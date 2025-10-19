قوالب قوائم المهام المجانية من Monday.com لتنظيم المهام

يقضي معظمنا وقتًا طويلاً في إدارة العمل بدلاً من القيام به. ولا يوجد ما يثبت صحة ذلك أكثر من النظر إلى لوحة مشروع فارغة، في محاولة لمعرفة كيفية تنظيم مهامك.

Monday.com أداة مرنة، ولكن بدون نموذج تبدأ به، قد تصبح أداة تستهلك الوقت أكثر مما توفره.

ينتهي بك الأمر إلى بناء هياكل من الصفر عندما يكون كل ما تريده حقًا هو إنجاز المهام. لمساعدتك على تخطي مرحلة الإعداد والبدء مباشرة في العمل، قمنا باختيار أفضل قوالب قوائم المهام المجانية من Monday.com.

وإذا كان Monday.com لا يزال يبدو غير مناسب لأسلوبك، فقد أضفنا أيضًا بعض قوالب قوائم المهام من ClickUp التي توفر تجربة أكثر سلاسة وبديهية.

ما هي قوالب قوائم المهام من Monday.com؟

قوالب قوائم المهام من Monday.com هي لوحات إدارة مهام جاهزة تساعدك على تنظيم مهامك وتتبعها وإنجازها بسهولة.

تخلصك هذه القوالب من الحاجة إلى إنشاء نظام قائمة مهام من الصفر، بحيث يمكنك البدء في التخطيط على الفور.

تتضمن هذه القوالب عادةً ما يلي:

قوائم المهام مع تواريخ الاستحقاق والأولويات

أعمدة الحالة لتتبع التقدم (مهام، قيد التنفيذ، منجزة)

أتمتة لتبسيط المهام المتكررة

أقسام للتخطيط اليومي أو الأسبوعي أو القائم على المشاريع

🎉 حقيقة ممتعة: يكتب البالغون في المملكة المتحدة في المتوسط حوالي 156 قائمة مهام كل عام — أي حوالي 3 قوائم في الأسبوع. يقول 74% منهم أن القوائم المكتوبة بخط اليد تساعدهم على تذكر المهام بشكل أفضل، ويشعر 68% منهم بأنهم أكثر تنظيماً عند تدوين المهام

ما الذي يجعل قالب قائمة المهام من Monday.com جيدًا؟

يجب أن يحقق نموذج قائمة المهام المناسب من Monday التوازن بين الهيكل والمرونة لدعم الأولويات اليومية. إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار أحدها: 👇

هيكل مهام واضح مع أعمدة للمالك والأولوية وتاريخ الاستحقاق: ابحث عن نموذج يحدد المهام مع المالكين المعينين والمواعيد النهائية والأولويات، حتى يعرف الجميع ما يجب القيام به وموعد استحقاقه ومدى أهميته

تسميات الحالة المخصصة: اختر نموذجًا يساعدك على تتبع تقدم المهام بسهولة باستخدام تسميات قابلة للتخصيص ومميزة بالألوان دون الحاجة إلى سير عمل معقد

أتمتة مدمجة: اختر قالبًا يرسل تذكيرات تلقائيًا أو ينقل المهام إلى الأمام أو يحدّث الحالات، مما يوفر لك الكثير من الوقت

التصفية والفرز: تأكد من أن قائمة المهام تتيح لك التصفية حسب تاريخ الاستحقاق أو الشخص أو الأولوية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم

المشاركة والتعاون: اختر نموذجًا يدعم المناقشة ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي للمساعدة في الاحتفاظ بالمحادثات وتحديثات العمل والملاحظات والمستندات الأساسية في مكان العمل نفسه

تتبع التقدم: اختر قالبًا يحتوي على مؤشرات مرئية للتقدم، مثل لوحات المعلومات أو عدادات المهام المكتملة أو عناصر قائمة المراجعة أو أدوات الحالة، لمساعدتك على الحفاظ على حافزك وتوافقك

🎯 نصيحة لزيادة الإنتاجية: خصص 5 دقائق كل صباح لتفريغ كل ما يدور في ذهنك في قائمة مهام واحدة. ثم قم بتجميع المهام حسب المشروع أو الفئة. هذا يزيل الفوضى الذهنية قبل أن تبدأ في تحديد الأولويات.

نظرة عامة على قوالب قوائم المهام

فيما يلي جدول ملخص لجميع قوالب قوائم المهام المدرجة في المدونة:

قوالب قوائم المهام المجانية من Monday.com

يوفر Monday.com بعضًا من أفضل قوالب قوائم المهام التي تساعدك على تخطيط أسبوعك، والحفاظ على تزامن فريقك، أو اجتياز فصلك الدراسي دون تفويت المواعيد النهائية.

إليك أفضل اختياراتنا:

1. قائمة مهام أسبوعية لإدارة المهام بسهولة

يوفر لك قالب قائمة المهام الأسبوعية لإدارة المهام بسهولة هيكلًا جاهزًا للاستخدام لتخطيط أسبوع العمل بأكمله. يتم تجميع المهام حسب أيام الأسبوع (من الاثنين إلى الجمعة)، مما يتيح لك معرفة ما يجب القيام به كل يوم، ووضع علامات على أعضاء الفريق، وتتبع التقدم المحرز.

استخدم هذا النموذج من أجل:

نظم مهامك باستخدام لوحات "هذا الأسبوع" و"الأسبوع المقبل" لإنشاء فصل بصري واضح بين المهام الحالية والمهام القادمة

استخدم علامات ملونة مثل "تم" و"قيد التنفيذ" أو حالات مخصصة للحصول على نظرة سريعة على حالة كل شيء

أضف الأطراف المعنية الرئيسية والمواعيد النهائية وتفاصيل المشروع لتحسين التنسيق وتجنب التردد

✅ مثالي لـ: الفرق أو المهنيين الذين يديرون المهام الأسبوعية لعدة عملاء أو أصحاب مصلحة ويرغبون في الحصول على رؤية حقيقية لحالة المهام وحجم العمل والتوقيت

🎥 شاهد: تعلم كيفية ترتيب المهام حسب الأولوية مثل المدير التنفيذي

2. قالب قائمة مهام الفريق

يضيع 64% من الموظفين ما لا يقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا بسبب عدم كفاءة التعاون، بينما يضيع 20% منهم ما يصل إلى ست ساعات. تساعد قالب قائمة مهام الفريق الفرق على إدارة مهام متعددة ومالكيها والتبعيات ومراحل المشروع من لوحة مشتركة واحدة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

حدد المالكين، وقم بتعيين قائمة الأولويات، وأضف تواريخ الاستحقاق لضمان الوضوح والمسؤولية

نظم المهام حسب الأقسام أو سير العمل أو مراحل المشروع للحفاظ على الهيكلية وتبسيط التعاون

قم بتشغيل الأتمتة لأرشفة المهام المكتملة أو إرسال التحديثات أو نقل العناصر

✅ مثالي لـ: الفرق أو الأقسام متعددة الوظائف التي تسعى إلى تحسين التعاون، والحفاظ على التنسيق، وإدارة أعباء العمل

📮 ClickUp Insight: 92٪ من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان القرارات المهمة المنتشرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات وتتبعها، تضيع الرؤى التجارية المهمة في ضجيج العالم الرقمي. بفضل إمكانات إدارة المهام في ClickUp ، لن تقلق بشأن هذا الأمر أبدًا. أنشئ مهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

3. قالب مصفوفة أيزنهاور

عندما يبدو كل شيء عاجلاً، يصعب معرفة ما الذي يؤثر حقًا. يساعدك قالب مصفوفة أيزنهاور على تحديد أولويات المهام بناءً على مدى إلحاحها وأهميتها باستخدام طريقة أيزنهاور المثبتة . يتم وضع علامات تلقائية على المهام في أرباع مثل "تنفيذ" أو "جدولة" أو "تفويض" أو "إلغاء"، حتى لا تضيع وقتك في الأعمال ذات التأثير المحدود.

