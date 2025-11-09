Top 11 giải pháp thay thế Tanka AI cho hợp tác nhóm thông minh

Mỗi nhóm đều có những lúc ai đó đặt câu hỏi, và bạn biết câu trả lời nằm ở đâu đó, như trong ghi chú cuộc họp, chuỗi chủ đề trò chuyện hoặc tài liệu bị chôn vùi.

Các công cụ như Tanka AI hứa hẹn giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, khi nhóm phát triển, họ có thể gặp phải các điểm nghẽn hiệu suất khi truy xuất kiến thức trên quy mô lớn.

Mặc dù hệ thống có khả năng ghi nhớ lâu dài ấn tượng, nó vẫn gặp phải các hiện tượng ảo giác, khoảng trống trong ngữ cảnh giữa các nền tảng và các rào cản kỹ thuật trong việc đồng bộ hóa thời gian thực, điều này có thể gây phiền toái cho người dùng.

Nếu bạn đang cân nhắc các lựa chọn, có nhiều giải pháp thay thế Tanka AI được thiết kế để quản lý kiến thức và hợp tác. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về 11 trong số đó có thể phù hợp với phong cách công việc của nhóm bạn. 💎

Các lựa chọn thay thế Tanka AI hàng đầu trong nháy mắt

Hãy cùng xem qua so sánh nhanh các công cụ giao tiếp AI hàng đầu, như Tanka. 🧑‍💻

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Hợp tác công việc tập trung và quy trình làm việc kiến thứcKích thước nhóm: Cá nhân, nhóm trung bình và doanh nghiệp AI Notetaker, ClickUp Brain (GPT, Claude, Gemini), tài liệu Hub, trò chuyện dựa trên công việc, Tìm kiếm Doanh nghiệp, Trợ lý Tự động, chuyển đổi trò chuyện thành tác vụ. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Notion AI Quản lý kiến thức thống nhất và tạo tài liệu Kích thước nhóm: Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và đội ngũ kết hợp Tạo trang web bằng AI, tìm kiếm toàn bộ không gian làm việc, đề xuất viết dựa trên ngữ cảnh, tự động hóa theo dõi. Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8/tháng Tana Kiến thức và hợp tác được cấu trúc bởi AIKích thước đội ngũ: Khởi nghiệp, nhóm nghiên cứu và cá nhân tập trung vào kiến thức Supertags, liên kết nút hai chiều, trợ lý AI cho phân tích, quy trình làm việc dựa trên trí nhớ dài hạn của AI. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng Otter. ai Ghi chép cuộc họp thời gian thực và tự động hóa ghi chúKích thước đội ngũ: Freelancer, giáo viên và đội ngũ kết hợp. Phiên dịch trực tiếp, đang theo dõi người nói, tóm tắt các mục cần thực hiện và ghi chép cuộc họp dựa trên lịch. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $16.99/tháng. Perfect Memory Bộ nhớ kỹ thuật số lâu dài và khả năng truy vết Kích thước đội ngũ: Các doanh nghiệp có yêu cầu tuân thủ cao và các nhóm nghiên cứu. Chỉ mục thông minh theo ngữ cảnh, truy cập lưu trữ dài hạn, liên kết bộ nhớ đa nguồn. Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $19/tháng cho mỗi người dùng. Flock Trò chuyện nhóm và bộ nhớ chung Kích thước nhóm: Khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và các nhóm hybrid đang phát triển. Tin nhắn dựa trên kênh, ghi chú chia sẻ, nhắc nhở, lịch sử tệp chi tiết. Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $6/tháng cho mỗi người dùng. Chanty Tin nhắn nhóm có chủ đề với quản lý công việcKích thước nhóm: Nhóm làm việc từ xa nhỏ và freelancer Lịch sử tin nhắn không giới hạn, trò chuyện theo công việc, các hành động được đề xuất bởi AI. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4/tháng MyChat Tin nhắn và chia sẻ tệp trên nền tảng tại chỗ cho giao tiếp nội bộ bảo mậtKích thước nhóm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ Tin nhắn tự lưu trữ, dữ liệu được mã hóa, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, máy chủ tệp. Giá cả tùy chỉnh TwinMind Tính năng ghi nhớ cuộc hội thoại và hợp tác được hỗ trợ bởi AIKích thước nhóm: Đội ngũ linh hoạt và tư vấn viên Tóm tắt theo ngữ cảnh, hỏi đáp theo chủ đề, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ truy xuất thông tin, phân cụm lịch sử đối thoại. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng Mem AI Thu thập và truy xuất kiến thức một cách thụ độngKích thước đội ngũ: Người dùng cá nhân và các nhóm hợp tác nhỏ Tự động khôi phục ngữ cảnh, bản đồ bộ nhớ dựa trên luồng và bộ nhớ không gian làm việc tích hợp. Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $10/tháng Slack (AI) Giao tiếp nhóm cấp doanh nghiệp với tính năng thu hồi thông minhKích thước nhóm: Nhóm phân tán và đa chức năng quy mô lớn Tóm tắt AI, nhắc nhở thông minh, tương tác nhận biết ngữ cảnh, tự động ghi lại chủ đề tin nhắn. Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $7.25/tháng cho mỗi người dùng.

Tại sao nên tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Tanka AI?

Mặc dù Tanka AI cung cấp các tính năng mạnh mẽ về lưu trữ và hợp tác, nó có thể không phải là lựa chọn hoàn hảo cho mọi nhóm. Một số lý do bao gồm:

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn cho các nhu cầu cụ thể của nhóm.

Các tính năng trùng lặp với các công cụ quản lý dự án AI mà bạn đã sử dụng.

Giá cả có thể không phù hợp cho các nhóm lớn hơn.

