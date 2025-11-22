15 mẫu theo dõi nhiệm vụ Notion tốt nhất cho sinh viên

Bạn có thể nghĩ rằng các bài tập sẽ kết thúc sau khi tốt nghiệp trung học hoặc đại học, nhưng thực tế không phải vậy. Hạn chót sẽ theo chúng ta đến tận bậc tiến sĩ, công việc và các dự án đam mê trong cuộc sống.

Khi các công việc, bài tập và dự án chồng chất, bạn cần một nơi để xem những gì cần hoàn thành và thời hạn là khi nào. Công cụ theo dõi bài tập sẽ mang lại trật tự cho tình huống hỗn loạn này.

Thay vì ghi chép ngày tháng và chi tiết trong các ghi chú rời rạc, bạn có một không gian duy nhất để tổ chức bài tập và đang theo dõi tiến độ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách mẫu theo dõi nhiệm vụ Notion có thể giúp bạn xây dựng một hệ thống bình tĩnh và rõ ràng cho bài tập, dự án và hơn thế nữa. Như một phần thưởng, chúng ta cũng sẽ khám phá các mẫu ClickUp miễn phí.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu theo dõi nhiệm vụ Notion tốt?

Mẫu theo dõi công việc của Notion cung cấp một không gian đáng tin cậy để quản lý công việc, hạn chót và tài nguyên mà không gây nhầm lẫn.

Một mẫu tốt nên dễ hiểu, hiển thị các nhiệm vụ cần hoàn thành và tiến độ hiện tại, đồng thời cho phép điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân.

Đây là những điều cần lưu ý:

✅ Đang theo dõi bài tập với các trường thông tin về môn học, ngày đáo hạn, mức độ ưu tiên và điểm số.

✅ Tổ chức ghi chú, tệp tin và tài liệu tham khảo trực tiếp với từng bài tập.

✅ Chế độ xem hạn chót và tiến độ trong lịch, bảng hoặc bảng điều khiển.

✅ Cập nhật trạng thái từ "chưa bắt đầu" đến "hoàn thành" một cách rõ ràng.

✅ Tùy chỉnh tab, chế độ xem và nhãn để phù hợp với các khóa học và thói quen hàng ngày

Tổng quan về các mẫu theo dõi bài tập

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu theo dõi nhiệm vụ của Notion và ClickUp:

15 mẫu theo dõi nhiệm vụ Notion miễn phí

Tìm kiếm mẫu theo dõi bài tập Notion phù hợp có thể giống như dùng thử và sai. 15 mẫu Notion miễn phí này đáp ứng nhiều nhu cầu của sinh viên, từ danh sách kiểm tra ngày đáo hạn đơn giản đến bảng điều khiển đầy đủ.

1. Mẫu theo dõi nhiệm vụ đơn giản của Notion

qua Notion

Bạn còn nhớ cảnh trong The Queen’s Gambit khi Beth Harmon hình dung bàn cờ trên trần nhà, mỗi quân cờ đều ở vị trí của nó? Notion’s Simple Assignment Tracker mang đến cho sinh viên và chuyên gia cảm giác rõ ràng tương tự bằng cách chia nhỏ các nhiệm vụ thành các chế độ xem hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Ma trận Eisenhower tích hợp là điểm nổi bật của công cụ này. Thay vì nhìn chằm chằm vào danh sách việc cần làm dài dằng dặc, bạn có thể phân loại các bài tập thành các nhóm khẩn cấp, quan trọng hoặc ít ưu tiên, giúp việc lập kế hoạch thời gian học tập trở nên dễ dàng hơn. Bạn cũng có đủ không gian để nhìn trước các hạn chót cho tuần hoặc tháng tiếp theo, nghĩa là ít bất ngờ vào phút chót hơn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp các bài tập theo ngày đáo hạn sắp tới, dù là trong ngày, trong tuần hay trong tháng.

Ưu tiên hiệu quả với Ma trận Eisenhower tích hợp sẵn, giúp nhấn mạnh các công việc khẩn cấp và quan trọng.

Lập kế hoạch trước với hiển thị rõ ràng về những gì sắp diễn ra trong học kỳ hoặc tuần tới.

Tùy chỉnh biểu tượng, màu sắc và băng rôn để tạo ra một bảng điều khiển cá nhân hóa và đầy động lực.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên muốn một công cụ theo dõi nhẹ nhàng, giúp hiển thị hạn chót mà không làm phức tạp quy trình học tập của họ.

🧠 Bạn có biết: Câu nói "Chó ăn mất bài tập của tôi" có nguồn gốc lâu đời hơn nhiều so với suy nghĩ của đa số. Nó lần đầu tiên được ghi chép trong sách vào khoảng năm 1905, kết nối với câu chuyện của một vị mục sư người Wales, và từ đó trở thành một lý do phổ biến trong văn hóa nói tiếng Anh. Hiện nay, nó đã trở nên phổ biến đến mức người ta thường sử dụng nó một cách hài hước hơn là theo nghĩa đen.

2. Lịch học tập bằng Notion

qua Notion

Nếu bạn đã từng xem Stranger Things, bạn biết thế giới của lũ trẻ nhanh chóng tràn ngập những bí ẩn chồng chéo, mã bí mật và nhiệm vụ cấp bách. Nếu không có bức tường dán đầy ghi chú và chuỗi, chúng sẽ mất dấu những điều quan trọng nhất.

Mẫu Lịch Học Tập (Study Agenda Template) cũng đóng vai trò tương tự trong cuộc sống học sinh, cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về các kỳ thi, bài tập và hạn chót. Thay vì phải chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc ghi chú dán, bạn có thể ghi chép bài tập, kỳ thi và dự án trên một bảng điều khiển duy nhất và thậm chí đồng bộ hóa nó với lịch chính của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đang theo dõi bài tập, kỳ thi và dự án trong một lịch trình duy nhất mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Đồng bộ hóa hạn chót với lịch cá nhân của bạn để có chế độ xem tổng quan về các cam kết của mình.

Giữ trật tự trong các tuần thi và kỳ có nhiều bài tập với bảng điều khiển rõ ràng.