استخدم هذا النموذج من أجل:

أرفق اقتراحات ذكية بكل مهمة — قم بها، أو فوضها، أو حدد موعدًا لها، أو احذفها، بناءً على مكانها في جدول أولوياتك

استخدم مؤشرات واضحة مثل "تم" أو "معلق" أو "عالق" لترى على الفور مكان كل مهمة في المربع

احتفظ بسجل بسيط للمهام التي قمت بتفويضها أو إلغائها، حتى لا ينتهي بك الأمر إلى القيام بنفس الشيء مرتين

✅ مثالي لـ: المهنيين والمديرين أو رواد الأعمال الفرديين الذين يحتاجون إلى طريقة عملية لتحديد ما يستحق وقتهم وما لا يستحقه

نصيحة قيادية: المهم ≠ العاجل 🧩 في خطاب ألقاه عام 1954، قال أيزنهاور، نقلاً عن رئيس جامعة سابق: "لدي نوعان من المشاكل: العاجلة والمهمة. العاجلة ليست مهمة، والمهمة ليست عاجلة أبدًا. " لاحقًا، تبنى ستيفن كوفي هذه الفكرة في كتابه الصادر عام 1989 بعنوان السبع عادات للأشخاص الأكثر فعالية، حيث ابتكر مصفوفة أيزنهاور (العاجلة-المهمة) الشهيرة حاليًا.

4. قالب دفتر ملاحظات شخصي عبر الإنترنت

يوفر قالب دفتر الملاحظات الشخصي عبر الإنترنت هذا مرونة السجلات المكتوبة بخط اليد في لوحة نظيفة ومنظمة. تمنحك السجلات الأسبوعية ومتتبعات العادات وكتل الوقت وتحديثات الحالة في مساحة عمل تفاعلية واحدة المرونة اللازمة لتخطيط أهدافك الشخصية والتفكير فيها وتتبعها بوضوح وسهولة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

قسّم مهامك وأحداثك أسبوعًا بأسبوع، باستخدام أدوات مدمجة لتتبع الأولويات والتقدم المحرز والوقت المستغرق

اجعل دفتر يومياتك أكثر جاذبية من خلال تضمين الصور وقوائم المراجعة والروابط أو حتى صور GIF التي تعكس أهدافك وطريقة تفكيرك

قم بتمييز الآخرين أو اترك تعليقات إذا كان دفتر ملاحظاتك جزءًا من مشروع جماعي أو تعاون إبداعي أو متتبع عادات مشترك

✅ مثالي لـ: المبدعين والطلاب ومحبي الإنتاجية الذين يرغبون في تتبع عاداتهم وإدارة مهامهم الشخصية والحفاظ على ثباتهم

5. قالب منظم الطالب

قد تصبح إدارة الفصول الدراسية والواجبات والامتحانات والأنشطة اللامنهجية أمرًا مرهقًا بسرعة. يساعد نموذج منظم الطالب الطلاب على تتبع كل شيء من خلال وضع كل مهمة ومشروع وموعد نهائي وموضوع على لوحة واضحة ومنظمة.

صُممت لتحل محل تخطيطات Monday.com الثابتة، وتمنح الطلاب مرونة كاملة مع مهام السحب والإفلات وأشرطة التقدم والفئات المرمزة بالألوان لتسهيل إدارة الوقت.

استخدم هذا النموذج من أجل:

أضف تواريخ الاستحقاق، وحدد التقديرات الزمنية، واحصل على رؤية واضحة لمكان قضاء وقتك كل أسبوع

قم بتجميع مهامك حسب الموضوع أو نوع المهمة أو حتى النوادي والمشاريع الجانبية باستخدام المجلدات أو العلامات المخصصة

شارك الوصول مع زملائك للمشاريع الجماعية أو قم بتمييز الموجهين للحصول على التعليقات والاقتراحات

✅ مثالي لـ: طلاب المدارس الثانوية والجامعات الذين يرغبون في طريقة أكثر ذكاءً لإدارة أعمالهم الأكاديمية، وتقليل ضغوط المواعيد النهائية، والبقاء على اطلاع على كل شيء في عرض واحد

🌟 مكافأة: هل تعمل باستخدام أدوات متعددة تتطلب كل منها تسجيل دخول وسياق واشتراك منفصلين؟ ClickUp Brain MAX هو رفيقك على سطح المكتب المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يوحد مساحة العمل الرقمية بالكامل. بفضل ميزة Talk to Text ، يمكنك إملاء الأوامر والمحتوى، وإنشاء قوائم المهام أثناء التنقل. كما أنه يفهم سياق مساحة العمل الخاصة بك وينفذ تغييرات الحالة والتقدم دون الحاجة إلى النقر فوق قوائم متعددة.

6. نموذج تهيئة العملاء

للمساعدة في إدارة رحلة انضمام العملاء بالكامل، يتيح لك قالب انضمام العملاء من Monday.com معرفة مكان كل عميل في رحلة الانضمام من خلال حقول مخصصة مثل اسم العميل وتاريخ البدء وعضو الفريق المسؤول والتقدم المحرز والملاحظات لكل مرحلة.

الطرق المتاحة في النموذج هي Gantt و Table و Timeline و Chart، بحيث يمكنك تخصيص الطرق لتناسب الأدوار المختلفة. على سبيل المثال، قد يرغب المديرون في طرق شاملة للجدول الزمني، بينما قد يفضل المتخصصون في التوظيف طرقًا تعتمد على المهام لتحسين الإدارة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

أتمتة تذكيرات مواعيد الاستحقاق وتحديثات الأولوية/الحالة للمكلفين بالمهام

قم بتمكين تتبع الوقت لقياس المدة التي تستغرقها كل مرحلة وتحديد العقبات

ادمجها مع Slack و Gmail و Outlook و Zoom وغيرها للحفاظ على سير العمل دون الحاجة إلى نقل البيانات يدويًا

✅ مثالي لـ: فرق تهيئة العملاء الجدد التي ترغب في توحيد عملية التهيئة دون الحاجة إلى نظام معقد

📚 اقرأ أيضًا: قوالب قوائم المهام المجانية من Notion للحفاظ على إنتاجيتك

7. تصميم قالب المهام الأسبوعية

تعد المراجعات المتعددة، والمدخلات المتضاربة، والأولويات غير الواضحة، وضعف رؤية عبء العمل بعضًا من التحديات التي تواجه فرق التصميم. يساعد قالب المهام الأسبوعية للتصميم في تجنب هذا الفوضى من خلال تزويد الفرق بلوحة واحدة حيث يمكنهم تخطيط المهام الأسبوعية، وتعيين المسؤولية، وتتبع عبء العمل، وإدارة أصول التصميم بصريًا.