Khoảng trống trong tích hợp với hệ thống công nghệ hiện có của bạn

Sự ưa chuộng đối với các mô hình AI hoặc phương pháp khác nhau

🔍 Bạn có biết? Sự phát triển của xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đã tạo nền tảng cho các hệ thống quản lý kiến thức được điều khiển bởi AI ngày nay. Các nghiên cứu ban đầu vào những năm 1940 và 1950 đã gặp khó khăn với sự phức tạp của ngôn ngữ. Các nhà nghiên cứu như Noam Chomsky đã chỉ ra những giới hạn của khả năng hiểu ngôn ngữ của máy móc. Tuy nhiên, những đột phá trong các mô hình dựa trên logic, các chương trình như SHRDLU và cuối cùng là các mô hình xác suất đã chuyển hướng trường sang các ứng dụng thực tiễn.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi lựa chọn các giải pháp thay thế cho Tanka AI?

Giải pháp thay thế lý tưởng nên bao gồm các tính năng mà Tanka AI cung cấp và mang lại giá trị trong những lĩnh vực quan trọng nhất đối với nhóm của bạn. Hãy chú ý đến:

Trí nhớ dài hạn: Khả năng ghi nhớ các cuộc hội thoại, quyết định và bối cảnh kinh doanh trong quá khứ để nhóm của bạn không lãng phí thời gian lặp lại thông tin.

Tự động hóa thông minh: Các tính năng soạn thảo phản hồi, tóm tắt chủ đề tin nhắn và xử lý các công việc giao tiếp lặp đi lặp lại để giảm bớt khối lượng công việc.

Tích hợp mượt mà: Tương thích với các công cụ như Slack, Teams hoặc Tương thích với các công cụ như Slack, Teams hoặc các nền tảng quản lý dự án để duy trì sự kết nối trong quy trình làm việc.

Giá cả linh hoạt: Kế hoạch phù hợp với nhóm nhỏ nhưng vẫn cho phép mở rộng quy mô mà không phải chịu chi phí tăng đột biến.

Tính linh hoạt trong công việc: Các tùy chọn để tùy chỉnh quy trình, quyền truy cập và chế độ xem để công cụ phù hợp với cách làm việc của nhóm của bạn.

Bảo mật dữ liệu: Các biện pháp bảo vệ tích hợp và tiêu chuẩn tuân thủ để bảo vệ thông tin kinh doanh nhạy cảm.

Dễ dàng triển khai: Giao diện sạch sẽ và quy trình onboarding đơn giản giúp các thành viên trong nhóm có thể sử dụng hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Tanka AI

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi cho các giải pháp thay thế Tanka AI tốt nhất! 👇

ClickUp (Tốt nhất cho việc tối ưu hóa giao tiếp và nâng cao năng suất trong một giải pháp tất cả trong một)

Hiển thị bối cảnh dự án ngay lập tức bằng ClickUp Brain trên toàn bộ không gian làm việc của bạn

ClickUp kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu, giao tiếp và quy trình làm việc của bạn thành một trung tâm kết nối hoàn toàn cho công việc của bạn. Không còn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng, trang và trò chuyện, tức là " Work Sprawl", chỉ để hoàn thành công việc của bạn.

Với tư cách là một Không gian Làm việc AI tích hợp, ClickUp loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh bằng cách cung cấp 100% ngữ cảnh và một không gian trung tâm, thông minh cho con người và các tác nhân để làm công việc cùng nhau.

Vì nó tích hợp bộ nhớ, tự động hóa và giao tiếp vào công việc của bạn, bạn không cần phải đầu tư vào nhiều công cụ AI khác nhau và đối phó với tình trạng "phình to" của AI - một thách thức ngày càng gia tăng trong các tổ chức phát triển nhanh. Điều này khiến nó trở thành một trong những lựa chọn thay thế mạnh mẽ nhất cho Tanka AI dành cho các nhóm không thể chấp nhận việc mất đi bối cảnh công việc.

Tìm kiếm những gì bạn cần mà không cần phải tìm kiếm với Enterprise Search.

Sử dụng ClickUp Enterprise Search để tìm kiếm các công việc, ghi chú cuộc họp, tệp tin, dữ liệu và nhiều hơn nữa

Tiếp theo, ClickUp Enterprise Search cho phép các nhóm tìm kiếm và truy xuất thông tin trong không gian làm việc của họ. Ví dụ, khi một quản lý marketing tìm kiếm "ngân sách chiến dịch quý 3", công cụ sẽ hiển thị bảng tính ngân sách, công việc phê duyệt và tài liệu chiến dịch liên quan. Một thành viên mới tham gia chiến dịch có thể ngay lập tức nắm bắt toàn bộ thông tin mà không cần trao đổi qua lại.

Các tính năng này kết hợp lại mang đến cho các nhóm những điều mà họ khó có thể tự xây dựng: bộ nhớ kết nối, quy trình làm việc tự động hóa và cuộc hội thoại liên kết với việc giao hàng.

Xem lại lịch sử dự án mà không cần lặp lại.

ClickUp Brain kết nối các cuộc hội thoại, tài liệu và công việc để bạn có thể truy cập câu trả lời ngay lập tức.

Tìm kiếm câu trả lời phù hợp nhanh chóng từ không gian làm việc của bạn bằng ClickUp Brain.

Giả sử một quản lý sản phẩm được hỏi: “Trạng thái của luồng onboarding trên di động hiện tại như thế nào?” ClickUp Brain sẽ truy xuất các cập nhật công việc mới nhất, phản hồi trước đó và tài liệu nơi các thay đổi được phê duyệt. Nhờ vậy, quản lý sản phẩm có thể trả lời một cách tự tin chỉ trong vài giây, thay vì phải lục lọi các cập nhật cũ.

Xem video này để hiểu cách ClickUp Brain giúp bạn quản lý không gian làm việc hiệu quả hơn:

Tìm kiếm thống nhất trên các ứng dụng và web với Brain MAX

Brain MAX đưa trải nghiệm lên một tầm cao mới bằng cách cung cấp một nền tảng thống nhất chuyên biệt để nâng cao năng suất doanh nghiệp. Nó cho phép bạn tìm kiếm nhanh chóng qua tất cả các ứng dụng kết nối của mình — như ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và thậm chí cả web — để bạn có thể tìm thấy tệp, tài liệu và tệp đính kèm một cách nhanh chóng mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng.

