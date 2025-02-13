10-те най-добри CRM системи за консултантски услуги през 2025 г.

Системата ви за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) работи за вас или срещу вас? Независимо дали сте бутикова фирма или член на Голямата четворка, вие се нуждаете от най-добрата CRM система за консултанти за вашия екип. 🙌

Според доклада „Global Management Consulting Market 2024“, консултантският сектор е бил оценен на 307,62 милиарда долара през 2022 г., като се очаква тази цифра да нарасне до 511,88 милиарда долара до 2028 г. И макар че големите цифри често се превръщат в големи продажби, те могат да доведат и до голямо изчерпване (прочетете: късни нощи, работа през уикендите, много чаши – ъъъ, кани? – кафе). ☕

За да помогнете на вашия консултантски екип да работи по-умно, а не по-усилено, се нуждаете от CRM система, която автоматизира задачите, улеснява проследяването, регистрира продажбите и в крайна сметка улеснява сключването на сделки.

За щастие, ние сме направили тази работа за вас. По-долу ще намерите нашия списък с 10-те най-добри CRM системи за консултантски фирми.

Какво да търсите в CRM за консултанти?

Преди да превърнете този списък с топ 10 в своя топ избор, трябва да знаете какво да търсите. По време на процеса на избор на CRM, имайте предвид следните задължителни функции:

Вградени интеграции: Целта на CRM софтуерната система е да опрости процеса на продажбите и цялостните бизнес процеси. Затова вашата система ще трябва да се интегрира с вашите платформи за имейл маркетинг, електронна търговия, счетоводство или помощна служба.

Персонализирани функции на акаунта: CRM софтуерните системи могат да бъдат доста строги в стандартния си вариант. Потърсете системи, които отговарят на вашите уникални нужди чрез персонализирани полета, отчети и изгледи.

Екипи за поддръжка: Ако нямате вътрешен CRM администратор, ще ви е необходима платформа, която предлага поддръжка чрез чат, телефон или имейл, за да ви помогне да персонализирате решението си.

Автоматизирани работни процеси: Подходящата CRM стратегия може да спести безброй часове на вашия бизнес. Потърсете платформа, която може Подходящата CRM стратегия може да спести безброй часове на вашия бизнес. Потърсете платформа, която може да автоматизира създаването на продажбени дейности, задачи за проследяване или процеси за одобрение на договори. CRM системите са още по-добри, ако предлагат функции за автоматизация на маркетинга, които свързват продажбените процеси с маркетинговия екип.

10-те най-добри CRM системи за консултанти

Търсите най-добрата CRM платформа за вашата консултантска фирма? Използвайте този списък, за да намерите решение, което отговаря на вашите уникални нужди.

Използвайте готови рецепти за автоматизация или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важното.

ClickUp предлага високо персонализиран CRM инструмент за консултантски компании от всякакъв мащаб. Като всеобхватно средство за продуктивност, където консултантите могат да си сътрудничат чрез Docs, Chat и Whiteboards, ClickUp ви позволява да сключите повече сделки, като същевременно обслужвате по-добре съществуващите клиенти. 🤩

Консултантските фирми могат да използват CRM инструментите на ClickUp за генериране на потенциални клиенти, предоставяне на клиентска поддръжка и продажби на съществуващи клиенти. За да започнете, вашият консултантски екип може да изтегли CRM шаблона на ClickUp, след което да персонализира изгледите, статусите и полетата, за да отговарят на вашия уникален бизнес.

С помощта на обширни джаджи на таблото, консултантите могат лесно да събират данни за индивидуални акаунти или за цялостния си процес на продажби за тримесечните срещи с изпълнителния екип. За да спестят време при управлението на клиенти, членовете на екипа могат да възлагат задачи, да създават предложения и да получават одобрение от ръководството, като използват персонализирани, автоматизирани работни процеси.

Най-добрите функции на ClickUp

Разберете аудиторията си с един поглед, използвайки 10 персонализирани изгледа.

Лесно представяйте данните за клиентите на вашия изпълнителен екип, използвайки над 50 джаджи за табло, включително стойност на клиента за целия му жизнен цикъл, размер на сделките и други анализи.

Интегрирайте уеб формуляри, за да събирате данни за нови потенциални клиенти и автоматично да разпределяте задачи.

Управлявайте лесно клиенти и потенциални клиенти, докато пътувате, с помощта на мобилния CRM на ClickUp.

Проследявайте продажбените дейности с вградени шаблони за консултации.

Ускорете комуникацията с клиентите и поддържайте членовете на екипа в синхрон чрез безпроблемно управление на имейлите.