✨ Phù hợp cho: Học sinh ưa thích một lịch trình trung tâm để quản lý bài tập, kỳ thi và dự án mà không cần sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau.

3. Trình theo dõi học bổng của Notion

qua Notion

Theo báo cáo của Forbes Advisor, mỗi năm có hơn $100 triệu đô la học bổng không được nhận vì sinh viên bỏ lỡ hạn chót hoặc không theo dõi các cơ hội. Mẫu đang theo dõi học bổng (Scholarship Tracker template) được thiết kế để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Mẫu này tập hợp tất cả các chi tiết quan trọng vào một không gian duy nhất, từ hạn chót, trạng thái đơn đăng ký, bản nháp bài luận đến số tiền học bổng. Bạn có thể đặt nhắc nhở, sắp xếp học bổng theo loại hoặc ưu tiên, và đính kèm tệp hỗ trợ để mọi thứ sẵn sàng khi bạn cần.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi tất cả học bổng trong một bảng duy nhất với trạng thái và chi tiết.

Cài đặt nhắc nhở và chế độ xem các hạn chót sắp tới trên lịch.

Gắn các tệp đính kèm (bao gồm các bài luận, bảng điểm và tài liệu) trực tiếp vào đơn đăng ký.

Ghi lại số tiền thưởng và tự động tính tổng số tiền thưởng.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên đang ứng tuyển nhiều học bổng và cần một nền tảng duy nhất để đang theo dõi hạn chót, yêu cầu và bài nộp/gửi.

4. Công cụ theo dõi bài tập của Notion

qua Notion

Gần 70% sinh viên đại học thừa nhận đã bỏ lỡ ít nhất một hạn chót do tổ chức kém hoặc quản lý thời gian không hiệu quả. Đây không phải là vấn đề về khả năng mà là việc có một hệ thống rõ ràng. Mẫu theo dõi bài tập được thiết kế để cung cấp cho sinh viên hệ thống đó dưới dạng đơn giản nhất có thể.

Với mẫu này, bạn có thể theo dõi các bài tập, ngày đáo hạn và tiến độ của tất cả các môn học trong một bố cục gọn gàng và thẩm mỹ. Công thức tính số ngày còn lại tích hợp sẵn sẽ hiển thị chính xác thời gian còn lại trước mỗi ngày đáo hạn, trong khi tính năng đang theo dõi trạng thái giúp bạn dễ dàng xem những gì đang chờ xử lý, đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi bài tập, ngày đáo hạn và tiến độ cho tất cả các môn học của bạn trong một không gian duy nhất.

Sử dụng công thức "số ngày còn lại" để xem còn bao nhiêu thời gian trước mỗi hạn chót.

Cập nhật trạng thái để nắm rõ những gì đang chờ xử lý, đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.

Tùy chỉnh bố cục để phù hợp với phong cách học tập của bạn và tạo ra một không gian làm việc đầy động lực.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên đại học muốn tránh bỏ lỡ hạn chót với một bản ghi chép bài tập đơn giản, gọn gàng.

5. Bảng điều khiển học thuật của Notion

qua Notion

Cuộc sống đại học thường giống như việc vượt qua các cấp độ trong một trò chơi video. Mỗi tuần mang đến một thách thức mới: một bài luận ở đây, một dự án ở đó, và các kỳ thi đang chờ đợi ở giai đoạn cuối cùng. Điều bạn cần là một bản đồ phù hợp… hoặc bạn có thể thử Mẫu Bảng Điều Khiển Học Thuật của Notion.

Mẫu này cung cấp kế hoạch hàng tuần giúp bạn chia nhỏ khối lượng công việc thành các phần dễ quản lý. Ngoài ra, chế độ xem tổng quan của mẫu sẽ tập hợp tất cả các công việc vào một nơi, trong khi các tính năng lịch và đang theo dõi tiến độ giúp bạn nhìn rõ cả trách nhiệm ngắn hạn và dài hạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kế hoạch cho tuần hiện tại và tuần tới với các công cụ lịch trình rõ ràng.

Theo dõi tất cả các công việc học tập, từ bài luận đến kỳ thi, trên một bảng điều khiển duy nhất.

Theo dõi tiến độ và hạn chót thông qua cả chế độ xem lịch và xem dạng danh sách công việc.

Sử dụng cập nhật trạng thái để theo dõi công việc đang chờ xử lý, đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên đại học đang cân bằng giữa bài luận, dự án nhóm và kỳ thi, cần một bảng điều khiển tổng quan.

🧠 Bạn có biết: Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, các nhà giáo dục Mỹ đã khôi phục sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với bài tập về nhà. Động lực đằng sau là yếu tố địa chính trị: các trường học được thúc đẩy để chuẩn bị cho thế hệ trẻ cạnh tranh với thành tựu giáo dục của Liên Xô. Bài tập về nhà không chỉ được xem là công cụ học tập mà còn là một phần của dự án quốc gia cấp bách.

6. Hệ thống quản lý công việc đơn giản của Notion

qua Notion

Mẫu Hệ thống Quản lý Công việc Đơn giản cung cấp một không gian gọn gàng để ghi chép công việc, đặt ưu tiên và theo dõi tiến độ mà không bị rối mắt bởi các công cụ phức tạp hơn. Các thẻ như “đang tiến hành”, “đang tạm dừng” hoặc “chưa bắt đầu” giúp bạn nắm rõ tình trạng của từng công việc, và ngày đáo hạn tùy chọn đảm bảo các hạn chót quan trọng luôn được hiển thị rõ ràng.

Sức mạnh của mẫu nằm ở sự tối giản và linh hoạt, giúp dễ dàng áp dụng mà vẫn đủ mạnh mẽ để hỗ trợ các bài tập đa dạng hoặc dự án cá nhân.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép các công việc học tập, cá nhân hoặc sáng tạo trong một hệ thống duy nhất.

Sử dụng các thẻ trạng thái linh hoạt để phản ánh tình trạng thực tế của từng công việc.

Đánh dấu ngày đáo hạn để luôn nắm rõ các ưu tiên sắp tới.