Với tính năng Talk to Văn bản tiên tiến, bạn có thể đặt câu hỏi, ghi chú bằng giọng nói và lệnh công việc hoàn toàn rảnh tay, bất kể bạn ở đâu.

Khác với các công cụ phân mảnh khác, Brain MAX thay thế hàng chục nền tảng AI không kết nối và tận dụng các công cụ AI cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini thông qua một giải pháp mạnh mẽ, sẵn sàng cho doanh nghiệp, được thiết kế sâu sắc theo ngữ cảnh và tùy chỉnh theo quy trình làm việc cụ thể của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để hoàn thành công việc, tạo tài liệu, giao công việc cho thành viên nhóm và nhiều hơn nữa.

Hãy để các trợ lý AI xử lý các công việc lặt vặt.

Khám phá ClickUp Agents để tự động hóa công việc thủ công và chia sẻ thông tin ngay cả khi bạn không có mặt

ClickUp Agents giúp giảm bớt công việc thủ công chiếm dụng thời gian của nhà quản lý. Các Agent có sẵn xử lý các tác vụ thường xuyên, trong khi các Agent tùy chỉnh có thể điều chỉnh theo quy trình làm việc của bạn. Ví dụ:

Trợ lý tóm tắt hàng ngày: Thu thập cập nhật từ tất cả các công việc đang hoạt động và gửi bản tóm tắt buổi sáng cho nhóm.

Trợ lý phân loại vé: Quét các yêu cầu mới, gắn nhãn theo mức độ khẩn cấp và phân công tự động.

Trợ lý theo dõi cuộc họp: Đọc các ghi chú cuộc họp đã tải lên, xác định các mục cần thực hiện và tạo công việc.

Lấy ví dụ về hệ thống phân loại vé tự động. Các quản lý hỗ trợ không còn phải phân công thủ công từng vấn đề. Các yêu cầu quan trọng sẽ được chuyển đến người chịu trách nhiệm phù hợp ngay lập tức, giúp duy trì thời gian phản hồi nhanh chóng.

Giữ phản hồi liên kết với quá trình giao hàng thông qua trò chuyện

Phản hồi thường bị lạc khi nằm trong các ứng dụng riêng biệt. ClickUp Trò Chuyện giải quyết vấn đề này bằng cách giữ các cuộc hội thoại gần với công việc.

Chuyển đổi phản hồi thiết kế thành công việc trong ClickUp Chat

Ví dụ, trong quá trình đánh giá thiết kế, một thành viên trong nhóm bình luận: “Nút đăng ký cần được di chuyển lên trên phần hiển thị đầu tiên.” Bình luận này được chuyển đổi trực tiếp thành một nhiệm vụ ClickUp liên kết với thiết kế, đảm bảo nó không bị bỏ qua trong quá trình triển khai.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Chuyển đổi giữa các mô hình AI: Sử dụng Sử dụng ClickUp Brain MAX để chọn mô hình AI phù hợp (ChatGPT, Claude hoặc Gemini) cho nghiên cứu, viết lách hoặc cập nhật công việc.

Ghi lại bối cảnh cuộc họp: Tự động tạo bản ghi chép, tóm tắt và danh sách mục với Tự động tạo bản ghi chép, tóm tắt và danh sách mục với công cụ AI Notetaker của ClickUp

Chuyển đổi giọng nói thành tác vụ: Chuyển đổi ghi chú giọng nói thành các bản cập nhật có cấu trúc, công việc hoặc tài liệu bằng tính năng Chuyển đổi ghi chú giọng nói thành các bản cập nhật có cấu trúc, công việc hoặc tài liệu bằng tính năng Talk-to-Text trong ClickUp

Giữ kết nối trong quá trình viết: Kết nối nội dung trực tiếp với các công việc, phản hồi và cập nhật dự án trong Kết nối nội dung trực tiếp với các công việc, phản hồi và cập nhật dự án trong ClickUp Docs

Tìm kiếm tài liệu nhanh chóng: Lưu trữ và tìm kiếm tất cả ghi chú, bản ghi âm và tài liệu trong một nơi duy nhất thông qua Docs Hub.

Viết mà không cần bắt đầu từ đầu: Chuyển đổi các gợi ý hoặc ghi chú sơ bộ thành bản nháp, dàn ý hoặc bản cập nhật Chuyển đổi các gợi ý hoặc ghi chú sơ bộ thành bản nháp, dàn ý hoặc bản cập nhật bằng ClickUp Brain

Giới hạn của ClickUp

Các nhóm thường phải dành thời gian để thiết lập và tùy chỉnh trước khi các quy trình làm việc hoạt động trơn tru.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.385+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Đánh giá này trên G2 thực sự nói lên tất cả:

Brain MAX mới đã nâng cao đáng kể năng suất làm việc của tôi. Khả năng sử dụng nhiều mô hình AI, bao gồm cả mô hình suy luận nâng cao, với mức giá hợp lý giúp việc tập trung mọi thứ vào một nền tảng trở nên dễ dàng. Các tính năng như chuyển đổi giọng nói thành văn bản, tự động hóa công việc và tích hợp với các ứng dụng khác giúp quy trình làm việc trở nên mượt mà và thông minh hơn.

