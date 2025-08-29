Các mẫu sổ tay Notion tốt nhất cho việc phản ánh hàng ngày và đang theo dõi mục tiêu

Dù bạn đang ghi chép nhật ký hay viết như một hình thức thiền định, điều đó đều giống nhau. Điều quan trọng là bạn đang xây dựng mối quan hệ với tâm trí của mình.

Bạn đã từng bắt đầu viết nhật ký với ý định tốt… chỉ để bỏ dở sau ba mục nhập vì, ừm, cuộc sống? Tôi cũng vậy.

Mẫu sổ tay Notion* có thể giúp bạn. Dù bạn đang ghi chép giấc mơ, than phiền về hộp thư đến ngập tràn, hay đang theo dõi tần suất thực sự bạn đã thiền định trong tuần này, những mẫu này giúp bạn dễ dàng (và khá thú vị) để giữ mọi thứ trong một nơi được tổ chức gọn gàng. Không còn phải lật qua các cuốn sổ tay hay mất dấu những "suy nghĩ sâu sắc" của bạn trong biển tab mở.

Sẵn sàng ghi chép như một người trưởng thành có hàm?

Hãy cùng khám phá một số mẫu sổ tay Notion giúp việc suy ngẫm, lập kế hoạch và mơ mộng trở nên thú vị hơn.

🔎 Bạn có biết? Để biểu mẫu một thói quen, cần từ 18 đến 254 ngày kiên trì, vì vậy việc duy trì sự kiên định thực sự là khóa!

*điều gì làm nên một mẫu sổ tay Notion tốt?

Mẫu sổ tay Notion giúp bạn ghi chép suy nghĩ và mục tiêu của mình để có thể thực hiện công việc đạt được chúng một cách nhất quán. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi chọn mẫu sổ tay Notion:

giao diện đơn giản*: Chọn các mẫu có thiết kế gọn gàng và dễ sử dụng. Các bố cục phức tạp sẽ khiến việc lập kế hoạch trở nên rắc rối và kém hiệu quả

Cấu trúc có sẵn : Tìm kiếm các phần có sẵn, chẳng hạn như : Tìm kiếm các phần có sẵn, chẳng hạn như nhật ký hàng ngày hoặc danh sách kiểm tra thói quen. Bạn không nên mất hàng giờ để cài đặt mọi thứ

Không gian cho suy ngẫm : Chọn một mẫu sổ tay có không gian dành cho việc thực hành lòng biết ơn, đang theo dõi tâm trạng, thành công, thách thức và bài học. Một không gian truyền cảm hứng sẽ nâng cao trải nghiệm ghi chép của bạn và giúp bạn luôn hướng tới mục tiêu của mình

theo dõi dễ dàng*: Hãy xem xét một mẫu Notion có các công cụ đang theo dõi trực quan để thể hiện sự nhất quán của bạn. Những công cụ này giúp bạn phân tích năng suất một cách hiệu quả

thiết kế có thể tùy chỉnh*: Chọn mẫu sổ tay cho phép tùy chỉnh dễ dàng. Bạn có thể muốn thêm các phần hoặc điều chỉnh bố cục sau này, điều này không nên phức tạp

⏩ Đọc thêm: Cách sử dụng Notion cho quản lý dự án

mẫu sổ tay Notion Miễn phí*

Các mẫu Notion là nhà cung cấp một phương pháp có cấu trúc cho việc tự phản ánh và phát triển thói quen làm việc năng suất. Dưới đây là những mẫu Notion tốt nhất để khám phá cho việc ghi chép nhật ký:

1. Mẫu sổ tay Bullet Journal

qua Notion

Bạn muốn tổ chức các công việc hàng tuần và hàng tháng nhưng không muốn một cấu trúc phức tạp? Mẫu sổ tay Bullet Journal của Notion cho phép bạn tạo bản đồ công việc, đánh giá tiến độ và ghi chú các mục tiêu tương lai mà không cần lật trang.

Mẫu sổ tay Notion miễn phí này chia mục tiêu theo chủ đề, tháng và bộ sưu tập, giúp bạn quản lý thời gian mà không bị rối mắt bởi những cuốn sổ tay giấy truyền thống (mặc dù chúng tôi cũng rất thích chúng!).

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Nhận một bố cục gọn gàng, dễ dàng sao chép, chỉnh sửa và mở rộng

Sử dụng sổ tay kỹ thuật số để cài đặt kế hoạch hàng tuần và mục tiêu hàng tháng

Đang theo dõi các công việc quan trọng nhất để đạt được mọi cột mốc một cách suôn sẻ

🔑 Phù hợp cho: Những người mới bắt đầu viết nhật ký và những ai đang tìm kiếm năng suất, cần một bố cục đơn giản cho mục tiêu và suy ngẫm hàng ngày của mình.

🎥 Xem: Thay vì lãng phí thời gian chuyển đổi giữa các tab, tại sao không sử dụng ứng dụng quản lý công việc và ứng dụng sổ tay điểm nhấn trong cùng một nền tảng? Hãy xem cách bạn có thể sử dụng ClickUp làm sổ tay điểm nhấn của mình!

⏩ Đọc thêm: Cách tối ưu hóa cuộc sống của bạn với phương pháp xếp chồng thói quen

2. Mẫu sổ tay hàng ngày

qua Notion

Mẫu sổ tay hàng ngày Notion này là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn có một không gian nhất quán để tự phản ánh. Bố cục sạch sẽ của nó cho phép bạn ghi chép nhanh chóng hàng ngày chỉ với một nút và ghi lại suy nghĩ của mình từ bất kỳ thiết bị nào.

Mẫu sổ tay hàng ngày miễn phí này giúp bạn sử dụng ngày và giờ hiện tại cho các mục nhập của mình, giúp bạn duy trì thói quen và theo dõi tiến độ của mình.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Nhận một bố cục gọn gàng để tránh bị choáng ngợp bởi thiết kế phức tạp

Ghi lại tâm trạng, suy nghĩ và những suy ngẫm của bạn chỉ trong vài giây

Cài đặt tiêu đề cho từng mục nhập để dễ dàng tìm lại suy nghĩ của bạn sau này

🔑 Phù hợp cho: Những người đam mê phát triển bản thân đang tìm kiếm một bố cục tối giản để bắt đầu viết nhật ký.

3. Mẫu sổ tay giao dịch

qua Notion

Theo dõi giao dịch là điều cần thiết, nhưng việc làm thủ công có thể nhanh chóng trở nên lộn xộn. Mẫu sổ ghi chép giao dịch Notion này được thiết kế để giúp bạn ghi lại mọi giao dịch và theo dõi hiệu suất của chúng theo thời gian.

Cập nhật thông tin thị trường và xu hướng để bạn nắm rõ tác động của chúng đối với các giao dịch hiện tại và các cơ hội đầu tư mới mà bạn nên xem xét.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sử dụng trang lịch tuần để lập kế hoạch cho công việc của bạn trước một tuần

Kiểm tra chiến lược giao dịch của bạn bằng dữ liệu lịch sử và cải thiện hệ thống của bạn

Ghi chép các ghi chú quan trọng, quan sát và chiến lược tại một nơi duy nhất

🔑 Phù hợp cho: Nhà giao dịch nghiêm túc hoặc lâu dài muốn ghi chép và phân tích giao dịch một cách nhất quán để hoàn thiện chiến lược và giảm thiểu quyết định dựa trên cảm xúc.

