да управлявате съществуващите сценарии, като интегрирате най-често използваните от вас инструменти един с друг. Това означава, че можете да създавате автоматизирани последователности от действия, съобразени с вашите специфични нужди на работния процес.

Интеграция на персонализирани приложения: Силата на Make се крие в способността му да създава или актуализира връзки в персонализирани приложения. Това е от съществено значение за бизнеса, който иска да интегрира софтуерни решения, създадени по поръчка, в работните си процеси.

Разширени опции за персонализиране: Възможността да създавате или актуализирате персонализирани функции и модули на Integromat Markup Language (IML) отличава Make от останалите. Това позволява сложни, персонализирани процеси на автоматизация, които могат да се адаптират към комплексни бизнес нужди.

Функционалност на Webhook и RPC: Поддръжката на Make за webhooks и RPC (Remote Procedure Calls) предлага усъвършенстван обмен на данни в реално време и възможности за външни процедури, подобрявайки отзивчивостта и гъвкавостта на вашите автоматизации.

Ако и вие сте готови да оставите в миналото отнемащата време и ръчна работа, определено трябва да разгледате интеграциите на Make.

10-те най-добри интеграции на Make, които да използвате

Ето 10-те най-добри интеграции на Make за по-оптимизирани и автоматизирани работни процеси:

1. ClickUp

Използвайте визуалния инструмент за автоматизация на Make, за да свържете ClickUp с хиляди инструменти.

Имате затруднения с управлението на множество инструменти във вашия работен процес? Интеграцията Make на ClickUp ще се погрижи за това вместо вас. Тя свързва ClickUp с всякакви онлайн приложения или API, автоматизира задачите и синхронизира данните в реално време.

Например, ако сте уморени да изпращате актуализация в Slack на шефа си всеки път, когато публикувате блог пост от ClickUp, Make може да автоматизира този процес.

С проста настройка, всеки път, когато се публикува нова публикация от вашата опашка в ClickUp, Make автоматично изпраща уведомление чрез Slack. Това ви спестява време и гарантира, че вашият екип е винаги информиран.

Ако някога сте мечтали да намирате бързо всяка задача, документ или съобщение, без да проверявате ръчно всяко приложение, тогава универсалното търсене на ClickUp е вашата мечта.

Просто свържете вашите приложения и файлове и търсете в работната си среда ClickUp по-бързо от всякога.

Тази интеграция опростява управлението на задачите и подобрява възможността ви за достъп и организиране на информация на различни платформи.

С синхронизиране на данни в реално време и всеобхватни възможности за търсене можете да работите по-ефективно от всякога.

Лесно търсете и намирайте файлове в ClickUp, свързани приложения или локалния си диск с Universal Search.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте разнообразни задачи в ClickUp с помощта на стотици шаблони, свързвайки Slack, HubSpot CRM и други инструменти, без да са необходими познания по програмиране.

Персонализирайте действията в ClickUp, включително създаване на задачи, задаване на коментари и взаимодействия с API.

Търсете и получавайте достъп до данни от ClickUp в различни приложения, от изгледи на пространства до конкретни подзадачи.

Оптимизирайте работните процеси с готови шаблони за интегриране на приложения за съобщения и контакти от HubSpot CRM в задачите.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители намират интерфейса за сложен в началото.

По-високи разходи за обширни нужди от съхранение на данни

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Calendly

чрез Calendly

Уморени сте да претърсвате безкрайни вериги от имейли, само за да насрочите среща? Make for Calendly ви предлага лесно планиране с прост интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Тя ви позволява лесно да свържете Calendly с различни приложения, което улеснява управлението на проекти и CRM работните процеси, без да се изискват познания по програмиране.

Това е визуално интуитивен, стабилен инструментариум без код. Въпреки първоначалната крива на обучение, ще можете да планирате и автоматизирате дори най-сложните работни процеси за нула време, използвайки интеграцията на Make с Calendly. Тази лекота на употреба го прави един от най-добрите инструменти без код за продуктови мениджъри.

Най-добрите функции на Calendly

Интегрирайте с CRM и инструменти за управление на проекти за създаване на задачи и управление на контакти.

Създавайте или актуализирайте билети в системата си за всяко събитие.

Автоматично актуализирайте записите и статусите в Google Sheets или бази данни от събития в Calendly (или дори Google Calendar).

Ограничения на Calendly

Възможно е да не поддържа всички желани приложения на трети страни.

Може да дублира функции, които вече са налични в други инструменти.