📮 ClickUp Insight: 34% nhân viên không cảm thấy thoải mái khi đặt câu hỏi trong công việc, và 14% chủ yếu tự tìm kiếm câu trả lời. Khi mọi người ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, điều này thường là dấu hiệu cho thấy họ không cảm thấy được chấp nhận hoặc tham gia đầy đủ vào quá trình học tập của nhóm. Giải pháp? Xây dựng một con đường không phán xét để mọi người có thể học hỏi từ các cơ sở kiến thức hiện có và tự mình tìm hiểu quy trình theo tốc độ của riêng mình. Hệ thống Quản lý Kiến thức của ClickUp, bao gồm ClickUp Brain và Connected Search, giúp nhân viên giải đáp thắc mắc và tìm kiếm thông tin trên toàn bộ không gian làm việc, cũng như các ứng dụng của bên thứ ba được tích hợp. Không còn lo lắng về việc đặt những câu hỏi "hiển nhiên" hay làm phiền người khác.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng các tác nhân dựa trên kiến thức trong AI

2. Notion AI (Tốt nhất cho tích hợp bộ nhớ không gian làm việc)

qua Notion

Notion AI biến không gian làm việc hiện tại của bạn thành một trợ lý thông minh dựa trên trí nhớ, ghi nhớ mọi tài liệu, ghi chú cuộc họp và chi tiết dự án mà bạn đã lưu trữ. Khác với các công cụ trò chuyện cơ bản, nó duy trì ngữ cảnh trên toàn bộ cơ sở kiến thức của bạn, kết nối giữa các ghi chú dự án cũ và các cuộc thảo luận hiện tại.

Chatbot cơ sở kiến thức trả lời các truy vấn đồng thời chủ động hiển thị thông tin liên quan từ các tài liệu đã cũ hàng tháng và trực tiếp liên quan đến cuộc hội thoại hiện tại của bạn. Điều này tạo ra một không gian làm việc liên tục học hỏi, nơi các thông tin từ quá khứ tự động hỗ trợ cho các quyết định hiện tại.

Các tính năng nổi bật của Notion AI

Truy vấn lịch sử toàn bộ không gian làm việc của bạn bằng các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Tạo bản tóm tắt dự án tham chiếu các ghi chú và quyết định từ các cuộc họp trước đó.

Tạo nội dung duy trì tính nhất quán với phong cách tài liệu hiện có của bạn.

Chuyển đổi các ghi chú rời rạc thành các kế hoạch hành động có cấu trúc với bối cảnh lịch sử.

Giới hạn của Notion AI

Yêu cầu phải có không gian làm việc Notion đã được thiết lập sẵn trước khi các tính năng AI thực sự phát huy giá trị.

Hàm lưu trữ dữ liệu phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn tổ chức dữ liệu ban đầu.

Giá cả của Notion AI

Dùng thử miễn phí

Plus : $12 mỗi thành viên/tháng (chỉ áp dụng cho phiên bản dùng thử của Notion AI)

Kinh doanh: $24 mỗi thành viên /tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion AI

G2: 4.6/5 (7.115+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.610+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Notion AI?

Một người dùng Reddit chia sẻ:

Tôi đã tạo một thiết lập Notion lớn với dòng thời gian dự án, mối quan hệ phụ thuộc, biên bản cuộc họp, các vấn đề cần thảo luận, công việc, v.v., và Notion AI thực sự rất hữu ích. Ví dụ: Tôi ghi lại cuộc họp nhóm và nhận được một bản tóm tắt khá tốt cùng các mục cần thực hiện, tất cả đều được tạo tự động. Tôi yêu cầu AI thêm các mục đó vào bảng công việc của mình, thêm ngày đáo hạn và trách nhiệm dựa trên những gì đã thảo luận trong cuộc gọi, và đề xuất các dự án liên quan…*

Tôi đã tạo một thiết lập Notion lớn với dòng thời gian dự án, mối quan hệ phụ thuộc, biên bản cuộc họp, các vấn đề cần thảo luận, công việc, v.v., và Notion AI thực sự rất hữu ích. Ví dụ: Tôi ghi lại cuộc họp nhóm và nhận được một bản tóm tắt khá tốt cùng các mục cần thực hiện, tất cả đều được tạo tự động. Tôi yêu cầu AI thêm các mục đó vào bảng công việc của mình, thêm ngày đáo hạn và trách nhiệm dựa trên những gì đã thảo luận trong cuộc gọi, đồng thời đề xuất các dự án liên quan…*

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Notion AI

3. Tana (Phù hợp nhất cho việc lập bản đồ trí nhớ dựa trên mối quan hệ)

qua Tana

Tana hoạt động dựa trên nguyên tắc hoàn toàn khác biệt so với các công cụ trò chuyện tuyến tính. Mỗi thông tin trở thành một nút kết nối, tạo ra mối quan hệ theo thời gian. Nó tạo ra bộ nhớ liên tục thông qua siêu thẻ (supertags) và liên kết hai chiều.

Khi bạn đề cập đến một dự án, khách hàng hoặc ý tưởng, hệ thống sẽ tự động hiển thị tất cả các cuộc thảo luận, quyết định và tài liệu liên quan từ bất kỳ kỳ nào. Phương pháp này mô phỏng cách trí nhớ con người thực sự hoạt động, nơi việc đề cập đến một khái niệm sẽ kích hoạt việc nhớ lại các trải nghiệm và kiến thức liên quan.

Các tính năng nổi bật của Tana

Tạo kết nối tự động giữa các cuộc hội thoại và các nút kiến thức liên quan.

Tạo các siêu thẻ tùy chỉnh để ghi lại bối cảnh cho các chủ đề và dự án lặp lại.

Sử dụng trợ lý AI có khả năng hiểu mối quan hệ giữa các loại thông tin khác nhau.

Tạo ra những thông tin hữu ích bằng cách phân tích các mẫu trong các cuộc hội thoại kết nối và tài liệu liên quan.

Giới hạn của Tana

Yêu cầu việc gắn thẻ và tổ chức nhất quán để tối ưu hóa hiệu quả bộ nhớ.

Hỗ trợ tích hợp giới hạn với các nền tảng email và nhắn tin hiện có.

Giá cả của Tana

Miễn phí

Thêm: $10/tháng

Pro: $18/tháng

Đánh giá và nhận xét về Tana

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Tana?