Xem: Bạn đang tìm kiếm các mẫu linh hoạt hơn để kết nối mục tiêu với kế hoạch hành động? Hãy xem cách Christine sử dụng các mẫu ClickUp cho cả công việc kinh doanh và cá nhân của cô ấy:

4. Mẫu sổ tay

qua Notion

Yêu thích một cuốn sổ tay chi tiết nhưng không muốn đối mặt với sự lộn xộn đi kèm? Mẫu sổ tay Notion miễn phí này cung cấp chế độ xem tổng quan về lịch, dòng thời gian và các mục sổ tay mới nhất của bạn trong một nơi duy nhất. Ghi chép suy ngẫm hàng ngày và tâm trạng của bạn, và chia các mục nhập vào các danh mục như Giấc mơ, Mục tiêu, Cá nhân và Du lịch

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Chế độ xem tất cả những ngày tốt và xấu của bạn chỉ trong nháy mắt với lịch trực quan

Sử dụng mã màu sắc cho các mục nhập để đang theo dõi tâm trạng dễ dàng hơn

Sắp xếp các mục nhập nhật ký bằng cách lưu trữ các mục nhập không hoạt động và duy trì thứ tự thời gian

🔑 Phù hợp cho: Những người đang tập trung vào hành trình chánh niệm cá nhân và tìm kiếm một mẫu toàn diện.

5. Mẫu lịch trình đếm ngược Năm Mới và Nhật ký hàng ngày

qua Notion

Mẫu sổ tay đếm ngược năm mới và hàng ngày cho phép bạn bắt đầu năm mới với những mục tiêu rõ ràng. Đóng năm cũ bằng cách xem lại những khoảnh khắc khóa để suy ngẫm sâu sắc về thời gian của mình.

Với mẫu sổ tay Notion thẩm mỹ này, bạn có thể thêm một đồng hồ đếm ngược năm mới vào bảng điều khiển Notion của mình để mang lại yếu tố động lực và giữ cho bản thân luôn hứng khởi trong những ngày cuối cùng của năm!

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Bạn đang theo dõi ngày nghỉ phép, ngày lễ và các ngày nghỉ bạn đã sử dụng trong năm qua

Tạo các câu hỏi tùy chỉnh để theo dõi tiến độ và xác định các lĩnh vực cần cải thiện

Đặt ra các mục tiêu cho sức khỏe, sự nghiệp, mối quan hệ và sự phát triển của bạn

🔑 Phù hợp cho: Những người đam mê đặt mục tiêu cần một khung sườn gọn gàng để tận dụng tối đa thời gian còn lại trong năm.

🧠 Nghệ thuật và Khoa học của Việc Ghi Chép Nhật Ký: Zeb Evans, Nhà sáng lập và CEO của ClickUp, chia sẻ cách ghi chép nhật ký đã giúp anh trở nên bình tĩnh hơn, ý thức hơn và kiên cường hơn: Tôi đã viết nhật ký từ những năm thiếu niên, nhưng đã biến nó thành thói quen hàng ngày trong thập kỷ qua. Tôi viết nhật ký hai lần mỗi ngày để cài đặt mục tiêu, ý định và các lĩnh vực tập trung cho cả công việc và cuộc sống cá nhân. Điều này đã chứng minh là vô giá đối với tôi. Mỗi sáng khi viết nhật ký, tôi trước tiên đọc lại ngày hôm trước để nhớ lại những gì đã xảy ra và xem xét những bài học đã học được. Tôi nhận ra rằng việc viết nhật ký hàng ngày giúp tôi tổ chức suy nghĩ tốt hơn, đưa ra quyết định và sống có mục đích một cách tổng thể. Tôi đã viết nhật ký từ những năm thiếu niên, nhưng đã biến nó thành thói quen hàng ngày trong thập kỷ qua. Tôi viết nhật ký hai lần mỗi ngày để cài đặt mục tiêu, ý định và các lĩnh vực tập trung cho cả công việc và cuộc sống cá nhân. Điều này đã chứng minh là vô giá đối với tôi. Mỗi sáng khi viết nhật ký, tôi trước tiên đọc lại ngày hôm trước để nhớ lại những gì đã xảy ra và xem xét những bài học đã học được. Tôi nhận ra rằng việc viết nhật ký hàng ngày giúp tôi tổ chức suy nghĩ tốt hơn, đưa ra quyết định và sống có mục đích một cách tổng thể.

6. Mẫu sổ tay hàng ngày và biết ơn

qua Notion

Việc thể hiện lòng biết ơn trở nên dễ dàng với mẫu sổ tay hàng ngày và lòng biết ơn từ Notion. Mẫu này có tính năng bố cục sạch sẽ và tối giản, giúp bạn tập trung vào lòng biết ơn và sự tích cực mỗi ngày. Đang theo dõi tâm trạng của bạn và nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần để hình thành thói quen tốt, từ đó cải thiện cuộc sống của bạn theo thời gian.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo các mục nhập mới nhanh chóng cho việc ghi chép lòng biết ơn hàng ngày hoặc hàng tuần, và giữ chúng gọn gàng với các danh mục khác nhau

Sử dụng các gợi ý để lấy cảm hứng và bắt đầu viết các mục nhập nhật ký của bạn

Ghi chép lại những trải nghiệm hàng ngày và suy ngẫm về cảm xúc của bạn đối với chúng

🔑 Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn xây dựng thói quen ghi chép có ý thức, kết hợp giữa năng suất và tích cực.

💡 Bonus: Viết nhật ký không nhất thiết phải đơn điệu. Nếu bạn muốn ghi chép suy nghĩ khi di chuyển, hoặc trò chuyện nếu bạn có thể gõ phím, bạn có thể làm việc đó và nhiều hơn thế. Đây là cách thực hiện: Tìm kiếm nhanh chóng trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng kết nối của bạn + web để tìm kiếm tệp, tài liệu và tệp đính kèm tại địa điểm

Sử dụng tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản để hỏi, ghi chép và lệnh sổ tay của bạn bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Thay thế hàng chục công cụ AI rời rạc như ChatGPT, Claude và Gemini bằng một giải pháp duy nhất, có ngữ cảnh và sẵn sàng cho Enterprise Thử ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI thông minh thực sự hiểu bạn, vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để ghi chép, tạo ghi chú và nhiều hơn nữa. Ghi lại ý tưởng và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

7. Mẫu sổ tay Stoic

qua Notion

Mẫu sổ tay Stoic Journal Template là giải pháp phù hợp cho những ai mong muốn phát triển bản thân. Chia các mục nhập theo mục tiêu, chẳng hạn như sức khỏe, du lịch và phát triển cá nhân. Mẫu này còn cung cấp hơn 250 gợi ý để giúp bạn vượt qua tình trạng bí ý tưởng, giúp bạn dễ dàng đối mặt với các thách thức.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tập trung vào sức khỏe tinh thần của bạn bằng cách đang theo dõi tâm trạng của mình

Xây dựng kỷ luật và sự rõ ràng theo thời gian với một khung cấu trúc có tổ chức

Giữ sự nhất quán trong việc ghi chép nhật ký dựa trên giá trị chứ không phải công việc

🔑 Phù hợp cho: Những người yêu thích ghi chép nhật ký đang tìm kiếm một thói quen ghi chép dựa trên triết lý, tập trung vào sự phát triển cá nhân và sự rõ ràng.