Цени на Calendly

Безплатно завинаги

Essentials: 12 USD/месец на потребител

Професионална версия: 20 $/месец на потребител

Екипи: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4,7/5 (над 2100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3300 отзива)

3. Pipedrive

чрез Pipedrive

Представете си продажбена тръба, която се управлява сама. Звучи нереално? Не е. Pipedrive и Make заедно правят това възможно.

Това сътрудничество надхвърля стандартното управление на продажбите – то се отнася до трансформирането на ефективността на вашите продажби.

Тази интеграция ви позволява автоматично да управлявате връзките между Pipedrive и приложения като Airtable, Asana и Mailchimp. И всичко това на интуитивна платформа без кодиране.

Например, добавете нова сделка в Pipedrive и Make автоматично създава нова задача в Asana, за да я управлява. Нови потенциални клиенти в Pipedrive? Те се добавят незабавно в Mailchimp за незабавно проследяване по имейл.

Освен това, интегрирането на Pipedrive с Airtable актуализира вашите бази данни в реално време, подобрявайки точността на отчетите и анализа на тенденциите.

Тази автоматизация елиминира необходимостта от ръчно въвеждане на данни, което позволява на вашия екип по продажбите да се фокусира върху продажбите. Автоматизирането на сложни работни процеси за минути позволява на вашия екип да прекарва повече време с клиенти и потенциални клиенти, постигайки желаните резултати.

Най-добрите функции на Pipedrive

Проектирайте и автоматизирайте работните процеси визуално с интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, дори и без никакви познания по програмиране.

Свържете се с хиляди приложения, включително Airtable, Asana и Mailchimp, за цялостна автоматизация.

Интегрирайте множество приложения в един работен процес за неограничени възможности за автоматизация.

Ограничения на Pipedrive

Богатите възможности и персонализации могат да бъдат прекалено много за новите потребители.

Основно полезни за продажбите и CRM работните процеси

Цени на Pipedrive

Essential: 11,90 $/месец на потребител

Разширено: 24,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 49,90 $/месец на потребител

Цена: 59,90 $/месец на потребител

Enterprise: 74,90 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 2900 рецензии)

4. Airtable

чрез Make

Заедно, Make и Airtable не само съхраняват вашите данни, но и им вдъхват живот.

Резултатът? Сложните задачи, свързани с данни, се превръщат в организирани, автоматизирани процеси.

Например, можете да автоматизирате процеса на актуализиране на статуса на проектите в Airtable въз основа на актуализации по имейл.

Когато получите имейл с актуализация на проекта, Make може да анализира съдържанието на имейла и да актуализира съответния запис в базата Airtable, като по този начин гарантира, че статусите на проекта са винаги актуални, без да е необходимо ръчно въвеждане.

Друг пример е интегрирането на Airtable с вашата платформа за поддръжка на клиенти. Всеки път, когато се създава нов билет за поддръжка, Make може автоматично да добави запис в Airtable.

Това позволява подробно проследяване и анализ на заявките за поддръжка, като помага на вашия екип да идентифицира тенденции и да подобри времето за отговор.

За да използвате пълния потенциал на интеграцията на Make с Airtable, трябва да се запознаете с нея и да я интегрирате с други инструменти за автоматизация на процесите.

Най-добрите функции на Airtable

Свържете Airtable с множество приложения, проправяйки пътя за широка автоматизация.

Получете лесен за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, който прави автоматизираното проектиране на работни процеси изключително лесно.

Възможност за настройка на сложна автоматизация, която не изисква никакви познания по програмиране.

Ограничения на Airtable

Голямото разнообразие от функции може първоначално да обърка потребителите, които не са запознати с технологиите.

Цени на Airtable

Безплатно: Основни функции

Екип: 24 $/месец на потребител

Бизнес: 54 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)

5. HubSpot CRM

чрез HubSpot

Екипите по продажбите често са затрупани с потенциални клиенти, контакти и сделки, които изискват своевременно внимание. Интеграцията на HubSpot CRM с Make може да превърне този потенциален хаос в организирана и ефективна тръбопроводна система за продажби, която улеснява продажбените операции.

Това решение е предназначено за екипи, които искат да автоматизират своите CRM задачи, като предоставя функции, които опростяват управлението на контакти и сделки.

Например, когато нов потенциален клиент попълни формуляр за контакт на вашия уебсайт, Make може автоматично да добави информацията му в HubSpot CRM като нов контакт.