Hãy cùng xem đánh giá này trên Reddit:

*Tana cho phép tôi chỉ cần viết nội dung và gắn thẻ. Tôi không cần phải lo lắng về thư mục hay cấu trúc. Tôi chỉ cần gắn thẻ, và biết rằng thông tin có thể được truy xuất dễ dàng! Nhược điểm lớn nhất hiện tại đối với tôi là thiếu ứng dụng di động đọc/ghi thực sự. Đừng hiểu lầm, Tana Capture rất tuyệt vời. Nhưng tôi luôn di chuyển và cần tham khảo nội dung của mình nữa.

Tana cho phép tôi chỉ cần viết nội dung và gắn thẻ. Tôi không cần phải lo lắng về thư mục hay cấu trúc. Tôi chỉ cần gắn thẻ, và biết rằng thông tin có thể được truy xuất dễ dàng! Nhược điểm lớn nhất hiện tại đối với tôi là thiếu ứng dụng di động đọc/ghi thực sự. Đừng hiểu lầm, Tana Capture rất tuyệt vời. Nhưng tôi luôn di chuyển và cần tham khảo nội dung của mình nữa.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Tana trong việc ghi chú.

🧠 Thú vị: Nguồn gốc của quản lý kiến thức có từ hơn 5.000 năm trước. Từ các bảng đất sét của người Sumer đến các kim tự tháp Giza, được xây dựng vào năm 2560 TCN, các ghi chép chi tiết đã hướng dẫn quá trình xây dựng.

4. Otter. ai (Tốt nhất cho việc lưu trữ trí nhớ cuộc hội thoại)

Otter. ai giải quyết vấn đề cơ bản về việc mất thông tin quan trọng trong các cuộc hội thoại bằng lời nói. Trong khi hầu hết các công cụ nhắn tin chỉ ghi lại văn bản, công cụ này tạo ra bộ nhớ có thể tìm kiếm từ các cuộc hội thoại bằng lời nói, cuộc họp nhóm và cuộc gọi điện thoại.

Phần mềm thay thế Tanka AI này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ghi chú, xác định các quyết định khóa, nhiệm vụ cần thực hiện và bối cảnh quan trọng. Với OtterPilot, nó thậm chí có thể tham gia các cuộc họp Zoom, Google Meet hoặc Microsoft Teams thay cho bạn, ghi lại slide và tự động gửi ghi chú.

Các tính năng nổi bật của Otter. ai

Tự động xác định và trích xuất các mục cần thực hiện từ các cuộc thảo luận đã ghi âm.

Sử dụng AI để ghi chú cuộc họp với tóm tắt nhấn mạnh các quyết định khóa và bối cảnh cần thiết.

Tìm kiếm qua lịch sử cuộc hội thoại trong nhiều tháng bằng cách sử dụng từ khóa hoặc chủ đề cụ thể.

Chia sẻ lịch sử cuộc hội thoại với các thành viên trong nhóm đã bỏ lỡ các cuộc thảo luận ban đầu.

Giai đoạn giới hạn của Otter.ai

Giới hạn các cuộc hội thoại dựa trên âm thanh, không tích hợp với các nền tảng nhắn tin văn bản.

Độ chính xác giảm đáng kể trong môi trường ồn ào hoặc khi có nhiều người nói cùng lúc.

Giá cả của Otter. ai

Miễn phí

Pro: $16.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter.ai

G2: 4.3/5 (290+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (95+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Otter. ai?

Đây là chia sẻ của một người dùng Reddit:

Tôi rất thích nó. Đây là công cụ chính của tôi cho các cuộc họp hàng ngày. Bản ghi âm cần điều chỉnh một chút sau khi ghi âm để sửa các thuật ngữ chuyên ngành, lời nói không rõ ràng và một số phát âm sai, nhưng sau khi làm việc cần làm, Otter bot hoạt động rất tốt. Tôi yêu cầu nó tóm tắt nội dung cho tôi, tạo bản nháp email cho các cuộc theo dõi, thậm chí phân tích các cuộc trò chuyện để tìm ra nguyên nhân gốc rễ và các vấn đề khác.

Tôi rất thích nó. Đây là công cụ chính của tôi cho các cuộc họp hàng ngày. Bản ghi âm cần điều chỉnh một chút sau khi ghi âm để sửa các thuật ngữ chuyên ngành, giọng nói không rõ ràng và một số phát âm sai, nhưng sau khi làm việc cần làm đó, Otter bot hoạt động rất tốt. Tôi yêu cầu nó tóm tắt nội dung cho tôi, tạo bản nháp email cho các cuộc theo dõi, thậm chí phân tích các cuộc trò chuyện để tìm ra nguyên nhân gốc rễ và các vấn đề khác.

👀 Bạn có biết: Trong vòng ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn (ROI) ước tính 384%, theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

5. Perfect Memory (Tốt nhất cho bộ nhớ kỹ thuật số toàn diện)

qua Perfect Memory

Perfect Memory áp dụng một phương pháp đột phá trong việc lưu trữ ký ức cuộc hội thoại. Nó tự động ghi lại và chỉ mục mọi tương tác kỹ thuật số của bạn. Mọi email, tài liệu, trang web và cuộc hội thoại đều trở thành một phần của kho lưu trữ ký ức có thể tìm kiếm, mà AI có thể tham khảo trong các cuộc thảo luận tương lai.

Với phương pháp thụ động này, bạn không cần phải tổ chức hoặc gắn thẻ nội dung của mình một cách thủ công; trợ lý kỹ thuật số đã nắm rõ lịch sử của bạn. Được hỗ trợ bởi GPT-4 và các mô hình khác, nó có thể tóm tắt ngày làm việc của bạn, soạn thảo phản hồi hoặc chuẩn bị cho bạn với các nhắc nhở từ các cuộc hội thoại trước đó.

Các tính năng nổi bật của Perfect Memory

Tạo ra những thông tin hữu ích bằng cách kết nối thông tin từ các kỳ và nền tảng khác nhau.

Đảm bảo bảo mật với mã hóa và tùy chọn tạm dừng ghi âm trong chế độ ẩn danh hoặc duyệt web riêng tư.