نظرًا لأنه يتكامل مع أدوات التصميم الشهيرة مثل Adobe Creative Cloud و Dropbox، يمكنك بسهولة إرفاق الملفات ومشاركتها ومعاينتها من لوحة العمل الخاصة بك.

استخدم هذا النموذج من أجل:

قم بتصفية المهام حسب أعضاء الفريق لمراقبة عبء العمل الفردي/الجماعي وتحديد المهام التي تحتاج إلى إعادة توزيع

قم بالتبديل بين عرض Gantt لضبط الجداول الزمنية للمهام ومخططات التقدم أو لوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة سريعة على ما هو قيد التنفيذ أو المعلق

اختر من بين أكثر من 30 نوعًا من الأعمدة، مثل الروابط والملفات والقوائم المنسدلة والتواريخ والأشخاص وما إلى ذلك، لإضافة سياق لكل عنصر في قائمتك

✅ مثالي لـ: محترفي التصميم والاستوديوهات الإبداعية التي تبحث عن إطار عمل منظم لإدارة المهام الأسبوعية

8. قالب عملية التوظيف

يمكن أن يكون قالب عملية التوظيف إضافة جيدة إلى مجموعة أدواتك إذا كنت ترغب في تنظيم عملية نقل المتقدمين عبر كل مرحلة من مراحل التوظيف. بينما توفر طريقة عرض Kanban وضوحًا سريعًا للمسار، تعد لوحات المعلومات طريقة رائعة لتصور مصادر الإحالة أو اتجاهات التوظيف.

بفضل النماذج المدمجة القابلة للتخصيص، يمكنك أيضًا جمع طلبات الترشح وطلبات الوظائف الجديدة من مديري المشاريع. يتم إدراج جميع الطلبات تلقائيًا في لوحتك كعناصر جديدة في قائمة مهامك.

استخدم هذا النموذج من أجل:

أنشئ مجموعات مخصصة أو أعمدة حالة لمرحلة التوظيف والقسم وما إلى ذلك، من أجل رؤية أفضل

اربط البيانات بلوحة "دليل الموظفين" لتجميع جميع معلومات الموظفين بعد التوظيف

اجعل لوحة الموارد البشرية الخاصة بك خاصة لضمان سرية المرشحين وقصر الوصول عليها على أعضاء الفريق المصرح لهم فقط

✅ مثالي لـ: متخصصي الموارد البشرية وفرق التوظيف التي تدير دورة التوظيف الكاملة

9. قالب مشروع واحد

صُمم قالب المشروع الفردي لإدارة مشروع واحد من البداية إلى التنفيذ، ويجمع مراحل المشروع والميزانية والجداول الزمنية والموارد والمزيد في لوحة واحدة واضحة ومركزية. يمكن تنظيم المهام في مجموعات تعكس مراحل المشروع أو فئات مثل التخطيط والتنفيذ والتسليم وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأتمتة القائمة على المشغلات في إخطار المكلفين بالمهام ونقل المهام وتغيير الحالات أو إرسال تذكيرات بالمواعيد النهائية القادمة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

قم بتخصيص لوحات المعلومات لمراقبة التقدم المحرز والحصول على رؤى سريعة ومباشرة حول المشروع

أنشئ أعمدة للحالة والأولوية لتمنح فريقك رؤية كاملة للمهام العاجلة

ادمجها مع Gmail أو Dropbox أو Jira أو Excel لتجنب التبديل المستمر بين الأدوات أثناء إدارة المشاريع

✅ مثالي لـ: العاملين المستقلين الذين يديرون مشاريع مستقلة والشركات الناشئة التي تطلق منتجًا أو مبادرة جديدة

📚 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء وإدارة قائمة مشاريع فعالة

10. قالب مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات

هل تبحث عن طريقة لإدارة طلبات وحوادث تكنولوجيا المعلومات بشكل أكثر كفاءة؟ يوفر قالب مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات عرضًا موحدًا لجميع التذاكر الواردة وحالاتها في مركز واحد.

هناك نموذج استمارة يلتقط تفاصيل مثل معلومات مقدم الطلب ووصف المشكلة والطابع العاجل ولقطات الشاشة وما إلى ذلك، ويمكن تخصيصه ليشمل الحقول ذات الصلة بفريقك.

يقوم اللوح بإنشاء مجموعات تلقائيًا (على سبيل المثال، الطلبات الجديدة، قيد التقدم، تم حلها)، ولكن يمكنك إضافة أو تعديل هذه المجموعات بناءً على هيكل سير عملك. يتكامل النموذج مع Jira و Zendesk و Slack وغيرها لضمان سير العمل والتعاون بسلاسة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

وفر رؤية واضحة لحالة قائمة الانتظار وحجم العمل للفنيين والمديرين

أتمتة تخصيص التذاكر إلى فني متاح والإشعارات/التذكيرات

أنشئ لوحات معلومات للمقاييس المهمة، مثل متوسط وقت الحل، وحجم التذاكر، أو درجة رضا العملاء

✅ مثالي لـ: فرق الدعم التقني وتكنولوجيا المعلومات التي تدير طلبات التغيير وتقارير الحوادث ودعم الأجهزة وتذاكر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

💡 نصيحة احترافية: القوالب رائعة، ولكن إقرانها بتطبيقات قوائم المهام المناسبة يمكن أن يعزز إنتاجيتك. من تتبع المهام إلى التعاون الجماعي، يساعدك التطبيق المناسب على إدارة كل شيء في مكان واحد. إنه مثل امتلاك مخطط ذكي يعمل معك، وليس من أجلك فقط.

قوالب قوائم المهام من Monday.com القيود

بينما يقدم Monday.com قوالب مرئية جذابة ومرنة، أشار المستخدمون إلى بعض القيود من حين لآخر:

توفر القوالب قوائم مراجعة أساسية دون دعم للخطوات المتداخلة أو المهام الفرعية داخل قوائم المراجعة

لا يوجد تتبع زمني أصلي على مستوى المهام؛ يلزم استخدام أدوات خارجية لإعداد تقارير مفصلة

لا يمكن ربط المهام تلقائيًا عبر اللوحات للتبعية أو المراجع التبادلية

التصميمات المرئية القائمة على الجداول ليست مرنة بما يكفي لعرض التقويم أو Kanban على الهاتف المحمول

💡 مكافأة: جرب تطبيقات قوائم المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتضمن ميزات متقدمة مثل تحديد أولويات المهام تلقائيًا، والجدولة الذكية، وإدخال اللغة الطبيعية، واقتراحات المهام بناءً على عاداتك وتفضيلاتك.

