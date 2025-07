Cách nâng cao năng suất với bullet journaling

Bạn thức dậy mỗi sáng, tràn đầy năng lượng và tập trung, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới với hiệu quả cao. Bạn không còn cảm thấy choáng ngợp bởi danh sách công việc dài dằng dặc và những ưu tiên rải rác. Bạn không thể hiểu được? Vậy thì hãy sẵn sàng!

Đây là thực tế của hàng triệu người đã khám phá sức mạnh của bullet journaling.

Hệ thống bullet journal — còn gọi là BuJo — là một phương pháp tăng năng suất kết hợp giữa viết nhật ký truyền thống và danh sách việc cần làm. Một số người trên mạng xã hội gọi BuJo là "anh em họ tinh thần" của KonMari. Trong khi KonMari giúp bạn sắp xếp không gian vật lý, BuJo giúp bạn sắp xếp tâm trí.

Kết hợp giữa việc quản lý công việc đơn điệu với sự thể hiện sáng tạo, bullet journaling đã trở thành một xu hướng năng suất đi kèm với một số thói quen chăm sóc bản thân phổ biến trong những năm 2000, bao gồm thiền, yoga và một thói quen ghi nhật ký khác, đó là viết trang nhật ký buổi sáng.

Một tìm kiếm đơn giản trên YouTube hoặc Instagram sẽ cho bạn thấy hàng ngàn video và bài đăng từ cộng đồng bullet journal giải thích cách tạo các trang bullet journal, chi tiết những gì bạn có thể đưa vào mục nhập bullet journal của mình. Đó là mức độ phổ biến của bullet journal hiện nay!

Với rất nhiều người hâm mộ, đây chắc chắn là một phương pháp tăng năng suất đáng thử.

Bullet Journaling là gì?

Bullet journaling là một phương pháp tổ chức analog sử dụng một cuốn sổ tay đơn giản để theo dõi các việc cần làm , kế hoạch và suy nghĩ của bạn để bạn có thể trải qua một ngày và cuộc sống của mình một cách có chủ đích và tập trung.

Là một sự đổi mới trong quản lý dự án và ghi chép, nó giới thiệu các khái niệm như:

Ghi chép nhanh: Một phương pháp ghi chép tắt để ghi lại ghi chú nhanh chóng bằng cách sử dụng các ký hiệu và từ viết tắt

Bộ sưu tập: Danh sách theo chủ đề cho những thứ như phim muốn xem hoặc sách muốn đọc

Nhật ký tương lai: Các phần dành riêng để cài đặt mục tiêu và lập kế hoạch cho các sự kiện trong tương lai

Hệ thống có thể tùy chỉnh này giúp bạn vượt qua tình trạng quá tải thông tin bằng cách hợp nhất các công việc, ý tưởng và suy nghĩ vào một nơi duy nhất, như lịch hàng tháng, giúp giảm căng thẳng và tăng năng suất.

Theo Ryder Caroll, người sáng tạo ra phương pháp này, bullet journal là "một phần tổ chức, một phần tìm kiếm bản thân, một phần vẽ nên giấc mơ".

Lịch sử của Bullet Journaling

Theo trang web của mình, Ryder Carroll đã ra mắt một video ngắn giải thích phương pháp bullet journal vào năm 2013. Ngay sau đó, các trang web như LifeHack.org và FastCo bắt đầu nói về video này, và nó đã nhanh chóng trở nên viral.

Năm 2014, Carroll đã khởi động một chiến dịch Kickstarter để tài trợ cho trang web của mình (bulletjournal.com) và tặng mỗi nhà tài trợ một cuốn sổ tay Leuchtturm được thiết kế riêng cho phương pháp bullet journal.

Đến năm 2017, khái niệm này đã trở nên phổ biến đến mức Carroll thậm chí còn có một bài nói chuyện TEDx về nó. Năm 2018, ông xuất bản cuốn sách The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future (Phương pháp Bullet Journal: Theo dõi quá khứ, sắp xếp hiện tại, thiết kế tương lai), cuốn sách này nhanh chóng trở thành bestseller quốc tế.