Сключвайте сделки по-бързо чрез автоматизирани работни процеси, които разпределят задачи, задействат актуализации на статуса, предупреждават колегите и в крайна сметка сключват сделки по-бързо.

Поддържайте сметките си организирани и обслужвайте по-добре клиентите си чрез използването на персонализирани етикети.

Създайте персонализирани полета за информация за клиенти, подробности за проекти и други данни, които са от значение за вашата консултантска дейност.

Спестете време, като интегрирате CRM софтуера си с над 1000 популярни инструмента, като Dropbox, Slack, Zoom, Loom и други.

Автоматизирайте процеса на продажби за вашия консултантски бизнес, като добавите персонализирани статуси, за да знаете кои сделки са в процес, кои са в процес на одобрение и кои са близо до финалната линия.

Ограничения на ClickUp

Огромният брой функции може да се окаже прекалено обременяващ за тези, които търсят прост инструмент за управление на проекти.

Въвеждането на нови консултанти в CRM системата може да отнеме няколко дни.

Не всички CRM шаблони са достъпни в мобилното приложение (все още!).

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. HubSpot

чрез HubSpot

С над 100 000 клиенти по целия свят, HubSpot придвижва потенциалните клиенти по-надолу по веригата.

Създадена за бутикови и корпоративни консултантски фирми, CRM платформата на HubSpot опростява клиентското преживяване чрез автоматично записване на данни. HubSpot CRM се интегрира с бизнес имейлите на консултантите, за да проследява продажбените дейности в цялата организация. Консултантите могат да комуникират с потенциални клиенти чрез фрагменти, отговори по имейл или автоматизирани кампании.

Пакетът HubSpot CRM се предлага в комплект с маркетинговите инструменти на HubSpot, което ви позволява да стартирате имейл маркетингови кампании, да анализирате уеб трафика и да създавате персонализирани уеб формуляри, за да опростите генерирането на потенциални клиенти. С инструменти за управление на реклами, проследяване на отговори по имейл и чат на живо, HubSpot прави работата на вашите маркетингови и продажбени екипи по-гладка.

Най-добрите функции на HubSpot

Оптимизирайте ежедневните задачи на вашите консултанти, като съхранявате функциите за управление на задачите и CRM на едно място.

Интегрирайте ги с Gmail или Outlook, за да регистрирате автоматично дейността на вашия консултантски бизнес.

Поддържайте продуктивността на вашите консултанти, докато са в движение, чрез мобилното приложение.

Опростете обслужването на клиенти чрез използването на фрагменти – къси, многократно използваеми текстови блокове.

Лесно събирайте данни за потенциални клиенти чрез персонализирани формуляри с инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане.

Ограничения на HubSpot

По-ниските ценови нива не включват някои задължителни функции.

Възможно е да има липса на персонализация при някои функции, като например изгледите.

Професионалният план може да бъде твърде скъп за бутикови консултантски фирми или независими консултанти.

Цени на HubSpot

Безплатни инструменти на CRM Suite: 0 $

CRM Suite Starter: 20 $/месец на потребител

CRM Suite Professional: 1600 долара на месец на потребител

Оценки и отзиви за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

3. Zoho CRM

чрез Zoho CRM

Удобната за ползване CRM платформа на Zoho улеснява управлението на потенциални клиенти, сделки и договори на едно място. Консултантите могат да оценяват потенциалните клиенти, за да идентифицират сделките с най-голям шанс за реализация. Оттам нататък инструментите за автоматизация на Zoho CRM улесняват оптимизирането на комуникацията с клиентите и получаването на одобрение от ръководството.

Zoho CRM се синхронизира с вградените маркетингови инструменти на Zoho, включително формуляри за превръщане на уеб посетители в потенциални клиенти, чат на живо и имейл маркетингови кампании. Zoho също така се предлага с интеграции с популярни инструменти за поддръжка, като Zendesk или Salesforce Desk, за да обслужва по-добре и да увеличава продажбите към съществуващите клиенти.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Персонализирайте управлението на контактите с 500 потребителски полета на модул.

Позволете на CRM администраторите да тестват нови инструменти, полета или модули чрез използването на пясъчник.

Повишете производителността на вашия консултантски екип чрез 1000 имейл известия на потребител.

Синхронизирайте усилията си за автоматизация на продажбите и маркетинга чрез неограничен брой шаблони за имейли.

Лесно събирайте данни за нови потенциални клиенти чрез използването на 100 уеб-формуляра за лийдове на модул.