⏩ Đọc thêm: Cách tạo danh sách kiểm tra thói quen buổi sáng cho người lớn

8. Mẫu sổ tay thói quen hàng ngày & sổ tay

qua Notion

Sự nhất quán dễ dàng duy trì với hệ thống đang theo dõi thói quen hiệu quả. Mẫu sổ tay và thói quen hàng ngày (Daily Habits & Journal Template) có tính năng bảng điều khiển sạch sẽ với ô đánh dấu, các mục nhập hàng ngày được tạo tự động và vòng tiến độ cập nhật theo thời gian thực để giữ cho bạn luôn động lực.

Điểm nổi bật? Với các chế độ xem lịch, tuần và bảng, bạn dễ dàng theo dõi sự nhất quán của mình và tùy chỉnh bố cục để phù hợp với mục tiêu cá nhân—cho dù đó là ghi chép, tập luyện hay cuối cùng là nhớ uống đủ nước.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xem lại lịch sử thói quen và phân tích sự tiến bộ với biểu đồ chuỗi

Giữ một mục nhập nhật ký hàng ngày riêng biệt để có cái nhìn tổng quan chi tiết

Danh sách công việc có ý nghĩa mà bạn đã hoàn thành trong ngày

🔑 Phù hợp cho: Những người muốn áp dụng phương pháp trực quan để quản lý lịch trình hàng ngày và hàng tháng, đồng thời xây dựng thói quen làm việc có năng suất hàng ngày.

9. Mẫu lịch tuần, theo dõi thói quen và sổ tay

qua Notion

Bạn đang tìm kiếm một mẫu sổ tay hấp dẫn giúp bạn lập kế hoạch, đang theo dõi và ghi chép cùng lúc? Hãy thử mẫu Lịch Tuần, Theo Dõi Thói Quen và Sổ Tay. Mẫu này hợp nhất lịch tuần, đang theo dõi thói quen và ghi chú nhanh trong một không gian làm việc liền mạch.

Bạn sẽ có được chế độ xem tổng quan hàng tuần từ trên cao, danh sách việc cần làm, gợi ý viết nhật ký biết ơn, trang cài đặt mục tiêu và công cụ đang theo dõi thói quen có thể tùy chỉnh. Mẫu này cũng cung cấp chế độ xem tổng quan về tuần với lịch Notion tích hợp. Giao diện màu sắc tươi sáng giúp việc công việc và duy trì tiến độ trở nên thú vị.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo danh sách mua sắm và danh sách thực phẩm để theo dõi và quản lý thói quen ăn uống của bạn

Danh sách công việc và đang theo dõi các thói quen lành mạnh mà bạn muốn duy trì

Ghi chép những sự kiện diễn ra trong tuần để đánh giá tiến độ của bạn

🔑 Phù hợp cho: Những người muốn sử dụng mẫu sổ tay màu sắc để duy trì lịch trình tuần và ghi chép suy nghĩ của mình.

⏩ Đọc thêm: Cách sử dụng Bullet Journal để quản lý dự án và duy trì tiến độ

10. Mẫu theo dõi mục tiêu cuối cùng 2025 v1.2

qua Notion

Muốn cài đặt mục tiêu hàng năm với mẫu sổ tay của bạn? Mẫu Ultimate Goals Tracker 2025 v1.2 của Notion cung cấp khung làm việc phù hợp cho điều đó.

Với khung SMART, bạn có thể đặt ra các mục tiêu có thể đo lường và đạt được. Nhấn nút tự động đặt lại để chuyển các mục tiêu của năm hiện tại vào kho lưu trữ và lập kế hoạch cho năm tiếp theo. Nó bao gồm các công cụ như bảng điều khiển trực quan, đếm ngược cột mốc, nhắc nhở và bảng tầm nhìn chuyên dụng để giữ nguồn cảm hứng luôn ở vị trí Front.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo bảng tầm nhìn với hình ảnh để luôn đồng bộ với mục tiêu của bạn và nỗ lực để đạt được chúng

Phân loại và đánh giá mục tiêu dựa trên sự nghiệp, tài chính, bạn bè và nhiều khía cạnh khác

Nghiên cứu và phân tích tuần để duy trì động lực và nâng cao năng suất làm việc

🔑 Phù hợp cho: Những người có mục tiêu rõ ràng và những nhà lập kế hoạch tham vọng muốn có cách đơn giản để tạo và đang theo dõi mục tiêu hàng năm.

11. Mẫu theo dõi thói quen 21 ngày

qua Notion

Bạn đang cố gắng tạo ra một thói quen hàng ngày nhất quán nhưng chưa thành công? Hãy thực hiện điều đó với mẫu theo dõi thói quen 21 ngày của Notion. Với mẫu này, bạn có thể di chuyển các công việc đã hoàn thành vào kho lưu trữ để tham khảo trong tương lai.

Tạo thói quen hàng ngày và xem tổng quan về tiến độ hoàn thành ở phần cuối. Hãy thử tạo một trang động lực để tự khích lệ bản thân mỗi khi mở mẫu.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Danh sách công việc điểm mạnh, điểm yếu và các đề xuất cải thiện

Sử dụng mã màu cho tất cả các hoạt động của bạn để hiển thị và cài đặt tần suất hàng tuần

Sử dụng bộ lọc để đang theo dõi các công việc khác nhau trong suốt tuần

🔑 Phù hợp cho: Học sinh và chuyên gia muốn xây dựng thói quen nhỏ mới với mẫu đơn giản và dễ đang theo dõi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Việc ghi chép nhật ký giờ đây trở nên hiệu quả hơn với công cụ ghi chú AI của ClickUp! Bạn có thể cài đặt một cuộc họp với chính mình (hoặc một đối tác giám sát) và mời Trợ lý Ghi chú Trí tuệ Nhân tạo (AI Notetaker) để ghi lại những suy ngẫm và ý tưởng của bạn. Nó lắng nghe, chuyển đổi thành văn bản và sắp xếp gọn gàng các mục nhập của bạn, đảm bảo mọi ý tưởng đều được ghi lại và dễ dàng tìm kiếm — giúp việc tự phản tỉnh trở nên đơn giản hơn. Nhận các ghi chú tự động hóa từ AI Notetaker của ClickUp trực tiếp vào hộp thư đến ClickUp của bạn

12. Mẫu theo dõi quy trình chăm sóc da phong cách hồng

qua Notion

Liệu thói quen chăm sóc da của bạn có đang trở thành một nhiệm vụ nhàm chán thay vì một nghi thức thư giãn? Mẫu theo dõi thói quen chăm sóc da phong cách hồng (Pink Aesthetic Skincare Routine Tracker Template) giúp bạn tạo và duy trì một thói quen để giữ cho làn da khỏe mạnh.

Mã hóa trang tối và sáng theo loại sản phẩm chăm sóc da và thương hiệu. Bạn cũng có thể danh sách công việc hình ảnh sản phẩm chăm sóc da và thêm trích dẫn để tăng tính thẩm mỹ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Quản lý danh sách công việc với các thông tin: đánh giá, số lượng, giá cả, hạn sử dụng và liên kết mua hàng

Tạo danh sách công việc mua sắm và đánh dấu các sản phẩm khi bạn mua chúng

Danh sách công việc hàng tuần bao gồm loại, sản phẩm, tần suất, mục đích và ghi chú

🔑 Phù hợp cho: Những người mới bắt đầu chăm sóc da và những người thử nghiệm sản phẩm muốn xây dựng một thói quen chăm sóc da đều đặn hoặc đang theo dõi sự cải thiện của làn da.