Điều này đã dẫn đến việc Caroll ra mắt một cuốn sổ tay phụ vào năm 2021.

Hiện nay, cộng đồng ghi chép theo kiểu bullet journal trên Reddit, r/bujo, có hơn 375.000 người đăng ký. Những người hâm mộ thường xuyên chia sẻ video YouTube và bài đăng trên mạng xã hội về sổ ghi chép theo kiểu bullet journal của họ.

Đọc thêm: The Bullet Journal của Ryder Carroll

Để tìm hiểu thêm về phương pháp ghi chép bullet journal và cách nó có thể cải thiện cuộc sống của bạn, hãy đọc The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future của Ryder Carroll.

Cuốn sách này có hơn 28 ngôn ngữ và được mọi người trong cộng đồng năng suất khen ngợi. Nhưng không ai có thể giải thích luận điểm này tốt hơn chính tác giả:

Mỗi Bullet Journal sẽ trở thành một chương mới trong câu chuyện cuộc đời bạn. Nó có thể hiện cuộc sống mà bạn mong muốn không? Nếu không, hãy tận dụng những bài học bạn đã học được để thay đổi câu chuyện trong chương tiếp theo.

Cuốn sách đi sâu vào khái niệm "sống có mục đích", trong đó bạn tập trung vào những điều quan trọng nhất và tạo ra một cuộc sống phù hợp với giá trị của bạn. Cuốn sách được chia thành ba phần:

Theo dõi quá khứ : Tạo bản ghi chép về suy nghĩ, công việc và thành tựu của bạn

Đặt hàng quà tặng: Phát triển một hệ thống để quản lý công việc hàng ngày và tìm thấy sự rõ ràng

Thiết kế tương lai: Cài đặt các mục tiêu có ý nghĩa và chia nhỏ thành các bước hành động cụ thể

Cuốn sách cũng bao gồm nhiều mẹo hữu ích, chẳng hạn như ghi chép nhanh (để ghi chú nhanh) và cá nhân hóa nhật ký để tạo hệ thống của riêng bạn.

Nhìn chung, đây có thể là một cuốn sách hay cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về khái niệm ban đầu của bullet journaling trước khi các chuyên gia truyền thông xã hội và năng suất áp dụng nó vào phiên bản phổ biến hơn hiện nay.

Các thành phần cơ bản của Bullet Journaling

Bullet journaling dựa trên một số yếu tố cơ bản — một số được sử dụng hàng ngày để tổ chức và đánh giá, trong khi những yếu tố khác cung cấp lộ trình hàng năm.

Bộ sưu tập: Đây là danh sách công việc theo chủ đề hoặc tập hợp các trang dành riêng cho các chủ đề cụ thể, chẳng hạn như mục tiêu, sở thích hoặc dự án Chỉ mục: Tương tự như mục lục, chỉ mục liệt kê tất cả các trang quan trọng và số trang tương ứng để dễ tham khảo Lịch tương lai: Cung cấp tổng quan hàng năm để theo dõi các sự kiện sắp tới, sinh nhật và thời hạn trong các tháng Nhật ký hàng tháng: Đây là phần phân tích chi tiết về tháng hiện tại, thường có lưới lịch cho các sự kiện và danh sách công việc chi tiết hơn cùng mục tiêu : Đây là sổ kế hoạch hàng ngày của bạn, nơi bạn liệt kê các công việc và ưu tiên hàng ngày Nhật ký hàng ngày: Đây là sổ kế hoạch hàng ngày của bạn, nơi bạn liệt kê các công việc và ưu tiên hàng ngày

Carroll cũng đề xuất sử dụng các ký hiệu sau để xác định trạng thái hoặc mức độ ưu tiên của một công việc:

Dấu chấm (•) để đánh dấu công việc

Dấu chéo (x) để biểu thị công việc đã hoàn thành

Dấu hoa thị (*) để đánh dấu công việc quan trọng

Một vòng tròn (o) để phân biệt công việc với sự kiện

Dấu lớn hơn (>) để cho biết bạn đang chuyển công việc sang ngày hoặc tuần tiếp theo