Cho phép ứng dụng đọc toàn bộ văn bản trên màn hình bằng công nghệ OCR và lưu trữ dữ liệu đó trực tiếp trên thiết bị của bạn.

Giới hạn của Perfect Memory

Yêu cầu thời gian thiết lập đáng kể để kết nối và chỉ mục tất cả các nguồn thông tin.

Kiểm soát giới hạn đối với việc ưu tiên thông tin trong quá trình ghi nhớ.

Giá cả của Perfect Memory

Miễn phí

Pro: $19/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Perfect Memory

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Sau khi Alexander Đại đế qua đời vào năm 323 TCN, Ptolemy I Soter, người kế vị ông, đã nỗ lực thành lập một trung tâm học thuật tại thành phố Alexandria. Thư viện Alexandria được xây dựng để lưu trữ hơn 500.000 cuộn giấy papyrus chứa các công việc văn học và văn bản về lịch sử, luật pháp, toán học và khoa học.

⚙️ Bonus: Tải ngay các mẫu kế hoạch giao tiếp này để tối ưu hóa việc truyền đạt thông tin, duy trì sự đồng bộ giữa các bên liên quan và tiết kiệm thời gian với các cấu trúc sẵn sàng sử dụng.

6. Flock (Phù hợp nhất cho các chủ đề thảo luận có tổ chức của nhóm)

qua Flock

Flock tiếp cận việc quản lý trí nhớ nhóm thông qua việc tổ chức cuộc hội thoại có cấu trúc thay vì sử dụng trí tuệ nhân tạo để ghi nhớ. Mặc dù thiếu các tính năng trí nhớ chủ động của Tanka AI, Flock nổi trội trong việc bảo tồn kiến thức nhóm thông qua các cuộc thảo luận có tổ chức và chia sẻ tệp tin có thể dễ dàng truy cập lại sau này.

Nền tảng cho phép tổ chức các cuộc thảo luận thông qua các kênh riêng tư và công khai, giúp các nhóm phân chia chủ đề vào các không gian tập trung. Bạn có thể kéo và thả nhiều tài liệu, hình ảnh hoặc đoạn mã vào tin nhắn.

Nó cũng cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm nội dung chia sẻ sau này thông qua ứng dụng Files tập trung, hiển thị cả tin nhắn được ghim và nội dung chia sẻ.

Các tính năng nổi bật của Flock

Giữ lại lịch sử tin nhắn đầy đủ mà các thành viên trong nhóm có thể tham khảo bất cứ lúc nào.

Chia sẻ tệp và tài liệu trực tiếp trong bối cảnh cuộc hội thoại.

Cài đặt các nhắc nhở tự động hóa và quy trình làm việc tham chiếu đến các cuộc hội thoại trước đó.

Giới hạn của Flock

Dựa vào tổ chức thủ công thay vì công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện bộ nhớ và ngữ cảnh.

Không thể phân tích mẫu cuộc hội thoại hoặc tạo ra các thông tin chi tiết như các giải pháp được hỗ trợ bởi AI.

Giá cả của Flock

Miễn phí

Doanh nghiệp: $12/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $6/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Flock

G2: 4.4/5 (270+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (340+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Flock?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

*Trong thời gian sử dụng Flock, thành tựu lớn nhất là quản lý thời gian. Flock giúp tiết kiệm thời gian và hoàn thành công việc một cách đơn giản nhất. Tin nhắn tức thì đã nâng cao sự rõ ràng trong mọi bài tập và dự án. Một lần nữa, tính năng tích hợp trong phần mềm này rất hiệu quả. Flock dễ sử dụng và ứng dụng của nó dựa trên trường. Đây là một công cụ rất ấn tượng.

*Trong thời gian sử dụng Flock, thành tựu lớn nhất là quản lý thời gian. Flock giúp tiết kiệm thời gian và hoàn thành công việc một cách đơn giản nhất. Tin nhắn tức thì đã nâng cao sự rõ ràng trong mọi bài tập và dự án. Một lần nữa, tính năng tích hợp trong phần mềm này rất hiệu quả. Flock dễ sử dụng và ứng dụng của nó dựa trên trường. Đây là một công cụ rất ấn tượng.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế cho Flock trong hợp tác nhóm

7. Chanty (Tốt nhất cho việc duy trì cuộc hội thoại đơn giản)

qua Chanty

Chanty tập trung vào việc duy trì tính liên tục của cuộc hội thoại thông qua các chuỗi trò chuyện liên tục thay vì hệ thống bộ nhớ phức tạp. Nó đảm bảo các cuộc thảo luận của nhóm duy trì bối cảnh theo thời gian thông qua lịch sử tin nhắn không giới hạn (kể cả trên các gói miễn phí!) và chức năng tìm kiếm đơn giản.

Mặc dù không cung cấp các tính năng bộ nhớ nâng cao của Tanka AI, ứng dụng giao tiếp nhóm này cho phép các thành viên tiếp tục cuộc hội thoại chính xác từ nơi họ đã dừng lại. 'Teambook' là một trung tâm tập trung kết nối các cuộc hội thoại, công việc, tin nhắn ghim, tệp tin và liên kết.

Các tính năng nổi bật của Chanty

Chuyển đổi các tin nhắn quan trọng thành các công việc liên tục để duy trì ngữ cảnh.

Dễ dàng chia sẻ lịch sử cuộc hội thoại với các thành viên mới trong nhóm cần bối cảnh thông tin.

Tích hợp với các công cụ khác trong hệ thống công nghệ của bạn, như Google Drive, Trello, GitHub và Dropbox.

Giới hạn của Chanty

Không có tính năng ghi nhớ dựa trên AI hoặc đề xuất ngữ cảnh chủ động.

Khả năng kết nối các cuộc hội thoại giữa các chủ đề hoặc khoảng thời gian khác nhau bị giới hạn.

Giá cả của Chanty

Miễn phí

Kinh doanh: $3/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Chanty

G2: 4.5/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (35+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Chanty?

