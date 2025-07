10 ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số miễn phí tốt nhất năm 2025

Đầu tuần mới bắt đầu, đã đến lúc ghi lại ba công việc quan trọng nhất trong ngày, thiết lập nhắc nhở, xem lại và chỉnh sửa các ghi chú của tuần trước.

Nhưng hãy chờ đã.

Bạn nên làm việc đó trong Tài liệu Google? Ứng dụng lập kế hoạch mới mà bạn bè giới thiệu cho bạn? Hay giữ mọi thứ đơn giản và sử dụng ứng dụng ghi chú trên điện thoại?

Nếu bạn chưa may mắn tìm được một ứng dụng quản lý lịch trình kỹ thuật số, có lẽ bạn đã từng gặp phải tình huống này hơn một lần.

Đúng là hầu hết mọi ứng dụng lập kế hoạch hàng ngày đều thực hiện hầu hết các công việc cơ bản. Nhưng rất ít ứng dụng có thể hợp nhất và tập trung tất cả các nhu cầu lập kế hoạch của bạn vào một nền tảng duy nhất.

Để giúp bạn tìm kiếm ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số tốt nhất, chúng tôi đã tổng hợp danh sách tất cả các lựa chọn đáng xem xét dưới đây.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

Bạn nên tìm kiếm điều gì trong một ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số?

Một trong những tính năng quan trọng nhất của một công cụ lập kế hoạch là tính thân thiện với người dùng. Việc sử dụng một công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số trong thời gian dài đã đủ khó khăn rồi, đừng làm khó mình bằng cách cố gắng sử dụng một công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số cứng nhắc và rườm rà trong cuộc sống hàng ngày.

Một ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số tuyệt vời giúp bạn dễ dàng tập trung tất cả các công việc của mình. Điều này có nghĩa là bạn nên kiểm tra các ứng dụng khác mà bạn có thể đang sử dụng (ví dụ như Gmail hoặc Slack) để ứng dụng mới có thể tích hợp dễ dàng hơn với quy trình làm việc hiện tại của bạn.

Mặc dù đây là vấn đề sở thích cá nhân, nhưng một ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số càng có nhiều tính năng và tích hợp thì càng tốt. Tại sao? Đây là một trong những cách tốt nhất để giảm số lượng ứng dụng bạn thường phải sử dụng để tạo/lập tài liệu, theo dõi hóa đơn, nhắc nhở hoặc thậm chí là tiến độ của bất kỳ dự án nào của bạn. 📚

10 ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số tốt nhất năm 2025

Bắt đầu với ClickUp Sắp xếp công việc, đặt mục tiêu và theo dõi tiến độ của các dự án với ClickUp

Là một công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số, ClickUp là công cụ tất cả trong một, đáp ứng mọi nhu cầu lập kế hoạch từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất cho cả nhóm và cá nhân. Ứng dụng này có rất nhiều tính năng và có thể tùy chỉnh cao, hoàn hảo cho những người lập kế hoạch kỹ thuật số rất chú trọng đến cách theo dõi và quản lý công việc (hoặc cuộc sống cá nhân). 📖

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Chế độ xem Lịch của ClickUp: Sắp xếp công việc một cách có hệ thống, lên lịch thời hạn và tạo lịch động cho phép nhóm của bạn theo dõi tiến độ và giữ sự thống nhất.

Tự động hóa : Xử lý các công việc thường ngày lặp đi lặp lại nhanh chóng với các tính năng tự động hóa nâng cao của ClickUp. Đây là một cách tuyệt vời để giải phóng không gian trong đầu và lập kế hoạch hiệu quả hơn. Với các kích hoạt và điều kiện tự động hóa, bạn có thể tự động hóa việc tạo/lập nhiệm vụ, thay đổi người được giao, nhắc nhở và ưu tiên nhiệm vụ, v.v

Cá nhân hóa: Các Các trình lập kế hoạch hàng ngày tốt nhất là có thể thay đổi được — như vậy, bạn không phải đối phó với các trường cứng nhắc không liên quan đến nhu cầu của mình. ClickUp được xây dựng dựa trên tính tùy chỉnh, có nghĩa là bạn sẽ muốn dành một chút thời gian để làm quen với cách thức hoạt động của các trang, thư mục, chế độ xem và công việc để khóa một quy trình làm việc được xây dựng cho bạn

Mẫu: Ai lại không thích mẫu? ClickUp cung cấp cho người dùng hàng trăm mẫu đáp ứng mọi nhu cầu như Ai lại không thích mẫu? ClickUp cung cấp cho người dùng hàng trăm mẫu đáp ứng mọi nhu cầu như lập kế hoạch tài nguyên và lập kế hoạch sự kiện . Bắt đầu với Mẫu Lập kế hoạch hàng ngày của ClickUp

Tải xuống mẫu này Luôn cập nhật các công việc hàng ngày của bạn với Mẫu Lập kế hoạch hàng ngày ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Một số người dùng cho rằng công cụ bảng tính của ứng dụng này bị giới hạn và công thức phức tạp

Không phải tất cả các chế độ xem đều có sẵn trên thiết bị di động (chưa!)