13. Mẫu Lịch Trình Ăn Uống Phong Cách Hồng

qua Notion

Lập kế hoạch bữa ăn có thể nhanh chóng trở thành một vấn đề phức tạp, bao gồm việc mua nguyên liệu, tìm kiếm công thức nấu ăn và phối hợp chuẩn bị. Mẫu kế hoạch bữa ăn phong cách hồng của Notion giúp đơn giản hóa công việc hàng ngày này.

Đặt nhắc nhở và đánh dấu hoàn thành sau khi hoàn thành. Bạn có thể tạo kế hoạch bữa ăn và danh sách mua sắm cho cả tuần hoặc cả tháng để luôn có sẵn mọi thứ bạn cần.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân loại các công thức nấu ăn và danh sách chúng kèm theo đánh giá, thời gian chuẩn bị và URL

Tạo nhật ký ăn uống với hình ảnh, đánh giá và các chi tiết khác

Chuyển đổi đơn vị bằng công cụ chuyển đổi để có các phép đo chính xác

🔑 Phù hợp cho: Đầu bếp và người nấu ăn đang tìm kiếm một mẫu sổ tay có cấu trúc để tối ưu hóa việc lập kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn.

14. Mẫu theo dõi vệ sinh

qua Notion

Bạn có thể dọn dẹp một số khu vực trong nhà hàng ngày, nhưng có những công việc như giặt giũ, dọn dẹp sâu, hút bụi, cắt cỏ và những công việc khác cần thời gian riêng biệt và tuân theo tần suất cố định. Thử mẫu đang theo dõi công việc dọn dẹp của Notion để quản lý các công việc dọn dẹp này một cách hiệu quả.

Tạo danh sách công việc cần làm và sử dụng danh sách kiểm tra để theo dõi tiến độ. Bạn cũng có thể thêm bình luận để tham khảo và cải thiện, giúp bạn biết chính xác những gì cần chú ý đặc biệt và những gì đã được đơn đặt hàng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo danh sách phát nhạc có năng suất để việc dọn dẹp trở nên thú vị

Phân loại các công việc dọn dẹp theo phòng để dễ dàng lập kế hoạch

Tự động hóa đặt lại các công việc với các tùy chọn đặt lại hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng

🔑 Phù hợp cho: Những người bận rộn hoặc gia đình đang tìm kiếm một mẫu có cấu trúc để tạo danh sách công việc dọn dẹp và lập lịch trình.

🎥 Xem video: Việc duy trì thói quen trở nên dễ dàng hơn khi bạn có thể ghi chép, đang theo dõi và điều chỉnh chúng trong cùng một không gian. ClickUp giúp điều đó trở nên khả thi. Và video này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng ClickUp hiệu quả nhất như một công cụ theo dõi thói quen.

15. Mẫu mục tiêu cuộc sống

qua Notion

Muốn duy trì sự tập trung và năng suất trong ngày để đạt được mục tiêu dài hạn của bạn? Mẫu sổ tay Notion Mục tiêu Cuộc sống sẽ giúp bạn đạt được điều đó với tính năng đếm ngược thời gian cho tất cả các hạn chót. Thêm trích dẫn vào Box trích dẫn truyền cảm hứng để duy trì động lực. Mẫu sổ tay khuyến khích việc ghi chép có ý thức, lập kế hoạch và thực hiện công việc với hình ảnh thư giãn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm liên kết để truy cập nhanh các công cụ bạn thường sử dụng và tiết kiệm thời gian

Nhận hướng dẫn mục tiêu SMART để đạt được tất cả mục tiêu đúng hạn

Đang theo dõi tất cả các công việc lớn và nhỏ của bạn để hoàn thành công việc một cách trơn tru

🔑 Phù hợp cho: Học sinh, sinh viên, doanh nhân, chuyên gia sáng tạo hoặc bất kỳ ai muốn xây dựng thói quen với phương pháp có cấu trúc.

16. Mẫu đồ họa theo dõi thói quen trực quan

qua Notion

Notion Visual Habit Tracker Graphics biến việc đang theo dõi thói quen thành một trải nghiệm trực quan hấp dẫn. Nó có một lịch lưới màu sắc với tính năng cho phép bạn đang theo dõi thói quen chỉ với một cú nhấp chuột.

Mẫu này cung cấp phản hồi trực quan theo màu sắc, giúp bạn dễ dàng duy trì động lực và theo dõi tiến độ chỉ trong nháy mắt. Bản đồ nhiệt hàng năm cho phép bạn hình dung hành trình hình thành thói quen và theo dõi chuỗi ngày liên tục theo thời gian.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi tiến độ của bạn với biểu đồ có mã màu sắc

Xem tổng quan về lịch sử thói quen hàng năm để thấy bạn đã tiến bộ như thế nào

Đặt nhắc nhở để duy trì thói quen hàng ngày của bạn

🔑 Phù hợp cho: Những người có tư duy trực quan và những người đam mê phát triển bản thân muốn cài đặt mục tiêu và theo dõi tiến độ một cách đơn giản và trực quan.

📚 Xem thêm: Cách nâng cao năng suất làm việc với Bullet Journaling

17. Mẫu 101 Phát triển bản thân

qua Notion

Mẫu Self-Improvement 101 của Notion giúp đơn giản hóa việc lập kế hoạch và đang theo dõi hành trình phát triển cá nhân của bạn. Các câu hỏi hướng dẫn giúp bạn lập kế hoạch, theo dõi và phản ánh về tiến độ của mình.

Đó chưa phải là tất cả. Các chế độ xem lịch, Xem dạng danh sách và bảng cung cấp những góc nhìn khác nhau để đang theo dõi hiệu quả. Sổ tay biết ơn mang đến cách tiếp cận cân bằng cho sự tự nhận thức, giúp bạn tiến về phía trước theo hướng đúng đắn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đặt mục tiêu theo công thức SMART và danh sách công việc cụ thể

Dành thời gian suy ngẫm về những thách thức, lòng biết ơn và thành tựu

Tạo sổ tay và đang theo dõi tiến độ với công cụ theo dõi trực quan

🔑 Phù hợp cho: Bất kỳ ai sẵn sàng xây dựng thói quen tốt hơn, mong muốn có một khung cấu trúc để cài đặt mục tiêu phát triển bản thân và công việc hướng tới sự tiến bộ.

18. Mẫu chia lịch tập luyện / Theo dõi

qua Notion

Muốn biết liệu bạn có đang đạt được tiến độ trong chế độ tập luyện của mình không? Mẫu Workout Split/Tracker Template by Notion sẽ giúp bạn làm điều đó.

Nó có giao diện người dùng sạch sẽ và được tổ chức theo từng phần, nhóm cơ và tất cả các bài tập. Bạn có thể so sánh các lần tập trước đó và sức mạnh đã đạt được, đồng thời chỉnh sửa các bài tập dựa trên phân tích của mình. Nó cho phép bạn ghi lại số hiệp, số lần lặp, trọng lượng và ghi chú cho mỗi bài tập, tất cả đều được sắp xếp theo ngày.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chép chi tiết với mọi thông tin trong biểu mẫu tích hợp sẵn

Theo dõi tiến độ khi khối lượng tập luyện được cập nhật tự động

Kết nối mỗi bài tập với một nhóm cơ cụ thể và cơ chính cần tập trung

🔑 Phù hợp cho: Những người đam mê thể dục đang tìm kiếm một công cụ có cấu trúc để lập kế hoạch tập luyện và đang theo dõi tỷ lệ thành công của mình.