قوالب بديلة لـ Monday.com

مع تزايد القيود المفروضة على قوالب Monday.com، يتجه العديد من الفرق بنشاط إلى بدائل Monday أكثر ذكاءً. ClickUp هو أحد هذه البدائل.

ClickUp هو تطبيق شامل للعمل يتيح لك إدارة المهام والمستندات والأهداف والمحادثات وسير العمل من واجهة واحدة. يوفر مجموعة متنوعة من قوالب قوائم المهام المجانية والقابلة للتخصيص والتي يسهل إعدادها وتوسيع نطاقها.

أدناه، قمنا باختيار أفضل قوالب قوائم المهام من ClickUp التي يمكنك البدء في استخدامها على الفور.

1. قالب قائمة المهام الأساسية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على تنظيمك وأنجز مهامك بسهولة باستخدام قالب قائمة المهام الأساسية من ClickUp

قالب قائمة المهام الأساسي من ClickUp هو قالب إدارة مهام جاهز للاستخدام مصمم لضمان السرعة والبساطة. يأتي مع حالات محددة مسبقًا، مثل "مهام" و"مكتمل"، وهو متاح في عرض اللوحة والعرض القائمة.

بفضل هيكله القابل للتخصيص بالكامل، فهو مثالي لأولئك الذين يرغبون في الحصول على وظائف سريعة بأقل جهد ممكن. استخدم هذا النموذج من أجل:

قم بإدارة بنود العمل الخاصة بك باستخدام حالتين أساسيتين فقط من أجل الوضوح

قم بتخصيص عرض سير العمل الخاص بك وفقًا للطريقة التي تفضلها في التخطيط وتصور التقدم المحرز

استخدم عوامل تصفية بسيطة لإبراز المهام المعلقة أو المكتملة دون تشتيت الانتباه

✅ مثالي لـ: المهنيين المبتدئين أو المساعدين الإداريين أو المستخدمين الفرديين الذين يبحثون عن أداة تتبع مهام بسيطة دون ميزات مربكة

🎥 شاهد: كيفية إنشاء قائمة مهام أسبوعية في ClickUp؟

2. قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني قسّم المهام بسهولة وابقَ على المسار الصحيح مع مهامك اليومية باستخدام قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

تم تصميم قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp للمستخدمين الذين يرغبون في طريقة منظمة ومرنة لتخطيط كل يوم بشكل مدروس. فهو يبسط سير عملك من خلال توفير مساحة لتدوين المهام اليومية وتنظيمها حسب الأولوية ومتابعة سير العمل ساعة بساعة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

تتبع العادات والروتين اليومي لتعزيز السلوك الجيد وتصنيف مهامك حسب الأولوية أو الموقع أو الفئة أو مرحلة سير العمل

احتفظ بالملاحظات أو إجراءات التشغيل القياسية أو المواد الداعمة المرتبطة مباشرةً بتدفق مهامك اليومية باستخدام ClickUp Docs

قم بتعيين المشغلات والتنبيهات، واستخدم قوائم المراجعة لتبسيط الإجراءات متعددة الخطوات من أجل تنفيذ أفضل

✅ مثالي لـ: المهنيين والمستقلين أو الباحثين عن الإنتاجية الشخصية الذين يرغبون في البقاء منظمين ومتسقين مع التخطيط اليومي وتتبع العادات

3. قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لمهامك وقم بإدارة ساعات العمل بكفاءة باستخدام قالب قائمة المهام في التقويم من ClickUp

تم تصميم قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp لمساعدتك في تخطيط عملك الأسبوعي أو النصف شهري أو الشهري مع التحكم الكامل في الفئات والأدوار والأولويات. يمكنك التبديل بين عدة طرق عرض مخصصة، مثل عرض Gantt أو القائمة أو الجدول الزمني، لتتناسب مع أسلوبك في التخطيط.

استخدم هذا النموذج من أجل:

أرسل نموذج طلب الاجتماع لاقتراح اجتماع مع زميل أو عضو في الفريق، بما في ذلك الغرض من الاجتماع والحاضرين وأدوارهم ومدى إلحاحية المحادثة

اعرض جميع اجتماعاتك المجدولة لهذا الشهر في تقويم حسب الدور، الذي يتم تمييزه بالألوان حسب دور كل مشارك، مما يسهل التحقق من المواعيد الشهرية والتعرف بسرعة على دور كل شخص مباشرة من بطاقة المهمة

✅ مثالي لـ: المهنيين والمستقلين الذين يديرون جداول أعمال مزدحمة عبر عدة مشاريع ومواعيد نهائية والتزامات اجتماعات

4. قالب قائمة المهام ClickUp Work

احصل على قالب مجاني اجمع كل مهام عملك في مكان واحد باستخدام قالب قائمة المهام من ClickUp Work

قالب قائمة المهام ClickUp Work هو نظام إدارة مهام قوي وشامل يتيح لك إضافة تفاصيل دقيقة، مثل نوع المهمة والملاحظات المهمة والبريد الإلكتروني للجهة الاتصال والموارد والتكرار، لتتبع المهام في العمل.

استخدم هذا النموذج من أجل:

شاهد جميع مهامك المجدولة على مدار الأسبوع في عرض التقويم الأسبوعي لتبقى على المسار الصحيح وتكتشف بسهولة أي وقت فراغ في يومك.

استخدم عرض التقويم الشهري للاطلاع على جميع مهامك الموزعة على مدار الشهر، مما يسهل عليك تحديد الأيام المتاحة والأيام المحجوزة بالفعل.

✅ مثالي لـ: الفرق والمهنيين الذين يديرون مشاريع متعددة المراحل أو عمليات يومية ويحتاجون إلى مساحة موحدة لتنظيم العمل وتحديد أولوياته وتتبعه.

💡 نصيحة احترافية: اقترن ClickUp Brain بأي قالب قائمة مهام (مثل القوائم الأساسية أو اليومية أو التقويمية أو قوائم مهام العمل) لأتمتة التخطيط الروتيني والحفاظ على نظافة ومواءمة مساحة العمل الخاصة بك. اطلب منه: "تحويل الهدف "إطلاق حملة البريد الإلكتروني بحلول يوم الجمعة" إلى قائمة مهام قابلة للتنفيذ مع تقديرات زمنية." أنشئ قائمة مهام قابلة للتنفيذ مع تقديرات زمنية باستخدام ClickUp Brain

5. قالب قائمة الأنشطة من ClickUp

احصل على قالب مجاني قسّم مشروعك إلى خطوات قابلة للتنفيذ وتناوله بسهولة باستخدام قالب قائمة الأنشطة من ClickUp.

يوفر قالب قائمة الأنشطة من ClickUp حلاً مركزيًا ومنظمًا لإدارة كل شيء بدءًا من قوائم المهام البسيطة وحتى خطط السباق التفصيلية والجداول الزمنية المعقدة للمشاريع.

