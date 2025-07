Chanty vs. Slack: Công cụ giao tiếp nào tốt hơn?

Chọn ứng dụng trò chuyện nhóm phù hợp giống như chọn bạn cùng phòng. Bạn cần một người đáng tin cậy, dễ sống chung và lý tưởng nhất là không hay làm mất những thứ quan trọng (như lịch sử tin nhắn).

Bạn sẽ được điểm cộng nếu họ không tính phí chỉ để sử dụng các tính năng cơ bản — không ai muốn có bạn cùng phòng bắt bạn trả thêm tiền cho không gian trong tủ lạnh!

Khi nói đến giao tiếp trong nhóm, Chanty và Slack là hai ứng dụng trò chuyện nhóm phổ biến.

Một bên đơn giản và thân thiện với ngân sách, trong khi bên kia có nhiều tính năng nhưng giá cao. Cả hai đều cung cấp chia sẻ tệp, cuộc gọi video, quản lý công việc tích hợp và tất cả các công cụ cộng tác bạn cần để giữ cho nhóm của bạn đồng bộ mà không cần ghi chú dán thụ động.

Nhưng đâu là lựa chọn mang lại trải nghiệm tốt nhất? Hãy cùng tìm hiểu!

Và nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Chanty hoặc Slack, đừng lo lắng — ClickUp đã sẵn sàng để giúp bạn nâng cấp quy trình làm việc!

Dưới đây là tóm tắt nhanh về cách hai công cụ này so sánh với nhau, kèm theo một công cụ bổ sung!

Chanty là một nền tảng hợp tác nhóm được thiết kế để đơn giản hóa giao tiếp và cải thiện năng suất. Với hơn 10.000 khách hàng đang hoạt động, Chanty kết hợp các tính năng trò chuyện nhóm, quản lý công việc và hợp tác vào một nền tảng thân thiện với người dùng.

Nền tảng cộng tác cấp cơ bản này nhằm mục đích đơn giản hóa giao tiếp và loại bỏ việc phải chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc chuỗi email khác nhau để theo dõi thông tin. Lý tưởng cho các nhóm nhỏ, Chanty giúp kết nối, cộng tác và hoàn thành nhiều công việc hơn cùng nhau.

Chanty cung cấp một bộ công cụ cộng tác vững chắc mà không cần phải mất thời gian học hỏi. Các thành viên trong nhóm của bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức, tiết kiệm thời gian (và ngân sách) cho việc đào tạo.

Cho dù đó là trò chuyện nhanh trong nhóm, phiên brainstorming sâu sắc hay tổ chức tất cả công việc của bạn, Chanty giúp giao tiếp trong nhóm diễn ra suôn sẻ và không có sự cố. Hãy xem năm tính năng hàng đầu của nó:

Bạn đang sử dụng gói miễn phí của Chanty? Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể xem lịch sử tin nhắn không giới hạn trong cả cuộc hội thoại công khai và riêng tư. Điều đó có nghĩa là không có tin nhắn biến mất, không phải vội vàng lưu trò chuyện và không có giới hạn bất ngờ làm gián đoạn giao tiếp của nhóm bạn.

Mọi thứ đều có thể tìm kiếm được, vì vậy bạn có thể dễ dàng tìm thấy các cuộc hội thoại trước đây, tệp tin đã chia sẻ và các liên kết quan trọng mà không cần phải sao lưu.

Tính năng quản lý công việc tích hợp của Chanty giúp mọi thứ trở nên đơn giản. Chuyển bất kỳ tin nhắn nào thành công việc, đặt thời hạn và giao cho các thành viên trong nhóm mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Cần cập nhật trang chủ? Chỉ cần chuyển yêu cầu thành công việc ngay từ cuộc trò chuyện.

Để có chế độ xem rõ ràng hơn về tất cả các công việc của bạn, Chanty bao gồm các bảng Kanban để theo dõi tiến độ một cách trực quan — bởi vì một danh sách công việc dài không phải lúc nào cũng hiển thị những gì thực sự đã được hoàn thành. Với giao tiếp nhóm và quản lý công việc ở một nơi, sẽ có ít hơn việc trao đổi qua lại và tập trung hơn vào công việc.

Cần làm rõ thời hạn hoặc cập nhật nhanh về dự án? Chanty cho phép bạn gửi tin nhắn thoại không giới hạn để giao tiếp trực tiếp. Bạn cũng có thể thực hiện cuộc gọi âm thanh và video trực tiếp để thảo luận thời gian thực, giúp hợp tác diễn ra suôn sẻ hơn.

Ngoài ra, tính năng chia sẻ màn hình giúp bạn dễ dàng cung cấp các giải thích trực quan hơn.

Nếu các thành viên trong nhóm của bạn làm việc từ xa hoặc thích kiểm tra công việc ảo, các tính năng này sẽ giúp giao tiếp trong nhóm diễn ra suôn sẻ mà không cần gõ phím liên tục.

Teambook của Chanty là trung tâm điều khiển cho mọi thứ — công việc, cuộc hội thoại, tệp tin chia sẻ, liên kết và hơn thế nữa. Hãy coi nó như một trung tâm điều khiển, nơi tất cả công việc của bạn được sắp xếp gọn gàng ở một nơi.

Với khả năng truy cập nhanh vào lịch sử tin nhắn và thành viên nhóm, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những gì mình cần. Không cần cuộn hoặc tìm kiếm vô tận — chỉ cần một không gian có cấu trúc giúp hợp tác nhóm diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Tích hợp bên thứ ba giúp bạn làm việc thông minh hơn bằng cách giữ mọi thứ ở một nơi, để bạn không phải liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Giả sử bạn thường xuyên sử dụng Google Drive. Tích hợp Google Drive cho phép bạn mở và chia sẻ tệp trực tiếp thay vì tải xuống tệp, tải lên Chanty và sau đó truy cập lại.

Chanty kết nối với các công cụ cộng tác khác nhau, chẳng hạn như Zapier, Giphy, YouTube, Dropbox và nhiều hơn nữa. Gói miễn phí bao gồm 10 tích hợp, trong khi các gói trả phí cung cấp tích hợp không giới hạn, giúp bạn hợp lý hóa quy trình làm việc mà không cần phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng.

Chanty có giá cả đơn giản và phù hợp với ngân sách, là lựa chọn đáng tin cậy cho các doanh nghiệp nhỏ. Dưới đây là tổng quan về các gói:

Slack là một nền tảng giao tiếp nhóm dựa trên đám mây được xây dựng để giữ cho công việc được tổ chức và luồng thông tin thông suốt, không bị lộn xộn bởi email.

Slack không chỉ là một ứng dụng trò chuyện — nó là một không gian làm việc kỹ thuật số nơi các nhóm có thể chia sẻ tệp, cộng tác trong thời gian thực và duy trì kết nối, cho dù ở văn phòng hay từ xa. Với giao diện trực quan và tích hợp mạnh mẽ, Slack giúp hợp lý hóa quy trình làm việc và duy trì sự cộng tác liền mạch trong nhóm.

🧠 Thông tin thú vị: Slack thực ra là một từ viết tắt! Tên này là viết tắt của Searchable Log for All Communication and Knowledge (Nhật ký có thể tìm kiếm cho tất cả các thông tin liên lạc và kiến thức)