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

Capterra : 4.7/5 (2.000+ đánh giá)

G2: 4.7/5 (5.000+ đánh giá)

2. Lịch Google

Ví dụ về chế độ xem ba ngày trong Lịch Google

Bạn biết Lịch Google là một trong những nền tảng lập kế hoạch kỹ thuật số đầu tiên. Các tính năng lập lịch của nó giúp bạn dễ dàng hoàn thành công việc trong ngày mà không bị trùng lặp các cuộc họp, thời gian làm việc hoặc thời gian riêng tư.

Mặc dù cơ bản, Lịch Google vẫn cung cấp một số tính năng lập kế hoạch tuyệt vời, phù hợp với người dùng phù hợp hoặc tích hợp với ứng dụng bạn đang sử dụng. Ứng dụng này dễ sử dụng như một ứng dụng lập kế hoạch hàng ngày hoặc hàng tuần. Bạn cũng có thể lên lịch các sự kiện trong năm với giao diện dễ sử dụng.

Các tính năng tốt nhất của Lịch Google

Nhắc nhở tự động: Lịch Google cài đặt nhắc nhở tự động cho các sự kiện và công việc sắp tới để người dùng Lịch Google cài đặt nhắc nhở tự động cho các sự kiện và công việc sắp tới để người dùng luôn cập nhật lịch trình của mình

Chế độ xem lịch trình: Lịch Google có tính năng Chế độ xem lịch trình, cho phép người dùng xem các sự kiện, công việc và ghi chú sắp tới của họ trong nháy mắt

Chia sẻ lịch: Lịch Google cũng cho phép người dùng chia sẻ lịch của họ với người khác để các công việc, sự kiện và ghi chú được quản lý một cách hợp tác

Thân thiện với thiết bị di động: Hoạt động trên thiết bị iOS và Android

Giới hạn của Lịch Google

Giới hạn chủ yếu ở lập lịch và phân khối thời gian

Thiếu các tính năng bổ sung để trở thành một bảng điều khiển lập kế hoạch thực sự hoàn hảo

Giá Lịch Google

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Lịch Google

Capterra : 4.8/6 (2.000+ đánh giá)

G2: 4. 6/5 (40.000+ đánh giá)

3. Todoist

Quản lý công việc và danh sách việc cần làm với Todoist

Todoist là một ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số giúp người dùng sắp xếp công việc và làm việc hiệu quả. Ứng dụng này có một loạt các tính năng và công cụ, chẳng hạn như quản lý công việc và một số dự án cơ bản, danh sách việc cần làm (còn gọi là danh sách việc phải làm ), nhắc nhở và thông báo, cùng khả năng tạo bộ lọc tùy chỉnh.

Các tính năng tốt nhất của Todoist

Danh sách việc cần làm: Tính năng danh sách việc cần làm này cho phép người dùng chia nhỏ công việc và mục tiêu của mình thành các danh sách nhỏ hơn, dễ quản lý hơn và có thể truy cập trên nhiều thiết bị để lập kế hoạch khi đang di chuyển

Nhắc nhở và thông báo: Ứng dụng này có tính năng nhắc nhở và thông báo tự động, giúp người dùng luôn theo dõi và sắp xếp công việc một cách có tổ chức

Bộ lọc tùy chỉnh: Todoist cũng có tính năng bộ lọc tùy chỉnh để dễ dàng tìm kiếm và tìm thấy công việc và dữ liệu

Giới hạn của Todoist

Thiếu các tính năng nâng cao (không thể lưu trữ danh sách cũ)

Có thể khó chia sẻ danh sách công việc cần làm để hợp tác trực tuyến

Giá của Todoist

Miễn phí :

Pro : $4/tháng, thanh toán hàng năm

Kinh doanh: 6 USD/tháng, thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về Todoist

Capterra : 4.6/5 (2.000+ đánh giá)

G2: 4. 4/6 (700+ đánh giá)

4. Notion

Ghi chú trong Notion

Notion thân thiện với người dùng và là lựa chọn tuyệt vời cho những người thích sáng tạo với trình lập kế hoạch kỹ thuật số của mình bằng cách bắt đầu với một trang trống. Ứng dụng này cung cấp các công cụ và tính năng hữu ích, bao gồm quản lý công việc, chế độ xem lịch và hàng và cột công việc có thể tùy chỉnh.