تساعد الحقول المخصصة، مثل نوع المهمة والطابع العاجل والجدول الزمني، في تنظيم الأنشطة في مجموعات منطقية لتحسين الرؤية والتحكم.

استخدم هذا النموذج من أجل:

وزع المسؤوليات بكفاءة وتجنب تحميل الموارد فوق طاقتها باستخدام عرض حجم العمل

أنشئ علاقات التبعية بين المهام الفرعية لإظهار ما يجب القيام به قبل أو بعد نشاط معين.

✅ مثالي لـ: مديري مشاريع العملاء ومديري الحسابات وقادة الفرق الذين يتعاملون مع عدة مشاريع عملاء في وقت واحد

📚 اقرأ المزيد: أفضل أمثلة لقوائم المهام

6. قالب إدارة المهام ClickUp

احصل على قالب مجاني ابق على اطلاع على كل التفاصيل، الكبيرة منها والصغيرة، باستخدام قالب إدارة المهام من ClickUp.

يعد قالب إدارة المهام ClickUp حلاً قويًا للفرق التي تسعى إلى البقاء على اطلاع على كل مهمة، مهما كانت كبيرة أو صغيرة. يمكن تجميع المهام في فئات قابلة للتنفيذ، مثل الأفكار وعناصر العمل والمهام المتأخرة.

قم بتخصيص الإعدادات وفقًا لأسلوبك المفضل، سواء كان ذلك يعني تصور أسبوعك، أو تفويض المهام بناءً على قدرات الفريق، أو الإدارة حسب الأولوية.

استخدم هذا النموذج من أجل:

قم بفرز المهام حسب الأولوية (عاجلة، عالية، عادية، منخفضة)، أو قم بتجميعها حسب القسم للحصول على رؤية كاملة ومسؤولية.

انتقل إلى عرض اللوحة لرؤية المهام على شكل بطاقات منظمة في أعمدة وإضافة المكلفين بها وتواريخ الاستحقاق وعلامات الأولوية.

افتح عرض التقويم لعرض مهام الفريق حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر، وانقر على تاريخ لإنشاء مهمة جديدة بسرعة مع تفاصيل مثل العنوان والوصف والأولوية أو المكلف بالمهمة.

✅ مثالي لـ: مديري المشاريع وقادة الفرق ومنسقي العمليات الذين يديرون مهام معقدة وأعباء عمل عبر فرق متعددة

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات برامج إدارة المهام

7. قالب قائمة مهام الانتقال من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لانتقالك بثقة باستخدام قالب قائمة مهام الانتقال من ClickUp.

يساعدك قالب قائمة مهام الانتقال من ClickUp على تنظيم وإضفاء الهدوء على واحدة من أكثر التجارب فوضوية في الحياة، وهي الانتقال من المنزل أو المكتب. بفضل فئات المهام المتميزة مثل "قبل الانتقال" و"يوم الانتقال"، يساعدك هذا القالب على الاستعداد مسبقًا والتعامل مع كل مرحلة بشكل منهجي.

تتيح لك المجموعات الذكية وقائمة المهام المعبأة مسبقًا التركيز أكثر على الاستقرار بدلاً من التوتر.

استخدم هذا النموذج من أجل:

عيّن أعضاء الفريق أو أفراد الأسرة للمهام باستخدام حقول المكلفين المخصصة حتى يعرف الجميع من يقوم بماذا.

استخدم قسم التعليقات لتسجيل مواعيد النقل أو نصائح التعبئة أو التعليمات الخاصة مباشرةً داخل المهمة.

استفد من أشرطة التقدم المدمجة وعروض القوائم لترى على الفور ما تم إنجازه وما زال قيد الانتظار.

✅ مثالي لـ: أصحاب المنازل ومديري المكاتب ومنسقي الانتقال الذين يرغبون في خطة تفصيلية لإدارة وتنفيذ عمليات الانتقال بسلاسة

👀 هل تعلم؟ ينتقل الأمريكي العادي حوالي 11.7 مرة خلال حياته.

8. قالب قائمة المهام المهمة من ClickUp

احصل على قالب مجاني حوّل كل حلم إلى هدف من خلال التخطيط المدروس باستخدام قالب قائمة الأهداف من ClickUp

قالب قائمة الأمنيات من ClickUp هو أداتك المفضلة لتحويل أحلام قائمة الأمنيات إلى أهداف قابلة للتنفيذ. يساعدك على تخطيط كل شيء بدءًا من العطلات الغريبة إلى التجارب التي تحدث مرة واحدة في العمر باستخدام عناصر مرئية مثل الفئات المرمزة بالألوان والحقول المخصصة.

يتضمن ثلاثة قوائم: الأماكن التي يجب استكشافها، والأطعمة التي يجب تجربتها، والأنشطة. على مستوى المجلد، يمكنك عرض جميع إدخالاتك مرتبة حسب القائمة، مما يسهل تتبع كل شيء في مكان واحد.

استخدم هذا النموذج من أجل:

انتقل إلى عرض اللوحة لرؤية إدخالاتك مع الصور المرفقة بها كأغلفة — وهو أمر مثالي لتعزيز الإلهام البصري

استخدم عرض لوحة حسب الأشخاص لتصنيف الأنشطة التي تريد القيام بها بمفردك أو مع شريكك أو أصدقائك أو عائلتك، واستخدم عرض لوحة حسب القارة لتصنيفها حسب الموقع

استخدم الفئات الفرعية مثل "السفر" أو "الطبيعة" أو "للمتعة فقط" لإضفاء سياق على كل مهمة

✅ مثالي لـ: أي شخص يرغب في تنظيم وتعاون وإضافة بعض الإثارة إلى تخطيط قائمة أمنياته

9. قالب قائمة المهام لواجبات الفصل الدراسي من ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بإدارة تقدم الطلاب وواجباتهم بسهولة باستخدام قالب واجبات الفصل الدراسي من ClickUp

قالب قائمة المهام لواجبات الفصل الدراسي من ClickUp هو لوحة التخطيط الأكاديمي المثالية للمعلمين والأساتذة الذين يتعاملون مع عدة فصول دراسية وواجبات ودورات تقييم. استخدم أدوات مثل تتبع الوقت والتبعيات وتكامل البريد الإلكتروني لتبسيط كل خطوة بدءًا من تخطيط الدروس وحتى جدولة المهام وتقييم الواجبات.

