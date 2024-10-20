Топ 12 безплатни CRM инструмента за недвижими имоти (функции, цени)

Когато става въпрос за недвижими имоти, времето наистина е пари.

И всеки професионалист в областта на недвижимите имоти знае, че няма нищо по-лошо от това да инвестираш много часове в конкретна сделка, която в крайна сметка се проваля.

Това наистина ме засегна, а?

За да избегнат повторението на такива ситуации, агентите по недвижими имоти разчитат на най-добрите CRM системи за недвижими имоти, за да съхраняват данни за клиентите, да идентифицират техните предпочитания, да оптимизират комуникацията и др.

Но точно като имотите, има много безплатни CRM инструменти за недвижими имоти!

За да ви помогнем да намерите най-доброто CRM решение за недвижими имоти, ще разгледаме какво представлява CRM в областта на недвижимите имоти и ще ви представим 12 фантастични безплатни CRM инструмента за недвижими имоти, заедно с техните основни функции, цени и оценки на потребителите.

Да го донесем у дома!

Какво е CRM в недвижимите имоти?

CRM ( управление на взаимоотношенията с клиентите ) се отнася до създаването и поддържането на силни взаимоотношения с клиентите.

Защо CRM е важен в областта на недвижимите имоти?

Агентът по недвижими имоти трябва да изгради солидни взаимоотношения с клиентите, за да сключи сделки. А изграждането на такива взаимоотношения в бизнеса с недвижими имоти отнема много време и пари.

Но тук на помощ идва софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиенти.

CRM софтуерът може да помогне на агентите по недвижими имоти да автоматизират процесите по продажбите, да се фокусират върху оптимални сделки и да ускорят времето за реакция. По този начин можете да продадете повече имоти, без да се подценявате. 😉

Ето някои от функциите, които се срещат в CRM софтуера за недвижими имоти:

Автоматизация на маркетинга на недвижими имоти

Управление на продажбите

Управление на контакти

Шаблони за имейли

Отчети и табла

Когато преглеждате ревюта на CRM инструменти за недвижими имоти, трябва да обърнете внимание на тези функции, за да намерите най-подходящия инструмент за вашите нужди.

Най-добрият CRM за агенти по недвижими имоти ще помогне на вашата компания да поддържа отношенията с клиентите, да автоматизира задачите и да стимулира продажбите.

Не сте сигурни как работи автоматизацията на задачите? Ето ръководство за как да автоматизирате задачите .

12 най-добри безплатни CRM софтуера за недвижими имоти

Ето 12-те най-добри CRM софтуера за недвижими имоти на пазара. След като разгледате всеки инструмент, лесно ще откриете CRM софтуера за недвижими имоти, за който мечтаете!

ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за управление на проекти и безплатни CRM инструменти за недвижими имоти, използван от суперпродуктивни екипи в малки и големи компании.

И тъй като секторът на недвижимите имоти е ориентиран към сделките , имаме за вас неустоима оферта.

Добре, да чуем.

ClickUp е CRM решение, което се занимава с повтарящите се процеси, за да можете да се съсредоточите върху постигането на големи успехи.

С софтуер за управление на проекти в областта на недвижимите имоти като ClickUp можете да създадете перфектна база данни с клиенти с помощта на Relationships и да получите красива форма за попълване, която ще ви помогне да генерирате потенциални клиенти и да промотирате обяви.

Ето защо ClickUp е най-добрият безплатен CRM за недвижими имоти:

Искате ли повече информация за използването на ClickUp като CRM? Научете как да създадете свой собствен CRM в ClickUp.

И ще подсладим сделката с тези фантастични предимства:

Предимства на ClickUp

Разгледайте публичната пътна карта на ClickUp, за да видите най-новите ни разработки. 🏘

И не забравяйте да разгледате всички вълнуващи функции, които този безплатен CRM софтуер за недвижими имоти ви предлага.

ClickUp предлага множество ценови планове, които отговарят на вашите нужди, включително:

Безплатен план завинаги :

Неограничен план 7 $/месец на член

Бизнес план 12 $/месец на член

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Все още не сте убедени? Ето ръководство за как да използвате ClickUp за агенции за недвижими имоти .

2. LionDesk

LionDesk е CRM инструмент за недвижими имоти с планирани имейли и текстови съобщения. Приложението разполага и с функции за генериране на потенциални клиенти, както и с интегрирани видео имейли и видео текстови съобщения.

По този начин можете да сключите сделки, докато сте в карантина. 😉

Основни функции на LionDesk

Следете процеса на продажбите и сключените сделки

Достъп до 100 предварително създадени маркетингови кампании

Добавете етикети към вашите клиенти, за да можете бързо да идентифицирате купувачите и продавачите на търговски недвижими имоти.

Функция за управление на потенциални клиенти , която ви позволява да разпределяте потенциалните клиенти според резултатите им или пощенския им код.

Цени на LionDesk

Ценовите планове на LionDesk започват от 25 долара на месец.