Xây dựng thói quen đều đặn với bố cục đơn giản khuyến khích sử dụng hàng ngày.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên phải xử lý cả công việc cá nhân và học tập, cần một hệ thống gọn gàng, miễn phí và linh hoạt.

7. Cử nhân | Bảng điều khiển học tập tại Mỹ của Notion

qua Notion

Theo học chương trình Cử nhân Khoa học (B.Sc.) có thể trở nên bận rộn vào một số thời điểm. Có quá nhiều lớp học, bài tập, kỳ thi và hạn chót. Mẫu bảng điều khiển học tập US Study Dashboard giúp gom tất cả những yếu tố đó vào một không gian kỹ thuật số có cấu trúc và hoạt động như trung tâm điều hành học thuật của bạn.

Nó giúp bạn đang theo dõi các mô-đun, bài tập và kỳ thi, đồng thời giữ các ngày quan trọng và tài liệu cần thiết luôn sẵn sàng. Bạn có thể tùy chỉnh nó cho chương trình học cụ thể của mình, thêm ghi chú và tổ chức bài vở theo cách phù hợp với bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi bài tập, kỳ thi và các mô-đun trong một hệ thống tổ chức duy nhất.

Xây dựng kế hoạch học tập và kết nối chúng với mục tiêu hàng tuần và học kỳ.

Lưu trữ các tài liệu và ngày quan trọng cùng với các công việc của bạn.

Tùy chỉnh bảng điều khiển để phản ánh chương trình học và phong cách học tập của bạn.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên năm nhất đại học muốn có chế độ xem có cấu trúc về các môn học, kỳ thi và bài tập trong một không gian duy nhất.

8. Lịch học tập của Notion

qua Notion

Ai đã xem Legally Blonde đều nhớ đến sự tuân thủ nghiêm ngặt các hạn chót của Elle Woods, một mức độ tổ chức cần thiết cho sinh viên trong kỳ học bận rộn. Mẫu Lịch Học Tập cho phép bạn có không gian để làm việc cần làm.

Công cụ lập kế hoạch này được thiết kế như một trung tâm tất cả trong một, nơi bạn có thể đang theo dõi các bài kiểm tra, tổ chức các công việc và lập kế hoạch lịch học hàng tuần. Nó thậm chí còn bao gồm một công cụ lập kế hoạch phiên học và một đồng hồ Pomodoro, giúp bạn tập trung trong suốt các buổi học kéo dài.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi các bài kiểm tra, bài tập và hạn chót trong một lịch trình duy nhất.

Tổ chức lịch học hàng tuần cùng với các công việc và danh sách việc cần làm.

Sử dụng đồng hồ Pomodoro tích hợp để tập trung trong các phiên học.

Tạo bản đồ các khóa học theo chủ đề để việc học tập trở nên có cấu trúc và rõ ràng.

✨ Phù hợp cho: Học sinh muốn quản lý các buổi học hàng tuần, bài tập và các phiên học tập trong một nền tảng tổ chức duy nhất.

9. Chuẩn bị và tổ chức kỳ thi với Notion

qua Notion

Mẫu Notion Chuẩn bị và Tổ chức Thi cử giúp bạn quản lý thời gian và năng suất làm việc tốt hơn trong mùa thi. Sử dụng mẫu này, bạn có thể tạo một trang tổng quan cho tất cả các hoạt động liên quan đến thi cử, kết hợp lịch, công cụ theo dõi môn học và thậm chí tích hợp Spotify để giữ cho các phiên học tập trung. Bạn có thể lập kế hoạch cho nhiều kỳ thi, kế hoạch ôn tập theo tuần và sử dụng công cụ theo dõi tiến độ để đánh giá mức độ chuẩn bị của mình trên các chủ đề khác nhau.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đang theo dõi nhiều môn học và các phiên ôn thi trong một nền tảng duy nhất.

Sử dụng lịch để tổ chức dòng thời gian ôn tập và các ngày thi khóa.

Theo dõi tiến độ với các công cụ theo dõi học tập tích hợp sẵn cho từng môn học.

Tùy chỉnh với các tiện ích nhúng và tài nguyên để cá nhân hóa không gian học tập của bạn.

✨ Phù hợp cho: Học sinh đang ôn thi cho nhiều kỳ thi và cần một lịch trình học tập có cấu trúc và hệ thống chuẩn bị dựa trên lịch.

10. Luận văn thạc sĩ bằng Notion

qua Notion

Mẫu Luận văn Thạc sĩ là một công cụ hữu ích trong quá trình nghiên cứu luận văn kéo dài. Mẫu Notion này giúp bạn đang theo dõi số từ, ghi chép tài liệu tham khảo và tổ chức phản hồi của người hướng dẫn mà không cần sử dụng các tệp riêng biệt hay ghi chú dán.

Bạn có thể chia công việc thành các bước nhỏ hơn bằng cách sử dụng các trang kế hoạch theo chương, giúp mỗi phần hoàn thành cảm thấy như một cột mốc quan trọng trên hành trình hoàn thành của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi tiến độ với số từ hiển thị trực tiếp qua các chương và phần.

Tổ chức tài liệu tham khảo, trích dẫn và ghi chú của người hướng dẫn trong một không gian làm việc duy nhất.

Lập kế hoạch cho các chương với các trang chuyên dụng để hướng dẫn cấu trúc và luồng nội dung.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên cao học đang viết các bài nghiên cứu dài muốn theo dõi các chương, tài liệu tham khảo và phản hồi từ người hướng dẫn.

11. Công cụ theo dõi hạn chót bài tập của Notion

qua Notion

Mẫu Theo dõi Hạn chót Bài tập giúp bạn cảm thấy như một siêu anh hùng có thể làm được mọi thứ. Bạn có thể sắp xếp bài tập theo lớp học, ngày đáo hạn hoặc điểm số và đặt ưu tiên để biết công việc nào cần tập trung trước. Thay vì phải chuyển đổi giữa các chương trình học, nhắc nhở và ghi chú dán, bạn công việc trên một bảng điều khiển rõ ràng duy nhất giữ mọi thứ gọn gàng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp bài tập theo ngày đáo hạn, môn học hoặc mức độ quan trọng.