Dấu nhỏ hơn (<) để cho biết bạn đang chuyển công việc sang ngày hoặc tuần trước

Mặc dù đây là những khối xây dựng cơ bản của bullet journal, bạn cũng có thể tùy chỉnh thêm bằng một số trình theo dõi hoặc sổ tay nhỏ. Một số ví dụ về điều này là: Bảng theo dõi lòng biết ơn

Lập kế hoạch bữa ăn

Theo dõi ngân sách và chi tiêu

Chế độ chăm sóc da

Theo dõi thói quen Các lựa chọn là vô tận.

Lợi ích của Bullet Journaling

Điểm hay nhất của bullet journaling là nó là một công cụ theo dõi toàn diện và một thói quen chăm sóc bản thân. Nó không tốn thời gian như viết nhật ký năm trang mỗi ngày, và nó giúp bạn đạt được cả mục tiêu thực tế và sức khỏe tinh thần ở một nơi.

Nina Grunfeld, huấn luyện viên cuộc sống người Anh và người sáng lập Life Clubs, cho biết:-

Làm sạch đầu óc bằng một thứ như bullet journal sẽ giúp bạn tập trung và bình tĩnh hơn.

Dưới đây là một số cách mà phương pháp BuJo có thể giúp cải thiện cuộc sống của bạn:

Hệ thống cá nhân hóa : BuJo cho phép bạn tự do thêm cá tính của mình vào danh sách việc cần làm để tạo ra một hệ thống phù hợp với bạn

Rõ ràng hơn : Vì bullet journaling giúp bạn chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các phần nhỏ hơn, nó giúp bạn tập trung vào những gì thực sự quan trọng

Quản lý thời gian : Giữa công việc, việc vặt và lướt mạng, quản lý thời gian có thể là một cuộc đấu tranh. Bullet journaling có thể giúp bạn hình dung các công việc và thời hạn của mình để bạn có thể lên lịch cho ngày của mình và tránh những tình huống gấp rút vào phút chót

Theo dõi thói quen : Cho dù là bắt đầu một lớp học thể dục mới hay học một ngôn ngữ, bạn có thể tạo một hệ thống trong bullet journal để theo dõi tiến độ và duy trì động lực. Thêm vào đó, bullet journal sẽ không khiến bạn cảm thấy tội lỗi

Thư viện tài nguyên : BuJo cũng có thể là nơi tuyệt vời để theo dõi danh sách đọc của bạn, chẳng hạn như sách, bài báo và các tài nguyên khác mà bạn muốn lưu lại để tham khảo sau. Ví dụ: nếu bạn là một nhà tiếp thị, bạn có thể muốn lưu một : BuJo cũng có thể là nơi tuyệt vời để theo dõi danh sách đọc của bạn, chẳng hạn như sách, bài báo và các tài nguyên khác mà bạn muốn lưu lại để tham khảo sau. Ví dụ: nếu bạn là một nhà tiếp thị, bạn có thể muốn lưu một mẫu viết nội dung hoặc khung định vị để tham khảo sau này

Phản ánh hàng ngày: Bullet journaling có thể là một không gian để bạn phản ánh và kiểm tra bản thân. Đánh giá hàng tuần có thể giúp bạn xác định những lĩnh vực cần cải thiện và điều chỉnh mục tiêu của mình — một cách để tăng cường sự tỉnh thức trong vòng chưa đầy 15 phút mỗi ngày

Bây giờ, hãy cùng chúng tôi chia sẻ một số mẹo để bắt đầu hành trình bullet journaling của bạn.

Mẹo để ghi chép sổ tay hiệu quả

Điều đặc biệt về bullet journaling – giống như tất cả các phương pháp chăm sóc bản thân – là bạn sẽ trở nên giỏi hơn qua thực hành. Nhưng đây là một số mẹo nhỏ để giúp bạn bắt đầu với cuốn bullet journal mới của mình.