Оценки на клиентите на LionDesk

G2: 3,8/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (80+ отзива)

Zoho CRM е всеобхватна CRM платформа, която ви предоставя известия в реално време, когато клиенти взаимодействат с вашия бизнес. Освен това можете да следите вашите KPI (ключови показатели за ефективност) в продажбите с отчети в реално време.

Можете също да използвате този безплатен CRM, за да намерите най-подходящото време и канал за достигане до вашите клиенти. По този начин ще имате по-голям шанс да реализирате продажба.

Ключови характеристики на Zoho CRM

Свържете потенциални купувачи и продавачи чрез портали за самообслужване

Генерирайте потенциални клиенти от онлайн формуляри, чатове на живо, социални медии и др.

Ускорете комуникацията с персонализирани шаблони за имейли

Поканете клиенти да сътрудничат по проекти

Цени на Zoho CRM

Zoho CRM е безплатен инструмент за недвижими имоти за до трима потребители. Платените планове започват от 20 долара на потребител на месец.

Оценки на клиентите на Zoho CRM

G2: 4/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (4800+ отзива)

4. Wise Agent

Wise Agent е CRM софтуер за недвижими имоти, който ви позволява да генерирате отчети за комисионни и да създавате списъци със задачи с приблизително времетраене и приоритети.

Но бихте ли направили разумния избор, като изберете този инструмент за CRM за недвижими имоти?

Нека да разберем...

Основни функции на Wise Agent

Съхранявайте транзакциите на клиенти, записите за контакти и всички други документи в приложението.

Функция за списък с имоти, която ви позволява да съхранявате важна информация за имотите

Задайте разрешения за екипа, така че купувачите да могат да си сътрудничат, без да имат достъп до чувствителна информация.

Дневникът изпраща напомняния за срещи

Цени на Wise Agent

Ценовите планове за този CRM инструмент за недвижими имоти започват от 29 долара на месец.

Оценки на клиентите на Wise Agent

G2: 3,7/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)

5. Follow Up Boss

Follow Up Boss е софтуер за управление на проекти в областта на недвижимите имоти с вградена функционалност за проследяване на важни показатели като процент на реализация, обща стойност на сделката и обща стойност на комисионната.

Приложението разполага и с функция за водене на бележки, а вие можете да възлагате конверсии на колегите си. По този начин наистина можете да станете шефът на проследяването! 😎

Основни характеристики на Follow Up Boss

Интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за визуализиране и проследяване на активните обяви и купувачите.

Двупосочна синхронизация с Google Calendar и Office 365 Calendar

Задайте напомняния, за да не пропуснете нито едно последващо действие.

Сортирайте задачите според приоритета им

Цени на Follow Up Boss

Ценовите планове започват от 69 долара на месец за потребител.

Оценки на клиентите на Follow Up Boss

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

Научете повече за най-добрите CRM системи за консултанти!

6. Top Producer

Top Producer е CRM система, която ви позволява да създавате динамични работни процеси за клиенти.

Ако сделката се провали или срещата бъде пропусната, функцията за автоматизация ще актуализира задачата автоматично. Приложението се интегрира и с Gmail, iCloud, Outlook и друг софтуер.

Но ще ви помогне ли този инструмент да създадете агенти с най-висока производителност?

Да видим...

Основни характеристики на Top Producer

Професионални шаблони за имейли за недвижими имоти

Дръжте екипа си информиран с общ достъп до контакти, комуникации и графици.

Получете подробна информация за клиентите с данни от социалните медии

Проследявайте имотите, които интересуват вашите клиенти, с безплатна връзка с MLS (услуга за многократно публикуване).

Цени на Top Producer

Ценовият план на Top Producer започва от 45 долара на месец на потребител.

Рейтинги на клиентите на Top Producer

G2: 2,9/5 (над 100 отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 100 отзива)

7. Freshworks

Freshworks е CRM софтуер, който позволява на агентите да си сътрудничат в Slack и Zoom, за да сключват сделки по-бързо, а вие можете да предвидите средния размер на сделката, като използвате функцията за прогнозиране.

Нека видим дали това приложение може да помогне на вашите агенти да преодолеят всякакви трудности в областта на недвижимите имоти.

Основни характеристики на Freshworks

Имейл и чат разговори и телефонни записи с потенциални клиенти

Получете списък с предстоящи срещи и задачи, които трябва да бъдат изпълнени.

Приоритизирайте по-добре вашите проекти, като позволите на Freddy, изкуствения интелект, да идентифицира и маркира сделките, по които трябва да работите.

Създайте персонализирани полета за съхранение на релевантни данни и за записване на подробностите за даден имот.

Цени на Freshworks

Ценовите планове на Freshworks започват от 35 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Freshworks

G2: 4,6/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)

Ixact Contact е CRM софтуер с подробни профили на контакти, които ви помагат да следите рождените дни на клиентите и годишнините от нанасянето им. 💝

Инструментът ви позволява също да зададете цели за комисионни и да планирате стъпките за постигането им. По този начин екипите могат да проследяват напредъка и да останат мотивирани.