Theo dõi điểm số và hạn chót cùng lúc để có chế độ xem tổng quan về các ưu tiên.

Tập trung vào các bài tập quan trọng trong khi vẫn giữ các công việc nhỏ khác được hiển thị.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên đang phải xử lý nhiều bài tập cùng lúc và muốn sắp xếp theo lớp học, ngày đáo hạn và mức độ quan trọng.

12. Mẫu theo dõi nhiệm vụ cơ bản của Notion

qua Notion

Một trong những điều tồi tệ nhất ở trường là khi giáo viên yêu cầu nộp bài tập mà bạn không biết là đã đến hạn. Những tình huống như vậy có thể được tránh nếu có hệ thống phù hợp. Mẫu theo dõi bài tập cơ bản của Notion cung cấp cho bạn một "lưới an toàn". Mẫu này giúp bạn ghi chép bài tập theo môn học hoặc dự án, ghi chú ngày đáo hạn và đang theo dõi tiến độ từng bước. Với các mức độ ưu tiên và biểu tượng trạng thái đơn giản, bạn có thể dễ dàng nhận biết những gì cần chú ý và những gì đã hoàn thành.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp bài tập theo môn học, dự án hoặc danh mục.

Ghi chú rõ ràng các ngày đáo hạn để tránh bỏ lỡ thời hạn.

Theo dõi tiến độ với các cập nhật trạng thái đơn giản cho từng công việc.

Thêm ưu tiên và ghi chú để tùy chỉnh quy trình làm việc của bạn.

✨ Phù hợp cho: Học viên muốn một công cụ theo dõi đơn giản nhưng đáng tin cậy để tránh những bất ngờ vào phút chót.

13. Bảng điều khiển Uni của Notion

qua Notion

Cuộc sống đại học thường mang đến nhiều thách thức cùng lúc. Nó thú vị, nhưng cũng đầy áp lực, và đây chính là lúc mẫu Uni Dashboard trở nên thiết yếu. Bảng điều khiển này tập hợp mọi thứ vào một nơi, giúp bạn không cảm thấy như đang quay cuồng trong vòng xoáy.

Bạn có thể xem lịch trình hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng của mình chỉ trong nháy mắt và biết được những bài tập, sự kiện hoặc lớp học nào cần sự chú ý của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chuyển đổi giữa các chế độ xem hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng để quản lý công việc và hạn chót.

Giữ cho ghi chú bài giảng được sắp xếp theo môn học và dễ dàng tìm kiếm trong Thư viện Ghi chú.

Theo dõi các lớp học và lịch trình để luôn biết mình cần có mặt ở đâu.

Sử dụng công cụ theo dõi bài tập để phân biệt các công việc cấp bách với mục tiêu dài hạn.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên đại học đang làm quen với lịch học mới, các môn học và hạn chót, cần một nền tảng học tập toàn diện.

14. Trình theo dõi bài tập về nhà của Notion

qua Notion

Mẫu Theo dõi bài tập về nhà giúp bạn giảm bớt gánh nặng tinh thần khi phải nhớ bài tập về nhà. Với mẫu này, bạn có thể ghi lại mọi công việc bài tập và lọc chúng theo lớp học, ngày đáo hạn hoặc trạng thái.

Nó cung cấp các danh mục rõ ràng như Chưa bắt đầu, Đang tiến độ, Sẵn sàng nộp và Đã nộp, giúp bạn luôn biết được tình trạng công việc của mình. Chế độ xem lịch hiển thị các hạn chót sắp tới, trong khi bảng chi tiết lưu trữ hướng dẫn bài giảng và ghi chú trong một nơi dễ truy cập.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi bài tập về nhà theo trạng thái để xem những gì đang chờ xử lý, đang tiến hành hoặc đã hoàn thành.

Sắp xếp các bài tập theo lớp để có cái nhìn rõ ràng hơn về khối lượng công việc.

Sử dụng bảng chi tiết để sắp xếp hướng dẫn và ghi chú một cách có trật tự.

Chế độ xem các ngày đáo hạn sắp tới trên lịch để lập kế hoạch hiệu quả hơn.

✨ Phù hợp cho: Học sinh muốn ghi chép bài tập theo lớp và trạng thái, đồng thời giữ các ghi chú và hướng dẫn luôn sẵn sàng.

15. Máy tính điểm cuối kỳ của Notion

qua Notion

Hiếm có khoảnh khắc nào trong cuộc sống sinh viên căng thẳng bằng việc ngồi với máy tính vào đêm trước kỳ thi cuối kỳ, cố gắng tính toán điểm số cần thiết để đỗ môn học hoặc bảo mật học bổng.

Mẫu Notion Final Grade Calculator kết nối các kỳ học, môn học và điểm số của bạn thành một hệ thống cập nhật theo thời gian thực. Bạn có thể ghi lại các bài tập và kỳ thi, gán trọng số theo tín dụng và xem điểm trung bình (GPA) được tính tự động. Biểu đồ tiến độ và so sánh giữa các kỳ học giúp bạn dễ dàng nhận biết liệu mình đang tiến bộ, duy trì ổn định hay cần điều chỉnh nỗ lực.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tính điểm trung bình (GPA) tự động cho các môn học và học kỳ.

Ghi chép các bài tập, bài kiểm tra và dự án với tín dụng được tính theo tỷ lệ.

Chế độ xem tiến độ thông qua các biểu đồ trực quan và so sánh.

Theo dõi tình hình học tập để lập kế hoạch cho học bổng hoặc đơn đăng ký.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên muốn tính điểm và đang theo dõi tình hình học tập qua các học kỳ.

Giới hạn của Notion

Hiệu suất có thể chậm, đặc biệt khi sử dụng cơ sở dữ liệu lớn hoặc trên thiết bị di động. Truy cập ngoại tuyến vẫn chưa đáng tin cậy.

Hiệu suất có thể chậm, đặc biệt khi sử dụng cơ sở dữ liệu lớn hoặc trên thiết bị di động. Truy cập ngoại tuyến vẫn chưa đáng tin cậy.