Lên lịch thời gian cho việc xem lại vào buổi sáng và buổi tối

Tích hợp bullet journal vào thói quen hàng ngày để tạo sự nhất quán. Các phiên ôn tập có thể rất hữu ích trong trường hợp này.

Kiểm tra buổi sáng (5–10 phút)

Xem lại nhật ký hàng ngày (và nhật ký hàng tuần) cho ngày tiếp theo

Ưu tiên công việc và đánh dấu những việc quan trọng

Dành một khoảng thời gian tập trung cho những công việc quan trọng

Kiểm tra buổi tối (5–10 phút)

Hãy suy ngẫm về một ngày của bạn. Bạn đã hoàn thành tất cả công việc cần làm chưa?

Chuyển các công việc chưa hoàn thành sang nhật ký của ngày hoặc tuần tiếp theo

Ghi lại bất kỳ ghi chú, ý tưởng hoặc suy nghĩ nào trong ngày

Điền vào các bảng theo dõi và sổ ghi chép lòng biết ơn (nếu bạn có)

Tạo mẫu bố cục

Tiết kiệm thời gian và nỗ lực bằng cách tạo bố cục có thể dễ dàng sao chép trên toàn bộ cuốn sổ tay trống. Chúng có thể cải thiện quá trình ghi chép của bạn và bạn không cần phải nghĩ ra thiết kế, chủ đề hoặc ý tưởng mới cho mỗi tháng hoặc bố cục. Một việc bạn có thể làm là sử dụng các bản in từ các nguồn trực tuyến.

Bạn muốn tự làm? Thiết kế một mẫu cho mỗi nhật ký hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày và các bảng theo dõi khác nhau. Quét mẫu và sử dụng lại cho tất cả các tháng. Vào cuối năm, bạn có thể đóng thành sổ tay.

Một ý tưởng khác là mua sổ ghi chép dạng bullet journal đã được định dạng sẵn. Tuy nhiên, chúng có thể thiếu tính linh hoạt.

Đầu tư vào văn phòng phẩm chất lượng cao

Vì bullet journaling là một quá trình analog, việc sử dụng công cụ phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong trải nghiệm bullet journaling của bạn. Dưới đây là những điều cần lưu ý:

Sổ tay: Chọn một cuốn sổ tay có chất lượng tốt, giấy không thấm mực, có thể dùng bút, bút đánh dấu và vẽ phác thảo. Sổ tay có ô vuông cũng có thể giúp bạn tạo bố cục gọn gàng và thẳng hàng mà không cần thước kẻ

Bút và bút đánh dấu: Chọn bút viết trơn tru và không bị lem trên giấy. Bút đánh dấu có thể giúp bạn phân loại công việc hoặc phân biệt thông tin quan trọng một cách trực quan.

Các yếu tố nghệ thuật khác : Hãy dự trữ băng dính washi, : Hãy dự trữ băng dính washi, giấy ghi chú , nhãn dán và bút màu để trang trí sổ tay của bạn nếu muốn

Túi đựng: Thêm một túi đựng vào mặt sau sổ tay để lưu trữ vé, ghi chú hoặc bất kỳ vật kỷ niệm nào bạn muốn giữ làm kỷ niệm

Bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt

Bullet journaling là tạo ra một hệ thống phù hợp với bạn. Đừng cố sao chép những trang phức tạp mà bạn thấy trên mạng. Đối với hầu hết những người đó, bullet journaling là một công việc hơn là một thói quen chăm sóc bản thân.

Dưới đây là cách bắt đầu một cách dễ dàng:

Bắt đầu với một bản ghi chép tương lai cơ bản và bản ghi chép hàng tháng

Theo dõi một vài công việc quan trọng mỗi ngày

Dần dần thêm các công cụ theo dõi hoặc các yếu tố khác khi bạn đã quen với hệ thống

Hãy nhớ rằng, bullet journal là công cụ cá nhân của bạn, vì vậy bạn có thể tùy chỉnh nó theo ý thích của mình!