Организира вашите контактни данни в една лесна за управление база данни.

Следете комисионните си и процеса на продажбите

Получавайте информация в реално време за вашия процес на продажби с помощта на джаджи и табла.

Получавайте напомняния по имейл за важни задачи и срещи

Ценовите планове на Ixact Contact започват от 39 долара на месец.

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 140 отзива)

HubSpot е един от най-добрите CRM инструменти за недвижими имоти, който улеснява комуникацията с клиентите. С функцията „кликни, за да се обадиш“ можете да се свържете с клиенти с едно натискане на бутон.

Можете също да свържете този безплатен CRM с инструментите за маркетинг, продажби, обслужване на клиенти и управление на съдържание на HubSpot, за да създадете център за продуктивност за вашите агенти.

HubSpot Основни характеристики

Получавайте известия, когато потенциален клиент отвори вашия имейл

Превърнете най-добрите и най-често използвани имейли за продажби в шаблони

Прегледайте цялата си продажбена верига на визуален табло

Останете свързани с потенциалните клиенти, докато сте в движение, с приложенията CRM за Android и Mac

Цени на HubSpot

HubSpot предлага безплатен план, а ако искате да изберете платен план, цените започват от 50 долара на месец.

Оценки на клиентите на HubSpot

G2: 4. 3/5 (7000+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

10. RealtyJuggler

RealtyJuggler real estate CRM Software е софтуер за организиране на работата на агенти по недвижими имоти и други професионалисти в областта на недвижимите имоти. Проследявайте клиенти, изпращайте масови имейли, изпращайте съобщения чрез имейл и печатни формуляри.

Основни характеристики на RealtyJuggler

Бъдете в крак с задачите, срещите и специалните дни

Планирайте масови, индивидуални и последователни имейли с вградени, персонализирани формуляри за поща.

Пълно проследяване на сделките от нов потенциален клиент до сключена сделка

Синхронизирайте с Google G-Suite или Gmail акаунт

Цени на RealtyJuggler

RealtyJuggler предлага 90-дневен пробен период, а платените планове са 179 долара на година.

Оценки на клиентите на RealtyJuggler

G2: 4. 3/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)

Понякога агентите по недвижими имоти могат да станат изключително териториални, което може да доведе до конфликти в екипите.

За щастие, Salesforce е CRM софтуер за недвижими имоти с чудесна функция за управление на територии. Той може да ви помогне да избегнете конфликти в екипа, като разпределяте агентите към конкретни възможности.

Разгледайте тези алтернативи на Salesforce!

Ключови функции на Salesforce

Възползвайте се от активността в социалните медии като LinkedIn, Facebook и YouTube, за да видите в какви видове имоти се интересуват вашите клиенти.

Споделяйте документи и идеи с членовете на екипа, като използвате функцията за обмен на съобщения.

Насочвайте и разпределяйте потенциални клиенти към подходящия агент за продажба на недвижими имоти

Проследявайте представянето на вашите агенти с табла в реално време.

Цени на Salesforce

Ценовите планове на Salesforce започват от 25 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Salesforce

G2: 4. 2/5 (над 11 000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Научете повече за различните случаи на употреба на CRM!

12. Pipedrive

Pipedrive е софтуер за инвестиции в недвижими имоти с native Android и iOS приложения, които можете да използвате без интернет връзка. По този начин можете да следите сделките си, докато сте на път. 🚘

Основни функции на Pipedrive

Вашите аудио бележки се транскрибират автоматично

Функции за автоматизация на комуникацията, като автоматично изпращане на персонализирани имейли

Напомняния за дейности, за да сте в крак с вашите сделки

Синхронизирайте срещите си с Google Calendar

Цени на Pipedrive

Ценовите планове на Pipedrive започват от 15 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Pipedrive

G2: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Бонус CRM инструменти: Разгледайте тези алтернативи на Microsoft Dynamics!

Последно, но не по важност 😉

CRM софтуерът може да помогне на вашата агенция за недвижими имоти да взема информирани решения, да поддържа връзка с високоценни клиенти и да автоматизира повтарящи се задачи.

Но както всеки, който търси дом, не можете просто да се задоволите с някакъв си софтуер за недвижими имоти.

И макар че споменахме някои добри CRM инструменти за недвижими имоти, никой от тях не е толкова изчерпателен като ClickUp.

Защо да се задоволявате с „приличен“ CRM инструмент, когато можете да имате най-добрия CRM инструмент за търговски недвижими имоти?

С ClickUp вашите агенти могат да задават и проследяват напредъка си към продажбените си цели, да свързват документи с съществуващи сделки за бърза справка и да правят много други неща.

Сключете сделка с ClickUp безплатно още днес, за да опитате безплатен CRM инструмент, който ще накара вашите агенти да се чувстват наистина като у дома си. 🏠