19. Mẫu Lịch Trình Học Tập Blossom

qua Notion

Mẫu lịch học Blossom Study Planner của Notion giúp bạn quản lý hiệu quả các bài tập, bài tập về nhà, học tự học và thời gian học tập. Mẫu này bao gồm các mô-đun cho lịch học, danh sách việc cần làm hàng tuần, đang theo dõi thói quen, điểm số, thẻ ghi chú và ghi chú — được đóng gói trong một không gian làm việc dễ dàng điều hướng.

Sổ tay này kết hợp giữa cấu trúc và tính linh hoạt: bạn có thể tùy chỉnh các chủ đề hoặc thói quen, ghi chép suy ngẫm hoặc nhiệm vụ, và giữ mọi thứ gọn gàng — tất cả trong một bố cục trực quan và dễ sử dụng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Danh sách công việc và bao gồm các nhiệm vụ cần làm, bài tập và tài liệu học tập

Theo dõi thời gian còn lại trước hạn chót với công cụ đang theo dõi tự động

Đặt công thức đang theo dõi tiến độ để xem các chương đã hoàn thành theo từng môn học

🔑 Phù hợp cho: Sinh viên đang tìm kiếm một khung sườn đơn giản để tạo danh sách công việc cho mục tiêu học tập của mình.

20. Mẫu theo dõi sức khỏe/thói quen

qua Notion

Muốn tạo một lịch trình tập luyện và đảm bảo tuân thủ nó một cách nhất quán mà không có lý do? Mẫu theo dõi lịch trình tập luyện/thói quen giúp việc này trở nên đơn giản. Với các phần đã được xây dựng sẵn và gợi ý bài tập, mẫu này giúp bạn dễ dàng biểu mẫu hóa một lịch trình tập luyện cho cả tuần. Thêm bình luận và tệp liên quan để bổ sung hướng dẫn tập luyện hoặc chế độ ăn uống sau khi tập.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo danh sách công việc cho tuần và đánh dấu trạng thái hàng ngày

Phân loại các hoạt động vào các khối hoạt động để lập kế hoạch dễ dàng

Đề cập đến một kế hoạch chi tiết cho các buổi tập luyện đều đặn hàng tuần

🔑 Phù hợp cho: Những người đam mê thể dục muốn lập kế hoạch cho lịch tập luyện hàng tuần để hình thành thói quen.

Hạn chế của Notion

Mặc dù các mẫu Notion cung cấp một cách đơn giản để xây dựng thói quen, chúng cũng có một số giới hạn:

dành thời gian để xây dựng*: Tạo các mẫu phức tạp từ đầu là việc tốn thời gian và có thể dẫn đến sự thất vọng khi kết quả không như mong đợi

Tùy chỉnh hạn chế : Mặc dù Notion rất linh hoạt, một số mẫu có thể giới hạn khả năng tùy chỉnh bố cục của bạn. Các mẫu được thiết kế dựa trên quy trình làm việc của người khác có thể không phù hợp với nhu cầu của bạn

không có công cụ theo dõi tích hợp*: Notion không cung cấp công cụ theo dõi thời gian tích hợp hoặc tính năng tạo biểu đồ dễ dàng. Bạn sẽ cần sử dụng các công cụ bổ sung cho mục đích đó

đường cong học tập cho người dùng mới*: Việc hiểu cách các mẫu thực hiện công việc và cách tùy chỉnh chúng ban đầu có thể cảm thấy phức tạp

mẫu Notion thay thế*

Đang theo dõi và phân tích sự phát triển cá nhân có thể gặp khó khăn khi sử dụng các mẫu sổ tay Notion. ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn thực hiện mọi thứ một cách dễ dàng.

Dưới đây là danh sách công việc Notion thay thế hàng đầu để giúp bạn đang theo dõi:

1. Mẫu ghi chú hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Thêm ghi chú nhanh, đang theo dõi tiến độ và phản ánh về ngày của bạn với mẫu ghi chú hàng ngày ClickUp

Mẫu ghi chú hàng ngày ClickUp giúp bạn nhanh chóng ghi chép ý tưởng, ghi chú, đang theo dõi tiến độ và biến suy ngẫm thành hành động.

Sử dụng chế độ xem Lịch để lập kế hoạch cho cuộc sống hàng ngày của bạn với các hạn chót và lịch trình chỉ trong nháy mắt. Danh sách Ghi chú hiển thị các mục nhập với ngày tạo/lập và bình luận mới nhất. Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi ghi chú thành các công việc chỉ với một cú nhấp chuột.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tùy chỉnh biểu mẫu ghi chú hàng ngày của bạn với những suy ngẫm, điểm khóa hoặc kế hoạch

Cài đặt các mục tiêu và thời hạn thực tế để đạt được thành công mỗi lần

Thêm Bảng trắng ClickUp để tạo bản đồ ý tưởng hoặc vạch ra quy trình làm việc

🔑 Phù hợp cho: Những người bận rộn và học viên đang tìm kiếm một định dạng có cấu trúc để theo dõi tiến độ, điểm mạnh và điểm yếu của mình trong suốt ngày.

học cách sử dụng ClickUp để quản lý thời gian theo khối!*

⏩ Đọc thêm: Ứng dụng ghi chú dán trực tuyến miễn phí tốt nhất

2. Mẫu Kế Hoạch Cuộc Sống ClickUp*

Tải miễn phí mẫu Đặt mục tiêu rõ ràng, theo dõi tiến độ và nhìn thấy tác động của các hành động hàng ngày với mẫu kế hoạch cuộc sống ClickUp

Cảm thấy lạc lõng và không biết nên đi theo hướng nào trong cuộc sống? Việc cài đặt mục tiêu và duy trì tiến độ trở nên dễ dàng với mẫu kế hoạch cuộc sống ClickUp. Nó giúp bạn xác định và lập kế hoạch cho các mục tiêu hiện tại và tương lai.

Bạn có thể tổ chức mục tiêu theo các lĩnh vực khóa trong cuộc sống, bao gồm gia đình, sự nghiệp, sức khỏe thể chất và tinh thần, mối quan hệ, tài chính và nhiều hơn nữa. Sử dụng Bảng Cuộc Sống để xem tổng quan các công việc theo từng lĩnh vực, và chế độ Xem Bảng để ưu tiên các công việc.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Chọn một đối tác tài khoản để giữ cho bản thân luôn động lực và đang theo dõi

Ghi chú về tầm nhìn, giá trị, mục tiêu SMART , đánh giá bản thân và ưu tiên cho các mục tiêu chính của bạn

Phân chia các công việc thành các công việc con và danh sách kiểm tra để có một luồng rõ ràng

🔑 Phù hợp cho: Những người muốn sử dụng sổ tay cuộc sống đã được định dạng sẵn để đặt mục tiêu và phản ánh tiến độ cũng như suy nghĩ của mình.

🔎 Bạn có biết? Khi bạn ghi chép mục tiêu, bạn có khả năng đạt được chúng cao hơn 42% — vì vậy việc ghi chép nhật ký có thể chính là khóa thành công của bạn!