Тази интеграция може също да задейства поредица от последващи имейли от HubSpot, като гарантира незабавно ангажиране без ръчна намеса.

Като уникален пример за автоматизация на бизнес процесите, сътрудничеството между HubSpot CRM и Make може да повиши ефективността на вашите продажби.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Добавяйте контакти към списъци и работни процеси автоматично

Оптимизирайте процеса на създаване и управление на сделки

Създавайте персонализирани обекти, за да организирате по-добре данните

Ограничения на HubSpot CRM

Основно полезни за задачи, фокусирани върху CRM, по-малко за други бизнес области.

Най-добре се използва само в средата на HubSpot.

Цени на HubSpot CRM

Безплатно

Стартово ниво: Започва от 25 $/месец

Професионална версия: Започва от 400 $/месец (годишен абонамент)

Enterprise: Започва от 1200 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: 4. 4/5 (над 10 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

6. Webflow

чрез Webflow

Работното пространство на дизайнера е мястото, където творчеството среща ефективността. Webflow е перфектен пример за това. Това е визуална платформа с разширени функции за дизайн на уебсайтове без кодиране.

Интеграцията между Webflow и Make съчетава артистичната същност на софтуера за уеб дизайн с практичността на софтуера за автоматизация на задачите.

Макар да е истинско благословение за дизайнерите, за да се разкрие пълният му потенциал за проектиране, изграждане и автоматизиране на уебсайтове, е необходим стратегически подход и известна запознатост с API.

Най-добрите функции на Webflow

Интегрирайте с над 1500 популярни приложения, използвайки Make.

Използвайте интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за лесно създаване на работни процеси.

Позволете сценариите да се изпълняват незабавно или по график, адаптирайки се към динамичните нужди на проектирането.

Ограничения на Webflow

Предлага ограничени ползи за потребители извън уеб дизайна.

Изисква познания за API

Цени на Webflow

Стартово ниво: Безплатно

Основен: 18 $/месец

CMS: 29 $/месец

Бизнес: 49 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Webflow

G2: 4. 4/5 (520+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 230 отзива)

7. OpenAI

чрез Make

OpenAI за Make интегрира изкуствен интелект във вашите ежедневни бизнес процеси.

Тази мощна комбинация предоставя значителни предимства при автоматизирането на всичко – от прости до сложни задачи. Ето няколко примера:

Автоматизиране на анализа на данни: Автоматично обобщаване на обратната връзка от клиентите, за да се идентифицират бързо нивата на удовлетвореност и областите за подобрение.

Създаване на съдържание на естествен език: Създавайте описания на продукти или маркетингови текстове мигновено от кратки входни данни, спестявайки време.

Оптимизиране на процесите на вземане на решения: Анализирайте данните за продажбите и пазарните тенденции, за да препоръчате ефективни стратегии, ускоряващи вземането на решения.

Съвет от професионалист: Ако обмисляте да се занимавате с AI интеграции за вашия софтуер, опитайте алтернативи на OpenAI Playground, за да създавате и автоматизирате всичко.

Най-добрите функции на OpenAI

Използвайте мощността на GPT-3 за разнообразни приложения в безгранични работни процеси.

Използвайте изкуствен интелект за генериране на текстово съдържание и обработка на данни.

Използвайте AI алгоритми за вземане на решения, подкрепени от задълбочено тълкуване на данните.

Ограничения на OpenAI

Ограничени от специфичните възможности и ограничения на OpenAI GPT-3 API

Може да изисква значителни изчислителни ресурси, което се отразява на ефективността на работния процес.

Цени на OpenAI

Основно: Безплатно

Плюс: 20 $/месец на потребител

Екип: 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за OpenAI

G2: 4,7/5 (над 420 отзива)

Capterra: 4,6/5 (35+ отзива)

8. Notion

чрез Notion

Безкрайните списъци със задачи и разпръснатите документи затрудняват ли ви работата? С Make можете да изпращате информация между Notion и други платформи, за да сте сигурни, че разполагате с необходимата информация точно там, където ви е нужна.

Използвайте интеграцията Make на Notion, за да:

Автоматично добавяне на нови данни към съществуващи записи в базата данни

Създайте нови страници в конкретни раздели за организиране на бележки или документация по проекти.

Създавайте нови бази данни като подстраници за подробно проследяване на проекти или клиенти.

Автоматично задавайте страници или блокове като архивирани, за да поддържате работното си пространство чисто и актуално.

Използвайте организационните умения на Notion, подсилени от автоматизационната мощ на Make, за да автоматизирате рутинните задачи и да се концентрирате върху по-голямата картина.