استخدم هذا النموذج من أجل:

قم بالتبديل بين طرق العرض مثل "الامتحانات" و"الأوراق" و"القائمة" لتصور المهام بتنسيقات تتناسب مع أسلوبك في التدريس

راقب كل مهمة من "لم تبدأ" إلى "مكتملة" للتأكد من عدم تفويت أي شيء

صنف المهام حسب النوع، مثل "الموضوعات التي تمت تغطيتها" أو "درجة المهمة"، لفرز مهام الفصل الدراسي وترتيبها حسب الأولوية بسرعة

✅ مثالي لـ: المعلمين والمنسقين الأكاديميين والأساتذة الذين يديرون سير عمل المهام والتصحيح وتقدم الطلاب لفصول دراسية متعددة

10. قالب ClickUp لإنجاز المهام

احصل على قالب مجاني أنجز مهامك اليومية بأقل قدر من التوتر باستخدام قالب Getting Things Done من ClickUp

يجلب قالب ClickUp Getting Things Done طريقة GTD للإنتاجية التي ابتكرها David Allen إلى الحياة من خلال مساحة عمل جيدة التنظيم تساعدك على جمع المهام ومعالجتها وتنظيمها وتنفيذها بوضوح.

بفضل العروض المخصصة والحالات القائمة على الإجراءات والفئات المحددة مسبقًا مثل "الإجراءات التالية" و"في انتظار" أو "يومًا ما/ربما"، يمكنك تحديد أولويات المهام العاجلة وتأجيل الأفكار غير العاجلة دون أن تغيب عن بالك.

استخدم هذا النموذج من أجل:

أضف علامات "السياق" و"الجهد" و"المعوقات" لتوضيح الوقت المطلوب أو المعوقات الحالية أو مجال التركيز

انقل المهام تلقائيًا من "البريد الوارد" إلى "المجدولة" بمجرد إضافة تاريخ الاستحقاق، أو اضبط العروض بناءً على السياق أو الأولوية المحددة

يمكنك الوصول إلى إجراءات التشغيل القياسية المدمجة وملاحظات الاجتماعات ووثائق مشاركة الأفكار مباشرة من مساحة العمل لتسهيل التنسيق بين أعضاء الفريق

✅ مثالي لـ: المهنيين ومحبي الإنتاجية ومتابعي GTD الذين يرغبون في نظام منظم وقابل للتكرار للبقاء على اطلاع على المهام والالتزامات والأهداف في جميع مجالات الحياة

💡 نصيحة احترافية: استخدم التسلسل الهرمي في ClickUp لإتقان طريقة GTD. قسّم المهام إلى قوائم، وقم بتجميع هذه القوائم في مجلدات، ونظّم المجلدات ضمن مساحات. تساعدك هذه البنية على الفرز وتحديد الأولويات واتخاذ الإجراءات دون الشعور بالإرهاق

11. قالب قائمة المهام لتجديد المنزل من ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على سير أعمال تجديد المنزل على المسار الصحيح وبدون ضغوط مع قالب قائمة المهام لتجديد المنزل من ClickUp

سواء كنت تقوم بتجديد غرفة واحدة أو تخطط لتجديد المنزل بالكامل، فإن قالب قائمة المهام لتجديد المنزل من ClickUp يساعدك في كل شيء بدءًا من وضع الميزانية والجدولة وحتى تتبع عمل المقاول وإنجاز المهام. تساعد طريقة عرض اللوحة في تصور تقدم المشروع ومستويات الأولوية، بينما توفر طريقة عرض الجدول الزمني تدفقًا سلسًا للمهام بمرور الوقت.

لديك أيضًا خيار إنشاء ومراقبة ميزانية تجديد مخصصة، مما يضمن التحكم في أموالك وإدارة مهامك.

استخدم هذا النموذج من أجل:

استخدم الحقول المخصصة لتسجيل ومراقبة النفقات لكل مهمة تجديد، مما يضمن دقة الميزانية ووضوح الإنفاق

قم بتجميع المهام وتنظيمها بناءً على مناطق مختلفة من المنزل، مثل المطبخ أو غرفة الأطفال أو الحمام، لإدارة سير العمل المتوازي بكفاءة

أضف مهام فرعية أو ملاحظات للتفاصيل مثل تعليمات المقاول أو توفر المواد دون إرباك قائمة المهام الرئيسية

✅ مثالي لـ: أصحاب المنازل ومصممي الديكور الداخلي ومديري المشاريع الذين يسعون إلى تبسيط وتسهيل مشاريع تجديد المنازل من خلال توضيح التكاليف والجدول الزمني والمهام

📚 اقرأ أيضًا: قوالب قوائم المهام المجانية من Asana لتنظيم المهام

12. قالب قائمة المهام للمنتجات الرقمية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على تنظيم مهام منتجاتك الرقمية في تنسيق أنيق على غرار المستندات باستخدام قالب قائمة المهام للمنتجات الرقمية من ClickUp

يعمل نموذج قائمة المهام للمنتجات الرقمية من ClickUp على تبسيط دورة حياة منتجك الرقمي بالكامل، بدءًا من العصف الذهني والتصميم وحتى التغليف والترويج.

بدلاً من إدارة أدوات غير متصلة أو ملاحظات لاصقة، ينظم هذا النموذج كل شيء في تنسيق مستند واحد قابل للمشاركة ويمكن تخصيصه بناءً على مستوى كفاءتك ونوع المشروع المحدد

استخدم هذا النموذج من أجل:

خطط لمختلف الأصول مثل المصنفات أو أوراق العمل أو النماذج أو مجموعات الشرائح، اعتمادًا على نوع منتجك

تتبع جميع المهام الإبداعية، بما في ذلك محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لكل منصة، والاشتراكات، وأصول البريد الإلكتروني

استخدم مربعات الاختيار لمهام مثل إنشاء عوامل جذب العملاء المحتملين وأدلة استخدام المنتجات لإعداد مسار التحويل الخاص بك

✅ مثالي لـ: المبدعين ومصممي الدورات التدريبية والمدربين الذين يرغبون في الحصول على قائمة مهام منظمة لإطلاق المنتجات الرقمية والترويج لها بسهولة

👀 هل تعلم؟ يوصي الخبراء بثلاث قوائم مهام منفصلة للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه: قائمة يومية قصيرة (3-5 مهام رئيسية)

قائمة طويلة الأجل للمشاريع الكبيرة، و

قائمة روتينية للعادات اليومية، مثل الأدوية أو الوجبات

13. قالب قائمة المهام لتخطيط الحفلات من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لكل تفاصيل الحدث الخاص بك بسهولة باستخدام قالب تخطيط الحفلات من ClickUp

تجعل قالب قائمة المهام لتخطيط الحفلات من ClickUp تنسيق الحفلات أكثر سلاسة من خلال تنظيم مهام الحدث الخاص بك عبر ثلاث مراحل رئيسية: التحضير، يوم الحدث، واختتام الحدث.

يأتي مع قوائم معدة مسبقًا لتسويق الأحداث والتسجيل والتصميم الإبداعي ومهام الإغلاق، ويمكنك تخصيصها أو توسيعها. يمكنك أيضًا تعيين جداول زمنية منفصلة لكل حدث (مثل حفل خطوبة من 5 إلى 10 مساءً أو عشاء بروفة من 6 إلى 9 مساءً) لمنع تضارب المواعيد.