Cách sử dụng phổ biến và ví dụ về bullet journaling

Dưới đây là cách những người thực hành bullet journal thực sự thực hiện và hoàn thiện kỹ thuật này. Điều này sẽ mang lại cho bạn những ý tưởng để cá nhân hóa sổ tay bullet journal của riêng mình.

Trang lịch hàng tháng

Một trang sổ đơn giản, vui nhộn, dễ làm và trông đẹp mắt. Hơn nữa, bạn không cần bất kỳ dụng cụ vẽ nào khác.

Muốn một thứ gì đó đơn giản hơn? Đây là một mẫu trang cực kỳ đơn giản, không rườm rà mà bạn có thể tạo ra trong vòng chưa đầy năm phút.

Bố cục hàng tuần

Bố cục cơ bản hàng tuần với các công việc, dự án và thậm chí cả lịch có thể là một bổ sung tuyệt vời (và không phức tạp) cho các mẫu BuJo của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy sáng tạo, đây cũng là điều bạn có thể thử:

Sau khi đã nắm vững những kiến thức cơ bản, dưới đây là một số công cụ theo dõi bạn có thể thêm vào để làm cho sổ tay Bullet Journal của mình trở nên cá nhân hơn.

1. Theo dõi thói quen

Trình theo dõi thói quen giúp bạn hình dung xu hướng thói quen của mình, chẳng hạn như khi nào bạn làm việc hiệu quả và khi nào không. Bạn cũng có thể kết hợp nó với trình theo dõi tâm trạng để xác định tâm trạng ảnh hưởng đến thói quen của bạn như thế nào.

Mẫu theo dõi thói quen cá nhân của ClickUp cũng có thể hữu ích nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế để theo dõi thói quen kỹ thuật số.

2. Lập kế hoạch bữa ăn

Một bổ sung phổ biến khác cho BuJo là kế hoạch bữa ăn. Nó giúp trả lời câu hỏi "hôm nay ăn gì" dễ dàng hơn và cũng có thể giúp bạn lên kế hoạch mua sắm thực phẩm.

Mẫu lập kế hoạch bữa ăn của ClickUp có thể là một công cụ tuyệt vời để lập kế hoạch bữa ăn trước và ăn uống lành mạnh hơn.

Tải xuống mẫu này Hợp lý hóa việc mua sắm thực phẩm, sắp xếp công thức nấu ăn và chuẩn bị bữa ăn với Mẫu lập kế hoạch bữa ăn của ClickUp

Mẫu này bao gồm không gian để bạn lập kế hoạch bữa ăn trong tuần, tạo danh sách mua sắm và theo dõi nguyên liệu. Bạn cũng có thể sử dụng nó để hợp tác với người khác trong việc lập kế hoạch bữa ăn.

3. Theo dõi chi tiêu

Hãy kết thúc phần này với công cụ theo dõi chi tiêu rất hữu ích. Ví dụ, mẫu dưới đây giúp bạn phân loại chi tiêu thành chi phí cố định và chi phí biến đổi, đồng thời cung cấp một trang để theo dõi khoản tiết kiệm của bạn.

Mẫu ngân sách cá nhân của ClickUp cũng có thể giúp bạn theo dõi thu nhập và chi tiêu chi tiết hơn, cho phép bạn xác định các lĩnh vực có thể cắt giảm chi tiêu và khuyến khích bạn tiết kiệm để đạt được mục tiêu.

Tải xuống mẫu này Theo dõi tài chính và tiến độ của bạn trên con đường đạt được sự độc lập tài chính hơn với Mẫu Ngân sách Cá nhân của ClickUp

Sử dụng nó để bắt đầu tạo và duy trì một ngân sách.