3. Mẫu Kế Hoạch Hành Động Hàng Ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phân chia công việc, tạo lộ trình và phân tích tiến độ với mẫu Kế hoạch Hành động Hàng ngày ClickUp

Với vô số hoạt động trong ngày, một kế hoạch được lập kỹ lưỡng là điều cần thiết để duy trì tiến độ và phản ánh. Nhưng làm thế nào để lập kế hoạch một cách chi tiết? Mẫu Kế Hoạch Hành Động Hàng Ngày ClickUp cung cấp khung sườn phù hợp.

Chế độ xem từng mục với các công việc con, trạng thái ưu tiên, tiến độ hoàn thành, thẻ bộ phận, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, cũng như độ phức tạp của công việc, để không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xem chế độ xem dòng thời gian theo danh mục để biết những gì cần hoàn thành và những gì đang trong quá trình thực hiện

Thêm bình luận để ghi lại ý tưởng, cập nhật hoặc thông tin bổ sung

Cài đặt các phụ thuộc để xác định các rào cản và hiểu rõ luồng công việc

🔑 Phù hợp cho: Những chuyên gia hướng đến mục tiêu và những người xây dựng thói quen để đạt được mục tiêu nghề nghiệp và cá nhân, đồng thời phản ánh về những bài học và thách thức.

4. Mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý tài nguyên, xác định phạm vi cải thiện và đang theo dõi tiến độ với mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp

Lập kế hoạch phát triển cá nhân với mẫu ClickUp Personal Development Plan Template. Mẫu này giúp bạn dễ dàng xây dựng kế hoạch hành động, theo dõi tiến độ và phản ánh.

Đặt các cột mốc trong ClickUp để duy trì động lực và sử dụng các trạng thái tùy chỉnh để giữ mọi thứ gọn gàng. Ngoài ra, với ClickUp Tài liệu, bạn có thể brainstorm mục tiêu một cách mượt mà và biến chúng thành kế hoạch hành động. Điểm hay nhất? Nó cung cấp các bộ lọc để tìm kiếm và sắp xếp thông tin, giúp bạn đang theo dõi tiến độ một cách dễ dàng và phù hợp với nhu cầu của mình.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chú thời gian, mục tiêu, kế hoạch phát triển, người chịu trách nhiệm tài khoản và quý cho mỗi kế hoạch hành động

Tạo Ma trận Kỹ năng để tạo bản đồ các kỹ năng hiện có và các kỹ năng cần phát triển

Xem số kỹ năng mà bạn đang thực hiện công việc mỗi quý

🔑 Phù hợp cho: Những người muốn có một định dạng có cấu trúc để nâng cao sự phát triển cá nhân và phản ánh về quá trình học tập của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn biến việc ghi chép hàng ngày trở nên dễ dàng nhưng không muốn sử dụng mẫu cố định? Cuộc họp ClickUp Notepad — nơi lý tưởng mới của bạn để ghi lại suy nghĩ, ý tưởng và những suy ngẫm! ghi chép bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào:* Nhanh chóng ghi lại những thành công hàng ngày, lo lắng hoặc ý tưởng táo bạo của bạn — không cần dùng ghi chú

Sắp xếp một cách dễ dàng: Tạo các ghi chú riêng biệt cho từng ngày hoặc chủ đề, để ý tưởng của bạn không bị lạc lõng trong hỗn độn

đồng bộ hóa trên các thiết bị:* Bắt đầu viết mục nhập nhật ký trên laptop và hoàn thành trên điện thoại — ghi chú của bạn sẽ theo bạn mọi nơi

chuyển đổi ghi chú thành hành động:* Dễ dàng chuyển đổi suy nghĩ của bạn thành công việc hoặc nhắc nhở, giúp bạn biến những ý tưởng thành tiến độ thực tế

5. Mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đặt ra các mục tiêu khả thi, tổ chức các nhiệm vụ và theo dõi tiến độ với mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân ClickUp

Giữ gìn sức khỏe và duy trì cân bằng có thể cảm thấy như một nhiệm vụ nặng nề, và mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân ClickUp giúp việc này trở nên đơn giản.

Lập kế hoạch và tổ chức kế hoạch chăm sóc bản thân theo các danh mục như tâm trí, cơ thể và tinh thần, và suy ngẫm về những điều thực sự mang lại niềm vui cho bạn. Tạo các loại chăm sóc bản thân tùy chỉnh như sức khỏe, tài chính, thời gian sử dụng màn hình, giải trí, làm đẹp, du lịch và nhiều hơn nữa, để bao quát mọi khía cạnh của sức khỏe và hạnh phúc của bạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chú các hoạt động là Chưa Bắt Đầu, Đang Theo Đòi, Chệch Hướng, Đã Hoàn Thành, Đang Thực Hiện, hoặc Đang Tạm Dừng

Ngẫm nghĩ về cảm xúc của bạn trong hoặc sau mỗi hoạt động, hoặc ghi chú những điểm cần cải thiện

Danh sách công việc, tài nguyên cần thiết và các chi tiết khác với danh sách kiểm tra

🔑 Phù hợp cho: Những người đam mê phát triển bản thân đang tìm kiếm một khung sườn có tổ chức để nâng cao hành trình chăm sóc bản thân và duy trì sự nhất quán trong nỗ lực của mình.

📮 ClickUp Insight: Sức khỏe và thể dục là mục tiêu cá nhân hàng đầu của các đối tượng tham gia khảo sát của chúng tôi, nhưng 38% thừa nhận họ không đang theo dõi tiến độ một cách đều đặn. 🤦 Đó là khoảng cách lớn giữa ý định và hành động! ClickUp có thể giúp bạn bước lên hiệu quả tập luyện với các mẫu theo dõi thói quen chuyên dụng và công việc lặp lại. Hãy tưởng tượng việc dễ dàng xây dựng các thói quen, ghi chép mọi buổi tập luyện và duy trì chuỗi thiền định của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp báo cáo tăng gấp đôi năng suất — vì việc duy trì tiến độ bắt đầu từ việc thực sự nhìn thấy đang theo dõi.

6. Mẫu mục tiêu hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đặt mục tiêu, duy trì động lực và giữ mọi thứ đang theo dõi với mẫu mục tiêu hàng ngày ClickUp

Mẫu mục tiêu hàng ngày ClickUp giúp bạn biến những mục tiêu lớn lao thành các mục tiêu hàng ngày có kích thước dễ thực hiện. Bạn có thể xác định các mục tiêu có thể đo lường được—như hoàn thành một buổi tập luyện 30 phút hoặc viết một bài blog—và chia chúng thành các công việc hoặc công việc con dễ quản lý.

Sử dụng biểu mẫu ghi chú tùy chỉnh để thêm hoặc chỉnh sửa các câu hỏi về mục tiêu hàng ngày của bạn và đính kèm các tệp liên quan để cung cấp bối cảnh thêm. Để lại bình luận bên cạnh các công việc để ghi lại các cập nhật hoặc suy ngẫm. Ngoài ra, cài đặt một đối tác chịu trách nhiệm để duy trì động lực.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh và cài đặt cột mốc để theo dõi tiến độ

Gán nhãn cho các công việc như suy ngẫm, biết ơn, ý tưởng và nhiều hơn nữa để dễ dàng đang theo dõi

Thêm thẻ, theo dõi thời gian, xác định mối quan hệ giữa các công việc và đặt ưu tiên để duy trì sự tập trung

🔑 Phù hợp cho: Cá nhân và nhà quản lý muốn quản lý mục tiêu và thêm các mục nhập hàng ngày để đánh giá tiến độ và các lĩnh vực cần cải thiện.