Các đánh giá trên G2 về Notion thường nhấn mạnh cảm nhận của nhiều sinh viên và giáo viên sau khi thử một số mẫu: Khi số trang tăng lên, những điểm nhỏ gây phiền toái bắt đầu xuất hiện và theo thời gian, chúng tích tụ lại. Nếu bạn phụ thuộc vào mẫu theo dõi nhiệm vụ Notion hàng ngày, những vấn đề này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến công việc của bạn.

Hãy cùng thảo luận về các giới hạn chính của Notion để bạn có thể lập kế hoạch phù hợp:

Các không gian làm việc lớn và cơ sở dữ liệu khổng lồ có thể khiến hệ thống hoạt động chậm chạp, đặc biệt trên thiết bị di động, điều này khiến việc sử dụng các công cụ theo dõi và bảng điều khiển hàng ngày không được mượt mà như mong đợi.

Sử dụng offline bị giới hạn và chức năng tìm kiếm có thể bỏ sót kết quả, do đó việc tìm kiếm bài tập cũ, ghi chú lớp học hoặc trang khóa học không phải lúc nào cũng đáng tin cậy khi bạn cần nhanh chóng.

Trên kế hoạch Miễn phí, một không gian làm việc có hơn một chủ sở hữu sẽ gặp giới hạn 1.000 khối, và việc xóa nội dung không làm giảm số lượng, do đó các trung tâm học tập chia sẻ có thể bị gián đoạn trừ khi bạn thay đổi thành viên hoặc nâng cấp.

Việc thiết lập có thể gây nhầm lẫn, và dễ bị lạc vào việc điều chỉnh bố cục và các chế độ xem liên kết thay vì học tập hoặc giảng dạy, điều này khiến một số mẫu cảm thấy nặng nề trước khi chúng thực sự hữu ích.

Bảng và công thức không mạnh bằng bảng tính đầy đủ, và quyền truy cập có thể thiếu kiểm soát chi tiết, do đó các sổ điểm phức tạp hoặc công cụ theo dõi nhiều khóa học có thể gặp giới hạn.

Mẫu Notion thay thế

Các bài tập và dự án nhóm thường gặp phải tình trạng "Work Sprawl". Đối với sinh viên, đây là sự phân mảnh của các bài tập, chương trình học và ghi chú xảy ra trên nhiều công cụ và hệ thống không kết nối với nhau.

Nếu bạn yêu thích các mẫu theo dõi nhiệm vụ của Notion nhưng cần hiệu suất nhanh hơn cho danh sách lớn hoặc quyền truy cập nghiêm ngặt hơn cho công việc nhóm, các mẫu ClickUp đáng để xem xét.

ClickUp cung cấp không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc. Điều này có nghĩa là bạn có thể học tập, ghi chú, theo dõi tiến độ, làm bài tập và đang theo dõi hạn chót tất cả trong một nơi. Dưới đây là mười hai tùy chọn ClickUp quen thuộc nhưng vẫn xử lý khối lượng công việc lớn và dự án nhóm một cách mượt mà.

1. Mẫu theo dõi bài tập lớp ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tiết kiệm thời gian với các quy trình làm việc có thể tái sử dụng giúp đơn giản hóa cả việc giao bài tập và chấm điểm với mẫu bài tập lớp của ClickUp.

Mẫu đang theo dõi bài tập lớp ClickUp giúp giáo viên tập trung theo dõi bài tập, hạn chót và chấm điểm tại một nơi duy nhất. Giáo viên có thể tạo công việc cho từng bài tập, đặt ngày đáo hạn và cập nhật trạng thái chỉ với vài cú nhấp chuột.

Các trường tùy chỉnh của ClickUp cho phép bạn gắn thẻ bài tập theo loại, môn học hoặc ưu tiên. Các chế độ xem đa dạng như Thi cử, Bài tập và Danh sách theo Ngày đáo hạn giúp giáo viên linh hoạt chuyển đổi giữa kế hoạch tổng thể và đang theo dõi chi tiết các công việc.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi bài tập với các trạng thái và trường tùy chỉnh cho việc chấm điểm, hạn chót và chủ đề.

Sử dụng nhiều chế độ xem để quản lý công việc theo loại, ngày đáo hạn hoặc giai đoạn tiến độ.

Chia sẻ cập nhật với sinh viên và đồng nghiệp theo thời gian thực để tăng tính minh bạch.

✨ Phù hợp cho: Giáo viên quản lý nhiều lớp học muốn tối ưu hóa việc giao bài, đang theo dõi và chấm điểm.

2. Mẫu lập kế hoạch dự án cho sinh viên ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch cho từng bước của dự án với việc phân chia công việc bằng mẫu kế hoạch dự án cho sinh viên của ClickUp.

Hãy tưởng tượng: bạn vừa được giao một dự án nhóm kéo dài cả học kỳ. Ban đầu, nó có vẻ dễ dàng, nhưng sau đó mọi người làm công việc với tốc độ khác nhau, hạn chót bắt đầu đến gần, và không ai chắc chắn ai chịu trách nhiệm về điều gì. Mẫu kế hoạch dự án sinh viên ClickUp giúp tránh tình huống đó. 😌

Mẫu này chia dự án thành các công việc dễ quản lý, thiết lập dòng thời gian rõ ràng và giúp hợp tác trở nên thuận tiện. Học sinh có thể sử dụng ClickUp Tài liệu để brainstorm và ClickUp Gantt Biểu đồ để lập bản đồ dòng thời gian.

Giáo sư và cố vấn cũng có thể cung cấp phản hồi, thúc đẩy trách nhiệm trong toàn nhóm. Khác với các công cụ truyền thống hoặc bố cục Notion tĩnh, ClickUp cung cấp tự động hóa, cân bằng khối lượng công việc và hiển thị thời gian thực, giúp mọi thành viên luôn trên cùng một trang từ đầu đến cuối.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hợp tác với đồng đội và mentor trực tiếp trong ClickUp

Theo dõi hạn chót với các chế độ xem Gantt, Lịch và Bảng để có hiển thị toàn diện.