Thách thức khi sử dụng Bullet Journaling

Mặc dù phương pháp Bullet Journaling giúp bạn theo dõi mục tiêu và thể hiện bản thân một cách sáng tạo, nhưng nó cũng có một số thách thức:

Tìm hệ thống phù hợp với bạn : Bullet journaling mang lại sự linh hoạt cao, điều này có thể khiến bạn cảm thấy bối rối lúc đầu. Bạn có thể cần thời gian để thử nghiệm các bố cục và công cụ theo dõi khác nhau — thói quen, tâm trạng, công việc, lòng biết ơn — để tìm ra những thứ bạn cần đưa vào nhật ký của mình

Giữ sự nhất quán : Bullet journaling là một thói quen hàng ngày mang lại lợi ích lâu dài, vì vậy bạn cần kiên trì thực hiện mỗi ngày

So sánh trang sổ tay của bạn với người khác : Mạng xã hội tràn ngập những trang sổ tay bullet journal vô cùng sáng tạo. Điều này có thể khiến sổ tay của bạn cảm thấy không đủ tốt

Hướng tới sự hoàn hảo : Sự chú trọng vào tính thẩm mỹ trong cộng đồng bullet journaling có thể dẫn đến việc phải làm lại nhiều lần. Hãy nhớ rằng, đây là một công cụ chức năng, không phải một tác phẩm nghệ thuật

Theo dõi thời gian : Cài đặt và duy trì bullet journal có thể mất thời gian, đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu. Hãy thực tế về thời gian bạn có thể dành cho nó mỗi ngày. Và bắt đầu từ những điều cơ bản. Bạn có thể thêm bố cục và trình theo dõi phức tạp sau

Di chuyển công việc: Bullet journaling là viết và viết lại mọi thứ. Bạn có thể sẽ chuyển các sự kiện từ chế độ xem hàng năm sang chế độ xem hàng tháng, rồi sang chế độ xem hàng tuần và di chuyển công việc từ ngày này sang ngày khác, v.v. Điều này có thể khá tẻ nhạt

Để vượt qua những thách thức này, chúng tôi có một giải pháp giúp việc ghi chép theo phong cách bullet journal trở nên thú vị.

Cách thực hiện Bullet Journaling trong ClickUp

Những trang nhật ký hoàn hảo với băng dính washi, bố cục theo chủ đề và nhãn dán được trưng bày trên mạng có thể tạo ra áp lực cho những người mới bắt đầu viết nhật ký bullet (hoặc những người không có năng khiếu nghệ thuật).

Đột nhiên, bạn tập trung nhiều hơn vào tính thẩm mỹ của trang sổ và tạo ra những cuốn bullet journal công phu thay vì mục đích chính là tổ chức cuộc sống của mình. Thêm vào đó, việc tạo bố cục này hàng tháng có thể tốn rất nhiều thời gian.

Giải pháp cho vấn đề này? Chuyển sang sử dụng sổ tay kỹ thuật số.

Một lựa chọn là sử dụng ClickUp, một nền tảng quản lý năng suất và công việc. Ứng dụng này cung cấp ứng dụng di động, mẫu và thậm chí cả trợ lý AI để giúp bạn tổ chức cuộc sống của mình tốt hơn.

Ngoài ra, với một công cụ như ClickUp, bạn không cần phải viết lại công việc mỗi khi sắp xếp lại lịch trình.

Dưới đây là Matt Ragland hướng dẫn mọi người cách anh ấy viết nhật ký bullet bằng ClickUp.

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện trong bốn bước đơn giản.

1. Tạo danh sách công việc chính (còn gọi là Brain Dump)

Bạn có thể truy cập Nhiệm vụ ClickUp và tạo danh sách tất cả những việc bạn muốn làm. Thêm tất cả các nhiệm vụ của bạn — lớn, nhỏ, sở thích, công việc — vào danh sách đó. Không quan trọng nhiệm vụ đó thuộc lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn hay bạn dự định thực hiện nó khi nào.

Thêm tất cả các công việc của bạn kèm theo ngày đáo hạn vào Nhiệm vụ ClickUp

Bạn cũng có thể tạo một phần riêng cho các sự kiện như sinh nhật, kỷ niệm và chuyến đi. Bạn có thể phân loại các công việc này theo mức độ ưu tiên hoặc khía cạnh trong cuộc sống của bạn bằng cách sử dụng thẻ.