استخدم هذا النموذج من أجل:

استخدم المؤشرات المرئية والمهام الفرعية لإدارة المهام الجارية والحفاظ على تنسيق الجميع

قم بإدارة كل شيء بدءًا من المكان والضيافة وحتى المدفوعات النهائية باستخدام أقسام معدة مسبقًا لكل جانب من جوانب الحدث

تتبع النفقات حسب الحدث لتجنب الإنفاق الزائد

✅ مثالي لـ: إدارة الأحداث مثل حفلات الخطوبة أو احتفالات الفريق أو الإنجازات الهامة التي تتطلب تخطيطًا وتنسيقًا منظمًا عبر المراحل المختلفة

📚 اقرأ أيضًا: أفكار جمالية لقوائم المهام من أجل زيادة الإنتاجية

14. قالب قائمة المهام للعناية الذاتية من ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم أنشطتك للتركيز على الجوانب الأساسية في حياتك باستخدام قالب خطة العناية الذاتية من ClickUp

إذا كنت تبحث عن إنشاء روتين منظم للعناية الذاتية يغذي عقلك وجسدك وروحك، فإن قالب قائمة المهام للعناية الذاتية من ClickUp هو المخطط المثالي لك.

تساعدك هذه القوالب المصممة بعناية على تصنيف المهام حسب أنواع العافية، وتعيين فئات الرعاية الذاتية، وتتبع تقدمك باستخدام ستة علامات حالة مثل "على المسار الصحيح" و"خارج المسار الصحيح" و"تحقيق هدف"

استخدم هذا النموذج من أجل:

صنف مهامك تحت "العقل" أو "الجسد" أو "الروح" وقم بتصنيفها حسب نوع النشاط مثل "وقت الشاشة" أو "الجمال" أو "الصحة" أو "الهواية"

استخدم أعمدة المراجع والملاحظات لإرفاق تذكيرات أو أفضل الممارسات أو إشارات تحفيزية مرتبطة بكل نشاط

افهم على الفور أي جانب من جوانب رفاهيتك يحتاج إلى اهتمام من خلال تصميم سهل القراءة ومميز بالألوان

✅ مثالي لـ: الأفراد الذين يرغبون في بناء روتين رعاية ذاتية متسق وشخصي مع أهداف محددة بوضوح وتتبع التقدم المحرز

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام ClickUp لتحديد الأهداف وتتبعها

15. قالب قائمة مراجعة مراقبة الجودة من ClickUp

احصل على قالب مجاني تأكد من أن منتجاتك وعملياتك تفي بالمعايير المطلوبة باستخدام نموذج قائمة مراقبة الجودة من ClickUp

قالب قائمة مراجعة التحكم في الكمية من ClickUp هو مساحة عمل مصممة خصيصًا لضمان أن كل منتج أو عملية تفي بأعلى المعايير قبل طرحها.

بفضل الحقول المحددة مسبقًا لتحديثات الحالة والتصنيف والملاحظات، تساعد هذه القوالب الفرق على ضمان الالتزام بجميع معايير الجودة، سواء كانت فحوصات إنتاجية حاسمة أو تصحيحات طفيفة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

صنف كل مهمة على أنها ثانوية أو رئيسية أو حاسمة لتوجيه تركيز الفريق ومسارات التصعيد، واستخدم حالات مخصصة مثل "موافقة جديدة" أو "معلقة" أو "موافقة" لتبسيط عملية اتخاذ القرار

استخدم قواعد الأتمتة التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية لتشغيل التحديثات بناءً على إنجاز المهام أو التعليقات من أجل عمليات أكثر سلاسة

سجل الملاحظات والنتائج وإجراءات الاختبار في حقول مخصصة مخصصة للحصول على توثيق كامل وإمكانية التتبع

✅ مثالي لـ: فرق ضمان الجودة ومديري العمليات الذين يحتاجون إلى نظام قوي لضمان الامتثال لمعايير الجودة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج

16. قالب قائمة مراجعة SEO من ClickUp

احصل على قالب مجاني اكتشف الثغرات في استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك وقم بإصلاحها باستخدام قالب قائمة مراجعة تحسين محركات البحث (SEO

يوفر قالب قائمة مراجعة SEO من ClickUp نظرة عامة منظمة وواضحة على استراتيجية SEO بأكملها. يساعدك على تقسيم المهام المعقدة إلى خطوات يمكن إدارتها عبر عدة صفحات، مثل قوائم المنتجات والمدونات ونماذج الاتصال.

من إدارة تحسين محركات البحث على الصفحة وإصلاح الروابط المعطلة إلى تتبع جودة البيانات الوصفية، يوفر هذا البرنامج تصنيفًا مرنًا وتتبعًا مرئيًا يتناسب مع حجم سير عملك.

استخدم هذا النموذج من أجل:

أنشئ أعمدة قائمة مراجعة لأنواع صفحات SEO محددة مثل الصفحة الرئيسية والأسئلة الشائعة وصفحات المنتجات والمزيد من أجل التحسين المستهدف

قم بالتبديل بين عرض "قدرة الفريق" وعرض "قائمة مراجعة تحسين محركات البحث" لتقييم عبء عمل الفريق وسد الثغرات في العمليات

أدخل أنواع البيانات الوصفية ومستويات الأهمية وخطورة المشكلة لتقييم أولوية المهام وضمان الامتثال لمعايير تحسين محركات البحث (SEO

✅ مثالي لـ: محترفي تحسين محركات البحث وفرق التسويق الذين يبحثون عن أداة مركزية ومناسبة لإدارة مهام تحسين محركات البحث على الصفحة والمهام الفنية بكفاءة

📌 مكافأة: هل تريد تبسيط سير عمل تحسين محركات البحث (SEO)؟ استخدم النموذج مع هذه الاستراتيجيات الذكية: قم بتعيين مهام البحث عن الكلمات المفتاحية وتحديثات المحتوى وتدقيق الروابط الخلفية لفريقك مع أولويات واضحة وتتبع مهام تحسين محركات البحث داخل الصفحة وخارجها في مكان واحد

حدد مواعيد الاستحقاق والتبعيات لتتبع الإصلاحات الفنية وتحديثات الخوارزميات

استخدم لوحات معلومات ClickUp لمراقبة أداء تحسين محركات البحث (SEO) وتنفيذ الكلمات المفتاحية وتأثير حركة المرور

استخدمه مع ClickUp Brain لإنشاء علامات وصفية ومخططات مدونات تلقائيًا أو اكتشاف الثغرات في تحسين محركات البحث في المحتوى الخاص بك

17. قالب قائمة مهام التوظيف من ClickUp

احصل على قالب مجاني بسّط عملية التوظيف وقم بتدريب أعضاء الفريق الجدد باستخدام نموذج قائمة مراجعة التوظيف من ClickUp

يساعدك قالب قائمة مهام التوظيف من ClickUp على تبسيط كل خطوة من خطوات عملية التوظيف. يتضمن القالب قوائم مهام لكل شيء بدءًا من نشر إعلانات الوظائف وحتى تهيئة الموظفين الجدد. يقسم القالب مهام التوظيف إلى مراحل قابلة للتنفيذ مثل البحث عن المرشحين وفرزهم وإجراء المقابلات معهم وتوثيق المهام.