Ограничения на Zoho CRM

Някои персонализирани функции изискват познания по програмиране, което може да бъде предизвикателство за някои консултантски фирми.

Готовите модули могат да бъдат ограничени и може да се наложи да наемете администратор, който да персонализира платформата според уникалните нужди на вашия бизнес.

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 14 USD/месец на потребител

Професионална версия: 23 USD/месец на потребител

Enterprise: 40 $/месец на потребител

Ultimate: 52 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Zoho CRM

G2: 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6000 отзива)

4. Keap

чрез Keap

CRM решенията на Keap са създадени специално за малките предприятия. Класиран в топ 50 на G2 Best Software Awards за продукти за продажби и маркетинг, Keap е известен с лекотата си на използване и първокласното обслужване на клиенти.

Keap се занимава с събирането на потенциални клиенти, проследяването на потенциални клиенти, фактурирането, поддържането на потенциални клиенти и събирането на плащания – всичко на едно място. Вградените маркетингови инструменти ви позволяват да привличате и да изисквате препоръки от съществуващи клиенти.

Като цяло, ключовите функции на Keap ви позволяват да отделяте по-малко време за рутинна работа, така че вашият екип по продажбите да може да се съсредоточи върху превръщането на повече потенциални клиенти в реални клиенти.

Най-добрите функции на Keap

Изпращайте фактури, създавайте оферти и приемайте плащания за всичките си клиенти.

Поддържайте продуктивността на консултантите, докато са в движение, чрез мобилното приложение на Keap.

Свържете се с потенциални клиенти чрез имейл, социални медии, чат поддръжка и други инструменти директно от записите за контакти.

Лесно синхронизирайте CRM инструмента си с популярни платформи като Gmail, PayPal, QuickBooks и други.

Отделете по-малко време за комуникация с потенциални клиенти чрез използването на шаблони за имейли, тригери и сегментирани имейл кампании.

Ограничения на Keap

Някои задължителни функции, като оценяване на потенциални клиенти или разширени отчети, не са налични в професионалния план.

Някои функции на CRM софтуера, като например календарното приложение, не предлагат възможност за персонализиране.

Цени на Keap

Pro: 159 $/месец за двама потребители

Максимум: 229 $/месец за трима потребители

Оценки и отзиви за Keap

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1000 отзива)

5. Bitrix24

чрез Bixtrix24

С над 35 бизнес инструмента Bitrix24 помага на 12 милиона компании по целия свят да работят по-ефективно.

Разрастващите се компании могат да провеждат продажбени дейности, маркетингови кампании и бизнес операции на една платформа с Bitrix24. С уебсайт конструктор с функция „плъзгане и пускане”, автоматизация на работните процеси, помощна служба, SMS маркетинг и инструменти за електронна търговия, Bitrix24 може да укрепи съществуващите клиентски взаимоотношения, като същевременно сключва нови бизнес сделки.

Освен това, CRM инструментите на Bitrix24 позволяват на консултантите да подават отчети за отработеното време, да проследяват KPI, да възлагат задачи и да превръщат потенциални клиенти в реални. Чатът на живо, уеб формулярите и VoIP телефонните системи оптимизират обслужването на клиентите, а унифицираното работно пространство ви позволява да съхранявате всички документи на клиентите на едно място.

Най-добрите функции на Bitrix24

Създавайте, редактирайте и споделяйте всички документи за вашия консултантски бизнес в система за съхранение в облака.

Използвайте онлайн часовник, видеоконферентна връзка и онлайн задачи, за да поддържате продуктивността на дистанционните работници.

Стартирайте маркетингови кампании и създавайте целеви страници, за да привлечете потенциални клиенти към продажбения процес.

Изпращайте оферти и фактури на клиенти

Възстановете старите клиенти с реактивиране на клиенти, използвайки софтуера за проследяване на клиенти на Bitrix24.

Ограничения на Bitrix24

Има крива на обучение, която може да бъде малко стръмна за тези, които не са запознати с CRM софтуера.

С инструменти за създаване на уебсайтове, управление на човешките ресурси, управление на проекти и други, достъпни на една платформа, тя може да се окаже твърде сложна за някой, който търси проста CRM платформа.

Някои задължителни функции, като CRM анализи, тригери, задължителни полета и интеграция с имейл, не са достъпни в безплатния план.