Ngoài ra, người dùng có thể đồng bộ hóa dữ liệu trên nhiều thiết bị, chia sẻ thông tin kế hoạch và tích hợp với các ứng dụng khác để đạt năng suất tối đa.

Các tính năng tốt nhất của Notion

Quản lý công việc : Notion cung cấp cho người dùng một : Notion cung cấp cho người dùng một hệ thống quản lý công việc trực quan để tạo, sắp xếp và theo dõi các công việc

Cơ sở dữ liệu lồng nhau và liên kết : Cơ sở dữ liệu lồng nhau và liên kết của Notion cho phép người dùng dễ dàng sắp xếp và lưu trữ các trang và công việc liên quan theo định dạng dễ điều hướng

Tính năng tích hợp và nhúng: Notion cũng có tính năng tích hợp và nhúng, cho phép người dùng kết nối dữ liệu Notion của họ với các dịch vụ khác, chẳng hạn như Gmail hoặc Slack, để có quy trình làm việc tốt hơn. Ngoài ra, bạn có thể nhúng ứng dụng trực quan ngay trên bảng điều khiển để dễ dàng truy cập

Giới hạn của Notion

Hiện tại, ứng dụng này chưa có tính năng tự động hóa và nhắc nhở công việc mạnh mẽ như các ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số khác

Các tính năng của ứng dụng di động hơi giới hạn so với các ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số khác

Một số người dùng cho biết họ mất nhiều thời gian hơn để làm quen với ứng dụng trong giai đoạn đầu

Giá cả của Notion

Miễn phí

Plus : 8 đô la Mỹ/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm

Kinh doanh : 15 USD/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm

Enterprise: Liên hệ với nhóm bán hàng

Đánh giá và nhận xét về Notion

Capterra : 4.7/5 (1.000+ đánh giá)

G2: 4. 6/5 (1.000+ đánh giá)

5. Asana

Via Asana

Nếu bạn thích các ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số có khung công việc hoặc cách tiếp cận quản lý dự án, thì Asana là lựa chọn đáng cân nhắc. Ứng dụng này cung cấp cho người dùng nhiều tính năng, như phần mềm quản lý công việc và dự án cổ điển, chế độ xem lịch, mẫu tùy chỉnh, tích hợp dễ dàng với các ứng dụng thú vị khác và nhiều chế độ xem.

Các tính năng tốt nhất của Asana

Trường tùy chỉnh: Sắp xếp và phân loại thông tin như trong bảng tính với các trường tùy chỉnh chọn một, chọn nhiều, số và văn bản

Biểu mẫu liên quan đến dự án: Thu thập thông tin chi tiết cần thiết cho từng công việc bằng cách kết nối trực tiếp biểu mẫu yêu cầu với dự án cụ thể

Thời hạn công việc: Xem công việc trên lịch Asana và theo dõi tiến độ, hoặc thậm chí xem chúng trong lịch công việc của bạn

Danh sách việc cần làm đơn giản: Dễ dàng tạo danh sách việc cần làm cá nhân hoặc cộng tác

Giới hạn của Asana

Asana không cung cấp tính năng theo dõi thời gian thực sự

Một số người cho rằng ứng dụng này không linh hoạt so với các ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số khác trong danh sách này

Công cụ trường tùy chỉnh có thể cảm thấy bị giới hạn

Phiên bản miễn phí có thể bị giới hạn đối với một trình lập kế hoạch hàng ngày đơn giản

Giá của Asana

Cơ bản : Miễn phí

Premium : 10,99 USD/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm

Kinh doanh: 24,99 USD/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về Asana

Capterra : 4.5/5 (11.000+ đánh giá)

G2: 4. 3/5 (9.000+ đánh giá)

6. Mydailyplanners

Kết hợp Mash GoodNotes, Google và Apple Calendar với nhau và bạn sẽ có MyDailyPlanners. Ứng dụng lập kế hoạch hàng ngày này có tùy chọn danh sách việc cần làm và cung cấp các mẫu lập kế hoạch kỹ thuật số hoàn chỉnh với các liên kết và cài đặt nhắc nhở. Ứng dụng này hoạt động giống như sổ ghi chép và hơn thế nữa, là một công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số có thể chỉnh sửa "bằng tay"

Các tính năng tốt nhất của MyDailyPlanners

Trang có liên kết: Sắp xếp và quản lý từng tháng với các trang liên kết dễ dàng điều hướng