Theo đánh giá của G2:

Chanty cung cấp khả năng tuyệt vời để chuyển đổi cuộc hội thoại thành nhiệm vụ và theo dõi chúng mà không bị lạc trong số lượng tin nhắn, việc tra cứu các tham chiếu trước đây rất dễ dàng nhờ truy cập không giới hạn vào lịch sử trò chuyện; tôi cũng thấy tính linh hoạt của kết nối, chất lượng âm thanh và video trong cả cuộc họp nhóm và cá nhân, cùng khả năng chia sẻ màn hình để hợp tác trên tài liệu rất hữu ích.

Chanty cung cấp khả năng tuyệt vời để chuyển đổi cuộc hội thoại thành nhiệm vụ và theo dõi chúng mà không bị lạc trong số lượng tin nhắn, việc tra cứu các tham chiếu trước đây rất dễ dàng nhờ truy cập không giới hạn vào lịch sử trò chuyện; tôi cũng thấy tính linh hoạt của kết nối, chất lượng âm thanh và video trong cả cuộc họp nhóm và cá nhân, cùng khả năng chia sẻ màn hình để hợp tác trên tài liệu rất hữu ích.

8. MyChat (Tốt nhất cho việc lưu trữ thông tin tổ chức bảo mật)

qua MyChat

MyChat giải quyết vấn đề bảo mật dữ liệu cuộc hội thoại bằng cách cho phép tổ chức có quyền sở hữu hoàn toàn dữ liệu giao tiếp của mình. Khác với các giải pháp thay thế Tanka AI dựa trên đám mây, MyChat hoàn toàn được tự chủ. Điều này đảm bảo rằng các cuộc hội thoại nhạy cảm và kiến thức tích lũy không bao giờ rời khỏi máy chủ nội bộ của bạn.

Với quyền truy cập dựa trên vai trò, chỉ các thành viên được ủy quyền mới có thể truy cập lịch sử cuộc hội thoại, giúp duy trì tính riêng tư và tổ chức của nội dung. Ngoài ra, MyChat hỗ trợ cuộc hội thoại theo chủ đề, chia sẻ tệp và lịch sử tìm kiếm.

Nó cũng cung cấp các tính năng như trạng thái trực tuyến, xác nhận gửi tin nhắn, kiểm tra chính tả và trò chuyện tích hợp trên trang web.

Các tính năng nổi bật của MyChat

Tận hưởng các cuộc trò chuyện nhóm và riêng tư theo chuỗi, chuyển file và thư mục, bảng Kanban tích hợp cho kế hoạch dự án, và bảng thông báo cho các thông báo toàn công ty.

Truy cập các cuộc gọi thoại và video chất lượng cao, độ trễ thấp, với tính năng chia sẻ màn hình được hỗ trợ bởi WebRTC.

Tích hợp với Active Directory để quản lý người dùng, chia sẻ tệp bằng cách kéo và thả, và danh sách liên hệ (bao gồm cả cấu trúc cá nhân và toàn công ty).

Giới hạn của MyChat

Giao diện đã lỗi thời và khó sử dụng.

Truy cập di động bị giới hạn đối với lịch sử cuộc hội thoại so với các giải pháp dựa trên đám mây.

Giá cả của MyChat

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về MyChat

G2: 4.6/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về MyChat?

Từ một đánh giá trên G2:

Việc chia sẻ tệp rất dễ dàng và bảo mật. Giao diện người dùng (UI) rất dễ sử dụng và phục vụ công việc tốt ngay cả khi kết nối internet chậm. Tôi đã sử dụng các công cụ này trong thời gian dài và nhận thấy chất lượng tin nhắn video rất mượt mà và hoạt động hoàn hảo. Tính năng chia sẻ màn hình cũng rất dễ sử dụng… Tuy nhiên, tôi gặp vấn đề về tốc độ khi chia sẻ màn hình với nhóm và giá cả hơi cao.

Việc chia sẻ tệp rất dễ dàng và bảo mật. Giao diện người dùng (UI) rất dễ sử dụng và phục vụ công việc tốt ngay cả khi kết nối internet chậm. Tôi đã sử dụng các công cụ này trong thời gian dài và nhận thấy chất lượng tin nhắn video rất mượt mà và hoạt động hoàn hảo. Tính năng chia sẻ màn hình cũng rất dễ sử dụng… Tuy nhiên, tôi gặp vấn đề về tốc độ khi chia sẻ màn hình với nhóm và giá cả hơi cao.

9. TwinMind (Phù hợp nhất cho việc khám phá trí nhớ trong cuộc hội thoại)

qua TwinMind

TwinMind hoạt động một cách kín đáo trên điện thoại thông minh hoặc trong trình duyệt của bạn, ghi lại âm thanh theo thời gian thực (không bao giờ lưu trữ bản ghi gốc) và chuyển đổi mọi thứ thành một kho lưu trữ có thể tìm kiếm. Công cụ AI cho nơi làm việc này cung cấp tóm tắt, gợi ý AI theo thời gian thực và các công cụ để soạn thảo email hoặc theo dõi từ các cuộc hội thoại của bạn.

Tất cả các tính năng này đều được thực hiện cục bộ, bảo vệ bảo mật của bạn đồng thời giảm thiểu tiêu hao pin, ngay cả khi chạy liên tục trong hơn 12 giờ. Kế hoạch miễn phí đặc biệt hấp dẫn: thời gian chuyển đổi văn bản không giới hạn và trò chuyện AI không giới hạn, hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ và sao lưu đám mây tùy chọn được mã hóa.

Các tính năng nổi bật của TwinMind

Hỏi các câu hỏi tiếp theo để đi sâu vào các bối cảnh cuộc hội thoại cụ thể.

Tạo tóm tắt về các chủ đề và mẫu trong cuộc hội thoại thông qua cuộc trò chuyện.

Hãy để nó học hỏi sở thích giao tiếp của bạn và điều chỉnh khả năng ghi nhớ tương ứng.