Sử dụng tự động hóa và đang theo dõi tiến độ để duy trì lịch trình và giảm bớt căng thẳng.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên đang công việc trong các dự án nhóm cần phân chia công việc có cấu trúc và trách nhiệm rõ ràng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hỏi “Có gì thay đổi trong dự án này trong tuần này?” để có cái nhìn tổng quan rõ ràng về các công việc mới, sự chậm trễ và rào cản. Chuyển tóm tắt đó thành công việc, đặt ngày đáo hạn và giao nhiệm vụ mà không cần rời khỏi trang. ClickUp Brain trích xuất thông tin từ tài liệu, bình luận và trạng thái, giúp bạn không phải theo dõi cập nhật. Sử dụng nó trước các cuộc họp hàng tuần để giảm thiểu sự lan man thông tin và bắt đầu với kế hoạch rõ ràng. Tải ClickUp Brain miễn phí Không còn phải lục lọi qua các trang, tóm tắt dự án của bạn chỉ trong vài giây với ClickUp Brain.

3. Mẫu ClickUp cho sinh viên

Tải miễn phí mẫu Tổ chức các buổi giảng, bài tập và kỳ thi trong một nơi duy nhất với mẫu dành cho sinh viên của ClickUp.

Một phút trước, bạn đang xem Hannah Montana sống hai cuộc đời, và phút sau, bạn là một sinh viên đại học nhận ra mình đang làm việc cần làm tương tự. Nửa kia của bạn đang ra ngoài kết bạn mới. Nửa còn lại của bạn đang lo lắng về các dự án, hạn chót và kỳ thi.

Mẫu ClickUp dành cho sinh viên giúp bạn duy trì sự cân bằng. Nó tập hợp tất cả các ghi chú, công việc và hạn chót của bạn vào một không gian duy nhất, giúp bạn quản lý việc học mà không bỏ lỡ những khoảnh khắc thú vị của cuộc sống sinh viên.

Trong mẫu, bạn có thể thiết lập các khóa học thành dự án, chia nhỏ các bài tập thành các công việc nhỏ hơn và đang theo dõi hạn chót trên lịch hoặc chế độ xem danh sách. Cập nhật tiến độ giúp bạn tập trung, trong khi các nhắc nhở giúp tránh tình trạng gấp rút vào phút chót.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Quản lý dự án nhóm với các công việc và cập nhật chia sẻ.

Đặt nhắc nhở để hạn chót không bao giờ đến bất ngờ.

Theo dõi tiến độ với chế độ xem rõ ràng về những gì đã hoàn thành và những gì cần làm tiếp theo.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên đang cân bằng giữa học tập và cuộc sống sinh viên, muốn có một trung tâm quản lý tập trung cho các công việc, ghi chú và hạn chót.

4. Mẫu theo dõi tiến độ học tập ClickUp

Tải miễn phí mẫu Thông báo cho phụ huynh và cán bộ quản lý thông qua các báo cáo có cấu trúc với mẫu theo dõi tiến độ học sinh ClickUp.

Giáo viên trên toàn thế giới có công việc phát hiện sớm những lỗ hổng để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhưng việc quản lý điều đó trên quy mô lớn mà không có hệ thống phù hợp có thể cảm thấy bất khả thi. Mẫu theo dõi tiến độ học sinh ClickUp được tạo ra để giải quyết vấn đề đó. Thay vì phải xoay xở với giấy tờ, bảng tính và các công cụ cập nhật không đầy đủ, giáo viên sẽ có một trung tâm duy nhất để đang theo dõi sự phát triển của từng học sinh.

Bạn có thể ghi chép hiệu suất, theo dõi sự tham gia và thậm chí ghi lại các thông tin về hành vi của học sinh theo thời gian thực. Mẫu nhật ký hàng ngày này giúp dữ liệu trở nên trực quan và có thể hành động. Với nhiều chế độ xem, giáo viên có thể chuyển đổi giữa hiệu suất chung của lớp và hành trình cá nhân của từng học sinh.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi sự phát triển cá nhân của học sinh với các trường thông tin tùy chỉnh chi tiết.

Xác định những người cần hỗ trợ thêm thông qua các trạng thái như “Cần chú ý”

Chia sẻ báo cáo tiến độ rõ ràng với phụ huynh và lãnh đạo nhà trường.

Sử dụng bảng điều khiển để theo dõi xu hướng hiệu suất trong các lớp học.

✨ Phù hợp cho: Giáo viên và cán bộ quản lý muốn theo dõi thời gian thực hiệu suất học tập của từng học sinh.

5. Mẫu ClickUp cho Giáo dục Học sinh

Tải miễn phí mẫu Tạo khung làm việc nhất quán cho nhiều môn học bằng mẫu giáo dục sinh viên của ClickUp.

Mẫu ClickUp Student Education được thiết kế dành cho cả sinh viên và giáo viên muốn tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất.

Nó bao gồm tài liệu khóa học, bài tập, hạn chót, điều kiện tiên quyết và thậm chí cả các cột mốc, giúp tiến độ trở nên đang theo dõi và quản lý thay vì áp đảo. Với các trường tùy chỉnh cho điểm số, đơn vị tín dụng và số khóa học, bạn không chỉ thấy việc cần làm mà còn hiểu rõ vị trí của mình.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tổ chức tài liệu khóa học với các chế độ xem chương trình giảng dạy và điều kiện tiên quyết.

Theo dõi điểm số, tín dụng và hạn chót với các trường tùy chỉnh.

Đặt cột mốc và hiển thị dòng thời gian với biểu đồ Gantt.

Giữ mọi người đồng bộ, từ học sinh đến giáo viên và phụ huynh.

✨ Phù hợp cho: Học sinh và giáo viên cần một khung làm việc nhất quán để đang theo dõi chương trình học, bài tập và các cột mốc.

👀 Thông tin thú vị: Ở một số quốc gia như Trung Quốc, các cải cách chính sách gần đây mang tên “Double Reduction” nhằm giới hạn bài tập về nhà cho học sinh nhỏ tuổi để giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho cuộc sống cân bằng hơn. Ví dụ, học sinh lớp 1-2 được thông báo rằng họ nên có ít hoặc không có bài tập viết dưới chính sách này.