Hình dán kỹ thuật số: Sử dụng hình dán kỹ thuật số trong bất kỳ trang lập kế hoạch hàng tháng nào của bạn, giống như trong cuộc sống thực

Mẫu PDF có thể tái sử dụng: Tái sử dụng mẫu PDF nếu bạn cần sử dụng cùng một trang cho kế hoạch bổ sung

Giới hạn của MyDailyPlanners

Không phải là một ứng dụng mà là một trình lập kế hoạch kỹ thuật số dựa trên mẫu cho iPad hoặc máy tính bảng

Cập nhật mẫu kế hoạch kỹ thuật số sẽ tính phí thêm

Giá cả của MyDailyPlanners

Các ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số và gói phần mềm có phạm vi giá từ 15 đến 20 đô la trở lên

Đánh giá và nhận xét về MyDailyPlanners

Capterra : Không có

G2: Không có

7. Trello

Via Trello

Nếu bạn là người yêu thích phương pháp lập kế hoạch Kanban, thì Trello là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Là một công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số, Trello là một công cụ trực quan cao, sử dụng thẻ để lập kế hoạch công việc và dự án. Đánh dấu người dùng, thêm danh sách kiểm tra, liên kết tệp và đặt nhắc nhở tự động để luôn cập nhật tất cả công việc của bạn.

Các tính năng tốt nhất của Trello

Giao diện kéo và thả: Giao diện kéo và thả trực quan của Trello giúp bạn dễ dàng di chuyển thẻ, danh sách hoặc bảng và xem tiến độ của các dự án khác nhau

Tải lên hình ảnh và tệp: Trello cho phép người dùng xem các công việc sắp tới, tải lên hình ảnh và tệp, đồng thời theo dõi thời hạn của dự án

Tổ chức linh hoạt: Trello cung cấp hệ thống tổ chức dễ sử dụng với nhãn, danh sách kiểm tra và phân công công việc có thể tùy chỉnh, rất phù hợp cho các công việc hàng ngày

Giới hạn của Trello

Được xây dựng dựa trên một khung nền tảng quản lý công việc kỹ thuật số duy nhất

Không thể tích hợp hoặc nhúng các ứng dụng khác mà bạn đang sử dụng

Có thể là rất nhiều công việc cho một danh sách việc cần làm đơn giản

Giá của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn : 5 USD/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm

Premium : 10 đô la Mỹ/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm

Enterprise: 17,50 USD/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm

Xếp hạng và đánh giá Trello

Capterra : 4.5/5 (22.000+ đánh giá)

G2: 4. 4/5 (13.000+ đánh giá)

8. GoodNotes

GoodNotes là một ứng dụng iOS dễ sử dụng, cho phép người dùng ghi chú hoặc phác thảo nhanh chóng và dễ dàng. Ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số này có giao diện trực quan, cho phép bạn tạo, sắp xếp và chỉnh sửa tài liệu.

Nó cũng bao gồm một thư viện ảo cho phép người dùng lưu trữ, quản lý và truy cập ghi chú của mình một cách dễ dàng. Trong số các ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số tốt nhất, ứng dụng này là lý tưởng cho các công việc tổ chức mang tính trực quan hơn.

Các tính năng tốt nhất của GoodNotes

Thư viện ảo: Cung cấp một thư viện ảo được tổ chức để lưu trữ, quản lý và truy cập ghi chú của người dùng

Nhận dạng chữ viết tay: Cho phép người dùng nhập văn bản bằng cách viết ra các từ trên thiết bị của họ

Nhận dạng văn bản: Ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số nhận dạng văn bản được gõ hoặc viết tay để dễ dàng chuyển đổi sang định dạng có thể chỉnh sửa

Giới hạn của GoodNotes

Chỉ khả dụng trên thiết bị iOS (thiết bị Android có thể sẽ được hỗ trợ trong tương lai)

Thiếu các hình dạng có sẵn trong công cụ tạo hình dạng

Không có hàm xếp lớp khiến tính năng vẽ trở nên rất khó sử dụng

Giá của GoodNotes

Miễn phí

Go Limitless: 8,99 đô la thanh toán một lần

Đánh giá và nhận xét về GoodNotes

Capterra : 4.5/5 (35+ đánh giá)

G2: 4.8/5 (29+ đánh giá)

9. Bất kỳ. việc cần làm

Any. do có bảng điều khiển dễ sử dụng, cho phép bạn tạo kế hoạch hàng ngày khi đang di chuyển. Trong số các ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số tốt nhất trong danh sách này, Any. do khá đơn giản để thêm ghi chú và tệp đính kèm vào danh sách của bạn. Bạn thậm chí có thể mã hóa màu sắc cho các ưu tiên của mình.