Giới hạn của TwinMind

Vẫn đang phát triển các tính năng ghi nhớ cuộc hội thoại toàn diện.

Tích hợp giới hạn với các nền tảng nhắn tin và hệ thống email hiện có.

Giá cả của TwinMind

Miễn phí

Pro: $15/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về TwinMind

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Quản lý kiến thức được chính thức hóa sau khi Peter Drucker, thường được gọi là "Cha đẻ của Quản lý Hiện đại", đưa ra thuật ngữ "nhân viên kiến thức". Ông định nghĩa họ là những cá nhân có công việc chính là làm việc với thông tin, sử dụng nó một cách sáng tạo và áp dụng nó để giải quyết vấn đề.

10. MemAI (Phù hợp nhất cho việc xây dựng trí nhớ cuộc hội thoại thụ động)

qua MemAI

MemAI theo dõi các mẫu giao tiếp, thảo luận dự án và quy trình ra quyết định để tạo ra một kho kiến thức tổ chức toàn diện. Phương pháp này giúp trợ lý cuộc hội thoại của bạn trở nên thông minh hơn theo thời gian mà không làm tăng thêm công việc hàng ngày của bạn.

Điểm nổi bật của nền tảng này là khả năng nhận diện các chủ đề lặp lại và thông tin quan trọng trong các cuộc hội thoại, giúp nhóm phát hiện các xu hướng có thể bị bỏ qua. Thay vì chỉ ghi nhớ sự kiện, nền tảng này tổng hợp kiến thức thành các kết luận có thể áp dụng, biến trí nhớ tổ chức thành công cụ chiến lược hữu ích.

Các tính năng nổi bật của MemAI

Kết nối các cuộc hội thoại trên các nền tảng và kỳ khác nhau mà không cần liên kết thủ công.

Tạo ra các đề xuất chủ động dựa trên bộ nhớ cuộc hội thoại tích lũy và các mẫu hành vi.

Nhấn mạnh các quyết định trước đây, cuộc hội thoại tương tự hoặc tài liệu liên quan để tránh trùng lặp.

Giới hạn của MemAI

Những lo ngại về bảo mật liên quan đến việc giám sát và phân tích tự động tất cả các cuộc giao tiếp.

Giới hạn minh bạch về cách dữ liệu cuộc hội thoại được xử lý và lưu trữ.

Giá cả của MemAI

Miễn phí

Mem Pro: $14.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về MemAI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Vào những năm 1990, trình chỉnh sửa Tom Stewart của tạp chí Fortune đã phổ biến giá trị của 'sức mạnh trí tuệ', đưa Quản lý Kiến thức (KM) vào tâm điểm của giới kinh doanh.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế Mem AI tốt nhất vào năm 2025

11. Slack (Tốt nhất cho khả năng ghi nhớ cuộc hội thoại nhóm được tăng cường bởi AI)

qua Slack

Slack đã nâng cấp nền tảng của mình để tích hợp các tính năng AI giúp nâng cao khả năng nhận thức ngữ cảnh. Hệ thống AI phân tích các mẫu cuộc hội thoại, hiển thị các cuộc thảo luận lịch sử liên quan và cung cấp các tóm tắt thông minh về các quyết định quan trọng.

Mặc dù không chuyên biệt bằng, AI của Slack giúp các nhóm duy trì tính liên tục của ngữ cảnh bằng cách tự động làm nổi bật các cuộc hội thoại liên quan trong quá khứ khi các chủ đề tương tự xuất hiện. Điều này tạo ra một không gian làm việc thông minh hơn cho nhóm, học hỏi từ lịch sử cuộc hội thoại tích lũy.

Slack (với AI) - Các tính năng nổi bật

Tạo kết quả tìm kiếm thông minh hiểu được ngữ cảnh và ý định của cuộc hội thoại.

Nhận các phản hồi được đề xuất bởi AI dựa trên các mẫu cuộc hội thoại trước đó và phong cách giao tiếp của nhóm.

Nhận tự động hóa quy trình làm việc, tóm tắt tệp, giải thích tin nhắn cho thuật ngữ nội bộ và dịch thuật với các kế hoạch Business+ và Enterprise+.

Giới hạn của Slack (với AI)

Các tính năng AI yêu cầu gói đăng ký cao cấp đắt tiền để sử dụng đầy đủ chức năng.

Không thể thống nhất các kênh giao tiếp bên ngoài như email và WhatsApp, như Tanka AI có thể làm.

Giá cả của Slack (với AI)

Miễn phí

Pro: $8.75/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $18/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Slack (có tích hợp AI)

G2: 4.5/5 (35.725+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (24.080+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Slack (với AI)?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng Reddit:

Nó tóm tắt các kênh và chủ đề thảo luận và cung cấp bản tóm tắt hàng ngày. Tôi thấy những tính năng này rất hữu ích và tiết kiệm thời gian.

Nó tóm tắt các kênh và chủ đề thảo luận và cung cấp bản tóm tắt hàng ngày. Tôi thấy những tính năng này rất hữu ích và tiết kiệm thời gian.

📣 Muốn thay thế Slack? Hãy khám phá các lựa chọn thay thế Slack tốt nhất hiện nay:

Cuộc tìm kiếm vô tận kết thúc với ClickUp

Hầu hết các giải pháp thay thế Tanka AI đều có khả năng thu thập thông tin, nhưng rất ít trong số đó biết cách hiển thị lại thông tin đó khi thực sự cần thiết.

ClickUp giải quyết vấn đề này. Nó kết nối trí nhớ với hành động. Một cuộc hội thoại trong ClickUp Trò chuyện có thể trở thành một công việc chỉ trong vài giây. Phản hồi được hiển thị ngay bên cạnh tài liệu mà nó xuất phát.

Và ClickUp Brain hiển thị những gì đã được nói, thời điểm nó được nói và những thay đổi đã xảy ra do đó. Đây là thời điểm thích hợp để chuyển sang ClickUp. Đăng ký ngay hôm nay! ✅