đọc thêm: * Những việc cần làm năng suất trong thời gian miễn phí khi cảm thấy nhàm chán trong công việc.

7. Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý nhiệm vụ, đang theo dõi tiến độ và đánh giá sự cải thiện với mẫu lịch trình hàng ngày ClickUp

Khi danh sách việc cần làm ngày càng dài, bạn dễ dàng quên một số việc và năng suất làm việc bị ảnh hưởng. Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp cung cấp một không gian làm việc có cấu trúc để quản lý các tác vụ cá nhân và chuyên nghiệp hàng ngày một cách rõ ràng, giúp tránh những tình huống như vậy.

Sử dụng chế độ xem Lịch để hình dung các ngày và hiểu cách phân bổ thời gian. Thêm ghi chú bên cạnh mỗi công việc để cung cấp bối cảnh hoặc đề xuất cải tiến.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp các công việc vào các danh mục tùy chỉnh để tăng cường sự rõ ràng

Thêm danh sách kiểm tra như mua sắm thực phẩm, tài nguyên cho thói quen ghi chép và nhiều hơn nữa

Sử dụng bảng điều khiển để đang theo dõi tiến độ của bạn với các biểu đồ trực quan và tương tác

🔑 Phù hợp cho: Những người tìm kiếm sự năng suất muốn có một định dạng có cấu trúc để hoàn thành nhiều việc hơn trong ngày đồng thời liên tục cải thiện.

⏩ Đọc thêm: Các mẫu viết nội dung hàng đầu để tối ưu hóa quy trình

8. Mẫu lịch hàng tháng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo kế hoạch hành động cho cả tháng và đang theo dõi tiến độ hoàn thành với mẫu lịch tháng ClickUp

Bạn đã bao giờ quên các công việc cần làm vào cuối tháng, và khi hạn chót đến, mọi thứ trở nên hỗn loạn? Không với mẫu lịch hàng tháng ClickUp. Nó cung cấp danh sách công việc rõ ràng với các bình luận và danh mục như giải trí, thói quen, phát triển cá nhân và nhiều hơn nữa.

Với cái nhìn tổng quan đầy đủ về các công việc hàng tháng và các ngày đã lên lịch, mẫu này giúp việc lập kế hoạch trước và duy trì sự tập trung trở nên dễ dàng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Cài đặt sức chứa khối lượng công việc và phân công các công việc hàng ngày phù hợp

Xem các công việc quá hạn, đang tiến độ và hoàn thành thông qua chế độ xem bảng

Ngẫm nghĩ về những thành công và thất bại, và tạo danh sách công việc để hướng dẫn cải thiện trong tương lai

🔑 Phù hợp cho: Những người đang tìm kiếm công cụ năng suất để duy trì hiệu quả và cải thiện thông qua các đánh giá hàng tháng.

⏩ Đọc thêm: Ứng dụng lập kế hoạch kỹ thuật số miễn phí tốt nhất

9. Mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ các công việc hàng ngày được tổ chức gọn gàng tại một nơi với mẫu ClickUp Daily Things To Do

Mẫu ClickUp Daily Things To Do cung cấp hệ thống đang theo dõi nhiệm vụ hàng ngày gọn gàng với danh sách kiểm tra tích hợp, chia thành các lĩnh vực cuộc sống như Công việc, Cá nhân và Học tập. Bạn có thể tạo các danh mục con như nhiệm vụ hàng ngày, công việc và nhiều hơn nữa, và liệt kê các hoạt động trong danh sách kiểm tra.

Đặt các công việc phụ thuộc, phản ánh về ngày của bạn với các biểu mẫu tích hợp sẵn, hoặc brainstorm ý tưởng cải tiến, tất cả trong một sổ tay kỹ thuật số được tổ chức gọn gàng. Với không gian cho bình luận hoặc tệp đính kèm, đây là cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để giữ các công việc hàng ngày được tổ chức và hiển thị rõ ràng — hoàn hảo cho việc lập kế hoạch hàng ngày.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tải lên công việc qua CSV, Excel hoặc tích hợp với các ứng dụng khác để bỏ qua việc mục nhập thủ công

Theo dõi tiến độ với trình theo dõi tự động cập nhật khi bạn hoàn thành các công việc

Xác định khối lượng công việc hàng ngày của bạn là Nặng, Trung bình hoặc Nhẹ để cân bằng lịch trình của bạn

🔑 Phù hợp cho: Sinh viên và người đi công việc đang tìm kiếm một công cụ có cấu trúc để nâng cao năng suất làm việc và hoàn thành các công việc hàng ngày.

10. Mẫu Thử thách Sức khỏe ClickUp 75 Hard

Tải miễn phí mẫu Xây dựng thói quen lành mạnh, tạo nhiệm vụ hàng ngày và theo dõi tiến độ với mẫu thách thức sức khỏe ClickUp 75 Hard

Bạn muốn tham gia Thử thách Sức khỏe 75 Hard? Mẫu Thử thách Sức khỏe 75 Hard của ClickUp được thiết kế riêng để hướng dẫn bạn vượt qua chương trình rèn luyện thể chất và tinh thần kéo dài 75 ngày đầy thách thức.

Nó bao gồm danh sách kiểm tra hàng ngày cho tất cả các công việc chính. Bắt đầu ghi chép bằng cách brainstorming các thói quen bạn muốn xây dựng, dù là tập luyện hàng ngày hay hoàn thành danh sách đọc sách, và liệt kê chúng cho hành trình 75 ngày. Bố cục này giúp bạn đang theo dõi mục tiêu một cách dễ dàng và duy trì hướng đi.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chép suy nghĩ hàng ngày để theo dõi tiến độ và xác định các lĩnh vực cần cải thiện

Ghi chú các mối phụ thuộc để phân tích nguyên nhân chậm trễ và lập kế hoạch hiệu quả hơn

Thêm tài nguyên, quy trình từng bước hoặc chi tiết bổ sung cho từng công việc

🔑 Phù hợp cho: Những người muốn sử dụng mẫu sổ tay thẩm mỹ để tham gia thách thức sức khỏe 75 ngày và đạt tiến độ mỗi ngày.

🧠 Thông tin thú vị: Thói quen của bạn hoạt động theo vòng lặp 3 bước: dấu hiệu, thói quen, phần thưởng! Dấu hiệu kích hoạt hành vi, thói quen là những gì bạn làm, và phần thưởng khiến bạn tiếp tục lặp lại. Đó là cách não bộ của bạn hoạt động tự động!

11. Mẫu nhật ký tập luyện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ghi chép các buổi tập luyện, tìm kiếm các bài tập cụ thể và cài đặt các chỉ số với mẫu Nhật ký Tập luyện ClickUp

Biến việc tập luyện thành thói quen không chỉ đơn thuần là hoàn thành bài tập. Mẫu Nhật ký Tập luyện ClickUp được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ hành trình rèn luyện sức khỏe của bạn.

Tạo công việc cho mỗi buổi tập và ghi chép chi tiết bằng các Trường Tùy chỉnh như loại bài tập, nhóm cơ tập trung, cường độ và đánh giá cá nhân. Bạn cũng có thể sử dụng phần bình luận để phản ánh về hiệu suất của mình, ghi chú cảm giác của bạn và đang theo dõi sự tiến bộ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi lại thời lượng, lượng calo tiêu hao và các chỉ số khóa khác để theo dõi hiệu quả của buổi tập luyện

Theo dõi các thói quen hỗ trợ như chế độ ăn uống, giấc ngủ, hydrat hóa và số bước đi hàng ngày

Thêm hình ảnh, liên kết, video hướng dẫn và hướng dẫn từng bước

🔑 Phù hợp cho: Những người đam mê thể dục đang tìm kiếm một công cụ trực quan và hấp dẫn về mặt hình ảnh để tối ưu hóa thói quen tập luyện của mình.

12. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đặt mục tiêu thói quen cá nhân, đánh giá khối lượng công việc và hình dung thành công với mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp cho phép bạn tạo các công việc cho từng thói quen mong muốn—như tập thể dục, đọc sách hoặc thiền định—và thiết lập chúng để lặp lại hàng ngày, hàng tuần hoặc theo lịch trình tùy chỉnh.

Bạn có thể thêm Trường Tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số như tiến độ, mục tiêu và số lượng (ví dụ: 10.000 bước, 15 trang đã đọc), và theo dõi từng thói quen với các trạng thái như Đang thực hiện và Hoàn thành. Nếu bạn nghiêm túc trong việc theo dõi thói quen như một phần của mục tiêu năng suất lớn hơn, nó cũng tích hợp tốt vào hệ sinh thái quản lý tác vụ và mục tiêu rộng lớn hơn của ClickUp.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Cài đặt các tự động hóa để đang theo dõi tiến độ và điều chỉnh khi cần thiết

Thêm những điều bạn biết ơn mỗi ngày để tăng cường sự tích cực ở vị trí cao

Đang theo dõi khối lượng công việc hàng ngày để lập kế hoạch hiệu quả cho ngày của bạn

🔑 Phù hợp cho: Học sinh hoặc chuyên gia đang tìm kiếm một mẫu chi tiết và có tổ chức để hình thành thói quen và duy trì sự nhất quán.

Ý kiến của khách hàng: Đây là những chia sẻ của Beth Barbaglia, Giám đốc Quản lý Kế hoạch tại Vx Group, về việc sử dụng ClickUp: ClickUp đã thực sự giúp tôi tăng cường năng suất làm việc cá nhân và duy trì sự tổ chức tốt hơn. ClickUp đã thực sự giúp tôi tăng cường năng suất làm việc cá nhân và duy trì sự tổ chức tốt hơn.

13. Mẫu lập kế hoạch bữa ăn ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch bữa ăn, tổ chức bữa ăn và đang theo dõi nguyên liệu và danh sách mua sắm với mẫu kế hoạch bữa ăn ClickUp

Khi bạn có công cụ phù hợp, việc lập kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn trở nên dễ dàng. Mẫu lập kế hoạch bữa ăn ClickUp là nhà cung cấp mọi thứ bạn cần để tiết kiệm thời gian và duy trì tiến độ.

Lập kế hoạch cho mỗi bữa ăn trong từng ngày của tuần, và thêm hình ảnh để tham khảo nhanh trong mẫu. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi kế hoạch hàng ngày để điều chỉnh công thức nấu ăn, cập nhật nguyên liệu hoặc điều chỉnh danh sách mua sắm khi cần thiết.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân chia công việc chuẩn bị thành các công việc con như lập danh sách công việc, đi mua sắm, tải công thức nấu ăn lên và nhiều hơn nữa

Ghi chép lượng chất béo, carbohydrate, protein, calo và nước tiêu thụ để lập kế hoạch dinh dưỡng hợp lý

Ghi nhãn các bữa ăn là cân bằng, keto, thực vật và nhiều hơn nữa để phù hợp với mục tiêu dinh dưỡng của bạn

🔑 Phù hợp cho: Đầu bếp và người nấu ăn muốn có một định dạng có cấu trúc để lập kế hoạch bữa ăn, danh sách công việc công thức nấu ăn và nguyên liệu trong một nơi duy nhất.

14. Mẫu năng suất cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch cho các công việc, tổ chức chúng và theo dõi tiến độ với mẫu ClickUp Personal Năng suất Template

Mẫu năng suất cá nhân ClickUp được thiết kế để giúp cá nhân tổ chức công việc, đặt mục tiêu cá nhân SMART và ưu tiên cuộc sống hàng ngày của họ.

Sử dụng tính năng theo dõi thời gian để phân tích cách sử dụng thời gian và tìm ra những lĩnh vực cần cải thiện. Ngoài ra, hãy lên lịch các khoảng nghỉ và thời gian thư giãn để duy trì sự cân bằng và tránh kiệt sức. Dù bạn đang phải cân bằng giữa công việc gia đình, dự án phụ hay mục tiêu sáng tạo, mẫu này là một giải pháp tối ưu giúp mọi thứ gọn gàng, có trách nhiệm và dễ quản lý mà không gây áp lực.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giữ một danh sách công việc quan trọng và thông tin liên hệ của họ để tổ chức công việc và cuộc sống cá nhân của bạn một cách hiệu quả hơn

Sắp xếp mọi thứ cần học hoặc mua sắm, cùng với các tài nguyên hữu ích

Hãy suy ngẫm hàng ngày về những điều bạn thích, những điều không phải là công việc, và những bài học rút ra từ nhật ký

🔑 Phù hợp cho: Những người muốn có một công cụ có cấu trúc để cài đặt mục tiêu và ưu tiên nhằm nâng cao năng suất làm việc.

15. Mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp Fitness

Tải miễn phí mẫu Đặt mục tiêu tập luyện hàng năm và lập kế hoạch tập luyện với mẫu ClickUp Fitness Yearly Goals Template

Bạn có một mục tiêu tập luyện rõ ràng, nhưng duy trì nó suốt cả năm có thể khá khó khăn. Mẫu mục tiêu tập luyện hàng năm ClickUp sẽ cung cấp cho bạn một lộ trình rõ ràng để loại bỏ sự thiếu nhất quán. Bắt đầu bằng cách tạo một tài liệu để liệt kê danh sách công việc tất cả mục tiêu tập luyện hàng năm của bạn và phác thảo chiến lược của mình. Sau đó, chia nhỏ thành các trang con cho từng buổi tập, bài tập và kế hoạch ăn uống.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định các chỉ số khóa như số lần lặp, số hiệp, thời lượng và hơn thế nữa để đang theo dõi kết quả

Cài đặt các công việc cho mỗi buổi tập luyện trong suốt cả năm để duy trì sự tổ chức

Tạo hồ sơ của bạn với mục tiêu tập luyện, hình ảnh tiến độ và số liệu sức khỏe

🔑 Phù hợp cho: Những người đang tìm kiếm một công cụ có cấu trúc để cài đặt mục tiêu tập luyện hàng năm và điều chỉnh nỗ lực của mình để đạt được chúng.

tạo ra mỗi ngày có ý nghĩa với ClickUp*

Mẫu sổ tay là công cụ mạnh mẽ giúp bạn duy trì sự tổ chức và suy ngẫm về suy nghĩ và cảm xúc của mình. Chúng cũng mang lại cấu trúc cho ngày của bạn.

ClickUp cung cấp phạm vi tính năng giúp việc quản lý trở nên đơn giản. Với các công cụ năng suất tích hợp sẵn và các mẫu sẵn sàng sử dụng, nó giúp bạn đang theo dõi mục tiêu và tạo ra một thói quen phù hợp với công việc của bạn.

Đăng ký miễn phí với ClickUp và ghi chép thoải mái!