2. Chuyển công việc sang chế độ xem Lịch

Bây giờ bạn đã thêm ngày đáo hạn cho mỗi nhiệm vụ, bạn có thể chuyển sang bố cục hàng tháng của Chế độ xem Lịch ClickUp. Đơn giản phải không?

Xem các nhiệm vụ của bạn dưới dạng bố cục hàng tháng trong ClickUp với Chế độ xem Lịch

3. Thiết lập nhật ký hàng ngày

Sau khi sắp xếp danh sách công việc hàng tháng, bước tiếp theo là tạo nhật ký hàng ngày. Bạn có thể sử dụng Mẫu Lập kế hoạch hàng ngày của ClickUp để theo dõi thói quen hàng ngày cùng với các nhiệm vụ cụ thể mà bạn đã thêm vào trong ngày.

Tải xuống mẫu này Lập kế hoạch cho ngày của bạn và thực hiện đúng kế hoạch với Mẫu Lập kế hoạch hàng ngày của ClickUp

Với mẫu này, bạn có thể:

Thiết lập các công việc lặp lại cho các thói quen như tập thể dục hoặc uống vitamin

Phân loại công việc bằng thẻ tùy chỉnh để bạn có thể nhanh chóng xác định công việc đó là công việc hay việc cá nhân

Xem tất cả công việc trong lịch để có cái nhìn tổng quan về kế hoạch trong ngày của bạn

Theo dõi tiến độ thói quen của bạn bằng công cụ theo dõi tiến độ hoặc thậm chí là các mục tiêu cột mốc

Sử dụng mẫu này cũng mang lại một số lợi ích:

Giảm căng thẳng

Quản lý thời gian hiệu quả hơn

Dễ dàng sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên

Nâng cao giao tiếp và hợp tác

Năng suất cao hơn

Trong mẫu, bạn cũng có thể thêm Trạng thái tùy chỉnh (Đang mở và Hoàn thành), Chế độ xem tùy chỉnh (Tất cả công việc, Lịch và Bắt đầu từ đây) và Trường tùy chỉnh để theo dõi công việc hàng ngày và giữ mọi thứ ngăn nắp. Hãy yên tâm, mẫu này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong các công việc hàng ngày.

4. Thực hành chánh niệm với ClickUp Docs

Bây giờ bạn đã hoàn thành các khía cạnh tổ chức, bước tiếp theo là thêm nhật ký của bạn, chẳng hạn như trang ghi chép về sự tỉnh thức hoặc nhật ký biết ơn, vào ClickUp Docs. Bạn có thể tạo wiki trong Docs với một trang mới cho mỗi mục nhập hoặc chỉ cần sử dụng bảng với ngày tháng và mục nhập biết ơn của bạn.

Thêm các trang lồng nhau để ghi lại suy nghĩ của bạn hoặc thêm các mục nhập tri ân với ClickUp Docs

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain —trợ lý AI tích hợp của ClickUp—để tìm kiếm nhiệm vụ hoặc thậm chí giúp bạn brainstorming mẫu và gợi ý hoặc phân tích các mục nhập nhật ký của bạn.

Làm cho bullet journaling trở nên giống cuộc hội thoại hơn với ClickUp Brain

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ClickUp Docs cho các công việc như ghi chép nhanh, xây dựng danh sách chủ đề hoặc bộ sưu tập, v.v.

Chuyển sang kỹ thuật số với nhật ký bullet bằng ClickUp

Nếu bạn là người thích công cụ kỹ thuật số hơn công cụ truyền thống nhưng vẫn muốn tận dụng lợi ích của bullet journaling, ClickUp chắc chắn có thể giúp bạn.

Ngoài ra, với các công cụ như ClickUp Brain, bạn có thể phân tích tiến độ hàng ngày của mình một cách chi tiết hơn, tìm câu trả lời cho các câu hỏi như bạn đã hoàn thành một thói quen trong bao nhiêu ngày liên tiếp, v.v.

Đăng ký ClickUp miễn phí và thiết lập bullet journal của bạn trong vòng 20 phút.