Đây là một ứng dụng lập kế hoạch tuyệt vời để tạo danh sách công việc tập trung có thể chia sẻ với nhóm của bạn hoặc để tạo danh sách việc cần làm đơn giản.

Any. do tính năng tốt nhất

Lịch thân thiện với thiết bị di động: Các công cụ lịch rất thân thiện với thiết bị di động và cho phép bạn kết nối với Lịch Google của mình

Chuyển email thành công việc: Sau khi kết nối với nhà cung cấp email, bạn có thể dễ dàng chuyển email thành công việc để luôn nhớ trả lời

Dễ dàng đồng bộ hóa dữ liệu: Được thiết kế để lập kế hoạch khi đang di chuyển, bạn có thể dễ dàng làm việc từ ứng dụng và đồng bộ hóa dữ liệu trên tất cả các thiết bị của mình

Bất kỳ. giới hạn việc cần làm

Phiên bản miễn phí chỉ cung cấp các tính năng giới hạn

Không tích hợp tốt với các ứng dụng công việc khác

Bất kỳ. việc cần làm định giá

Cá nhân : Miễn phí

Premium : $3 mỗi tháng, thanh toán hàng năm

Nhóm: 5 USD/tháng/người dùng, thanh toán hàng năm

Bất kỳ. việc cần làm xếp hạng và đánh giá

Capterra : 4.5/5 (100+ đánh giá)

G2: 4/5 (150+ đánh giá)

10. Monday. com

Via Monday

Với Monday, người dùng có thể tạo dự án, cộng tác với các thành viên trong nhóm và theo dõi tiến độ tại một nơi. Nền tảng này có giao diện kéo và thả trực quan để quản lý công việc, thông báo tùy chỉnh cho các hoạt động quan trọng và khả năng tự động hóa mạnh mẽ.

Monday cũng tích hợp với hàng trăm ứng dụng và dịch vụ để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và hoàn thành nhiều việc hơn.

Các tính năng tốt nhất của Monday

Bảng và tài liệu không giới hạn: Gói miễn phí cung cấp cho người dùng bảng điều khiển và tạo tài liệu không giới hạn

Quy trình công việc có thể tùy chỉnh: Tạo quy trình công việc liền mạch để hoàn thành các nhiệm vụ và dự án đang chờ xử lý trong thời gian ngắn hơn

Công cụ quản lý khối lượng công việc: Tìm các công cụ trong bảng điều khiển để lập kế hoạch cho khách hàng, Tìm các công cụ trong bảng điều khiển để lập kế hoạch cho khách hàng, mục tiêu hàng tuần và OKR , cũng như lập kế hoạch cấp cao

Giới hạn của Monday

Phiên bản miễn phí có thể cảm thấy giới hạn

Một số người cho rằng ứng dụng này chỉ dành những tính năng tốt nhất cho người dùng trả phí

Một số người dùng không thấy các tính năng này sâu sắc hoặc linh hoạt như các ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số khác

Nói chung, ứng dụng này thiên về quản lý công việc hơn là lập kế hoạch kỹ thuật số

Giá của Monday

Cơ bản : Miễn phí

Tiêu chuẩn : 8 đô la một bộ mỗi tháng, thanh toán hàng năm

Pro : 10 đô la một bộ mỗi tháng, thanh toán hàng năm

Enterprise: Liên hệ với nhóm bán hàng

Xếp hạng và đánh giá Monday

Capterra : 4.6/5 (2.000+ đánh giá)

G2: 4. 6/5 (3.000+ đánh giá)

Bạn đang tìm kiếm thêm ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số? Hãy tham khảo hướng dẫn về các ứng dụng thay thế Sunsama này!

Thay thế tất cả các ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số của bạn

Vẻ đẹp của việc lập kế hoạch là nó không phải là một phương pháp phù hợp cho tất cả mọi người — nó mang tính cá nhân cao. Với ClickUp, hành trình tìm kiếm ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số tốt nhất của bạn cuối cùng cũng kết thúc.

Sử dụng nó để brainstorming từ đầu, tạo mẫu và theo dõi các nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn tại một nơi. ClickUp thậm chí còn cho phép bạn tích hợp nhiều Lịch Google.

Vì vậy, bạn luôn nắm vững các nhu cầu lập kế hoạch cá nhân và các dự án công việc của mình. Hãy bắt đầu sử dụng ClickUp để đảm bảo bạn có mọi công cụ cần thiết cho nhu cầu lập kế hoạch kỹ thuật số của mình.