6. Mẫu bảng tính ClickUp cho sinh viên

Tải miễn phí mẫu Dễ dàng chuyển đổi giữa chi tiết và tổng quan với mẫu bảng tính đại học của ClickUp.

Hầu hết sinh viên đại học dựa vào lịch điện tử để quản lý cuộc sống. Chúng hữu ích để gửi nhắc nhở về việc gì đó cần hoàn thành hôm nay, nhưng đó cũng chính là vấn đề. Bạn chỉ phát hiện ra khi đã đến lúc gấp rút.

Mẫu bảng tính cho sinh viên trong ClickUp giúp bạn có chế độ xem tổng quan về kỳ học của mình. Thay vì nhận các thông báo rời rạc, bạn có thể lập kế hoạch cho các đơn đăng ký, kỳ thi và dự án tại một nơi duy nhất. Mẫu này linh hoạt, có thể tùy chỉnh và hữu ích hơn nhiều cho việc lập kế hoạch dài hạn so với ứng dụng lịch thông thường.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch và đang theo dõi hạn chót với các chế độ xem danh sách, lịch và yêu cầu.

Tổ chức các bài tập, đơn đăng ký và tài liệu trong một không gian làm việc duy nhất.

Ưu tiên các công việc với các trường tùy chỉnh như bài luận, học bổng và ngày thi SAT.

Luôn đi trước với các nhắc nhở giúp bạn chuẩn bị từ nhiều tuần trước.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên đại học muốn vượt ra ngoài lịch trình thông thường để lập kế hoạch cho đơn xin học bổng, kỳ thi và dự án với chế độ xem tổng quan.

7. Mẫu theo dõi dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phát hiện rủi ro sớm và hành động trước khi hạn chót trôi qua với mẫu theo dõi dự án ClickUp.

Mẫu theo dõi dự án ClickUp giúp tập hợp các dự án của bạn vào một nơi duy nhất, nơi bạn có thể dễ dàng xem những gì cần làm và thời hạn hoàn thành.

Bạn có thể chuyển đổi giữa biểu đồ Gantt cho dòng thời gian, danh sách công việc cho chi tiết và bảng điều khiển cho cái nhìn tổng quan. Thậm chí tốt hơn, bạn có thể giao công việc, thêm Trường Tùy chỉnh cho các mục như giai đoạn dự án hoặc rủi ro, và giữ mọi người cập nhật.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi dự án qua nhiều chế độ xem như danh sách, biểu đồ Gantt và phân tích người được giao nhiệm vụ.

Tổ chức các công việc với các trường tùy chỉnh cho giai đoạn, dòng thời gian và hạn chót.

Phân công trách nhiệm rõ ràng và theo dõi tiến độ cùng nhau.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên đang quản lý nhiều dự án và muốn theo dõi hạn chót và tiến độ một cách rõ ràng.

8. Mẫu ghi chú bài giảng ClickUp cho sinh viên đại học

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp ghi chú theo lớp học và chủ đề trong một không gian làm việc duy nhất với mẫu Class Notes Template trong ClickUp.

Bạn biết đấy, khoảnh khắc khi giáo sư nói, “Điều này sẽ có trong bài thi,” và não bạn lập tức hoảng loạn vì ghi chú của bạn là một mớ hỗn độn gồm những câu viết vội, hình vẽ nguệch ngoạc và vết cà phê? Đúng vậy, chúng ta đều đã trải qua điều đó!

Với mẫu ghi chú lớp học trong ClickUp, bạn có một không gian tổ chức duy nhất cho mỗi lớp học. Bạn có thể tạo một tài liệu cho mỗi môn học, thêm các phần cho bài giảng, tài liệu đọc hoặc bài tập, và thậm chí tạo danh sách kiểm tra nhanh.

Hơn nữa, mọi thứ đều có thể tìm kiếm, nên không còn phải hoảng loạn với "Ctrl+F" vào lúc 2 giờ sáng trước kỳ thi. Bạn cũng có thể chia sẻ ghi chú với bạn bè, brainstorm trên bảng trắng và đang theo dõi các điểm khóa trong một nơi duy nhất.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thêm danh sách kiểm tra cho từng buổi học để theo dõi những gì bạn đã học.

Chia sẻ ghi chú với bạn bè để hợp tác dễ dàng hơn.

Đặt nhắc nhở để xem lại ghi chú trước kỳ thi.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên muốn có ghi chú bài giảng có thể tìm kiếm, được tổ chức gọn gàng và đồng bộ với các công việc và nhắc nhở.

9. Mẫu hạn chót ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức các hạn chót trong một chế độ xem dòng thời gian đơn giản với mẫu ClickUp Deadlines Template.

Mẫu ClickUp Deadlines giúp bạn luôn đi trước một bước so với sự hỗn loạn của hạn chót. Bạn sẽ có chế độ xem rõ ràng về những gì sắp tới, những gì đang được tiến độ và những gì đã hoàn thành.

Ngoài ra, bạn có thể đính kèm tệp, cài đặt nhắc nhở và thậm chí xem dòng thời gian trực quan để biết liệu tuần của bạn có sắp gặp rắc rối hay diễn ra suôn sẻ. Một ưu điểm khác là hợp tác thời gian thực. Nếu bạn đang làm công việc trên một dự án nhóm, mọi người đều thấy cùng một hạn chót và cập nhật trong thời gian thực.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ưu tiên các công việc để những công việc cấp bách không bị lãng quên.

Đặt nhắc nhở để tránh tình trạng gấp rút vào phút chót.

Chia sẻ cập nhật với đồng đội để duy trì tiến độ của các dự án nhóm.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên cần tất cả hạn chót trong một dòng thời gian để tránh căng thẳng vào phút chót.

10. Mẫu danh sách kiểm tra kế hoạch học tập cho sinh viên ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý các công việc, ngày hạn chót và nhắc nhở trong một không gian làm việc tập trung với mẫu danh sách kiểm tra kế hoạch học tập ClickUp.

Mẫu danh sách kiểm tra kế hoạch cho sinh viên ClickUp mang khái niệm lập kế hoạch linh hoạt vào cuộc sống sinh viên. Thay vì công việc dựa trên những ghi chú rời rạc hoặc lịch trình cứng nhắc, mẫu danh sách này cung cấp cho bạn một khung làm việc có cấu trúc nhưng linh hoạt.