Най-добрите функции на Notion

Създавайте персонализирани работни процеси, използвайки специфични тригери, действия и търсения.

Организирайте процесите между Notion и други инструменти, като повишите ефективността.

Получете неограничени възможности за свързване на Notion с други приложения и услуги.

Ограничения на Notion

Зависи от съвместимостта и функционалността на други свързани приложения

Възможност за дублиране на функции, които вече съществуват в Notion или други интегрирани инструменти.

Цени на Notion

Лично: Безплатно

Плюс: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 рецензии)

9. Monday. com

чрез Make

Monday.com и Make са две от най-добрите софтуерни решения за автоматизация на работната натовареност.

Ако имате чувството, че се занимавате с прекалено много задачи при управлението на проекти, тази комбинация е вашата спасителна мрежа и мощен ускорител на производителността.

Например, създайте формуляр в Monday.com за данните на клиента, за да оптимизирате процеса на регистрация на клиенти. След като формулярът бъде изпратен, Make може автоматично да създаде нова табло за проекта за клиента, да назначи членове на екипа и да изпрати приветствено имейл на клиента с подробности за проекта и следващите стъпки.

Освен това, ако искате да информирате екипа си, когато статуса на дадена задача се промени, можете да автоматизирате тези известия с Monday.com.

Когато статуса на задачата се актуализира на „Завършена“, Make може да изпрати имейл до екипа, с който да отпразнува постижението и да ги информира за следващите стъпки.

Най-добрите функции на Monday.com

Автоматизирайте добавянето на абонати и колони към таблата, подобрявайки сътрудничеството в екипа.

Опростете работата с документи, като добавяте файлове към актуализации и колони с файлове.

Създавайте нови табла, групи и поделементи за персонализирани проекти.

Ограничения на Monday.com

Изисква внимателно планиране на тригери и действия за автоматизация.

Интеграциите с други бизнес инструменти могат да бъдат предизвикателни.

Цени на Monday.com

Безплатно завинаги

Основен: 12 $/работно място/месец

Стандартен: 14 $/месец на работно място

Pro: 24 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирани цени

Monday.com оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 9900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

10. Discord

чрез Make

Когато Discord обедини сили с Make, това оптимизира вашата общност и бизнес процесите чрез автоматизация.

Бизнесите и общностите могат да се възползват от това мощно дуо. Можете да използвате Make, за да организирате прости задачи в Discord, включително управление на роли, изпращане на напомняния или задействане на сложни работни процеси въз основа на конкретни чат съобщения.

Make се интегрира и с някои популярни алтернативи на Discord, за да улесни управлението на общностите и сътрудничеството на работното място.

Най-добрите функции на Discord

Организирайте задачи като известия и управление на членове в Discord.

Улеснете автоматизираните отговори и споделянето на съдържание в каналите на Discord.

Свържете дейностите в Discord с други бизнес инструменти за кохерентно управление на работните процеси.

Ограничения на Discord

Може да предлагат ограничени ползи за бизнеси, които не са ориентирани към общността.

Изисква добре обмислено планиране, за да интегрира ефективно дейностите в Discord с други работни процеси в бизнеса.

Цени на Discord

Безплатно: Основни функции

Nitro Basic: 2,99 $/месец

Nitro classic: 4,99 $/месец

Nitro: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Discord

G2: Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

Опростете работния си процес с интеграциите на Make

Видяхме как интеграциите на Make като Calendly, Monday.com и други могат значително да подобрят вашите бизнес процеси. Тези инструменти са от жизненоважно значение за автоматизирането и опростяването на задачите, спестяването на време и повишаването на ефективността.

Сред тях се откроява ClickUp. Това е повече от поредната интеграция на Make; това е единственото приложение, от което ще имате нужда за управление на различни проекти, екипи и работни процеси. В основата си ClickUp оптимизира съвместната работа в екип с визуална платформа, която ви позволява да централизирате информацията на работното място и да автоматизирате задачите.

Но ClickUp става още по-мощен, когато се интегрира с другите ви любими приложения. А най-хубавото е, че не се изискват никакви познания по програмиране.

Резултатите? Няма повече постоянно превключване между приложения, по-гладко предаване между екипите и процеси, които се движат автоматично на заден план. Вие оставате фокусирани върху работата, която е най-важна. Спрете да се борите с фрагментиран работен процес. Опитайте ClickUp и изживейте ново ниво на ефективност.