بالإضافة إلى ذلك، مع أقسام التعليقات المدمجة ومرفقات الملفات وتتبع الحالة، فإنه يركز الاتصالات والتعليقات.

استخدم هذا النموذج من أجل:

قم بتعيين المسؤوليات وتتبع التقدم باستخدام عرض مخطط جانت من ClickUp ، وحافظ على تزامن الجميع مع تحديثات الحالة في الوقت الفعلي

أرفق السير الذاتية، وأضف تعليقات المقابلات، واحتفظ بجميع بيانات المرشحين في عرض مركزي واحد

استخدم علامات مثل "عالية" و"متوسطة" و"منخفضة" للتركيز على المهام الحساسة من حيث الوقت والإجراءات الهامة

✅ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية ومسؤولي التوظيف ومديري التوظيف الذين يسعون إلى إدارة سير عمل المرشحين بكفاءة وضمان عملية توظيف منظمة وخالية من الأخطاء

👀 هل تعلم؟ أظهر استطلاع عالمي شمل أكثر من 40,000 شركة في 42 دولة أن 74% من أصحاب العمل يواجهون صعوبة في العثور على موظفين مهرة. يمكن أن يساعدك نموذج قائمة مراجعة التوظيف البسيط في تنظيم عملك. فهو يساعدك على: قم بتوحيد عملياتك لتجنب فقدان أي خطوات أو اتخاذ قرارات متسرعة

تسريع عملية التوظيف من خلال الحفاظ على تنسيق جميع الأطراف المعنية

قدم تجربة أفضل للمرشحين من خلال ضمان التواصل في الوقت المناسب ومتطلبات الوظيفة الواضحة

18. قالب قائمة مراجعة مشروع ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على تنظيم مهام مشروع فريقك ومتابعتها باستخدام قالب قائمة مهام المشروع من ClickUp

يضفي قالب قائمة مراجعة مشروع ClickUp النظام والوضوح حتى على أكثر المشاريع فوضوية من خلال نهج قائمة المراجعة أولاً.

بفضل عروض القوائم التفصيلية وأشرطة التقدم ومراحل الموافقة، يمكنك الحصول على رؤية واضحة تمامًا لما يحدث وما سيحدث بعد ذلك. كما يدعم التخصيص العميق مع التبعيات ووضع علامات الأولوية وتتبع الوقت لمساعدتك على إدارة الموارد وسير العمل بفعالية.

استخدم هذا النموذج من أجل:

يمكنك التمييز بسهولة بين المهام الرئيسية والثانوية حتى يعرف فريقك أين يجب التركيز أولاً

امنع البدء المبكر عن طريق تعيين علاقات المهام التي تضمن التسلسل الصحيح للتنفيذ

استخدم تتبع الوقت والمواعيد النهائية القابلة للتعديل لتحسين استخدام الموارد وزيادة مرونة المشروع

راقب إنجاز المهام والعقبات وعبء العمل باستخدام لوحات ClickUp المرئية التي تجمع كل شيء معًا

✅ مثالي لـ: الفرق ومديري المشاريع الذين يحتاجون إلى طريقة بسيطة لكنها فعالة لتنفيذ المشاريع وتتبعها وإنجازها بكفاءة عبر الأقسام المختلفة

📚 اقرأ المزيد: قائمة مراجعة إدارة المشاريع

19. قالب قائمة مهام العطلة من ClickUp

احصل على قالب مجاني اجعل التخطيط للعطلة أسهل وأكثر تنظيماً باستخدام قالب قائمة مهام العطلة من ClickUp

قالب قائمة مهام العطلة من ClickUp هو مساعدك في التخطيط للرحلات في أي وقت، سواء كانت رحلات قصيرة في عطلة نهاية الأسبوع أو عطلات طويلة.

يساعدك هذا البرنامج على ترتيب كل مهام ما قبل الرحلة في مكان واحد، مع عرض حالات العناصر وتفاصيلها بوضوح تام، مثل تواريخ السفر والمرافقين ونوع الإجازة وفئة الرحلة. إن تصور ما هو معلق أو معبأ أو جاهز للشراء يضفي إحساسًا بالنظام على فوضى التعبئة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

صنف العناصر باستخدام حقل "رحلات العطلات" لتجميع كل شيء تحت فئة الشاطئ أو التخييم أو الرحلات البرية أو أي نوع رحلة مخصص

قم بتجميع العناصر حسب نوعها (مثل الملابس ومستلزمات النظافة الشخصية) وتتبع كميات العناصر باستخدام حقل "الكمية" حتى لا تفرط في حزم الأمتعة أو تنقصها

استفد من ميزة تعليقات التعيين في ClickUp لتوزيع مهام التعبئة أو التحضير بين أعضاء المجموعة وتحديد المواعيد النهائية قبل المغادرة

✅ مثالي لـ: المسافرين الذين يرغبون في حزم أمتعتهم بشكل أكثر ذكاءً والبقاء منظمين تمامًا لرحلات متعددة الأنواع دون ضغوط

20. قالب قائمة مهام التقاعد من ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع نفقات قائمة الأمنيات، وخطط لأهداف التقاعد الرئيسية باستخدام نموذج قائمة مراجعة التقاعد من ClickUp

قالب قائمة مهام التقاعد من ClickUp هو حل مصمم لتبسيط كل جانب من جوانب التخطيط للتقاعد، سواء كان ماليًا أو شخصيًا.

بفضل الصفحات المخصصة للشؤون المالية وأنشطة التقاعد، يتيح هذا التطبيق للمستخدمين إدخال أهداف مالية مخصصة، وتحديد جداول زمنية للتقاعد، وتنظيم كل مهمة ووثيقة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

سجل الأهداف مثل دخل المعاش التقاعدي والاستثمارات وأرصدة الحسابات ضمن بنود قائمة مراجعة واضحة

أضف خطط السفر والهوايات والأنشطة التي تريد القيام بها بعد التقاعد إلى قسم مخصص لتصور نمط حياتك المثالي بعد التقاعد

أضف روابط إلى موارد موثوقة تبسط عملية التخطيط لديك

✅ مثالي لـ: الأفراد أو الأزواج الذين يخططون لأهدافهم المالية وخطط نمط حياتهم للتقاعد بطريقة منظمة

نظف أيامك باستخدام قالب ClickUp المجاني

بينما يقدم Monday.com قوالب قوية لقوائم المهام، فإن ClickUp يخطو خطوة إلى الأمام بفضل مرونته وعمقه وسهولة استخدامه ووظائفه المتقدمة.

بفضل ميزات مثل لوحات المعلومات والعروض المخصصة وتتبع الوقت وحتى الذكاء الاصطناعي المدمج، يزيل ClickUp الضغط عنك ويمنحك طريقة أكثر ذكاءً لإدارة مهامك.

إذا كنت تبحث عن أداة تنمو مع مهامك (وحياتك)، فإن قوالب قوائم المهام من ClickUp هي الأفضل بلا منازع.