Bạn có thể lập kế hoạch mục tiêu, dự đoán các trở ngại và xây dựng các bước sao lưu để hạn chót không bất ngờ ập đến. Mẫu này cũng giúp sinh viên chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các bước nhỏ, có thể thực hiện được. Thay vì xem "nộp đơn vào đại học" hoặc "đạt điểm cao trong kỳ thi giữa kỳ" như một mục áp đảo, nó hướng dẫn bạn tạo các công việc con, đặt nhắc nhở và đang theo dõi tiến độ một cách trực quan.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo bản đồ mục tiêu học tập và cá nhân thành các danh sách công việc cụ thể.

Tạo sự linh hoạt cho hạn chót và tránh căng thẳng vào phút chót.

Chia sẻ cập nhật với phụ huynh, giáo viên hoặc cố vấn để đảm bảo trách nhiệm.

✨ Phù hợp cho: Học sinh muốn chia nhỏ mục tiêu thành các bước dễ quản lý và duy trì trách nhiệm thông qua danh sách kiểm tra rõ ràng.

11. Mẫu kế hoạch bài giảng ClickUp cho sinh viên

Tải miễn phí mẫu Tiết kiệm thời gian bằng cách tái sử dụng các định dạng bài giảng có cấu trúc sẵn với mẫu kế hoạch bài giảng đại học của ClickUp.

Mẫu kế hoạch bài giảng ClickUp College của nhà cung cấp cung cấp cho giảng viên một cách đơn giản để đưa cấu trúc vào quá trình giảng dạy, loại bỏ các gánh nặng hành chính không cần thiết.

Điểm nổi bật của mẫu này là tính linh hoạt. Bạn có thể phân chia các bài học theo khung ADDIE (Phân tích, Thiết kế, Phát triển, Triển khai và Đánh giá), tạo dòng thời gian trong chế độ xem Gantt, hoặc nhanh chóng điều chỉnh nếu một chủ đề cần nhiều thời gian hơn.

Mẫu này cũng giúp duy trì tính nhất quán giữa các môn học hoặc phần học khác nhau, điều này đặc biệt hữu ích cho các giảng viên phải cân bằng khối lượng giảng dạy nặng nề.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng và tùy chỉnh kế hoạch bài giảng dựa trên mục tiêu và kết quả học tập của khóa học.

Theo dõi tiến độ với các trạng thái rõ ràng như Phân tích, Thiết kế, Phát triển và Đánh giá.

Lưu trữ và tổ chức tài liệu bài giảng, bài tập và đánh giá trong một không gian duy nhất.

✨ Phù hợp cho: Giảng viên tạo kế hoạch bài giảng có cấu trúc, có thể lặp lại và linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu của lớp học.

12. Mẫu lịch trình ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tập trung tất cả tài liệu khóa học vào một trung tâm dễ truy cập với mẫu Syllabus của ClickUp.

Luôn có một khoảnh khắc trong thời gian học đại học khi ai đó hỏi: “Chờ đã, kỳ thi giữa kỳ là khi nào?” và nửa lớp nhìn nhau ngơ ngác vì không ai nhớ nội dung của chương trình học. Đó chính là lúc mẫu chương trình học ClickUp bước vào cuộc. Thay vì nằm trong một tệp PDF bị lãng quên hoặc một email đọc dở, chương trình học của bạn sẽ trở thành một không gian làm việc tương tác, động, phát triển cùng với khóa học. Hơn nữa, mẫu này còn giúp việc mở rộng quy mô trở nên dễ dàng hơn. Giảng viên có thể trình bày mục tiêu, hạn chót và chính sách chấm điểm đồng thời liên kết trực tiếp với tài liệu đọc, bài tập hoặc tài liệu hợp tác.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thông báo rõ ràng về đối tượng, kỳ vọng và chủ đề hàng tuần.

Cập nhật hạn chót và tài nguyên theo thời gian thực để không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Tái sử dụng và điều chỉnh các khung chương trình giảng dạy có cấu trúc cho nhiều học kỳ khác nhau.

✨ Phù hợp cho: Giảng viên muốn giữ cho chương trình giảng dạy linh hoạt và dễ tiếp cận đồng thời truyền đạt rõ ràng các yêu cầu.

Học tập thông minh hơn với ClickUp

Nếu bạn đã đọc đến đây, bạn đã biết một sự thật về cuộc sống sinh viên: bài tập không bao giờ giảm bớt; chúng chỉ ngày càng nhiều hơn. Điều quan trọng là cách bạn chọn để xử lý chúng.

Đó chính là nơi ClickUp lặng lẽ vượt trội so với các công cụ khác. Nó không chỉ lưu trữ ghi chú hay quản lý tác vụ của bạn; nó kết nối toàn bộ bức tranh. Bạn có thể xem các hạn chót, đang theo dõi tiến độ và thực sự cảm thấy kiểm soát được tình hình thay vì chỉ phản ứng lại.

Đối với sinh viên hướng đến thành tích học tập xuất sắc và giáo viên tập trung vào quản lý lớp học, Notion trở thành không gian làm việc kỹ thuật số lý tưởng, luôn thân thiện với người dùng ngay cả khi khối lượng công việc của bạn tăng lên.

Bạn có thể sử dụng nó để tăng cường tập trung, tối ưu hóa quy trình làm việc và duy trì năng suất, giúp hệ thống của bạn thực sự nâng cao năng suất thay vì gây ra rào cản. Theo thời gian, cách bạn xây dựng kế hoạch, học tập và hợp tác sẽ chuyển đổi từ những nỗ lực rời rạc thành một nhịp điệu rõ ràng và tự tin.

Cuối cùng, điều quan trọng không phải là thêm một công cụ mới vào thói quen của bạn, mà là cuối cùng có một nơi duy nhất nơi thế giới học thuật của bạn trở nên có ý nghĩa.

Muốn bắt đầu cảm thấy sẵn sàng? Đăng ký miễn phí trên ClickUp!