Цени на Bitrix24

Основен пакет: 43 USD/месец за пет потребители

Стандартен: 87 $/месец за 50 потребители

Професионална версия: 175 USD/месец за 100 потребители

Enterprise: Започва от 325 $/месец за 250 потребители (може да се персонализира за до 10 000 потребители)

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (700+ отзива)

6. Freshworks

чрез Freshworks

Freshworks CRM, или Freshsales, е платформа, на която се доверяват 60 000 компании по целия свят.

Freshworks използва изкуствен интелект (AI), за да идентифицира потенциалните клиенти, които са най-вероятно да се превърнат в реални клиенти, и да автоматизира последващата комуникация. С Pipeline Management 2.0 потребителите могат да прогнозират резултатите от сделките, да взаимодействат с потенциални клиенти, да прогнозират приходите за мениджърите и в крайна сметка да придвижват сделките по веригата.

Консултантите могат да получат 360-градусова визуализация на своите потенциални клиенти чрез хронологии на дейностите, персонализирани изгледи, карти с подчертани елементи и множество последователности на продажбите.

Най-добрите функции на Freshworks

Предотвратете спорове относно комисионните чрез използване на екипи по продажбите и управление на териториите.

Получете по-добра визуализация на прогнозата си за продажбите с помощта на AI-базирани анализи и картички за контакти с функция „плъзгане и пускане”.

Затваряйте сделки по-ефективно чрез AI-базирано оценяване на контакти и последователности на продажбите.

Създайте множество канали за продажби за различни консултантски услуги.

Сътрудничество с потенциални и настоящи клиенти чрез вградени инструменти за чат, имейл и телефонна поддръжка.

Ограничения на Freshworks

Мобилната версия не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията.

Тъй като Freshsales е платформа, различна от другите платформи на Freshworks, като Freshdesk , Freshmarketer или Freshservice, може да бъде трудно да се разбере кои функции попадат в коя категория.

Цени на Freshworks

Freshsales Free: 0 долара

Freshsales Growth: 15 USD/месец на потребител

Freshsales Pro: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 69 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshworks

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

7. Salesforce

чрез Salesforce

Salesforce CRM или Salesforce Sales Cloud ви позволяват да управлявате дейностите, потенциалните клиенти и възможностите на едно място.

Salesforce предоставя маршрутизиране на потенциални клиенти, оценяване на потенциални клиенти, продуктивност на имейли, показатели за потенциални клиенти, персонализирани табла и отчети, както и създаване на договори, което ви позволява да привлечете потенциални клиенти.

Липсва ли ви нещо? Можете дори да създадете своя собствена Salesforce приложение чрез Lightning App Builder.

Най-добрите функции на Salesforce

Вижте кои потенциални клиенти са най-вероятно да се превърнат в реални чрез оценка на възможностите.

Определяйте цени на продукти, създавайте поръчки за продажби, изготвяйте оферти и изпращайте договори за одобрение – всичко това на една платформа.

Сътрудничество с други консултанти или трети страни с Salesforce Chatter

Създайте повече възможности за допълнителни продажби и отговорете на конкретните нужди на съществуващите клиенти чрез управление на случаи.

Съхранявайте всички документи на клиентите на едно място с файлово хранилище

Ограничения на Salesforce

Някои персонализации, като изгледи, не са достъпни в мобилното приложение.

Може да се наложи да потърсите помощ от консултант или разработчик на Salesforce, за да персонализирате готовото решение според вашите уникални бизнес процеси.

Цени на Salesforce

Sales Cloud Starter: 25 USD/месец на потребител

Sales Cloud Professional: 80 USD/месец на потребител

Sales Cloud Enterprise: 165 USD/месец на потребител

Sales Cloud Unlimited: 330 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4,3/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 17 000 отзива)

8. Capsule

чрез Capsule

Capsule е проста, лесна за научаване CRM платформа, създадена за малки и средни консултантски фирми. Потребителското изживяване е по-лесно за научаване в сравнение с някои конкуренти, което ви позволява да започнете работа веднага.

Capsule ви позволява да проследявате важни етапи от процеса, да създавате задачи за срещи и ангажименти, да изпращате напомнителни имейли, да създавате автоматизирани процеси за одобрение и да задействате маркетингови последователности.

Освен това, консултантите могат безпроблемно да синхронизират CRM системата си с Gmail или Outlook, за да регистрират автоматично дейностите на потенциалните клиенти.

Най-добрите функции на Capsule

Интегрирайте вашата CRM платформа с популярни платформи като Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp и Zapier.

Спестете време и увеличете печалбата на вашата консултантска фирма чрез автоматизация на работните процеси и 1000 AI асистента.

Създайте различни канали за продажби за различни консултантски услуги.

Прекарвайте по-малко време в пощенската си кутия с лесни за използване шаблони за имейли (до 500 в плана за предприятия).

Разберете възможностите си с над 10 отчета за спечелени/изгубени възможности, растеж на тръбопровода и средна продължителност на възможността.

Ограничения на Capsule

Capsule е по-нова компания с по-малък пазарен дял от много от конкурентите си, така че е трудно да се разберат предимствата и недостатъците с толкова малко отзиви и казуси.

Възможностите за отчитане са по-слаби в сравнение с много конкуренти.

Цени на Capsule

Безплатно

Професионална версия: 18 $/месец на потребител

Екипи: 36 $/месец на потребител

Enterprise: 54 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Capsule

G2: 4,4/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

9. Salesflare

чрез Salesflare

Призната от Capterra през 2022 г. за най-добра стойност и най-лесна употреба за CRM системи, Salesflare се превръща в предпочитана опция за разрастващи се бизнеси.

Salesflare е CRM доставчик, създаден за B2B бизнеси, които искат да спестят време по време на продажбения цикъл. Простата, но ефективна платформа извършва управление на акаунти, управление на тръбопроводи и автоматизация на маркетинга на едно място.

С Salesflare консултантите могат да създават поредици от имейли, да сегментират аудиторията си, да проследяват посетителите в уебсайта си и да изготвят отчети и табла с данни – всичко това на едно място.

Най-добрите функции на Salesflare

Проследявайте линкове и посещения на уебсайтове чрез скрипт за уеб проследяване.

Интегрирайте CRM системата си с акаунтите си в Gmail, Microsoft 365, iCloud или LinkedIn.

Обогатете съществуващите си акаунти и контакти с публично достъпни източници.

Получавайте автоматични напомняния за последващи действия, добавяйте бележки, отговаряйте на имейли или присъствайте на срещи, за да не пропуснете нищо в комуникацията с клиентите.

Научете се да работите със системата с безплатно въвеждане и индивидуално обучение.

Ограничения на Salesflare

Това е млада компания и не разполага с толкова много интеграции, колкото конкурентите си.

Някои задължителни функции, като персонализирани отчети, са достъпни само в плановете Pro или Enterprise.

Цени на Salesflare

Растеж: 29 $/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesflare

G2: 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

10. Pipedrive

чрез Pipedrive

С 100 000 платени клиенти в почти 180 държави, консултантските фирми са привлечени от Pipedrive заради неговата проста потребителска среда. С Pipedrive можете да създадете своя продажбен канал от съществуващ шаблон, след което да извършвате прогнозиране на продажбите, сегментиране на потенциални клиенти и последващи дейности – всичко на едно място.

Освен това, CRM софтуерните решения на Pipedrive включват инструменти за имейл маркетинг и управление на проекти.

Най-добрите функции на Pipedrive

Синхронизирайте вашата CRM платформа за консултанти с 400 инструмента, включително Google, Xero, Asana, Slack и Kixie.

Генерирайте и квалифицирайте потенциални клиенти чрез персонализирани онлайн формуляри.

По време на процеса на внедряване на CRM, създайте персонализирана тръбопроводна система, която да имитира вашия цикъл на продажби.

Използвайте AI технологията, за да идентифицирате печеливши възможности

Сътрудничество с колеги в реално време по нови сделки и продажбени дейности

Ограничения на Pipedrive

Има малко вградени интеграции, като повечето инструменти на трети страни трябва да се пренасочват през Zapier.

Тригерите не са налични за автоматизирани работни процеси.

Цени на Pipedrive

Essential: 14,90 $/месец на потребител

Разширено: 27,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 49,90 $/месец на потребител

Цена: 64,90 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Намерете най-добрия CRM за консултанти

Подходящата CRM платформа спестява време на вашите консултанти, улеснява продажбите на съществуващи клиенти и сключването на нови сделки, както и съхранява цялата информация за контакти на едно място. Макар изборът на нова система да може да бъде труден, изборът на такава с подходящи автоматизации, персонализации и необходими отчети може да направи вашия екип по продажбите по-ефективен. 👊

ClickUp е най-добрият избор сред консултантските фирми от всякакъв мащаб. Защо? С над 1000 интеграции, 50 персонализируеми джаджи, 10 персонализируеми изгледа и налични CRM шаблони, той може да бъде адаптиран към вашите уникални нужди. С ClickUp вашите консултанти могат да прекарват по-малко време в прокарването на потенциални клиенти през продажбения канал и повече време в празнуване на най-новата си сделка.

Регистрирайте се в ClickUp още днес.